Podología: uña negra

Voz 4 01:11 qué tal muy buenas noches bienvenidos una semana más bueno una semana más no a la última de agosto siempre es una semana especial a SER Runner en este caso para muchos a final de vacaciones para nosotros comienzo de temporada o la Verónica muy buenas

Voz 1951 01:25 muy buenas vamos a tener que irnos a comprar ropa y todo esto la gente para ponerse elegante y arrancar la temporada

Voz 4 01:30 es lo que toca aunque yo creo que todavía septiembre es como como ese plus del verano no que que a veces hace hasta mejor tiempo más agradable que los propios meses de verano pero lo que íbamos decía comienzo de temporada cuasi comienzo

Voz 1336 01:41 porque en la SER el lunes

Voz 4 01:44 arranca la nueva temporada puesta de largo vuelven las

Voz 1951 01:47 el día tres eso es que hemos permanecido aquí rutilantes durante el verano permanecemos también en el mes de septiembre

Voz 4 01:53 estrellas perennes Without sustitutos van a volver también en este caso SER Runner ir como siempre queremos empezar la temporada de una forma

Voz 1621 02:02 decía el año pasado fueron lo recordarán seguro tres

Voz 1951 02:05 invitados muy especiales encabezados por Martín Fiz fue una charla que mantuvimos durante el verano además yo creo que es una época propicia para esto este año no tres sino cuatro hemos hecho algo similar y vamos a avanzar un poquito de qué va esto visitamos un domicilio runner por antonomasia que es el de los Berasategui

Voz 4 02:26 queríamos yo creo que lo hemos dejó caer aquí en alguna ocasión queríamos hacer un homenaje a las sagas estamos viendo que hay familias en las que el deporte en concreto el nuestro no te fundamentalmente se vive de una forma especial primigenia no que está en el origen pues de muchas relaciones familiares de cómo se tejen las las relaciones y los valores de esa familia que mejor que la de los Berasategui con hija Tea triatleta con hija nadadora compadre entrenador con madre en maratoniana para comprobar hoy si

Voz 1951 02:54 tú fíjate que además arrancó en los años setenta a la historia va ligada al running de esta familia a día de hoy afincada en el municipio de Sondika ahí está la casa familiar vamos a decir la de los gaitas la de los padres y hasta ayer estuvimos insisto hace unos días para charlar con ellos la semana que viene vamos a arrancar la temporada esa puesta de largo con la charla al completo una hora de calma para hablar de esos cuarenta años incluso algo más ya de Historia así que hoy va una píldora un pequeño avance de lo que será el arranque de la nueva temporada de SER Runner

Voz 5 03:32 mi tío era adiós está está

Voz 2 03:52 estoy viendo una foto en la que aparte de un pelotazo he es un look esto será setentero o ochentero

Voz 1336 04:00 esto es ochentero pero del ochenta y uno pero un y un pedazo mismo que ahora lo que más oscuro eh cien kilómetros de Santander cien kilómetros de Santander el día de mi cumpleaños en el año ochenta y uno diecinueve de septiembre además llevar el dorsal número cien si ahora se habla mucho

Voz 2 04:21 de material deportivo aquí te veo con un con un pantalón citó corto rojo que que la camiseta de tirantes pero que como te acuerdas de las prendas

Voz 1336 04:29 sí sí está camiseta este pantalón eran cargo que por aquella época había irrumpido sobre todo en Europa es una marca finlandesa

Voz 6 04:39 ay bueno era muy cómoda era para mí la camiseta era muy técnica el pantalón era muy cómodo y bueno e se portaron conmigo bien

Voz 1336 04:50 siempre pero siete años después con motivo de que empecé a hacer triatlón seis siete años después regalaron material zapatillas de muy alta tecnología entonces las cárceles tarde vivimos la primera zapatilla con cámara de aire para la amortiguación ahí bueno claro es esto este pantalón que su dabas sudaba sus dabas pasaba

Voz 1951 05:16 pero Javier perdóname estás obviando dos detalles de la foto que a mí me parecen todavía más importantes uno es la cinta del pelo

Voz 1621 05:21 no

Voz 1336 05:22 bueno era una costumbre que tenía yo correr siempre con cinta en el pelo era costumbre deportiva en un sentido o era una manía no no no sudaba mucho lo hará muchísimo las zapatillas esas son esas eran de mi mujer ICO resto una mujer sí pero una carrera no los cien kilómetros

Voz 1951 05:42 qué tal llegaron a meta fiesta

Voz 1336 05:45 perfectos muy bien era lo lo lo mejor que había entonces eran unas Nike élite no sé qué me pasó que o me las dejé en casa o las perdí las zapatillas millas de la prueba como mi mujer me estuvo acompañando a algunos kilómetros será cogí hay perfectamente no me las había puesto nunca eh espero que compartir

