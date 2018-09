Robos en viviendas de Bizkaia

Voz 1 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 1257 00:23 fue a principios de semana la Ertzaintza alertaba de robos en viviendas vacías también por vacaciones en un municipio concreto aquí en Vizcaya Balmaseda en el punto de mira por la presencia confirmada de una banda organizada nos decía la Ertzaintza de Europa del Este el caso es que la estadística de este tipo de robos en vivienda hay un aumento en todo el territorio durante el año dos mil dieciocho y nos proponemos analizar hasta la una de la tarde cuáles son los cortafuegos policiales los cortafuegos de cada uno de los ciudadanos iros consejos para no llegar ahora de nuestro descanso vacacional y encontrarnos por ejemplo con una vivienda aparentemente en orden pero que ha sido robada los datos de Balmaseda con Íñigo Ruiz

Voz 2 01:05 los robos han sido uno de los protagonistas de este primer semestre del año respecto al año anterior se ha producido un aumento muy llamativo en los robos en viviendas en el caso de Vizcaya han subido un cuarenta y tres por ciento llegando a un total de mil trescientos sesenta y cinco En todos estos casos sabido veinticinco detenciones de las cuales diecinueve son hombres y seis mujeres ciento cincuenta y cuatro investigaciones efectuadas Del total ciento tres son hombres y las cincuenta y uno restantes mujeres de esta manera la tasa de delitos por cada mil habitantes ha incrementado en un punto el caso más reciente es el de Balmaseda esta semana la Ertzaintza informaba que había recibido varias denuncias por robos en viviendas desocupadas en vacaciones en este municipio Se trata de una banda organizada

Voz 1169 01:43 Europa del Este que hace uso de técnicas sofisticadas

Voz 2 01:46 hablamos con el alcalde de Balmaseda Álvaro Parra esta profesionalización de los ladrones es un aspecto que preocupa bastante porque son más difíciles de detectar aun así cree que la publicación de la noticia ha tenido su parte positiva

Voz 2 02:20 y es que esta banda inspecciona las viviendas para asegurarse de que estén vacías inspecciones que realizan de forma habitual por las tardes de hecho desde que se hizo pública la noticia se ha podido registrar una denuncia más

Voz 1963 02:31 llegó la noticia de dos casos en concreto que en el mismo portal y uno otro caso de nuestro portal pues nos pusimos en contacto con la Ertzaintza y con con la Jefatura de Policía Municipal después de esa reunión que mantuvimos con ello los he creo que hay una denuncia más

Voz 2 02:49 por el momento no hay un plan específico desde el Ayuntamiento de cara al futuro is Se mantendrán las medidas impuestas hasta ahora

Voz 1963 02:55 las que ya venía adoptando la Ertzaintza que bueno pues son las un poco preventivas preventivas también se incorporó a la Policía Municipal básicamente pues la petición de colaboración ciudadana que bueno pues tengo que decir que está siendo fructífera pues porque bueno pues por lo menos se me consta la Policía Municipal que ya a alguna avisó de de gente que bueno definitivamente de que a la posteriormente resulte que sean sospechosos o no pero que si ven algún movimiento extraño en su barrio están avisando

Voz 2 03:26 una cuestión clave para estos casos es prevenir por ejemplo dejando a cargo de un familiar un vecino la vivienda cuando se quede vacía

Voz 1257 03:37 de cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos redes sociales del programa y el whatsapp ya activo para su participación con esos mensajes que siempre leemos en Antena seis uno seis tres siete dos cuatrocientos Teo Santos suboficial de la Ertzaintza responsable de investigación de la comisaría de Balmaseda bienvenido a Bilbao como está

Voz 1257 03:57 la labor de los medios de comunicación en estos casos a usted también le parece que ayuda

Voz 1604 04:02 desde luego que sí vuestra su labor es es muy importante en principio como bien decía el alcalde porque la gente lo conozca que sepa es de sitios tan tranquilos como es Balmaseda o en general en las encarnaciones pues hay que estar más atentos la gente se despista más estamos más tranquilos cuando vienen gente profesional como las que no se están viniendo puedes eh actúan de manera más impune por esto es muy importante que los medios de comunicación expanda en esta noticia sin alarmismos que esto no genere más allá de una cosa ciencia que tenemos un problema y que entre todos tenemos que aportar a para solucionarlo desde que el libro

