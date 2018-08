Tertulia de verano con comerciantes de Bizkaia (29-08-2018)

Voz 1315 00:00 gracias por su participación por los mensajes que nos han enviado cuando estábamos hablando de trasplantes de donación y sobre todo el orgullo de saber que aquí en Euskadi seguimos a la cabeza representando un tanto por ciento mínimo de la población mundial teniendo esa solidaridad y ese nivel tan alto Nos dejaban también mensajes en el contestador y unos decían que evidentemente sin solidaridad Ecos poco podían hacer a la hora de obrar esos milagros para que la vida pudiera seguir que bueno el caso es que es un argumento que queremos tratar también en esta mesa la última tertulia tiene del verano les vamos a dar ya vacaciones aunque ha y tendrán que volver a sus días días a su día a día comercial Ana Morgado Asociación de Comerciantes de Barakaldo bienvenida cómo estás

Voz 1 01:00 Viera ya da encantada llena de Iturriaga a nuestros

Voz 1315 01:02 ante de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo qué tal Jon

Voz 2 01:05 The Guardian estupendamente a pesar de la

Voz 1315 01:07 la ya que atiza te lo puedo decir bueno

Voz 2 01:10 sí la verdad es que fue bastante en ese momento siempre tienes esa sensación no por una parte está un poquito de fiestas de tampones de ruido de tal por otra parte conversando Isidro hicieran cuarenta y ocho horas de prorroga

Voz 1315 01:22 ahí ya ya ya yo diría Júlia Julia Diéguez presidente de Deusto y que les queda en la fiesta un poquito más escorada ya nos lo decía su coordinador hace unas semanas pero también la han podido disfrutar bienvenida Julia cómo estás

Voz 1268 01:34 bien gracias buenos días aquí Jorge Ayo gerente

Voz 1315 01:36 Bilbao Centro hola Jorge hola muy buenas graves liado también en Bilbao en Bilbao hacen traviesa aprovecha todo lo que os han dejado

Voz 3 01:42 ya que hay que enredar y al final aprovechar la fiesta para ser protagonistas para visibilizar al comercio y para disfrutar oye alguno de vosotros perdonadme que sea tan directa es donante de órganos ha planteado alguna vez John

Voz 2 01:56 hace desde hace muchos años yo soy durante un momento determinado una tía mía con la que yo quería mucho pero yo quería a toda mi familia mi familia estaba

Voz 4 02:05 esta cruz un saludo de reparto

Voz 2 02:08 yo porque no los molestamos hasta hace falta y entonces vamos

Voz 1315 02:12 eso es muy de aquí como como tal

Voz 2 02:14 entonces hubo que donar sangre para una operación con una a una tía mía hay bueno pues no sé si fue primero el segundo el tercero pero ahí ahí estuvimos no se me aficionó a donar sangre y luego pues aprovechando que durante un tiempo maravilloso exactamente donde todos los papeles pero la la Asociación de donantes de riñón estaba hacer estaba en el Casco Viejo bueno pues también tras una breve debate en casa porque esas cosas no parece que son siempre son duras

Voz 5 02:42 pues entre de ese mundo no la realidad es que

Voz 2 02:46 me gustaría seguir haciéndolo al final no sabes porque no te haces donante porque cuando ya no dejes que te dejes de estar aquí la posibilidad de que hay alguien que siga estando gracias a ahora parte tu cuerpo pues a mi me resulta bastante tarraconense

Voz 1315 03:01 ya has convencido a tu entorno para que claro otros últimas voluntades se cumplan llegado el caso es que ese es otro tema eh

Voz 2 03:05 pues está claro está claro ya

Voz 1315 03:08 esto ha planteado es que hemos tenido historias muy bonitas una previa napalm

Voz 1 03:11 pero desde el otro lado venga yo he sido de las que he recibido la sangre de

Voz 1315 03:16 es gente como John exactamente entonces también

Voz 1 03:18 qué pensar un poquito donde estaba no ponernos siempre en la forma que sí está muy ser generoso pero pensar también que gracias a la generosidad de otra persona tú puedes sobrevivir y eso también tenemos que plantearnos Oslo

Voz 1315 03:30 es es otra otra vertiente Julia qué te parece

Voz 1268 03:33 pues mira yo además yo soy enfermera

Voz 1 03:35 eh

Voz 4 03:37 con lo cual currículo más extenso Julia de verdad de bueno Super Woman pero sí colegiada o sea que

