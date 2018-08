Especial sobre fascitis plantar

Voz 1 00:00 a cada uno cada uno

Voz 2 00:20 comprendí a falta

Voz 1951 00:37 el consultorio médico yo sé que a la gente le interesa mucho esto John entiendo que quién más que meros correr en algún momento dado se ha encontrado con algún problema

Voz 3 00:45 fíjate te acuerdas que me hicieron un test del es una habilidad dabas como superdotado superdotado nunca te lesionaba es no decían que tenía las mismas muchas menos opciones de lesionarme que por ejemplo Martín Fiz y es verdad que me lesionó muy poco

Voz 1951 00:59 de ganar una medalla de oro las mismas o más bien

Voz 3 01:01 bueno no lo mediante pero no sé por qué a mucha gente

Voz 1951 01:04 tú incluido creo que tenéis una pequeña obsesión con los pies entiendo que es una herramienta importante para el runner pero qué pasa con los pies de los runners

Voz 3 01:10 hombre obviamente es la materia prima a esta donde empieza todo digamos no entonces yo creo que hay mucha gente que digamos desconoce que un problema en una rodilla Un problema de otro tipo alejado del pie puede provenir precisamente de donde lo expulsamos bueno porque puede ser el origen de muchos

Voz 1951 01:25 males y también por ahí puede pasar la solución así que para esto vamos a abrir una ventanita en este mes de agosto en este verano todavía en SER Runner para la podología para tratar todo aquello que tiene relación con los pies del runner los problemas y cómo podemos cuidarlos y que hay que tener en cuenta a la hora de tratar ciertas lesiones en fin que hemos llamado a un podólogo a Aritz les Lezcano perdón está por ahí en Radio Elche o la Aritz muy buenas

Voz 4 01:50 hola buenos días el comandante en jefe

Voz 1951 01:53 que digo yo de la clínica del Coves aquí en Bilbao y ahora te pillamos por allí porque creo que te has ganado unas merecidas vacaciones

Voz 4 01:58 eso es correcta que estamos disfrutando de las fiestas de Elche

Voz 1951 02:01 tú te hemos invitado para hablar como decíamos de de los pies a los runners los pies son dos en uno no eso es es claro como decía antes es una materia muy buena materia prima no más importante igualdad a la hora de correr así que hay que cuidarse saber quién puede correr que no puede correr etcétera a ti te llegan muchos que ya han sido runners y que ahora vienen un poquito arrepentidos de de no haber tenido en cuenta a sus pies antes

Voz 5 02:24 la verdad que sí se cada día se ve más gente de de este

Voz 4 02:27 el mundo en esta índole llega a muchísima gente a la clínica que no está preparada para correr sale a correr y si les iban muy rápido entonces yo creo que es una cosa a tener en cuenta el hecho

Voz 0034 02:36 no Arik de no estar preparado para correr y tiene solución es decir si si empezamos a trabajar concierto tiempo sí podríamos llegar a estar preparados no porque estoy pensando en gente de todas las edades de todas las chicas

Voz 4 02:47 correcto y y yo creo que el principal problema que demos ahora que se ha puesto de moda no todo el mundo del gusta correr sabemos que es un ejercicio que es muy bueno para el corazón es un ejercicio que es la bomba rollo cardiovascular lo que pasa es que hay mucha gente que físicamente no está preparada para correr o Anatomía por biomecánica el pie tiene que tener una plantilla o tienen que tener un deportivo X que le puede ayudar no va a evitar esas lesiones tan famosas

Voz 0034 03:10 eh bueno pues como ya hemos introducido un poquito bueno que es lo que suele pasar no con con esta moda en ocasiones que puede provocar problemas vamos a centrarnos en esta primera conversación con con Arik en en el problema más habitual nos decía el más recurrente con esta gente neófito en el en el deporte fascitis plantar empezamos por el principio de que estamos hablando qué consecuencias tiene que es exactamente

Voz 4 03:33 a ver la fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar y resumo la fascia plantar es como un músculo que conecta al pie es lo que mantiene la bóveda plantar por así decirlo del pies como el amortiguador que hace el pie a la hora de correr No o la hora andar entonces y resumiendo es una inflamación de ese músculo

Voz 1951 03:50 es una inflamación me has dicho que se produce porque generalmente no sé si por la repetición del movimiento a la hora de correr o o más por un golpe concreto

