ESPECIAL H25: INUNDACIONES EN EUSKADI (1983)

Voz 1 00:00 Nadal es Botines ahora como apuntábamos hace unos instantes mientras Guipúzcoa tiende a la mejoría Vizcaya aún sigue en alerta roja nuestro compañeros en Radio Bilbao han estado trabajando a lo largo de todo el día en condiciones precarias dado que en Radio Bilbao como en gran parte de la capital vizcaina ha faltado el fluido eléctrico Juan Carlos de rojo Radio Bilbao vamos con la última hora hay situación que está viviendo Vizcaya a consecuencia de las inundaciones buenas noches

Voz 2 00:22 hola buenas noches tanto Jiménez sigue la alerta roja y la situación de extrema gravedad en Vizcaya en toda su provincia la práctica totalidad de las carreteras del País Vasco y lógicamente de Vizcaya han sido cerradas al tráfico llegándose en alguna de ellas a situaciones muy comprometidas por ejemplo en la autopista Bilbao Behobia unos cinco mil vehículos en su mayoría de matrícula extranjera han quedado bloqueados los servicios de urgencia están procediendo a alojar a toda esta gente en escuelas nacionales las líneas férreas así como las estaciones de ferrocarriles de Renfe en Bilbao Abando en las de ferrocarriles vascos están totalmente anegadas por las aguas en Bilbao la situación es dramática ahora mismo el río Nervión baja con una velocidad increíble en sus aguas pueden verse todo tipo de objetos desde animales muertos Astra el electrodomésticos algún vehículo e incluso cisternas de camiones por cierto que una de las situaciones más graves ha sido la provocada precisamente por una cisterna de un camión que ha golpeado el puente del Arriaga por lo que la Policía procedió a desalojar la zona y todo el área ya que se espera la bajada de otras a gran velocidad el Casco Viejo zona en la que se encuentran concentradas la mayor parte de las instalaciones festivas bueno a estas horas podemos decir ya zona a la que se encontraban concentradas por parte de las instalaciones festivas con motivo de la Semana Grande ha quedado totalmente inundada la zona de Erandio Un barco el Marín y concretamente ha perdido dos depósitos de gran de gas propano que están flotando a la deriva con pérdida de gas se ha hecho un llamamiento a la población para que no se alarmen por el olor ya que al parecer no hay peligro dos reveses ojo soltando para intentar recuperar esto los dos depósitos en las zonas del Durán Quesada los sitios más afectados han sido Durango a pata monasterio Elorrio Amorebieta etcétera en Munguía no puede utilizarse el agua potable ya que esta baja contaminada por las costas en Bakio el agua llegaba a las diez de la noche a los segundos pisos de las viviendas en el hundimiento de tres casas ha causado graves heridas a una persona en la zona que va desde el regate Alonsotegi en la margen izquierda Se han producido evacuaciones por temor a roturas en la presa de Altos Hornos de Vizcaya otra presa a la que se encuentra situada en el río Ibaizabal afluente del Nervión ha tenido que ser rota para evitar la inundación del pueblo de Galdácano este hecho ha supuesto a su vez un aumento en el cauce del río Nervión cuya pleamar ha tenido lugar a las siete de la tarde aunque las aguas ahora no están ya en su punto más álgido la enorme velocidad que la bajamar está provocando a su paso por Bilbao está poniendo en peligro muchas poblaciones y zonas en la margen izquierda y en la margen derecha se han evacuado un gran número de personas que quedaron atrapadas en distintos puntos de las vías férreas que uno en Bilbao con plena San Sebastián Santurce etc etc en la zona de Bolueta un poste de alta tensión se ha derrumbado y la Guardia Civil ha tenido que rescatar a un autocar en Derio repleto de viajeros el Ejército ya se está movilizando con destructores y helicópteros que se dirigen hacia la zona el gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal relataba hace unos instantes a la Cadena Ser otros daños diversos y al mismo tiempo hace un llamamiento solicitando material a todo aquel que pueda proporcionar

Voz 2 04:07 sí parece que seguimos seguimos teniendo algún problema en en nuestra emisora lo peor del caso es precisamente ya lo han ustedes que el tiempo va a continuar en esa misma tónica hacen instantes hemos estado dialogando con miembros de las comparsas de las fiestas esos que que ayer se dedicaban a animar y que ahora se están dedicando a ayudar en las labores de evacuación y nos comentaban que varios comercios del Casco Viejo bilbaíno están siendo saqueados al encontrarse a oscuras las calles en fin las informaciones nos llueven de desastres de catástrofes en toda la región y si tenemos noticia de algo que sea más serio aún si cabe de todo esto que les estamos contando intentamos pedir paso otra vez volver a informar

Voz 1 04:42 así esperaba o Juan Carlos una última pregunta sigue lloviendo en estos momentos aún en este caso sobreviva

Voz 2 04:47 bueno en la lluvia ha remitido en ese instante pero de todos modos el sigue cayendo una fina lluvia pero pero ya habéis oído parece ser que que el parte del tiempo indica que que esto es una tregua pasajera y lo que es peor que se avecinan grandes tormentas que de nuevo va a volver a llover y muy fuertemente sobre esta

