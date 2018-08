Bilbao pide una Casa de Mujeres

Voz 2 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina todo Lemgo hay limusinas hará ahora eh

Voz 1315 00:37 Totti treinta y cuatro minutos son los últimos datos que hablan de forma oficial de mujeres en Vizcaya hilos ha ofrecido en las últimas horas la Diputación foral los casos de maltrato el número de usuarias de su servicio de asesoramiento jurídico con ciento ochenta y seis víctimas de malos tratos y agresiones sexuales en dos mil diecisiete iguala al de dos mil quince es decir no ha bajado pero la secuencia de datos anuales desde ese año dos mil quince hasta el dos mil diecisiete marca aún una tendencia creciente en la incidencia del maltrato entre mujeres que hacen uso de su servicio las edades entre treinta y uno y cincuenta años y

Voz 3 01:12 destaca por cierto el grupo de las que tienen más de cincuenta años que llega hasta el veintiocho por ciento datos que como decimos hablan de mujeres que no sirven de punto de partida para seguir dando pasos en el ámbito de la prevención queremos conocer si Bilbao necesita o podrá contar con un nuevo servicio con los que ya cuentan las mujeres los grupos feministas del resto de las capitales vascas y de algunos de los municipios que nos rodea así que Susana andino impulsora de la casa de mujeres en Bilbao miembro del grupo de mujeres San Francisco García Gorri bienvenida a a cómo estás muy bien

Voz 4 01:44 muy contenta de estar aquí de que nos ofrezca es los micrófonos para hacer una reivindicación que en realidad no es nueva ya en el año mil novecientos noventa y uno La Asamblea de Mujeres de Bizkaia estaba reclamando una casa de las mujeres en la calle en Cuba por qué siempre el movimiento feminista se ha caracterizado por reclamar espacios propios las mujeres formamos parte de un grupo subordinado en esta sociedad tenemos falta de poder nuestras vidas no son libres han dado unos datos bueno pues muy contundentes ya vemos cómo cómo se nos está matando como no podemos ir a las fiestas e inutilizar bueno pues el recinto festivo con la misma libertad que los varones por no hablar de brecha Salas dial de realidad debe de una realidad que nos habla que hay una igualdad en en las leyes pero que no hay una igualdad nuestras vidas cotidianas por eso necesitamos espacios propios para tejer redes para encontrarnos para de alguna manera buscar soluciones a desigualdad qué pasos se ha dado hasta ahora para que Bilbao consiga ese anhelo que desde el año mil novecientos noventa y uno tenis los grupos que

Voz 1315 02:52 que apoyéis esta iniciativa y que ha conseguido otras capitales

Voz 4 02:55 es vascas que pasos habéis dado capitales vascas si también pueblos tenemos Basauri María Enea que desde luego para nosotras es un referente hermosa que fue pionera en la introducción del del programa eche lila en Ondárroa el choque de Azpeitia de Arrasate y ahora bueno Donosti va a hacer me parece su octavo aniversario llega estéis ya es está de alguna manera tejiendo este este proyecto porque estamos empeñadas en una casa de las mujeres para los barrios altos porque tengo que decir que Bilbao es suficientemente grande como para que haya más de una casa de las mujeres sólo no queréis una sola va a empezar por una nave en bandas hacia los barrios altos nuestro grupo el Grupo Caixa Gorri que somos mujeres de Bilbao La Vieja San Francisco y el barrio de Zavala lo que se llama Barrios Altos de Bilbao estamos centrados en en nuestros barrios que además luego hablaremos si quieres presentan unas características diferenciales les veto a otros barrios de Bilbao otras pueblos de Vizcaya pero desde luego la ciudad da para más de una casa de las mujeres vamos a recordar esa imagen que se hizo internacionalmente famosa del ocho de marzo ahí estábamos muchas mujeres el feminismo ha demostrado que es capaz de concentrar mujer desde diferentes edades de diferentes clases sociales de diferentes diversidades etcétera

Voz 1315 04:06 Ana cuéntanos qué pasos Avis dado oficialmente y que os está diciendo quién ahora mismo tienen la capacidad de decisión es decir los grupos políticos en el Ayuntamiento de Bilbao

