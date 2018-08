Mesa política con los concejales del Ayuntamiento de Bilbao

Voz 2 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 1611 00:32 durante la primera parte del programa nos hemos dedicado a hablar de iniciativas que surge antes de los ayuntamientos no sólo del de la capital vizcaína e hemos estado hablando de otros tantos nos hemos ido hasta el va hasta el de Basauri hemos citado a Durango hemos citado Ermua todos en relación a la casa de mujeres un proyecto que aquí ha quedado claro los colectivos han venido solicitando para que los diferentes grupos políticos lo incluyan en su agenda quién sabe entre sus promesas electorales porque es lo que se abre hoy en el Palacio mi lavar es el curso político y lo hace el lehendakari aquí en esta mesa Nos acercamos como Hoy por Hoy Bilbao a lo más cercano a ustedes y entre tanto una vez al mes citamos a quienes los grupos municipales Nos quieren dejar aquí sus impresiones para hablar del Ayuntamiento de Bilbao Lloyds ha correspondido a Sagarduy en representación al PNV de Torre qué tal cómo estás

Voz 0394 01:16 Honda ETA ríos andaluz encantada de estar aquí con vosotros azul

Voz 1611 01:20 e Izaskun guarro Chen en representación de EH Bildu qué tal Izaskun

Voz 3 01:23 no son de no son las habitó

Voz 1611 01:25 cuáles están las segundas espadas porque entiendo que los primeros estantes KAS descansando no yo azzurro desde las filas del Partido Socialista hola Goyo qué tal indebido

Voz 4 01:34 buenos días gracias Óscar Fernández Monroy

Voz 1611 01:37 representando al Partido Popular que tal Oscar muy bien

Voz 5 01:39 en azul encantado muy bien no hay

Voz 1611 01:42 sacan y no obstante si nada vamos en pleno

Voz 2 01:44 Carmen y Carmen Muñoz

Voz 1611 01:47 Perry portavoz también y como Equo o Carmen cómo estás

Voz 3 01:50 muy bien muy casco

Voz 1611 01:53 la ganemos Wass en Bilbao pero saben que acaba de producir una llamada Samir su representante no va a poder estar aquí hoy con nosotros hay que disculpar le que ha tenido bueno pues una situación personal y no ha podido acompañamos para estaban todos invitados os voy a pedir un primer balance un primer balance de lo que supone tener a un millón y medio de personas durante nueve días en una capital como Bilbao que más o menos oscila entre los trescientos cincuenta mil habitantes el resto del año colchón hemos escuchado al Ayuntamiento hemos escuchado a la concejala me gustaría escuchar al grupo político cuál es la valoración que hacéis de esta Aste Nagusia

Voz 0394 02:23 la valoración es indudablemente positiva la valoración del cuarenta aniversario de Aste Nagusia una escena usía que por su significado hacia pretendía ser especial lo ha conseguido positiva en participación positiva en visitas porque hemos tenido un incremento de visitantes e importante también porque la propia ciudadanía hemos salido a la calle a poder disfrutar de tantas y tantas actividades el número de actos que se han organizado tanto desde la parte más institucional como de la parte más privada ha sido grande y todos ellos iban podido celebrar con tranquilidad con normalidad y creo que eso hace que ya el balance sea muy positivo indudablemente pues eh hay aspectos a mejorar abra los equipos técnicos los equipos Ciudad de participación también harán esa valoración y se intentará para otra ocasión y cómo no también el decir que esas agresiones en el ámbito de la violencia machista que lamentablemente también se han producido en esta Aste Nagusia empañan el poder decir au la agresión que sufrió el agente en en el desarrollo de su actividad que era la de prevenir y garantizar la seguridad para la ciudadanía de Bilbao pues son cosas que nos gustaría que no aparecieran en el balance pero con todo francamente positiva H Bildu no piensan lo mismo

Voz 1611 03:52 en las últimas horas también ha habido declaraciones habido comunicados eh

