SER Runner: Guía sobre la fascitis plantar (24/08/2018)

Voz 4 01:10 bueno Hola a todos bienvenidos a SER Runner una semana más Oibda

Voz 1951 01:14 de homenaje yo no daña muy buenas o La Verónica al oyente

Voz 0885 01:18 ah bueno te refieres a a la actividad por cierto quiere decir que multiplicada de los oyentes en verano

Voz 1951 01:24 yo no sé porque esto es bueno será porque la gente le da por ir a la playa tiene tiempo para reflexionar Balmón te vamos donde elija cada uno pasar sus vacaciones y les surgen dudas

Voz 0885 01:32 sí yo creo que en invierno dices voy a preguntarles estudiaron lo pregunto

Voz 5 01:35 pero bueno no voy a preguntarle

Voz 1951 01:37 voy a preguntar si de verdad que tenemos una lista amplia ERE dudas así que hemos decidido llamar a nuestro experto en Running en material al que más sabe de esto al director de material de la revista runners Wall está en Radio Madrid hola Javier Moro muy buenas

Voz 0341 01:51 hola qué tal encantada porque yo no vamos a someter a un interrogatorio gerente es un valiente e además no no lo ha dudado en moto cuando hablo con él por teléfono si verdad les digo te subes a la radio tenemos un el trato es definitivo dudas de cualquier vertiente

Voz 1951 02:08 Dani de qué temas no dice buenos días si aparte

Voz 0341 02:11 se quita el casco sube a los restos de Radio Madrid donde atienden como uno más de la plantilla

Voz 1951 02:14 tenemos así que vamos con unas cuantas dudas se de de la gente que practica running y que siempre bueno pues está bien solventar porque muchas veces hacemos cosas mal sin saber que las estamos haciendo mal eh la primera Javier es sobre los relojes de Running es verdad que hay todo tipo de precios que los ahí desde cien doscientos por arriba yo no sabría decirte hasta donde pero la pregunta que desde que precio son mínimamente decentes y hacemos una búsqueda en Google Nos aparecen ultra gangas las he visto digo hasta Depor diecinueve con noventa y nueve euros páginas tipo Ebay tipo Amazon e este tipo de relojes no sirven para algo o no merece la pena comprárselo

Voz 6 02:54 pues casi todos llevan pocos materiales para recoger bien por ejemplo los GPS esos sensores de de frecuencia si sólo te interesa saber cuánto tiempo corres está muy bien es un relato muy barato pero quieres

Voz 0341 03:07 con poco más específico va hay que buscar

Voz 6 03:10 precio un poquito más alto porque sí que es verdad que la tecnología

Voz 7 03:13 cuesta algo así

Voz 6 03:15 sí lleva

Voz 0341 03:16 elementos buenos cuestan un poquito más mínimo mínimo cien

Voz 6 03:20 por ahí ya ya tienen un día tienes buenas prestaciones en los relojes

Voz 0341 03:23 bueno pues ya hemos sacado ese titular cien euros mínimo para para la inversión en I Love de The Running no excesivamente caro relativo lavar las prendas técnicas agua fría o caliente Javier lavadora o mano agua fría lavadora

Voz 1951 03:38 programa corto con detergente con suavizó antes y nada claro porque los tejidos son haber siempre es recomendable leer no las etiquetas de de las prendas pero en general tanto las zapatillas como las camisetas como este tipo de tejidos no sé si sufren con determinados detergentes de compuestos que pueden el jabones

Voz 6 03:55 sufren hay que echar al poco de detergente hay que programa siempre frío porque muchas partes ya de los

Voz 0341 04:01 de las zapatillas y la ropa van selladas con calor

Voz 6 04:03 lo hablabas con agua caliente pues se despegan directamente evitar eso porque eso habitante tienda tapar el los pueblos de estas prendas para que para darle esa sensación de suavidad en cambio lo que nos perjudican la transpiración con lo cual las toallas ropa de correr si se puede lavar como un programa cortito aparte con poco jabón Isis suavizando

Voz 0341 04:23 los oyentes de SER Runner que continúan el asedio a Javier Moro cuánto tiempo antes de una carrera hay que probar unas zapatillas

Voz 6 04:30 pues mínimo una semana para que te des cuenta que se acoplan bien que no tienes ningún punto de que te rozan y que te va a molestar ahora están también hechas que realmente no hace falta mucho más tiempo sólo saber que ese modelo te va bien que pisas bien con ella y que no te roza por ningún sitio

