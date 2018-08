Gastronomía con nuestro "cocinillas" Eneko Sukaldari

Voz 1 00:00 hoy por hoy del va conocida

Voz 2 00:15 Nos quedan trece minutos y con este sonido saben ustedes que entramos en las cocinas de Hoy por hoy Bilbao y allí nos encontramos también a final de mes a Ineco Martínez su calvario nuestro bloguero cocinó sillas quién nos va descubriendo en las cocinas de otras bienvenido qué tal

Voz 3 00:29 qué tal tus vacaciones han sido muy gastronómicas si gastronómicas como podía ser otra manera que has hecho bordando cosas estado por la zona de Burgos y por Madrid visita una una granja de The Way You que ese agua yo un animal supone si es un ganado vacuno de origen japonés bueno pues esta es una granja de un empresario de aquí vasco que se come del agua del White cuál es no pudo todo comimos prácticamente todo la lengua y cecina chistorra las sea todo lo que te puedes imaginar un menú confeccionado todo con ello vale pues apunta el quizá pueda ser una opción no dé para descubrir la nueva temporada radiofónica muy bien y que más en Madrid que ha estado en de este hecho donde Diego Guerrero Eden probando un menú el menú degustación largo que tiene diecisiete pilotos y diecisiete vinos espera eso supongo que para pasear no será no al medio día pero es un menú ligero poder diecisiete y qué precio tienes si te lo que se que se pues fue un cumpleaños que me hizo mi mujer quema maneja el menú de los dos hijos el maridaje mio era fueron cuatrocientos cincuenta euros bueno qué te parece yo estoy ahorrando en os que sí que lo merece sí sí desde luego porque tú siempre es hablas muy clara los oyentes Bilbao y siempre nos dices que hay bueno que hay cuestiones que son más de estética psiquiatras son gastronómica hay sitios donde pagas veinte euros ya es caro aquí para las cuatrocientos cincuenta y no es en absoluto bueno vienes con invitado de lujo ADER hace los honores sobre todo danos pistas del tipo de cocina que hace está en Bilbao sí el vaho lleva cuatro años sorprendiendo a todos los paladares bilbaínos con su cocina inspirada sobre todo en Japón basada en un producto de altísima calidad eh pues siempre con algún guiño me como un poco de mestizaje de aquí de allá llevándolo a su terreno y la verdad es que se ve que es una persona que disfruta con lo que hace y además los lo transmite

Voz 2 02:31 Dani Lomana Kumba o Taco bienvenido cómo estás bueno bueno oye claro cuatro años ya de Cuba

Voz 0621 02:39 cuatro años de edad

Voz 3 02:41 es tremendo porque era ese chico nuevo de la oficina digámoslo así un poco en la restauración sorprendía así cuando nos hablaba Eneko decíamos pues saber cómo funciona esto así que si funciona

Voz 0621 02:51 eso parece la verdad es que abrimos en el dos mil catorce En tenía veintisiete años y no tengo XXXII eh

Voz 3 03:00 sin parar los las que estábamos

Voz 0621 03:02 el resultado luego pues hemos abierto también taco que en enero el ocho de enero llevamos ocho meses y estamos contentos también del resultado es muy diferente de la propuesta

Voz 3 03:14 así Bertín que no tiene que ver también con la con el mestizaje supongo o Quo no tanto

Voz 0621 03:20 no tanto derrame puro y duro es muy clásico muy tradicional y es realmente es un caldo con fideos lleva Topix novias son de carne verduras ahí es divertido

Voz 3 03:37 si hay alguien que nos está escuchando y nunca es nunca probado la cocina qué haces yo les toque decir que luego nos va a dar las nociones de una lectura de tus platos que no puede retirar de la carta ahora ahora lo decimos pero como le animaría es quizá que atravesará la puerta del Kuchma de lo taco o simplemente que es acercar a ese tipo de comida y esa es que mucha gente que dice no lo que yo no entiendo de esto que le dirías para que se acercara a esos platos

Voz 0621 04:02 bueno sí que es verdad que la gente de aquí y pues bueno dicen que da un poco de miedo no porque quizás no tan conocido pues vamos a hacer un restaurante japonés de cierta calidad no

Voz 3 04:17 sí es que en Bilbao al margen de vosotros bailada desde que se cerró dos y huy no hay absolutamente ninguna propuesta de calidad

Voz 0621 04:24 son otras propuestas no yo bueno me dedico a otra otro camino que es pues el producto local de aquí no todo mucho los pescados la que te encuentras en un restaurante asador no si besugo salmonete doradas salvajes lubinas habrá hecho esas centrales cosas que te gustan también estoy enamorado de la hurta me encanta

Voz 3 04:51 sí es cuéntanos lo como es pues esto

Voz 0621 04:53 como un Pargo no y ahí sí que es verdad que la gente no no saber cómo es un Pargo eh yo digo para que la gente esa era la idea que es un una dorada de color rosa

Voz 3 05:05 vale IT es tan grasa como la dorada

Voz 0621 05:08 eh es no tanto no tanto pero estamos bueno ahora tiene una textura muy rica pero Lula es como una evolución de de El Pardo es mil veces mejor no es como la evolución para mí nada de una manera has ido explicarlo muy fácil es súper unida porque tiene como unas bueno yo tengo un compañero de trabajo que le dice que es del Atleti no porque tienes franjas blancas y rosas

Voz 3 05:34 oyera era hurta que viajas mucho sigues buscando vas a Japón habitualmente llegaba acabas de llegar de Japón de hecho no pudimos traerle antes

Voz 0621 05:43 eso está viajando hizo gala que te

Voz 3 05:45 he oído esta vez de Japón para la carta del coma otro de loto cuyos eh cualquiera de los dos