Voz 1257 04:40 les ustedes lanzaron a los medios de comunicación esta noticia el alcalde nos ha confirmado que hay una nueva denuncia más a ustedes les constan más consultas hoy llamadas preocupación

Voz 1604 04:49 consultas llamadas y preocupación si nuevos casos no es de que alguien mencionaba el el alcalde era un caso que venía ya de esas fechas eh es posible que cuando en este fin de semana el lunes pues tal vez tengamos algún caso más esperemos que no pero es probable que pueda haber algún caso que la gente que regrese Se da cuenta en ese ya en ese momento no claro es que estamos no no es nuevo sino que ha sucedido nos damos cuentas ahora

Voz 1257 05:16 claro que estamos hablando Theo de viviendas que se encontraban en las denuncias que ahora les constan a ustedes desocupadas por vacaciones y que aparentemente su estado es de normalidad

Voz 1604 05:26 en en algunas de ellas la mayoría son de esas efectivamente que estaban fuera y que que se han encontrado con con esta situación eh en en uno de los casos no en uno de los casos estaba eh eh vivían habitualmente en y además en una franja horaria de la tarde muy concreto con lo cual significa que esas personas estaban controlando la vivienda y que en un tiempo en dos horas que estuvieron fuera que salieron y luego regresaron hicieron el robo de bebés son gente preparadas con gente profesionales que se dedican a ello por eso es tan importante que siendo ajenos a la calle al barrio a la zona las personas que los vean en este caso además les vieron osea después de visto diez ya es que eran dos personas extrañas no después de visto no antes

Voz 1257 06:14 ante el barrio son raros

Voz 1604 06:16 nos Teo en Balmaseda

Voz 1257 06:19 hemos estado hablando de Balmaseda en concreto pero me gustaría hablar del resto del territorio de Vizcaya esto hay que estar en alerta en cualquier punto no sé si es hacer tal si ustedes lo han detectado en otros puntos también

Voz 1604 06:29 pero vamos a ver los datos y cuando compartimos entre todas las ideas en este caso incluso incluidos incluyendo a los policías locales cuando compartimos los los gatos ya hablamos de ello pues si hay un incremento hay una profesionalización muchos de los de los casos ir por lo tanto tenemos que estar todos juntos pero no solamente la policía que este sí es un problema nuestro pero es de todos en ese sentido ahora a los datos más concretos y esto pues habrá portavoces del departamento que podrán hablar de Vizcaya con más detalle yo lo conozco pues como conozco en ese compartir

Voz 1257 07:04 por la zona también de encarnaciones usted diría que hay que tener mucha precaución que estas bandas organizadas de blog de Europa del Este siguen entre nosotros les consta

Voz 1604 07:12 si no solamente celeste osea ahí también eh personas de aquí autóctonos ahí sudamericanos hay malgrebí Si hay de todo tipo que se dedica es que viven de esto se dedican a a robar y vive y vivir de los robos por lo tanto eh eh eh van perfeccionando ese también no será es gente hábiles hub labor yo no me atrevo a decir trabajo

Voz 1257 07:34 ya el alcalde decía profesionalización de los ladrones que es una expresión que me ha llamado la atención

Voz 1604 07:39 el con una cualificación es decir el el utillaje que hacen la madre hacer cuando luego los cerrajeros van a cambiar las cerraduras no nos comentan no Ibon hay algún compañero ya también que se ha convertido casi de este año han cerrajero en conocimientos de de ese tipo incluso cerraduras de de altas prestaciones de seguridad hizo que son capaces de atacar las que llamamos que se dice idea está ahí de salvarlas de de quitarlos de en medio por lo tanto cosa que no me dedicaré

Voz 1257 08:10 no sé qué un misionero instrumentos claro le quería preguntar entonces no nos libra de esto de que blindar nos tampoco nos libra de que podamos volver de vacaciones y encontrarnos con nuestra casa revuelta no nos libra