Voz 1268 03:46 decir que se jugó la colegiación es un tema que lógicamente me pilla además muy de cerca yo cuando estudiaba el Lejona que conlleva hacíamos las clases de anatomía teníamos ahí solamente un legionario que era el mismo que estudiamos todos pero siempre siempre he dicho haber yo donante directa o sea como tal no son pero siempre he pensado que cuando me muera por supuesto todo lo que tengo lo lo voy a dejar llegamos bien claro y mi familia lo sabe que se pueda utilizar lo que no sirva lo que pasa ahora a ver cuando me muera que sean

Voz 4 04:19 por supuesto que va a alegar también por qué no pero bueno me pareció oye me gusta que es un tema tan sagrado

Voz 1268 04:31 importantísima porque además pensamos solamente que es un riñón nota no no no no es que todo vale Osama al cártel Lago es osado todo es importantísimo me parece importantísimo y Jorge

Voz 3 04:43 bueno yo creo que hay una revolución actualmente Hong cómo afrontar la muerte Se trata de una manera mucho más natural y de alguna forma pues ordenando las cositas según bueno pues va avanzando la lazo te vas haciendo haciendo mayor no tanto en la forma legal de dejar bueno pues un poco tu legado para que en tus allegados puedan salir es bueno pues bien de la situación como también en el tema lógicamente de de órganos su incluso cómo quieres que que se proceda con tu restos y todo este tipo de cosas yo creo que que se trata de una manera mucho más natural y el ejemplo más claro precisamente son los nichos y las tumbas de Derio no pues que actualmente no encuentran ese relevo en cuanto a la cesión porque bueno pues la gente ha cambiado un poco en su forma de de encarando y su forma de mantenerse

Voz 1315 05:26 bueno se unirán Vestas recordando yo no haber precisamente la cubana al al teatro Arriaga cómo se afronta con este adiós Arturo todo lo que tiene que ver lo que decías todo lo de la revolución que has tacones eso seguimos hacia

Voz 6 05:39 no no me cuentes mucho que el viernes no pero tú sabes que vas a un funeral sabes que vas a los actores

Voz 3 05:48 ideas que habéis echarle Casco Viejo bueno pues esa es otra de las reflexiones que verdad enorme canse de decir gracias a todas esas personas que sí están tan concienciados como como vosotros y en el tema de los órganos es lo mismo al final yo creo que hay una oportunidad también de acercar el la donación de órganos a a la gente actualmente gente adulta que lo lo trataríamos con total naturalidad Si bueno pues quizá hace falta una pequeña campaña o acercar un poco esta esta posibilidad para que haya grandes adhesiones

Voz 1315 06:12 muy bien sabes que ponemos deberes este último día de clase en iba a ser menos siempre pedimos que por favor nos ayude Aisa ya que estáis en diferentes ámbitos a acercar a los oyentes de Bilbao que son esos cuáles son esos asuntos de interés que os parece que pueden ser comentados no sé me parece que vamos a empezar por no perdón por Ana no porque tiene música trae música así que lo voy a dejar para el final John Daly bueno pues el asunto

Voz 2 06:34 ahora ya es parte del que el que estaba previsto que se dentro del balance parece que habría que hablar de la última estupidez que ha dicho vi luego comparsa hablando de la militarización del espacio festivo por la presencia abundante y agradecida de la Policía Municipal

Voz 1315 06:53 se espera que voy a dar los teléfonos de contacto que ayer lo hice hubo mucha gente que llamó nueve cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos y programa que repito lo sabéis seis uno seis tres siete dos cuatrocientos porque hablamos de este tema con los concejales y hubo gente que llamó para opinar John doblé a ver

Voz 2 07:08 a y como sabes yo vivo en el casco viejo trabajo el Casco Viejo in vivo mucho la Aste Nagusia no para mi ha sido un placer auténtico y hablando con los con comerciantes que han estado abierto se ha visto a la Policía Municipal ha habido esa presencia que nos ha gustado mucho a la inmensa mayoría