Voz 4 04:16 mira el Txagorritxu nace en los años noventa tiene un parón aparte afín a principios de dos mil uno nosotras retomamos somos unas treinta mujeres de los barrios el tema en el año dos mil quince antes de hablar o con los grupos políticos lo que hemos hecho ha sido tejer alianzas con la mayor parte del tejido asociativo que hay en Bilbao La Vieja en San Francisco y en Zabala no ha hablado con todos los grupos feministas y con otro tipo de de Asociaciones hemos recogido sus aportaciones en el año dos mil dieciséis hicimos nuestra la primera aparición pública con un formato de jornadas en San Francisco que bueno pues fue muy exitosa de la verdad y ahí dijimos bueno esta es la casa de las mujeres con la que sueñan las mujeres que vivimos en estos barrios estar la casa nuestra idea nuestras vecinas no después de recabar sus aportación eso fue el año dos mil dieciséis ahí estuvieron invitadas como no pues todas las personas responsables del área de Igualdad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento creemos que que acudieron a las jornadas Si bueno pues y posteriormente se han hecho otras jornadas han sido las segundas te presentación de los resultados de estas primeras en diciembre de dos mil diecisiete y allí también se les invito yo a estos mismos grupos políticos actualmente además estará hablando con todo los movimientos asociativos que tenemos en el barrio que son muy numerosos también hemos entablado conversaciones a lo largo del mes de junio veo con todos los grupos políticos y estamos muy contentas porque hemos visto que quieren conectar con una realidad del movimiento feminista de Bilbao y que entienden que hay una necesidad de hacer algo para conseguir esta igualdad que queremos real entonces todos los grupos políticos digamos que han abrazado esta propuesta de color eche que así se llama la la casa de mujeres legal Txagorritxu si es verdad que unas con más entusiasmo que que otras procesos por su formación feminista hay por su especial sensibilidad feminista

Voz 1315 06:18 dónde se ubicaría esta casa de las mujeres y sobretodo que esperanzas tenéis que de cara al próximo curso político ya que se está iniciando hoy con los discursos del lehendakari en el Palacio mirar esto salga adelante Susana

Voz 4 06:30 cuando el alcalde de Bilbao en en una

Voz 5 06:32 el último ataque machista que hubo

Voz 4 06:35 con con además consecuencia de de muerte en me parece que fue en abuso en un barrio dijo que que estaba haciendo todo lo posible para que eso no volviera a ocurrir en la ciudad el movimiento feminista le dijo y se le dijo también en un pleno a él y a todo el grupo municipal que una de las herramientas para erradicar la violencia contra las mujeres es la casa de las mujeres tenemos ya ejemplos cercanos vemos que funcionan y por qué funcionan porque beneficia las condiciones de vida de las mujeres entonces como hay algo concreto yo es una herramienta muy útil vamos a ponerla en marcha en respuesta a mí

Voz 1315 07:10 la Junta creéis que esto va a salir adelante

Voz 4 07:13 estamos convencidas estamos convencidas además estamos cercadas estamos rodeadas de casas de las mujeres es inconcebible que aparecerán

Voz 1315 07:21 los programas electorales de los diferentes grupos entonces que estás optimista

Voz 4 07:24 en los entiendo que si quieren conseguir votos sí porque el ocho de marzo no se lleno de marionetas éramos mujeres vi que estábamos allí con nuestros cuerpos y nuestras vidas

Voz 1315 07:34 claro que se llamaría color eche me quede claro que serían los barrios altos en el caso de dónde trabajéis vosotras y el edificio que edificios sería

Voz 4 07:40 el edificio ha no nosotras desde que nos empezamos a reunir el dos mil quince entendemos que simbólicamente el tendríamos que tener un edificio que está en la acá en la plaza de la cantera por porque está en el centro del barrio allí confluye puede confluir la gente Zabala de Bilbao La Vieja de San Francis estoy porque además ese edificio del arquitecto Bastida también eh el que diseño la Alhóndiga por ejemplo si ese edificio durante la dictadura franquista estuvo dedicada a la higiene de la prostitución de las prostitutas que ejercían la presidencia tiene ese barato siguen ejerciendo la calle es de titularidad municipal desde el Ayuntamiento ahora mismo que hay allí ahora mismo allí y bueno pues ahí diferentes empresas relacionadas con el mundo del emprendimiento y también con el arte que es algo que de alguna manera desde las instituciones está impulsando es está dotando de recursos para nuestros barrios pero nosotros entendemos que habría sitio para todo el mundo porque el edificio suficientemente alto pero bueno tenemos bastantes otros espacios enfrente hay un espacio que es propiedad de las ikastolas que creemos que está infrautilizado hay una casa cuna que a día de hoy creemos que está vacía aunque cree creemos también que es propiedad de de la BBK estamos dispuestas a dialogar porque el objetivo es tener un espacio donde reunirnos tener un lugar de encuentro ya hablaremos qué sitio Susana

