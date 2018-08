De las Ondas a la Red. Internet para niños

todos los colegios concertados privados públicos abren y reciben a los escolares que volverán a coger las aulas con muchísimas ganas yo no sé vosotros como lo planteáis porque tenéis un reto este año poner en marcha un programa que titulares Segur Escola de qué se trata que Segur Scola

eso es bueno pues seguro Scola es nuestra propuesta nuestra solución para los centros educativos en Príncipe orientados aquí en en Vizcaya en País Vasco y con la que pretendemos dar eh el digamos ese entorno educativo uno de los entornos educativos a los que afectan los menores no nosotros entendemos que tienen diferentes entornos educativos uno de ellos es la Familia sobre todo es donde más se forman otro de ellos puede ser la suciedad que tamiles forma con los diferentes mensajes el tercero la tercera pata que queda hay que es muy importante donde pasan cada vez más tiempo es el entorno del colegio sí entorno escolar

que os ponéis a mirar de cara así al al ciberbullying como os habéis preparado primero entiendo que conociendo muy bien cuáles son los mecanismos no

a un lado por ejemplo eh como siempre defendimos desde Gap tenis el tema de la formación que hemos que es algo imprescindible formar a todas las personas que están en ese entorno educativo en el colegio en este caso sería equipos directivos por un lado tienen que saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan profesorado porque al final es el que trabaja más el día a día con el menor a los menores también porque eh ellos aunque están en ese entorno digital muchas veces no son conscientes de los riesgos que encuentran en ese entorno después sin olvidarnos a las familias Morán final también están involucradas en en todas estas

a Ramón on buenos días rabona usted qué le preocupa de cuando le hablan del ciberbullying cuál

es esa ese punto como profesor responsable porque usted llega hasta donde llega no en este caso pero que es lo que más le preocupa cuando encara el curso nuevo curso académico

claro que les recomendamos a colegios como el de Ramón Rosa primero que tenéis que hacer un análisis de qué tipo de perfiles tiene no como es

Voz 1315

04:42

pero no sólo hay que tener en cuenta que haya pasado sino si no ha ocurrido es la bien poner los cortafuegos no