Voz 1 05:06 más tarde conoceremos en toda su extensión la predicción meteorológica para las próximas horas en cualquier caso como antes apuntabas si se produce alguna novedad en el transcurso de nuestro tiempo informativo volveremos a conectar con Bilbao mientras tanto la situación en Guipúzcoa tiende a mejorar al menos esa era la última impresión Maite Cruzado Radio San Sebastián

Voz 4 05:23 la situación en la provincia de Guipúzcoa en estos momentos tiende a mejorar según manifestaba hace unos instantes el director de Protección Civil del Gobierno vasco Ricardo o la de Goya Se espera que en el transcurso de las próximas horas o a lo más tardar mañana al mediodía la provincia haya recordado la normalidad en sus comunicaciones en estos momentos todos los esfuerzos se centran en restablecer la viabilidad que civilidad accesibilidad de las carreteras cortadas como consecuencia de las inundaciones o los dos de los rendimientos durante toda la noche se mantendrá un retén de vigilancia en la Diputación foral de Guipúzcoa que seguirá paso a paso el desarrollo de la situación

Voz 5 05:59 desde primeras horas de esta tarde a tal y como ha venido informando la cadena ser lehendakari Carlos Garaikoetxea dirigido las labores de socorro coordinando todas las actuaciones tanto de la Administración central como autonómica una vez que se ha conocido la orden dada por el presidente Felipe González para que todas las fuerzas de Auxiliar defensa estuvieran bajo las órdenes directas del presidente del Gobierno autonómico vasco Carlos Garaikoetxea expresaba con estas palabras el ánimo Concordato entre las dos administraciones

Voz 3 06:23 deseo feliz que estamos dotando de el cuerpo de coordinación al máximo los dispositivos existentes virus dispositivos te pendientes de cesión central tiros propios del Gobierno autónomo en ese sentido he asumido la responsabilidad de dirigir y coordinar sale siempre activos en lo que concierne al Gobierno vasco a veces son mentalmente que las contiendas dejan expedito días de conmiseración IVA obviamente no que corresponde a la Administración central todo el resto de los operativos tienden

Voz 5 07:16 la situación de la provincia de Guipúzcoa era explicada hace menos de una hora en rueda informativa por el director de Protección Civil del Gobierno vasco

Voz 4 07:22 en el transcurso de esta rueda informativa se dejaba bien claro que la situación era declaran mejoría en la provincia de Guipúzcoa aunque no obstante la incomunicación prosigue era todavía en algunos puntos de esta así mismo se daba cuenta de los objetivos prioritarios que al Centro de Coordinación de la provincia de Guipúzcoa se ha trazado para las próximas horas el director general de Protección Civil del Gobierno vasco se refería a estas metas lo siguiente

Voz 6 07:46 principio que tenemos

Voz 7 07:49 dos tipos de digamos dos tipos de incidentes en cuanto a restablecer la vialidad y la accesibilidad a las poblaciones que es fundamental para todos los otros servicios como son los cortes por inundaciones que en estos momentos se reducen a tres o cuatro puntos en toda la provincia puesto que las aguas han bajado de nivel final y por otra parte tenemos los portes Product por desprendimientos menos cortes procedimientos se ha estado trabajando todo el día hasta media tarde ha continuado han continuado produciéndose en estos momentos ya está restablecida la la comunicación por la autopista que había quedado cortada a media mañana en con lo cual un grave problema que teníamos diera el el los tapones que formaban de vehículos de gente que volvía de sus vacaciones está empezando a resolverse aunque todavía pues con algunas dificultades puesto que es es Cesc estimaba que había zonas abiertas en los que había cerca de cuatro mil B

Voz 4 08:49 por otra parte según se ha destacado también en dicha rueda de prensa se vigilará la evolución meteorológica a lo largo de la noche Asimismo se controlarán los cauces de los ríos y las zonas costeras ya frente a la próxima pleamar desde la Diputación foral de Guipúzcoa se siguen tomando datos en torno a las condiciones sanitarias y necesidades de ropas y medicamentos que se producen en toda la provincia no obstante el señor o la de Goya director de Protección Civil del Gobierno Vasco expresaba su impresión de que para mañana por la tarde se restablezcan las condiciones de las comunicaciones queríamos decir en Guipúzcoa

Voz 7 09:20 por otra parte se estar preparando además lógicamente de los planes que habíamos mencionado antes de los trabajos que continuarán mañana y que de no variar el tiempo esperamos que que en fin que para mañana a mediodía o para mañana a media tarde practicamente escena restablecidas las comunicaciones y en toda la provincia puede quedar algún punto en donde haya habido donde haya habido un corte de carretera porque eso requiere algo más de cien no pero esperamos que aparte de De Gea que para mañana a media tarde establecida la ubicación