Voz 1951 04:45 vale venga vamos con la siguiente esta atención atención de pasta de volea tuvo que dicen algunos eh Javier es sobre los calcetines para Running en concreto de estos que tienen delitos para colocar cada dedo en su correspondiente bueno como si fuese un guante vamos no abran hablan de la marca a ver si lo pronunció bien inguinal es más famosas que nos dicen bueno encuentran algunas virtudes como por ejemplo que te colocan los delitos cada uno en su sitio sin que puedan amontonar SEO o en fin a la hora de correr juntarse demasiado y que provoquen algunos dolores vamos que habla maravillas de estos calcetines

Voz 6 05:19 para eso que tú dices que separa los dedos son muy adecuado si realmente sí que parece que producía cierta comodidad pero cuantos más kilómetros hace es esa Kusturica que tiene entre los dedos puede molestar he visto casos que también pasó Singers de crear buenas ampollas entre los dedos y es bastante molesto así que los D2 es mejor que tengan su espacio natural con un habitáculo para que se pueda expandir al pisar evitar todas rozaduras posibles Verónica de pasta de bonito

Voz 1951 05:50 tienes que cuento de es esa expresión que renovar tus compañías cuenta de quiénes esta expresión todo a a la escuchado yo muy habitualmente a una mítica periodista presentadora como es Mercedes Milá tomar vale pero bueno que si no te gusta le llamamos y le decimos no no no no tener

Voz 0341 06:07 me me parece perfecto pero es vetusta y sí si este acuerdo no importante esto que viene a continuación bueno importantes son todas quiero decir que me afecta directamente accesorios jugador de auriculares y cómo lo hacemos se habla de una aleta de silicona que se coloca sobre el auricular y evita que se caiga cada dos por tres en Amazon los más vendidos son Airwave por diez euros practicamente que podemos utilizar hay quien utiliza esparadrapo

Voz 6 06:32 sí es verdad es incluso peor ciclistas el esparadrapo pues todo depende de la forma de tu oreja a mí por ejemplo me molestan bastante yo me lo intentó colocar bien y que estén ahí sin que se muevan con con estos estas Piece citar de silicona que dices tú que ya vienen muchos con ellos pero realmente me gustan los que van sólo con el tapón cito oí que no haya ningún elemento más en la oreja que que me moleste

Voz 0341 06:57 claro porque la aleta es es interior no entiendo no va por encima hay una por encima que vapor pues

Voz 6 07:02 exterior de la y otras que se meten en los huecos buena en casi de lo que te no

Voz 1951 07:08 digamos que te complementa el pabellón auditivo por dentro

Voz 0341 07:11 exacto para que ejerza temas

Voz 1951 07:13 depresión y bueno pues ese enganche con más facilidad

Voz 6 07:17 suelen venir con varios tamaños para que desacoplar la tuya la forma de tu pareja pero bueno a mí personalmente me molestan pero oye que hay

Voz 1951 07:24 bueno para todos los gustos ya te digo estás de Amazon lo si webs que los hay en todos los colores para adaptarse a todos los auriculares decir cualquier auricular que tú tengas Le puedes añadir este complemento Clarence diez euritos te ha quedado claro John te ha gustado te ha convencido no lo vas a comprar

Voz 0885 07:39 yo yo creo que no lo voy a comprar porque yo soy de los de

Voz 0341 07:42 en función del auricular un esparadrapo

Voz 1951 07:44 claro darme sea Pascale es vetusto el esparadrapo en del siglo XXI

Voz 0341 07:49 puede ser criticable pero realmente cumple su función eh

Voz 6 07:52 sí sí sí cumplen su función

Voz 0341 07:54 en contra personal Javier voy a aprovechar la circunstancia claro hay prendas que es que está muy bien realmente que que que sale muy buenas que cumplen el cometido para el que fueron adquiridas pantalones técnicos un chubasquero que no pesa nada pero que te mantiene totalmente bueno pues al margen de la lluvia del agua

Voz 7 08:13 pero sus bolsillos

Voz 0341 08:16 son bastante endebles entonces ese llevas unas llaves no como las que lleva Verónica que son las del castillo de Drácula para el portalón y todas las dependencias pero es unas llaves modestas de portal y casa la continua erosión el continuo vote a acabar castigando los bolsillos en cuestión de pues no sé dos o tres meses a mí me ha pasado en varias prendas

Voz 6 08:37 aparte que es cuando corres llevar ahí saltando las llaves

Voz 0341 08:41 esto se puede evitar es decir ahí algún bolsillo reforzado metro Cogolludo Book cuando tengo que salir

