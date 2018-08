Voz 1 00:00 ahora el campeón bueno se acaban de cumplir treinta y cinco años

Voz 1554 00:02 las inundaciones que dejaron decenas de muertos en en Euskadi sobre todo en la comarca del de Gran Bilbao Si volviera a caer esa cantidad de agua fueron casi quinientos litros se podría repetir la situación

Voz 2 00:14 bueno sí si a esa cantidad de agua otra vez no lo veríamos a pasar mal no pasaría tanto como pasó en aquel momento porque estamos más preparados nuestros ríos ahora tiene más capacidad Hay y son capaces de de llevar más caudal y están ahora mejor mejor dimensión alos pero lo que ocurre es que esas cantidades de agua son enormes is sucedió una avenida que que salta todas las estadísticas e verdaderamente esto sucede una vez cada quinientos años y esperemos que en estos la teoría de la probabilidad acierte y no ocurrirá

Voz 3 00:49 y más

Voz 2 00:52 que en todo caso hemos avanzado mucho pero en todo caso estamos hablando de unas lluvias que fueron terribles Iker estarían mucho si volviera a suceder ahora también

Voz 1554 01:03 quedan zonas conflictivas por por encauzar en los ríos vascos

Voz 2 01:07 no no es que hay un plan de gestión de riesgo durmiendo acciones elaborado is según ese tan todavía hay hay zonas en las que tenemos que trabajar tenemos que acabar las obras que estamos haciendo en Martutene con el Urumea tenemos que acabar con el Ibaizabal a su paso por Galdakao izará llamó que también es una zona de problemas estamos haciendo obras en Zalla eh vamos a empezar obras en Zarautz en Zalla también es un sitio o que cuando llueve mucho ir ESIC tiene mucho riesgo de inundaciones entonces bueno e este este plan recoge muchísimas muchas actuaciones que están ordenadas priorizado según el beneficio que producen las obras que vamos a hacer insisto esto tiene que continuar continuaron la medida que nuestras inversiones tengamos posibilidad de ellas pues tenemos que seguir haciendo estas estas inversiones

Voz 1554 02:02 me pregunta por más cuestiones hablamos de depuración de aguas residuales hace bien poquito España ha sido multada por incumplir la directiva en diecisiete aglomeraciones en diecisiete núcleos de más de quince mil habitantes sea perciba dos núcleos vascos de que dos núcleos hablamos

Voz 2 02:20 bueno es fundamentalmente el las tarjetas amarillas que pueda tener en nuestra comunidad se centran sobre todo en otro Nervión donde hay un ex es que tiene que hacer en estado que parece que se van a poner en marcha a finales de este año a comienzos del año que viene codo cuál es lo que hemos estado diciendo que vamos a hacer en la zona de Nervión para para quitarnos de estima esta esta apercibimiento que tenemos pues pues se vaya a poner en marcha y entonces podamos evitar los castigos en este sentido ir después estaba zona de bisturí aldea que que que estamos trabajando hasta trabajar en está haciendo una inversión muy potentes hay esperamos con estas inversiones y con ya con con las depurado con la dictadura ejecutada las instalaciones también a las pues salvar estas estas situaciones de tarjeta amarilla que tenemos

Voz 1554 03:15 hablo sede tarjeta amarilla por que no sea que me esa tarjeta amarilla qué estamos haciendo mal lo que estamos haciendo del todo bien

Voz 2 03:20 bueno realmente hay unas directivas europeas que tenemos que cumplir estas directivas en aguas residuales ya vienen desde el año noventa y uno esas directivas exhibición y unas condiciones determinadas paradón vertidos que llegan a los ríos cuando no su cumplen estas condiciones y cuando se vierte de manera indebida pues la Unión Europea después de una serie de controles que hacen pues emite pues unas unas sanciones y antes de esas sanciones pues aparecida en esa situación están estas afirmaciones que hemos comentado hilo que tenemos que hacer es que solucionar estas estas inversiones iría a estas obras que tenemos que hacer para que esto deje de dejar eso estos a estos a procedimientos pues que se solucione el el pues hay muchas más cosas más catas porque no solamente es hacer las inversiones hay que hacer después también una buena gestión de estas inversiones a veces a veces suele suceder que que hacemos una depuradora y el Estado ha invertido el Gobierno vasco ha invertido en hacer una depuradora mucho dinero que después no se gestó Nadie sabe por ahora ya al unos pocos años hay que volver a hacer una nueva esto es lo que tenemos que habilitar de estos heridita haciendo un da buena gestión una gestión profesional del ciclo

Voz 1554 04:38 hablaba usted de Alto Nervión eso depende más al Estado aldea depende más de de nosotros Se para cuando podría solucionarse más o menos esta cuestión

Voz 2 04:48 bueno sí las obras en Nervión empiezan a primeros del año que viene ya a finales de este año están las obras adjudicadas eh yo pienso que aproximadamente en treinta meses las obras que ya están terminadas Ia y puestas en marcha bueno eso eh lógicamente se tiene que producir que en las presupuestos de acuerdo a a todo ello que claramente se cumplan las promesas que estamos escuchando Si y confiamos en que esto sea así eh de hecho parece ser que las obras ya están preparadas para ser utilizadas y en eso confiamos estos plazos afinan solvencia plazos importantes porque entre que se disponen de los suelos se hacen las obras los proyectos que se pondrán en marcha las instalaciones transcurren vas tú bastantes años y hasta aquí el anillo realmente nota que estos estas obras sean sean hecho pues transcurso transcurrir mucho tiempo por eso es importante acometerlas cuanto antes

Voz 1554 05:46 se sigue investigando qué sucedió en el río y Leor tras ese incendio en al dándole en Aldán hondo tenemos ya alguna novedad

Voz 2 05:53 no todavía no pero ya me imagino calculo que a finales de la semana que viene podamos ir diciendo cosas ya estamos estudiando se están haciendo los análisis creo que a finales de la primera semana de septiembre podemos decir algo

Voz 1554 06:07 más o menos a que apuntan las cosas

Voz 2 06:09 no lo creen en algo tan hondo e de esto puede sustraer hubo un incendio importante después del incendió pueden pueden pueden ocurrir este tipo de cosas al final restos de de ceniza así llegan al río hice producen propiedades y producen hice produce contaminación que bueno si es puntual y esto no vuelva a suceder pues no no no no pasa nada esto a finales sólo un incidente un accidente que ha habido ir como tales los de veremos de tratar porque parece ser que ese es el origen el otro no está más claro lo de en lo estamos mirando

Voz 1554 06:44 aquí en Ocón no la semana pasada conocíamos ingresado a alguna persona por algún posible caso de leptospirosis eso que sabemos

Voz 2 06:52 bueno pues que es verdad que ha habido algún caso los casos no han sido graves porque es la las personas afectadas gracias a Dios han podido salir del hospital en poco tiempo eh que no es la primera vez que sucede esto el hace un año algún episodio parecido en la ría porque en una competición deportiva alguien parecía que se había contaminado Bono eh no no creemos que tenemos de de alarmar a nadie son situaciones muy puntuales desde luego tampoco parece que han sido demasiado graves

Voz 1554 07:26 bueno pues Ernesto Martínez de Cabedo máximo después

Voz 1 07:29 dura gracias por haber atendido la llamada de la Cadena Ser buena vamos