Voz 1315 09:08 con el ayuntamiento no será esto lo tenéis claro tenéis que ir de la mano de la institución

Voz 4 09:12 nosotras queremos que los modelos que mejor funcionan porque estamos eh queriendo que esto salga adelante son los autogestión los gestionados con el Ayuntamiento o Diputación el modelo de Marine en Basauri el modelo de Ermua el modelo de Donosti no tenemos capacidad ni tiempo ni recursos ni formación porque se van a Sebastian tratar asuntos muy serios que padecen las mujeres en sus vidas para hacerlo de una manera autogestión gestionada queremos hacerlo de la mano de las instituciones

Voz 1315 09:42 Nos vamos de ronda por el resto de las capitales vascas más la Casa de San Sebastián fue una demanda histórica de los movimientos feministas y colectivos de mujeres durante dos años desde el dos mil ocho hasta el dos mil diez se sucedieron ayer los debates los acuerdos en los que ahora mismo están inmersas en Bilbao que llegaron hasta el diez de noviembre del año dos mil diez Ese día abrió su casa una casa que conoce muy bien Irene Ormazábal técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Donosti el guardia de bienvenida Hoy por hoy Bilbao

Voz 1855 10:20 el caso

Voz 1315 10:22 estado escuchando a Susana que también sus inicios de muchos debates como se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento cuál fue el punto de inflexión Irene

Voz 1855 10:31 sí bueno más que llegar a un acuerdo lo que hubo fue como un pensar entre todas no que tipo de casa se quería no es que hubiera posiciones viví bueno de que había posiciones diferentes pero no era

Voz 1157 10:47 el no se planteó como una enfrentan

Voz 1855 10:49 siento no sino más bien Un pensar en cómo se llegó a la conclusión bueno sobre todo así lo más e igual interesante no fue el el modelo de gestión justo lo enlaza con lo que estaba comentando Susan al final de

Voz 1315 11:08 es una gran roca tienen claro que tiene que ser no va a ser la casa de mujeres de Bilbao

Voz 1855 11:13 claro ese o autogestión o gestión puramente institucional o una cosa intermedia que ha qué es lo que el modelo que tenemos en Donosti

Voz 1315 11:26 Irene en que ayuda a las mujeres de Donosti o del entorno a la casa de mujeres

Voz 1855 11:31 jo pues yo creo que que está sirviendo de mucho eh Nos gustaría hacer un estudio para bueno para ver con más detalle cuál es el el impacto que ha tenido en estos años sobre las mujeres de Donosti también de Donostia aldea porque también tenemos muchas usuarias pues de de pueblos de cerca de Donosti no como Irún Rentería Hernani Lasarte etcétera etcétera eh pues yo creo que ayuda de muchas maneras eh depende también de la bueno de la situación de cada una de los distintos perfiles pues hay mujeres que bueno pues que están enfrentando violencia por ejemplo hoy que bueno una vez que que reciben bueno pues los recursos que que ofrece la Diputación Foral de Guipúzcoa hay iba más ya están un poco más fortalecidas pues en la casa encuentran espacios para crear redes de apoyo para fortalecerse para bueno

Voz 1315 12:40 sí sí del bolso me refería por ejemplo también entiendo que todos se agrupa de alguna manera todo se gestiona sea centralita se abren espacios de diálogo que has aprendido Irene de los movimientos feministas como técnica de igualdad dentro de ese espacio que genera la Casa de las mujeres que os ha aportado al Ayuntamiento en sus políticas del día a día

Voz 1855 12:58 sí bueno pues claro el departamento de Igualdad está nuestras oficinas están en la propia casa de las mujeres así la verdad que eso sí porque está muy bien porque entonces osea tenemos como una relación muy cercana con las asociaciones que se mueven por aquí vemos también pues el día a día de la casa y bueno pues las necesidades etcétera