Voz 6 08:47 sea de casa coche procuro llevarme pantalones que tenga en el bolsillo

Voz 0341 08:52 Ello en la cintura exterior

Voz 6 08:55 no sé si me explico yo exactamente exactamente detrás de la cadera porque donde menos molesta hay menos alta es como encima del glúteo en en un lateral mientras me meto en la cita que suelen ser bolsillos además mucho más pequeños que no tienen asaltar voy mucho más agusto luego también hay cinturones elásticos con un montón de conseguir la cintura pues llevar las llaves puede llevar algo de dinero puedes llevar un gel una barrita pues por subasta mucho tiempo

Voz 0341 09:20 Clemente bien acoplados no no no no

Voz 6 09:22 han a la guerra los asaltar no salta nada algunas que tienen que salir por desgracia corre con el móvil porque esperaba una llamada del móvil no salte no se mueve no se los puede cinturones y son bastante cómodo son básicamente una malla elástica ancha que se acopla pues a tu cintura hay iba bastante ciento veinte

Voz 1951 09:37 más no son nada caro se esto son intolerables

Voz 6 09:39 no no el igual desde cinco euros pues hasta supongo que ochenta así lleva mil cosas

Voz 1951 09:44 a ver la última por hoy Javier para la gente sobre todo que hace carreras en montaña son todo tipo de de bidones flexibles que se llevan para para el agua para la bebida para la hidratación bidones o vasos porque ahí los dos modelos el vaso lleva una especie de anillo no para enganchar en el cinturón y llevarlo colgado o en el mismo bueno las mochilas estas no que vienen hasta con cinco litros etcétera bidón o Basso el vaso se rellena muy fácil en una avituallamiento edad voy para adelante pero el bidón aunque te quedes

Voz 0341 10:12 porque te vas luego te lo puedes llevar claro exactamente yo prefiero bidón incluso bidón blando que sea más of last

Voz 6 10:18 sí en de varias marcas y claro ese al ser blando tules brujas Si se va quedando sin ERE y también va perdiendo volumen cuando te quedas sin agua incluso te lo puedes meter en en la cintura del pantalón fisios llevar un lateral y no molestan y pesa mucho yo prefiero usar virus blandos

Voz 1951 10:33 valen esto saber más o menos

Voz 6 10:36 por lo menos tiene desde veinte euros si yo o menos no desde ocho euros de veintitrés y luego pues les Sáenz de Camel Bak pues también ya termo y vamos térmicos que te guardan más la temperatura y tienden a estar a hacia los ochentas de de medio litro

Voz 0341 10:54 es un lujo escuchará Javier hoy ha superado el reto de un modo que yo creo que los oyentes empezar a preguntar Javier si la hipoteca plazo fijo variable mira si si es la mejor

Voz 8 11:06 eh que por el reglamento

Voz 0341 11:09 sí

Voz 1951 11:10 yo creo que al final me quedó claro que era mejor la tipo María

Voz 0341 11:13 sí sí que gracias Javier Moro a vosotros

Voz 0714 11:32 yo te quiero decir por ahí también que es una manera aparatito el running de conocer ciudades de un modo diferente eso hablamos siempre por conocer la ciudad desde otro punto de vista es una manera de de hacer turismo pregunto en el hotel donde estoy por un mapa veo además en todos los hoteles te vienen como los sitios típicos somos momentos que ver y me trazo hay una ruta entre diez y veinte kilómetros para ir y volver al hotel viviendo los sitios más emblemáticos me encanta donde empecé a hacer esto con más asiduidad fue en París estuve viviendo allí siete meses y me he recorrido todos los rincones de París corriendo todos los parques naturales yo tenía mucha suerte viviría en el Arco del Triunfo arriba en los Campos Elíseos y desde ahí del Arco del Triunfo bajaba todos los Angeles es muy iba luz cogía

Voz 9 12:17 la el Sena hasta Notre Damme daba la vuelta llegaba hasta la plaza de la Bastilla y luego volvía otra vez a subir hasta el arco el triunfo leía todo París con unos atardeceres espectaculares

Voz 1951 12:28 era un turista pero estabas camuflado como es un parisina más estancadas

Voz 11 12:38 acá no usa cada hora

Voz 1951 13:15 el consultorio médico yo sé que la gente le interesa mucho esto hombre entiendo que quién más que meros eran correr en algún momento dado se ha encontrado con algún problema

Voz 0885 13:24 fíjate te acuerdas que me hicieron un test una habilidad dabas como superdotado superdotado no