Voz 1604 08:22 pero es es es más fácil que actúe en en en en sitios que ven más vulnerables más fáciles porque es más endeble de cerraduras menos capaces entonces es más fácil hay pero desde luego cuando quieren entrar en un lugar lo lo hacen incluso son sabiendo cuáles son alarmas no no no los casos que hemos tenido en otros lugares los cuales siendo conscientes que hay alarma también eh calculan que hay tres cuatro minutos de tiempo de respuesta mínimo INC en ese lapsus de tiempo son muy rápido sociedad van hacen ya actúan una de las diferencias de lo que ha ocurrido en Balmaseda es que en los pisos a penas y están revueltos que eso significa que van muy directos a ciertos puntos y una vez que logran un botín se marchan no no hacen todo el piso con lo cual también pues no hacen tantos destrozos buscan esa acción rápida directa

Voz 1257 09:14 qué es lo que suelen llevarse Teo cuáles son los los objetos de deseo de estas bandas

Voz 1604 09:18 pues el objeto de deseo es muy particular en el en cuanto joyas dinero en efectivo evidentemente y luego cosas muy muy determinadas buenas cámaras de fotografía de vidrio eh ya no están cogiendo a veces le todo por supuesto ya no televisores ni nada voluminoso no algo que puedan manejar y luego a veces caprichos buenas colonias que a veces se pueden tener incluso buenas prendas de ropa pero ropa de alta calidad y muy concretas no se llevan todo el armario se llevan dos o tres prendas que les interesa por la calidad

Voz 1257 09:51 está dedicado todo esto entiendo que para hacer luego un seguimiento no sé si se llega a recuperar en alguna ocasión sí han tenido la buena suerte devolver devolvérselo a alguno de los propietarios no sé cómo ha ido

Voz 1604 10:03 en en pocas ocasiones porque lo que hay es un mercado de receptación muy muy ágil entonces en muy poco tiempo ya lo lo se desprenden de ello Cobián porque se lo llevan otros sitios lo bien porque destruyen la joya como tal y lo comprimen en oro entonces si cogen anillos es difícil que luego vuelva a asistir ese anillo vuelven a hacer lo lo lo comprimen y hacen a peso de oro simplemente ha pensado entonces es es complicado si hemos recuperado y ahí sí que es importante

Voz 1257 10:33 sí el que se identifiquen

Voz 1604 10:35 joyas las personas que tienen joyas de valor o valor no solamente económica haberes también sentimental el que las identifiquen él es decir una pequeña fotografía hoy con la fotografía digital de los móviles nos ocupa esto es esas fotografías cuando luego Si por desgracia hace roba nos aportan es de identificación cortante por qué qué haría en Bilbao es curioso en el Palacio de Justicia en cómo tienen que hacer subastas de lo que se recupera y no hay manera de identificar con los robos que se han cometido que

Voz 1257 11:08 consejo Teo la verdad es que no estás viviendo mucho esta entrevista para poner ese perfil de ese profesional de del robo podemos llamarle así que claro está también muy difícil dar algunos oyentes Nos están escribiendo nos están diciendo si consiguen detenerles

Voz 1604 11:24 sí sí lo lo el único que es eh son recurrentes son reincidentes esta gente se dedica a ellos es decir nosotros les detenemos la justicia les juzga porque tampoco es verdad eso que la justicia no hace nada ciudades un papel entonces eh pero ellos vuelven a incidir ir el problema es la impunidad entonces de muchos robos antes los datos que aportaban son muy significativos

Voz 1257 11:47 si la cantidad de robo detención

Voz 1604 11:49 investigaciones ahí es importante que consigamos identificar el tema de las joyas o que las personas no sea dicen llegué entonces ahí es donde podemos intervenir ir donde se demuestra la eficacia eh no solamente nuestra sea cual la policía occidental en en Europa con las que tratamos funcionan cuando funcionan a la comunidad

Voz 1257 12:12 Teo la coordinación policial fundamental el alcalde nos decía que ellos no tienen un plan específico pero que evidentemente están en sus manos la Ertzaintza también a la hora la coordinación entre Policía Municipal y Autonómica en estos casos tiene que ser fundamental en cada uno de nuestros municipios no

