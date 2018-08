Hoy por Hoy Bilbao se va al teatro

Voz 1 00:00 hoy por Hoy punto Bilbao arroba Cadena Ser

Voz 2 00:05 a Rafael Moreno nación Vielba is Oria en estas en aquella Vizcaya surgió la conciencia que alta

Voz 3 00:44 en la en dos mil

Voz 1509 00:59 la crónica deportiva que ha precedido hasta Historia diecisiete minutos por cierto ha dejado de llover que bien bien bien va la fiesta que hoy enlaza con este estudio de radio a pie de calle va a lanzar esa comunica con el teatro con la leyenda con la leyenda deportiva

Voz 4 01:15 dos jugadores de aquella época en sedes Mazo actual socio número dos del Athletic Luis al Albert socio número once nos hablan de su compañero de juego Rafael Moreno Pichichi

Voz 5 01:24 yo

Voz 6 01:27 entonces veces cuajo cuéntenos cómo era Pichichi como jugador de Bezana en recuerdo lo tengo por un gran jugador de grandes facultades y su característica especial era el driblar el fondo nuevo hacia los lados y no hacia el gol y desde luego con un chut muy preciso muy fuerte era hombre de grandes facultades para que me Thiago día goles era muy oportuno era de mucha vista

Voz 1509 02:02 Lander Otaola pichichi bienvenidos set de radio cómo estás muy

Voz 7 02:07 tienes que casco contento estará aquí habías escuchado hablaban sus compañeros de los famosos esta grabación creado Lance y tal que cosas que no pueden contar que era un buen será un crápula la total se dice dice la grabación del Nodo que hemos encontrado de López

Voz 1509 02:20 estos cincuenta y seis por qué hay cosas que no se pueden contar en los medios de canción usted me entiende señor periodista

Voz 7 02:26 sí claro pues esto es lo que daría yo por saber las tanto

Voz 1509 02:29 Ylenia Baglietto dañina la mujer de pichichi también aquí que se ha hecho presencia cómo estás muy bien raro raro raro

Voz 7 02:36 de aficionados y de gente que igual ya ha ido a verte

Voz 1509 02:39 yo en seis porque déjame decir que lo tenéis todo vendido en agosto no se puede ir ya

Voz 8 02:44 a dos días antes de estrenar y estaba todo vendido

Voz 1509 02:46 si todo lo de agosto hemos tenido que prorrogar

Voz 7 02:49 a septiembre hasta que hasta qué fecha hasta el treinta de septiembre de jueves a domingo todo darnos se menos el fin de que no estamos todos eh que estamos funciones más trece tenemos en septiembre en pabellón seis sin pabellón se va a Beyoncé bisexuales oye qué supone para vosotros este porque eso un cabaret tragicómico que cuenta la historia de Rafael Moreno Aranzadi vamos de Pichichi que que está supo

Voz 1509 03:07 siendo para ti porque sé que es algo que

Voz 7 03:09 gestaba estáis hace cinco años ya sí llevamos cinco años nuestro proyecto hoy no cabe no conseguimos sacarlo adelante que al final ya gracias al pabellón seis de Ramón Barea lo hemos podido hacer y estamos felices porque el público está respondiendo una manera maravillosa gente incluso que viene que hice yo odio Paul pero les está encantando la función salen llorando cantan bailan brillen se emocionan también habla un poco habla un poco en la función de una Euskadi Llum Bilbao que desgraciadamente no volverán no un Bilbao sin franquicias Si de hamburgueserías de locas no sea un Bilbao de tasca de Chiquito el IVA y nadas no que es lo que hemos querido recuperar oye lo echas de menos lo echáis de menos vosotros que sois jóvenes del siglo XXI aquel Bilbao las crónicas cuentan que también era sucios cura olía mal que decir que hay tenía de todo lo eso es lo bonito de Bilbao no que castizo que sea

