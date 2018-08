El hospital de Eibar entrará en funcionamiento en octubre o noviembre

bueno es difícil de surjan novedades a lo largo del mes de agosto yo creo que estamos siguiendo Villán de lo que no planteo el Parlamento con la moción aprobada en su momento por todos los grupos y también con la información que vimos como le he dicho en la comparecencia parlamentaria se cerraran los expedientes se planteará las medidas que surjan de esos expedientes a la información a los tribunales y ya hemos recibido dimos puesta a disposición tanto del Parlamento como Alarcó todos los informes que la Universidad de Oviedo en la cátedra de análisis estadístico si comete hechos sobre todas las categorías

bueno no es exactamente como usted me acaba de decir ya estaba presente en la comisión y lo que la señora Múgica anunció fue que la información entre los cuatro expedientes abiertos en su conjunto iba a ser trasladado a la Fiscalía y así ha sido en esa información alguna de los miembros de los tribunales refieren que alguno de los este estas que han denunciado la Oferta Pública de Empleo se dirigieron a ellos para solicitarles parte del nos exámenes que sólo se negaran esa figura en la documentación que se ha remitido

bueno a veces estamos cumpliendo plazos en la obra civil ya finalizado y ya ha sido entregada hemos sacado ya los concursos para el equipamiento y esperamos cumplir nuestra previsión antes que antes de final de año entre en funcionamiento pueblo latino y no vamos a esperar al mes de diciembre no le puedo adelantar que en la última semana de octubre o a lo largo del mes de noviembre sí esperemos ya de todos los equipamientos que seguro que si entran en funcionamiento

en Urduliz se ha tardado casi dos años en tener todo en marcha en Éibar no se va a tardar tanto no imagino

ciento ochenta mil habitantes las instalaciones pues quirófanos y servicios no tiene nada que ver en su complejidad y hago hombre como usted conoce cuando se les tuvimos una problemática inicia hoy una discrepancia con los sindicatos en el que nosotros entendíamos que había determinados servicios como cocina lavandería limpieza que estaban mejor externalizados que compensación propia aquí pues Nawal no va a ser así de la línea que hicimos en Urduliz en tanto en cuanto a la sentencia judicial el servicio será con prestación B

y una cosa más para finalizar de consejero y una de las cuestiones de la que hemos hablado mucho en en las últimas semanas en los últimos meses esa llegada de de migrantes que cruzan el que cruzan el Estrecho casi tres mil quinientas personas me imagino que no hay ningún problema para que sean tratados en la en la asistencia pública de Euskadi no en Osakidetza

Voz 2

08:24

por supuesto que no nos preocupa darla algo hubieran en su conjunto para dar la mejor asistencia no sólo desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de vista social a esas personas que salen de sus países por motivo de trabajo por motivos político con otras características obstáculo para darles la mejor atención desde el punto de vista sanitario se les está atendiendo en aquellas situaciones de Zynga que tiene para nosotros es muy importante no transmitir enfermedades nuevas al conjunto de la población es muy importante que no haya personas que como ella mientras nosotros que desigualdades de acceso a la salud hay estamos coordinados con los diferentes departamentos y con tan Secretaría de Lehendakaritza que lidera el programa de detención de inmigrantes