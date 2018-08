Donantes en Euskadi

Voz 1 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 1257 00:24 fue exactamente hace veintiún días el pasado ocho de agosto en este mismo programa pudimos darles a conocer la historia de Naroa una menor de trece años que comparte desde hace varios meses y llegado con un bebé de ocho meses como recordarán el trasplante la operación se realizó en el Vall d'Hebron ni en ese hospital y allí continúa la recuperación de Naroa dónde se encuentra exactamente ahora un hito para la medicina que podíamos confirmar con el jefe del equipo de sesenta personas de tres equipos diferentes que participaron en esa operación exitosa entonces el doctor Jesús Quintero desde Barcelona Nos recordaba que su trabajo no hubiera sido posible sin el control médico que ha Naroa

Voz 2 01:03 le habían hecho en origen aquí en el hospital de Cruces

Voz 3 01:05 pues había estado controlada bienes pero a los trasera años incluso los alcohol del dame de Vegara los yo nací en el mucho trabajo maravilloso para que ella pueda llegar a unas condiciones muy buenas al trasplante súper importante

Voz 1257 01:21 y entre unos equipos médicos y otros la solidaridad el origen de todo la que surgió de una familia que había perdido a otra menor ido no su Two hígado

Voz 3 01:30 lo más importante es el tipo de las condiciones donante tiene que ser muy bueno es inmigrante que sea suficientemente mayor origen condiciones buenas para poder total no todos los antes se pueden explicar porque las condiciones en que se produce la donación son muy importantes no consta previamente a digamos un delantero de alta calidad que tenemos un donante de alta calidad esto se podría hacer una escritora está preparado para hacerlo en cualquier momento seguía hoy mismo podríamos tuviéramos durante así no volveríamos a plantear

Voz 1257 02:03 donantes donantes de calidad Joseba Aranzábal coordinador de trasplantes de Osakidetza bienvenida a este programa de radio como está Joseba

Voz 1 02:10 muy bien muy bien que vosotros también os veo muy bien

Voz 2 02:13 recordará las palabras del doctor Quintero recordará lo que supuso mediáticamente cuando estas noticias surgen hay más donaciones ustedes notan un pico entre las gaitas los a amas que están pasando un momento diferente cuando ocurren estas informaciones

Voz 4 02:25 yo creo que es un mensaje continuo lo que se está lanzando no desde hace muchos años se estaba entrando desde hace muchos años un mensaje positivo hacia la donación y el trasplante y bueno en eso han colaborado pues a las asociaciones de enfermos habéis colaboró los medios de comunicación dando noticias siempre positivas de de los programas de donación y trasplante y eso ha supuesto que las negativas familiares también me gusta hablar siempre positivo que las respuestas positivas a la donación de los familiares de una persona que fallece en condiciones de ser donantes hayan pasado de ser un setenta por ciento positivas a finales de los ochenta a un diez a un noventa por ciento positivas en los últimos vamos a decir cuatro cinco años no es una noticia muy positiva para la sociedad para los pacientes para todos los ciudadanos

Voz 2 03:12 hay en estos momentos algún caso pendiente más parecido al de Naroa al que vivimos

Voz 4 03:18 no es raro que haya pacientes pediátricos en lista de espera porque la la patología en los niños que puede llevar a un trasplante hepático es afortunadamente muy escasa eh no obstante pues por ejemplo en el trasplante renal pediátrico pues hay generalmente suele haber entre tres y seis pacientes en lista de espera en en nuestro hospital en el hospital de Cruces y me gustaría destacar que un poco lo que comentaba antes el el doctor de Valle de Hebrón bueno hospital de Cruces tiene unos programas de trasplante renal práctico muy activos de los más activos del Estado con unos profesionales excelentes y con una experiencia muy importante también que por ejemplo en el caso del trasplante renal pediátrico así como el hospital de Valle Hebrón es referencia en el trasplante hepático pediátrico del hospital de Cruces es un referente para trasplante renal de niños para toda la toda toda la zona norte del Estado desde Galicia hasta Aragón pasando por Asturias Castilla León Cantabria La Rioja Navarra

