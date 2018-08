Hoy corremos en… Riodeva (Teruel)

Voz 1 00:00 ya ocho

Voz 1951 00:25 eh yendo Nos de viaje hasta la provincia

Voz 5 00:28 de Teruel porque yo nací les gusta reivindicar que

Voz 1951 00:30 existe

Voz 6 00:31 es siempre lo hemos dicho y hemos hecho varias citas deportivas en Teruel todas ellas por cierto muy interesantes

Voz 1951 00:38 esta vez va a ser una de bici con la titánica río Deva MTV que se celebra este fin de semana saludamos en la organización a José Antonio Romero o la José Antonio muy buenas eh porque aquí hablamos normalmente de Running pero es cierto que abrimos la mano a otros deportes y que nos gusta aquello de variar de diversificar e por eso esta semana queremos ofrecerles a nuestros oyentes a una ciclista en este caso que es la vuestra cuéntanos en qué consiste la marcha

Voz 0518 01:01 bueno pues la admite a Río de Madrid MTV es una prueba relativamente joven vas va a cumplir la cuarta edición está en esta edición el próximo veintiséis de agosto bueno es una prueba

Voz 7 01:13 de qué se divide en dos Si en dos sectores

Voz 0518 01:18 dinero

Voz 7 01:19 el corto tiene treinta y seis kilómetros cien metros

Voz 0518 01:22 positivo en segundo puesto adaptado sesenta y dos kilómetros con de seiscientos metros de desnivel hizo bueno básicamente lo que van a poder encontrarlos principiantes es una prueba con gran atractivo paisajístico con con diversidad de paisaje que que bueno es una prueba hecha para disfrutar del del BTT sin duda para cualquiera que quiera

Voz 6 01:49 bueno pues hemos cambiado como veis el punto habitual nos estamos centrando en en la bici ya se ha hablado de bueno pues de una gran belleza paisajística José Antonio un poquito en en el Charco cuéntanos un poquito más

Voz 0518 02:04 ha podido va la prueba salir a lo que bebas se localiza en el sur de la provincia de Teruel ya tocando a la provincia de Valencia hay cerquita también de la provincia de Cuenca es una zona de un Paisaje muy particular pertinencia el macizo de de Javalambre y bueno la prueba sube hasta una altura de mil seiscientos metros sobre el nivel del mar bueno pues con una sauna pues bastante bastante exuberante son una Mediterranean de predomina pues pinos pero también se atraviesan pues zonas de de agua bueno una diversidad importante con con vistas desde lo alto que son realmente atractivas también después y el segundo sector que os comentaba pues discurre por zonas de explotaciones mineras un pueblo minero extrae Carolyn y Arenas sobre todo si se bueno por eso pues pues conecta un poco con con la parte más digamos industrial desde el pueblo pero también con esa parte más paisajística que es la que más pues enamora a todos los que vienen a a participar en la prueba sólo a participan en la prueba sino pues a visitar la zona por ellos no te quiero

Voz 1951 03:24 preguntar porque aquí tenemos muchos oyentes que son runners pero también cogen la bicicleta sabes que el triatlón es un deporte que está muy en auge en los últimos años que la bici de montaña también gusta a muchos aquellos amantes solamente del Trail no de Bono del monte de salir a dar una una vuelta quizá con amigos no tan competitiva en fin de semana mi pregunta qué tipo de corredor tenéis inscrito en la prueba no sé si también hay algunos que le dan aquello de las carreras de montaña y que dicen cuando coge la bici

Voz 0518 03:51 sí bueno aquí tenemos un abanico de correos de postes desde los aficionados que bueno que les gusta salir al monte con la bicicleta y disfrutar a otro perfil ya un poco pues más eh más técnico más digamos profesionalizado no que son los que al final ocupan las primeras posiciones dentro de del cajón Además este año las pues se ha sido seleccionada por la Federación Aragonesa efectismo como la sede del Campeonato de Alagón de BTT en en la modalidad de setenta kilómetros modalidad equipo GM por tanto pues bueno va a tener un un atractivo más no para para poder disfrutar de la prueba el que sea al campeonato de Aragón no significa que no pueda venir cualquier cualquier otra participante de de cualquier comunidad autónoma no hace falta que sea federado por tanto está abierta a todos los participantes la única condición es que hayan nacido en el año dos mil dos mil tres a posteriores con eso ya pueden participar en la tiza en mitad sin ningún problema

Voz 6 04:58 José Antonio como esta Teruel te lo pregunto fíjate que es que hace poco me ha pasado una cosa con un amigo mio que fue en junio una semana a Teruel bueno pues bien cada uno pues decide sus vacaciones pues igual pensamos nosotros

