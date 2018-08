Voz 1257 00:00 estamos empeñados un lunes más lo vamos a hacer en comprometernos con un urbanismo al menos con una arquitectura que busquen la equidad la salud el desarrollo sostenible como valores centrales para todos nosotros para mejorar nuestra calidad de vida en este mes de agosto lo estamos consiguiendo gracias a la responsable de de estudio Irati burgués Soneira te bienvenida un lunes más en la mucho daño ya antes de cerrar este mes de agosto de Arquitectura y Urbanismo nos quedamos la última vez muy pendientes de hablar de asuntos como la conectividad de las ciudades au de investigaciones que ponen un poquito más allá de lo que puede ser la genética y de dónde vivimos el hecho de que podamos vivir por lo menos con más calidad de vida en fin son variables importantísimas para valorar si en Vizcaya si en Bilbao estamos haciendo las cosas o vamos por buen camino más o menos bien no sí bueno hasta

Voz 1 01:00 ahora la investigación e se centraban en componente genético la investigación sobre la mortalidad en el proyecto Eli que es un proyecto exhiban y entonces global se lo tienen no espero que dicen que el cincuenta por ciento en la mortalidad se debe a exposiciones e Hinault a exposiciones no tanto a lo genético sino exposiciones pues al al sol a la radiación al CO2 un poco al donde vivimos no tanto la parte genética estudios por ejemplo el Gobierno

Voz 1257 01:34 a poco que se titula no que los medios de comunicación siempre decimos dime dónde vive si te diré cuánto tiempo vas a vivir porque son las mapas de la mortalidad de los mayores factores au índices de personas enfermas de determinados cáncer pero estés yendo un poquito más allá no eso está está entrando en esos

Voz 1 01:49 no esto tiene una serie de valores una parte subjetiva otra parte objetiva en los datos osea Se el hace dos lunes hablábamos de este estudio en el cual pues bueno se medía tenía un grupo de población un medidor y entonces se medía la exposición a contengan contaminación atmosférica radiación solar yo un poco se codifica mediante sus medidores los espacios a los que los niños son los ancianos son mujeres embarazadas que se cumple con los grupos de riesgo están expuestos también tienen que ver en el tipo de vida que se hace si sale la ciudad en fines de semana

Voz 1257 02:27 vacaciones las zonas verdes de las que hablábamos del que hablábamos y tenemos accesibilidad para bajar para recorrer las bueno el CO2 o la ausencia desde CO2 los sitios donde estamos caminando por el urbanismo por la velocidad de los vehículos no sé un poco estaba

Voz 1 02:43 está la directiva dos mil dos y cuarenta y nueve que habla de los mapas de ruido que Bilbao tiene tiene mapa de ruido yo un poco todo eso y afecta a la accesibilidad a la conectividad de las ciudades no por un lado estaría al aparte de los medios de transporte público que en Bilbao gran parte de la ciudad digamos que está bien conectada siempre ya sabes que yo por los barrios no barrios como Arango que tiene una población de cinco mil arreglar cinco mil personas pues tiene una conectividad bastante eficiente podríamos hablar de autobús sí que tienen cierta conectividad pero bueno al final digamos que uno de los ejes principales el metro no tantos todos sus bares que no tienen una conectividad con el Metro pues digamos que están un poco peor conectados que que el resto luego estaría la red la reciclable que bueno hay yo creo que hay cometimos el error de medir los kilómetros Ci claves no se mide la conectividad porque cuando de repente se acaba Un vídeo Gorri

Voz 1257 03:45 no quizá todos los kilómetros que se han hecho no sirven para nada porque no conecta con ningún sitio claro eso es es es esa

Voz 1 03:51 la constatación hay una red muy concreta conectada en Bilbao pero todavía insisto los barrios insisto hay ciertos ejes no se hablaba en Bilbao Ría dos mil la ría bien la ría vamos a conectar Bilbao con Santurce con hecho plasmar los márgenes de la ría con zonas adaptar una petición insistente por los colectivos ciclistas urbanos que de ahí hay un problema de competencias que se Autoridad Portuaria que si Diputació

Voz 1257 04:21 que en fin que sí pero todas esas competencia

Voz 1 04:23 días en Bilbao Metrópoli treinta a dos mil consiguieron ponerse de acuerdo entonces yo creo que así también

Voz 1257 04:30 el siguiente paso está evolución

Voz 1 04:32 hacia la ciudad y la ciudadanía centrada en la población y un poco centrada en ese gran Bilbao ya esa conectividad entonces tendríamos el índice luego estaría que ya hablamos de huelga veintiuno de lo lo andaban le vamos a decir

Voz 1257 04:50 la nueva estás hablando sólo de zonas peatonales

Voz 1 04:52 no no vamos a diferenciarlos porque las zonas peatonales muchas veces se convierten en en otra cosa no no vamos hace que es pero es verdad que se convierten en puntos de encuentro a veces hay zonas peatonales que se convierten en puntos de encuentro pero sí que la conectividad la City tiene una serie de de índices no por un lado la parte subjetiva de los espacios por los que prefieres andar por otro lado estar estaría lo estoy en un estudio de ver el rango de servicios que hay en una zona eso se mide viendo las frases que sería el número las fácil sería los servicios no tengo frutería pescadería farmacia eso es Se eh se tendría que hacer o no se hacen estos estudios hay una lista del número máximo de servicios que puedan necesitar en tu día a día no va de tiendas colegios zonas deportivas au no se eh transportes Transportes entonces se hace el número de Facility es que tiene el número de servicios que tienes en un área concreta entre el número total de su te da un rango es una manera de medir de manera