Voz 1157 13:25 eso pues no hace que podamos aterrizar más nuestro trabajo hacer propuesta

Voz 1315 13:32 miembros más creas tú dirías Teresita evita burocracias perdón dirías que evita burocracias una casa de las mujeres

Voz 1855 13:42 no lo sé hombre y la forma de de atender en a las mujeres aquí pues muchas usuarias lo hice no que es muy cercana osea que no es no saber cómo como otro tipo de ventanillas

Voz 1157 13:58 institucionales en los que igual el rato es más frío

Voz 1855 14:00 yo osea

Voz 1315 14:03 eso sería la la la mayor logro Irene te está escuchando Susana está tomando hasta notas dale un consejo para cuando se acerque al Ayuntamiento de Bilbao que seguirá en Ronda que está aquí conmigo que le diría sobre todo no se porque el edificio en Álava vamos a ir hasta allí fue un problema en Vitoria vosotras me parece que el problema no lo tuvisteis qué consejo le daría a las mujeres de Bilbao para que intenten conseguir su casa de mujeres

Voz 1855 14:25 pues no sé yo por lo que les hago escuchando me parece que lo tienen muy claro así que están muy

Voz 6 14:32 sí

Voz 1855 14:33 ser como veis centradas no sea que yo no me atrevo a darle ningún consejo

Voz 4 14:37 el le da las gracias a todos los lectores leímos a pies juntillas todos vuestros trabajos los hemos visitado a los conocemos tan aprendiendo para ellos estamos copiando

Voz 1315 14:46 más de la misma Irene Ormazábal técnica de igual el Ayuntamiento minuto vale

Voz 1855 14:53 vales Kerry casco donde Saramago

Voz 1315 14:59 hola Ana vente conmigo porque vamos en Ronda con el resto de capitales vascas hemos llegado a Vitoria Gasteiz cuenta también con un proyecto similar muy avanzado su casa de mujeres nuestros compañeros de vitorianos lo contaron ya por el mes de enero que surge también de la gestión compartida entre el servicio de igualdad una nueva asociación que quiere íntegro para todas las mujeres que quieran participar en principio la casa va bien pero ha habido problemas como decimos con la ubicación cuando puede estar operativa esto es algo que quizás sepa Cristina Galiano miembro de la Asamblea de Mujeres de Álava hola Cristina bienvenida uno Cristina dinos hay fecha allá para cortar la cinta o hayan andamos todavía

Voz 1292 15:37 bueno pues si tenemos que tener en cuenta que estaba electoral no entonces eso como que seguramente acelere los trámites de apertura de la casa ahí bueno empezar la escuela está ciento este curso ya dentro del edificio Echanove que es el seleccionado al final

Voz 1315 15:54 sin para albergar el proyecto no va a ser el edificio Echanove que camino habéis seguido Cristina cómo ha sido ese encuentro porque también aquí hay una gestión compartida con el Ayuntamiento

Voz 1292 16:05 sí bueno escuchando también como antes a las compañeras en la casa de mujeres de Vitoria-Gasteiz e se hemos centrado mucho el proceso de participación entra el grupo Motor y el Ayuntamiento en las referencias previas de hecho han hecho visitas a a las otras casas de Basauri de Donosti para Un poco aprender y mejorar dentro de este proyecto que es una demanda histórica de el de la Asamblea de Mujeres de Álava entonces el proceso de participación se ha alargado durante un año y medio en el que ha participado también un grupo mató reforzado es más abierto a la ciudadanía que era el que ratificaba las las decisiones que se tomaban dentro del hotel en el que participan asociaciones de la ciudad

Voz 1315 16:48 lo que faltaba que está faltando en Vitoria en Gasteiz que os falta que echáis de menos y que esta casa va va a solucionar

Voz 1292 16:56 bueno lo principal es un espacio de encuentro para mujeres que sirva a la vez para o para unir como nos hemos dado cuenta dentro del proceso de participación en el que a pesar de ser una ciudad muy pequeñas no nos conocíamos

Voz 1855 17:08 nosotras

Voz 1292 17:10 creemos que es importante como ha comentado la compañera de Donosti a no dónde podíamos reunirnos las mujeres de de la ciudad el porque se plantea a nivel de Araba

