Resolvemos las dudas de los oyentes

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca sujeto hilo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un por patrocina sarda

Voz 2 00:21 Ander Martín fin nació para que nació para el maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo cogiendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes a ver mi forma de vida aquí comienza se runners

Voz 0341 00:46 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 3 00:58 hola

Voz 4 01:00 también se ha

Voz 1951 01:11 hola a todos bienvenidos a SER Runner una semana más hoy

Voz 5 01:14 da de homenaje yo no haya muy buena

Voz 1951 01:16 As o La Verónica al oyente

Voz 0341 01:18 bueno te refieres a a la actividad por cierto hay decir que multiplicada de los oyentes en verano yo no son porque estos eh

Voz 1951 01:25 bueno será porque a la gente le da por ir a la playa tiene tiempo para reflexionar o Almonte vamos donde elija cada uno pasar sus vacaciones les surgen dudas

Voz 0341 01:32 yo creo que en invierno dices voy a preguntarles estudiaron lo preguntas pero en verano voy a preguntarle

Voz 1951 01:37 voy a Bruno de verdad que tenemos una lista amplia ERE dudas así que hemos decidido llamar a nuestro experto en Running en material al que más sabe de esto al director de material de la revista runners Wall está en Radio Madrid hola Javier Moro muy buenas

Voz 0341 01:51 hola qué tal encantada porque yo les vamos a someter a un interrogatorio es que es un valiente e además no no lo ha dudado en moto cuando hablo con él por teléfono si verdad les digo te subes a la radio tenemos un el el ultranza es definitivo en dudas de cualquier vertiente y me preguntan y de que no vaya dice buenos días si aparca se quita el casco sube a los reyes de Radio Madrid donde atienden como uno más de la plantilla ahí lo tenemos

Voz 1951 02:15 así que vamos con unas cuantas dudas sede de la gente que practica running y que siempre bueno pues está bien solventar porque muchas veces hacemos cosas mal sin saber que las estamos haciendo mal en la primera Javier es sobre los relojes de Running es verdad que hay todo tipo de precios que los ahí desde cien doscientos y por arriba no sabría decirte hasta donde pero la pregunta que desde que precios son mínimamente decentes y hacemos una búsqueda en Google aparecen ultra gangas las he visto digo está de por diecinueve con noventa y nueve euros páginas tipo Ebay tipo Amazon e este tipo de coge es no sirven para algo o no merece la pena comprárselo

Voz 6 02:55 pues casi todos llevan pocos materiales para recoger bien pues por ejemplo los GPS esos sensores de frecuencia si sólo te interesa saber cuánto tiempo corres está muy bien es un robo muy barato pero si ya quieres algo un poco más específico va hay que buscar un precio un poquito más alto porque sí que es verdad que la tecnología

Voz 7 03:13 cuesta algo así sí lleva

Voz 6 03:16 elementos buenos cuestan un poquito más si mínimo

Voz 1951 03:18 no cien

Voz 6 03:19 por ahí ya ya tienen un buenas prestaciones en los relojes

Voz 0341 03:23 bueno pues ya hemos sacado ese titular cien euros mínimo para para la inversión en el hombre de running no excesivamente caro relativo lavar las prendas técnicas agua fría o caliente Javier lavadora o a mano aguas frías lavadora

Voz 1951 03:38 programa corto con detergente con suavizó antes sin nada claro porque los tejidos son a ver siempre es recomendable leer no las etiquetas de de las prendas pero en general tanto las zapatillas como las camisetas como este tipo de tejidos no sé si sufren con determinados detergentes de compuestos que puedan tener los jabones

Voz 6 03:55 sufren hay que echar poco detergente hay que programa siempre frío porque muchas partes ya de los de las zapatillas y la ropa van selladas con calor hablabas con agua caliente pues se despegan directamente evitar eso Vicente porque eso visitante tienda tapar el los pueblos de estas prendas para que para darle esa sensación de suavidad en cambio lo que nos perjudiquen la transpiración con lo cual las toallas ropa de correr si se puede lavar como un programa cortito a parte con poco jabón Isis suavizó ante los oyentes de esa

Voz 0341 04:24 Granero que continúan el asedio a Javier Moro cuánto tiempo antes de una carrera hay que probar unas zapatillas