Voz 5 07:27 han actuado de una manera

Voz 2 07:30 más allá de la seguridad incluso han hecho de informadores porque les he visto yo personalmente diciendo pues mire esto por aquí por allá o vaya oveja debería total es otro tema que salieron el programa anterior que a través de bastante polémica han actuado de forma bastante coherente con el tema de los manteros pero no los manteros como elementos que que compiten con el comercio sino como manteros como elementos que impiden el paso y que en muchas ocasiones han generado una problemática de acceso de de de de bomberos o de ambulancias es decir de otro tema ya hablaremos otro día no entonces decir que por la presencia de la Policía Municipal se ha militarizado el el espacio festivo bueno pues yo creo que el alcalde ha sido generoso cuando ha dicho que era una broma de mal gusto a mi me parece que

Voz 4 08:20 a ver si abrimos debate queréis a aportar algo más a ver cómo lo habéis Julia a ver

Voz 1 08:26 de Totana en el diera un sitio como la Aste Nagusia que está lleno de gente que te sientes un poquito que olvida el pensar que hay una presencia policial el que te hace sentir más segura lógicamente es importantísimo para todos

Voz 1315 08:37 coincidimos todos Julián Jorge sí sí por supuesto

Voz 1268 08:40 tomamos la presencia policial es importantísimo

Voz 1 08:43 es disuasoria

Voz 3 08:45 este año la verdad que hay mogollón de situaciones en las que bueno pues se nos quejamos de la de la falta presencia de actuación de la Policía una de ellas por ejemplo es el tema de las comidas que que se venden arriba abajo de alguna forma pues como con con pocas puridad y demás no yo creo que bueno pues el que haya referencias allí que de alguna forma ante un hurto ante esta situación es pues te pueden servir au o te dan esa seguridad o sea la quitan a quién a quién roba la verdad que yo creo que es interesante no son nuevos tiempos y en estos nuevos tiempos de manera natural yo creo que aquí hay a quién hay que perseguir al al delincuente

Voz 2 09:16 eh

Voz 1315 09:17 bueno más asuntos propios Julia cuál es el tuyo

Voz 1268 09:20 bueno pues nosotros lo que lo que yo este año no estaba en fiestas de Bilbao por primera vez vengo recién recién de vacaciones llegué ayer muy descansaba de muy bien nosotros lo que estamos preparando ya es la de usted que es una de las actividades más

Voz 1315 09:36 esto no es que esto no para

Voz 1268 09:40 y algunas piezas que el Ventilla estaba mirando lo porque lo tengo el veintitrés de octubre hasta el Si bueno pero bueno es ya estamos en ello además este año hemos hecho una cosa una novedad este año hemos hecho un concurso para el cartel de la feria

Voz 1315 10:00 ah mira como las gastando reparte

Voz 1268 10:02 esa tanto porque además teníamos sí igual alguna perrita alguna cosa entonces año hemos dicho nada un concurso entonces eso ya ha sido hemos tenido Un jurado de lujo eso ya ha sido y entonces ahora ya está

Voz 1315 10:13 cuando te te pregunte por algo que también siempre es muy polémico que él se sí quién se ha llevado el premio al mejor cartel alguien que sea aficionado a alguien que es un el ilustrado profesional porque esa es que hay un debate

Voz 1268 10:24 todo esto bueno es una es una chica joven que ella sí que ha hecho temas de peruanos es una recién licenciada con el tema está formada a estaba en el tema sí

Voz 1315 10:35 bien claro es que siempre polémica con esto que prefieren que sea abierto a todo el mundo y otros prefieren que sea más perfecciona está abierto a todo el entonces no citas el día veintitrés veintitrés El hombre desde octubre o veintitrés y veinticuatro de octubre ya no sé cuando sea cuánta gente congrega a esta fiesta Julia eso

Voz 1268 10:50 eh soy malísima pero muchísima gente miles si se siguen los gigantes quería la gente de fuera os ha viene gente de Santander de de todos los sitios nos están llamando ya cuándo es la fecha bueno pues nada Jorge os esperamos

Voz 1315 11:02 por esto no voy a pedir opinión primaba Ésa es decir todos que vaya

