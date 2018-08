Tertulia UPV-EHU: La actualidad del verano vista por estudiantes de UPV

Voz 2 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 0585 00:30 la sintonía que acompaña a nuestra mesa de jóvenes de futuros periodistas todavía están en tercero y cuarto ya en la universidad el País Vasco en nada Él les queda pues una semana tengo entendido que el tres ya empiezan a funcionar las facultades así que vamos a recibirles como

Voz 3 00:44 se merecen y sobre todo en un día muy musical porque en esta última tertulia ellos van a decidir también qué músicas vamos a escuchar

Voz 0585 00:52 Silvia Garrán bienvenida a Silvia que ETA tenido las fiestas y has estado sí sí he salido unos cuantos días se desde Barakaldo como Ander García hola qué tal

Voz 0077 01:02 hola buenos días tú muy Taurus Tiger no lo sé

Voz 0585 01:05 se tiene que tener toros

Voz 0077 01:07 sí sí por las mañanas en las tertulias se puede adaptar desde las corridas aquí no había mucho tiempo de asueto

Voz 0585 01:12 a tu lado Íñigo Mendi Bill no nos ha acercado la Iñigo cómo estás todo bien muy bien Zuriñe Gómez como está Suriñach bienvenida ya mucho que no la vamos contigo que estéis poquito que lo pasasteis bien muy bien las fiestas se toda muy bien ir María demente Man hola María de la qué tal tus vacaciones muy bien yo

Voz 1304 01:32 en este caso en estado en Aste Nagusia pero bueno estado en las fiestas de mí

Voz 0585 01:34 pueblo que al fin y al cabo el pueblo es Santibáñez de Valcorba en Valladolid pues así hay que decirlo también hoy empezáis el curso ya que vivía os han citado cuando tenéis que ir eh

Voz 4 01:44 diez once a el diez y once una semana más tarde

Voz 0585 01:47 qué otras facultades muy bien vosotros un poquito más tarde que mira tengo aquí un informe encima de la mesa Sé que lo habéis mirado que habéis estado escuchando el programa en la primera parte el programa hablábamos con preocupación del incremento que se está dando que es un veinticuatro por ciento en cuatro años de jóvenes menores de dieciocho años la mayoría son varones primogénito sí han repetido curso portaron el dato que aquí en Vizcaya ya levanta la mano generalmente a su madre en casa también a los padres pero en menor medida y hablamos de la violencia afilió parental el Gobierno vasco sabéis que plantea un centro específico y me gustaría saber qué pasa por la cabeza tanto profesional como personalmente cuando hablamos de estas noticias Ulinho empiezo por ti

Voz 0394 02:26 bueno pues a mí con estas cifras si estos asuntos me ponen la carne realmente de gallina porque si ya la violencia es algo bueno pues es violencia pues es que parental tus padres que son las personas que más ten cuidado en el mundo yo es que no en mi cabeza no no no lo no lo comprendo bueno de todas formas no es algo que nos venga nuevo desde siempre hemos visto programas en la televisión como hermano mayor que que siempre ha estado ahí es algo que no que

Voz 0585 02:55 con los datos asustan porque son

Voz 0394 02:58 muy drástico sí ha aumentado pero no es algo nuevo que no que nos vaya a sorprendernos

Voz 0585 03:02 programa que por cierto en la primera parte del programa los expertos que llevan aquí todo esto dicen que la realidad no tiene nada que ver con la ficción televisiva de lo que se hace para que esos jóvenes vuelvan a estar en casa con sus familias y que lo bueno es que el programa de la Diputación consigue que sea atendido al noventa y ocho familias sólo una hayan tenido que reabrir el expediente saque las cosas que se hacen no tienen nada que ver con lo que vemos en la tele a ver qué te parece

Voz 0077 03:27 pues bueno yo creo que es un hecho lamentable pero creo que también tiene mucho que ver y no es una forma justificarlo sino una forma de argumentarlo que en los últimos las últimas décadas se ha suavizado mucho

