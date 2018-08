Aste Nagusia cumple 40 años

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Bilbao

Voz 0564 00:44 Azón es uno de las sintonías de referencia esta semana para todo el equipo de Hoy Bilbao porque al hilo de esta ahora hemos hablado de tantos temas durante la semana que como les digo al finalizar hoy por el Bilbao al filo de las dos menos cinco recordaremos tantas intactas historias que hemos contado aquí nos faltaba una porque son muchas más pero ocho comparsas de las veintinueve son las que soplan en esta Aste Nagusia dos mil dieciocho cuarenta bolitas y la verdad es que hemos conseguido que algunas de sus comparsas eras déjenme que les diga históricas busque un hueco entre el día y la noche y se acerquen a esta radio Bilbao Celia Marañón bienvenida cómo estás muy bien pues quienes la voz perfectamente yo ya un

Voz 3 01:24 Quito ya no es para las noches no pero sí participo todavía activamente en las en las fiestas porque me gusta mucho

Voz 0564 01:31 miembro de la comparsa visita sale a

Voz 3 01:33 pero sé que al principio

Voz 0564 01:36 de los cien pues en el setenta y ocho

Voz 3 01:38 tú estabas sendos comparsas cuenta cuenta yo tuve la suerte estoy privilegiada de participar en un barullo que fue la que inició un poquito la la fiesta se eh bueno y luego pues Emvisesa leal también estoy ecologistas desde desde esos ya que es de hay muchos años

Voz 0564 01:57 o Celia me interesan mucho porque aquí se lo hemos preguntado a Soria O'Neill Leor que es el pregonero que él fue el que alentó todo lo que ocurrió en la calle pero cuéntame cómo fue para que tú dijeras sí quiero formar parte de esta historia además siendo comparsa era

Voz 3 02:14 pues la verdad que el primer año fue impresionante no sea la gente venía que no se lo creía

Voz 0564 02:19 porque hay gente que igual estaba de vacaciones pero venía a media

Voz 3 02:22 es fiestas digerir esto ha sido si todos los días y es así esto pues esto es mejor que Sanfermines sino que haga comentarios muy interesantes porque no no habíamos tenido nunca unas exista esta se llena el primer año que por fin tomábamos la calle la renal da nuestro fue ha sido muy bonito hay muy muy participativo y sobre todo el primer año en unas ganas de continuar bueno pues eh se crearon bandas de cartón porque una había todavía

Voz 0564 02:48 plantas de cartón en todos los barrios

Voz 3 02:50 los todos los barrios querían participar venían desde de todos los barrios de Bilbao al año siguiente bueno era impresionante porque ya no había barrio que no que no se habría montado un chiste digo eh fue unas ganas de de de que de que saliese bien lo sabe eran muy participativa esos a la gente tomaba muchas bailando

Voz 0564 03:11 el ida de decir esto tiene que salir p'alante y cómo fueron aquellos reuniones en las que se gestaba cómo cómo fue aquella coordinación porque claro yo digo ahora veintinueve comparsas al principio ha dicho ocho que cumplen cuarenta años como fue aquellas reuniones hago que yo me quiero hacer esto un concurso como lo recuerdo es como había muchas ganas de de que esto saliese bien hay unas grandes en por todos los sitios había una necesidad de de que esto tiene que salir bien de que tenemos que participar de que tiene

Voz 3 03:38 tenemos que estar en la calle La calle es nuestra bueno era era impresionante la gente no se lo creía no se lo creía porque porque decía pero esto es es posible así ha sido en todos los días a es que ese no no no no podían creer

Voz 0564 03:49 dije mucha coordinación de generosidad no todo el mundo no

Voz 3 03:52 podía hacer todo cada uno tiene que saber sus debilidades y sus fortalezas cuál era tu fuerte Celia de entonces a que te apuntabas tu qué hacías pues yo a todos los relevos al ha dado a conocer pues todo tengan la los porque además eso es lo que me gusta de estas fiestas es que hay actividades para todos esos tarados todas las que no sabemos todos los oyentes para mayores para para jóvenes para son gratuitos que es me parece excepcional

Voz 0564 04:19 bueno creo que una de no hacerle déjame que te diga que muchos sale de los impuestos de todos y de todas participativas pero gratis no que lo bueno lo antes porque antes no se que no repercutiría eso yo creo que eso es muy interesante

