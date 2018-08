Hoy por Hoy Bilbao se va de fiesta con un icono de Aste Nagusia

Voz 1 00:00 el tumulto Tejerina

Voz 2 00:51 era malo y si hay alguien que sabe que lo cantó a los cuatro vientos allá por el setenta y nueve es quién nos enseñó decir esto que están escuchando Oliver ate José Antonio Nieto nuestra ocho ITA qué tal bienvenido

Voz 3 01:03 la radio filmado muchas gracias volvió encantado ya sabes que yo si tú me dices ven lo dejo todo

Voz 1279 01:09 bueno yo estoy encantada de sacar un huequito en esta agenda porque quiero luego proponer tengo una mezcla que yo creo que va a ser interesante de cómo ha ido pasando el tiempo en tu zona que tanto quería así tanto a la zona de Bilbao La Vieja y de cómo ahora se están haciendo hay unos proyectos fantásticos pero antes dime cómo estás viendo esta Aste Nagusia

Voz 3 01:26 pues muy tranquilito muy bonitas un ambiente estupendo y encantado de la vida mandando un mensaje al mundo que que tenemos una ciudad maravillosa y que la verdad no he visto nada quién me incomode ahora todo muy bien hasta ahora todo fenomenal debió de noche como una de noche yo doy las dos hasta hoy ya hoy me a partir de las tres mire a dormir porque mañana tengo en Federico Esquerra Izquierda a partir de inmediato mi actuación entonces tengo que reservar me va a estar mañana en plenitud iba a caer en libera te mañana te van a pedir que libera pero Olivera de no lo puedo quitar después de quince discos el libera te sigue ahí ya lo cantó de memoria se ella además te has arranca

Voz 1279 02:13 dado que has ofrecido a todas las personas que se sigue para que te están haciendo fotos que tan saludado que suben que bajan oye tú te sientes supongo que muy querido porque ha significado

Voz 3 02:24 la verdad es que me siento muy feliz te dicen símbolo icono todo

Voz 1279 02:26 no te gusta que te digan todo esto sonó por lo no lo tengo claro porque claro yo déjame que recuerde que nada eres más bilbaíno que Diego López de Haro que naciste en la calle San Francisco el once de septiembre de cuarenta y siete el que fuiste pionero de algo que hará todo el mundo pues decimos sí muy bien la igualdad y tal pero entonces cómo era esto de decir bueno

Voz 3 02:45 seis Spiegel muy difícil todo lo que hice yo con libera te nuevo vamos sólo se me ocurrió a mí es ahora después de cuarenta años dices jode pero vamos ahora que hay problemas también en aquella época fíjate lo bueno yo no como lo tenía tan claro y pensaba que era una cosa tan natural lo hice tal y como yo piensan mira te quiero presentar más bien vamos a escuchar algo que lleva por nombre electro picar que sea se seguido ido desde un punto que tú conoces muy bien la aplazar los tres pilares porque en Bilbao La Vieja en Bilbao La Vieja la vieja maravillosa bien

Voz 1279 03:26 pues esto es la liaron parda hace tres años y ahora se tiene que ir a la Plaza Corazón de María San Francisco a San Francisco suenan así

Voz 1 03:49 un Dorita grupo mazmorra

Voz 1279 03:52 Nacho PC eche Borja Serra director del festival de tropical miembro del grupo hola bienvenidos los dos acercarnos al micrófono qué tal cómo estáis muy bueno qué tal hola pues sí pues pues uniendo planetas a ver qué sabéis vosotros de la Ochoa y que esa vía la Otxoa de esto de les tropical

Voz 3 04:10 pues yo la verdad como esas sinceros no sabía nada muy claro claro pero bastó muy bien hoy coincidir para ahora tendrán seguimiento seguro no sabían que había sido el barrio donde cubre mi aquel del argentino no voy Argentina hace veintiún años a casa Buenos Aires tengo yo me voy a Buenos Aires se demande y bueno