Voz 8 03:52 sí aquí esas mira yo soy de Eibar yo no soy de Bilbao vale estilo

Voz 1509 03:56 lo vuelvo a decir lo he dicho ya tres veces es quién debía decir ahora yo soy nacida en Eibar pero me siento ya casi de Bilbao porque lleva aquí muchos años Larsson convivir con Lander es pero a ver el Tirso de Bilbao sabe todo el mundo pero es que eso es matrimonio en escena y fuera de escena que eso también es muy interesante

Voz 7 04:15 eso en estado de Nevada hay que decirlo

Voz 1509 04:17 pero es que está Sandro Rosell das pero vestido de Elvis es cierto

Voz 7 04:22 sí es cierto es claro pero estamos pero pero

Voz 1509 04:24 venga te llevas lo del teatro hasta las últimas consecuencias

Voz 7 04:27 pero lo Belvis es una enfermedad tengo doscientos y pico discos de Elvis tengo cazas tengo un espejo que osea cosas de Mendavia le llama Elvis a veces no basará esa sexo ahora tenías que haber sido jugador de los juveniles del Atleti de cadetes infantiles y luego me echaron porque eras demasiado bueno sí bueno dejémoslo

Voz 1509 04:46 a mí me llegaron a mí me cuando está investigando poco con los compañeros de SER Deportivos que luego tienen

Voz 7 04:50 la mano una sorpresa para los oyentes este siguen quedando en la en la antena de la Cadena SER que

Voz 1509 04:55 si no tenías la ilusión por seguir siendo lo que hubiera llegado a Primera pero que no tenías ese punch que no quería

Voz 7 05:01 no júnior pero yo nunca he querido ser futbolista de hecho yo me acuerdo que cuando estamos cuando Campeonato de España yo estaba feliz porque hemos eliminaron en octavos total porque podía ir al funk a festera de cine fantástico y luego los ideales y digo bien

Voz 1509 05:11 o sea que si lo que siempre cuando hemos perdido que bien sí sí como lo hemos perdido

Voz 7 05:16 por feliz por ver a qué barbaridad oye

Voz 1509 05:18 m de Nina porque de peticiones tanto pero como siempre detrás de un gran hombre que hay una mujer sorprendida

Voz 8 05:23 aunque no hay una mujer que lo pasa muy mal también porque claro tiene que aguantar a a este personaje crápula al crápula porque la que aguanta el crápula es ella el resto se lo pasan muy bien con él por las noches beben ríen pero luego a la casa que va es a la de Nina hay Nina tiene que soportar todo esto eh ella bueno lo soportó estuvo ahí hasta el final eso es lo que creemos eso se hemos aprendido que no sé si hay mucho de él

Voz 1509 05:49 ya desde donde te has caído en tu es verdad

Voz 8 05:51 que quieren y no hay muy poca información de hecho no se hemos encontrado ni siquiera una foto de su cara para Arteta la única imagen que hay de ellas el cuadro Arteta y entonces para por ejemplo para el cartel Nallely Ibarrola que sí luego arreció eso pero bueno su su cara no se ha tenido que inventar de alguna manera cogidos por Castro sí que hable la invisibilidad de las mujeres y luego se ha ido increíble pero bueno pues bueno he estudiado poquito a a las mujeres de de aquel siglo y cómo se movían como bueno entonces he cogido un poquito de información en general lo que he hecho ha sido pues un personaje crear un personaje

Voz 1509 06:25 eh es brutal además de manos de Ylenia serán poco terremoto nuestra imagen Juan Gual también hay muchas sorpresas dentro del personaje seguros que mina la Nina real no manido aguanta pero cuidado por detrás oye creéis creéis que les que les gustaría o lo hubiera gustado porque claro Bilbao en aquella época por supuesto Atleti la Coral por supuesto y a la ópera la Bao que siempre ha estado ahí también alguna vez la ópera le gustaba la opera porque era una mundo pero le gustaba la ópera eran Chi además de cabarets

Voz 7 06:58 lo de la ópera uno o no sabemos lo sabemos que iba a acabar en Vizcaya que es donde cantaba sus cuplés Itálico a donde se inventó el famoso alirón y sabemos que le encantaba mucho los espectáculos pues en general les gustaban hasta los toros porque el matrimonio los que se me olvidara que la delegada Ansari torear mata un toro salió toreo