Voz 4 06:09 pero al menos Si algo más también

Voz 1336 06:11 sí cuando una una buena cena

Voz 1951 06:14 Santoña estamos Javier a a bajar al piso de abajo y creo que no es esperada por ahí el resto de la familia tus dejas Virginia Marta que tu mujer

Voz 1336 06:20 pero tengo que darle las gracias de una cosa a esta sí sí de esta habitación maravillosa esto para mí siempre ha sido un zulo

Voz 2 06:29 menos ideas diferentes pero pero tiene un sabor especial Virgina está a punto de llegar del fisio no si ahora mismo

Voz 4 08:03 como ya sabéis todos los que nos seguís que sois muchos el verano es tiempo de ponerse en forma sí pero también de digamos que de revisar los motores e iba a decir Verónica más más partes de un coche pero tampoco me hice muchas más es decir gol ante no pero se dice como la guía no la toco la no también si la Junta de la trago las verdad es un clásico me sonaba bien pues en cualquier caso de mirar cómo estamos de procurar pasar por nuestro consultorio médico habitual eso que estamos haciendo este verano en medicina deportiva en general y hemos querido abrir una sección especialmente dedicada

Voz 1336 08:39 a los pies para ello todos

Voz 4 08:42 todo en Radio Elche nuestro podólogo de cabecera es Aritz Lezcano All Aris muy buenas

Voz 1621 08:47 hola buenos días chicos que por Elche no te saca

Voz 4 08:49 ni con agua hirviendo de allí de aquí no me voy vamos ni aunque me tiren Lezcano Coves se llama la clínica en Bilbao en Doctor Ariza número cincuenta y cinco la pasada ocasión hablamos de fascitis plantar de de el daño nos decía Arik más recurrente en los runners de nuevo cuño sobre todo en este caso queremos hablar de una dolencia que repetidamente ha salido a lo largo del tiempo en el programa

Voz 10 09:13 y es esa uña que empieza

Voz 4 09:16 a acoger un tono morado Linda cárdeno hasta que acaba siendo negro buscó y en ocasiones se acaba cayendo la uña negra Arik también encuentras mucho con con esta dolencia en gente que

Voz 1621 09:29 corren estoy refiriendo si es una cosa que solemos ver mucho en la clínica tanto en gente como que corre como en gente que no corre pero sí en gente que corre sobre todo mucho un corredor como se llama como les dicen estos corredores que van por el monte no ya en los correr en braille no trailers salen a correr por el monte pues terreno irregular cuesta arriba cuesta abajo el pie va sufriendo muchísimo no él pide al final va pegando golpe con el calzado qué es lo que hace la uña negra habernos nada más que un hematoma supo mundial no es un un un hematoma debajo entre lo que es la piel y la uña no se queda negro y la verdad que el aspecto suele ser bastante malo pero la pero no así es favorable quiero decir no hay ningún problema

Voz 1951 10:05 José Bono no se lo hemos categorizar como dolencia pero no sé si es una dolencia como tal han dicho es simplemente Bono problema más superficial honor no sé cómo decirte

Voz 1621 10:13 suele ser haber en el en el caso de en el momento de hacer te la puede ser algo doloroso o no por el micro golpeó que genera el pie con el calzado y lo que pasa es que una vez que tenemos el hematoma creado en la en la uña normalmente lo que pasa es que la matriz de la uña muere la matrícula empieza que a generar un año nueva que va a empezar actividades fuera iba a tardar unos nueve doce meses en salir la uña completa

Voz 1951 10:33 este mes hasta doce meses puede tardar sí correcto crecimiento más lento

Voz 1621 10:37 eso sí la uña del dedo gordo una vez que la matriz muere por así decirlo no mueren sino que de mantenerse daña matriz tienen general una uña nueva empujar todo ese tiene que empujar toda esa uña que está pegada a la carne tarda un ratito sí puede tardar hasta nueve meses doce meses incluso va a depender mucho de las personas no también crecen las uñas más rápida es que es más lento

Voz 1951 10:57 dudas así un poco de sí o no a la primera siempre es el dedo gordo

Voz 1621 11:02 no me es más común porque normalmente suele ser el veo más grandes pero puede ser el segundo dedo en el caso ahí habrá uno generalmente en rasgos generales

Voz 1336 11:11 hay tres tipos de pies tenemos un pie

Voz 1621 11:13 el egipcio en el que el primer dedo sería más grande que el segundo corre de de acuerdo a esto siempre se llevaría el mayor dramatismo no es lo más grande en un catorce por ciento Sin embargo de la población podemos tener un pie Griego no que es un pie en el que el segundo dedos más largo que el primero entonces este este de dos el que sería había golpea no