Voz 0684 04:38 ahí dijo

Voz 5 04:42 bueno te volvería

Voz 1279 04:47 el once de octubre voy vaya a verla oye Nacho que él puede ser electrónica el también eh esa camisa pegaría muy bien a la noche venga ha contado la palabra convencerle para que es como él explica AIS bueno haría todas estas personas que están aquí que también es la primera vez que quizá oyen hablar de todo esto que es que hacéis como lo haría irse allí desde hoy mañana y pasado

Voz 6 05:11 bueno la idea es acercar estilo de música diferente que que está generando no varios sitios este se lo vemos más en Francia o Alemania quizás en Londres y ahora poquito a poco nosotros lo estamos haciendo acaso una cena con Vía Digital los sonidos latinos también poco de Fall cursando instrumentos típicos de Latinoamérica estás máquinas que les va que lo hacen acercar mucho más no a una cumbia o reggaetón a una rumba un alza merengue

Voz 1279 05:43 yo creo que esto estáis de acuerdo conmigo se entiende más escuchando lo que se hace

Voz 1 05:48 Esteban y Manuel arriba arriba arriba

Voz 1279 06:07 qué te parece maravilloso no fíjate que aquí teníamos introducen en Bilbao y todavía tenemos cosas nuevas

Voz 3 06:13 en Bilbao y gente que ha venido a vivir que es gente nueva ibamos que nos han enseñado muchísimas cosas a nosotros porque siempre es muy importantes enseñas del barrio del barrio por el barrio que es hay muchos mucho africano una mezcla interesante así parece que Esteban y Manuel son gallegos increíble que le iba a decir habla yo es que eso gallego eso somos todos allí de que desde luego yo me voy como mala oye oye que yo digo que no tengo nada Koldo Gallego que del de Bilbao claro

Voz 1279 06:52 antes oye caro ya sabéis todo lo que está pasando ahora con esto de los movimientos migratorios ya sabéis que Bilbao y lo acabamos de contar en los servicios informativos a la una se va a construir un centro de acogida de larga estancia para las personas migrantes claro todo esto eh a vosotros os produjo una reflexión que era el tema del mestizaje yo que os encontráis en el panorama musical que también puede unir todo este tipo de te conocernos unos más a otros como cómo ayudar es tropical a eso

Voz 6 07:21 y la verdad que estaría ya creo que eso no la música siempre nos una a todos si estaría bueno que en hoy en el en el festival nos encontremos todos a la noche que vengan todos los del barrio también esté en la gente de Colombia Paraguay Perú y también los de aquí

Voz 1279 07:36 fíjate mañana si no podemos ir hoy porque bueno tú mañana no puedes hoy hoy podrías mañana no puede fíjate el sábado los tories pero esperaba que porque quiero escuchar a los de mañana por si acaso yo vuelve a haber Tati pero luego nos pasamos por allí juntos a hijas problemas

Voz 8 08:06 sí sí comentar la jugada quiénes son quienes son que me ayudaron a unos argentinos es que hay mucha comunidad Argentina viviendo también en Madrid meneo meneo que es guatemaltecos guatemalteco que pueden ser pues

Voz 3 08:19 Pina tiene mucha experiencia antes recibir a gente de fuera hay muchas ahí allí mucho más como ya mucho apellido vasco también Nos encontramos soy Euskadi

Voz 1279 08:30 es que efectivamente bueno vamos cuando éstos hay has problemas que tienen problemas siguiendo tú a ver

Voz 8 08:36 eh pues eso hacer esto son más estilo cumbia así más tipo argentino pero

Voz 1279 08:41 pero no podemos una bonita no salen con no

Voz 8 08:43 sí sí hay revisores en la cabeza eh

Voz 3 08:46 tú sí que sales de Argentina en Buenos Aires vas a comprar cumbia Deco que matan los pesqueros