Voz 2 04:22 saque todos vienen de aquí es la referencia que usted ha traído datos cuáles son esos datos que maneja no se al al al cierre del año pasado o cuál es cuál es

Voz 4 04:31 trallazos traía datos desde el año dos mil

Voz 2 04:33 año dos mil se podemos analiza casi dos décadas ya

Voz 4 04:36 eso es entonces cruces sean sean transplantados ciento diez niños en este tiempo aproximadamente el cuarenta por ciento de Euskadi y el restante sesenta por ciento restante de las comunidades autónomas que habíamos mencionado anteriormente como la demanda también como la la el la enfermedad renal en los niños pues es también relativamente rara y las indicaciones de trasplante son pocas lo lógico es hacer lo que se está haciendo no centros de referencia de tal manera que los equipos adquieran más experiencia y los resultados finales sean mejores

Voz 2 05:09 Joseba no ha cogido el teléfono Josefa es la orden Aloha Le está escuchando desde el Vall d'Hebron hola Josefa bienvenida al programa

Voz 3 05:18 no en hago Nan que emoción

Voz 2 05:20 que tomara una noticia Isabel lo primero de todo como está están Haro a José F

Voz 3 05:25 bien bien está está bien está muy animada ganando bien nada la verdad es que es que es muy animada eh porque va viendo que que esto funciona que vamos alante

Voz 2 05:38 José usted me decía que quizá pudiera soplar las velas con su hermano septiembre va no sé si las cosas siguen así está puesto en el organigrama que todo vaya bien

Voz 3 05:47 no es que el si enfrente no pensamos que si en vez de la intervención parece el plan Gene darle la que un par de meses con controles semanales cada día el Hospital de Vall d'Hebron cercano a ella y entre cito decíamos bueno pues a finales de septiembre y demás haberse plegado nuestra arrancase poníamos acepta no ha sido en principio para que se va a cumplir

Voz 2 06:13 está con nosotros Joseba Aranzabal en decía que efectivamente aquí somos una referencia en trasplante pediátricos renal allí donde está usted es de hígado háblenos de su paso por cruces Josefa y cómo fueron esos momentos porque gracias al trabajo de aquí no reconoció el doctor Quintero que ustedes llegaron muy bien allí

Voz 3 06:33 a ver si llega además cuando digo dar avales a primera línea con lo cual está ahora bajo control médico cada tres meses pero bueno fue una detección yo entiendo que me y entonces no aquí es todavía digamos que estaba en la hacía el nudo lo que tengan atacó carcinoma pero aclaró hasta la propia intervención narra estaba haciendo vida completamente normal pues porque vamos a una detección precoz de estaba en sus inicios fenicias con lo cual no ha tenido que hay temas pretenden vikingos ni nadie se entonces ha llegado digamos con plena salud entre comillas

Voz 2 07:20 muy bien Joseba no sé si quiere decir algo a José F

Voz 4 07:24 no le voy a decir algo en primer lugar ánimo que las cosas van a ir bien con total seguridad en segundo lugar en muchas gracias por el reconocimiento que habéis tenido con los profesionales cosa que no sucede con demasiada frecuencia muchísimas gracias Josefina

Voz 2 07:40 José fíjese que hay consultas de por medio que tiene que estar Ustea y como otro casi casi casi médico más porque se en las madres en verdaderas especialistas dele un abrazo muy fuerte a Naroa repetimos que cuando ella vuelva a Vizcaya tiene que venir a ver un programa de radio queda hecha la invitación eh

Voz 5 07:57 vale muchas gracias que recalcaba

Voz 2 07:59 el guión de Josefa una hora

Voz 6 08:03 no

Voz 2 08:12 bueno pues a las doce y cuarenta y un minutos Josebi después de este empujón que nos ha dado la lo positiva que es Josefa y como lo está llevando todo usted me decía que aquí claro tenemos en el tema de los trasplantes de riñón pero como se cómo se consigue que cuando hablamos de Pediatría se le quite todo el dramatismo que tiene cuando tienes que decir adiós a a tu hijo y que quizá pueda salvar la vida como en este caso de dos menores como se hacen es más difícil que cuando ocurre con los adultos con los mayores de sesenta que son los que más donantes de Euskadi