Voz 4 11:31 dio el tercero el segundo a segundo

Voz 1621 11:34 el primero sería el Alinghi se eso es además el segundo sería el pie y griego tenemos los dedos más o menos la misma altura llamaríamos un pie Cuadrado

Voz 4 11:45 Icomos es cuando el el el dedo gordo es el más largo pie egipcio a avales ser egipcio sería entre comillas no sé si decir tenía Almond el más más comunes

Voz 1621 11:54 se basa el más o menos el el griego son catorce quince producción el cuadrado me parece que es un veinte por ciento de la población ni el resto sería egipcios que es el primer dedo Cuadrado Aritz combustible de Cuadrado es más o menos se llama encuadrado romano es más o menos que el primero segundo y tercer dedo son están a la par ala que no llega a estar a la altura del gordo del quinto ya que irían obviamente hacia abajo pero el primero segundo y tercero estaría esto sabes quiénes son los que pueden permite pie hasta el tipo de gente

Voz 4 12:24 dijo que no se da el caso de que nadie tenga el cuarto y el quinto más largos no

Voz 1621 12:30 no no la verdad que no hemos llegado a ese punto alguna malformación genética seguramente pueda haber por ahí pero no sería una cosa

Voz 4 12:36 entre un villano algo así buenos un inciso eh tú fue cuántos pies de un podólogo al día cuántos pies podemos ver al día pues una media entre treinta cuarenta vale ya has visto cosas sin entrar en cuáles Blade Runner además su pondríamos cosas cosas curiosas de vez en empieza no sin entrar en cuál esa sí sí

Voz 1621 12:55 muchas cosas curiosas demasiadas cosas curiosas un pie no sé si si si tenemos anécdotas si tenemos anécdota día un día tenemos que que abrir ese melón bueno

Voz 1951 13:06 ya hablaremos de pies raros o extraños en diferentes anómalos como denominarlo me quedaba una segunda duda de estás un poquito extrañas es si la uña que crece nuevas siempre crece en la misma trayectoria y con la misma fortaleza que la previa que se ha caído

Voz 1621 13:22 ahí está ahí puede estar un poco el problema no de esta uña negra que tenemos la uña negra obviamente se va cayendo la uña nueva va empujando la uña entonces es muy importante que la uña tenga ese canal donde va a ir creciendo y que se vaya pero ese canal sí hemos tenido no huele un fuerte en la materia de la uña puede ser que la matriz se dañe la uña aún empieza a crecer torcida hacia un lado o puede que empecé a crecer más en grosor que en longitud entonces tendremos que ayudar a la uña ir limando la uña de lo que es el hecho de que la uña vaya pegándose vaya creciendo una complicación muy común en estos casos es la uña encarnada no la uña nueva crece no va creciendo acto puede toparse con la piel Gardner se que sería un pequeño problema a la hora de ir corriendo de seguir haciendo actividad nombre ya que es muy doloroso

Voz 4 14:07 claro hay ahí se puede producir una infección no eso es

Voz 1621 14:09 en Encarna es es complicado porque ya eso es podemos llegar a la infección es una zona muy complicada el pie siempre va cerrado con mucha humedad con mucho calor entonces no es un sitio en el que una herida cure muy cubre tan rápido como una parte del cuerpo que están hay cura mucho más rápido

Voz 4 14:26 vale sobre el hematoma es el hematoma que está debajo de la uña puede complicarse es decir hay casos en los que hay que drenar lo por ejemplo o lo normal es que él mismo ese vaya disolviendo difuminar lo normal es que se vaya

Voz 1621 14:37 cuando pero en el caso de que nos duela

Voz 4 14:40 en el tiempo digamos que aún así

Voz 1621 14:42 Ana dos semanas de que te sigue doliendo puede ser que es hematoma esté creciendo creando mucha presión entre lo que es el hecho en la uña en ese caso deberíamos de acudieron a un profesional de la salud para que no ha drenado un poquito el esa esa esa sangre que está generando tanta presión no entonces hacer un agujerito con el promotor drenar todas la sangre ya está no es lo más común normalmente no pasa nada pero si en el caso de que el dolor persista sería recomendable siempre entrena esa sangre y ayudar al al al nuevo proceso para que vaya todo p'alante

Voz 1951 15:12 Serena a través de la propia Unión

Voz 1621 15:14 no es de arriba hacemos un agujerito encima de la uña más o menos vamos sacando todo el líquido que ha quedado en caso de que haya infección puse etcétera sino a un anti séptico balanza

Voz 1951 15:26 en caso de que lo queramos tratar en casa nos estamos equivocando sexto