Voz 5 03:37 el el sentido de jerarquía de

Voz 0077 03:40 de padres a hijos y aunque eso es una noticia que yo creo que es positivo en algunos en algunos aspectos da pie a que a que los hijos tomen algunos hijos tomen la la justicia por su mano oí

Voz 0585 03:51 esto es todos los límites no no sé si a vosotros os han puesto muchos límites no que te he dicho que no no que no soy tu amiga que soy tu madre no todo esto suena a vosotros

Voz 4 04:00 es hermano de ciertos límites porque hay gente que por ejemplo en en estos casos el unos padres recurren a a castigos o por ejemplo pues tanto la consola o el móvil durante equis tiempo etcétera a mí me parece normal también ni influye pues porque has tenido malas notas las influencias de tus amigos etcétera sin embargo estas agresiones no sólo son físicas psicológicas o incluso económicas en plan de que le roba la cartera al padre y se va a comprar lo que sea conocido

Voz 0585 04:30 son cercano de alguien que tengáis que decir jo es que de verdad es un problemón algún amigo amiga que vuestro entorno incluso vosotros penséis que haya necesitado de esos límites y no los ha tenido

Voz 1304 04:41 no yo realmente no conozco a nadie pero sí que es verdad que es un tema que a mí me llama mucho la atención el hecho de que un

Voz 0585 04:46 el niño un hijo tiene que agredir a un padre

Voz 1304 04:49 yo he leído el tema de las variable ese psicológicas es decir que los padres a día de hoy han perdido un poco de autoridad porque en vez de ejercer el el papel de padre ejercen el papel de amigo cosa que para un hijo eso tampoco es bueno entonces al final pierden un poco de autoridad y es ahí cuando que no tiene sentido tampoco hacerlo por eso no pero es ahí cuando ejercen la violencia

Voz 0585 05:10 bueno es un argumento durísimo pero lo bueno es que tenemos un servicio que insistimos se en la Diputación Foral de Vizcaya funciona y que bueno si alguien ahora mismo que que sepa que existe ese ese servicio que se puede acudir a él chicos pasamos a otro tema que tampoco es positivo y que habla mucho de vosotros

Voz 0394 05:27 sabéis sino

Voz 0585 05:29 la Cadena Ser en nuestra página web Cadena Ser punto euros podéis encontrar un informe que los servicios informativos de están desbrozado de las Vide que habla de vosotros sobretodo Cuando vayáis al mercado laboral que sensación tenéis del mercado laboral que os espera si se parece algo la radiografía que tengo por aquí

Voz 0394 05:45 a ver por allí Silvia dale pues a ver yo creo que la imagen que tengo igual que mis compañeros es un poco

Voz 0585 05:52 cruda osario lo que te vas a encontrar en nada en un año a galas máster más o menos lo que te vas a encontrar yo creo que

Voz 0394 05:59 al final debemos ahora veinte años la crisis empezó justo cuando nosotros ya empezábamos a tener un poco concienciada de lo que estaba pasando y ahora que en un año dos tres como mucho empezaremos a a trabajar y entraremos en el mercado laboral yo creo que que no tenemos una buena sensación de nuestro futuro nieve nuestro trabajo ni de si siquiera trabajaremos de lo que nosotros queremos y de lo que hemos estudiado

Voz 0585 06:22 cuando yo insisto en que sois futuros periodistas sea que habéis elegido un sector que estaba en cambio mucha gente hacia donde va no esta profesión cómo lo ves

Voz 0394 06:31 yo diría incertidumbre y yo tengo que decir que yo llevo años desde que elegir lo que iba a estudiar que desde siempre había tenido clarísimo vas derecho al paro debe escuchar eso verdadero entonces es ir intentando pues no sé si a mis padres nunca jamás qué bien nunca bien pero otras personas de fuera así que sigue yo quiero yo tengo que decir que yo por ejemplo viviendo una ciudad pequeña como Vitoria se quede lo mío está complicado pero bueno habrá que buscar otras soluciones no sé viajar ir a otra ciudad no sé pero claro esto de salir y tener