Voz 1604 12:27 sí claro claro sea los elementos de la policía vasca la relación de unos y otros y que nos pasemos las informaciones claro que ir a unos y otros aquí nos llamó emergieron Balmaseda o encarnaciones en general la Ertzaintza estamos muy a pie no no Ayza distancia de policías locales este año no pero aún así el saber datos de gente extraña e pisos que se ocupan por personas que no se dediquen y repente tienen gama alta de vehículos como gastos etcétera y luego también no hay que olvidar que en las zonas limítrofes como se está en Vizcaya pues la relación con la Guardia Civil o en su caso con el Cuerpo Nacional de Policía cuando son bandas que no se están llevando los de Barcelona de Madrid de Castellón me refiero casos concretos e no se anda con tres

Voz 1257 13:12 sí sí sí ese casos concretos que vimos bien recto

Voz 1604 13:15 gente que nos está llegando de otras zonas pues también es importante que nos intercambiamos pero bueno nosotros hemos identificado aquí a personas albanesas que tenía antecedentes cenital el día que había que acababan de venir de Francia la globalización tiene también no es la gran delincuencia sino también este tipo de delincuencia

Voz 1257 13:33 Teo ya para terminar denos algún consejo su usted imagínese que ahora mismo nos están escuchando desde un vehículo vuelven de sus vacaciones llegan a casa por un lado se dan el susto dicen Nos faltan las joyas de la abuela que tiene que hacer una persona cuando le ocurre eso aparte de presupuesto de denunciar llamarles inmediatamente

Voz 1604 13:53 eh eh primero y antes de nada no tocar nada o lo menos posible e Simpa si queda algún rastro algo que podamos encontrar Si eso sí revuelve Si se reordena o esto ya hemos perdido así que a tocar lo menos posible llamarnos a través del ciento doce sin pero sin ningún problema osea de manera inmediata y a partir de ahí pues hacer un inventario yo de lo que ha podido faltar porque en cuanto reaccionemos mejor identificación esta las joyas a veces no tenemos la foto pero tenemos fotos de una boda o de un encuentro de una comida o lo que fuese en el cual aparecen esas joyas bueno pues el poderlo trabajar no tocar nada avisar de manera inmediata irreconocible recoger la documentación los datos que pudiera ser de lo que le falta

Voz 1257 14:40 el segundo caso que le planteo Nos encontramos un marcador en la puerta que usted era qué tipo de marcadores que hacemos

Voz 1604 14:48 pues eso unas pastillitas pequeños que se desprenden que la gente a veces no le llama la atención pues aquí hay un plástico tirado pequeño unas tiritas pequeñas de plástico e primera cuestión no tocarlo eh porque siquiera en algunas huellas están allí por lo tanto no se toquen ingiere pero es que hay gente que tiene mucho pudor o un cierto temor a llamar que nos llamen que de trataremos de manera confidencial sin que aparezca en ningún sitio pero que no llamen para poder acudir a recoger ese rastro que nos permite que al saber que hay gente detrás y luego si hay alguna evidencia dentro del propio rastro pues saber quién ha utilizado ese es el elemento para un delito

Voz 1257 15:26 Teo Santos suboficial de la Ertzaintza responsable de investigación de la comisaría de Balmaseda como Le agradezco su sinceridad y la forma de comunicar para que todos nos entendamos y sepamos cómo tenemos que proceder gracias buen servicio

Voz 1257 16:05 bienvenido a esta antena como está muy bien César es especialista del mundo de la seguridad con más de veinticinco años de ejercicio profesional asesora a empresas a profesionales forma a futuros policías César y hay inquietud en su entorno hay muchas consultas cree que este incremento el cuarenta y tres por ciento es algo que Nos debe de mantener un poquito en jaque o no o que hay que estar más tranquilos cómo lo ve

Voz 1169 16:28 hombre es evidente que un incremento en un tipo delictivo de de ese calado es para tomar en serio sin alarmismos como muy bien decía él en el suboficial de la Ertzaintza pero hay que tenerlo en cuenta porque claro un cuarenta y tres y medio por ciento de incremento es muy importante yo me quedo con una con una cosa tanto el alcalde como este policía Nos han dicho que la Comunidad es importante es que no podemos delegar nuestra seguridad sólo los poderes públicos es que tenemos que recuperar ese sentido de comunidad de cuidarnos unos a otros y la premiación empieza por ahí

