Balance de Aste Nagusia 2018

Voz 1509 00:13 se lo decía al principio del programa la pregunta es directa hacia ustedes qué balance hacen de su propia Aste Nagusia de lo vivido de lo que les ha gustado de lo que esperaban que ha estado bien que ha podido faltar seis uno seis tres siete dos cuatrocientos el Whatsapp programa como siempre abierto a su participación que también Nos gusta escucharles en directo nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno o cero dos palabras a tener en cuenta en el día después de la hija ya que no les van a ser ajenas y viven sean o no de Bilbao su Aste Nagusia resaca nostalgia normalidad por esto de la Vuelta descanso o quizá alivio datos oficiales que el alcalde Juan María Aburto ofrecía ayer a la Cadena Ser aquí en Euskadi millón y medio de personas dejan en líneas generales buen sabor de boca en una Aste Nagusia en la que se ha conseguido hacer bandera de la seguridad excepto por las cuatro denuncias por tocamientos a mujeres una menos por cierto que el año pasado o altercados brutales hicimos que mantienen esta mañana en el quirófano a uno de los policías municipales de Bilbao que pensará de todo lo vivido Itziar Urtasun concejala de Fiestas Igualdad y Cooperación hola bienvenida qué tal

Voz 2 01:15 hola qué tal estamos qué balance hace usted como responsable de Fiestas

Voz 3 01:20 hombre pues hacemos un balance muy positivo salvo lógicamente las agresiones comentabas anteriormente tanto las a las mujeres que bueno pues es algo que estamos trabajando durante todo el año no solamente el Ayuntamiento también Bilbao comparta allí así ya hacemos verlo en esas campañas de sensibilización pero que bueno pues siempre tenemos ese desgraciadamente esa noticia que dar bueno pues lo que comentabas de de de Policía Municipal que bueno pues ese momento están quirófano esperamos que de que se recupere bueno pues Bin

Voz 1509 01:52 la gente no Seychelles y ustedes tienen que poner el acento en algo que no sean de esos dos puntos que todos los medios estamos comentando por ejemplo a nosotros nos ha llamado mucho la atención y ahora iremos a los datos en concreto todo el asunto de las pruebas de alcoholemia a los positivos también por drogas no sé si saliendo de esos dos grandes argumentos hay algo que a usted le preocupe

Voz 3 02:10 hombre pues y le preocupa muchas cosas y lo que es la ciudad no nosotros haremos hemos hecho una primera evaluación pero es un poco más cuantitativa que

Voz 4 02:18 el cualitativa evidentemente ahora

Voz 3 02:21 nosotros vamos a estar unos días de vacaciones y Podemos a descansar pero haremos una una reflexión de todos los puntos de todas las actividades las mejoras pues nosotros también evidentemente recibimos quejas y sugerencias alguna felicitación también vamos a decirlo porque es bueno entonces tendremos que hacer con el equipo técnico no desde el área de cifras sino también de espacio público de seguridad protección Civil o hemos ordenado sido mucho más el calificativo para poder mejorar en donde bueno pues ha podido haber errores se caro que que todos lo hay no tener en cuenta que tenemos un montón de actividades solamente ya organizadas por el Ayuntamiento y esas hay que valorarlas con serenidad y también bueno pues teniendo en cuenta la opinión de del ciudadano ciudadana que haya querido hacernos llegar

Voz 1509 03:08 dígame una felicitación dígame una queja

Voz 3 03:12 una queja Bono una de las quejas que que mayoritariamente suele ser eso son los baños ya lo sabéis tenemos hay un problema como con el tema de Baños nosotros tenemos un presupuesto bastante grande Mañas y ponemos suficientes pero insuficientes ponemos bastantes daños pero sí que es verdad que en la concentración de lo que es el recinto del Arenal que donde más gente posiblemente Se que acumulan en cierta sobre el segundo fin de semana no pues los baños parecen insuficientes si apelamos también a que bueno pues que que la ciudadanía tenga un poco de paciencia hay que nos ayude también en en esta en esta batalla contra los orines nosotros tenemos un problema también de saneamiento no solamente los años son para para bueno para ir a apear vamos a decirlo así eh entonces bueno pues hay que estudiar igual así siete absoluciones pero también igual hacer algunas campañas de civilización para apoyar un poco en esos momentos

