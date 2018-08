Violencia filio-parental

Voz 1 00:00 claro no

Voz 2 00:09 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 3 00:22 nada

Voz 1473 00:24 doce y treinta y tres minutos son menores con problemas para reconocer la autoridad y en principio sólo son agresivos con sus progenitores la estadística judicial es clara en Euskadi cada año nuestros juzgados dicta en alrededor de un centenar de medidas contra menores medidas que implican su internamiento dentro de esas medidas hay un dato que si no hay

Voz 1915 00:42 ha llamado la atención se ha pasado de un siete

Voz 1473 00:45 a un catorce por ciento de quiénes son condenados por violencia Philip parental ya ahí lo que Radio Bilbao les viene contando en las últimas horas y que nos confirma ya el Departamento de Justicia del Gobierno vasco

Voz 5 00:55 somos conscientes de que yo concretamente en la vid si el departamento tienen actividad tiene un nuevo centro de nieve dos con más o menos más diez plazas para específico ya para este tipo de de violencia

Voz 1473 01:12 es la directora de Justicia Loly de Juan nos contaba que hay varias opciones para la ubicación de este nuevo centro aunque ningún caso sería en la capital en Bilbao sobre el perfil de estos jóvenes agresivo sí pero en principio

Voz 5 01:22 no sólo en casa aunque fíjate en el centro para la violencia presentar Nos que van allí no son menores de una agresividad a lo tienen con sus progenitores no tienen con el resto son críos que quien lo que a veces es buscar un concepto claro de detienen se la regencia no por lo tanto no son centró pues no ático porque tenía

Voz 1473 01:53 pues que unimos a otras que maneja otra institución la Diputación Foral de Vizcaya en los últimos cuatro años el número de jóvenes agresores en el ámbito

Voz 1915 02:00 a mí liar menores de dieciocho años asistidos por los servicios forales ha aumentado un veintitrés por ciento se ha pasado de ochenta y dos adolescentes a ciento uno en el año dos mil diecisiete Teresa la espada diputada de empleo inclusión social la igualdad bienvenida esta antena como está muy bien es un asunto que les preocupa desde hace tiempo relativamente la violencia afilió parental cómo lo ve

Voz 6 02:22 hombre yo creo que preocupa desde hace tiempo porque Service tenía diez años y eso significa que cuando hace diez años empezaron a pensar que esto empezaba a ser dificultoso y que generaba en los servicios sociales y un impacto importante es cuando se verse configuró el servicio

Voz 1915 02:39 en los perfiles son claros en principio varones los años a llama la atención que de los atendidos el año pasado hay diecisiete casos que van de diez a trece años son muy pequeños sí

Voz 6 02:49 creo que esa es una llamada atención importante saber que la edad en algunas cosas es mejor no es lo habitual suele ser un poquito más mayores que es cuando debutan en la adolescencia pero es verdad que hay casos desde desde muy temprana edad no yo creo que lo importante es saber que se puedan detectar que hay servicios que los atienden que se den una voz de alerta lo más temprano posible para hacer la intervención adecuada

Voz 1915 03:11 cuando esas generalmente esa voz de alarma las familias evidentemente entiendo perdonan este tipo de situaciones cuando se dan en casa pero cuando se hace insoportable ya es demasiado tarde a hay que acudir antes

Voz 6 03:21 pero antes eso lo dirá Luismi que se va a hablar bien sobre cómo se hace la intervención

Voz 1915 03:25 enseguida lo vamos a decir a usted qué le parece la medida del Gobierno vasco la que nos adelantaba la directora de justo

Voz 6 03:30 hicimos probablemente sea necesaria estamos hablando pero ya estamos hablando de chicos y chicas que están en justicia juvenil no tiene que ver en la conexión o la la con con servicios sociales es distinta nostros atendemos antes a veces antes de que haya habido intervención judicial y eso sí es importante decir CC servicio que nosotros atenta vemos las familias que atendemos nosotros en general no habido intervención judicial hay alguna derivación judicial pero lo normal suele ser que son intervenciones derivadas desde servicios sociales de base desde colegios desde centros escolares desde la propia petición de los propios padres que sean cuenta que no controlan la situación no yo creo que es el momento adecuado cuando llegamos a Justicia había una denuncia ha habido un agresión ha habido una situación difícil una intervención