Voz 3 04:32 el mantenerlo yo creo que eso también a gente que viene de fuera entienda entiende pero claro hay urgente yo bueno nuestros que llevábamos muchos años no conocemos a gente que viene a pues alemanes sobre extranjeros y que viene se dice Jo nosotros emborrachó vamos en casa pero vosotros aquí el colectivo o no que bienes todo esto es precioso eh era sorprendente porque quieren era la fiesta actual día osea atonía iba todos los días hay había espectáculos en la calle para todas las horas para esos espectáculos que hay también tanto en la calle de que unos tocan otros hacen teatrillo hacer

Voz 0564 05:04 Estaràs me está sacando del baúl el baúl de esa exigiendo un toque de nostalgia Feli ha cambiado algo que esté echando de menos actitud no aptitud la gente joven que se enganchan la fiesta en la gente joven que ves que igual nos engancha a la fiesta de la forma que la concebía estéis que valoraciones desde que ha habido un proceso yo creo que al principio pues será la llena de hipócritas las siete calles sus además fin a todo el Arena pero después las las fiestas han extendido

Voz 3 05:31 todo Bilbao ya hay en todos los barrios en todos los los barrios au ha sido el de Bilbao pues el que ponen su chiringuito su Music y ya su bailes unos se saca causa txosnas de del Arenal las han extendido a todo se yo qué sé yo creo que eso es el con el tiempo con el tiempo se han visto obligados Bono obligados o que ya eso es lo que les apetece porque yo creo que es verdad que lo tiene para todos los ambientes no

Voz 0564 05:55 mira tenemos y eso es ya

Voz 3 05:58 Nos otra verdad tenemos oyentes que no se escriben a través de guasa

Voz 0564 06:01 Pere algunos hilos vamos comentando en antena

Voz 3 06:04 seis uno seis tres siete dos cuatrocientos nos dice alguien que ha

Voz 0564 06:08 hemos de esas fronteras de por qué no sé

Voz 3 06:10 cruzan determinados espacios las personas que están terminados

Voz 0564 06:14 Pacios con las que están en otros espacios que te parece hay fronteras en Aste Nagusia por ejemplo Indautxu la zona que estamos con la zona de las de las zonas con barrios que están

Voz 3 06:23 te parece que existe eso que no nos mezclamos mucho yo creo que sí que hay una gente que están pues que le gusta más este ambiente lo que ahí viene por aquí los otros yo creo que es igual sí que está muy definido pero al además antes el Arenal pues era el Arenal solo pero ahora ya es bueno pues todo pues todas las todas las las siete calles está antes igual no se participaban muchos bares y tal ahora ahora se y sobre todo pues el café del mediodía los gritos los no sé que las terrazas ya es que esto

Voz 0564 06:48 todo todo todo todo Bilbao voy a Celia te presento Anaya eh nadie está enfrente de o la Anaya bienvenida hola gracias Naya eh Celia lleva cuarenta años dejando sus vacaciones para otro mes o dedicando sus vacaciones Aste Nagusia cuando llegas tú has Anaya como comparsa era como comparecer eso sí porque Aste Nagusia llegue desde que nací bien pero como comparsa edad pues hace cinco años cuando montamos que mayo es una de las comparsas no sé si la última en montarse la más una de las seis jóvenes sí sí entiendes lo que está contando Celia ella que es pionera si me parece que tuvo que ser algo complicadísimo porque si nosotros hemos llegado ya con toda esa coordinación de la que hablabais hecha simplemente a que nos vayan diciendo que tenemos que hacer me parece que tuvo que ser vamos algo terrible muy bonito pero difícil de entiendo entonces hay que ganar te está preguntando porque no ha tenido oportunidad no dárselo análisis

Voz 3 07:47 yo creo que había ganas había mucho interés en que esto funcionase y entonces pues yo creo que