Voz 2 04:10 si la felicitación concejala nominar

Voz 3 04:13 felicitación la felicitación yo creo que más bien es el comportamiento general de la ciudadanía más que que lo que nosotras o el equipo técnico haya podido organizar no la felicitación a la gente que va a los conciertos a las actividades de chiquillo une a todas las actividades que se organizaron solamente por el Ayuntamiento sino por IVA y hotelero Si

Voz 5 04:34 Eros y que lo que hacen es eso

Voz 3 04:37 bueno pues que las cosas surjan es de una manera normal sin grandes bueno pues problemas para para los que están disfrutando de de dichas actividades evidentemente

Voz 2 04:47 Itziar Urtasun concejala de Fiestas de igualdad pero sobre todo de lo primero en esta mañana es que sacar unos minutos para nosotros

Voz 3 04:54 Ezquerro y cáscaras

Voz 1509 04:59 que era un año muy especial marcado en el calendario sobretodo de las comparsas una de las partes fundamentales también de la fiesta el origen de todo esto desde el setenta y ocho Bilbao comparte hoy llana hola bienvenida hoy Ana qué tal

Voz 2 05:12 no moldean felicitaciones bueno de felicitaciones y quejas que ha sido lo mejor que ha sido lo peor

Voz 4 05:20 bueno pues dejando yo creo que también como tenemos que hacer valoraciones más completas siempre cuando hablamos de lo peor hablamos de las agresiones sexistas pero bueno haciendo apartado aparte que en esos famoseo todos de acuerdo yo creo que diga la felicitación de El Aaiún por nada

Voz 6 05:40 está el el modo no persigo es mérito es la ciudadanía que han sido una organiza mayoritariamente participada de la CIA está la felicitación expresa cuarenta años de Organización popular

Voz 4 05:54 de unas fiestas participativas sin duda quejas no sé si las que tenemos nosotros son las que no las que nos dieran Diego porque he estado es usanza iniciar ningún

Voz 1509 06:04 a las dos y de enseguida empieza o con los oyentes porque estoy agradeciendo mucho todos los mensajes que nos están llegando al del programa brevemente hoy Ana podemos contar las dos dinos José Bono

Voz 4 06:14 a nosotros nos llegan pues bueno como nos llega de todo él pero su tema de ruidos digo yo soy vecinal casualidad espantosas pues pues imaginar incite entendemos que solemos intentar restar pendiente de estas cosas venga de Baños camino hacia nosotros el Ayuntamiento pone baños de luego compartir también pone también pone baños y también pagaba años porque nos parecen insuficientes pero bueno y aún así eso lo Sandra el de los que ponemos entre entre ambas partes pues cosas no

Voz 1509 06:42 las las bueno las colas hay oyentes que no se están escribiendo Nos dan hasta los minutos que han tenido que estar esperando no pero claro hay zonas de máxima afluencia aunque también tengo tengo que decir una cosa a que estemos hablando de los baños como el principal problema no sé cómo lo valoras tú a mi me parece que es lo mínimo que pudiéramos estar diciendo no

Voz 4 06:57 eh sí nombre tenemos tenemos un montón de cosas más pero sí es verdad que yo creo habían sido unas fiestas muy buenas la gente entiende entiende que organizamos entre todos entiende que pues que sitúa Nacho la gente pues igual tardar un poco co Llanos hemos aprendido todos los vasos de plástico reutilizable puesto ese tipo de cosas entonces yo creo que no son no son tantas quejas para los los retrasos muchas veces sus actividades este año hemos hecho la caña tendrá un hace unos que ha quedado mina hacer de las actividades por motivos zampar motivos propios por decisión propia ya porque sí que no nos parece ser que el estado de la ría fuera el más adecuado para mi ese cáncer lo lo acompañé la gente si os dará la gente quiere verla te pidan

Voz 3 07:44 sí agradecemos tantas respondan

Voz 4 07:47 siempre a todo el mundo eso por la por la parte que nos toca lo que recibimos luego las que tenemos nosotros pues unas cuantas que bueno ya hemos comunicado ya de comunicamos antes de fiestas eh dos actividad que para nosotros eran casi un cuarenta aniversario Teherán buena por un lado la exposición a organizarnos sección de cuarenta años que ha sido organizada de manera conjunta con el Ayuntamiento de la cual en última instancia en los modos se vive intención ninguna de colaborar hayamos stone trama o de recopilación ambos tenga una hay pregonero de Chupinera un montón de objetos real que se llama No en en la cultura los museos que al final no han estado a disposición de la ciudadanía dos porque no ha habido voluntad sede de colaborar ni de ni de trabajar