Voz 0394 03:56 del uno al diez quizás avanzando en lo escuchan

Voz 1611 03:58 mismos mensajes sabe del uno al diez

Voz 3 04:00 compactas le vamos a dar un diez a las agresiones les vamos a dar un cero también creo que también hay que tener en cuenta que ha habido mucha asistencia a participar mucha más gente menos en la plaza de toros porque queda bastante claro que pues bueno que en Bilbao pues habría que replantearse el espectáculo taurino lo que supone y lo que contra lo que te por otro lado sí que es verdad que durante la par el todas las actas de la escena ha habido un ambiente participativo calmado tranquilo la gente quería estar de fiesta estábamos todos súper contentos de vivir en Bilbao de estar en Bilbao en nueve días pero eso sí que es verdad pues pues lo que habría que valorar también pues por ejemplo nosotros hacemos eco por ejemplo de la nota de prensa de ídem la valoración de Cage y luego comparta con la presencia policial sobre todo en el recinto festivo que este año no españoles fiestas ni pañuelo de fiestas cuando siempre han estado ya han trabajado en ese espacio de otra forma no les Aparicio Kane han han estado con una actitud muchísimo más más uno más no sé no voy a poner adjetivo porque me parece muy bien esto pero por otro lado yo creo que cuarenta años de Aste Nagusia cuarenta años en las que todos y todas tenemos una opción para poder pasarnos lo bien que los bilbainos y las bulerías hemos disfrutado y creo que bueno pues que todavía hay muchas cosas que mejorar pero que creo que tenemos una de las mejores fiestas

Voz 1611 05:27 Goyo por el Partido Socialista ven este arranque antes del todo el debatirá tertulia que va

Voz 4 05:31 surgir si seguro seguro seguro que surge

Voz 1611 05:34 le va diciendo ir avanzando en ese debate Banda

Voz 4 05:37 eh yo lo primero que quiero hacer es felicitar a toda la gente de Bilbao que sólo ha pasado en grande que sólo ha pasado fantástico respetando a los demás es en general respetando a los demás divirtiéndose de de más de mil actividades no que entre todos hemos hecho entre Lasa entre la las las programadas por el área de fiestas

Voz 1611 05:56 sí porque luego comparsa por otros agentes privados

Voz 4 05:59 como los hosteleros los hoteleros no entonces lo primero es felicitar si yo creo que han sido unas muy buenas fiestas de Bilbao muy buena semana grande con lunares que hay hechos que evidentemente todos estamos comprometidos en erradicar y tenemos que seguir trabajando y diciéndole uno y otra vez una y otra vez aunque felicitamos a todo el mundo y nos felicitamos por el resultado de las fiestas fue hay cosas que no tienen que estar en las fiestas Si que sobran y lo que hay que hacer entre todos echarlos yo a mi me parece que han ido muy bien que hemos crecí de lo que no sé si sin el balance son doscientas mil personas más que el año que el año anterior han crecido prácticamente todas las actividades las privadas las hechas porque luego con pasa aquí también las municipales y nada más que felicitar a las ciudadanos develó y a quienes nos han visitado también

Voz 1611 06:48 que han sido muchos y también algunos sobre todo va subiendo el porcentaje de extranjeros porque se manejan estadísticas que el cien por cien que lo recomienda parece ser que luego se vuelve a ver el partido popular positivo y los lunares

Voz 5 07:01 es un poco hablando con lo que decía el compañero Goyo hay que agradecer no sólo a la ciudadanía de Bilbao y a todos los camiones fuera que han hecho pues que tengamos unas buenas fiestas de Bilbao Aste Nagusia creo que también toca el agradecimiento a todos los que han hecho posible esos nueve días de fiestas Insight oímos que hablar de la Policía Municipal en recinto de fiestas que yo creo que es oportuno y adecuado y precisamente para evitar luego los lunares a los que nos vamos a referir también creo que es positivo todos los servicios de limpieza la gente que hay campos sanitarios y toda la gente que al final hacen posible que la Aste Nagusia pues podamos disfrutar los bilbaínos y bilbaínas y la gente que nos visita dentro de esa explosión de luz y de color de los nueve días pues hay alguna sombra antes mis compañeros han referido pues esas ocho agresiones sexuales que yo creo que es un número dice el banco comparte