Voz 1951 13:30 nunca te lesión Abbas no decían que tenía

Voz 0885 13:33 las mismas muchas menos opciones de lesionarme que por ejemplo Martín Fiz y es verdad GM lesionó muy poco

Voz 1951 13:38 de ganar una medalla de oro las mismas o más bien

Voz 0341 13:40 no lo mediante pero no sé porqué a mucha gente

Voz 1951 13:43 tú incluido creo que tenéis una pequeña obsesión con los pies entiendo con una herramienta importante para el runner pero qué pasa con los pies de los runners

Voz 0885 13:49 hombre obviamente es la materia prima a este donde empieza todo digamos no entonces yo creo que hay mucha gente que digamos desconoce y que un problema en una rodilla Un problema de otro tipo alejado del pie puede venir precisamente de donde lo expulsamos puesto que puede ser el origen de muchos

Voz 1951 14:03 males también por ahí puede pasar la solución así que para esto vamos a abrir una ventanita en este mes de agosto en este verano todavía en SER Runner para la podología para tratar todo aquello que tiene relación con los pies del runner los problemas y cómo podemos cuidarlos sí que hay que tener en cuenta a la hora de tratar ciertas lesiones en fin que hemos llamado a un podólogo a Aritz les Lezcano perdón está por ahí en Radio Elche o la Aritz muy buenas

Voz 0341 14:29 hola buenos días el comandante en jefe

Voz 1951 14:31 que digo yo de la clínica del Cano Coves aquí en Bilbao ahora te pillamos por ahí porque creo que te has ganado unas merecidas vacaciones

Voz 13 14:37 eso es correcto aquí estamos disfrutando de las fiestas

Voz 1951 14:40 tú te hemos invitado para hablar como decíamos de de los pie es que los runners los pies son dos en uno no

Voz 0341 14:46 eso es es la como decía antes es una materia muy la materia prima no más importante igual a la hora de correr así que hay que cuidarse y saber quién puede correr que no puede correr etcétera a ti te llegan muchos que ya han sido runners y que ahora vienen un poquito

Voz 1951 14:59 arrepentidos de de no haber tenido en cuenta a sus pies antes

Voz 0341 15:02 no

Voz 13 15:02 la verdad que sí ese cada día se ve más gente de de de este este mundo en esta índole llega a muchísima gente a la clínica que no está preparada a correr y les iban muy rápido entonces yo creo que es una cosa a tener en cuenta

Voz 0885 15:14 el hecho de no estar preparado para correr y tiene solución es decir si si empezamos a trabajar concierto tiempo sí podríamos llegar a estar preparados no porque estoy pensando en gente de todas las edades y de todas las

Voz 6 15:25 el correcta y yo creo que el P

Voz 13 15:28 el problema que vemos ahora que se ha puesto de moda no todo el mundo del gusta correr sabemos que es un ejercicio que es muy bueno para el corazón es un ejercicio que es la bomba rollo cardiovascular lo que pasa es que hay mucha gente que físicamente no está preparada para correr

Voz 14 15:40 o por en Anatomía

Voz 13 15:42 por biomecánica el pie tiene que tener una plantilla o tienen que tener un deportivo X que le puede ayudar a evitar esas lesiones tan famosas

Voz 0885 15:49 vale bueno pues como ya hemos introducido un poquito y bueno que es lo que suele pasar no con con esta moda en ocasiones que puede provocar problemas vamos a centrarnos en esta primera conversación con con Eric en y el problema más habitual nos decía el más recurrente con esta gente neófito en el en el Depor te fascitis plantar empezamos por el principio de que estamos hablando qué consecuencias tiene que es exactamente

Voz 13 16:12 a ver la fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar y resumo la fascia plantar es como un músculo que conecta al pie es lo que mantiene la bóveda plantar por así decirlo pie pies como el amortiguador que hace el pie a la hora de correr No o la hora andar entonces y resumiendo es una inflamación de ese músculo

Voz 1951 16:29 es una inflamación me han dicho que se produce porque generalmente no sé si por la repetición del movimiento a la hora de correr o o más por un golpe concreto

Voz 13 16:37 normalmente es por más micro Trauma que por un Trauma puede ser un tramo obviamente pero normalmente salgo de repetición de repetición correr repitió dale dale golpes del golpe de luego en la fase de plantarse va lesionando hacia una micro rotura por así decirlo inflama y duele muchísimo