Voz 4 08:42 hombre vamos a ver el fallecimiento de un hijo el fallecimiento de un hijo sobre todo si es un niño pequeño pues genera un enorme sufrimiento pero bueno nosotros en coordinación de trasplante en la entrevista en una entrevista que se hace con los familiares hacia la donación hacia la solicitud de donación lo que realizamos es una relación de ayuda con esos familiares ni pues muy les hacemos ver los pocos aspectos positivos que en ese momento pueden ver como puede ser salvar otros niños

Voz 2 09:15 y esta mañana teníamos datos fíjese del Registro Mundial de Trasplantes del Mundial hay cincuenta y siete países entre ellos está España seguimos a la cabeza en donaciones mundiales por veintiséis años consecutivos este registro por primera vez da la Variante de género que no sé si ustedes tienen constatada las mujeres donan más riñones los hombres más sigue dos aquí en sus registros aparece también la Variante de género

Voz 4 09:41 bueno yo en el trasplante renal de donante vivo me imagino que se referirá en el trasplante hepático de donante vivo el si las las cifras son similares hay una razón en el caso del trasplante renal que es que la patología renal es más frecuente en hombres que en mujeres

Voz 2 09:57 por lo tanto no pueden donar por lo tanto no pueden donar vida hicieron dos mil diecisiete la tasa de donación alcanzó aquí en Euskadi los setenta coma tres donantes por millón de población estamos por encima de la estatal como en dos mil dieciocho como como lo vemos unos mantendremos seguiremos tocando el techo de éxito

Voz 4 10:13 bueno siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo osea hay veces que tenemos setenta donantes por viendo población aquí en los que años que tenemos treinta de población somos una población muy escasa entonces a mi me gusta referirme más a periodos de cinco años no entonces en los últimos cinco años la tasa de donación en Euskadi ha superado los cincuenta donantes por millón de población está por encima de la media estatal bueno pensamos seguir en esa línea seguiremos por encima de los cincuenta donantes por viendo pueblo cien también este año casi con total seguridad sí bueno esa cifra está hay bueno la traducción de esa cifra es la es la traducción de la solidaridad de los ciudadanos no ya todos los ellos debemos estas apelando hasta son buenos días

Voz 2 10:58 claro porque esta población está envejecida aunque es verdad claro evidentemente ahora la gente por aspectos de ictus ya no por accidentes de tráfico es cuando se produce el mayor número de donaciones y se pueden aprovechar los órganos pero yo no sé qué más pasos están dando veíamos un hígado de una menor para dos menores que más pasos donde tienen puesto ustedes luego como profesionales como coordinadores de trasplantes de Osakidetza Joseba

Voz 4 11:20 pues en principio la ONT tiene la la el plan cincuenta XXII que es alcanzar los cincuenta donantes fallecidos por millón de población para el año dos mil veintidós nosotros estamos ahí ya sea que vamos bastante bien y se han iniciado programas de donación en asistolia en varios hospitales en Euskadi en muchos hospitales en el Estado la primera donación en asistolia

Voz 2 11:43 hoy explicar qué es Lourdes

Voz 4 11:46 ser un donante en muerte encefálica que se pueden hacer las cosas con relativa calma con relativa calma estos son pacientes que las personas que fallecen au o en el o en la calle o en el propio hospital en momento inesperado y entonces después de haber hecho la certificación de de muerte pues se procede a iniciar el proceso de donación como podéis imaginar es un complejo es mucho más complejo el proceso los tiempos son mucho más cortos exige de una estructura y de una formación muy específica Hay y además que estar bien templado porque su situación es absolutamente extensamente

Voz 2 12:23 eso ya se ha hecho que estos hospitales

Voz 4 12:26 donantes en asistolia controlada que lo llamamos se realizó en el Hospital Santiago Apóstol en el Complejo Universitario de Álava en el dos mil diez Se siguen haciendo aquí en Donosti en en en Alava en Basurto Cruces