Voz 0564 07:52 que era era muy interesante a ver claro pues aquí ahora habéis llegado a mesa puesta allá pues si en muchas cosas la verdad es que si en esos somos no bueno no privilegiados porque me parece muchísimo más privilegio llevar aquí quiso desde el principio pero pero en cierto modo hemos venido con mucho trabajo hecho ya creer que aporta Tricky mayo está por qué alguien decide venga vamos a organizarnos cuanto sois ahora mismo en la comparsa pues cerca de trescientos trescientas personas sí sí más o menos de tu edad jóvenes y si hay más o menos de todo pero sí iré decidí dar un paso al frente comprometernos y meterlos en la fiesta porqué es a ver pues porque yo creo que es no serán inquietud que que muchas personas ten tenemos cuando vives la Aste Nagusia desde fuera sólo como participante que llegas a pues esa mesa puesta pues es que tiene que ser una gozada fíjate qué de cosas hacen cómo se participa no podía exhibirlo como una cuadrilla más en Secundaria falta que os organizar que de hecho es lo que hacíamos está hasta ahora hasta entonces pero bueno un poco las ganas de de participar activamente y de también formar parte el poder ayudar a poner nuestro granito de arena y lo que podamos Celia que cuando llega que cuando cuál es el mes clave a mí me dicen que a partir de septiembre ya se empieza a pensar ya en la escena musical el año siguiente bueno hay las las las diferentes comparsas lo preparaban con más antelación provoca para que las dice no no es que estoy ya en septiembre vuelve ya a ponerse la máquina en marcha tanto igual desde ese llevamos de estar en los Juegos pero si se prepara pues eso dijo

Voz 4 09:20 cómo vamos ahora a adornar las txosnas como vamos a hacer el que vamos a hacer en que vamos a participar como se puede leer porque claro esto hay unas coordinado la coordinados no un clásico no he estado nunca en la coordinadora de

Voz 3 09:34 si hay una coordinadora haciendo que hay desde ahí organiza un poco por las actividades que van a hacerse como se cuestión y eso sí que igual cuesta un poquito más pero bueno entre todos pues ven lo que más eh

Voz 0564 09:45 la coordinadora que nos había prometido que estuvieran aquí hemos cotarro acción Chuck si nos están escuchando por favor venir corriendo que nos da tiempo a hacernos un par de preguntas porque esto estaba coordinado que siempre somos muy de coordinar en todos los sitios quiero que me gustaría sobre todo que escucháramos quiénes estamos aquí para introducir a nuestro invitado un audio que afortunadamente porque Radio Bilbao tiene una historia porque Radio Bilbao ha estado siempre siempre siempre muy vinculada también a todo lo que ocurre en la capital y por supuesto Aste Nagusia aquel año aquel nefasto hace treinta y cinco años cuando llovía pero no de esta manera que estamos viendo hoy sino lo que ocurrió y que Celia es acordar incrementado también tuvimos que dejar de hablar de fiestas para hablar de emergencia para hablar de inundaciones a ver si recordáis Issing no rescatamos para los más jóvenes este audio desde un helicóptero de Radio Bilbao Juan Carlos de rojo

Voz 5 10:35 la radio Bilbao simplemente para que nos digan vuelta la situación ahora mismo en el barrio estuvimos tan dando por aquí a la noche acabamos de llegar en el helicóptero estamos repartiendo la comida ahí voz porque están llegando todos los víveres aquí

Voz 6 10:51 de momento lo está todo bien pero lo que está más bajo que tiene empieza cantidad te pitaban

Voz 0564 11:00 bueno pues ese es el sonido a ver que qué ha pasado por por tu mente Celia

Voz 3 11:05 pues yo también yo bueno yo vivo en Guecho cuando venía a las a las fiestas a las cinco de la tarde venía yo aquí ya teníamos agua pues por encima de

Voz 0564 11:16 de la rodilla casucha es es la rodilla ese día ya lo recuerdas así se Asier no podíamos

Voz 3 11:20 es venir desde desde Guecho en el tren que había ante entonces era tren pues porque ya no no circulaban algunos autobuses no podían bueno Llanos no sé cómo vinimos al último pues civil caro y tuvimos que ir por arriba y cuando ya bajamos y años como estaba todo impresionante no sea ya no se podía entrar en el caso de la arena al porque ella es subía al agua yo decíamos esto que hacemos y es verdad que al agua no lo empresas Bergen

Voz 0564 11:45 que si lo dices con una sonrisa pero pero fue incapaz de imaginar es todo después fue muy claro cómo va a ser bonito mujer a raíz de aquellos a cambio mucho pero es verdad la hacían brigadas de de de las comparsas salíamos todos íbamos todos es decir estaba después al Arenal todos al arenal de ahí pues unas botas unos daba no sé qué para rastrillos para limpiar las tiendas atendiendo ya te ven bonito bonito vinieron gentes también algún soldado Si se creó un ambiente