Voz 1951 16:53 o sea que poco a poco nos va no más eso es

Voz 0885 16:55 espérate porque estáis diciendo doler muchísimo doler más en el tema del del lodo del dolor los los umbrales bueno puso muy personales pero sí que es verdad que en general hablamos de pues no sé una dolencia poco soportable no también al andar por ejemplo

Voz 13 17:10 sí es muy poco soportable es sobre todo en estado agudo en estado me refiero que las primeros meses de la lesión sólo un ser muy muy complicado es una vez que la desean entrar en un estado crónico el es más soportable el dolor una característica muy concreta de esta lesión es que en reposo en un agudo después estar sentados media hora o una hora y media cuando nos levantamos nos duele muchísimo el pie hasta que se calienta el músculo otra vez y podemos empezar a andar

Voz 1951 17:35 o sea que incluso nos impide Art ya no correr sino hacer una vida normal ir a trabajar dar un paseo

Voz 13 17:39 sobre todo es sí correcto ya te digo sobre todo por las mañanas de expuestas siete ocho horas durmiendo

Voz 0341 17:44 todo igual echar una siesta o desde sientas a tomaron

Voz 13 17:47 hace te levantas el musculosa enfriado y tardas montones

Voz 14 17:49 en volver a a a empezar a andar bien con

Voz 13 17:52 las consecuencias que puede conllevar esto no que vamos apoyar el pie mal empieza a doblar la rodilla ha empezado les la cadera entonces puede ser un problema que arrastre a otros problemas en un futuro entonces es es es muy importante el tratarlo a tiempo no es decir vamos a coger la tiempo vamos a dejar recorrer etcétera etcétera

Voz 1951 18:07 no por lo menos veo que es fácil de detectar no es bastante

Voz 13 18:09 yo detectar si tiene unos síntomas que son muy característicos en en clínica para nosotros cuando vienen paciente que son muy unos puntos en el pie que son muy característicos a la hora de persona que del dolor y sobre todo con lo que en la historia que nos cuenta al paciente no como se lesionado cuando le duele cuando en una le duele etcétera etcétera

Voz 0885 18:23 vamos a entrar ahora en el tratamiento pero antes no te quiero echar abajo ni mucho menos el negocio de pero sí que yo he escuchado a gente decir no mucha eh

Voz 13 18:32 que se le ha pasado sólo si es una lesión que haber con la etiología del avión cuál puede ser puede ser la mecánica el pie puede ser el el correr puede ser el no estar preparado para correr entonces sí por ejemplo en el en el último caso dejamos de correr lo dejamos actividad que que que genera ese tramo ese micro trama en el pie obviamente lo es en va a mejorar si la lesión por el contrario está producida por la bien el pie como apoyamos como caminamos que Deportivo llevamos seguramente vaya a más

Voz 15 19:04 qué tal

Voz 16 19:16 tú qué

Voz 1951 19:18 como se trata cuál es salir lo bueno lo más recomendado a la hora de detrás era una fascitis plantar igual es el periodo no porque hay que decir que no es una lesión que se ve a curar en una semana

Voz 0341 19:28 no no no ni mucho menos como se trata hay ahí va

Voz 13 19:31 los tipos de tratamiento lo normal el el trayecto conserva

Voz 0341 19:34 por por así decirlo en lo más in

Voz 13 19:36 cortantes es descansaba sobre todo en un estado aguda no vamos a descansar el pie vamos a ver qué está causando una fascitis plantar vamos a dar un poco de soporte al pie para que el pie dejen para que el que descanse muy importante vamos a estirar cuando tenemos una lesión muscular el músculo se resienta IS va a hacer más corto se va a cortar entonces sino les tiramos y no damos civilidad de vuelta al músculo que inicialmente es muy probable que no se ve pero no se recupere hiló también me comentabais en el tiempo de tiempo medio tratamiento normalmente hablamos de meses estamos hablando en nueve meses

Voz 0885 20:04 nueve nueve meses de media te quiere

Voz 13 20:07 hay gente que en tres meses y medio no será entonces pues lo hacemos una media de unos siete nueve meses si fácilmente

Voz 1951 20:14 oye cuando te viene un Ranieri le diagnostica esta fascitis plantar Le dices bueno haber unos cuantos meses en los que vas a estar en tratamiento y además a hacer un poco de psicólogo ahí no porque me me imagino que una persona está acostumbrada a correr que está apuntado a no sé qué maratón que en fin tras tocarle los planes además a largo plazo le va a suponer un bajón importante

