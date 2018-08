La Salud: Cáncer de próstata y su investigación

Voz 2 00:00 aquí comienza la salud un espacio patrocinado por residencias Barrika Barri guiño

Voz 3 00:22 espacios de salud que ha lunes hoy recibimos a quién me gusta llamar dijo amigo sobre todo de Radio Bilbao porque es premio Radio Bilbao a la excelencia científica aquella guerra cedo hola bienvenido qué tal buenos días cómo se va

Voz 4 00:35 estas semanas de verano seguir las y los investigadores e investigadoras trabajando no sepa

Voz 5 00:39 para no separa no de hecho es a veces un buen momento para poder llevar a cabo todos los proyectos escrituras se cosas que tenemos pendientes es un poco más tranquilo pero en el laboratorio hasta la mitad el laboratorio trabajamos

Voz 4 00:51 bueno pues bien para el resto de la sociedad porque quiero recordar que Arkaitz lidera un grupo de investigadores e investigadoras aquí en Vizcaya en el que siendo investigador principal está trabajando para intentar que ese monstruo que es el cáncer de próstata en muchas familias pues conocerlo un poco mejor atajarlo y quizá eliminarlo aunque yo he aprendido de las entrevistas que hemos mantenido en Radio Bilbao Arkaitz que eliminar eliminar es una palabra que muestra vocabulario no está solamente es conocerlo más no

Voz 5 01:17 sí conocerlo más y dar más pasos yo creo que sí que vislumbraba a veces que podemos aportar cosas a la clínica que hagan más eficaz el tratamiento o que permitan identificar mejor grupos de pacientes aquellos que hay que tratar de una manera o de otra Hay en la casuística es muy particular entonces

Voz 4 01:35 claro el cáncer de próstata que sigue avanzando sigue siendo de los que aquí más malas noticias junto con el cáncer de mama da también está el cáncer de colon pero bueno tengo que decir que cuando hemos visto que se sigue apostando con fondos en la última vez que estuviste aquí fuiste muy reivindicativo a la hora de pedir por favor para la investigación ahora la Fundación Bancaria la Caixa osada dado un impulso yo no sé hasta qué punto de que se trata para que lo Pahissa a poder aplicar que supone este espaldarazo

Voz 5 02:03 no supone que se abre una nueva ventana de de financiación desde desde la entidad privada que es muy importante para hacernos una idea sobre los números más de ochocientas solicitudes que decir que todo el mundo que trabaja en cáncer ha aplicado esta convocatoria además de otras tres áreas de conocimiento han financiado unas pocas unos pocos proyectos y hemos tenido la suerte de ser financiados de este programa que no

Voz 4 02:27 yo le llamaría suerte pero luego me lo explicas

Voz 5 02:30 siempre hay siempre un componente hay que estar en el momento y en las condiciones adecuadas pero sí que creo que viendo la gente que ha participado hemos tenido mucha suerte de que confíen en nosotros comenzamos con un proyecto que creemos que es importante que permite abrir un una línea instigación que quizá nos planteábamos un poco más adelante que que no veíamos ahora un hueco de financiación no permite además hacer un equipo de investigación internacional que ha sido una experiencia muy interesante porque tenemos muchos amigos y colegas que trabajan fuera de España dijimos bien esta es una oportunidad para intentarlo hoy

Voz 4 03:06 qué bien ya estáis en marcha porque esto es automático o hay que esperar a que llegue la ayuda cómo funcionan las no

Voz 5 03:12 hay que esperar un poco ahora se echó la la resolución hay que establece unos convenios de de de fondos etc creemos que comenzará hacia finales de año pero nosotros ya estamos un poco organizando como vamos a trabajar tenemos un un programa digamos tenemos unos tiempos establecidos pues sea tiene cara ayer de hecho ya tenemos un par de personas en el laboratorio que han estado pensando sobre este proyecto preparando poniéndose todo poniendo todo listo para que podamos empezar

Voz 4 03:38 que el punto de partida es predecir detectar la metástasis de cáncer de próstata antes de que se evidencie clínicamente