Voz 1611 07:53 conoce cuatro cuatro cuando hay denuncia

Voz 5 07:56 tarde muchísimas ocho o también pero es verdad que ha habido una campaña del no es no y por lo tanto parecía que esta iba a ser la Aste Nagusia con agresiones cero no hemos podido conseguir ese objetivo yo creo que habrá que implementar medidas para intentar reducir el número de de de agresiones pero es que hemos sido más de mil hurtos yo creo que que también es una de las las constantes más allá de las cifras oficiales hoy en redes todos nos movemos veíamos cómo había preocupación de muchos padres madres de gente que había sido no sólo Hurtado no al teléfono sino con esas agresiones incluido al policía municipal vaya por delante en nuestro apoyo solidaridad y que se recupere lo antes posible bueno pues algunos ya han pasado momentos bueno pueden ser complicados con esos robos y agresiones y luego volvemos eso sí que es una constante lamentablemente tenemos que denunciar desde el Partido Popular los cuarenta años es la cartelería ofensiva constante que ha habido en algunas sondas también en algún edificio municipal como en el Palacio de la bolsa pues atacando a la Guardia Civil a las puertas

Voz 1611 08:58 no había presentado denuncia vais a presentar

Voz 5 09:01 el Senado denuncia pero estamos valorando desde el PP de Vizcaya está valorando el poder presentar una denuncia al respecto porque no vamos a consentir ningún espacio de impunidad tampoco en el recinto festivo ni tampoco va a conseguir consentir que hayan loas a a etarras o o que se siga pues bueno pues eso que parece que es un elemento más del festejo y que yo creo que cada vez más la ciudadanía de Bilbao y todos los que nos visitan puede ser rechazan contundentemente y espero que le rechace también del resto de grupos políticos y luego que convence partes

Voz 1611 09:27 Carmen después vamos entrando porque vamos a hablar todo esto con el nuevo curso político evidentemente a algunas de estas historias que estamos viendo aquí igual irán al próximo pleno de septiembre luego me lo podréis responder Carmen tu primera valoración

Voz 6 09:37 bueno en primer lugar de trasladar nuestra solidaridad con el policía municipal que fue operada ayer que parece que todo ha salido bien y desde luego pues te deseamos que es

Voz 5 09:48 el filial la recuperación se larga

Voz 6 09:51 luego son un hecho que que que nadie desea no por la valoración es positiva me toca hablar la última creo que me voy a repetir absolutamente positiva una entorno la participación en ambiente y bueno pues evidentemente para nosotras eh lunar el punto negro más claro es esas eh cuatro agresiones denunciadas eh pero que realmente sabemos que han sido más aquí se está hablando de ocho pero bueno es evidente porque además lo sabíamos día a día que agresiones a mujeres ha habido en muchos momentos durante toda la Aste Nagusia no es bueno esto lo único que deja en evidencia es que la campaña de sensibilización e de él no es no se ha quedado poco más que un eslogan habido bueno pues un puesto exclusivamente uno solo en todo el arsenal de información a las mujeres ha habido once tótems que han perdido en todo lo que es la decoración urbana de la ciudad con valija haya diciendo no es no y creemos que es esto es absolutamente insuficiente y deja en evidencia que que bueno pues que hay que hacer campaña y hay que hacer trabajar en políticas feministas durante todo el año y sobre todo eh poner muchos más recursos materiales y humanos para la lucha contra esta lacra ahora en tres meses vamos a tener la oportunidad en los presupuestos

Voz 1611 11:09 ya en los Presupuestos claro que van a ser un poco el debate haber recoge todo el PNV haber de todo lo que has escuchado además

Voz 3 11:14 te has tomado buena nota que respuesta

Voz 2 11:17 las les das no se ha aludido directamente con el equipo de gobierno Hay

Voz 0394 11:23 la mayoría de las cosas coincidimos coincidimos en el balance absolutamente positivo coincidimos en la defensa de modelo festivo que tenemos basado en la participación hábil poco comparta Axel le ha mencionado expresamente pero yo creo que también hay que decir que convocó con pastas trabaja y trabaja a lo largo de todo el año preparando esta semana un equipo municipal importante que es con el que se elabora el Programa principal de las

Voz 1611 11:52 nos ha sorprendido el alcalde yo les respondía les decía me parece una broma lo que se quejen del incremento policial en determinados recintos festivos de incremento de la vigilancia