Voz 4 03:59 normalmente es por más micro Trauma que por un Trauma puede ser un tramo obviamente pero normalmente salgo de repetición hay repetición correr repetición dale dale golpes del golpe de luego te al frenan la fascia plantar se va lesionando hacia una microrrotura por así decirlo sin clama muchísimo

Voz 1951 04:14 ya que poco a poco nos va doliendo más eso es

Voz 0034 04:17 pero este porque estáis diciendo doler muchísimo doler más en el tema del del lodo del dolor los los umbrales bueno pues son muy personales pero sí que es verdad que en general hablamos de pues no sé una dolencia poco soportable no también al andar por ejemplo

Voz 4 04:31 es sí es muy poco soportable es sobre todo en estado agudo en estado me refiero que las primeros meses de la lesión suele ser muy muy complicados una vez que la lesión entra en un estado crónico el es más soportable el dolor una característica muy concreta esta lesión es que en reposo en un estado agudo después estar sentados media hora una hora y media cuando nos levantamos Nos duele muchísimo el pie hasta que se calienta el músculo una vez y podemos empezar a andar

Voz 1951 04:56 vamos a que incluso nos impide Art ya no correr sino hacer una vida normal ir a trabajar dar un paseo sobre todo correcto ya te digo sobre todo por las mañana

Voz 4 05:04 después está siete ocho horas durmiendo o igual echar una siesta o desde sientas a tomar un café te levantas el músculo se ha enfriado y tardas un montón en volver a a a empezar a andar bien con las consecuencias que puede conllevar esto no que te vamos a apoyar el pie mal empieza a doblar la rodilla empezado es la cadera entonces puede ser un problema que arrastre a otros problemas en un futuro entonces es es es muy importante el el tratarlo a tiempo no es decir vamos a cogerlo a tiempo vamos a dejar recorrer etcétera etcétera

Voz 1951 05:28 no por lo menos veo que es fácil de detectar no es bastante para

Voz 4 05:31 de detectar si tienen unos síntomas que son muy característicos en clínicas para nosotros cuando viene un paciente que son muy unos puntos en el pie que son muy característicos a la hora de aquel dolor y sobre todo con lo que la Historia que nos cuenta el paciente no como seleccionado cuando le duele cuando en una le duele etcétera etcétera

Voz 0034 05:44 vamos a entrar ahora en el tratamiento relevantes y no te quiero echar abajo ni mucho menos el negocio pero sí que yo he escuchado a gente decir no mucha eh

Voz 4 05:53 sí que se le ha pasado sólo si es una decisión que haber con la etiología de la versión cuál puede ser puede ser la mecánica el pie puede ser el el correr puede ser el no estar preparado para correr entonces sí por ejemplo en el en el último caso dejamos de correr lo dejamos

Voz 5 06:08 actividad que que que genera ese tramo

Voz 4 06:10 ese micro trama en el pie obviamente mejorar si la lesión por el contrario está producida por la mecánica el pie como apoyamos como caminamos o que deportivo llevamos seguramente vaya a más

Voz 6 06:24 qué tal

Voz 7 06:37 venga

Voz 1951 06:38 tú cómo se trata cuál es es lo bueno lo más recomendado a la hora de de tratar una fascitis plantar y cuál es el periodo no porque hay que decir que no es una lesión que se ve a curar en unas

Voz 4 06:50 no no ni mucho menos como se trata hay varios tipos de tratamiento lo normal el el trayecto conservador por así decirlo lo más importantes es descansaba sobre todo en un estado agudo no vamos a descansar el pie vamos a ver qué está causando esa fascitis plantar vamos a dar un poco de soporta el pie para que el pie dejen para que descanse muy importante vamos a estirar cuando tenemos una lesión muscular el músculo se resiente IS va a hacer más corto se va a cortar entonces sino les tiramos ignoramos civilidad de vuelta al músculo que tenía inicialmente es muy probable que no se no se recupere y luego también me comentabais en el tiempo de tiempo medio de tratamiento normalmente

Voz 1951 07:23 hemos de meses estamos hablando de nueve meses más menos

Voz 3 07:26 de nueve meses de media te quiere decir ahí

Voz 4 07:28 gente que en tres meses hay gente cañí medios entonces hacemos una media de unos siete nueve meses si fácilmente

