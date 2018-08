Entrevista: ¿Cómo pasan el verano nuestros animales de compañía?

Voz 1 00:00 cómo se pase el tiempo cómo se pasa el verano y esta sección que sabemos a muchos de ustedes les ha encantado porque nos lo han hecho saber a través de las redes social

Voz 1907 00:19 les va llegando a su digamos a sus vacaciones nuestro espacio en el que hablamos de nuestros animales de compañía en cómo han pasado el verano ellos y que además lo hacemos en compañía de Beatriz Duran asociación protectora de animales pupila vea que tan buenos días encantada y también lo hacemos con nuestro a diez adiestrador profesional José la Cuesta responsable de cánidos son la José buenos días pues yo lo que tengo que poner encima de la mesa es que después de cuatro programas llegamos a tener la sensación de que a muchos de los animales que además las fotografías están en el muro de Facebook tanto de la protectora como de Hoy por Hoy Bilbao quizá hayan tenido suerte o quizá estemos haciendo una buena labor vea para que le quitemos el miedo adoptar por ejemplo un perro que está protectora

Voz 2 01:00 este espacio es muy importante para eso primero para que la gente se vaya concienciando primero de la importancia de la adopción sobre todo eh de bueno de también conocerá opciones porque hay mucho desconocimiento en lo que viene a ser el mundo animal los que estamos dentro lo damos por sentado pero es que no es así entonces hay muchas opciones a la hora de aumentar nuestra familia sí y por supuesto lo que hemos insistido a lo largo de estos programas es que un perro de perrera no tiene por qué suponer un problema Un perro adulto no tiene porqué suponer un problema de ahí por ejemplo las fotos que tenemos hoy en en el facebook del Hoy por Hoy Bilbao tengo que decir

Voz 1907 01:34 lo que si ahora mismo nos están quiénes son ellos

Voz 2 01:36 llaman pues estamos viendo amónico

Voz 1312 01:39 Aaron a Rebeca Iñaki que son valientes que han adoptado en la perrera en sonó en la protectora

Voz 1907 01:45 que es que sepan que vamos a hablar de sus casos porque son muy caras

Voz 2 01:47 místicos exactamente además es son adopciones que a mí particularmente me han gustado mucho porque son adopciones bien hechas vales son canciones con cabeza no son adopciones que porque hay una una persona con dos perros o con tres perros es decir no es que son locos animalistas no no están muy bien hechas las adopciones con un periodo entre perro y perro y adecuado para conocer el perro que tenemos para darle tiempo la adaptación e antes de incluir un nuevo miembro en la familia valorar que esta familia está equilibra de que ese nuevo miembro no desequilibra lo que tenemos

Voz 1907 02:17 oye José a ti te vamos a dejar una una historia porque después de ver la parte más positiva evidentemente como responsable de unos dices hay que ahora que de los posibles posibles probables problemas de control esto de semilla comido media casa que alguien que no esté escuchando ahora igual sí es cierto que tenemos un cachito yo tengo que tiene que hacer es del todas las cosas porque es un cachorro tenemos que pensar que los cachorros alrededor de los tres cuatro meses empezar a cambiar la boca vale los dientes que tenía empiezan a caer un empiezan a salir ya los que esto es subida qué pasa que ahí les duele la boca todo es cómo consiguen aliviarse ese dolor es mordiendo lo que tenemos que hacer nosotros es decirle qué cosas sí que puede morder si anime está mordiendo la pata de la mesa porque él está solucionando ese pequeño dolor que tiene lo que voy a hacer va a ser un cambio Un cambio algo que sí que podemos ver y le puede servir para lo mismo pero hay que tener en cuenta un par de cositas la primera además básica es que no entienda que el cambio que lo hago es porque estoy primando porque está mordiendo la pata ameno cómo hacemos eso lo que hago es cambiarlo del entorno si estoy en el salón y me está poniendo una pata de la silla del salón me lo llevo a la cocina ilegal de ahí ese hueso ese juguete Second para que siga mordiendo de esa manera lo que no va a entender es que el estoy premiando por mor de me la mesa vale vale vale ese es un truco muy bueno hoy la de las conductas higiénicas adecuadas como empezamos con eso para mí es una de las cosas más sencillo es que hay que hacer con Cachorro es muy fácil necesitamos un poquito de disponibilidad al principio una rutinas pero es relativamente fácil conseguirlo en unos quince veinte días vale sobre todo que las cacas ya otras algo Cangas ahí los Pepis bueno pues sabiendo que un cachorro tiene una vejiga pequeñita isla muy rápido si tenemos en cuenta cuatro puntitos claves es después de comer después de ver después de jugar después de dormir hay que bajarlo inmediatamente en la calle porque porque después de comer aquello se ha llenado empieza a mover un poquito la vejiga se mueve también le entran ganas de hacer P Si tú lo bajas a la calle hace típica primer instantáneamente estamos reforzando conducta en el lugar donde nosotros queremos sitios pues eso jugando con el que es muy típico estoy jugando cuando de repente el cachorro se despista no se expuesta porque no quiera jugar seguramente sea movido mucho la vejiga nace el pitido la Pimentel lo cojo me hace falta y lo bajó corriendo a la calle para soltarlo hace Pipi instantáneamente Pérez al día cuantas veces es cuando esa es Cacharro cuatro tres todas las que pueda ser dadas las que pasamos es mejor hasta el año hasta cuando a los altos el control de esfínteres mira donde es un dato bueno cuando sabes que a los ocho meses y un control de esfínteres que ya vienen meses sin hacer pipí caca en casa pues ya te relajarse en premiar eso a ver vea que igual a vosotros también os pasa unos va a José esto de la sordera