Voz 0585 07:03 puesto esperando tampoco ha ocurrido ninguna generación no no ha ocurrido preguntar en casa no se dan vuestros padres les estaba esperando un trabajo a no ser que fuera familiar la empresa o siempre se habla de los ingenieros siglas ingeniera sabéis que está ahí nunca ha sido fácil así que no nos desanima Ace en ningún caso

Voz 1304 07:19 a ver yo la verdad es que soy una persona muy positiva consideró que la carrera que estamos estudiando qué es periodismo sí que es verdad que nuestro sector ha estado muy afectado por la crisis igual que otros pero el mundo es alimenta de información hay una necesidad de estar informado constantemente entonces hay alguien detrás que tiene que transmitir esa información ya sea a través de los medios online a través de los medios impresos de una forma u otra lo comunicación siempre va a estar ahí entonces igual no es ser el puesto que queremos exactamente pero yo creo que en el mundo de la comunicación vamos a tener nuestro nuestro hueco

Voz 0585 07:51 supuesto además como te imaginas del mercado laboral

Voz 4 07:54 no yo creo que hay el problema de el de nuestro trabajo del futuro trabajo es también un poco la intrusismo porque hay mucha gente que se mete a hacer pues blogs o se empieza a hacer páginas web de noticias que en realidad no son periodistas y cometen bastantes errores inmune opinión eso también genera paro para dos periodistas los que si estamos realmente formado

Voz 0585 08:15 no le informe dice que los jóvenes vascos cobran ahora un veintiuno por ciento menos que antes de la crisis de la que hablaba de Silvia a ver cómo te lo imaginas tú

Voz 0077 08:26 no yo siempre siempre todos los diagnósticos que me han llegado siempre ha sido muy negativo se catastrofistas pero yo pienso que en el momento en que hay una grieta siempre existe una oportunidad cuál es el problema de periodismo que el periodismo está disgregar los en muchos ámbitos está haciéndose más etéreo no es tan las líneas no están tan marcadas como hace muchos años entonces aquí entre otros factores en juego que es el factor de la de de encontrar en esas grietas esas oportunidades esos puestos que parece que no existen

Voz 5 08:54 Carlos investigar en ellos si así

Voz 0585 08:56 el talibán muy anglosajón a la tuya eh ya sabes que es una mentalidad muy anglosajona la de que el reto lo que supone es ir hacia adelante y no quedarte esperando a cuál puede ser tu trabajo sino te gusta no pero también hay que comer todos los días es complicado chicas que sepáis que este informe dice que es más duro en el caso de que seamos mujeres de que sea es mujeres y y se baja un veintiuno por ciento respecto a las cifras anteriores pero es que las chicas cobran todavía menos de ese veintiuno por ciento hay que estar la variable de género y esto es de Euskadi sea se centre en ciento sesenta y tres mil vascos que tienen entre dieciséis y veinticuatro años y hay algo que me llama muchísimo la atención y a casi la mitad de los jóvenes en este informe que pueden consultar encadena Cadena SER Cadena Ser Euskadi punto eu el cuarenta y seis por ciento el cuarenta y seis por ciento no está inscrito el dan Vide

Voz 0394 09:49 cómo lo interpretó Eyes

Voz 0077 09:51 pues hombre yo creo que creo que hay que luchar por el futuro Ponce Si piensas que que los que lo han vídeo que otras otros servicios parecidos no no sirven para nada pues pero con le nada más que decir que como has dicho antes el hambre aprieta y hay que hacer algo para combatirlo

Voz 0585 10:08 cómo cuáles son los otros métodos saber

Voz 1304 10:10 es que yo creo que estamos a falta de ganas y de motivación no sé yo creo que la sociedad en la que vivimos sino si estamos alimentando de un ambiente que no es bueno yo