Voz 3 12:12 de

Voz 0564 12:12 deporte jugó treinta personas que perdieron la vida desaparición quiere que esto es la parte dramática cuidado aparte de todo esto también está haciendo con la cabeza elevados pasó ya porque Celia a tu lado se sienta Yosu Moneo Olallo su bienvenido hola buenas tardes Yosu además de ser alguien que que va la todavía porque está de coordinador de operaciones de la día vivió muy jovencito veintiún años Yosu XXV aquellas aquellas inundaciones ya en la día acércate al micrófono para que todos seamos

Voz 0578 12:42 la día desde el setenta y ocho

Voz 0564 12:45 disipando gracias a así con la cabeza lo recuerdas como algo bonito

Voz 0578 12:51 bueno vamos a ver lo que es la la desgracia el lo bonito es la participación de la gente como se unió dejó todo de lado dejó la fiesta para para ayudar a los que no los necesitaban en ese momento hay que entregaban en el la plaza de Ernesto Erkoreka las botas los rastrillos las

Voz 7 13:16 las palas

Voz 8 13:19 va a pues al Casco Viejo a limpiar el Arenal

Voz 0578 13:24 eh Bono pues a mi me tocó ir a verme va a llevar la medicación

Voz 0564 13:28 Bermeo claro claro Bermeo cómo llegaste a Bermeo muy mal

Voz 0578 13:32 muy mal muy mal Dios siempre digo lo mismo es al día siguiente sábado a la mañana

Voz 0564 13:39 a ver porque esto ocurrió el día veintiséis que es el próximo domingo será la efeméride redonda hoy lo estamos haciendo

Voz 0578 13:44 viernes

Voz 0564 13:44 claro porque hoy por hoy no tenemos al domingo y el domingo sí que va

Voz 9 13:47 a ver en en en la Cadena SER aquí

Voz 0564 13:50 Euskadi un reportaje especial que lo va a recordar todo Banes Wadi pero hoy queríamos hablar con vosotros que estáis también en ejercicio entonces

Voz 0578 13:55 que es que el llevar unos trabajadores a Basauri a las siete de la mañana y cruzar los túneles de eh nada así de banda así a oscuras eso es impresionantes no saber claro porque la la parte final es bajada no sabía si el río lo tenía tapado no lo tenía papá no se veía

Voz 7 14:21 era era angustioso

Voz 0578 14:23 pero bueno un AVE de de de llegado hasta ahí Basauri estaba también destrozado

Voz 7 14:30 allá tú claro

Voz 0564 14:33 yo no te voy a preguntar la edad que tienes pero no yo me acuerdo yo de acuerdo era muy pequeña yo todo esto que que hablan lo oído contar pues en casa en el barrio a gente más mayor eso el el cómo la gente se juntaba claro yo no lo no con no conocía a nadie que hubiera debido vivido como comparsa pero pero sí como la mano de Bilbao claro que cualquier que saliera hace mezcló todo ya si ahí no había todo será un igual es ir pues que la gente salía de casa al al ayudar pues lo que dices ha pues voy allí a ver qué me dicen que tengo que hacer Celia claro de Elía de si huían de allí no se distribuyan nada

Voz 3 15:07 tintes sitios a las escuelas a las tiendas te tocó

Voz 0564 15:09 a ver puso en el en el Casco Viejo yo en el casco Viejo fundamento

Voz 3 15:13 la mente bueno pues ayudaba así debe te veías a las pobres señoras que tenían las tiendas que totalmente ocupadas bueno a nuestros pasó una cosa muy curiosa en Chamberí y yo estábamos así tras del Arriaga no siguiéramos allí la txosnas ya habíamos dicho bueno como está lloviendo vamos a llevar las cosas que pues lo lo lo los bafles los la música no no sé qué vamos a llevarlo la taberna que están en Caixa vale pues vaya si te lo llevamos haciendo que no o que crea como Bashar y cuando llegamos cuando abrimos barren calle pues el

Voz 0564 15:43 ya no

Voz 3 15:43 estaba en el techo claro en la hemos visto bueno y es verdad que cuando ves fotos de aquella época no puede ser que hasta que llegaría al agua no puede ser el puente de de la plaza si Mirasol ese puente está hasta arriba de todo dices más y ha podido llegar el agua era impresionante yo me acuerdo que toda la noche estuvimos de yo me yo tengo una hermana que vivía en Santutxu y me quedé a que a quién Sancho porque no podíamos y tampoco pas ningún lado bajamos y estas solamente hasta las calzadas de Begoña un poquito no podía bajar a la de Nani nada os queda pues eso sí hay que estaba allí está arriba decíamos previsto quema Vasari tal fue