Voz 13 20:32 sí es decir que la mayoría de es que que nosotros ver en la clínica son pacientes que no están tan preparados para correr porque entiende que está preparado ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe que les tiene ya las han tenido ya han pasado entonces gente que está cómo decirlo a esta gente que ahora está de moda vamos a correr me lesión no tienen la clínica no tienen ni idea es qué ha pasado entonces ahí ya entras un poco en la psicología no del del de decir vamos a ver deja de correr hace esto lo otro y sí que es duro mucha gente pues le gusta mucho correr está el está sentando muy bien por así decirlo a está perdiendo kilos está perdiendo peso se encuentra mucho mejor y de repente tienen que parar eso psicológicamente es duro obviamente pero es muy importante porque sino de lesión sepuede

Voz 2 21:12 eh

Voz 13 21:13 se puede aumentar sepuede cómo decirlo se puede decir

Voz 0341 21:16 el correcto y quizás también es posible que sí

Voz 0885 21:19 crónica también correr no

Voz 13 21:21 en un Estado no si hubiese habido alguna de Espolón Canio

Voz 0341 21:24 sí es un estado crónico de esa de esa les

Voz 13 21:26 John no es la fase de plantas inserta en el en lo que es el talón en el hueso del Caño como sigamos tirando de Sada fascia plantar tirando tirando de la inserción en el hueso se puede o se puede calificar esa ese hueso delitos que tenemos en el cráneo creando un pequeño Espolón que ya sería mucho más complicado topar Austrian tratamiento más invasivo como puede ser cirugía ya ondas de choque infiltraciones etcétera etcétera

Voz 0885 21:49 es importante que matice Verónica porque en el mundo del running hay mucho cabezón hay mucho burro bien mucho insistente lo entiendo eh porque da mucha rabia pero es que a veces y vamos a ver es que podemos complicar las cosas así que si si te piden que pares para aunque sea por egoísmo para para saber que puedes volver después

Voz 13 22:06 es muy importante si es muy importante el cese de la actividad deportiva

Voz 1951 22:08 porque además bueno no sea Eric quizá hay otros deportes que sí se pueden seguir practicando no por ejemplo nadar no hay ningún problema a no

Voz 13 22:14 no hacerlo para fascitis plantar hombre lo que no siempre recomendamos a un deportista que tiene un cierto nivel deportivo cardiovascular etc etcétera recomendamos deportes de una impacto como pueden ser la el ciclismo la natación el remo que son deportes que te van a permitir que se quemando grasa no seguir dándole fuerza al corazón pero sin ese impacto el pie que está generando o que puede generar que la fascitis plantar se coronó campeón

Voz 0885 22:38 te imaginas que te dicen que vas con fascitis y te dicen ahora por tener fascitis no pueda pueda remar

Voz 1951 22:46 diez igual descubres una pasión oculta y una virtud que que no sabía ni que tenía eh

Voz 8 22:51 en cabrón corta

Voz 13 22:55 bueno estoy cerrando

Voz 0341 22:56 ese dice toca Se más Agea de algún modo te dejamos

Voz 13 22:59 si es así el masaje digamos que es un tremendo complementario vale no es principal nunca es un tanto complementario a un estiramiento a unas ondas de choque a un a una plantilla a un descanso siempre complementario con masaje y duro es complicado que quitamos una fascitis plantar entonces yo siempre recomiendo como algo complementario porque es lo bonito no al al al paciente que le dices tienes que tirar todos los días me por la mañana por la tarde te dicen pero un masajito y luego así te ayuda pero después de estirar obviamente entonces siempre complementario vale siempre muy bueno masaje de claro vale abierto el melón

Voz 0885 23:31 si te parece lo retomamos en otro momento verónicas de las plantillas

Voz 1951 23:34 pensaba que de los masajes de Quique claro

Voz 0885 23:36 lo de las plantillas así que Arik Lezcano de la clínica Lezcano hubiesen en Bilbao y te parece que dejamos ese colgando por ejemplo las plantillas si algún otro que se nos ocurra correcto

Voz 16 25:06 SER Runner

Voz 4 25:29 estas ahora nos vamos a marchar del programa

Voz 1951 25:32 eh yendo unos de viaje hasta la provincia ya de Teruel porqué yo nací les gusta reivindicar que existe

Voz 0885 25:38 siempre lo hemos dicho y hemos hecho varias citas deportivas en Teruel todas ellas por cierto muy interesantes