Voz 0394 12:00 gente que nos ha sorprendido en cuanto que este protocolo establecido o este equipo establecido de vigilancia este protocolo de vigilancia en el espacio festivo y fuera del espacio festivo en toda la ciudad ha sido algo que sea ha trabajado y que se ha trabajado con los propios agentes que se ha trabajado con los agentes sociales que representa la Policía Municipal en el que todos también los cuerpos veníamos diciendo en que hay que incrementar medidas sobre todo que sean reventó vivas una de las mayores ve medidas preventivas es la disuasión y la disuasión se consigue con la presencia una presencia visible una presencia que yo considero que es amable en cuanto que creo que el trato facilitado por los y las agentes de la Policía Municipal a lo largo de todas estas fiestas así absolutamente colaborativo no han tenido que realizar sino en aquellos casos como la pelea que se produjo en el agregado de la Junta resultó herido tratar de preservar que tuvieran males mayores sobre quiénes estaban en destrozara esta

Voz 1611 13:02 Estonia oyentes que quieren participar yo creo yo recuerdo en el Arenal han sido la es la zona del Arenal donde fue atacado no fue la zona trasera de bando estaba yo entonces equivocada no yo creo que pensaba que era en esta zona bueno en cualquier manera oyentes que quieren participar seis uno seis tres siete dos cuatrocientos escriben sus mensajes nosotros los leemos Nos preguntamos les dicen aquí supongo que está en varias personas escuchando el programa

Voz 0394 13:24 si puede haber más inspectores de sanidad en las todas

Voz 1611 13:27 en los puestos callejeros bueno yo lo traslado aquí que está es un poco el digamos el pleno digámoslo así que podemos hoy haber formado aquí pero esta es una de las peticiones que están haciendo hay más gente que está escribiendo que no está dejando mensajes de mayor control para poder acceder al Casco Viejo porque se cierra completamente evidentemente se convierte en un barrio cercado con dificilísimo imposible acceso ya hay más hay más personas que quieren opinar yo siempre dejo los teléfonos abiertos perdón colchoneta interrumpido algo más quería

Voz 0394 13:55 no sé si quería hacer una referencia en que coincido con Carmen en que efectivamente para llegar a unas fiestas que ojalá sean como Óscar decía de cero agresiones unas fiestas sino una sociedad y un Bilbao en el que eso sea todos los años todos los días del año cero agresiones machistas hay que trabajar no solo en las fiestas y no solo con campañas puntuales pero es que eso creo que es lo que hacemos desde el Ayuntamiento liderados por el área de de igualdad a día de igualdad además que comparte espacio con el Área de Fiestas lo cual también es una significación en ello quiero decir que no sólo son recursos económicos a ese área son políticas transversales son el día a día y al lo largo de todo el año trabajamos en campañas de prevención en campañas de formación en eh relaciones con los distintos colectivos para que esto no vaya a pasar tenemos que seguir trabajando pues claro que tenemos que seguir trabajando pero yo no doy valor o sea no coincido con Carmen en que lo que sí ha hecho especialmente para Aste Nagusia no ha tenido efectividad

Voz 1611 15:02 bueno el unos altercados que te lo que estábamos hablando de la gente que fue el lunes operado en el entorno de la plaza Circular por dejarlo todo todo aclarado eh esto es un juego ya con perdón por la palabra cruzado así que ya no estoy siguiendo un turno y pedir por favor intervenciones

Voz 2 15:15 para hacerlo más ágil quizás con éxito tenga una con el tema

Voz 3 15:19 las agresiones a ver es verdad que las campañas de concienciación que se hacen son importantes y que tienen Suu eh calan la la ciudadanía pero lo que está claro es que es lo que necesitamos son más políticas integrales lo que desde la oposición de una y sobre todo el movimiento feminista exige al Ayuntamiento es más presupuesto más políticas integrales es decir sí que hay diferentes programas que se llevan adelante pero se necesitan más porque Collins hemos llegado a un tope hemos hacemos una valoración positiva pero necesitamos dar pasos adelante y eso es lo que desde la oposición se está planteando yo creo que hay planteábamos el tema es no se puede hacer una campaña sacando maneja ya no es uno sino que hay que trabajar todo el año y hay que trabajar de diferentes formas se de un trabajo está claro no lo vamos a negar ahí están los informes que no es suficiente también está claro la seguridad más policía prevención es lo que yo más o menos acabo de entender de la intervención de colchones eh pues creo que ese va totalmente en contra con lo que hemos firmado en el pacto de seguridad que es otra clase de hablar de seguridad otra clase de policía de proximidad Si yo no estoy diciendo que no Sencianes Arda porque no bueno porque ella no solamente es decir en el la con la presencia policial no vamos a conseguir que haya más seguridad