Voz 1509 08:41 mañana tengo poco tiempo porque hay muchas llamadas en espera solamente quería hacer una pregunta más enseguida vamos a ir con representantes de grupos de hostelería de hotelería qué tal ha ido la caja en las txoznas cuánto han ingresado en esta Aste Nagusia

Voz 4 08:52 pues ya me gustaría poder pero creo que si lo supiera tampoco lo diría

Voz 1509 08:56 por qué no me lo quería decir

Voz 4 08:58 te lo diría porque nosotros cada cada una increpa somos veintiocho una engrasando suya sombra lo diría es muy difícil todavía están los arqueros están hechos pero hay que pagar todos los proveedores las carpas no tenemos tenemos resulta

Voz 1509 09:16 ha ido mejor o peor que el año pasado esa caja con el millón y medio de visitantes es decir trescientos doscientos mil más que el año pasado

Voz 2 09:23 volvió no lo sé no lo voy a jugar porque no estoy pero si te voy a decir mi perpetuación yo conozco lo Major mejor más honda bueno pues lo que mejor sé que a partir de octubre

Voz 1509 09:34 decís a preparar ya la Aste Nagusia el año que viene así que a descansar les ha sido duro también gracias a gusto por oyentes de Hoy por Hoy Bilbao que escriben al programa seis uno seis tres siete dos cuatrocientos en este caso tenemos a alguien que nos dice balance muy positivo de Aste Nagusia pocos baños eso sí poco rock verbenas que terminan muy pronto no hay un espacio adecuado para conciertos dice este oyente que aprovecharía el solar que hay al lado de la ikastola abuso hay lo deja parte de arriba antiguos depósitos de agua Esquerra escribirnos también lo esté Sergio Calzada hola bienvenido Sergio hola buenos días descansando en descenso

Voz 0159 10:13 sado porque llegas desde la día en labores de

Voz 1509 10:16 comunicación cuál es tu palabra preferida en el día después a La Laguna Mari Jajah normalidad normalidad vuelta a la normalidad danos esos datos que estadística ha sido mejor o peor que el año pasado la percepción que tenemos desde la día pues la verdad es que sí

Voz 7 10:30 ha sido muy similar a al año pasado ha dado nosotros estamos en fiestas trabajamos dentro del operativo especial que pone en marcha el Ayuntamiento y las cifras globales es realmente han sido prácticamente similares y calcadas a las de a del verano anterior

Voz 1509 10:43 pues no ha podido ser mejor porque ha habido las mismas incidencias

Voz 8 10:45 sí

Voz 7 10:46 pero teníamos doscientas mil personas más al día a Rosa cierta doscientas mil personas más

Voz 1509 10:51 vale es verdad que ha habido un tres por ciento

Voz 7 10:54 a menos de atenciones que es que es una una bajada muy leve pero ha habido muchas más gente

Voz 1509 10:59 ajá saquen más gente dentro de lo que más preocupa nosotros decíamos que a mitad de la escena música habíamos hablado con Policía Municipal Ertzaintza ahí el asunto de las pruebas de alcoholemia estaba dando positivo en algunos de los casos si también las de drogas que destaque es vosotros en ese balance global

Voz 7 11:15 pues al final las atenciones han sido un poco las de siempre pues sí que estamos en fiestas el el número de turismos es la segunda causa de atenciones pues pues prácticamente de las de las quinientas y pico que se han llevado a cabo más de cien han sido estilismos luego pues caída

Voz 0159 11:31 menores

Voz 7 11:35 sí unos veinticinco veinticinco menores entonces un poco pues siempre es mucho pero sobre las cifras que estará en la línea de de lo que sucede en otros año nosotros a menos que el año pasado pues ese dato justo no te lo puedo decir no lo tengo para comparar nosotros lo que hacemos es pues poner nuestro

Voz 0159 11:55 otro granito de arena este año hemos vuelto a A

Voz 7 11:57 a poner un simulador de conducir etílica hacen del Ayuntamiento ha venido un montón de gente de hecho ha habido días en nos hemos alargado un poquillo del horario ya nos teníamos que ir porque es un sitio donde se acumula mucha persona ver los fuegos ya teníamos que quitar lo pero bueno seguimos luchando por ello