Voz 1951 25:45 esta vez va a ser una de bici con la titánica río Deva MTV que se celebra este fin de semana saludamos en la organización a José Antonio Romero hola José Antonio muy buenas eh porque aquí hablamos normalmente de Running pero es cierto que abrimos la mano a otros deportes y que nos gusta aquello de variar de diversificar e por eso esta semana queremos ofrecerles a nuestros oyentes a una ciclista en este caso que es la vuestra cuéntanos en qué consiste la marcha

Voz 19 26:08 bueno pues la admite a Río de Madrid te ves una prueba relativamente joven va a cumplir la cuarta edición está en esta edición el próximo veintiséis de agosto igual es una prueba en que se divide en dos y en dos sectores el primero el corto tiene treinta y seis kilómetros cien metros de desnivel positivo y el segundo puesto adaptado sesenta y dos kilómetros con esos quinientos metros de desnivel hizo bueno básicamente lo que van a poder encontrarlo los participantes es una prueba con gran atractivo paisajístico con con diversidad de paisaje que que bueno es una prueba hecha para disfrutar del del BTT sin duda para cualquiera que quiera que les guste este deporte

Voz 0885 26:56 bueno pues hemos cambiado como veis el punto habitual y nos estamos centrando en en la bici ya has hablado de bueno pues de una gran belleza paisajística José Antonio entraba un poquito en en el Charco cuéntanos un poquito más

Voz 19 27:10 sí ha va la prueba salir a lo que bebas se localiza en el sur de la provincia de Teruel ya tocando a la provincia de Valencia y cerquita también de la provincia de Cuenca es una zona de un Paisaje muy particular pertinencia el macizo de de Javalambre y bueno la prueba sube hasta una altura de mil seiscientos metros sobre el nivel del mar bueno pues con una una pues bastante bastante exuberante son una Mediterranean de predomina pues el pinos pero también se atraviesan pues zonas de de agua eh bueno una diversidad importante con con vistas desde lo alto que son realmente atractiva también después y el segundo sector que os comentaba pues discurre por zonas de explotaciones mineras un pueblo minero extrae Caroline y Arenas sobre todo si dices bueno por eso pues los conecta un poco con con la parte más digamos industrial desde el pueblo pero también con esa parte más paisajística que es la que más pues enamora a todos los que vienen a a participar en la prueba no sólo a participan en la prueba sino pues a visitar la zona por ellos Andrea te quiero

Voz 1951 28:31 preguntar porque aquí tenemos muchos oyentes que son runners pero también cogen la bicicleta sabes que el triatlón es un deporte que está muy en auge en los últimos años que la bici de montaña también gusta a muchos aquellos amantes solamente del Trail no de Bono del monte de salir a dar una una vuelta quizá con amigos notan competitiva en fin de semana mi pregunta qué tipo de corredor tenéis inscrito en la prueba no sé si también hay algunos que le dan aquello de las carreras de montaña y que de vez en cuando coge la bici

Voz 19 28:58 sí bueno aquí tenemos un abanico de correrla pues pierdes desde los aficionados que bueno que que les gusta salir al monte con la bicicleta y disfrutar a otro perfil ya un poco pues más eh más técnico más digamos profesionalizado no que que son los que al final ocupan las primeras posiciones dentro del cajón además este año las pues se ha sido seleccionada por la Federación Aragonesa Haití como como la sede del Campeonato de Aragón de BTT en en la modalidad de setenta kilómetros modalidad XMM por tanto pues bueno va a tener un un atractivo más no para para poder disfrutar de la prueba el que sea el campeonato de Aragón no no significa que no pueda venir cualquier cualquier otra participante de de cualquier comunidad autónoma no hace falta que sea federado por tanto está abierta a todos los participantes no única condición es que hayan nacido en el año dos mil dos mil tres posteriores con eso ya pueden participar en la tiza emita sin ningún problema

Voz 0885 30:05 José Antonio como esta Teruel te lo pregunto fíjate porque es que hace poco me ha pasado una cosa con un amigo mio que fue en junio una semana a Teruel bueno pues bien cada uno decide sus vacaciones pues igual pensamos nosotros

Voz 1951 30:19 el amigo eres tú digo pongámonos verlo y no no es en este caso

Voz 0885 30:21 no es en Teruel me gustaría estar vamos cada uno oye a sus vacaciones pensamos sólo en busca de tranquilidad y cuando volvió a qué tal en Teruel muy tranquilo me esperaba otra cosa

Voz 1951 30:35 vamos vamos que sí está claro que esperabas no que esperaba Magaluf o no sé adónde creía que iba a Ibiza