Voz 0585 10:17 pero que nadie habla todo el mundo habla de paro de traca

Voz 1304 10:20 digital pero es que nadie habla de las ganas de trabajar de la motivación de las ganas de tirar hacia adelante en donde si no tienes eso hay que olvidarse de todo lo demás yo creo que lo principal para conseguir un trabajo es tener ganas de

Voz 0585 10:31 tenerlo en Buenos Itu que redes a eso se abre la vive si la mide no todas como a ver cómo

Voz 1304 10:37 pues no sé ellos sí que sí que es verdad que a día de hoy la gente está muy desmotivado y que ha perdido las ganas y que y que no está a favor de heroína estas desmotivado nada

Voz 0585 10:46 no no cómo lo vas a hacer utilizar que esperar para parte de los contactos de la universidad

Voz 1304 10:52 pues a ver de momento no estoy supongo que tiraría

Voz 0585 10:55 por la mide pero si te apuntarías

Voz 1304 10:57 digo yo que sí pero de momento tampoco he pensado en eso

Voz 0585 11:00 profundidad Suriñach tú te apuntarías a la vida

Voz 0394 11:03 a ver si también hombre yo o mi intención es seguir estudiando todavía un poquito más

Voz 0585 11:08 pero eso también lo dice el informe que alargar Si estáis fenomenalmente formados todos y todas Allardyce los tiempos de estudio

Voz 0394 11:14 sí pero luego más adelante creo que no nos quedará otra

Voz 1516 11:17 si no saque vides y me salen aquí a ver Íñigo levanta la mano también es falta información porque hay mucha gente que no no eso no eso no rara eh porque tenéis ahí puesta a disposición información pero pero pero pero por tubos que antes pero no lo sabemos cuanto antes si tenemos información la cosa es que igual no queremos informar

Voz 4 11:34 Nos al respecto entonces a ellas otras cosas por ejemplo en la Universidad de hecho creo que en nuestra facultad tenemos un puesto Lan Vide que yo sepa y de todos los gente que conozco creo que nadie ha ido a ahí a visitarlo

Voz 0585 11:46 nadie ha ido a visitarlo porque creéis que allí nadie os va a dar

Voz 4 11:50 a ver yo creo que sí otra cosa es que igual pues no les apetezca o no tengan tiempo

Voz 0394 11:54 entonces que quedéis lejano Delhi lejano queda un año bueno veremos en cuarto pero desde el primero pues mira que te yo decía a cuatro años de carrera pero no no queda no

Voz 0585 12:05 el tiempo corre diferente manera sí depende de las edades de los momentos al haberla mide que el Linkedin y los contactos que es generalmente lo que estar en la encuesta por lo que se encuentra

Voz 0077 12:16 bajo como lo habéis quiere aéreas tú no creo en las plataformas sino en una fórmula que no es un profesor hace unos años ya que la Fórmula BMW busca de la vida

Voz 0585 12:23 de qué le hubiera entonces yo creo que es la mejor fórmula y no creo que haya que está barata

Voz 0077 12:28 junto a él

Voz 6 12:30 ha volcado en una en una plataforma sino sino estar con una mentalidad positiva y activa para buscar trabajo y buscar

Voz 0394 12:38 constantemente esa es esa es la actitud ya para terminar Silvia yo creo que no hay que cerrarse puertas no se trata de apuntarse Alain Vide únicamente también puedes buscar por tu parte de buscar información que como ya han dicho igual de primeras no no te han proporcionado esa información pero hay que moverse un poquito y buscarla

Voz 0585 13:13 toros

Voz 8 13:14 no

Voz 0159 13:19 esa es la canción que el equipo de Bilbao ha decidido que iba

Voz 0585 13:23 no pues a ser la que elegimos para cerrar las tertulias musicales el ejercicio es muy básico a partir de esta ahora chicos estoy con Silvia con Íñigo con con Mourinho y con María vamos a verlas titulares de las noticias que os han llamado la atención y también vamos a escuchar vuestras canciones esas que seguramente pues explicaré por qué os ponéis os parecerá del equipo de por hoy Bilbao como como gusta sí sí arriba Iratxe

