Entrevista: Chichinabo Cabaret

sí sí sí sí sin coche coche sí sí sí a tal con tanto en fin cante equipo Morote hace once sí sí

Voz 4 00:39 ya saben ustedes que esto lleva tres años encima de los escenarios en el pabellón seis el que tanto queremos los que miramos por actores y actrices nuevas y por el que tanto a suspirando también nuestro compañero Iván Martín Olatz Gamboa bienvenida cómo estás gays son muy bien pero cuanto selfie las redes sociales qué importantes son en esta época para la gente que estáis también el mundo del teatro tanto tanto que se oye el teatro es afición desde desde siempre hubo en tu caso es algo ya profesional que ahora se puede elegir que ya estaba en el Euskalduna ya está a tu madre lo mío no es desde siempre yo estudié primero periodismo después en segundo de carrera fui a ver una obra de teatro de teatro amateur y dije ay yo quiero hacer eso de pero fue una cosa hombre siempre me ha gustado cantar bailar pero bueno pero era como bueno no lo tenía la cabeza ahí empecé a hacer teatro amateur después de raíz del profesional y bueno voy a este el periodismo por los escenarios este de plaza si si los escenarios diferentes ese cambio este de plaza eres la neurona de color azul que lo voy a decir en el cabaret que supongo que mucha gente ya está diciendo estos cabaré seguro que está vista hasta el próximo día seis de septiembre si eres una neuronas unas neuronas somos las neuronas del cerebro de un mini de Sestao

Voz 3 01:59 así canta como poco nada

Voz 4 02:02 pero o la Barriola bienvenido cuando cuando dice somos las neuronas es que tú eres otra de las neuronas del otra de las neuronas ha pintado de muchos colores

Voz 5 02:11 soy la más colorida de las sino de las neuronas hola más loca la más happy flower sí bueno pues lo que cuando te viene el arcoiris pues pensar pues esa

Voz 4 02:21 yo y Felipe Felipe Loza que es el autor de toda esta locura que lleva tres años en los escenarios pensó que el Nini tenía que ser de ese estado por qué

Voz 3 02:29 eso igual te queda tiempo yo creo que eso puede ser porque él no es de él y su mujer no son de ese estado de Porto

Voz 6 02:41 no India aquí Marull bienvenido

Voz 3 02:44 esta respuesta incorrecta dignas tú la verdadera razón a ver es porque estado digamos que está a la margen izquierda del curro

Voz 7 02:53 como en el nido de todas las potencias de aquí

Voz 3 02:58 la Serena el mira que no hacen nada ahí está absolutamente ha habido una una trayectoria de Altos Hornos de trabajo ahora que eso claro claro claro de ahí después de aquello que queda porque eran

Voz 4 03:12 miles los minis la gente que no puede encontrar un puesto de

Voz 3 03:14 trabajo también estuvo quién lo quiere mi me da igual eh

Voz 0600 03:21 que no quieres está sumergido en un mundo oscuro que es que el el no tiene trabajo entonces la autoestima se eleva a High está en ese ciclo que a veces nos lo hemos podido meter cualquiera de nosotros ir yo

Voz 4 03:35 no es que no quiera tampoco no le falta ese ese punch que necesitamos a veces para hacer las cosas chicos llegáis haciendo oye pues llevar elenco haciendo esta obra tardó tres años seguí somos la comunidad autónoma ayer lo supimos atrás los me informe de la ambición de la envidia con menos minis cuál es el público que os va a ver qué tipo de público va os está yendo a ver en este tercer año en escena

Voz 1242 03:55 pues ha cambiado porque como estamos en el Euskalduna ahora es un público ligeramente distinto al que accede a pabellón seis el pabellón seis está digamos en Bilbao que se llama para que ahora

Voz 4 04:05 ahora vas a estar en el súper centro que con el Doctor Roca Rey ya verás

Voz 1242 04:08 este es verdad que el otro público ya sea por la formación suya propia de todo todo el año pero todos son bienvenidos y nos gusta que haya está dice

Voz 7 04:19 herencia de de edades de

Voz 1242 04:23 de si pues también de perfil entre de ayer

Voz 3 04:27 pues sí uy al público estar pintado vintage

Voz 4 04:32 quiere decir que estaba de horror no

Voz 3 04:35 siempre reaccionan a cosas que ya está

Voz 5 04:37 costumbre aunque tengamos ya reaccionan y aquí no

Voz 3 04:39 Acciona van digamos que pasa es que pasa algo distinto que en serio

Voz 8 04:46 concentrado bueno sexo tampoco porque luego a medida que fue avanzando la obra entre pero bueno en en un principio pues eso

Voz 3 04:52 eso es lo que basado

Voz 5 04:55 a ver Navas y no sabes nada yo entiendo que te puede chocar en un principio copas de qué narices estoy viendo luego es verdad que cuando entras la historia no empiezan a salir otros personajes aparte de las neuronas