Voz 0564 16:23 bueno yo digo que fue bonito porque yo soy bastante optimista siempre

Voz 3 16:27 la respuesta la respuesta fue ese precioso eso

Voz 0578 16:31 no solamente por el por el agua eh porque por ejemplo tienes la zona de del Peñascal eh aquí yo eh arrasó todo todo con piedra quiera entrar en el domicilio por el primer piso porque no no había portales hoy en día paseas por allí

Voz 0564 16:53 en los seguís y seguir recordando en la comparsa lo recordáis todos hablan nosotros lo hacemos risas mucho de el canción lo que hacemos es pues cada cinco Nos treinta a los treinta y cinco que son este año pero vosotros lo recordáis sí ambos que regresó risas muchas que se te lo bien que me sorprende tu optimismo pero bueno eso es soy muy él es muy lícito claro es muy lícito eh vosotros yo su ese ahora mismo ocurriera una situación de estas todo aquello cambió la coordinación estamos más pendientes de los mapas todo esto ahora si ocurriera qué puede ocurrir claro que no ocurra por Dios pero

Voz 0578 17:28 según dicen los expertos

Voz 0564 17:31 ahí están porque es cíclico es cíclico

Voz 0578 17:33 exactamente eh ha cambiado la forma de actuar eh ha cambiado la coordinación ha cambiado el las lo que es el tipo de de emergencias y la ayuda e cuando aquellos la gente se volcó mucho vinieron muchos camiones con con comida con accesorios para la gente que no podía hacer la comida con camping gas si ese llevaban al al patio de jesuitas se distribuía yo creo que todo eso hoy en día pues eh les sería de otra forma

Voz 7 18:10 no sería tan tan a lo loco como con

Voz 10 18:14 lo vivimos aquello para la época que que que teníamos era hagan las limitaciones Alison que no teníais móviles no habíamos bien avenido y nadie nadie imagínate

Voz 0564 18:26 ya como co sino como ya más alguno y los compañeros periodistas hablando de todo un poco

Voz 0578 18:32 no sabíamos lo que había pasado en Bermeo entramos en Berlín y luego no nos dejaban salir

Voz 0564 18:37 claro porque no había esa información bueno pues que vamos a volver a la fiesta que hemos hablado de cuarenta años de comparsa que hemos hablado de los cuatro que tiene que tener encima de todos los cuarenta que tiene también la día con este Nagusia pero que podría hacer una pregunta quién sabe hacer aquí viene el bacalao al pil pil de los tres bien bien bien esto de no sé

Voz 0578 19:00 pero yo también así que va

Voz 0564 19:02 pues a ver a los que realmente saben vamos a escucharles porque nos vamos a la dirección del concurso gastronómico en el Arenal Pedro Prieto hola bienvenido

Voz 11 19:11 hola bienvenido a alguno

Voz 0564 19:13 qué has pedido puntualidad y aquí está eh Radio

Voz 11 19:15 muy bien pero bien bien bien oye y aquí estamos y a tu a tu invitados que tienes hay que bacalao al pil pil de cine chavalín desde cuatro años hasta once que acaban de salir ahora mismo hay unas canguro año unas cazuelas preciosas para verlo Medina para verlo pero vamos

Voz 0564 19:37 esta mañana no mañana no la radio está Yasmin hay sacó una foto vemos hoy estás la venta de la radio

Voz 11 19:43 sí Bilbao

Voz 0564 19:45 claro que sí echaba le pedimos ya tenemos

Voz 11 19:47 los escuela ya tenemos escuela de pil pil chavales no os preocupéis

Voz 0564 19:50 qué le qué bien qué maravilla oye eh a ver cuántas cacelito es me has dicho no me las llega a decir cuántas

Voz 11 19:57 miles de los que tenemos para el bacalao se sienta hay cinco sean precisa cada muy viene muy bien muy bien pues hemos dado unos doscientos chavales por ciento chavalín que hemos hecho unos cuarenta kilos de cocochas es Pallín el mercado ha estado aquí con nosotros pero luego ves la cara de yo con el delantal solita ha ligado ese Epic mil con mucha desde luego eso es inolvidable es la foto hace a dos mil dieciocho

Voz 0564 20:26 bueno qué grande Pedro Cuesta dejamos rodeado de buena gente que tenemos relevo generacional en esto el bacalao al pil pil