Voz 1951 05:12 amigo eres tú digo por hablarlo y no no es en este caso

Voz 6 05:15 es simpático caso no yo no está en Teruel y me gustaría estar vamos cada uno oye a sus vacaciones pensamos en busca de tranquilidad cuando volvió a qué tal en Teruel muy tranquilo me esperaba otra cosa vamos a ser

Voz 8 05:29 no está claro qué esperabas no que esperaba Magaluf o no se adelante creía que iba a Ibiza

Voz 6 05:34 muy tranquilo me esperaba otra cosa bueno no sé muy tranquilo sí pero que que iba a esperar no sí si no se es un sitio tranquilo

Voz 0518 05:41 bueno Teruel es una provincia bastante desconocida yo invito a que a vosotros y a los oyentes del programa pues la visita en Teruel es una provincia extensa como sabéis se combina pues desde desde parajes de singular belleza de la sierra de Javalambre de Albarracín del Maestrazgo el grandes conocido de la provincia de Teruel con pueblos Teruel que tenéis que saber que es la provincia que tiene mayor número de pueblos con el epígrafe de Pueblos más bonitos de España por tanto hay pueblos y con Albarracín como como balde Roures como como Cantavieja Rubí los demora con gran encanto hoy con que tienen mucho turismo no eres un turismo que que bueno que las provincias pero sobre todo de la Comunidad Valenciana Madrid Cataluña pero el Teruel está abierto por supuesto a toda España y tiene que ofrecer mucho de una de las alternativas está en los últimos años pues son las pruebas deportivas no marchas BTT marchas el Rami en trial Don etcétera por tanto tiene que ofrecer que ofrecer naturaleza tiene que ofrecer cultura por supuesto tiene tiene pues Teruel capital tiene grandes eventos culturales como las bodas de Isabel que se celebran en el mes de febrero que rememoraron los Amantes de Teruel las fiestas grandes de Teruel que son en julio pero bueno esos Teruel capital pero como decía provincias muy amplia Hay tiene gran gran oferta en concreto pues la zona de río Deva pues se tiene todo el nacimiento del río río Deva con los semanas pero según eso une digamos el discurrir del río es un propio paraje natural de incomparable belleza para hacer senderismo para para hacer de barranquismo otro de los atractivos pues sin duda son los dinosaurios no es la cuna de los dinosaurios ahí está la sede no por en Teruel y rio Deva en concreto está la sede de Titanic Río de base descubrió hace ya unos quince años el dinosaurio más grande encontrado en suelo europeo Turia aseguró Río de Rennes y por tanto es un museo que está abierto también es un espacio museístico también pues Teruel ofrece entre también no de la lúdica a través de Dinópolis yo también era la de aquel al que le guste el mundo de la paleontología en este ámbito de los dinosaurios pues es sin duda sin duda un referente en el mundo de este tema no por tanto tenemos muchas cosas que ofrecer

Voz 6 08:21 titanes Dinópolis que es precisamente lugar de salida de de esta carrera Verónica José Antonio que que ha captado perfectamente el espíritu de esta sección que es hacer patria vender también lo suyo hay muchas cosas por descubrir muchos lugares por conocer bueno José Antonio nos ha vendido sí

Voz 1951 08:39 tú también te diré José Antonio que a mí por lo menos me gusta esa tranquilidad que que desprende seis quiero decir no todo va a ser masificación urbe así Contés escasa contaminación y millones de personas

Voz 0518 08:50 claro claro yo creo que hay espacio para todo verdad y cada uno elige lo que más les gusta pero yo creo cada vez más cosas la gente necesitamos espacios donde poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza de la cultura la gastronomía que sin duda es es un atractivo importante

Voz 1951 09:06 pues esperamos que así sea para todos los participantes los acompañantes todos los involucrados en esta prueba que como decimos celebra este mismo fin de semana en Río de la provincia de Teruel José Antonio que vaya bien la carrera y muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 0518 09:19 la agota indicaron que la juez de Registro en la prueba editó información quitar punto com ahí está toda la información para los oyentes

Voz 0781 09:36 comenzamos el repaso final en Baleares donde mañana sábado se celebra la décima edición de la Cursa malayo de Turney a partir de las siete de la tarde en Sant Llorenç des Cardo asar salida desde la plaza de la Iglesia hay dos distancias para elegir seis kilómetros y medio once y medio

Voz 1951 09:50 saltamos a la Península a Extremadura segunda edición de la Carrera Popular Baños de Montemayor en la provincia de Cáceres también con dos distancias cuatro y ocho kilómetros la salida se dará a las diez de la mañana

Voz 0781 10:00 hay una prueba veterana para concluir cuadragésimo cursa popular Fiesta mayor de Ripollet en Barcelona cuatro décadas con el Running como una tomas de las fiestas de la localidad que conmemoran este domingo el día veintiséis a partir de las nueve de la mañana distancias cortas de cinco diez kilómetros