Voz 1315 17:23 de de toda la Baquero es la influencia que deciden en Donosti también de allí atienden a Donostia aldea claro debería ser así Susana vuelva a Di decimos casa de mujeres de Bilbao de los barrios altos pero evidentemente no tendría ningún inconveniente en recibir ama a mujeres que estuvieran o en la capital

Voz 4 17:39 horno no les sin ninguna duda entre van a estar las puertas abiertas cuando preguntabas y en la Casa de las casas de las mujeres pueden ser un equipamiento público que evita burocracias estamos convencidas de que si son espacios referenciales imaginaros en nuestro barrio que una de sus características más sobresalientes es que hay mucha población migrante una mujer que acaba de llegar sabe dónde puede acudir y les pueden atender al igual que un católico que va a cualquier sitio del mundo sabe que se acude a una iglesia católica dijo aquello que le que lo tendrán claro

Voz 1315 18:12 mira Casa de mujeres el nombre no se modifica Cristina todos sois casas de mujeres por lo que nos hemos encontrado Isabel que vosotros lo que hubiese establecidos son varias necesidades en concreto hay dos coordinadoras no sé si habéis cambiado de opinión permanente Si luego habría servicios como educadoras cuidadoras psicólogas asesoras jurídicas de forma eventual eso se mantiene no en vuestro caso

Voz 1292 18:32 sí quería hacer una puntualización nosotras más que referencia asistencial organizativo el proyecto que ha definido como tales que sean un espacio referencial feminista y entonces eh sí que es verdad que entendemos dentro del del proyecto que presentamos mujer como sentido amplio en el que entrarían Boyer así tras sí sí que vamos a cambiar el nombre a usar hechos todos ahora mismo inmersas en el proceso

Voz 1315 18:56 así como vais a querer como te gustaría que se llamara

Voz 1292 19:01 en SER no te puedo contestar estará eso desde el Grupo Motor de Asamblea de Mujeres de Álava demostró puestos Albiñana Etxea porque es que no nos parece importante y unir a través de la memoria de las brujas au del imaginario de Brujas a a toda la las las naciones porque sí que entendemos la casa como un espacio de de diversidad el encuentro de mujeres inmigradas entre

Voz 1315 19:23 entre trasladar la verdad que indicarles que eso es la casa de las mujeres porque claro sólo Guillén Etxea algunas les costará encontrar los no sabe euskera Cristina una solamente una cosita más que estaremos pendientes que no nos das fecha de inauguración pero que ya lo tenéis ese camino recorrido con el Ayuntamiento que la habéis conseguido así que habría una que

Voz 1855 19:40 cuando echar hacia ellas que es algo Dragos a favor

Voz 7 19:44 aquí borró cada cada dar era Van Der Vaart que ya Nadu si tú culo tú aquí

Voz 1315 20:29 Susana excitado al principio de todo este programa una casa de referencia hablabas de Basauri como se llama la casa de Basauri Marie a así Iragorri concejal de Igualdad de Basauri aunque Torri a esta charla en la que me alegro mucho que entre un hombre cómo estás así ayer

Voz 1157 20:43 es casco no

Voz 1315 20:46 de gentes desde el año dos mil doce operativa vuestra casa de mujeres

Voz 1157 20:51 desde el año dos mil doce en la que ya sabemos las puertas nunca mejor dicho en abrimos las puertas de María ideadas la casa de lámparas de Basauri y abrir las puertas para tuvo Basauri para todo basado para toda su guitarra Si Rosa británicos

Voz 1315 21:07 cuál que os diferencia a ver qué ha aportado al todas las políticas de igualdad que además ya ahora son transversales no deben serlo en todas las áreas por los acuerdos que se adoptan también en Basauri que aporta una casa de mujeres a toda la política que como concejal tienes que llevar a cabo Asier

Voz 1157 21:22 pues la verdad es que bueno agotar lo que acceso multiplicar multiplica la cita a decir nipón artísticas