Voz 1915 04:13 la lleven la contienda ya Erwin interior inherentes acta

Voz 6 04:16 ante él no hay una hay un internamiento por justicia y claro lo que decía la directora de Justicia es que evidentemente estos centros como no son chicos y chicas que agredan a al al conjunto de la sociedad la peligrosidad de alguna manera es contra sus progenitores fundamentalmente contra la madre contra la madre fundamentalmente contra la madre y aquí hay una derivada bueno pues también de análisis de género que tiene mucho que ver con que es la madre la probablemente la más la víctima más habitual no creo que se setenta y cinco por ciento escasos no recuerdo y la cifra que hoy que son con las madres

Voz 1915 04:49 iremos ir evidentemente están ustedes hablando coordinados tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Departamento de Justicia en este siguiente paso que se quiere dar

Voz 6 04:57 claro claro que sí claro que estamos coordinados de hecho ayer mismo hablaba con con la directora de Justicia sobre esta cuestión todo va a depender de la de la aprobación de presupuestos del dos mil diecinueve

Voz 1915 05:07 tendrá una partida específica si este proyecto yo edad no será en Bilbao como nos decían desde Granada

Voz 6 05:12 no no probablemente no serán Bilbao por qué no en la capital bueno yo creo que hay una concentración de servicios en la capital y luego yo creo que también hay que pensar que no todo esto se resuelve en en la ciudad a veces sacar los recursos fuera también permite trabajar otras áreas del crecimiento educativo de chicos y chicas que tiene que ver con el medio ambiente con la naturaleza y un poco del foco de atención de Bilbao yo creo que eso no está mal no no tiene nada especial porque también ellos tienen localizado un espacio físico concreto Teresa necesita

Voz 1915 05:44 te más recursos este área de atención dada al incremento de lo que les informe usted que ustedes mismos manejan ocho de cada diez familias asistidas por el programa contra la violencia de julio aparenta al finalizar el proceso de intervención en su totalidad es decir hay un volumen hasta noventa y ocho el año pasado a asistir necesita más personal este servicio más atención que

Voz 6 06:02 bueno yo creo que de momento estamos ajustados si si necesitas más iremos viendo con presupuestos como vamos a hacer incrementa para incrementar las partidas yo creo que lo importante es que se sepa qué servicio existe y que está a disposición de las familias siempre que lo necesiten Easy en un momento determinado hay una necesidad mayor y hay una lista de espera se atendiera

Voz 1915 06:20 Le quiero preguntar por la relación con el resto de territorios claro evidentemente tenemos más población siempre tenemos la necesidad de más recursos y demás atención es algo que sea homogéneo estadísticamente está ocurriendo en los tres territorios es algo que va a más

Voz 6 06:34 creo que ocurre ocurre también en nivel de todo de todo España yo creo que es un fenómeno que está ocurriendo en las sociedades occidentales y donde tenemos un menor número de hijos Don tenemos una unas tasas de natalidad menores donde hay una implicación quizás de los padres que trabajan los dos con dificultades para gestionar las los límites y las normas de los críos en los niños y niñas yo creo que tiene que ver con sistema educativo familiar que estamos en este momento implantando

Voz 7 07:00 pues vamos a confirmarlo

Voz 1915 07:15 Teresa se refería a Luismi Uruñuela que es el director debe Risto es la entidad que gestiona el programa contra la violencia afilió parental y que alguna del ya pasado por estos micrófonos Ruiz bienvenido qué tal como está muy bien bueno la verdad es que es un tema que hay que tomárselo con seriedad pero yo no sé hasta qué punto Mike estar más ocupados que preocupados

Voz 7 07:35 hay que estar más ocupados sí

Voz 1915 07:38 a evitar alarmismos estamos hablando ocho familias estamos ante David Kay es verdad que hay un incremento cómo valora usted los datos las cifras que tenemos encima de la mesa