Voz 0885 30:41 muy tranquilo me esperaba otra cosa eh muy tranquilo sí pero creo que iba a esperar no sí si no se es un sitio tranquilo

Voz 19 30:48 bueno Teruel es una provincia bastante desconocida yo invito a que vosotros ya los oyentes del programa pues la visita en Teruel es una provincia extensa como sabéis se combina pues desde desde parajes de singular belleza de la sierra de Javalambre de Albarracín del Maestrazgo el grandes conocido de la provincia de Teruel con pueblos Teruel lo que tenéis que saber que es la provincia que tiene mayor número de pueblos con el epígrafe de Pueblos más bonitos de España por tanto hay pueblos

Voz 20 31:21 como Albarracín cómo cómo va

Voz 19 31:23 de errores como como

Voz 20 31:26 bueno Cantavieja Rubio

Voz 19 31:29 demora con gran encanto hoy con que tienen mucho turismo no eres un turismo que que bueno que las provincias pero sobre todo de la Comunidad Valenciana Madrid Cataluña pero el Teruel está abierto por supuesto a toda España y tiene que ofrecer mucho de una relación alternativas en los últimos años pues son las pruebas deportivas no marchas BTT marchas Rami trial Don etcétera Por tanto tiene que ofrecer químico que fatura Leza tiene que ofrecer cultura por supuesto tiene tiene pues Teruel capital tiene grandes eventos culturales como las bodas de Isabel que se celebran en el me resta Herrero que rememoran los Amantes de Teruel las fiestas grandes de Teruel que son en julio pero bueno esos Teruel capital pero como decía provincias muy amplia ahí tiene gran gran oferta en concreto pues la zona de río Deva pues tiene todo el nacimiento del río río Deva con los a Madero según eso une digamos el discurrir del río es un propio paraje natural de incomparable belleza para hacer senderismo para para hacer de barranquismo otro de los atractivos pues sin duda son los dinosaurios no es la cuna de los dinosaurios allí está la sede de en Teruel en río Deva en concreto está la sede de Titanic Río de base descubrió hace ya unos quince años el dinosaurio más grande encontrado en suelo europeo el Turia Saura Río de Rennes por tanto es un museo que está abierto también es un espacio museístico y también pues Teruel ofrece saber tinte también no de la lúdica a través de Dinópolis pero también la de la que al que le guste el mundo de la par paleontología en este ámbito de los dinosaurios pues es sin duda sin duda un referente en el mundo de este tema no por tanto tenemos muchas cosas que ofrecer

Voz 0885 33:28 titanes Dinópolis que es precisamente lugar de salida de de esta carrera Verónica José Antonio que que ha captado perfectamente el espíritu de esta sección que es hacer patria a vender también lo suyo hay muchas cosas por descubrir muchos lugares por conocer bueno José Antonio nos ha vendido sí

Voz 1951 33:46 también te diré José Antonio que a mí por lo menos me gusta esa tranquilidad que que desprende seis quiero decir no todo va a ser masificación urbes así antes KAS contaminación y millones de personas

Voz 19 33:57 claro claro yo creo que hay espacio para todo verdad y cada uno elige lo que más le gusta pero yo creo cada vez más cosas la gente necesitamos espacios donde poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza de la cultura la gastronomía que sin duda es es un atractivo importante

Voz 1951 34:13 pues esperamos que así sea para todos los participantes los acompañantes todos los involucrados en esta prueba que como decimos celebra este mismo fin de semana en Río de la provincia de Teruel José Antonio que vaya bien la carrera iba muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 19 34:26 la voz indicaron que la web de registro en la prueba editó información junto con toda la información para los oyentes

Voz 21 34:43 comenzamos el repaso final en Baleares donde mañana sábado se celebra la décima edición de la Cursa Malala de Turney a partir de las siete de la tarde en San Julen descarta pasar salida de

Voz 0341 34:53 de la plaza de la Iglesia dos distancias para elegir seis kilómetros y medio once y mal

Voz 1951 34:57 saltamos a la Península a Extremadura segunda edición de la Carrera Popular Baños de Montemayor en la provincia de Cáceres también con dos distancias cuatro y ocho kilómetros la salida se dará a las diez de la mañana

Voz 5 35:07 hay una prueba veterana para concluir cuadragésimo cursa popular Festa mayor de Ripollet en Barcelona cuatro décadas con el Running como una tomas de las fiestas de la localidad que conmemoran este domingo el día veintiséis a partir de las nueve de la mañana a distancias cortas de cinco diez kilómetros

Voz 23 35:26 SER Runner