Voz 4 09:52 de momento Eibar Elgoibar cariñoso y continúan sin fluido eléctrico falta el agua en aproximadamente cinco pueblos por rotura de abastecimientos de momento también no han debido de habilitarse albergues y edificios públicos en servicio masivo de ayuda a los ciudadanos dos trenes se encuentran cortados en con la Yves Saint hice mantiene con ellos una vía de abastecimientos hay preparadas agua leche y pan y posiblemente a partir de primeras horas de mañana algún otro alimento un helicóptero del SAR se encuentra en San Sebastián y tal vez otro más llegue mañana en la que podría sumarse a los seis o siete es que se desplazarán desde Logroño

Voz 5 10:27 si en estos momentos creemos que estamos ahora con el director de Protección Civil del Gobierno vasco se buenas noches

Voz 8 10:32 buenas noches bien ha escuchado usted de la información que decía

Voz 5 10:35 ya hemos entorno a la situación en Vizcaya Guipúzcoa cuál es la última hora

Voz 8 10:38 bueno la última hora que precisamente por eso me retrasado cuando han llamado ustedes es que en Álava estaba empezando a ver problemas en la zona de de Llodio concretamente Nos ha comunicado de que ese habían hecho peticiones de embarcaciones y neumáticas debido a que había varias calles de la ciudad anegadas e igualmente ha habido cortes da en la zona de Bizkaia en la autopista con lo cual pues se ha trasladado un poco los problemas del centro de gravedad de Guipúzcoa de estar tener su centro gravedad en Guipúzcoa hacia Vizcaya otra novedad en fin si no muy agradable es que en estos momentos pues está lloviendo en San Sebastián a pesar de que confiamos que las predicciones de que el tiempo en Guipúzcoa pues se va a mantener es decir no va a tener las precipitaciones de la noche pasada se cumplan estas zonas y a grandes trazos las últimas novedades señalaron

Voz 5 11:36 durante toda la jornada ha habido informaciones tan tanto confusa en torno a que podía haber algunas víctimas como consecuencia estos temporales puede usted confirmarnos au desmintieron los esta información

Voz 8 11:46 exactamente ha habido dos no hemos han no a nuestra forma fuentes de información han llegado noticias de que había habido víctimas en dos ocasiones las dos han sido contradictorias y de momento están sin contrastar en ambos casos en las gestiones que hemos hecho han sido eh en Fini infructuosas en el sentido de que no tenemos noticia de que sea de momento ninguna víctima

Voz 5 12:08 hace instantes habla usted de que en fin estaba lloviendo dinero torrencialmente en San Sebastián realmente también durante la tarde se ha hablado de que la situación que estaba ocurriendo en Vizcaya podría revertir de nuevo esas en Guipúzcoa

Voz 8 12:20 sí bueno un parece ser que las predicciones pues son de que el centro de de digamos de la borrasca se desplazaba un tanto hacia el oeste con lo cual no podía presuponer que en la zona en Guipúzcoa el S Iván aliviar las precipitaciones o sea que en fin que confiamos insisto en que al menos en lo que respecta a Guipúzcoa se mantengan y que en Vizcaya pues no sean de realmente pesimistas

Voz 1 12:50 atención José Ignacio Rivero acaba de llegar no es un despacho de la agencia de noticias Efe que dice que dos personas han muerto ahogadas hoy en Guernica Vizcaya según han informado fuentes de la Cruz Roja de Bilbao las zonas del Guernica sado cesado han sido de las más afectadas por la tromba de agua caída sobre Bilbao en las últimas horas permanecen incomunicadas aún por carretera y ferrocarril es una última hora que acaba de llegar a la redacción central de la Cadena Ser en Madrid alguna noticia más de de San Sebastián

Voz 5 13:15 de señero Goya parece que se nos ha cortado la comunicación con el señor la Goya bien pues en este momento Antonio Jiménez era el último dato que teníamos en la conversación que escuchaba en indirecto con el director de Protección Civil del Gobierno vasco

Voz 1 13:28 se debe indicar perdona si si hubiera alguna novedad en el transcurso de Hora Veinticinco eh con estaríamos inmediatamente también con San Sebastián de acuerdo José Ignacio

Voz 5 13:35 sí sería interesante quizás dar la nota que ha hecho pública el departamento de Sanidad del Gobierno vasco

Voz 1 13:40 adelante ha este llamamiento a la población para qué

Voz 5 13:42 tomen algunas medidas de tipo preventivo con el fin de evitar cualquier trastorno gastrointestinal en concreto eso recomienda a la población que durante los próximos días no se haga uso del agua tanto para consumo como para cocina y que éstas se hierba durante en unas dos veces durante un intervalo unos quince o veinte minutos estas medidas de tipo preventivo habrán de seguirse durante los próximos días recomendando se no abandonarlas hasta una pasar una semana después de pasado el efecto de los temporales

Voz 1 14:08 de acuerdo José Ignacio Iribar y en menor medida Álava la parte norte de la provincia en este caso también se ha visto afectada por las inundaciones Isabel Cobos Radio Vitoria