Voz 1611 16:37 al micrófono Izaskun que no se defiende Alda

Voz 2 16:39 eso pero aparte de esa medida contra produce esa no nos tremendo hemos jurídicas

Voz 3 16:47 no a nosotros lo que no es plan nosotros lo que nos plantea es que entonces estamos hablando de otra clase de seguridad de redes ciudadanas de policía de proximidad de trabajo y solamente quería decir que en este momento es decir he comparado con otros años había una presencia policial mucho más grande y eso no lo vamos a negar

Voz 2 17:04 esto lo sabíais eso estaban bien

Voz 3 17:08 sí es verdad que hay más agentes y por eso ha habido más policía Goyo Partido Socialista que están incorporadas de nada casi ochenta peso fíjate somos positiva en la que estará eh

Voz 4 17:17 casco pues eso es una cosa que sí que estaba acordada en el acuerdo entre todos

Voz 2 17:21 es que se decía en la calle más Soria

Voz 4 17:25 de todas maneras yo o que no permíteme no quiero o no quiero con esto de la seguridad yo prefiero pensar y escuchar lo que dicen los ciudadanos de haberla ningún ciudadano por lo menos a nosotros se nos ha acercado a para decirnos que la presencia policial en la ciudad no sólo en el recinto festivo en la ciudad le molestado

Voz 1611 17:43 que llamen a la radio que llamen Hoy por hoy Bilbao nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero bueno pues nos llamen

Voz 4 17:49 puede ser que a otros grupos sí pero nosotros no porque yo creo que eso es un síntoma de de de de tranquilidad eh ver con respecto a la campaña a la campaña de no es no como otras cosas que se hacen en en el seno de la comisión de fiestas viene trabajadas y consensuadas entre los distintos grupos políticos y la verdad es que ninguno hemos sido capaces ahora sí tenemos un debate presupuestario en el que hablamos de muchas más cosas pues lo tendremos esos la democracia lo tendremos en el futuro pero es verdad que en lo mismo con el chupinazo limpio en determinadas cosas que cuando los ponemos en la comisión de fiestas a ver qué hacemos lo que decidimos hacer entre todos pues ha sido esto probablemente el resultado sea el que siempre que haya una posible agresión el resultado va a ser malo es decir pero eso son cosas que hacemos entre todos no porque dice a mil hurtos se mil ortodoxo de Oscar mil hurtos quinientos operaciones son más o menos algunos menos que el año pasado también

Voz 2 18:48 el año estadística estadísticas bueno algunos menos que el año las estadísticas no se hacen las mismas medidas

Voz 1611 18:56 a ver poneros los auriculares que vamos a intentar hemos pedido oyentes y estos son esto sí que son fantásticos los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao vamos a intentar que Sánchez Nos pase la llamada porque estamos hablando de seguridad y hemos pedido a los oyentes hola Marisa no sé cómo te escuchamos adelante hola muy buenas gracias por llamar

Voz 3 19:17 sí

Voz 1640 19:19 bueno quería dar mi opinión entorno al tema que se está debatiendo

Voz 1611 19:22 sobre la seguridad puede apagar la radio me hice mis compañeros técnicos que puede ser que esté dando interferencias

Voz 1640 19:28 pues fuimos estoy hablando con el móvil no sé si le voy a retener para atrás se apaga

Voz 1611 19:36 no lo sé le devuelva la llamada Iratxe ya le ayuda para ver si podemos mejorar la comunicación gracias sales pero ahora volvíamos Goyo un poquito sólo termina mil hurto

Voz 4 19:44 los pero hay que decir también que el trabajo de la Policía precisamente hace que se recupere en la misma semana a la mitad de los objetos subastados y que el sistema el sistema el sistema de comunicación que tenemos en la Policía Municipal en la comisaría del Ayuntamiento hace que los propietarios de esos pues objetos objetos también la mitad recuperen un esta misma semana el objeto que si Hurtado

Voz 2 20:07 hay que poner putas que dan la mitad que has tenido suerte han rodado

Voz 1611 20:11 el teléfono móvil aceleran amiga mía a un amigo

Voz 2 20:14 Milla pausa minutos de lo llevaba se puede el bolso

Voz 1611 20:20 alguien le tocó en la espalda ese giro y Saviola cremallera que es una

Voz 2 20:22 los métodos ya fue ya ya estaba muy buena adiós adiós que las estadísticas para una guerra