Voz 3 11:07 yo este año voy a voy a Múnich después de cinco años a la feria de Vesta y nos da la verdad es que hemos tenido un pasa ahí bueno por fin me escapo me escapo con los muy bien muy digno a mí me apetecía un poco hablar del del verano en sí no pues cómo han cambiado los hábitos de consumo como bajando el veintisiete de julio por ejemplo a a la zona Ledesma pues he visto una ciudad en plena abolición cantidad de gente comiendo picando tomando relacionando se un poco ese ese desborde de alguna forma de del Casco Viejo ese añadido de la zona Ledesma Diputación pues como el turismo alguna forma también nos está bueno pues llegando a muchos sitios y creando muchísimo ambiente en en el centro tan ah no yo creo que no sólo la gente de fuera que ha venido sino esa ese cambio en los hábitos de consumo del verano que tenemos los los bilbaínos hace que en el mes de julio pues ya no sea un verano del dos meses y medio y estemos veraneando fuera sino que realmente pues cada uno se plantea sus diez días de vacaciones más te Nagusia su estancia en la ciudad lo cierto es que yo creo que hasta primeros de agosto la ciudad está super potente

Voz 4 12:06 no te nadie de Bilbao cierra ya no es para nada no no sonido hace veinte años no lo sé pero desviado ahora no

Voz 3 12:14 es una canción que hay que aprovechar y una situación que yo creo que también a nivel económico tenemos que valorar porque bueno pues el cambio está ahí quizás estamos a veces con viejos hábitos que que bueno pues que comercio y hostelería que se pueden reflejar un poco en esta nueva situación

Voz 1315 12:28 ah mira pues poner el dedo en la llaga yo no sé si alguien recoge el guante a Ana viene desde Barakaldo los demás estáis en la zona de influencia de lo que es el el va pero también

Voz 4 12:36 de la Gran Bilbao sí

Voz 1 12:38 de Bilbao es de gran Beatle Gran Bilbao no solamente es de Bilbao campeón la capital

Voz 4 12:42 claro claro claro claro claro que vertebrado además yo

Voz 1 12:47 fíjate en una de las cosas que me gusta mucho hacer con mi marido venir a crear a Bilbao en ir de turista

Voz 1315 12:54 pero le decís así me voy a turísticas Bilbao

Voz 1 12:56 trata es verdad porque yo les he visto Anta sentirme turista esos días mezclarlo con los turistas y a pasear por el Guggenheim dar una vuelta ver a la gente oír esos idiomas que vienen me hace sentir como muy muy bien muy bien

Voz 1315 13:13 has notado eso sí sí para caldo no en Barakaldo

Voz 4 13:16 Aranca algún es el tema Barakaldo tendremos ahí toda

Voz 1 13:18 ya esa sensación de que tenemos que recordar lo siento mucho por los de Bilbao recordarle todo el mundo que él ve que es de Barakaldo

Voz 4 13:31 que viene al Betis

Voz 2 13:32 resguardar Barakaldo Barakaldo va a tener una oportunidad a darse a conocer importantísima los próximos días creo que son veintitrés de diciembre

Voz 7 13:40 eh

Voz 4 13:43 el cuatro de noviembre con recibí también

Voz 2 13:45 si el Open House es una es un festival de arquitecto

Voz 4 13:49 si no se este edificio en Bilbao

Voz 2 13:52 amortizados que se hizo el año pasado con un éxito y nosotros estuvimos colaborando con ellos volver a colaborar pero es que este año también está

Voz 4 13:59 cómo están espantos para la gente no se mira no solamente a la gente de

Voz 1 14:03 Bilbao sino también los de Barakaldo intentar recordarles que tenemos el edificio y edificios en Barakaldo que no conocemos ni los Barack al deseo es que por favor Nos Barakaldo es el llano vencieran los de Bilbao los de Bilbao poquito más tarde que recordamos

Voz 1315 14:16 poquito nuestro pueblo ambos todos esos edificios

Voz 1 14:18 Signes que nos han dejado nuestra industria también

Voz 2 14:21 sí sí que estaría ahí

Voz 1315 14:24 venga hombre siempre se ha dicho que estaría muy bien aprovechar las rutas como hay en otros lugares y no voy a dar nombres pero en Europa lo estamos pasando donde detenían su fuerza también industrial se han convertido en verdadera industriales hay testar Realia también en Port en el museo en Portugalete

Voz 4 14:38 es bueno todo esto está por hacer cuando cuando el Barakaldo

Voz 1 14:42 pregunta el interés para enseñar

Voz 4 14:45 a mí es que Tyler allana se pone ya me da mucho me da mucho coraje porque a ver quién lo digáis