Voz 9 13:48 eh

Voz 1304 13:51 habla de corazones de fruto decididos y también habla de los oyentes porque tenemos una llamada al hilo de lo que acababa

Voz 0585 13:56 este comentar nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno cero dos hola chal bienvenido a esta mesa

Voz 10 14:02 hola muy buenos días qué tal como está dando

Voz 0585 14:05 desde dónde nos llama desde el coche

Voz 10 14:08 en el Corte Inglés

Voz 0585 14:11 bueno pues gracias por estar con la rabia de compañía cuéntenos la reflexión

Voz 10 14:15 para ello tengo un acceso de marketing y comunicación no digo nombres cualquier intención no es dar publicidad de una agencia no yo estos cinco esperaba lo que algunos hace uno me encantó la eficacia o garito que es oposición sí ha cambiado mucho ya no es el periódico que es que vive tanta gente hacer les dijo que no sentía instamos va bien

Voz 0585 14:48 qué bien

Voz 10 14:49 pero no son los aperturismo que hacer más sustos de que haber del famoseo posicionar páginas fue la una página buenista Mason periodista a escribir el líder de diferentes maneras quiere leer ahora que te dicen yo gráfico para pasa por el piano Tavera hacer un banner de sea cantar

Voz 0585 15:15 amo este contra el de estamos en la calle Ercilla número veinticuatro sexta planta sita quieres pasarte da tiempo porque están todos con los ojos así de abiertos

Voz 10 15:27 de todas formas queda usted que ha acabado la universidad no hay mucho que hacer yo yo no dijo porque la vida estudiando y dijo Iceta claro no nos podemos quedar con los titulares ellos a ver deslumbró el dos dos ayer los dos son periodistas siempre es decir para nuestros clientes que otros lleguen a sus páginas web copias de compra

Voz 0585 15:58 muy bien Gonza y les voy a dar a todos fuera de antena tú lo dejan salir de Aceh si quieres tu tarjeta acaso quieren enviar algún currículum que yo estos chicos les veo que toro de la radio está

Voz 10 16:10 que nosotros guardamos los folículos a la gente que lo primero que hacemos neocon de los recibo yo que tirar para atrás de es si te

Voz 0585 16:22 hacia atrás osea que vas hacia atrás

Voz 10 16:25 con unos email no no no cojo impongo en poco palabra cubrir con la palabra clave en el buscador que tengo de él si te digo que usamos estamos uno miraba hasta que funciona el tema de de mandar currículums Se

Voz 0585 16:43 la dirección del Mail muchísimas gracias por la llamada en directo buen viaje Gong Sara

Voz 11 16:49 agur

Voz 0585 16:54 que como es queda como os habéis quedado claro escribir para publicidad no es lo mismo que escribir en una radio en medios de comunicación os gusta esa variable puede ser una opción a ver al final estudiamos Periodismo lo que hacemos es escribir sí por ejemplo no vas a contar lo que tú quieres contar sino lo que otros quieren que tú cuentes cuidado es diferente e es diferente sí

Voz 4 17:16 pero duros que somos dos himnos han enseñado esos haya sino por así decir activas no

Voz 0585 17:21 sí sí en las que el señor prepara eso sí de dicho hemos tenido

Voz 4 17:24 Ares en Nature con lo del se consigue publicidad

Voz 0585 17:26 sin marketing oye chicos que y yo tengo que empezar a escuchar vuestras canciones además tengo una sorpresa para vosotros porque no vamos a estar solos en estos estudios van a venir los compañeros en este caso el compañero el coordinador de Los cuarenta Principales aquí en Euskadi