Voz 1509 12:12 que es donde donde pondría el acento balance no se está saliendo en positivo desde el Ayuntamiento desde las comparsas con algunos peros salen siempre los baños hay más oyentes que no están escribiendo los fuegos artificiales han sido espectaculares yo agradezco mucho los comentarios donde ponía el acento desde Eladia para la próxima Aste Nagusia la edición número cuarenta y uno

Voz 7 12:29 pues igual sí querríamos hacer un llamamiento un poco al civismo de la gente sí que e una vez que entras a atender una emergencia de entrar al recinto festivo hay gente que que parece que entiende que se vehículos parte de la fiesta ahí sí como sufrido pues los propios vehículos que entran en la que entrar al recinto pues a veces empujones e a veces gente que les da golpes

Voz 0159 12:49 la respete que les tira de vasos

Voz 7 12:51 en el fondo estamos pues trabajando para para protegerles no pero lo lo mismo que repasan los otros seguramente les pasará a otros servicios públicos que también trabajen en fin

Voz 1509 12:59 el año pasado también hablábamos de un incremento ya hacia dos también de las peleas cómo ha ido este año el apartado de las peleas

Voz 7 13:04 eh no hemos tenido algo destacable vedada realmente no tengo el dato exacto pero me parece que atenciones por agresiones hemos tenido no obstante ni entre las tres cuatro primeras osea sea baja un número bastante reducido

Voz 1509 13:17 cuántas personas en la vía trabajen en de Aste Nagusia Sergio

Voz 7 13:20 pues aproximadamente hemos desplegó unos cuarenta el día diez vehículos y cuarenta personas al claro son turnos de veinticuatro horas en la realmente en otros desde que empezamos

Voz 1509 13:27 el sábado los cinco de la tarde se

Voz 7 13:30 hemos estado hasta pues esta noche a las tres de la mañana

Voz 1509 13:32 sí que es cuando si os llama más porque están coordinados en la mesa de coordinación estáis a disposición de la que os pida Osakidetza de lo que os pide a cualquiera en la autoridad de la Ertzaintza la Policía Municipal para que os llaman más

Voz 7 13:42 pues sobre todo pues esos percances que sucede nosotros estamos más acotados al recinto festivo en todas pues casi todo han sido pues pequeñas lesiones que caídas torceduras cortes secreto

Voz 1509 13:53 ese es el balance junto a César Navarro hola César bienvenido qué tal buenos días y de César vive de Di de noche la fiesta porque él representa como vicepresidente y además tiene la responsabilidad dirigir varios hoteles a Destino Bilbao César estamos escuchando el balance de de de quienes organizan de quiénes gestionan la seguridad quiénes estáis en los hoteles que cifras ofrece eso y cómo ha ido estos nuevo días para los alojamientos hoteleros

Voz 9 14:17 muy bien la ocupación ha sido alta en nuestro caso sí que los hoteles más cercanos al donde sucede al centro no a la Zona Cero digamos están ocupaciones durante todos los días entorno al noventa noventa y uno por ciento de ocupación

Voz 0159 14:29 los noventa y uno estos pleno gracias a así

Voz 9 14:32 Henar efectivamente los fines de semana llenos los verdad que luego lunes martes miércoles adolece un poco de ocupación pero en general satisfechos los hoteles que están un poquito más alejado el esa zona cero estará hablando de un ochenta y cinco ocupación así que balance en general positivo pues

Voz 1509 14:45 es no mejor pero que el año pasado bueno estamos

Voz 9 14:48 cifras como estamos en cifras tan altas es muy difícil el el mejorarlas no pero bueno el mantenimiento crecimiento en algunos casos incluso de Tarifa nos lleva a ser optimistas ya estar satisfechos con la escena

Voz 1509 14:59 José que hoteles en los que primero se llenan los de mayor estrellas los de estrella menos estrellas porque representa a unos cuantos entonces yo no sé cuáles son los referidos

Voz 9 15:07 en nuestro caso estamos hoteles de cinco desde cinco dos estrellas yo creo que el cliente buscando un poco dónde está más cómodo es decir no hay es verdad que los clientes extranjeros por ejemplo sí que llenan antes y resuenan con anterioridad por lo tanto clientes americanos por ejemplo sí que llenan esos hoteles son más de cuatro cinco estrellas pero en general está siendo bastante bastante homogéneo es decir