Voz 5 20:35 cifras no con las agresiones hay gente que denuncia y otros que consideran

Voz 1611 20:38 a ver qué está Marisa hola Marisa primero desde dónde nos llama entiendo que desde Bilbao

Voz 4 20:42 eh

Voz 1640 20:43 yo sí bueno desde Algorta voy camino de la playa iba escuchando la radio

Voz 1611 20:48 estupendo bueno como animal

Voz 1640 20:51 pues venga voy a llamar pues muy bien hecho usted

Voz 1611 20:53 porque además nos interesa saber al hilo de la percepción de ese ha habido mucha seguridad poca seguridad Si usted está de acuerdo en que se vea o no se ve a los agentes que lleve a ver usted dónde pone el acento

Voz 1640 21:04 bueno yo pongo la seguridad dientes a mi me parece que en listas de que algunos no lleven nada visible que otros deben algo visible en hecho es que los ciudadanos nos sintamos seguros y seguridad yo por ejemplo no hijos e hijas y entonces no me molestan no verbal despacho paseen que se hagan visibles y me parece que cuanta más presencia pongan pues de alguna manera algo no estoy igual Susana entrar

Voz 1611 21:38 Marisa le auguro buena tarde de playa pero dese prisa porque llega a cambio de tiempo así que no le quito más y le agradezco mucho que haya intervenido en directo que le hayan podido escuchar nuestros bueno pues nuestros tertulianos esta mañana un abrazo

Voz 1640 21:50 me acuerdo pues muchas gracias

Voz 1611 21:54 nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno o cero dos nos ha llamado Marisa está a favor de la seguridad nos pueden seguir llamando más oyentes para evaluar un poco en este test nada científico que piensa la ciudadanía me parece que estabas en uso de la palabra Goyo

Voz 5 22:06 yo creo que es un sentir general de la Unión lo que quiere es que haya una seguridad bueno pues que se preste que sea visible a veces tiene que ser no visible estéticamente pues también hay otras unidades que tienen que en esa labor preventiva pues actuar pero siempre hay una guerra de cifras hay mucha gente que ni se molesta en presentar una denuncia porque el hurto es muy difícil de denunciar la guerra de cifras nosotros apostamos por una policía preventiva pero también una policía bien dotada y los propios agentes de la Policía Municipal a través de sus agentes sociales han denunciado que no estaban debidamente equipados que faltaban eh chalecos antibalas y punzones

Voz 1611 22:42 a ver Oscar más oyentes de Hoy por hoy a disculparme pero vamos a darles prioridad porque me gustaría saber que están pensando

Voz 5 22:48 continuo si hola María adelante desde el coche

Voz 1611 22:50 sí con manos libres entiendo verdad yo no paraba para lo hará gracias por la responsabilidad que demuestra dígame María díganos bueno pues eh

Voz 1640 22:58 me comentaron poquito que usted tiene muchos actos que yo estoy encantada lo dejó viva como siempre unos días de vacaciones para estás intento disfrutar el diez de la noche y que yo sentido mostrando su opinión y que estoy totalmente encantada detalla policías una calle yo me siento tranquila yo como no hago nada malo yo la policía instinto tranquila pisos así que el que hace algo malo bastar

Voz 1611 23:20 muy bien pues yo dejo otro punto para más policía o al menos policiales les suele

Voz 2 23:25 y por qué

Voz 1640 23:28 ayudarnos vamos a ir yo nunca he tenido ningún problema así siempre ha sido un no sé qué es mi opinión es buena

Voz 1611 23:33 bien bien no sólo lo malo pienso yo nos quiere contar hacia dónde va con el coche a trabajar a la playa a disfrutar

Voz 1640 23:40 bueno pues yo he salido de trabajar y espero ir a la playa sino sale luego en el tiempo Jaime

Voz 1611 23:45 Adrià dicen que sí que cambie a partir de las seis aproveche María gracias por llamarnos directo

Voz 1640 23:49 amable gracias gracias muy amable que maravilla no

Voz 1611 23:52 antes nueve cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos un minutito para seguir con Carmelo con quien quiera tomar la palabra oye

Voz 5 23:57 yo no lo concluyó porque ha habido dos dos interrupciones pues para cerrar las estaciones de cara no que es importante también aparte del número de efectivos que lo hemos reclamado siempre el Partido Popular con una plantilla envejecida también que estén bien dotados con medios Matías él es una denuncia de un sindicato que es el sindicato vasco de policía y emergencias donde decían que los agentes no están debidamente equipados que faltaban chalecos antibalas punzones que se ponía en riesgo también la de los agentes