Voz 1951 07:35 oye cuando te viene un Ranieri le diagnostica esta fascitis plantar Le dices bueno va a haber unos cuantos meses en los que vas a estar en tratamiento y demás y tienes que hacer un poco de psicólogo ahí no porque me me imagino que una persona que acostumbrada a correr que está apuntada a no sé qué maratón que en fin trastocar los planes además a largo plazo le va a suponer un bajón importante

Voz 4 07:54 sí es decir que la mayoría de Prendes que que nosotros sólo ver en la clínica son pacientes que no están tan preparados para correr porque entiende que está preparado ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe que lesiones tiene ya las han tenido ya las han pasado entonces gente que está cómo decirlo a esta gente que ahora está de moda vamos a correr me lesión no tienen la clínica no tienen ideas qué ha pasado entonces ahí ya entras un poco en la psicología no del de de decir vamos a ver deja de correr hace esto te lo otro sí que es duro mucha gente pues le gusta mucho correr está le está sentando muy bien por así decirlo a esta aprendo kilos está perdiendo peso se encuentra mucho mejor y de repente tienen que parar eso psicológicamente obviamente pero es muy importante porque sino de lesión se puede eh no se puede aumentar Se puede cómo decirlo se puede complicar correcto también es posible que sí

Voz 0034 08:40 bonifica también correcto

Voz 4 08:43 en un Estado no sé si alguna de Espolón Canio

Voz 1951 08:45 si eso no es un estado crónico de esa de esa sales

Voz 4 08:48 que no es la fascia plantar inserta en el en lo que es el talón en el hueso del cráneo como sigamos tirando de esa fascia plantar tirando tirando de la inserción en el hueso se puede o se puede calificar esa ese hueso delito que tenemos en el cráneo creando un pequeños Colom que ya sería mucho más complicado de tratamiento más invasivo como puede ser cirugía

Voz 5 09:06 ella ondas de choque infiltraciones etc

Voz 3 09:10 es importante dice Verónica porque en el mundo del ranking hay mucho cabezón hay mucho mucho insistente lo entiendo eh porque da mucha rabia pero es que a veces vamos a ver es que podemos complicar las cosas así que si si te piden que pares para aunque sea por egoísmo para para saber que puedes volver después

Voz 4 09:27 es muy importante si es muy importante el cese de la actividad deportiva

Voz 1951 09:30 porque además bueno no sea Eric que hay otros deportes que si se pueden seguir practicando un ejemplo nadar no hay ningún problema a no

Voz 4 09:36 a hacerlo para fascitis plantar hombre lo que no siempre recomendamos a un deportista que tiene un cierto nivel deportivo cardiovascular etc etcétera recomendamos deportes de no impacto como pueden ser Lacy el ciclismo la natación el remo que son deportes que te van a permitir que se quemando grasa no seguir dándole fuerza al corazón pero sin ese impacto al pie que está generando o que puede generar que la fascitis plantar unifique o desempleo

Voz 3 09:59 te imaginas que te dicen que vas con fascitis y te dicen ahora por tener fácil piso no pueda pueda remar

Voz 1951 10:07 bien igual descubres una pasión oculta una virtud que no sabía ni qué

Voz 8 10:12 tenías ahí no

Voz 4 10:15 venga bueno claro

Voz 0034 10:17 parece Rando SCS toca Se más Agea de algún modo

Voz 3 10:20 cómo te dejan paz ese más Agea así

Voz 4 10:22 más que digamos que es un tremendo complementario vale no principal nunca es un tanto complementario a un estiramiento a unas ondas de choque a un a una plantilla aún un descanso siempre complementario con masaje y duro es complicado que quitamos una fascitis plantar entonces yo siempre recomiendo como algo complementario porque es lo bonito no al al al paciente que todos los días mediada por la mañana por la tarde te dicen pero un masajito luego si te ayuda pero después de estirar obviamente entonces simple complementario vale siempre muy bueno masaje declaro abierto el melón

Voz 3 10:52 si te parece lo retomamos en otro momento verónicas de las plantas

Voz 4 10:55 Villa pensaba que de los masajes de Iker

Voz 3 10:58 sí de las plantillas así que Arik Lezcano de la clínica Lezcano hubiesen en Bilbao y te parece que dejamos ese colgando por ejemplo las plantillas si algún otro que se nos ocurra correcto