Voz 7 07:48 bueno en principio se valora bueno adecuadamente claramente no no podemos sobre el nivel de población adolescente juventud en en Vizcaya en concreto para Podemos a las manos es una bota dentro de bucean no sí que se han dicho cosas ya Wiese avanzado cosas como muy interesante sería como para hablar toda una mañana no habéis empezado presentando el programa como adolescentes que plantea problemas bueno ahí quizás se podría pensar también que en realidad igual no es un adolescente que son familias no dónde ponemos el foco en los adolescentes sobre las Familias no

Voz 1915 08:30 estaremos hablado del dato del adolescente del varón que tiene entre catorce y dieciocho años que suele ser repetidor de curso y que viven su hogar familiar y progenitor que es un poco es el perfil del del chico que ustedes están ahora atendiendo hay menos chicas en ello

Voz 7 08:42 sí lo que pasa es que no atendemos a adolescentes atendemos a familias claro el enfoque estaba mucho más centrado en el sistema familiar que en que en el individuo no este centro del que se comentaba no sería bien montado si no tiene una una repercusión familiar no y una atención la familia sólo con bueno ya llevamos conviviendo con personas de adolescentes que han tenido este la problemática o que han sido condenados desde hace muchos años no esto no es no es nuevo pero sí sí solos e incide en el en el sujeto en el individuo no incide en la Familia pues claro porque todos nacemos da la ventaja que tiene el programa esto que es un buen que es un programa pionero no porque no se atiende sólo al al adolescente sino que se atiende también a todas la familia no

Voz 1915 09:32 Nos ha llamado la atención evidentemente porque ha habido un incremento de un veinticuatro por ciento en las familias atendidas desde hace cuatro años porque está aumentando sedantes la voz de alarma o hay más casos

Voz 7 09:47 a lo mejor junto con eso a lo mejor se está atendiendo porque hay un sitio para atender no a lo mejor ha aumentado porque hay un sitio en el que se pueden atender no antes a los que hace que sencillo

Voz 1915 10:00 para atender el programa abierto quieren sí nota poco

Voz 7 10:02 aumento es muy significativo e hace cuatro años eran setenta y siete familias son noventa y ocho a ver no es una no son doscientas cincuenta descendentes dietas ha pasado de setenta a noventa y ocho

Voz 1915 10:15 para usted incremento significa que no lo sé

Voz 7 10:19 el negativo lo que puede aportar algo el problema se ha aumentado también porque el programa cada vez se conoce más entonces si antes no se sabía dónde dónde enviar a estas familias ahora ya se sabe entonces claro eso facilita mucho

Voz 1915 10:34 hábleme de ese de ese joven de ese perfil primogénito Teresa sigue con nosotros el ponía el acento en que la madre pues suele ser la principal víctima qué tipo de familias que igual no sorprende hemos leído en alguna ocasión que esa relación este tipo de violencias con la pobreza y nada más lejos de la realidad el abre es de esos de esas familias por favor

Voz 7 10:54 correcto por lo son familias de todo el espectro socio no y cultural claramente claramente hay que decirlo no y también claramente que decir que es que es un problema de cien por cien de violencia de género claramente esa las madres son cien por cien agredidas seguro no que tipo de agresiones estamos hablando pues estamos hablando de agresiones psicológicas de agresiones económicas idea agresiones físicas pero es verdad que cada vez estamos notando más según lo que estamos investigando que vienen familias con una mezcla entre las tres tipos de violencias más más habituales con lo cual que dice que viene para miles sea cuando cuando el tema está muy desbordado

Voz 1915 11:40 es decir que es ese joven ese menor ha podido crecer en un entorno donde ya se ejercía en las violencias no no quiere decir que quiere decir que

Voz 7 11:49 cuando las familias vienen al programa vienen ya habitualmente con el con los tres tipos de violencia conjuntos detectados ya no es decir que el problema sea dejado demasiado tiempo y que debía de haberse intervenido mucho antes

Voz 1915 12:03 hábleme de cómo se interviene en estos casos cuál es el primer

Voz 7 12:06 eso bueno en este en este programa hemos ensayado una fórmula que no que no había hasta ahora y que nosotros también dudamos de que si pudiera darse ese fuera adecuado no que es combinar los psicoterapia o Kiko con los socio educativo no determina que el equipo hay personas que se dedican a hacer la psicoterapia eh sobretodo familiar en el propio local hay educadores y educadoras que salen a las familias que hacen intervención directamente en el hogar familiar con lo cual combinamos dos tipos de intervenciones y que de momento parece ser que era lo adecuado no