Voz 6 03:46 sí es que es una cosa que

Voz 5 03:48 que que surgió en una en una reunión que que teníamos hemos hablado en otras en otras entrevistas sobre el hecho de que nosotros hemos estado trabajando en biomarcadores factores que nos permitan definía pacientes de buen pronóstico iré mal pronóstico y de hecho es una línea en la que estamos trabajando con los clínicos para intentar diseñar un producto que sirva en la clínica estamos en ese proceso pero a veces cuando te encuentras mucho en esta en esta pregunta empiezas a no ver lo que está pasando alrededor y entonces cuando dimos un paso atrás vimos que habíamos seleccionado un grupo de genes Un grupo de factores de características en en los tumores que no separan muy bien a pacientes de mal pronóstico de buen pronóstico curiosamente estos factores están mucho más o mucho más presentes en la metástasis cuando hacíamos estudios en en poblaciones estudios que públicamente disponibles y entonces nos planteamos si este tumores de mal pronóstico porque aunque esté loca izado aunque se vaya a tratar con un tumor que se va a operar va a radicar en realidad estas células ya están equipadas con todo lo que necesitan para diseminar si ya están quizá fuera de él de la próstata cuando se opera lo que pasa es que estás quitando la mayoría del tumor pero ya está

Voz 4 05:01 has quitado el mal y esto es lo que queréis certificar que tenéis estas tenis bueno nuestros esta realidad porque ha pasado no lo tenéis constatado queréis averiguar el mecanismo de cómo se equipa esas células para que vayan viajando distraen gana al resto porque lo vio como una gran batalla ya sé que es un término que a muchos enfermos no les gusta muchas enfermas no pero sí que es verdad que es cómo estás luchando contra algo mínimo que sale equipado para seguir haciendo daño y ser invasivo no

Voz 5 05:27 si el cáncer de próstata es muy particular porque una vez que se opera el tumor ya no vuelve saber células tumorales el Clínico nuevas volver durante mucho tiempo sólo sigue un rastro que se llama pese a que indica que aunque no estés viendo un tumor sigue habiendo células activas

Voz 6 05:45 entonces esto

Voz 5 05:48 en base a estos establecen tratamiento sabemos que cuanto menos células hay o están unas fases más iniciales de aterrizar en otro tejido etcétera son más vulnerables entonces la idea detrás de este proyecto es decir buenos y entendemos que estos genes realmente equipan a las células para ser metastáticas quizá podemos atacar el tumor antes de que el la metástasis forme podemos incluso a lo más temprano para que realmente seamos más eficaces a nivel de de tratamiento tres ahí hay detrás un objetivo de tratamiento pero sobre todo el conocimiento porque esto nos dice que buscamos una información para dar algo que nos informe sobre el mal pronóstico ya hemos encontrado algo que quizá Ojén eso factores que quizá equipan a estas células entonces primero hay que demostrar experimentalmente que si yo le quito le pongo estos factores estas células hacen peores o mejores porque esto nos va a decir que esto es causa efecto y entonces sí que podemos ir a ver ahora cómo lo tratamos como hasta el momento

Voz 4 06:47 la experimentación todavía no se puede hablar de eso no estaréis trabajando en la búsqueda y en elegir los tejidos y las células para hacer en cómo es ese trabajo de experimentación cuando llegue

Voz 5 06:57 los es un trabajo que de hecho en el laboratorio ha sido totalmente diferente he cambiado el modo en el que trabaja el laboratorio es utilizamos la bioinformática porque hay cientos de pacientes cientos de muestras de pacientes que ya han sido analizadas secuenciado leídas digamos toda su enciclopedia de estos tumores ha sido detallada y esto se ponen repositorio se hace público luego la gente lo puede consultar es hago internacional

Voz 4 07:21 eh podéis sacudir estos bancos de información o sea que están puestos a disposición de la investigación de todos los grupos que trabajar

Voz 5 07:28 consta cáncer están disponibles de hecho se se trabaja mucho en normalizar en que todo este mensaje sea elegible para todo el mundo pero necesitas tener más allá de mirar a través de herramientas básicas que te permite serían como un un traductor que te permitía tener una idea de cómo sean Excel no