Voz 1509 07:14 vale bueno pues ante esta ópera que os traemos aquí a esta escena que además les agradezco muchísimo porque están escuchando con mucha atención seguro que a Pichichi le encantaría porque el título es de ópera locos ahí Cate va Enrique Sánchez Jesús García bienvenidos a al micro qué tal cómo estáis ya rellenas bien hallados pues vosotros sin ninguna

Voz 10 07:56 figura del fútbol va verde opera locos que que les quede dirimirse antes de que entrara darle preparáis de alguna manera o en este caso a nuestro querido pichichi ya su señora que les diría saber mayo

Voz 8 08:05 ya nada que se dejara llevar que esto

Voz 1509 08:10 en la mejor manera de poder enfrentarse a este espectáculo pero que se va a encontrar que éste va a encontrar hasta donde podemos leer se va a encontrar cinco locos cinco cinco personaje que están auténticamente charlamos eh eh con unas emociones importantes entre ellos y unos lazos afectivos eh bueno notan afectivos e ir sobre todo comedia de alta gama bueno nada que que vosotros no sepáis sí voces en directo también lo importante era el acto oye las tenéis bueno vosotros acabáis de llegar este hasta el veintiocho de agosto en el teatro Campos de ópera locos pero Lander aquí Leiria llevan unos cuantos días como conseguís mantener ese ritmo vocal que sí que siempre es los secuestros que siempre os preguntamos la los periodistas de radio estábamos comentando justo ahora de que yo o esta mañana a menudo la voz ya un poco ya ya llevamos tres funciones quieras que no acaba estar de por la noche tienes energía a tope hay que dormir mínimo ocho nueve horas para que la

Voz 8 09:06 Cruz descanse de verdad y esté bien yo cada mañana me levanto hago calizos para que que que esta voz aguante durante todo el día porque si no es con vosotros como lo hacéis son muchas farmacia mucho más pero bueno ya el aparato ya parece que va el callo ya va teniendo efecto oye Jesús

Voz 1509 09:25 cuéntame tu papel porque tú tienes que ser gracioso para igual me dar la vuelta a la tortilla que hay papeles encima de escena quizás es el personaje que más cerca del público en cuanto al al no conocimiento de la ópera porque se va un poco por otros géneros pero vamos a que que el todos los personajes están super top avería Enrique tú

Voz 11 09:47 mira estoy personajes serios rígido y engreído también de un encanto eh bueno lo cual lo largo de la

Voz 1509 09:55 de la función va evolucionar porque por fin porque aquí Maika argumental oeste es una ópera detrás de otra que vamos a reconocer porque son todas muy reconocibles hagan un un hilo argumental no

Voz 11 10:05 si hay un hilo argumental pero esto no es no opera ni Neeson varias óperas

Voz 1509 10:08 de hecho tiene mucho más que ver con el cabaret creo yo que estuve comiendo con la ópera eso se sentado con otros nada Ballesteros no es crees que estoy catálogo está todo pero aquí opera en Bilbao no asusta lo sabéis no

Voz 11 10:19 no pero es por una parte de asustar es que realmente el espectáculo estrechos si es verdad que son fragmentos de ópera que están en engarzado dos dentro de del del espectáculo pero no es una opera en sí es otra cosa que ver

Voz 1509 10:31 parecería a ver qué les parecería pichichi esto precios fue poca no no se había mucho Cabaret mucho mucho además al invitando a los franceses los alemanes siempre aquí ha gustado mucho éramos dábamos con la ocho también les hacía referencia al transformismo a lo que fue hace cuarenta años pues

Voz 8 10:46 al oír de donde salió y dijo aquí estoy yo que le hubiera parecido

Voz 7 10:50 qué personaje pichichi feliz feliz haber opera locos vamos encantado con una cervecita hubiera pasado genial seguro y más conociendo a ellos no les conozco tanto pero a Jesús le conozco hay madre Jesús tiene su

Voz 8 11:00 casado es un es un crack

Voz 7 11:02 Carlos Bacca min alineado no sea que seguro que dentro vamos a unos artistas dos seguro y que seguro que se especula con y que quiera ver