Voz 1257 06:10 es el bueno te estamos estamos bien aquí en Bizkaia en Bilbao

Voz 1 06:13 eh es una una medida que habría que hacer por barrios si yo no sé si sea como sea así se ha hecho esto sí que en en diferentes en los estudios de de mezcla de usos de suelo eh pues sí que se se estudia de de esa manera entonces hay que medir la densidad de población hay que medir la variedad de servicios al alcance esa población luego hay un índice que es el el uniformidad de Shannon que mide la variedad de usos del suelo con esta regla que hemos que hemos comer

Voz 1257 06:47 si tu percepción cuales respecto a los y los sitios que patean los que trabajas aquí estamos

Voz 1 06:53 depende depende vuelva a los barrios vuelva a entrar en la ciudad vuelvo a normalmente cada persona tiene un radio de acción no en el cual pues bueno

Voz 1257 07:04 hay gente del centro que se queja eh que dice que no tiene a mano Zapatero

Voz 1 07:08 o que no tiene Sabero o a otro

Voz 1257 07:10 tipo de cuestiones que tiene que sea otras zonas no

Voz 1 07:13 él como digo del índice de acción de de cada persona no es lo mismo un anciano que los ancianos tienen un radio de acción pues determinado que que una familia con niños que también tienen que un como siempre la ciudad diseñada para el hombre de mediana la edad joven hombre de mediana edad sano con trabajo diurno pues bueno vehículo propio vehículo propio si al final hay que ver eh hay muchos perfiles hay gente que trabaja en diferentes sitios hay gente que su reacción solamente sumar y entonces es una cosa como pormenorizada pero normalmente se suelen hacer por barrios entonces hay que medir la densidad residencial no es lo mismo por ejemplo Santutxu que es un barrio con una densidad alta que que no sea una densidad más baja luego la conectividad la intersección de calles la conectividad también de de de accesos no no es lo mismo una calle con una cuesta que bueno en eso sí que es verdad que en Bilbao se han empezaba a poner de calles como la calle del Cristo pues que han mecánicas han facilitado no él a este mix de de de usos y luego el la zona que se dedica a negocios y a tiendas dentro del área construida entonces

Voz 1257 08:32 todo esto es importantísimo caro pero todo esto tú ya sabes que son argumentos políticos también de la cosa pública cuando hablamos de política entonces dentro de lo que es de lo que vimos analizando en este mes de agosto aquí en Vizcaya con una visión de ciudades saludables internacionales yo no sé si si te lo pregunto directamente los representantes políticos los representantes técnicos a los que tú puedes representar Irati suelen ser interlocutores de lo que además la la la OMS incluso y la Unión Europea ha calificado como prioritario que es que se que que nos hagamos cargo de que las ciudades tienen que ser saludable sino no van a hacer

Voz 1 09:06 cómo estamos en ese capítulo haber pues yo siempre lo más porque hay es que hay muchos matices y en muchos barrios y ahí sí que creo que es un trabajo conjunto de instituciones que sea ni lo que se inversiones públicas privado sea así que pero sí que creo que hay que insisto mucho en esto ya tenemos el foco del turismo cubierto tenemos que tener cuidado no convertirnos en Barcelona con la problemática que está acarreando Barcelona creo que estamos a todas

Voz 1257 09:33 ya muy lejos de convertirnos en Barcelona pero también

Voz 1 09:35 porque a Benzema todos todos todos tenemos cerca el ejemplo entonces yo creo que bueno hay se ha conseguido ya pasara a esa ciudad de servicios de calidad y lograron equilibrio entonces ahora habría que centrarse en la ciudadanía yo un poco en en mejorar todas estas cosas sí que es es eh es importante tener lo de los barrios y el centro de la ciudad conseguir ese ese mix de usos y conseguir que la ciudad que los centros de la ciudad no se va cien porque no es no son habitables

Voz 1257 10:12 que resume Delon complicadísimo entró en el territorio de los alquileres las millas de oro las zonas que das copan pues determinadas multinacionales que saben que los centros de las capitales son pues eso muy rentables a corto plazo claro hacer usos mixtos y decirle a Zapatero que se ven a la Gran Vía lo está haciendo con todo el cariño El Mundo pues puede ser algo que jamás va a conseguir

Voz 1 10:36 ahí es donde está el reto no es donde tendríamos que trabajar todas y todo nos conjunto y tendríamos que estar todas y todos trabajando juntos para poder pues eso

Voz 1257 10:48 estamos contra la ley de la oferta la demanda y con el mercado

Voz 1 10:51 venga del inmobiliario nunca lo he dicho nunca que fuera fácil mala aún pues trabajando un poco en en esto no pero sí que creo que es algo donde habría que que poner el foco y un poco también el esa reivindicación de los barrios que yo creo que son bastante activas las asociaciones vecinales para conseguir eh al final los barrios son los que tienen como más más diversidad de usos no porque al final los barrios pues es donde donde la gente haber no sabría cómo explicarlo pero por ejemplo en Bilbao un hay un paso una cosa muy congrega de lo es muy de Bilbao no la gente de ciertos hay un sentimiento de propiedad absoluto la gente es muy de sus barrios pero ese sentimiento de ser de los bares cuando dice la has que alguien Deusto alguien de Santutxu no se mueve se muy bien puede haber una un sentimiento por el hecho de ser de en barrio pero por otro lado también tú tienes que tienes que conseguir satisfacer todas las necesidades de esa persona en ese sitio es que conseguir ese mix de usos para que pueda desarrollar toda su actividad diaria no estoy hablando la actividad de trabajo sino productivas en la reproductivas más la de la de vivir dentro de ese barrio