Voz 4 07:45 sea o algo no necesitas un bien

Voz 5 07:48 el ático que realmente sepa estrujar los datos y sacarle toda la información y esto nosotros de a raíz del proyecto europeo que tuvimos incorporamos vía informática ya hemos estado trabajando con ella para ver cómo identificamos qué genes son mejores para informar sobre la progresión de la enfermedad del paciente esto ha sido no lo llamamos laboratorio seco porque no tiene no tiene experimentación no es un laboratorio húmedo claro no hay no hay y no hay experimentos sí tripleta digamos pero nos reuníamos una vez a la semana tenemos una patente ya en esto para para como vio marcador pronóstico y estamos trabajando una según cada semana para ver que tenemos que hacer que pregunta tenemos que hacer para mejorar podemos mejorar todavía más pues mira aquí identificamos que el veinticinco por ciento de los pacientes que les va mal los podemos pescar los podemos ver hoy llegamos a sesenta un setenta por ciento que hacemos para hacer una herramienta mejor que al final sea un producto y ahí es donde vivimos oye porque cada vez que tenemos algo mejor también lo vemos en la metástasis entonces ha sido un proceso muy difícil

Voz 4 08:52 se enciende la bombilla cuando sale a hacer esa tipo de relación sea que ya no tenemos que imaginarnos se ratones ratas y no lo estemos que imaginar ordenadores y datos que se cruzan en el momento de la informática en vuestro trabajo

Voz 5 09:05 sí de hecho el a en el laboratorio a raíz de tener esta persona bioinformática nosotros hemos trabajado mucho más en reforzar cada dato que tenemos en el laboratorio incluso cada idea que se nos genera en hacerla en poder testar la sobre todos los datos que ya hay disponibles de hecho esta bioinformática semana Rosa lleva trabajando cinco años en desarrollar una página web donde la gente que no es bioinformática que es bióloga que no tiene formación en programación pueda visualizar estos datos de manera sencilla igual que hacemos nosotros ahora a través de ella y esto nos ha permitido que los proyectos cambien en cómo se desarrollan yo tengo un amigo que es ingeniero y Yell hace todo su desarrollo la fecha seis de autobuses se llama Andoni era hace el noventa y nueve por ciento de sus experimentos en seco ya hace cuando lo tiene todo muy seguro entonces el experimento llegar el claro yo lo decía a la gente elabora pero tenemos que hacer un poquito más de eso un poquito más de pensar cuál es el mejor experimento para demostrar tu hipótesis nosotros a veces lo hacemos con el modelo de la metralleta no tenemos una idea te estamos en muchos modelos en muchas condiciones para ver cómo funciona pero quizá podemos afinar un poco más de hecho quizá incluso los datos nos pueden hacer surgir la hipótesis

Voz 4 10:24 hay que saber leer los datos claro pero eso rosas fundamental en el equipo que ahora tenéis claro y y detectar la metástasis de cáncer de próstata antes de que se evidencia clínica ya sé que nunca das fechas eso es prudencia pero hay un plazo no sé hay una la vista un año os habéis puesto algún reto a la hora de decir vamos a presentarlo sí

Voz 5 10:46 hemos puesto retos en cuanto a la aplicación de este concepto yo estaba hablando con Miguel Unda que es el el jefe del Servicio de Urología en Basurto con el que trato mucho sobre esto cuando surgen estas ideas hablo con el digo Miguel esto es una locura o estamos en en algo que tiene sentido el reto es tener este videomarcador primero tener este videomarcador de una forma que se pueda utiliza en la clínica manera barata y eficaz y esto es algo que estamos ya desarrollando para tener lo antes posible pruebas de concepto y luego en paralelo a hacer esta investigación de manera que éste vio marcador sirva para decir sea como una digamos que sería una un chip que que se en las que se pone una muestra te dice es de mal pronóstico es de buen pronóstico pero además te dice este paciente además de ser sometido a la cirugía o radioterapia debería tener un tratamiento adicional porque quizá ya tiene células diseminar ya tiene células de cáncer de próstata por el cuerpo