Voz 1257 17:09 claro ese es el primer punto de arranque usted es de este tipo de de bandas profesionalizada pues lo han dicho tanto cuerpo como otro personas que van itinerantes que están globalizadas que nos han dicho un montón de países de municipios claro esto ha llegado para quedarse siempre ha estado aquí ahora les prestamos más atención

Voz 1169 17:26 bueno esto ha llegado para quedarse no siempre estuvo aquí desde que se abrieron las fronteras de toda Europa desde que ciertos países se convirtieron prácticamente en Estados fallidos como la la antigua Yugoslavia etcétera que luego se dividió pues de ahí ha salido un ha surgido un tipo de delincuencia súper especializada en este tipo de delitos antes lo fueron en otros eh tuvimos una época justo después de las guerras de los Balcanes en que la delincuencia era muy Biolay

Voz 1257 17:56 muy violenta

Voz 1169 17:58 la guerra etcétera ahora nos hemos quedado en esto nos hemos quedado en unas personas pues que están muy especializados tienen muchos conocimientos técnicos de cualquier innovación que se hace en las puertas de seguridad en la cerrajería Se van reciclando entonces nosotros también tenemos que ir reciclando nuestras

Voz 1257 18:17 César usted siempre habla de la prevención desde fuera hacia dentro es decir que hay como niveles de prevención que consejos podemos dar

Voz 1169 18:24 claro mira cualquier delito cualquier persona que intente cometer un delito y sea mínimamente profesional va a comenzar por hacer un estudio del objetivo ese estudio en el caso de un piso bases de fuera hacia dentro primero que tenemos que hacer pues mira si nos vamos de vacaciones lo han dicho muy muy bien dejarle las llaves a un familiar que abra las ventanas un poquito y de paso nos airea el piso que se vea movimiento que no podemos dejar las llaves a nadie pues mira tenemos unos programadores que no se encenderán las luces no las pagará la música en fin lo que queramos conectar ahí tenemos que dar la sensación de que ese piso está ocupado esa es una medida disuasoria importante

Voz 1257 19:06 muchos deberes para el ciudadano pues la verdad es que entiendo que funcionan todos pero no sé si el final también nos aseguran cien por cien que no vayan a entrar en nuestra casa

Voz 1169 19:14 la seguridad cien por ciento asiste pero te voy a poner un ejemplo fíjate la gente nos quejamos muchas veces cuando cogemos un vuelo de que no hacen quitarnos los zapatos Li es una incomodidad a yo no comprendo pero eh fíjate si nos pusieran una bomba en ese vuelo oiga que quitarse los zapatos es algo que si me va a garantizar que no me vuelan por los aires merece la pena pues aquí estamos hablando un poco de comida

Voz 1257 19:40 saquen es lo que está claro es que que implicará a la a la Comunidad como nos está diciendo ya no sólo nos vale con la última tecnología en cerrajería ya no nos vale con eso

Voz 1169 19:49 eh siempre es bueno tener unos elementos importantes es decir una buena puerta una buena cerradura eh estar un poquito al día claro hay gente que puso la cerradura pues cuando se compró el piso hace cuarenta años y sigue con lo mismo es hoy es muy fácilmente vulnerable en su día fueron buenas pero ahora son muy fácilmente vulnerables ya sabemos que todo todo puerta puede abrir pero cuando cuántas en seguridad existe un concepto que es el retardo cuanto más retardo consigas más difícil será que te sienten más posibilidades hay de que venga una patrulla policial de que un vecino se de cuenta o de que salgan huyendo porque no les merezca la pena

Voz 1257 20:31 usted siempre dice que su labor divulgativa además tiene muchos libros escritos está relacionada con uno de los derechos más importantes que tenemos todos los seres humanos que es el derecho a vivir libre de forma segura cuáles son esos detalles que Wass en los pasan que no constan donó mucho dinero podíamos prevenir un robo en nuestros domicilios hemos dicho en la parte que que implica en la comunidad