Voz 1621 15:31 a ello inicialmente siempre acudirían podólogo vemos un poco que no se explica vemos un poco la técnica que que hay que realizar vemos un poco lo que las pautas que nos recomiendan y luego signos es una cosa y reiteran en el tiempo que siempre nos ocurre etcétera etcétera podríamos incluso hacerlo en casa siempre y cuando no sea nada complicado el problema que tenemos en las uñas es la la la accesibilidad no que no es una cosa que este con la uña la mano que tienen fácil acceso no hay gente que no tiene complicado no el el llegar al pie no tiene una posición muy correcta es vamos a decir digo incluso una avería más que vamos a hacer a ese me explico vamos a hacernos vas a cortar igual cortas algo cortar cables rojo no valen pues a lo que era muy fácil lo que tenía que ser muy fácil se ha complicado por una cosa que no no digamos a derecho no es como como decía antes siempre recomendable acudir a un profesional de la salud ver en qué estado estábamos ver cómo les puede ayudar luego así pues nosotros mismos en casa con una experiencia con una si con aspereza por así decirlo pues hacerlo nosotros mismos

Voz 4 16:51 lo de pie tienes tú y yo eso estaba pensando yo creo que El Egipcio luego voy a minar pero juraría que le yo diría que el el normal al menos en cuanto al tamaño de los dedos la exposición

Voz 10 17:02 sí ahora después se vea en caída

Voz 4 17:05 en caída yo creo que no hubo una caída no influir digamos así como armónico porque hay más alto entre el tercer y cuarto por ejemplo que según veinte cero pero eso entiendo que no se miden las categorías yo

Voz 1951 17:16 entre el segundo y el tercero prácticamente en los míos

Voz 4 17:19 suelen suelen ser me parecería sí suelen ser muy equiparados hoy antes de concluir con este tema claro ese micro golpeó que provoca la uña negra tiene que venir derivado de

Voz 12 17:28 amaño de calzado que estamos usando correcto en

Voz 4 17:32 en un esfuerzo físico porque si no en la vida normal pues con unos mocasines

Voz 12 17:34 no no no creo que vaya a provocar pero

Voz 10 17:36 qué talla hay que llevar calzado

Voz 1621 17:40 ah el tema es un tema complicado también en siempre nos buscábamos en que podemos ser un número en particular aquí toda nuestra vida vamos a coger ese número es un error ya que cada cinco años tres cinco años el puede ir cambiando amorfo lógicamente no entonces yo mi recomendación es siempre tener un número como guía como para orillar te más o menos pero pero siempre el superior e inferior no es decir vale me queda mejor me queda peor lo correcto por así decirlo sería más o menos tener el ancho un delito que puede ser más o menos medio centímetro un centímetro desde el dedo más largo en el caso de Joan por ejemplo si tienes el pie egipcio pues desde el primer dedo al final en mi caso yo soy Griego pues desde el segundo gol al final pues tener un delito más o menos que estamos hablando de unos cero coma cinco cero coma ocho centímetros no pala que él

Voz 13 18:27 bien en ese momento en el que vaya a resbalar delante tenga ese esa holgura no no europea directamente con el final del cazo con la pala del calzado generando ese ese posible hematoma ese posible entonces

Voz 1621 18:39 que vayamos a comprar de zapato deportivo cogemos la plantilla extraíble el zapato la ponemos en el suelo nos ponemos de pies encima esa plantilla extraíble del Deportivo vemos que haya un poquito de espacio del primer dedo el segundo dedo al final de la plantilla ese sería la forma más correcta indiferentemente de que si tú eres un cuarenta y cuatro es es fueron cuarenta y dos o un cuarenta y siete vale

Voz 1951 18:58 eh hablando de una curiosidad un poquito mal cuál es el número de pie más grande que has visto

Voz 1621 19:04 pues porque yo tengo la sensación de que últimamente

Voz 1951 19:06 de los chicos llegan al cincuenta con una facilidad terrible

Voz 1621 19:09 pues ya hace unos años en Inglaterra hay un cincuenta y dos

Voz 1951 19:11 cincuenta y dos de mi ex jugador de baloncesto

Voz 1621 19:14 hay que llevar siempre zapato a medida que obviamente pues no se no se encuentra ese zapato no pero

Voz 1951 19:18 cuéntanos dos cuántos centímetros de cincuenta

Voz 1621 19:20 no lo sé aparte lo traduce porque ahí en Inglaterra utilizan otros detalles también es una es una Girón trece un catorce le llaman pero equiparar equiparado al al europeo sería un cincuenta y dos son problemas son dos problemas para todo zapato plantillas de todo son tú siempre problemas pero sí buenas marcas tenía

Voz 4 19:39 también problemas claro con esa altura más problemas sería tener un XXXVI supongo hombre claro es la base no verde correcto es la base Babylon y bueno pues Arik que si te parece aparte de que aprendemos contigo no nos va cayendo alguna anécdota ya que no nos gusta así que si te parece se pasa Taylor todavía este verano por otra semana más claro encantado cuando me invitéis ahí estaré