Voz 2 12:43 cree usted que me dice

Voz 4 12:45 páncreas el trasplante de páncreas es relativamente poco frecuente normalmente el trasplante de riñón páncreas doble suele ir dirigido a pacientes diabéticos y la demanda viene a ser aproximadamente de tres cuatro al año tenemos hecho un convenio con el hospital de Valdecilla con Cantabria con el cual tenemos una excelente relación desde hace años para el trasplante de riñón páncreas para el trasplante cardiaco para el trasplante pulmonar por lo mismo que comentábamos antes si por eficiencia porque haya el mayor número de de trasplantes en hospitales de referencia y los resultados sean mejores

Voz 2 13:21 nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno cero dos oyentes Bilbao que además saben que tienen Whatsapp del programa para escribir sus mensajes de aquí los le hemos seis uno seis tres siete dos cuatrocientos germana tendrá de hola bienvenido Germán hola alguno usted tiene un trasplante de hígado

Voz 5 13:38 cuando pues se hace diez años diez años como

Voz 2 13:42 se encuentra Germán hidrantes te lo realizaron

Voz 5 13:47 en el hospital de Cruces

Voz 2 13:49 no estamos hablando de del milagro que se produce cuando los profesionales son excelentes y la solidaridad se hace presente claro en su caso le cambió la vida

Voz 5 13:58 sí sí totalmente solamente de está Rather pues muy mal estado punto de de bueno de de fallecer vamos a es decir pues ya estaba muy deteriorado pues pues a la vez

Voz 2 14:16 a la otra en el año en los últimos diez años son datos que nos ha traído el señor Aranzábal el coordinador que está aquí con nosotros nos dice que ha habido seiscientos noventa y cinco trasplantes como el suyo hepáticos y y usted se se asoció a una organización que se llama renacer a una a una asociación Dudamel hay muchos asociados cuántos son

Voz 5 14:39 pues típico oí fenómenos asociados de la Comunidad Autónoma Vasca Gipuzkoa como de seis cuál es su principal actividad

Voz 2 14:48 Germán

Voz 5 14:49 bueno no lo está actividad es estar en contacto con todos los trasplantados eh pues a reunirnos hablar de estas cosas hoja de nuestro lado en los trasplantes de de cómo estamos de las inquietudes que tenemos aquí sobre todo pues pues pues hacer un poco de terapia entre todos

Voz 2 15:12 terapia entre todos Herman usted conocía el caso de Naroa supongo que para ustedes fue otro hito que sí que sí que le piden a la a la ciencia que él le piden en el en su ámbito que necesitan ustedes

Voz 5 15:26 bueno no la verdad nosotros sobre todo bueno a los estudios que están haciendo todo eso sobre las subimos los agresores asaltado e como la vida pues hay eh pues intentar o las está intentando eh haga a tomar eh cada vez menos menos ser directamente a someterse a la función básica no está

Voz 2 15:53 Herman Adra de gracias por contarnos su historia eh porque lleva diez años gracias a la solidaridad de alguien que quiso donar ligada a un abrazo fuerte que vaya bien

Voz 5 16:01 yo tengo que decir que la verdad muy bien muy bien asistido hicimos bien formado e estupendamente el cuidado por la portada los médicos

Voz 1257 16:12 lo sabe cómo se está poniendo que Colorado Joseba Aranzábal hable con él de Germán hable como decíamos hombre José Sendino

Voz 4 16:21 por por por ese reconocimiento hacia los profesionales pero

Voz 2 16:24 yo también

Voz 4 16:26 ampliar el agradecimiento a los ciudadanos a la salida

Voz 5 16:29 sí sí sí sí sí sí sí yo yo solamente estaba diciendo la verdad

Voz 2 16:35 muchas gracias Germán Armani

Voz 9 16:43 es que va a mí me haría eso es tú y tú a qué va aquí iba Ny esquí año le diría Elsa

Voz 2 17:11 seguro que les reconocen e también Joseba hay quienes nos acompaña José Antonio Arteaga miembro de a un hombre que está trasplantado como quien canta Salvador Sobral de corazón cómo estás José Antonio cuántos años con corazón nuevo veintiuno veintiuno pues fíjate Salvador sobre el que se subían el ya salí a la al escenario con toda su fuerza canto este Chori Atxuri y todo el mundo pudimos confirmar también que le está yendo muy bien esto de que le hayan dado la solidaridad un nuevo corazón José Antonio que moción siempre que te sientas aquí sientes mucha emoción de quien te acuerdas cuando hablas de del de trasplante de corazón