Voz 8 17:50 vamos con la primera canción

Voz 0585 17:52 yo la verdad me gustaría que además de la canción dijeramos al titula pero hacer de esto un ejercicio más periodístico voy a empezar por Suriñach hola Zuriñe vea cuál es la la noticia que nos traes pues yo os traigo el Fes

Voz 0394 18:04 de Vitoria que es el festival de televisión más importante que hay en toda España otro sitio donde donde poder trabajar la televisión ahí está ahí estoy trabajando en el festivales en el I más en prensa y estoy muy ilusión es el segundo año que estoy ahí estamos trabajando en un montón de Service que bien estrenos de televisión y la verdad es que es un evento que que mueve mucho la ciudad de Vitoria ha muy bien y que hasta que esa noticia porque quieres que nos animamos exacto hombre en Bilbao Vitoria que hay alguien más que le gusta la televisión

Voz 0585 18:35 ah mira dos dos por eso es muy muy visuales todos a todos os gusta la televisión alguna vez ha vivido algún festival de estos de la tele

Voz 1304 18:42 yo estuve en el festival hace dos años si no recuerdo mal también con el tema de la de la prensa seguí escribiendo y demás y cubriendo las noticias que bueno sobre todo la gente que las diferentes leyes que iban los actores actrices

Voz 0585 18:55 qué muy interesante bueno pues muy interesante tu canción Zuriñe en canciones ya no quiere una del

Voz 13 19:03 no yo yo yo

Voz 1 19:14 no

Voz 0159 19:29 su silla porque esta sí que ha sido escuchada

Voz 0394 19:31 todas y cada una de las fiestas este año monto a ver porque mira yo he sido muy seguidora de Operación Triunfo este año montón esta chica pues Mimi y formó el grupo y salía de Operación Triunfo y además esta canción extremo el día de mi cumpleaños dice todo a mis pobres añoro les he dado con la canción que le puede estallar

Voz 0585 19:52 hemos escuchado Silvia tu noticia

Voz 0394 19:55 bueno yo la noticia que traigo es que ha aumentado la pensión para las

Voz 5 20:00 eh

Voz 0585 20:01 viudas a las viudas eso es inestable de calidad promesa cumplida si eso es afecta más a unas cuarenta y tres mil mujeres iban a ver ya en algo

Voz 0394 20:11 esto suspensión aumentó en cincuenta y ocho

Voz 0585 20:13 noticia en las relaciones con tu canción que es bueno no la relación relaciono pero es un debate buena lección Iñigo que noticia nos trae

Voz 4 20:37 pues yo soy de Algorta derecho así que es una noticiosa local de ahí que en septiembre normalmente son traer se celebra la exposición de hecho foto y este año me llamó la atención porque iban a poner una colchoneta en lo he dicho en choque con la cara de Tram iba a poder saltar en ella lo cual me parece bastar sin embargo

Voz 0585 20:56 las asaltar seguro

Voz 4 20:58 no no hay dotar al nuevo aquí así que dijo me estabas aquí

Voz 0585 21:01 Arda colchoneta no se lo único lo más

Voz 4 21:03 no es que sólo va a estar disponible el próximo fin de semana del seis al nueve pero la exposición va a ser decirte el día cinco hasta el día treinta

Voz 0585 21:10 eso es no este fin de semana uno dos y no el siguiente del seis al nueve tu canción Íñigo

Voz 4 21:15 a mí canciones de Queen

Voz 14 21:18 on

Voz 15 21:28 eh

Voz 3 21:38 hoy porque he llegado me encanta la escuchadas desde pequeño en casa

Voz 16 21:43 desde pequeños supresión muy ochentero rollo

Voz 4 21:46 ha habido

Voz 16 21:48 Bon Jovi he oído mucho cuento

Voz 4 21:51 todo en específico para el movimiento coge esta canción que no es muy conocida pero es mi favorito