Voz 1509 11:10 claro que hay que ver mira hoy os está pasando aquí el testigo porque conoces tiene todo vendido ya pues esto lo tenga tan así al teatro que no logra eso es algo que se opera locos porqué ópera pop rock jazz operada es el género quizá más malo tratado de de la actualidad no con un mensaje no tanto a lo mejor poético que sin duda sino también emocional a través de la música no cosa que a lo mejor también es verdad que otros géneros ya sean incluido en este tipo de espectáculos como el pop con con Mamma Mía ese tipo de de musicales recurren a este a explotar estos géneros más convencionales y aquí pues es eh pues en los a daba posibilidad de de hacer esta maravilla no es la primera vez que hace una cosa así de este estilo no no yo echo mucho cabaré mucho cabaré y vías están en escena hubiese estado ya vosotros sino con otros espectáculos digo

Voz 11 12:04 no no yo con un concierto hace años o bueno

Voz 1509 12:08 explicarles pichichi mio que esa escena que nunca han estado es la primera vez

Voz 7 12:12 eso es increíble es una de las mejores vistas del mundo ya que es esa suerte no quiera o si queréis mantener la voz no vayas a txosnas que o él no sé qué pasa unas cosas que te arrebata la espera

Voz 8 12:24 cuál no saben que son las txoznas igual no saben lo que son las tornas línea pero bueno pues son unos bares al aire libre sólo unas estructuras te vas que habéis visto unas carpas como como las que en Andalucía también se se ponen este tipo de carpa pero Andalucía con esta estoy guapos desde luego aquí negados caro porque el otro de aquí te ponen guapos en en las copias tres Nancy va a esa pausa va a salir a ver si hay una cura Inés andan

Voz 1509 12:49 de Gemma es que divertidas

Voz 8 12:52 os tenéis que ir a las txoznas yo creo que sí tiene ahí por pulir la no gusta seguro a veintiocho por la noche vamos el dieciocho puede tratarme Taures eh bueno ya no hay muchos más ya me vaya lo pueden pone prolongaron grita más destacado reforzaba porque

Voz 7 13:06 sí claro que sí ganaremos mandaremos una de

Voz 8 13:09 sí ID que va a ver que alguien quería hablar pero aquí de Bilbao Enrique tú querías me has dicho yo yo yo fiestas son abusivas

Voz 11 13:15 yo sí voy estado alguna vez sí sí sí

Voz 7 13:17 ya sabes esta de que son muy participativas sí

Voz 11 13:20 yo me di cuenta que era algo bastante bastante fuerte no cuenta cuenta no la experiencia verlo en la calle que había estado mucha movilidad sí sí sí está muy bien

Voz 1509 13:30 a seguir poniéndonos los dientes largos de ópera de lo cosa ver porque aquí se sabe mucho de pichichi también conocemos a estos dos fantásticos chicos que por fin han conseguido lo que se merecen un éxito pero pero grande de verdad algo más que ese no esté olvidando y mucho cambio de de de de ropa hemos cambiado mucho porque he visto vídeos fantásticos un vestuario si la estética cuidada

Voz 8 13:52 muy inspirada en el Circo del Sol en Bob Wilson y sobre todo es un espectáculo muy gestual una iluminación muy muy interesante

Voz 1509 14:04 tú no sabes que yo creo que se merece un interesantísimo en esta ópera locos porque he visto vuestro trabajo los realizadores porque esto de que tienen que ir no os tenéis que es un poco como el trabajo que hacemos aquí con Iñaki con toda la gente de producción de radio que arriba hay más gente trabajando porque claro salga bien tenéis que ir a la mínima cuánto tiempo de ensayos hasta llevarlo a los escenarios

Voz 12 14:27 pero en realidad no fue tanto si contamos con que fue

Voz 1509 14:30 en una una obra de creación clara

Voz 12 14:33 Si contando con

Voz 8 14:35 esto no fue tanto buenos son los cinco semanas es hermana de ver siempre hay personas que no existía pero eso es muy poco tiempo en que el reto un reto cuando toda la obra en sí pero bueno saber lo bueno es que contamos también con la experiencia de Yllana que sólo son unos cracks es verdad que no lo hemos dicho que no