Voz 1 14:50 nosotros lo entiendo

Voz 4 14:52 a la que está está

Voz 1315 14:56 sí diciéndonos bandos unos segunditos ya la vuelta Ana voy contigo

Voz 4 14:59 porque te quería dejar para el final porque llevas otra alegría tú no estáis otra alegría venga

Voz 4 18:01 la uno y treinta y dos minutos y está marcharnos la puesto Ana porque desde Barakaldo que ya sabemos que tiene el ve que nos la dejamos muy claro en la primera parte del programa ella quiere que hagamos pero a ver un swing muy organizado exactamente a ver qué pasa el año pasado

Voz 1 18:16 vamos ya sabes que estuvimos aquí informamos a todo el mundo de nuestras actividades de este año fue un éxito y este año lógicamente queremos volver a repetir no olvidar que estábamos estaremos en los fueros habrá master class este año nos unimos también el año pasado comercio y hostelería

Voz 4 18:34 últimos la UTI el último fin de semana

Voz 1 18:36 septiembre el último sea nada ya no es que ya estamos ahí preparando la ropa el vestido los zapatos y aprender cuatro pasos porque nos vamos a hacer suyo So payaso sus el año pasado hice o algo de Master hay más bien no lo sé si he conseguido recordarlo no pero sí es cierto que ha habido mucha gente y muchas academias que han incluido el suyo

Voz 4 18:57 porque este año este año va o hay que hay grupos que se dedican a esto en el que se organiza hay por ahí arriba

Voz 2 19:08 suelen que yo que soy torpe que tengo un pie enfrente el otro toma trate de hacer a ver no tanto las virguerías que hacen si lo lo bien que se lo pasa que es envidiable

Voz 4 19:20 eso sabe Julia tuyo que nos apuntamos

Voz 1268 19:22 vamos a mí me encanta el bailar no sea ahí no sé

Voz 4 19:25 tenemos que aprovechar hacer lo sacaremos nuestra manera espera espera que esto no lo hemos sabido mira aquí viene plana es bailar y el plan B es compras nuestros fui a la calle paso por si acaso te no viene Juventus ya estaremos allí con nuestras ropa con rodea no no oye Antón tirantes unos zapatos adecuados Mahler saque nos podemos apuntar podemos buscar en contra de Barakaldo suele tener exactamente venga perfecto

Voz 6 19:59 pero clases de claqué incluso se que no nos sacan un poquito no no exactamente

Voz 4 20:05 Anita Loos organizado tu yo claque Casco Viejo hasta ahora no para la verdad

Voz 1 20:12 fue impresionante sea el agente bueno la cantidad de gente que se pudo apuntar luego academia

Voz 4 20:18 bueno es si sigue siendo sigue siendo de creíble el porque debe de relajar y quitar mucho estrés hay que decirlo todo todo oye que os quiero llevar años

Voz 1315 20:25 la palabra mágica ha dicho ropa lo ha dicho Ana yo os quiero llevar ya lo siento a la vuelta al

Voz 7 20:32 ya el día a día que como Julia acaba de venir de vacaciones

Voz 1315 20:35 después os vamos a hablar de lo que está pasando también en esto de que donaciones de ropa que puede ser una buena opción a la hora de no gastamos tanto dinero

Voz 16 20:55 signos habrá

Voz 1315 20:58 bueno a ikastolas a los colegios a las guarderías a las universidades a la formación profesional a todo y como comerciantes y personas relacionadas con la vuelta al cole os gustará conocer una encuesta luego en la valoramos que asegura que Euskadi lidera el ránking de donaciones de ropas a ONGs somos los terceros en volumen de ropa detrás de Madrid y de Valencia Yeste estudio lo ha realizado una web de catálogos de productos y ofertas online tiende hoy subdirectora cofundadora es Eva Martín hola Eva bienvenida esta mesa cómo estás muy bien gracias cuanto aprovechamos en Euskadi aquí la ropa de un curso a otro cuanto

Voz 0809 21:31 aprovechase aprovecha poco de El Puche para otro hay que renovar el armario hablamos de ropa escolar cada dos niños están creciendo y hay que renovar el armario