Voz 1611 24:23 no tengo os perdono Óscar que no tengo más tiempo insinuó capitalizados la tertulia Carmen rápidamente

Voz 6 24:28 finalmente dos dos temas los dos temas que han tocado en primer lugar el estoy acuerdo con ocho NEC que hay que seguir trabajando pero no de la forma que está trabajando no solamente se pueden hacer campañas en fiestas que es lo único que está haciendo recuerdo además que hace dos años se redujo el presupuesto en diez mil euros para el tema para luchar contra la violencia machista y recuerdo que con la que está cayendo eh que a Mayo ha habido cuarenta y nueve agresiones comparada con veintiséis de mayo del año pasado algo más no muchísima más hay que hacer con respecto al tema de la policía buenos han llegado incluso a a decir que estaba militarizado el espacio no

Voz 2 25:03 en su porque yo entiendo este adjetivo

Voz 6 25:06 quizás algunas pueden estar de acuerdo no pueden estar de acuerdo o no pero creo que lo que está demostrando es un descontento no yo creo nosotros creemos que debe haber un punto de encuentro en el que puedan trabajar conjuntamente la Concejalía de Seguridad convocó comparsa para poder hacer cosas por ejemplo como el protocolo de contra la violencia machista que funciona fenomenalmente se pueden hacer cosas para que no tenga que haber tanta policía nosotras desde luego no echamos la culpa a la decía a los y las policías y agentes que están en la calle sí porque son rehenes de una política de pánico idea represión que a nosotros no es lo que nosotros queremos nosotros hemos firmado el pacto de seguridad pero ya dijimos que con críticas y la primera era que no creíamos que más seguridad era igual a más policía

Voz 1611 25:48 más quién más quiere opinar yo lo único mucho

Voz 2 25:51 yo querría primero aclarar una duda ahí es la que

Voz 0394 25:55 Óscar ahí sembraba en cuanto que no se acompaña de los medios suficientes a la Policía Municipal Valdés viñedo su tarea en ese sentido quiero dejar claro a la ciudadanía de Bilbao y a todos nuestros visitantes que nuestra policía tiene los medios que necesita va a llevar a cabo su tarea dicho lo cual además el tipo de protocolo sí que se establecen para la Aste Nagusia no todas requieren de los mismos equipamientos han contado con todos los necesarios para ello con Carmen si quería comentarle que efectivamente no se trata sólo de que haya más policía pero es que no sólo que hay más policía localidad lo que no está para que una presencia visible y creo que las valoraciones de la ciudadanía ahí están de la Policía Municipal en toda la ciudad especialmente en el recinto ferial no porque es donde más aglomeración se produce de es absolutamente positiva iremos además haciendo más cosas seis y todos estamos trabajando conjuntamente en ello pero una cosa tampoco quitarla otra igual de insistir

Voz 1611 26:55 eh creo que voy a hablar con todo inmueble rápidamente nuevo curso político algunas de las peticiones que ahora mismo estáis dejando encima de la mesa o algo tiene que ver con este inicio de curso político del quitaron os voy a hacer la pregunta abierta de qué esperáis porque hay elecciones municipales y forales la vais de ciertos ganar sino

Voz 2 27:10 no quiero saber exactamente cuál será

Voz 1611 27:13 la prioridad si algo de lo que ha caído de Aste Nagusia va a ir en en esas en esas proposiciones a pleno que estamos esperando empiezo por EH Bildu y acabamos

Voz 3 27:22 eh nosotros estamos viendo esperando trabajando como tenemos que abordar este año somos un grupo de la oposición y estamos esperando como agua de mayo a ver qué nos promete el alcalde en el pleno del estado de David

Voz 2 27:39 ya que día hay fecha para

Voz 3 27:42 dado nos desayunamos merendamos comimos cinco pactos ese día que iban a haber encima de la mesa entonces estamos esperando a ver que que no sé que nos va a exponer por encima cinco partos de los cuales solamente se han firmado dos en