Voz 0585 21:55 de mí el milagro que mira también estamos

Voz 4 21:57 a la vida muy bien oye María

Voz 0585 22:00 tú que has elegido que que noticia para empezar pues mira llama elegido no

Voz 1304 22:04 cita que me ha llamado mucho la atención por el tema de la cifra que en los últimos dos meses tres mil doscientos cuatro migrantes en tránsito han sido atendidos en Euskadi yo quiero hacer un poco reflexión acerca de este tema porque considero que tanto las instituciones vascas y con la ayuda de la Cruz Rojas admite involucrado mucho para dar ayudas a estas personas que también han hecho reuniones con el Gobierno vasco los ayuntamientos de Bilbao San Sebastián Irún etcétera Para

Voz 0585 22:29 optimizar la gestión que me parece muy importante

Voz 1304 22:31 los servicios de emergencia esas que está Cruz Roja está Cáritas

Voz 0585 22:34 están de también CEAR esto en cuatro ejes también en Médicos Sin Fronteras en que están todas estas tu canción María

Voz 1304 22:39 la de sin pillaba debe Quili una tasa

Voz 0159 22:43 no obstante

Voz 1304 22:54 saca mucho marcha por Valladolid no sí por supuesto es que esta canción ha sido de las más sonadas saber es la canción del verano pero yo creo que es súper pegadiza tiene mucho ritmo y creo que hay muy pocas personas que no la conoce no que no las

Voz 0585 23:06 siguen tiene letra porque me han dicho que la letras cañera vamos y si alguien me Jito historia para él muy bien y vamos a terminar con Graner Ander qué noticias elegido

Voz 0077 23:15 no yo el descenso en un doce por ciento de público esta semana grande en Vistalegre en la plaza de toros

Voz 0585 23:20 esto te preocupa o te alegra hombre me preocupa

Voz 0077 23:23 que que no es bueno

Voz 5 23:25 pero él lleva llevan unos años con eh

Voz 0077 23:28 unos entradas preocupantes y bueno este próximo año haber nueva gestión esperemos que se revitalice que se repitan sé que hay una reflexión profunda que que levante todo

Voz 0585 23:36 muy bien tu canción Mi canción es un clásico

Voz 0077 23:39 entre los clásico nos dieron las diez de Joaquín Sabina

Voz 8 24:07 detrás

Voz 3 24:08 de la barra de que vivimos

Voz 8 24:11 por qué

Voz 0585 24:13 era que no pasa nada pero no es que no puedo porque tengo una sorpresa para vosotros para ver por qué porque está

Voz 0077 24:18 esto yo hago la pregunta inversa que no yo creo que es una canción de estas que que es imposible olvidarse yo creo que la música es eso tiene visos de perpetuidad

Voz 0585 24:27 cuando la conociste cuando te llegó a Íñigo me queda claro que desde chiquitín con los clásicos

Voz 0077 24:32 yo en la Davis Chavanel en el coche hace muchos años y Joaquín Sabina casi todo lo que escribe lo hace muy bien lo sabía que vengo

Voz 0585 24:37 la poniendo sus padres en el coche a amigo haya ahí una parte emocional oye qué bien la sorpresa la sorpresa es que está con vosotros sabían a quién escucháis que me lo había confesado durante las tertulias Iker nuestro querido compañero de cuarenta Principales Joshua Ortega su coordinador Olallo su

Voz 0159 24:55 pero queda claro

Voz 0585 25:02 que has está escuchando qué te parece la selección musical de nuestros chicos y chicas sobre me ha gustado mucho desde luego

Voz 3 25:07 por eso hemos ido al punto mucho más real no recuerdo vuestros nombres de podéis perdonar no pero

Voz 0585 25:12 brille Silvia Iñigo María Yanes desde luego

Voz 3 25:14 mucho la atención que a ti te guste tanto Joaquín sí a mí también que es un lujazo escucharlo yo también lo escuchaba cuando tenía no sé cuántos años atrás pero es el auténtico lujazo ya he dicho una cosa que es clave que al final la música también se te tiene que quedar pegada en algún momento bien sea en el corazón en el sentimiento por una circunstancia quizá el hecho de que se la pusieron Susaeta ser el coche esa circunstancia ha hecho que la escucha a partir de ahora