Voz 7 17:44 los dos goles de muchísima gente no por ejemplo me han salido casi las lágrimas cuando he oido hablar a Josefina encima la madre Naruhito hablamos de niños y eso a todo el mundo no los los llega al fondo no pero yo me acuerdo mucho pues del donante de todos los donantes en general y sobre todo del del mío de aquella persona que también falleció en un accidente de coche hay y entonces pues bueno pues es la persona Él y sus familiares que donaron invadieron la vida y me dieron la oportunidad de de seguir viviendo seguir participando aquí con con vosotros y a favor de la donación ilegal echando un cable Sí Se Puede aquellas personas que están en lista de espera que están esperando puedo acciones ponen pues que esto funciona que hay que esperar que gracias a los profesionales como ha dicho antes a los medios de comunicación la donación va cada vez mejor y que bueno pues hay muchas oportunidades de hacer una vida relativamente normal después de un trasplante

Voz 2 18:47 vuelva Joseba hablamos sobre todo de los trasplantes pediátricos de riñón habíamos dado el dato de los ciento diez niños la M cuarenta por ciento de Euskadi que habían recibido un riñón Si hablamos de otros órganos se produce esa donación también no es necesaria no es habitual por ejemplo estoy pensando harán corazón con en en en pulmón ocurre en pediátricos

Voz 4 19:10 no es escasa Dios gracias en adultos y la verdad es que por porque si situaciones de tamaño del receptor tamaño del donante pues es bastante difícil en algunas ocasiones encontrar un órgano pero como en la red está extendida a todo el está o incluso a parte de Europa los intercambios de órganos pediátricos se producen con relativa frecuencia e ir bueno como los que están en lista de espera son pocos el acceso al final es muy bueno

Voz 2 19:41 pues bueno que les estamos lanzando otro mensaje en positivo dentro de lo que es la la la historia que tiene blancos y negros cuando hablamos de trasplante José Antonio yo se lo preguntaba Germán en nos decía yo pertenezco a renacer José Antonio milita en At Core cómo va el asunto de Azkorra que necesitan que no necesita que están esperando el avances médicos

Voz 7 20:01 pues en avances médicos pues mira concretamente hemos hablado hace un ratito de la donación a histórica si eso ha elevado el número de donantes muchísimo pues yo estoy muy contento eso pero desgraciadamente esas histórica no nos llega a nosotros eh si tengo que estuve además con un amigo o un buen amigo de Joseba Zavala en Zaragoza hace poquito me dijo que él ellos

Voz 1257 20:28 a los dinosaurios debido a varias Nacional de Trasplantes aquí era otro coordinador no que alguna otra organización

Voz 7 20:34 por pero son de los de los antiguos antiguo no si allí pues Se habló un poquito de la escasez de cómo los los transplantados los trasplantes de corazón pues estamos llegando a a unos a una unos momentos difíciles que en hay poco a poco la donación iguales porque ha subido también ha sido el otro día también me lo comentaba en en Valdecilla una una cirujano pues que se están esperando como como no es si la mayoría de nuestras en pleno corazón gracias a Dios porque los avances también han llegar al corazón palos corazones artificiales o a la instrumentos artificiales que hacen que se pueda aguantar en vez de como antes en cuando yo llegué a esto hace veintidós años un urgencia cero el setenta y dos horas de vida más o menos medio se va a notar

Voz 2 21:24 me da Joseba como comportamos

Voz 7 21:26 día con esos artilugios que que nos ponen o que ponen las personas en los corazones artificiales digamos para que se entienda pues se puede estar un mes o mes y medio o más tiempo pero ojo es muy duro estar en una UVI con un artilugio