Voz 1315 21:39 Matas Mena durante un poco más

Voz 0809 21:42 cinco por ciento Tenemos que renovarlo claro

Voz 1315 21:44 entonces le queremos dar una segunda vida ya aquí sí que sabemos hacer eso no cuál es la segunda vida pararle para ver

Voz 0809 21:51 a ver la gran mayoría es más de un treinta por ciento se comparte entre hermanos y conocidos es lo típico que va escogiendo biliares beatificar bolsas que pasan de casa en casa y desde luego también en el País Vasco lidera lo que son donaciones de de ropa ONGs no sólo ya ante familiares sino lo que ya nos queda no queda también a a la energía

Voz 1315 22:13 habría que el social o entidades sociales oye qué perfiles quiénes son esos padres madres hay tasa más que más guardan la ropa y quiénes son las que más donan

Voz 0809 22:22 pues sí lo es que más guardan ropa son las las los padres más jóvenes no Hora veinticinco treinta y cuatro años también imaginamos cuando estén de estudios que también esperar no vas a tener más hijos otro tienes más hijos más pequeños guardas para tus propios hijos los dos de más edad son los que más turno

Voz 1315 22:38 los demás serán los más mayores igual cuando ya salvan haciendo las limpiezas le trasteros buscan de dices vamos a ver si tengo aquí yo acosaron pueden

Voz 0809 22:46 pero esto es que acordó el estudio sobre ropa escolar claro todo lo de niños la franja qué más da es de cincuenta y cinco treinta y cuatro años ya ya está ya sabe todavía podía asegurar Paraninfo has tú eres los padres pero pero pero

Voz 1315 22:59 no no es no es el caso Eva nada dos minutos que queríamos poner en esta mesa esta vuelta al cole que aquí y ahora voy a dar las cifras y además estoy con comerciantes a ver qué valoran ellos gracias por la conexión

Voz 0809 23:09 vale gracias a vosotros

Voz 1315 23:13 a ver yo nunca me suelo creer a pies juntillas tú pues los datos que serán en estas fechas pero sí que es verdad que entre todos los observatorios que hemos visto en redacción da que gastaremos una media aquí en Euskadi cada familia entre doscientos sesenta y cinco y trescientos euros por el asunto de la vuelta al cole no incluyo habrá quitas llamas que me estén escuchando pues que si hay que comprar Unai Pat algunos colegios ponen en marcha ese desembolso brutal o sea hay que hacer algún tipo de de historia extra pero de media más o menos está esto aquí vuestras vuelta al cole haber Jorge empiezo por ti que tienes Txiki por la casa como suelen ser

Voz 3 23:46 ser bueno al final te vienen poco todo dado casi entre libros que tienes que comprar tú lo has comentado el tema Allied cosas de esta Si bueno pues esta es la puesta al día con cuadernos Si algo de ropa lógicamente que que se quedan pequeñas aquí tengo un ejemplo claro de verdad

Voz 4 24:02 no es bueno

Voz 3 24:04 pues que al final casi todo te viene dado y bueno pues frente a ellos un gasto importante que que luego próximos meses posteriores también se nota pero bueno la verdad es que siempre tiene que dar para para el comercio hoy para de alguna forma vestir con elegancia cómo se viste en Bilbao uno a al margen de las donaciones que por supuesto es cierto que ese van aumentando y que cada día más Eliza la la ropa para parados pequeños au para o para gente cercana

Voz 1315 24:28 mira me quedo con este dato el donar ropa solista una ropa donó hay ropa o incluso nuestros comercios no sé igual hay campañas que desconocemos sabes que por ejemplo voy a dar el nombre Zara tiene unos controles a la entrada que pone para Cáritas la gente va allí dejan sus prendas donación de ropa esto

Voz 3 24:44 a nosotros este verano por ejemplo con la bueno pues al final lo que tienes en casa ya que ha superado a la pequeña pues nosotros lo echamos en los contenedores de de Coopera

Voz 4 24:52 copera también Gastón en Bilbao hace hace unos

Voz 3 24:54 años Si bueno pues ahí sabemos que el fin es es un fin ilícito y que realmente tiene una utilidad

Voz 2 24:59 es una empresa encargará exacto copera es algo más que una tienda de segunda mano de las todo un proyecto en el cual desde la recogida de ropa la digitalización la preparación que ya está dando trabajo sobre toda mujer tres en riesgo de exclusión Xetra es todo que luego al final acaba en sus tiendas de cooperado de puedes encontrar temas muy interesante aparte de poder cambiar ahí Vales en el caso