Voz 1509 15:29 ha habido del Ayuntamiento las cifras de un catorce por ciento más o menos de personas que venían desde desde desde el extranjero que esos perfiles de los hoteles más o menos quiénes son americanos has citado que más si como

Voz 9 15:40 o como más característico siempre llamó la atención no sólo son lo estadounidenses que están creciendo mucho sí pero claro son racios pequeños al final nosotros con los alemanes sobretodo a los franceses italianos el mercado británico son nuestro nuestro poco

Voz 1509 15:57 el Oriente porque se está haciendo un esfuerzo con Japón yo no sé si se está notando

Voz 9 16:01 sí bueno al final desvela que es están tocando muchos muchos momentos y muchos clientes mucho nicho de mercado que tienen cristalino a las estos son aventuras a a medio largo plazo no pueden hablar hay que hagamos una acción comercial en Japón dijo que mañana estemos yendo en japonés es verdad que esos clientes Ekiza estaba en destinos como Donostia ahora sí que están acercando hacia la costa vasca propia ciudad de Bilbao y estamos contentos con tener varios tipos de clientes no

Voz 1509 16:25 si decía es la comodidad el centro mucho mejor que en la periferia que preguntan estos clientes César así como director de varios hoteles que te preguntan en Bilbao que es lo primero que buscan cuando llegan a usted

Voz 0159 16:35 Agus y bueno hay muchos piensas que no saben que es Aste Nagusia hay que se encuentra por eso creo pero fui a clientes clientes que yo

Voz 9 16:42 en sólo una vez al año sólo para Aste Nagusia hay clientes que reservan en Bilbao en en en agosto se encuentra aunque esas fechas la Aste Nagusia por tanto doble sorpresa no tiene la posibilidad de deber de la cultura la gastronomía local y también por ejemplo un acceso hacia los deportes típicos vascos que es una cosa con un lujo no que tienen en el que se encuentran con el premio

Voz 1509 17:02 claro llegan a la zona del Casco Viejo que supongo que será hacia donde dirección dais mucho

Voz 9 17:06 once yo no se les sorprende

Voz 1509 17:09 cuentan si fuegos artificiales o son de salir de noche no

Voz 9 17:12 sí bueno los clientes que van a hoteles ya de cierta categoría sí que son más clientes de verano

Voz 0159 17:17 que de día que quizás jornada

Voz 9 17:20 así que terminan con los fuegos luego una cena y una copa pero bueno no

Voz 1509 17:24 se quejan de los horarios de los aperturas desde que está algo cerrado abierto unos dependientes

Voz 9 17:29 yo creo que vengan en fiestas en Bilbao nadie se queja porque hay abierto todo tienes un abanico posibilidades tan increíble

Voz 0159 17:35 qué excepto que los baños excepto en los baños efectivamente estamos escuchándole toda la mañana es curioso ir a cenar

Voz 9 17:41 a los restaurantes ya ya haces en los baños que estaba antes una vez terminada escenarios ya tienes para toda la noche

Voz 1509 17:46 bueno tenemos más oyentes que no están escribiendo lo peor nos dice este oyente Txiki Boone como siempre los hay que están con los críos son las colas que también ha habido gente que también se está quejando del tiempo que hay que esperar el tiempo ha sido bueno César para los hoteles también

Voz 9 18:00 sí pero nosotros ha sido un verano julio estuvo titubeante mucho con el tiempo y eso pero bueno posteriormente hemos tenido en la Aste Nagusia de fantástica daban en cuanto el tiempo

Voz 1509 18:08 bueno a César ya para terminar en julio supimos porque los datos y dieron a conocer el viernes pasado no que al contrario que en San Sebastián que ha crecido un cincuenta y cinco por ciento la demanda de apartamentos turísticos aquí en Vizcaya ha mantenido en el cinco por ciento de incremento pero que sigue subiendo esto os está haciendo daño sea sentado seguir compitiendo las cifras quedáis de ocupación es un noventa un ochenta y cinco por ciento que valoración hacéis los apartamentos turísticos

Voz 9 18:31 nosotros competir estamos encantado de competir con cualquier oferta legal cualquier oferta legal para todos es competencia desleal y pone en peligro el destino y la seguridad de todos los ciudadanos que los que los clientes salieron salón estamos encantados siempre cuando estarán legalizados