Voz 1279 08:58 pues dos salen con una tele al escenario en la cabeza como con unas especie de no sé de máscaras negras se poner un alfil pero por qué que quieren significa que saber

Voz 8 09:09 pues un poco de la puesta en escena si el año pasado vinieron unas bailarinas que iban como como estábamos

Voz 6 09:16 esa igualdad

Voz 8 09:17 no así fuera animal en el norte de Perú un poco

Voz 1279 09:23 cuánto tendría que aprender ellos de de de de ella eh porque ella se ha puesto en el escenario B pero pero vamos cuál es el que más te gusta el traje que más te gusta que vas a llevar mañana

Voz 3 09:32 esta mañana el son impresionante los estreno este dos pero pero cuéntame pues hoy es minifalda capa

Voz 9 09:42 cambiado del personaje los cómo se va haciendo mayor ya enseña menos muy bien deja claro que sí iba arriba que quede qué color va a ser la peluca

Voz 3 09:51 pero como rojo bueno impresionante y luego en la segunda salir de allí a su Rosita más más por eso es más numerosa de toda la vida

Voz 1279 10:02 eh oye cuál va a cantar de las tuyas a las del último hurto el disco nuevo todo lo Louvre cantaor Torminosus hasta la de euskera la que me dijiste de la ikastola autoras sola en la ikastola también escolar Lacan dos aviones

Voz 3 10:16 zona eh voy a llorar a Bilbao en fin Live y luego delibera que el pelo para atrás Mariló que Barakaldo ocho en la baldosa bailado a bailar como las interinas yo estar por horas

Voz 1279 10:30 oye mira pues mañana no pero el sábado si vamos todos a la Plaza Corazón de María podemos descubrir a meneo por cierto luego Borja en los dices porque ha estado en los principales festivales hasta en el Sónar se le ha debido de ver a ver cómo suena

Voz 10 10:55 los dos

Voz 11 11:10 de qué rollo Banesto sabe forja cómo va esto cómo lo contábamos suena bien suena diferente sí hombre nosotros dábamos hemos construido

Voz 8 11:18 claro es que la gente asocia a la música esta sólo al reggaeton y hay un montón de tendencias que van mucho más allá del reggaeton incluso nosotros el año pasado también Mademoiselle que sí que tiene más hacia el reggae dance y cosas así osea que que acudió al golf agrupa vamos un montón de estilos diferentes pero siempre en torno a la vanguardia la electrónica Hay y luego pues al toque tropical que

Voz 3 11:43 que no falte hay que darle qué te parece todo innovación la verdad que me parece la ciudad maravillosa me parece yo no me lo pierdo el tenemos destaca el de María

Voz 1279 11:52 aquí y ahora esto no hemos dicho la hora de las horas

Voz 6 11:55 empezamos a partir de las siete y media más o menos ahí no lo sé no penal si la idea también es tenemos va a haber un par de otras tras con comida rica ecológica haber un invernadero con germina adictos una terracita bonita también para tomarse algo y donde el mercado

Voz 3 12:15 dónde vais a actuar mañana ahí yo casi me hago futbolista

Voz 9 12:20 muy buena gente como esta no me la sé yo a ver cuenta cuenta Claudio juega el fuel bocadillos sí sospecha del Atleti paso que de no puedo contigo la tengo claro no me dijeron que dejaron jugar con tacones Lala

Voz 3 12:32 yo soy más rebelde que ya le pues lo dejé

Voz 1279 12:35 claro que sí oye está escribiendo el programa a mí bueno será veces nos envían al seis uno seis tres siete dos cuatrocientos Nos dicen azul de más amigos amigas os mando cordial saludo hasta esa estupenda terraza que habéis bajado hasta la vista de todos los bilbaínos y visitantes yo voy a volver a libera T y un aplauso para todos que os lo merecéis pero que había incluso vaya muy bien chicos gracias