Voz 4 11:43 Luis Miguel Honda habrá aplaudido evidentemente a la hora de tener esa expectativa para poder ofrecérselo a las familias que son oyentes de este programa de salud en el que siempre intentamos decir lo importante que es la inversión en investigación para avanzar en esas cifras del cáncer en cualquiera de sus estilos pero la inyección de la financiación privada es fundamental la pública cómo va

Voz 5 12:04 pues estamos un poco la expectativa de que pasa

Voz 4 12:07 es curioso sí sí es

Voz 5 12:10 que tenemos la sensación de que se han acelerado los tiempos de algunas convocatorias que quedaban pendientes ha habido mucha gente a la espera con convocatorias públicas que no estaban resueltas y por lo tanto no llegaba el dinero eso empezado a pasar ya estamos a la expectativa de que puede pasar con los siguientes presupuestos que va a ser la prueba de fuego si realmente se va a hacer una inversión seria un programa de inversión sería en en investigación hasta ahora seguimos diríamos al ralentí que es con lo mínimo de lo mínimo y haciéndolo lo mejor que podemos desde luego atraer fondos internacionales y atraer fondos privados es una obligación en nuestro trabajo no

Voz 4 12:47 obligación Arkaitz qué harías tú si te hubieras más financiación pública se podría ampliar la plantilla se pudiera contratarán más rosas cuál es el cuál sería el sueño si tú tuvieras que recortar los soñar en pequeño

Voz 5 12:58 yo sí cuando sueño en pequeños sueño en cómo dar una una continuidad laboral a la gente que está en el en el laboratorio subieron a financiación estratégica en España en el País Vasco por suerte tenemos esas esa ese chispas de esperanza con el programa de Iker vas quizá podríamos aspirar a tener un cuerpo de investigador y que además tengan una estabilidad gente que pueda preocuparse de investigar sin preocuparse que va a ser de ellos en en dos años creo que en la carrera investigadora está muy sesgada a un a un perfil muy concreto y nos falta un abanico que nos daría mucha riqueza entonces en las continuidad da da estabilidad el tener una una financiación estructural y estratégica nos permitiría que gente que lleva cinco años haciendo investigación que es doctora que quizá no quieren liderar un grupo porque no tiene unos es digamos unos competencias administrativas que no van con ellos pueda ser una pieza fundamental un laboratorio cuna estabilidad laboral esto para mí es el cuello de botella tener mucha gente muy válida tener que hacer encajes de bolillos para ver cómo hacemos para

Voz 4 14:05 claro otro de los toros que siempre hay que también Baleares el hecho de que alguien coge el teléfono de repente es el Levante a su equipo localiza este riesgo existe ahora mismo no o no ya no existe

Voz 5 14:16 existe el riesgo de que de que haya una oferta de que Podemos no lo sé creo yo sigo creyendo que que igual que habéis tenido en el Premio Excelencia este año a Ana Zubiaurre creo que necesitamos tener gente local que refuerce la investigación local pero que tenemos cantera tenemos una inversión en el País Vasco que es buena a mi me gustaría yo estoy estoy muy contento investigando donde investigó pero obviamente es es imposible saber que puede pasar en el futuro sobre todo con el equilibrio personal familiar y laboral

Voz 4 14:49 yo sólo voy a recordar que en esta primera convocatoria de La Caixa se presentaron setecientos ochenta y cinco proyectos de varios centros de investigación hospitales universidades de todo bueno pues de todo España también de Portugal sólo setenta y siete pasaron a la fase final después de superar pues un competitivo se pueden ustedes imaginar proceso y una vez valorados por el comité de expertos han sido seleccionados veinte uno de ellos es el equipo que lidera Arquette Carracedo agonizando esto es lunes de salud Arkaitz muchas gracias y ojalá esas células que van armadas hasta los dientes para intentar seguir digamos enferma dando a quiénes nos están escuchando sepan que no que vais a poder predecir las detectarlas un placer gracias muchas gracias

Voz 7 15:31 este año vocaciones adonde pues ya me gustaría pero qué hago comiendo no puedo dejarla sola