Voz 1915 12:48 quién hace clic antes la familia o el menor quiénes experimenta ese primer cambio hazte la situación y hay que ponerle solución es cómo se hace saber

Voz 7 12:57 a pesar de que decías quién viene peor así la familia o el adolescente normalmente viene pero también es una buena pregunta tienen peor la la familia y son ellos los que habitualmente son los que dan el primer paso

Voz 1915 13:10 la familia la madre puede ser la primera no otros hermanos hay de todo hay de todo

Voz 7 13:16 pero sí muchas veces la eh yo te no cuenta más que no sólo es un problema de violencia de género sino que también es un problema más de lo que decía lo que decía Teresa que es un tema de cuestionar un poco el sistema familiar que tenemos no sólo en Vizcaya sientan en esta sociedad occidental no son familias monoparentales o bien reales es decir de que no existe la figura paterna o bien de que existiendo la figura paterna real no es eficiente no es no es la es un padre ausente no aquí siempre sale la palabra

Voz 1915 13:47 Nos lo decía lo dice Juan en la entrevista que mantenía con los servicios informativos están a la búsqueda de autoridad el famoso no es no no que hay que decirlo muchas veces

Voz 7 13:57 ya pero quién les incita a los adolescentes a tener un nivel de consumo que que no es normal no es no es decir esta sociedad es actualidad pero es un problema de valores un programa de consumos es un problema de que les facilita droga no los chavales porque muchas veces esos para para conseguir droga no todas quién quién les facilita todo eso no fuera de él

Voz 1915 14:18 es uno más de estas noventa y ocho familias portar el dato del último año y cuanto tiempo están atendidas por ustedes cuánto tiempo están en el programa de la Diputación

Voz 7 14:28 la media suele ser como diez meses hay que tener en cuenta que el primer mes nos lo pasamos observando la realidad ya les gustaría ver este nivel de desarrollo esta historia vamos a estudiar al paciente durante un mes ominoso todos los días pero sí es un plazo durante un mes chamana la familia conviven con la familia es si la familia bien hora el panorama viene también allí y se les hace observación esa doble en función de los psicoterapéuticos y en función de lo de los socio educativo no luego estamos como una media de unos diez meses luego es un mes para hacer la despedida luego entre seis meses o incluso un año de seguimiento del cual bueno se va facilitando el desenganche Se va viéndose va supervisando pues una vez al mes observa el educador la educadora o viene la familia con lo cual el tiempo de intervención una cosa y otra estamos hablando de casi dos años no

Voz 1915 15:28 aquí se puede hablar de recaídas

Voz 7 15:31 se puede hablar de recaídas pero es mínimo mínimo mínimo no estamos hablando de un porcentaje pues es reapertura el en el dos mil el catorce nada dos mil quince o dieciséis nada yo lo he pasado una

Voz 1915 15:45 bueno yo estoy de una puesta en la cuenta de enhorabuena enhorabuena yo estoy que además tiene ustedes encuestas de digamos satisfacción que es un dato que le preguntan a las familias y que el ochenta por ciento de las personas atendidas evalúa entre bien y muy bien los avances conseguidos como el trabajo realizado qué más hace falta este centro cree usted que se va a poner ya sé que viene por el aspecto judicial puede mejorar puede ayudar en algo a todo lo que está ocurriendo esta nueva dotación que llegan sí

Voz 7 16:11 seguro que sí para casos como muy extremos donde se necesita una separación de Aste menor hay que sacarle aquí ya está familia hay que separarlos sí que sería así que es necesario no si es necesario tienes que arriesgar esa

Voz 1915 16:28 yo lo que me gustaría saber es que claro todo depende de los Presupuestos todo depende de la aprobación en la propagación es algo que se que excede de su de su ámbito más para este programa en caso de que en fin se pudiera repetir y usted volver a repetir en el cargo que ya es que hay unas elecciones forales ante por medio que hay detrás de este área sí que Kenia necesita más este área es trabajar bueno yo no nosotros