Voz 1509 14:55 con veintisiete años y veintinueve espectáculos eso

Voz 8 14:57 ya es mucho ya no teatro debido el el director sí y tener paciencia paciencia a la paciencia sido mutua

Voz 1509 15:12 no sé si es estará escuchando no sé si os está después

Voz 8 15:14 saber nunca si oye

Voz 1509 15:17 eh vosotros vais porque cuanto tiempo ensaya estéis para hemos hecho cinco años desde que pasó por la cabeza entiendo de Ci Ramón Barea que te dijo venga vamos a intentar hacerlo no

Voz 7 15:28 pues de ensayo fueron seis semanas tampoco ha sido mucho porque bueno parece diría que el director pachas que bueno que otras películas es eh tiene premios Max en una eminencia nuestro te queremos mucho

Voz 8 15:38 en euskera y en castellano e castellano queda

Voz 7 15:43 te gusta ver los ensayos cortos nosotros también y entonces fue el texto aprendí el primer día y luego ya jugar jugar jugar y ahí ha sido muy fácil la verdad

Voz 1509 15:50 oye yo de sigo poniendo audios porque la radio para los que no se están viendo aquí pues en el están viendo hoy es fantástico pero no nos podemos olvidar de los oyentes a través de los dispositivos móviles de la página web a través de todo que pueden darnos cuando se escucha lo que ahora van a poner desde control aquí lo que ya me está extrañado que no haya nadie que esté revolviendo mucho hojas muy formales pero cuando se oye el himno del Athletic es como y además con las voces sinfónicas en honor a The Oprah locos hemos elegido que pasa porque os ponéis música sin espectáculo

Voz 7 16:35 queremos luchamos eso sabemos qué música en directo también voces en directo igual yo cuando oigo el himno pues soy así de absurdo y me emociono yo es el día que voy a ser es que llevo yendo a más en identifico años y hoy gol uno y me sigo emocionando

Voz 1509 16:47 pero es que pasa porque yo luego cuando venir de la cubana ya sabes que también se han liado la manta a la cabeza con pichichi si se está de moda pistas del año es el año de haberla cubana no puedes no hemos podido no puedes no puedes no claro juegas en casa con con toda la afición volcada esta obra saldrá de aquí o es sólo para representar en Bilbao

Voz 7 17:07 pues no lo sabemos no pensamos en ese momento vamos a hacer septiembre porque ya en septiembre muere por lo menos hasta dentro de un año porque tanto Ylenia como usted o como yo ninguno los tres Podemos llevan un año tenemos hasta junio el año que viene todo ocupado agradece entonces mínimo un año no vamos a poder hacerlo que la gente sepa que venga a septiembre porque no no va a poder

Voz 8 17:23 yo estoy convencida que diga pero lo pues yo no sé si sois aspiren a nosotros

Voz 1509 17:26 cosa que no sea la ópera fútbol

Voz 8 17:28 no aquí porque somos es muy de fútbol tiene contengan golpe Yoigo estoy yo soy de Alicante me dice es que suba que suba que suba hay tú porque yo no me gusta esto de las chicas no preguntarles de qué equipos son que también las hay muy

Voz 1509 17:53 Valera soy muy futbolera pero es que no se sigue entre el Betis Sevilla amén que tengo en el Betis que sino algún sí

Voz 8 18:02 a el Real Madrid que lo has dicho que te ha habido llegamos a Madrid por eso porque en el pueblo mi padre un pueblo de Toledo pequeñito por ahí tiene una peña que es quizá la que más eh socios tiene este Atleti del pueblo de tajo hay que hay que las obras no añadió que van a venir a todos los fines de semana a Bilbao a ver el partido pero lo que Toledo pero te estás aprendiendo sobre queda quiso segundo equipo con más pequeñas de España si el Madrid pero ya dijo la palabra mágica Chad que no se pueda además nos sale oye me lo estoy pasando y también que os tengo que ir