Voz 1611 27:57 allí mida por unanimidad y los otros tres Montoro

Voz 3 27:59 vamos a esperar a ver qué es lo también estamos esperando pues bueno hay dos pactos encima la mesa que si hemos firmado todos y todos los que estamos aquí que es el de movilidad y él de seguridad dice y lo que vamos a hacer un seguimiento pues de cómo el porque al final los primeros seis meses de esos pactos son realmente donde ves si iban a echar p'alante no van a pagar ante no entonces ahí iremos viendo porque ahora nos toca estamos como estamos en año electoral todos sabemos lo que eso supone y todos sabemos lo que va a pasar

Voz 1611 28:27 hoy yo vamos es claro vais a penas también al debate Olot

Voz 2 28:30 es algo más caro

Voz 4 28:35 yo creo que también tenemos que ser un poco utiliza la ciudadanía más allá de que entremos en el debate preelectoral y demás no queda un año de trabajo nueve meses de trabajo por lo menos los que tenemos responsabilidades diarias tenemos que seguir haciéndolo porque la ciudad no para tenemos que seguir tramitando las cosas me caso por ejemplo la vivienda no tenemos que seguir gestionando lo demás pero yo creo que para la ciudad este

Voz 0394 28:55 año sí que tiene algunas cosas que son importantes

Voz 4 28:58 siguen las que probablemente haya bastante consenso entre sino todos los grupos algunos por ejemplo la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana que nuestro queda en este en este periodo

Voz 2 29:08 vamos a ver lo vamos a votar no no pero bueno

Voz 4 29:11 pero las discusiones en el Consejo Asesor y demás han ido más o menos bien Carmen

Voz 2 29:16 el huracán general de aquí a diciembre

Voz 4 29:18 no podemos decir que haya habido ido bien más o menos que

Voz 2 29:22 bueno es posible cuidado que dice Carmen

Voz 1611 29:24 van a pasar muchas cosas bueno pues yo voy mejorando

Voz 7 29:27 viendo que es lo bueno que acepta a la ciudadanía o la apertura del canal o Termibus esas son cosas que que viene para la ciudadanía en en el en el futuro o en mi caso los alojamientos dotacionales que en la que los terminaremos y todo

Voz 2 29:39 el lo que te va a veces creo que la seguridad ciudadana ha sido una constante del trabajo y perdón Goya Óscar Óscar con perdón perdón y además cíclicamente Oscar digo

Voz 5 29:52 lo hemos visto es una preocupación de la ciudadanía de Bilbao en general la aseguró ciudadana ha sido un eje de trabajo del Partido Popular desde el comienzo el mandato que sea periodo preelectoral conocen nuestras iniciativas nuestros aportaciones al pacto de seguridad creemos que hay un déficit en seguridad iban en Bilbao por la gestión del equipo de gobierno también de las políticas sociales nosotros vamos a poner del modelo de gestión de las políticas sociales vamos a seguir poniendo el acento porque creemos que estamos aceptando en esas demandas de los ciudadanos que cada vez valoran peor la gestión del equipo de gobierno

Voz 2 30:25 Carme que me queda todavía Gotzone yo bueno luego pensamos que

Voz 6 30:30 evidentemente un punto de inflexión ese es el el el pleno del estado de la villa veremos lo que lo que se dice cuáles son las pretensiones del Gobierno pero un punto fundamental e la aprobación en el pues los presupuestos para el dos mil diecinueve porque algunos y algunas estaremos con estaremos entonces que ya se queda aprobado dieciocho no bueno nosotros vamos a seguir trabajando por las dos los tres puntos que son fundamentales para Godall Berry es la participación ciudadana e hacer políticas para las mayorías sociales evidentemente la lucha contra la violencia machista ha marchado en olvidar los barrios por supuesto

Voz 2 31:06 son dos líneas ya hay sintonía sintonía dices dónde porque si todo lo hace Óscar porque todo Partido del Partido Popular los demás lo vamos a hacer lo que me refería a la sintonía del programa que Óscar la valora

Voz 8 31:24 al final la darán los ciudadanos lo has Ciudadanos en el absurdo esto que son los otros ahora lo que tenemos que hacer es seguir haciendo que esta ciudad sea cada día mejor desde nuestra responsabilidad como Gobierno les digo esta colaboración como oposición pues el nuevo curso empieza el catorce hay será un balance pero en el XXVII tenemos otro pleno ordinario en el que debatirá hemos quitaremos cuenta de tantas y tantas cosas que pueden hacer posible que todos tiras curvado sea un poco mejor