Voz 11 20:33 le canto lo hago

Voz 0564 20:55 bueno qué qué maravilla que haya un niño o una niña de cuatro años que esté haciendo ya hombre con ayuda entiendo yo el bacalao al pil pil a ver que yo no voy a decir mi edad pero que no me pongo delante de ese toro todavía tú si te ponen no yo tú tampoco nos va cada uno tú va cada no ni de aromas oye estamos recibiendo mensajes de oyentes que en el momento que hemos tocado el asunto de los las inundaciones Nos están escribiendo a las inundaciones me pillaron jovencita quince años pero algo que no olvido es el ruido del agua al paso por Mercasa Bilbao es un ruido horroroso imponente y sobretodo imborrable no se olvida nunca muchas gracias a esta oyente por estos mensajes tenemos más vivíamos en José María es cursa nos quedamos sin agua y sin luz recuerdo las colas que teníamos que coger agua embotellada que se repartían María Diaz de Haro yo estaba a punto de dar a luz pues un abrazo muy fuerte también a esta oyente sea cayese repartía el agua

Voz 0578 21:51 eh ahí tenían todos los víveres los suministros de hecho venían hasta helicópteros a cargar para para llevar al excelentes caseríos pueblos que estaban incomunicados e ya había creo recordar algún camión que también en la zona de Rekalde si repartía agua pan como así también hubo gente pero bueno esto es a nivel anecdótico

Voz 8 22:22 cobraba una barra de pan cuando aquellos cien pesetas una botella de agua a ciento y pico que hiciera un hacer el agosto

Voz 0564 22:31 sí que la inmensa mayoría bien verdad pero que siempre hay quien dice que lo que lo de la solidaridad es es un es es tremendo a ver qué estoy viendo una comparsa era que suba aquí ahora mismo está es la radio en directo que tenía que haber estado aquí hay una pequeña bronca pero con mucho cariño

Voz 3 22:47 ah

Voz 0564 22:48 pero con mucho cariño era dice ella que le han dicho a la una yo estoy segura que aquí ha habido un problema de comunicación tengo un minuto para ti quién eres cómo te llamas de dónde vienes eh

Voz 12 22:56 buenos días hoy

Voz 0564 22:59 corrió no pero hola ala ancha oye que cuarenta años pero eso estáis aquí como una de las comparsas vamos que que hablo habéis tenido claros siempre un recuerdo que tengas de los inicios de esa Aste Nagusia o que te hayan contado los compañeros no necesitabas tu de entonces estabas

Voz 12 23:15 no porque cuando te pega tenía nueve años sí que lo recuerdo porque yo soy de Santutxu huy fue a que una convocatoria bajamos así sin más no sea yo para mí es su mejor recuerdo porque lo justo que di que año fue son setenta y ocho setenta y ocho claro en el que dos meses antes había perdido entonces bajar con hay ahí salir un poco de sí no yo llevo veinticinco años se nota que es verdad que no se vive igual la fiesta desde fuera que siendo con parcela mira Celia

Voz 0564 23:44 tiene la voz fantásticamente es de si sale a hay eleva a Llamas el día tú estás ya con la voz afectada y todavía te queda unos días eh bueno ya no mucho de no te queda mucho eh ya para terminar vistas las inundaciones porque eso de lo que estábamos hablando ahora con los oyentes que no están dejando todos sus recuerdos las viviste como las viviste pues un poco alucinada porque justo todavía no era comparecer pero ese día yo bajaba con la Familia damos ahora el teatro a pasar el día de repente fue como de sopetón el agua entró oí era alucinante y luego vivir la solidaridad de todos los compases los que estuvieron trabajando al pie del cañón pues yo pero bueno fue nos dicen más oyentes yo recuerdo en el Corte Inglés casi una planta entera llena de botellas de agua muy muy baratas porque hemos hablado también la gente la la gente jeta que quiere hacer siempre de la de la desgracia ajena negocio muchas gracias para hablar de este asunto más oyentes que nos están aquí recordando que Aste Nagusia pues sigue siendo eso una fiesta participativa y que hay que ser flexibles en todas las situaciones hasta en la radio cuando nos llega tarde nuestra amiga Arantxa que nos ha parecido fantástico poder saludarla Naya que sigas bien las fiestas que ricas cuatro de mayo de casco a también a Celia haya bicis salir sus recuerdos gracias Celia Josu contiguo seguiremos hablando porque evidentemente la escena sea sigue ella iría tiene que estar aquí del cañón acuerdo Santiago Auserón os parece bien para terminar esta noche daban de Ibarra sí venga augura a todos gracias