Voz 1312 04:50 lectiva es que lo llevamos lo llamo viene cuando le da la gana es que lo estamos viendo en la calle es exactamente no la sordera selectiva es es un problema es el problema más común no sabemos entrenar la llamada

Voz 2 05:06 hay muchas veces pedimos José sobre estas de acuerdo conmigo le pedimos a los perros cosas que no les hemos enseñado hace

Voz 1907 05:12 te pedimos lo que nunca no nos hemos

Voz 2 05:14 molestaban enseñárselo pero luego le pedimos que nos haga caso dices

Voz 1907 05:18 solucionamos la sordera no hay forma de enseñarles por supuesto a todo a todo lo que decía lo que decía de la llamada es muy difícil muy fácil a ver la gente que hace se va al parque suelta al pero está produciendo que quiere jugando con otros perros vagabundos ando buscando comida o haciendo lo que les sale de las narices y de repente al cabo de un ahora yo le llamo quiero que venga porque enseguida pero llevo una hora pasando de él sino dicho caso durante una hora además nos tenemos que ir a casa José claro pero primero tu baja pasa es tiempo con tu perro y le enseñas que venir ahora llamada siempre es positivo porque lo voy a premiar lo que nunca voy a hacer es castigarle llamarle para castigarle

Voz 1312 05:53 exacto ha comido algo y le llamó viven ven aquí

Voz 1907 05:56 dando viene le castiga pero no va a venir más

Voz 1312 05:58 luego luego vamos a ver si cada vez que a ti te llaman te dan un un Gallardón pues luego Novas es que es lógico dice me llaman coño que me que me iban pero pues es un aquellos

Voz 1907 06:07 que sólo de llaman cuando ya nos vamos a ir a casa

Voz 1312 06:10 exactamente entonces después de dos semanas deja bien claro es que me llamas y me voy no claro importante cuando

Voz 2 06:17 como Un perro de perrera el lo más importante

Voz 1312 06:20 a mí trabajar trabajar

Voz 2 06:22 muchísimo la llamada antes de soltar tenemos en cuenta que es un perro que no conocemos que en se puede asustar que igual pasa un coche petardeo igual un petardo igual lo lo tenemos suelto porque nos da seguridad porque como el perro el hemos dado un poco de refugio no se despega claro en cuanto ha pasado una semana cogemos lo que pasa que ese perro no conocemos qué es lo que le pueda alterar se altera sale corriendo le atropelló un coche ese pierde tal problema siempre siempre siempre tener muy muy asegurada la llamada antes de empezar a soltar en sitios controlados

Voz 1907 06:54 no deberíamos usar a ningún pero que no esté controlado y eso es lo que no se hace nunca siempre saltamos al peso aunque no tengamos controlado vamos al parque soy pero quiero que corra ya pero si tú lo llamas va a venir no verdad si pasa una detrás de la bici Si hay un niño vaya por el niño entonces todo eso son problemas que no podemos permitirnos que el perro

Voz 1312 07:13 está plenamente porque además luego lo único que conseguimos

Voz 2 07:15 esa es generar problemas de convivencia que los perros estén peor vistos aumentar los casos de abandono porque el agente se frustra con con conductas como estas que aparece una pelota muerde al niño lo que sean las pelotas él morder al niño abandono al perro no vemos a trabaja primero bueno nos queda un minuto

Voz 1907 07:32 a llegar a las dos de la tarde no os tengo que agradecer tanto fijaos solamente en redes sociales ahora mismo no es compartido ocho veces las fotografías de todos estos amigos que han conseguido ser felices con un animal en este caso de perrera eh José que tiene mucho mérito doscientas sesenta y ocho personas han ido a nuestras redes sociales para ver cuáles eran esas fotografías que vivan los perros educados y que vivan las personas como vosotros que les queréis bien como hay que creerles no como un adorno o como un artículo más en casa gracias Jose gracias vea Nos volveremos a encontrar abrazo