Voz 1509 18:46 siempre cuando estén legalizados y ordenados eh vamos a conseguir que nos digan que cómo han ido otro tipo de cajas estamos hablando con los hoteles pero vamos a ver con otro tipo de negocios empresariales que incluso han innovado al esta Aste Nagusia

Voz 10 19:07 sobre los

Voz 1509 19:07 consumos sobre las txoznas que acabamos de hablar conmigo con parches hay oyentes que también están opinando sólo un abuso en tamaño y en cantidad no dignos dice este oyente la gente que está consumiendo hace corro cierran el paso poco a poco no ha querido decir en Radio Bilbao lo recaudado creemos que es una burrada dice este oyente nos preguntamos pagan IVA alquiler del terreno lo digo porque cada vez son más grandes y más cantidad de txosnas ya no forma parte de la fiesta dice esta oyente son un negocio más saludos de Ana Marie oyente gracias Ana Marie en directo a las doce y cincuenta y tres minutos y el Whatsapp que sigue abierto a su disposición seis uno seis treinta y siete veinticuatro cero cero y al otro lado les decía a César también a Sergio que sigue con nosotros nuevos negocios en este caso está con nosotros hola John bienvenido

Voz 8 19:51 hola buenas tardes de grupo Luis

Voz 1509 19:53 Tate que me dicen John que en esta escena Agustí Avis innovado cómo de qué manera qué tipo de negocio Davis puesto en marcha

Voz 2 20:02 pues efectivamente para nosotros la primera vez que tenemos que voy a algún local den Take away de perritos calientes muy bien

Voz 1509 20:14 muy bien qué tal los ha funcionado en qué zona estaba

Voz 2 20:17 pues tenemos un local en el Indautxu en pozas entonces bueno tampoco sabíamos muy bien cómo funcionar porque claro la fiesta centra sobre todo más dentro del Arsenal Parte Vieja pero bueno ha sido un éxito estamos encantados

Voz 1509 20:34 un éxito o sea que el habéis notado mucho el tránsito por esa zona también

Voz 2 20:38 si pensábamos que bueno durante un fin de semana normal durante el año pues una zona donde estaba una de jóvenes muchísimo ambiente por la tarde noche los fines de semana y pensábamos pues que igual viajaba poco pero al haber tanto tránsito de gente pues la pues de que voy en su esencia enormes me encargué de entrar repicar que bueno cuenta

Voz 1509 20:58 son las cuentas personas a a da empleo

Voz 2 21:02 sí tenemos dos personas dos personas

Voz 1509 21:05 otro que cae desabastecidos algún momento desabastecidos algo de esto es de crisis que digáis madre mía no nos esperábamos semejante demanda

Voz 2 21:13 no no no no no hacerlo esta vez está algún otro día ha pasado pero bueno ya llevamos unos cuantos meses de siempre vamos bien preparados si entre pero pero al margen la semana nos gustan los peritos

Voz 1509 21:23 pendientes aquí yo pensaba que más de bocatas fíjate me sorprende

Voz 2 21:27 pues fíjate nuestros Farré era un reto hacer este tipo de negocios y la verdad que poco a poco van conociendo sí que es un producto que cuesta mucho introducir más en Bilbao pero la gente que no se va conociendo repite digamos estamos encantado

Voz 1509 21:43 espera que que ya está conmigo alguien aquí que además de ser el vicepresidente Destino Bilbao creo que los aprobado César tú has probado estos perritos calientes

Voz 0159 21:49 decir que no nos serio creo que están muy bien muy ricas

Voz 1509 21:55 pues aquí la skyline sabías que existían

Voz 0159 21:57 eso sí lo conocía lo conocía porque está muy

Voz 9 22:00 el hotel también ha aclarado lo había pedido a casa en alguna vez a las que bueno

Voz 1509 22:05 oye yo esto esto no estaba preparado pero tengo que decir no no no estaba preparado

Voz 2 22:09 me alegro mucho que les ha hecho

Voz 1509 22:12 oye preguntando a los oyentes por supuesto cualquiera que quiera participar a ti también lo mejor y lo peor de esta Aste Nagusia John