Voz 6 04:30 pues mínimo una semana para que te des cuenta que se acoplan bien que no tienen ningún punto de que te rozan y que te va a molestar y ahora están también hechas que realmente no hace falta mucho más tiempo sólo saber que ese modelo te va bien que pisas bien con ella y que tiene un sitio

Voz 1951 04:45 vale venga vamos con la siguiente esta atención atención que ahí desolado

Voz 0341 04:49 me de pasta de volea que dicen algunos

Voz 1951 04:51 Javier es sobre los calcetines para Running en concreto de estos que tienen delitos para colocar cada dedo en su correspondiente bueno como si fuese un guante vamos no abran hablan de la marca a ver si lo pronunció bien inguinal es más famosas que nos dicen bueno encuentran algunas virtudes como por ejemplo que te colocan los delitos cada uno en su sitio sin que puedan amontonar SEO o en fin a la hora de correr juntarse demasiado y que provoquen algunos dolores vamos que habla maravillas de estos calcetines para

Voz 6 05:19 eso que tú dices que separa los dos son muy adecuado si realmente sí que parece que producía cierta comodidad pero cuantos más kilómetros haces esa Kusturica que tiene entre los dedos puede molestar yo he visto casos que también hay fin Gears de crear buenas ampollas entre los dedos y es bastante molesto así que los D2 es mejor que tengan su espacio natural con un habitáculo para que se pueda expandir al pisar evitar todas rozaduras posibles

Voz 0341 05:47 Verónica de pasta de Nieto

Voz 1951 05:50 tienes que cuento de quienes esa expresión es que renovar tus compañeros te cuento de quién es esta expresión pagó a quienes había escuchado yo muy habitualmente a una mítica periodista presentadora como es Mercedes Milá tomar vale pero bueno que si no te gusta le llamamos y le decimos no no no no otra

Voz 0341 06:07 me me parece perfecto pero es vetusta sí sí sí estoy de acuerdo importante esto que viene a continuación bueno importantes son todas quiero decir que me afecta directamente accesorios jugador de auriculares y cómo lo hacemos se habla de una atleta de silicona que se coloca sobre el auricular y evita que se caiga cada dos por tres en Amazon los más vendidos son Airwave por diez euros practicamente que podemos utilizar hay quien utiliza esparadrapo

Voz 6 06:33 sí es verdad es incluso peor ciclistas esparadrapo pues todo depende de la forma de tu oreja a mí por ejemplo me molestan bastante yo me lo intentó colocar bien y que estén ahí sin que se muevan con con estos estas piezas de silicona que dices tú que ya vienen muchos con ellos pero realmente me gustan los que van sólo con el tapón cito oí que no me muevo en ningún elemento más en la oreja que que me moleste claro porque la aleta es es interior no entiendo no va por encima hay una por encima que vapor por el exterior de la otras que se meten en los huecos suenan casi de lo bueno no

Voz 1951 07:08 digamos que te complementa el pabellón auditivo por dentro

Voz 6 07:11 exacta para que el auriculares

Voz 1951 07:13 depresión y bueno pues ese enganche con más facilidad

Voz 6 07:17 suelen venir con varios tamaños para que lo intentes acoplar la tuya la forma de tu oreja pero bueno a mí personalmente me molestan pero oye que hay

Voz 1951 07:24 bueno que la gente a todos los gustos ya te digo estás de Amazon lo si Waves que los hay en todos los colores para adaptarse a todos los auriculares decir cualquier auricular que tú tengas le puede añadir este complemento Clarence diez euritos

Voz 6 07:35 eh

Voz 1951 07:36 te ha quedado claro John te ha gustado te ha convencido no lo vas a comprar

Voz 0341 07:39 yo yo creo que no lo voy a comprar porque yo soy de los de en función del auricular uso esparadrapo para darme sea es vetusto el esparadrapo del siglo XX crítica pero realmente cumple su función eh si cumple su función tengo otra personal Javier voy a aprovechar la circunstancia claro hay prendas que es que está muy bien realmente que que que sale muy buenas que cumplen el cometido para el que fueron adquiridas pantalones técnicos un chubasquero que no pesa nada pero que te mantiene totalmente bueno pues al margen de la lluvia del agua

Voz 7 08:13 pero sus bolsillos

Voz 0341 08:16 son bastante endebles entonces si llevas unas llaves no como las que lleva Verónica que son las del castillo de Drácula para el portalón y todas las dependencias unas llaves modestas de casa la continua erosión el continuo vote has acabado estudiando los bolsillos en cuestión de pues no sé dos o tres meses a mí me ha pasado en varias prendas