Voz 1315 21:32 sí he estado trabajando o el mate

Voz 1157 21:34 a las todo lo que las asociaciones entidades hoteles del municipio quieren aportar y demás para pues pues el trabajo la igualdad entre hombres y mujeres por el empoderamiento de las mujeres triplica la relación que podemos pensar que desde las instituciones desde el Ayuntamiento con las entidades sociales con los que los de mujeres para bueno pues para el desarrollo de esas políticas de igualdad que queremos llevar adelante en Basauri y yo creo que es así un punto de inflexión en Basauri en el año dos mil doce cuando plena Luis dicho burlas puertas Di María pues lo que hizo fue crear un punto de referencia en el que bueno mantengamos en una trayectoria anteriores quiere decir que no está nosotros Antxon cuatro paredes hasta que lea mucho más que Paco Paredes entonces por el trabajos que seguí o de bueno pues de puertas de la por ejemplo que si cree como El servicio de igualdad municipal en el que se puso encima de la mesa de todos los agentes políticos el Tajo por la igualdad entre hombres y mujeres en el dos mil tres dos no la creación de la extraen poner a gesto del Consejo de Igualdad todo el trabajo que estamos haciendo desde eh bueno pues por la participación de las asociaciones de mujeres del municipio por las políticas de igualdad en el municipio

Voz 1315 22:53 Asier así como te voy a hacer disculpa ante una pregunta muy directa han bajado las cifras han bajado las cifras de agresiones au de abusos sexuales en en Basauri desde que existe esta Casal ahí estadística

Voz 1157 23:04 pues no podíamos decir si han bajado o han aumentado realmente sean lo que estamos tanto es que desde luego no se produzcan no sicos vacío ahora mismo tenemos muchísimos más datos de lo que podíamos tener en el año dos mil en el año dos mil diez en el año dos mil ocho tenemos muchos más datos mucho más información y lo que es claro es que es haciéndolos visibles de alguna manera con varias Enea pues tenemos más posibilidades de intentar accidentes prevenir esas situaciones no generar esas políticas pues también

Voz 1315 23:37 en qué qué qué pasaría si ahora desapareciera la casa de mujeres de Basauri que se dejaría de hacer

Voz 1157 23:44 hombre pues no me lo imagino que apareciese ahora mismo estamos hablando que es un centro de la moratoria de recepción de discusión de participación con las entidades sociales del municipio en el que hombre pues eh ten en cuenta ese paso que hemos dado en estos en estos años desde el año dos mil doce o al mismo pues en fin más final de que desaparezca de alguna manera

Voz 1315 24:08 no necesitas la necesita el Área de Igualdad de mayor que queda claro

Voz 1157 24:13 la aquí se

Voz 1315 24:15 claro Asier pues nada te está escuchando con mucha atención no subsana andino que además se que se pasa por la casa que está analizando lo que está pidiendo una para Bilbao para los barrios altos así que te agradezco mucho la conexión en tu tiempo vacacional que todo hay que decirlo un abrazo concejal

Voz 1157 24:31 igualmente gracias Cercas pagos

Voz 9 24:45 no

Voz 4 24:54 nos queda Minetti medió para llegar a las dos de la tarde Susanna hemos recopilado hemos consultado y hemos visto que bueno que tenéis fortalezas en el entorno para seguir pidiendo esta casa de las mujeres de Bilbao cuál será el siguiente paso de forma oficial cuando empiece el nuevo curso para vosotras estamos dando ya pasitos desde el dos mil quince como decíamos todas las mujeres de Txagorritxu y eso siempre de la mano con todas las vecinas y vecinos de los barrios altos de San Francisco de Bilbao La Vieja hice Zabala todos lo todas las semanas nos reunimos vamos a aprovechar este año electoral vamos a intentar visibilizar los beneficios que provoca en un municipio tener la Casa de las mujeres como ha dicho Asier es más que un edificio no son espacios físicos pero simbólicamente tiene mucho peso

Voz 1315 25:39 pues estaremos muy pendientes de este proyecto que estáis impulsando desde Bilbao Ike hemos querido poner en esta antena ha sido un placer volver a contar con vosotros Susan andino impulsora de esa casa de la mujer

Voz 4 25:48 es la voz perdona en Bilbao si no la e impulsa la caso de las mujeres de los ves resaltó el grupo femenino

Voz 1315 25:53 estará el Txagorritxu no lo entienden los oyentes perfectamente editores la representante te agradezco mucho que estés aquí se haya dado gracias Ana seguía en cadenaser muchas gracias noticias las de aún hay después más hoy enseguida volvemos

