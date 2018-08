Presentarán un recurso contra la repetición de tribunales en la OPE de Osakidetza

Voz 1 00:00 hora catorce Euskadi mañana

Voz 2 00:04 este informático bastar el consejero de Salud Fillon dar por ahora aquí en los estudios de Radio y luego esta uno de los opositores que denunció el presunto fraude de Osakidetza hace ya casi tres meses Manuel Martínez hola

Voz 1554 00:17 bueno el presunto fraude en en la OPE de Osakidetza Anse destapó ya vamos camino de de tres meses ha cambiado algo desde desde entonces hay alguna novedad

Voz 0300 00:28 bueno novedades la verdad es que hay hay pocas el periodo estival es así ya sabes que hay poco movimiento y hay bueno y novedades ahí pues que que parte de los digamos que afectados por por lado pero están pidiendo la la paralización de Estados nuevos exámenes digamos que la gente que que que está aprobada y bueno y otra gente que también que no está aprobada pues también lo estaba pidiendo la paralización pero por motivos diferentes

Voz 1554 00:57 hay varias pruebas paralizada se van a volver a repetir esos exámenes

Voz 0300 01:01 pero con los mismos tribunales exactamente nosotros teníamos pensado hacer un recurso de alzada contra esta resolución porque entendemos que no se puede garantizarla la objetividad de de este tribunal no lo primero es es entiendo a los a los afectados aprobados que que le reclaman Osakidetza que si no hay ninguna irregularidad porque ese repite el examen nosotros entendemos que sí que hay irregularidades que por eso se repita el examen pero que si hay irregularidades del examen no puede ser que el mismo tribunal y no sabemos si iban a aceptar el recurso o no de todas formas de la vía judicial está abierta a nosotros hemos hemos denunció ante la Fiscalía pues de varias especialidades que parece que son bastante evidentes que hay que hay irregularidades y bueno después abra una vía pues eso una vía jurídica penal lo bueno la la vida de la investigación a la Fiscalía

Voz 1554 01:59 no han tenido noticia si la Fiscalía porque el consejero de arpón anunció en sede parlamentaria que les iban a llevar a usted y a varios compañeros a los que denunciaron este presunto fraude a la a la fiscalía han tenido noticias

Voz 0300 02:13 pues no la verdad es que no he casi que dijo que nos iba a llevar la Fiscalía por un presunto ilícito un poco extraño como de indicio de actuación fraudulenta no sé muy bien que lo que dijo y seguimos esperando nosotros no tenemos noticias de que de que esa denuncia había presentado de todas formas estamos muy tranquilos porque nosotros lo hemos hecho todo

Voz 1554 02:37 ven desde Osakidetza venían a decir que habían tenido ustedes acceso a esos exámenes previamente lo habían hecho para conseguirlos

Voz 0300 02:47 bueno nosotros hicimos algo para intentar conseguirlos que esto es distinto que lo estuviésemos que bueno pues una una compañera Marta después juega a pedirle a su ex jefe pues digamos que hay apadrinamiento que esto es una cosa que se hace habitualmente como aquí quiero decir si tú no estás dentro del circuito de los hospitales grandes en el que ya estás bajo el amparo de algún padrino la gente que está digamos que fuera de ese sistema tiene que que pedir un apadrinamiento porque esto es así bueno lo pidió pero no se lo dieron

Voz 1554 03:18 pero sí que dieron ustedes con los exámenes y sabían incluso que no no

Voz 0300 03:22 nosotros con los exámenes lo dimos nosotros lo que hicimos fue una quiniela absolutamente una quiniela será la gente piensa que esto puede que sabíamos de antemano quién no no no nosotros hicimos una quiniela porque uno de los compañeros se ha formado en el hospital de Arbas sabía perfectamente cómo es el funcionamiento seguido en base a pues y digamos que el linaje linaje no alguna gente era porque es hijo de au familiar de otros porque sabe que llevan tiempo y que son de la cuerda de el jefe y otros porque bueno digamos que que era evidente que digamos que le tocaba no esto fue una quiniela lo que es bueno que aceptamos ocho de ocho

Voz 1554 04:02 cuando llevaron el asunto a a Fiscalía ustedes también decidieron poner en marcha una especie de de buzón para que de forma anónima gente que

Voz 0300 04:13 pudiera haberse visto cara su horror

Voz 1554 04:17 estas filtraciones y lo denunciara se ha puesto en contacto mucha gente con con ustedes

Voz 0300 04:22 pues la verdad es que no no no mucho la verdad es que bueno hemos tenido poca poca acogida mucha gente o bastante gente da ha dejado cosas de forma anónima pero digamos que sumarse a la causa y dar la cara pues poca gente por eso mismo acabamos de lanzar una plataforma que que se llama Omega aquí Mena que es una por una soplos médicas con garantías y por eso tenemos una una nueva web que hay quien apuntó y un Twitter en Facebook en el que las pueden encontrar en el que la gente esperamos que empiece a asomarse porque la verdad es que hemos tenido muy poca muy poca acogida así como otras otros compañeros de Osakidetza técnico los auxiliares administrativos celadores enfermeras y demás nos han apoyado felicitado oí in dicen que que bueno que para cualquier cosa están ahí pues dentro del sector médico hay poca acogida pues bueno entendemos que gran parte es por el miedo es hay que entender que esto es un sistema que que esa sí de toda la vida que mucha gente no tenía ningún tipo de percepción de de digamos que de de ilegalidad que es un sistema que para muchos está bien porque ya llegará tu momento hay bueno hay miedo no hay mucha gente que está al margen de este sistema porque es lo que no los que no lo que no entienden esta gente que está de acuerdo con el sistema es que hay mucha gente que está al margen entonces hay gente que pueda acceder a las plazas y otra que no

Voz 1554 05:52 hoy se da por iniciado el curso político con ese Consejo de Gobierno ha celebrado en el Palacio de de Miramar eh la cuestión del presunto fraude uno P de dos aquí te echaba a ser una de las cosas que se debata en en sede en sede parlamentaria espera usted que que salga algo de de ahí que se clarifique algo

Voz 0300 06:13 hombre yo espero que sea una comisión parlamentaria que parece que va a salir adelante porque bueno es la la presentado Bildu y parece ser que una vez que apoyos que Podemos y el de popular entendemos que esa comisión parlamentaria va a salir adelante y bueno ahí se puede llamar a declarar a a mucha gente que que está obligado a decir la verdad entiendo que que sí que puede ser muy muy esclarecedor a esa comisión parlamentaria

Voz 1554 06:40 una cosa para para finalizar el asunto está ahora en la Fiscalía los exámenes iban a repetir cree que tendremos alguna novedad judicial antes de que se repitan esos exámenes que será todo a a posteriori que qué tiempos creen ustedes que se están manejando

Voz 0300 06:57 bueno la Fiscalía tiene de tiene de margen seis meses para para realizar la investigación yo creo que lo va a agotar porque estamos hablando de de mucha mucha gente implicada muchas especialidades estamos hablando de pues casi cincuenta cincuenta exámenes bajo sospecha y yo creo que va a agotar ese tiempo así que he puesto que el examen se repite va a ser el último trimestre del año pues sintiendo que pueden coincidir bueno entiendo que no va a haber ninguna resolución judicial antes de diciembre

Voz 1554 07:30 lo haremos bueno pues Manuel Martínez gracias por estar con nosotros en esto Hora catorce Euskadi León