Voz 0585 25:37 bueno yo lo que quería era saber por qué ahora qué hago yo aquí vamos ante esto aquí en el sentido de que tú tienes unas listas no es lo que ha dicho vamos a ver nosotros somos legión hoy por lo que nos gusta claro ellos lo que les gusta pero tú vienes de forma oficial yo todo notarial que es lo más escuchado las dos más escuchadas

Voz 3 25:56 vamos a abrir Acta vamos a empezar el primero seguro que todos acordáis de despacito la canción de Luis Fonsi pero esto no tenemos que ir al año dos mil diecisiete no fijarse una canción que de repente rompe moldes si tiene imagínate más de cinco mil millones de visitas en Youtube de reproducciones que esto me cuesta decirlo pero es real crea una nueva canción que se llama échale la culpa que por ejemplo en plataformas digitales como Spotify puede tener en este momento más de cuatrocientas treinta millones de escuchas Spotify es esta

Voz 0159 26:28 no

Voz 3 26:36 está en el número uno está en ello está él vamos una de las número suelo desde luego porque al final no es el recorrido del verano es el recorrido de toda la verdad

Voz 0585 26:44 claro claro

Voz 3 26:46 perdona a tu nombre era sur y que ha dado en el clavo porque el fenómeno Operación Triunfo en este año ha sido muy importante para la música también no colapsando incluso a grandes artistas que son referencia son número uno en las listas por ejemplo de los cuarenta no lo que pasa que es el Operación Triunfo y de repente hay una canción que es muy pegadiza que tiene las cuatro claves de una canción para que lo sea ya es lo malo de Ana Guerra ida Aitana que de momento puede llegar a tener hasta más de casi cincuenta millones escuchas en plataformas digitales

Voz 0585 27:13 qué barbaridad gastar podemos torear todos que no lo voy

Voz 18 27:20 yo describo el tomando en cuenta que trae otra

Voz 0585 27:28 tampoco fue

Voz 18 27:35 oigo

Voz 0159 27:46 tiene no libro pero nuestra realizadora también podría cantarla

Voz 0585 27:50 que estaba cantando yo soy cuanto lo he dicho antes que le vamos a pero ha dicho no no pues mira pues mira lo malo lo malo si yo qué qué bien que así que has venido a cerrar las tertulias esta mesa con los jóvenes futuros periodistas que empiezan cuarto de Periodismo en la UPV este año que bien que es buen momento para el yo quiero saber si les ha gustado la radio ya para terminar porque todo el mundo acaba de televisión todo el mundo decía premisa escrita los blogs en internet y la radio dónde queda la radio ya para terminar cuando cuando desde pequeño comenzó a saber lo que lo que quería yo empecé por la radio por Los cuarenta Principales o encantada con esto

Voz 3 28:26 cómo me gusta eso vale

Voz 0585 28:28 María pues nada la radio si estamos todos aquí yo creo

Voz 1304 28:31 que es por algo estamos encantados a mí realmente me encantan tanto la radio como la televisión y espero en un futuro poder dedicarme a esto así que vamos

Voz 0585 28:38 por ello yo creo que la radio es algo que hemos vivido todos desde pequeños que siempre ha habido una radio en la cocina o en el coche y que se han sabido adaptar muy bien así que

Voz 0077 28:47 ahora que todo está audiovisual yo creo que que que escucha es muy importante

Voz 4 28:52 yo siempre he tenido una radio a mi lado así que siempre me ha gustado la radio

Voz 0585 28:55 me encantado gracias por estar este verano con nosotros ya darlos os lo damos ahora nosotros a ellos por todo lo que viene a contarnos gracias chicos ha sido un placer cursa eh