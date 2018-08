Hoy corremos en… Hondarribia (Gipuzkoa)

Voz 1 00:00 ah vale

Voz 2 00:02 yo con Forum Sport abrimos el calendario runner

Voz 0034 00:22 y como cada semana vamos a poner el colofón al programa buscando bueno pues una cita diferente una propuesta para toda no nuestra audiencia y en este caso lo vamos a situar en Guipúzcoa en concreto en la población de Hondarribia hemos hablado bastante en las últimas semanas de carreras relacionadas con bueno pues algún hecho gastronómico algún producto concreto van a ver qué pero vamos a abrir otra otra vía en este caso hablamos de la edición número cuarenta y dos de la subida a Guadalupe en la organización está Ivonne Muñoz hola Ivo muy buenas a veces por estar en SER Runner subida Guadalupe es una subida relacionada con con el hecho religioso o los que suben son devotos de votos

Voz 5 01:07 bueno hay de todos los que suben pueden ser de votos sino la subida está relacionada con el inicio de fiestas de Hondarribia que empiezan este sábado y día uno de ellos siempre hay se prolongan hasta hasta el día once si no me equivoco entonces el sábado previa fiesta pero siempre respetando que el día ocho es el día grande en Hondarribia el alarde pues este año nos toca a nosotros hacerla el sábado por la tarde aún no hacemos la reducción el subida al monte de Almonte que por que corona la ciudad de Hondarribia

Voz 0034 01:41 vale estamos hablando de casi cinco kilómetros tengo que decir que Ivonne te estaba escuchando tengo que hacer un inciso respecto a una parte de tu respuesta ahí es que has dicho que las fiestas de Hondarribia son del uno al once once días de fiesta

Voz 5 01:54 bueno es seguro que entre semana santa actividad pero pero sí

Voz 0034 01:58 sí es que yo creo que yo creo que supera supera todos los récords conocidos porque las más largas suelen ser pues bueno coger dos fines de semana entre semana de medio total nueve días pero once días de fiesta yo yo no lo había escuchado nunca eh

Voz 5 02:13 probablemente algún día entre semana ya muy poca actividad pero pero yo creo que hasta el día sí que recuerdo las las pizzas diez once recuerdo algunas fiestas además la gente la sólo aprovechar mucho porque ya prácticamente once ya empiezan a oler hasta el final del verano la verdad que son las que están muy bonitas con lo mejor a ciudades Icono montado además el cosas relacionadas con el con el más

Voz 0034 02:35 bueno precisamente una una localidad costera guipuzcoana bien bonita ahora lo vamos a hablar un poquito de ella para que nuestros oyentes la puedan conocer un poco más pero antes de eso quería quería preguntarte por por la longevidad de la prueba no no es fácil encontrarse con pruebas en unos tiempos en las que pues todas son medio nuevas tienen cinco seis siete años de más de cuarenta

Voz 5 02:56 pues sí sí sí al club del que es el el supera Amara Bidasoa Atlético Taldea he pues llevaba con esta organización muchos años llevamos ocho carreras durante el año que lleva cuarenta y dos ediciones la Subida San Marcial que pitar Irún lleva cuarenta y ocho el Cross Ciudad de Irún yo era cincuenta años tiene bragas tenemos pruebas nuevas como tú dices de veinte años no pero esta es una de las más tradicionales cuenta con una muy con más o menos de entre doscientos ochenta trescientos cincuenta corredores los humildes los dos últimos cinco seis años hay un público fiel que lo hace por tradición es una sociedad y como tú has dicho de casi cinco kilómetros con un desnivel de ciento ochenta y dos metros ya hay que decir que no extrae carretera

Voz 1951 03:47 eh vamos a hablar un poquito de las virtudes de Hondarribia para nosotros es una localidad más que conocida pero quizá mucha gente bueno no le acabe de de sonar no no haya estado nunca por esa zona de la costa guipuzcoana que es lo más destacado de Hondarribia a ti es lo que más te gusta o te atrae de del pueblo

Voz 5 04:03 hombre pues había es una ciudad costera preciosa tiene una una gran playa puerto deportivo y gastronomía

Voz 6 04:12 sí pues a tope Dustin cualquiera

Voz 5 04:15 sitio de los que con base en Hondarribia que vas a sentir bien ateniense vas satisfecho para mí yo no vivo en Hondarribia vivo en Irún a tres kilómetros pero para mí una de las principales cosas que tienen de vida como dobló con la ciudad por ciudad

Voz 0034 04:31 sí que es una redondo

Voz 5 04:33 es impresionante es todavía de los pocos sitios que que en los cuál es tu fue dejar a sus chavales a tus hijos pues ahora mismo en vacaciones no que campen por la por la ciudad y que hay que vayan a la playa al puerto con total confianza de que haber con el patinete con la víctima con seguridad decirle oye te vas a las tiendas a las dos a comer ya hay una libertad como la que quizás teníamos antes antes he más ciudades pues pues todas las sigue manteniendo a me encanta el carácter que tiene Hondarribia de de de eso de de Ciudad Real y eso quedará pues triplica su súper colación que tiene el invierno

Voz 1951 05:10 claro es que es una población costera ya sabemos que en el Cantábrico esto no es como hablar de sitios tipo Benidorm pero sí que es cierto que mucha gente de por aquí que veranea en sitios como Hondarribia

Voz 5 05:21 sí sí sí sí es una ciudad en la cual a su vez que dura mucho pues bueno pues piso vacío persiana echada pero lo pues viene mucha gente pues de Madrid vino en pagarán también que creo es que que no es a veces su destino del bueno en una semana no por el norte no no sino que es su residencia habitual los tu destino de vacaciones habitual durante durante los años

Voz 0034 05:45 bueno pues se Ivonne Muñoz al frente de la organizada

Voz 7 05:48 dónde esta prueba la cuadragésimo

Voz 8 05:51 segunda subida Guadalupe organizada por supera maravilloso Atlético Taldea gracias por estar en SER Runner

Voz 5 05:56 venga gracias a vosotros

Voz 4 06:08 primera parada en Euskadi

Voz 1951 06:09 tengo dos de septiembre el Lezama como y es una carrera por montaña que sale a las nueve y media de la mañana desde la plaza de Lezama Vizcaya por delante veintiséis kilómetros y medio de recorrido con una dificultad media pero con algunos tramos duros sobre todo la subida y la bajada de Ugarte

Voz 0034 06:23 seguimos en el Cantábrico Torrelavega celebra la carrera de las empresas cántabras también este domingo desde las diez de la mañana una prueba de diez kilómetros también hay una modalidad más breve de tan sólo cinco

Voz 1951 06:33 por último una propuesta más tranquila la Volta Pew Ciutat de Moncada también el domingo y también por la mañana a partir de las diez Se sale desde la avenida Ferran el Catholic son cinco kilómetros totalmente urbanos en esta localidad de Valencia