Voz 0621 05:50 sí bueno llevo cada verano que es cuando tenemos las vacaciones siempre me voy normalmente es un mes este año pues estaba vacaciones de verdad

Voz 3 06:01 son las de ir a aprender para trabajar

Voz 0621 06:04 por qué en las anteriores veces han sido para trabajar no ir a un sitio una academia de sus equipos para aprender más el año pasado también estuve en un sitio de guerra amén pues para poder entender el proyecto y entonces este año ha sido solamente para comer

Voz 3 06:24 bueno pero si si bien eso también lo hace con lo acaba de contar y eso también da una idea de lo que no sé si se puede traducir así lo que puede funcionar aquí te fijas mucho de lo que llaman el palada el paladar Pascua ahora

Voz 4 06:37 la de aplicar aquí el para dar japonés digámoslo así funciona así

Voz 0621 06:43 bueno sí que es verdad que hay una tendencia no de este tipo de cocina asiática no específicamente japonesa no es de hecho hay un boom nos depara grandes títulos

Voz 3 06:55 cosas que sea decirte si es un hombre que a la altura de aceite tiene criterio y bueno pues ahí se van quedando aún no ha sido bastante nato sí bastante criba yo me quedo con dos Emilo dos has dicho Hercules llega el otro cuál es el detuvimos a principio de al principio de agosto los dos este este verano también muy bien oye dejó una receta cuál nos deja Dani cuál no es quieres contar

Voz 0621 07:23 pues bueno nuestros platos al final son bastante sencillos y entonces bueno e uno de los platos del que todo el mundo pierde por él es un tartar que hacemos de atún rojo atún rojo de verdad

Voz 3 07:38 qué dices bueno pues porque podía indica que ha vivido unos tintes que echar al colorantes etcétera etcétera

Voz 0621 07:47 hay que especificar pues lleva una yema de huevo ecológica con paté de trufa solamente pues con aceite dar un poquito y soja

Voz 3 07:59 el paté trufa de dónde sale hacéis vosotros también

Voz 0621 08:01 no ese no no hacemos nada ese lo compramos un distribuidor que bueno es italiano es una marca muy muy muy buena no dentro de la gama que probado pues para mí es la mejor

Voz 3 08:15 la mejor tartar de atún rojo con Gemma del juego de huevo ecológico ya este paté de trufa made in Italia cuanto no es al este plato en el cómo

Voz 0621 08:23 pues lo tengo bueno tengo dos opciones el de lomo de atún eh Veintisiete con IVA incluido luego tenemos la opción de ventresca que es el atún que se pues

Voz 3 08:38 Cate es en no digamos más grasiento

Voz 0621 08:41 te puede gustar o no piensan ya ya sabemos todos que tengo una especie de la XXXV con IVA

Voz 3 08:48 claro que el restaurante está lleno hay que pedir que son precios que les consciente que es un producto de calidad siempre está ese debate no lo decía antes el de acaba de llegar Eneko dice yo pagaría otra vez casi los quinientos euros que pagado esto funciona aquí está calidad precios somos conscientes vamos a pagarlo

Voz 0621 09:06 yo creo que cuando yo aposté por la calidad máxima de hecho llevo cuatro años así es que a día de hoy estoy más contento con con la calidad del pescador que tengo ahora que hace dos no me ha costado lo suyo pero bueno es un esfuerzo que hay que apostar si quieres mantener eso no si ves que apostaba bajas muy bien no estamos llenos todos los días del fin de semana gripes antes mandamos bueno hay sesenta setenta ochenta por ciento de encontrar ritmo está muy bien pero hay hay gente no entonces yo apuesto puesto siempre pongo por eso con la calidad pero luego productos nuevos diferentes para que pueda sorprender a la gente

Voz 3 09:47 es nuestro factor diferenciado es que sino final tienes que buscar algo que te distinga de los demás vuestro caso pues aparte de la técnica es el producto el product taza dicho Eneko Dani Háblame del equipo es muy difícil encontrar a gente formada o gente que te siga el ritmo otra baja solo

Voz 0621 10:05 no tengo un buen equipo y la verdad es que estoy contento con ellos

Voz 3 10:11 con la cocina

Voz 0621 10:13 pero estamos catorce en total lo que es la cocina estamos las dos proyectos salta lo El arco más personas catorce yo ataco también habrá generado puestos sido Take Two ahora mismo Jover no me acuerdo yo me encargo de la cocina menos serán menos no igual hay menos hay menos gravita

Voz 3 10:35 claro y es muy importante todo desde que entras por la puerta hasta que eliges el producto asesoras eso lo tenías distribuido de una forma natural lo incidir en determinada forma de dirigirse al cliente como lo hacéis porque claro sois un restaurante de calidad pero también innovador

Voz 0621 10:53 sí me encargado de buscar ciertos productos antes bueno había comentadas Nico y yo trabajo Wanjiru de Japón es muy muy caro no es extremadamente caro que es un pez entonces la carne que habíamos comido antes

Voz 3 11:09 te da que él lo lo que tú traes con lo que he probado

Voz 0621 11:13 a él de gran animal de granja mi nombre tiempo sí sí sí sí sí os es un ejemplo yo me he vuelto loco para conseguir eso sí la verdad es que antes estaba prohibido ahora ya se puede conseguir indicado tienes que explicar eso producto elaborado tiene un precio muy elevado y luego tienes que explicar no lo saben el porqué de que hay como me lo explicas más de medio minuto es una una carne que no tiene nada que ver y conocemos no tienen nada que ver está la gente que dice es que no padece carne que parece espacios como pescado e incluso no como la parte de la de la entonces claro eso tiene pues esas similitudes visualmente la infiltración de hacia Reus