Voz 1169 20:51 volvemos mira de fuera adentro primero estas medidas que hemos Gibson dijo Soria II tenga una buena puerta gaste es un poco de dinero en en una buena puerta hay una cerradura tercero cierre Lass porque es que hay gente que tiene unas puerta muy buenas pero luego no le da la vuelta o se echan a dormir por la noche dicen como estoy en casa pues no hace falta pues sí porque hay varios varios incidentes con personas que se han despertado ya han visto dos pares de ojos eh llevándose sus cosas con lo cual el susto sí importa

Voz 1257 21:22 el esto esta banda organizada actuaba de cinco a diez de la noche generalmente no

Voz 1169 21:27 no es el primer caso de personas que se despiertan delante suyo Benach alguien que se está llevando en sedes de imagínate el susto luego tenemos personas especialmente vulnerables gente mayor que vive sola hemos vivido estos días en Bilbao hemos visto el vídeo de esas dos señoras que eran atacadas el apartado tiraba cuando entremos en un portal si hay una persona extraña como bien decía te veo si hay una persona extraña no te Montes en el ascensor espera un poco avisa también es verdad que la gente tiene mucho miedo a molestar la decírselo

Voz 1257 22:06 especial S A B

Voz 1169 22:08 Air Se avisa ciento doce Se van a personas en tu casa no no va a haber molestias para ti no vas a tener que era declaran ningún sitio simplemente harán un seguimiento de es de esa circunstancia si dará resultado o no darán resultado igual quién ha entrado es un viajante comercial es igual pero por lo menos estamos seguros muy importante que ellos una cosa mira yo vivo en un portal que hay personas mayores que viven solas a mí hay veces que me llaman oye puedes baja Inma ayudas con esto es que yo creo que esto es algo que tenemos que recuperar porque lo hemos hecho siempre y además adquieren en nuestro entorno en el País Vasco esto esto lo hemos vivido siempre y lo estamos perdiendo que hay que cuidar un poco de nuestros vecino de nuestros vecinos mayores de nuestros jóvenes los niños si veo algo raro en un niño yo avisa a su padre ellas si veo una persona que me infunde sospechas yo aviso a la Policía

Voz 1257 23:08 es lo que se llevan estas bandas a usted le llama la atención ropa no no televisores no Tablet no esto también está en cierta manera cambiando

Voz 1169 23:18 fíjate yo tengo un buen amigo rumano que demandó desde buscar es una foto de un puesto de un mercadillo donde había unos pequeños ordenadores con el logo del Gobierno vasco de Educación los habían robado en colegios e el mercado está abierto para productos de lujo ropa de segunda mano buena eso

Voz 1257 23:46 ya que la salida tiene que ser rápido y las eso

Voz 1169 23:48 lo han mercadillos que no van a estar al lado de tu casa donde bueno pues donde todo eso tiene ese se puede vender facilmente hace un dinero rápido hay redes que se dedican a almacenar lo que otros roban para ponerlos a la venta o sea que esto es más complicado de lo que la gente se cree

Voz 1257 24:07 claro y la al Consejo que nos da bateo que hagamos fotos de aquellos artículos que creamos que pueden tener un valor sentimental lo económico recientemente leíamos el robo de casi medio millón de euros en una joyería de Guecho que es otro caso diferente pero también nosotros tenemos que tomar medidas sin poco no tener guardadas esas esas fotografías

Voz 1169 24:25 es sin no podemos identificar nuestras joyas no las vamos a recuperar nunca sino podemos identificar un buen reloj no lo vamos a recuperar nunca porque nadie va Nico en la factura de una compra por la calle ni siquiera la guardamos con el paso de los años una foto es algo muy fácil de hacer y mucho más sencillo

Voz 1257 24:44 César esperemos no tener que volver a hablar sobre el mundo de la seguridad pero me temo que en los tiempos que corren y después de las vacaciones habrá quién decida asegurar más su vivienda ojalá no tengamos que seguir contando que se está produciendo estos robos pero la realidad es muy testado ha sido un placer hablar con usted gracias por los consejos igualmente