Voz 2 22:18 pues lo mejor yo creo que la participación en la caída ha sido un éxito el tiempo también han ayudado mucho también para nosotros es muy importante el tiempo hay que cada vez más ambiente por la por el diga por la tarde que siempre echado un poco en falta queda por la noche mucha joven pero mucha gente joven para llegar a la gente quedamos para comer pasará tardes sagrada vez también que durante todo el día

Voz 1509 22:42 a veces ante todo el día sobre todo en la zona donde estas tú claro porque hay gente que habla de las fronteras de Aste Nagusia que hay determinados territorios donde no llega Aste Nagusia porque está contaminada

Voz 2 22:52 en esa zona no hay nada nada mal pues la gente todas las cuadrillas y queda el salen pasa el grupo se consume pues en Toronto la ciudad no oye yo que hemos elegido porque era algo que está al como

Voz 1509 23:07 innovando aunque es verdad que ya los los éxito de estas historias están planteando móvil lo vuestro era otra historia

Voz 2 23:13 Irán por mucho que nos los valores gracias es más gracias Agus Joan bastardo

Voz 11 23:25 yo es la pregunta a los cesa

Voz 1509 23:27 Sergio en la medida de sus posibilidades el modelo de Aste Nagusia le augura un buen futuro digo modelo participativo el cien por cien de los que van según encuestas internas del Ayuntamiento repite qué tipo de ella para terminar de futuro le augura unas fiestas como estas

Voz 9 23:42 hombre yo creo que después de cuarenta años está en constante evolución y éxito es rotundo lo único que es verdad que hay que hay que innovar todo el rato ya constantemente ya por ejemplo que echas de menos

Voz 1509 23:52 Nos algo

Voz 9 23:53 no en este caso yo creo que sí que está bueno es lo que hablábamos está innovando correctamente hora de quizás el futuro debería ir por fraccionar la fiesta el resto de la ciudad no

Voz 1509 24:04 que habíamos comentado no final el Supremo

Voz 9 24:06 no como naciones porque los focos está muy definidos y quizás han en base hacer planes para que los turistas puedan reaccionar Iveta además parte de la ciudad lo cual nos lleva a que tengan también una una predisposición para volver en el futuro

Voz 1509 24:18 claro o que se hayan dejado algo en el tintero que hubieran querido ver y que no les ha dado tiempo si no estuviera tan concentrado id vosotros desde la día os Sergio como tú porque tú también vives la fiesta como ciudadano se cómo ves Aste Nagusia de cara a los próximos años

Voz 7 24:30 a mí lo mismo yo creo que es un modelo que se demuestra que ha funcionado muy bien a la gente le gusta a la gente y se lo pasa bien pues siempre hay que intentar mejorarlo un poco yo creo que también como están diciendo hay hay un debe que es el hecho de de que no está tan concentrado todo de de que se vea más Laren más que salir un no pero sí que es cierto que realmente también me gente por otras partes como ha dicho pues gente que queda para comer este año pues algún partido del Athletic un lunes con lo que ya toda la parte de Pozas ha estado muy llena

Voz 1509 24:56 ninguno de los dos me lo de la plaza de toros que también es otro eje que aunque ha bajado mucho porque ha bajado es otro eje no que también lleva hasta hacia la zona de de Ahmed la de la de los pies de la mezzo Lala la actividad pero no me hables no me habéis hablado ninguno de los dos y eso quiere decir que tampoco es que lo lo hayáis visto como algo destacable

Voz 7 25:13 yo desde luego no he ido nunca he ido eh hace muchos años servicial no con la día no en servido nosotros sí que nos encargamos de eventuales habrá que estáis podemos estar allí todas las tardes pero bueno yo no lo está

Voz 1509 25:25 no lo considere es bueno pues la vamos a dejar aquí solamente deciros que bueno que sea ya Aste Nagusia hecho edición número cuarenta y uno la del próximo año que al menos entiendo César que bueno vais a repetir los datos que nos has traído un noventa por ciento de ocupación Josep ochenta y cinco en el mes

Voz 9 25:39 el año para que esto sea así bueno yo os voy a dar una

Voz 1509 25:42 Tomás por si acaso salir a la carretera hemos llamado a la Ertzaintza Nos dicen que hasta ahora no hay ningún problema para circular por nuestras carreteras así que usted vuelva a vuestra actividad diaria gracias por compartir en este día número diez las impresiones sobre Aste Nagusia es que ricas que ahora les los casos