Voz 6 16:52 no tenemos los centros de medidas judiciales sí sí

Voz 1915 16:55 depende del Gobierno hablo del programa que que depende de ustedes no sé qué más necesita hablaremos de Berriz tu Luis Milla hablaremos tranquilamente viendo cómo configurar la los recursos no yo

Voz 6 17:06 vamos que emociona bien yo creo que tiene que tiene que dar la tranquilidad a la ciudadanía vizcaína de que hay de que los servicios forales están a disposición de las personas para que cuando vengan tengan dificultades y ven que no son capaces de controlar la situación familiar acuden a los servicios sociales para que sepan que no no es un servicio a disposición de todos que no tiene nada que ver con rentas de garantía ni tiene nada que ver con situaciones de vulnerabilidades y no tiene que ver con esas necesidades que todos tenemos y que a veces los funcionamientos familiares también quiebran no independientemente de muchas otras variables y condicionantes sociales yo creo que esa es la parte en la cual nada me parece que hay que explicarlo muchas veces no que atendemos también a los menores a los jóvenes pero sobre todas las familias ya mil decir que que también es un recurso para las familias para los padres y las madres me parece que eso es importante

Voz 1915 17:58 oyentes de Bilbao escribiendo en el programa seis uno seis tres siete dos cuatrocientos mejor hacer cursillos para educar a esos padres para que no les den y consienta en todas sus hijos e hijas desde el minuto uno y ejerzan de gaitas llama saludos no saludo a usted porque está al otro lado escuchando los padres y las madres como llegan a este programa que perfiles tienen de hemos hablado del perfil de los menores

Voz 7 18:19 pues son perfiles muy amplio hemos tenido profesores y profesoras de universidad gente con nivel con un nivel muy alto es decir no se lo contamos todo normalmente podemos decir que tampoco hay muchos receptores de RGI eh muchas personas para dejen de RGI que hacer esto es un problema donde la gran median no es no son de extremos no es decir la mayoría de la gente es la gente muy normal es importante que hagas un llamamiento hagamos en ya Gama un llamamiento a que cuanto antes empiece mejor

Voz 1915 18:54 lo es es conocido este servicio para la ciudadanía Teresa

Voz 6 18:57 un servicio conocido yo creo que no yo creo que no eso no quita para que sí lo conocen en servicios sociales sí lo conoce evidentemente sí conocen los centros escolares y lo conocen quiénes quiénes están en los en los radares en los observatorios sociales que puedan derivar casos al al al centro la al servicio no

Voz 1915 19:16 yo creo que lo importante

Voz 6 19:18 más que que sea conocido es que al menos es la gente sepa quiénes tienen la capacidad de derivar sepan que estamos ahí detrás que la situación sobre todo tiene solución Luis eso perdón Luis me ha dicho que apenas hay que tener en casos de una casa que se reabren no a mi me parece que eso es más importante que podemos decir es decir si se trata de cambiar pautas dos socio educativas hay unas psicoterapéutica así trabajando y dejándose trabajar dejándose ayudar el resultado es que las personas

Voz 1915 19:48 luego de consigan llevar una vida y un desarrollo familiar

Voz 6 19:52 lo adecuado es que no queramos la vida de chicos y chicas que están en pleno proceso de desarrollo no yo de padres y madres que probablemente la frustración tiene que ser enorme cuando eh al final acabas arrojando la toalla porque no puedes más con tu hijo con tu hija no Isabel que no que no es necesario llegar a ese extremo es decir que podemos atender mucho antes que se pueden resolver las cuestiones mucho antes que a veces con pautas un año de trabajo o dejándose guiar por quienes saben

Voz 1915 20:17 capaces de de remodelar algunas de las pautas que han ido cogiendo con el tiempo indicio malo

Voz 6 20:24 pues yo creo que eso es la parte en la cual a mi me parece que es las

Voz 1915 20:27 esperanzador que podemos transmitir hasta llegar ahí lo porque yo estoy leyendo un poco todo el modelo que plantea haber Risto y que habla mucho de de un ámbito que a nosotros nos apasionan los periodistas de radio la comunicación hablan ustedes entre comillas un sistema más sano y satisfactorio que importantes son las palabras no lo digo para que no esté escuchando ya en casa tenga ahora mismo pues un problema no sé desde qué nivel Garate