Voz 6 08:37 ya parte que es modestísimo cuando corres llevar ahí saltando las llaves y esto se puede evitar es decir hay algún bolsillo reforzado mi truco yo voy cuando tengo que salir a correr de casa coche procuro llevarme pantalones que tenga en el bolsillo en la cintura exterior no sé si me explico yo exactamente exactamente detrás de la cadera porque donde menos molesta hay menos alta es como encima del glúteo en en un lateral mientras me meto en la cabecita que suelen ser bolsillos además mucho más pequeños que no tienen asaltar voy mucho más a gusto luego también hay cinturones elásticos con un montón de coplas en la cintura pues llevar las aves puede llevar algo de dinero puedes llevar un gel una barrita pues por subasta mucho tiempo

Voz 0341 09:20 gente viene acoplados no no no no

Voz 6 09:22 a la guerra los exaltar no salta nada algunas que tenían que salir por desgracia de acuerdo con el móvil porque esperaban la llamada me lleva del móvil no salte que no se mueve no se los puede cinturones y son bastante cómodo son básicamente una malla elástica ancha que se acopla pues a tu cintura hay iba de ciento veinte más no son nada caro se esto no no no el igual desde cinco euros pues hasta supongo que ochenta si lleva mil cosas

Voz 1951 09:44 a ver la última por hoy Javier para la gente sobre todo que hace carreras en montañas son esto tipo de de bidones flexibles que se llevan para para el agua para la bebida para la hidratación bidones o vasos porque ahí los dos modelos el vaso lleva una especie de anilla no paran han salón el cinturón y llevarlo colgado o en el mismo bueno en las mochilas estas no que vienen hasta con cinco litros etcétera el bidón o Basso el vaso se rellenan muy fácil en un avituallamiento voy para adelante pero el bidón aunque te cuesta

Voz 6 10:12 además luego te lo puedes llevar claro exactamente yo prefiero bidón incluso bidón blando que sea más of last sí en varias marcas claro ese al ser blando tules trufas Si se va quedando sin ERE y también va perdiendo volumen y cuando te quedas sin agua incluso te lo pueden meter en en la cintura del pantalón fisio llevaron bilateral no molestan y pesa mucho yo prefiero usar bidones blandos

Voz 1951 10:33 cuánto valen estos saber más o menos

Voz 6 10:35 creo que los tiene desde veinte euros si yo o menos no desde ocho euros Un de veintitrés y luego pues les hay de Camel Bak también ya termo y vamos térmicos que te guardan más la temperatura tienden a estar a hacia los ochentas de de medio litro

Voz 0341 10:55 un lujo escuchara Javier hoy ha superado

Voz 8 10:57 pero el reto de un modo que yo creo que

Voz 0341 11:00 los oyentes una empezar te a preguntar Javier si la hipoteca plazo fijo variable

Voz 9 11:04 mira si si es la mejor del río

Voz 1951 11:10 yo creo que al final me quedó claro que eran mejor tipo Mariano

Voz 9 11:12 sí sí claro que sí gracias Javier Moro a vosotros

Voz 10 11:31 Miguel Ángel Muñoz

Voz 0714 11:32 yo te quiero decir por ahí también que es una manera aparatito el Ranking de conocer ciudades

Voz 0341 11:37 algo diferente por conocerle

Voz 0714 11:40 da desde otro punto de vista es una manera de de hacer turismo pregunto en el hotel donde estoy por un mapa veo además en todos los hoteles te vienen como los sitios típicos somos momentos que ver y me trazo hay una ruta entre diez y veinte kilómetros para ir y volver al hotel viviendo los sitios más emblemáticos me encanta donde empecé a hacer esto con más asiduidad fue en París estuve viviendo allí siete meses y me he recorrido todos los rincones de París corriendo todos los parques naturales yo tenía mucha suerte vivía en el Arco del Triunfo arriba en los meses desde ahí arco el triunfo bajaba todos los Angeles es me iba al look sí a el Sena hasta no te dan daba la vuelta llegaba hasta la plaza de la Bastilla y luego volvía otra vez a subir hasta el arco del triunfo daría todo París eh con unos atardeceres espectaculares

Voz 11 12:28 en un turista pero estabas camuflado como si fuese son parisino más estancadas