Voz 2 21:41 al menos donaciones de corazones

Voz 4 21:44 ver primero igual esto va en relación con las listas de espera no las listas de espera el trasplante renal pues se sitúan en aproximadamente cien pacientes por millón de población con lo cual a nosotros nos corresponden unos doscientos doscientos mil en el caso de trasplante hepático suele haber treinta la veinticinco veinte y ahora últimamente ha descendido moralista espera de una forma importante gracias entre otras cosas a la medicación para el virus de la hepatitis C que se han empezado a utilizar el caso del trasplante cardíaco es suele ser aproximadamente suele haber entre dos tres cinco por millón de población y año con lo cual nos corresponderían a nosotros en lista de espera unos diez doce pacientes entonces al ser la lista espera más corta en el trasplante cardíaco lo aprobaría trasplante lógicamente es algo mayor a pesar de que el número de donantes sea menor no obstante también se está avanzando en los compañeros de Valdecilla ya han hecho una propuesta de de investigación para intentar poeta investigación para intentar utilizar algunos de los corazones de los donantes en asistolia en natal de recuperarlos porque claro lógicamente estos pacientes han tenido una patología cardiaca cardiaca centrada pero eso están buscando fórmulas a través de máquinas de perfusión etcétera para que de alguna manera se puedan intentar utilizar los los corazones de los donantes en la historia pero esto está en una fase de investigación inicial y la verdad es que se han iniciado aquí porque es donde mayor número donantes del del mundo las aquí estamos

Voz 2 23:21 sí sí sí sí sabe cuándo y en concreto en Valdecilla

Voz 4 23:24 no concreta en Valdecilla hay un número importante de la historia los donantes una historia nuestros también les corresponden por el convenio que tenemos de colaboración en Cantabria y entonces eso ese esos esos donantes nuestros cardiacos también son para los pacientes en lista de espera de de Valdecilla

Voz 2 23:44 Joseba llegará algún día en el que la inteligencia artificial los avances en en fin en en impresoras 3D en todo lo que son órganos sustituyan a los órganos vivos de las personas usted cree que llegará ese día que no dependemos de la donación y de la solidaridad de las personas

Voz 4 23:59 hoy por hoy no Hoy por hoy necesitamos de la donación de la solidaridad de las personas en cuanto al futuro azul no soy Julio Verne originaría que se Annie ninguno

Voz 2 24:11 a corto ni a medio plazo nada

Voz 4 24:13 había yo no no sé decir nada porque en los próximos años yo creo que no va a haber una sustitución de la del trasplantes ya que de las

Voz 2 24:21 Jerez ya sabes Joseba no

Voz 4 24:24 lleva siglos también hay es una cosa que está que está clara es que los avances que se están

Voz 7 24:31 en medicina son importantísimos cuando lo hemos subido a Josefina comentaba con qué ligado de su hija tenía un algún caso de de cáncer de Cansino Macías

Voz 2 24:43 sí tenía cáncer si eso hace ya

Voz 7 24:46 esta años era impensable que esa persona se pudiese trasplantar cuando había un cáncer por el medio era impensable era muy difícil bueno no hace hacemos

Voz 4 24:56 más de diez años

Voz 7 24:58 igual yo modelo eh entonces todos esos avances que les están haciendo órganos que que antes no se podían trasplantar porque tener un defecto que hoy en día se arreglan se recuperan digamos están trasplantado también a parte de la asistolia ya que todo eso no sabemos dónde va a llegar pero seguro que estos estudios esos es que hay por ahí

Voz 2 25:19 yo entiendo a Joseba José Antonio porque lo que no podemos hacer es desmovilizar la solidaridad

Voz 7 25:24 hoy verá yo no no es eso lo que no hay que hacer nunca porque además va cada vez no cada vez hay más gente esperando un trasplante porque cada vez vivimos más luego los ataques reta a la tenía tras las necesidades van a ir aumentando ya que la solidaridad

Voz 2 25:43 José Antonio Arteaga ese corazón de oro y además que pide para que el resto pueda tener lo que tuvo una oportunidad Joseba Aranzábal coordinador de trasplantes de Osakidetza que estamos aquí en Hoy por hoy en Ray Brown muy pendientes de todo lo que hacen ustedes que ha sido un placer conversar sobre estos equipos gracias de verdad

Voz 4 25:59 muchas gracias a vosotros por ayudarlos muchas gracias a los donantes a sus familiares que son los verdaderos protagonistas de esta historia

Voz 7 26:07 el casco a todos