Voz 4 25:22 sí sí está organizado y además que de cuentas

Voz 2 25:25 en forma parte esa es la parte más interesante de lo que se llama economía circular no es que yo creo que es importante así y es importante también que que salga a la palestra él para el comercio en la vuelta al cole es un es una campaña importante en la cuarta bien está teniendo su incidencia el comercio online no sé si por cierto por desgracia porque también habría que plantarle cara a todo ese tipo por acciones por campañas pero creo que es lo mismo que antes el órganos hemos hablado que que Euskadi es líder mundial de de donación de

Voz 1315 26:00 sí tengo aquí mensajes de oyentes huy aleros ahora es sobre el tema de las

Voz 2 26:04 parece que esto de que que tenemos con el tema de la ropa cuando algo se te queda ver cuándo subes de peso cuando bajas de peso

Voz 4 26:11 la verdad claro claro claro

Voz 2 26:17 le entregar como dice Jorquera alas a los contables que hay por todo Bilbao de ropa para que sea sabiendo que va a volverse a ser utilizaba no como antiguamente que había recogidas de ropa usada en casa que no sabías muy bien que acaban pasando aunque sea marrón

Voz 1315 26:33 a sabe si es que no es

Voz 2 26:36 es un orgullo de ser más que uno de ellos no este tipo de

Voz 1268 26:39 Julia podamos bueno estoy si nosotros también quiero decir bueno a mí el colegio ya me pilla un poco tarde pero en el colegio de mi hijo por ejemplo había también un rastrillo dejaban la ropa de los que no teníamos otro hijo dejaba es tu ropa ahí se hace un rastrillo para el resto saque

Voz 1315 26:54 bueno uniforme efectivamente suele ser así

Voz 1268 26:57 luego respecto al comercio también nosotros además coopera los tenemos asociados de esto tenemos por supuesto todo lo que sobra contenedor porque además no solamente eso que el el reciclaje va mucho más allá en la ropa que está bien Se como John ha dicho se limpiarse tal pero la que no se envía a otros países para hacer alfombras para hacer un montón de cosas ser reciclado Thomas es una maravilla que bien yo creo que en Baracaldo

Voz 1 27:21 con qué te voy a contar sino además hay una cosa que tenemos que tener clara osea cuando tú algo la persona que voy a coger algo de segunda mano es porque realmente lo necesita sitúa económicamente estas bien lógicamente no te vas a una tienda sea es algo que es entonces tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es realmente ayudando a la gente

Voz 4 27:38 la salida hay una segunda oye no ha salido un programa muy de segundas vidas era un trasplante de órganos la ropa lo yo quería es decir algo no no no

Voz 3 27:46 eh que nosotros en siempre en la fiesta del Carmen en fiestas de Indautxu organizamos desde hace muchos años un mercado infantil de juguetes tenemos un montón de niños pues allí sus juguetes que ya no utilizan les hacemos un poco casi casi de formación de comerciantes que es importante también esa esa parte de bueno pues de visibilizar cómo gestionar su negocio como cambia el precio y demás y luego lógicamente bueno pues los juguetes tienen una segunda vida no es la parte formativa vinculada al comercio la verdad es que es muy chulo y son muchos los niños que han pasado por allí que bueno pues han han hecho de comerciante

Voz 1 28:17 es que para cuando también se hace el rastrillo solidario sin

Voz 4 28:21 también hay

Voz 1 28:23 en una causa a todos los determinada donde se donando ese dinero que se recoge y los que lo trabaja los que estás dependientes satélite son los niños

Voz 1315 28:30 oye Bao hay una persona que no escribe alguna más pero voy a hacer esta historia ya para ir terminando buenos días por el tema de los trasplantes yo soy donante desde que tengo dieciocho años cuando falleció mi padre accedimos por supuesto donar la satisfacción que sentí cuando me llamaron para decirme que sus riñones y las córneas Le habían servido a alguien no tiene nombre gracias bueno pues gracias a esta persona por contarlo atrás desde los micrófonos de Hoy por hoy Bilbao yo lo voy pidiendo a Iratxe la sintonía yo estoy diciendo que ha sido un placer contar vuestras historias en este verano noche Irene que vosotros protagonizada