Voz 7 20:48 es posible que estemos hablando ya ya madres que estén aterrorizados porque su hijo su hija va a ir a casa hay les va a montar el lío que en estos momentos no lo más recomendable es que se pongan en contacto con los servicios sociales que se pieza funcional su situación mejorará en tres meses ya empezamos a notar una mejoría bastante grande

Voz 1915 21:09 que claro todos tenemos en la cabeza determinados programas de televisión ha ayudado nos ha ayudado dentro de la sección gran de cómo es hermano mayor parte parece que se llamaba

Voz 7 21:19 no no ni no es que usted no ha visto al menos alguna de me he tenido que acercar por temporada profesional hemos visto decir eso no es lo que usted ese gran pacto no es como las películas igual poco más o menos que una buena película pero los real no es real no es real

Voz 1915 21:39 se habla mucho en su programa se escucha más que quién hace más que a quién escucha más la el el menor los padres

Voz 7 21:45 ambas ambos ambos han pues tiene que escuchar es que es que es que es volvemos a insistir en que es un tema familiar no es a mí misma sólo de un adolescente o de o de un padre una madre no expediente de una madre es un tema de la Familia en sí no iré como empiezan poco a poco a comunicar sus sus problemas ya comunicar sus indecisiones y sus quejas de una manera pues que no sea agresiva

Voz 1915 22:09 como se aprende o cómo se enfrenta la tú no me mandas no eres mi padre ni madre tú no me dices lo que tengo que hacer como enfrenta en esos sus técnicos sus bueno los psicoterapeuta

Voz 7 22:18 bueno no nos damos Nos damos nuestro tiempo pero tenemos nuestros trucos y bueno en nuestros nuestra profesionalidad no como consigo un médico curar no pues lo mismo no cómo consiguió un educador una educadora hacer ser figura relevante para esos adolescentes no atiende realmente

Voz 1915 22:35 de referencia de autoridad aquí la autoridad que es muy difícil la epistemológicas Eladio antológica ya sabe usted que hay dos autoridades

Voz 7 22:41 a lo mejor muchas más no pero bueno sí sí que sí que es un tema internacional es un tema de de de conocer las relaciones humanas de conocer cómo funcionan idea tener las estrategias adecuadas para ello y eso se aprende en la universidad se aprende en el desarrollo que tenemos en proyecto es en la práctica

Voz 1915 22:58 mis no un consejo a Italia además que les estamos escuchando que no tengamos semejante problema pero que no queramos llegar a él y a los que no tenían problema Deimos próxima seguir como hasta ahora

Voz 7 23:10 que lo está ahí está haciendo bien posiblemente no ya los que tienen el problema que llamen ya a los servicios sociales que serán atendidos

Voz 1915 23:18 eh yo le lanzaba antes la pregunta la diputada ella la bueno la la esquiaba de la mejor manera posible pero yo tengo que volver a ella Teresa usted le gustaría ser diputado general de Vizcaya feria sería un medio para poder organizar esto de otra manera hacer algo más que me responde a esa hora se organizaría muchas otras cosas si le gustaría o no prime primarias en el partido tiene que haber son nos gusta

Voz 6 23:46 al ser cautos y me gusta ser muy respetuosa con los sistemas democráticos me partido primero vamos a esperar que ahora en dos semanas tenemos primarias azul tener la respuesta de quién se presentará quién serán candidatos

Voz 7 23:56 es una mujer con experiencia con inteligencia no sería malo no todo lo contrario

Voz 1915 24:01 doce y cincuenta y siete minutos ha sido la forma de la que vamos a terminar esta primera media hora de programa con un tema muy serio y que teníamos que en la segunda ya les anuncia que van a venir por aquí jóvenes que a los que les queremos preguntar precisamente cuál es la relación en sus casas Teresa la espada diputada de empleo inclusión social la igualdad hasta las próximas elecciones queda muy claro y Luismi Uruñuela director de Berriz

Voz 7 24:23 no gracias consejos y por sus datos venga

Voz 1915 24:26 eh

Voz 8 24:27 claro nada qué tal

Voz 10 25:59 en al