Voz 9 05:07 yo creo que hayan tras directamente no

Voz 8 05:09 el método mucho más sentido hoy Koldo Olatz como habla una neurona

Voz 0600 05:14 hay pues hablamos con los sería aquí estamos en la SER

Voz 3 05:22 con la voz cada vez menos energía pero hablamos con las la multicolor que que hace con la X también todas con la multicolores muy disparado sea verdad

Voz 1242 05:32 era o se tienen unos cambios de energía también vocalmente también la partitura es nota que tiene los cambios de graves agudos

Voz 4 05:44 es que Iñaki es actor compositor y el pianista en directo de este espectáculo es eso lo tienes ya dominado Iñaki o el hecho de que estás ahí en el Euskalduna el nuevo escenario tocando la composición claro eso sí porque

Voz 1242 05:58 llevamos ya dos años más de sesenta funciones a las espaldas ya esto ya está automatizado porque está bien ensayado pero hoy en día hay gente que se pregunta a ver si el pianista toca en directo porque la mayoría no te vayas no no no es así y tampoco estoy haciendo no estoy yo estoy escenarios terminando qué pasa en escena todo es como parece que es un juego secundario de las manos pero no está ya bien ensayado

Voz 3 06:24 ya estás en directo y estás en el voto directo ya ha habido

Voz 4 06:28 alguna tentación con el nuevo público que se encontrarse en el Euskalduna de hacer otro tipo de compases otro tipo de de a tocar el piano de otra manera para que se despierten

Voz 3 06:38 luego ya no lo voy a plantear ahora porque yo inicio la obra

Voz 1242 06:41 Tura que repasa todas las canciones igual tengo que me traigo la licencia yo de meterlo

Voz 4 06:45 cualquiera haya llegas a ser todos obedeciendo oye nos hemos metido en alguno de los ensayos y esto es lo que hemos escuchado

Voz 10 07:07 y momentos hemos pillado ahí a ver qué estaba pasando hay estaba rezando un padrenuestro en ese momento es cuando hemos hemos empezado animándole parecía guió al pronta y arriba al meta vengativo buscar trabajo no sé que de repente se vino a través de allá ya

Voz 4 07:26 qué podemos hacer las neuronas se rinden en algún momento en esta obra de teatro

Voz 5 07:32 rendirse no creo pero se desesperan y encima claro al final nosotros reaccionamos a lo que hace el personaje tantos cuando el personaje se deprime nosotros lo notamos cuando hay una neurona que le mete una caña no un chute de pues de autoestima no se mete con él Cal nosotros también lo notamos entonces es como acabamos reaccionando a todo lo que el protagonista va va sufriendo no

Voz 4 07:53 bueno eso está muy bien y a mí me gustaría que me hablara insiste como ya te o Cabaret está consolidado ha pasado al Palacio Euskalduna el año pasado hablaba yo con Iñaki lo hizo otra obra de teatro haber pabellón seis qué está pasando dentro de pabellón seis notáis que el público también empieza a conocerlos de otra manera que ya no es ese teatro digamos que da oportunidades a los actores ya las actriz haciendo de que ya forma parte de nuestros escenarios principales como lo Bisignani

Voz 1242 08:20 lo veo muy necesario y la verdad es que esto

Voz 7 08:23 el boom digamos de poner en el mapa bilbaíno

Voz 1242 08:27 del panorama teatral a un seis lo hizo el Chiguaguas nació hace cinco años y al principio costó muchísimo

Voz 3 08:34 no yo creo que incluso es más irreverente no tiene eso

Voz 1242 08:38 es otra juerga es un es un festín pero también es un cabaré musical con el mismo formato de de música en directo piano el Chihuahua fue un poco el lo que empujó a todo este público a a llegar a a pabellón seis y desde entonces ha ido en la cosa subiendo como la espuma todas las producciones que se han hecho a posteriori ya de Assam musicales como destinado por ejemplo o el de Bernarda Alba

Voz 3 09:03 otros lo ven que han estado ahí estado

Voz 1242 09:06 la también con con público lleno Soldado de entonces

Voz 4 09:09 seguiremos en el Euskalduna entiendo que la nueva dirección está abriendo este tipo de de puertas porque está también funcionando porque le da cabida a otro tipo de públicos más jóvenes que tienen que ir a ver teatro y de otra manera seguiré is creéis que seguirá esperemos eso dependerá de Ramón Barea de Felipe Loza lo sé pero

Voz 1242 09:25 ambos de ambos lados del Euskalduna como el pabellón

Voz 4 09:28 por el lado de pabellón si es algo que compensa o supongo que sí

Voz 1242 09:32 y con pesas en el en el aspecto que llevamos público mucho público que que que nunca llegaría cual un seis por ejemplo Felipe contaba el año pasado que tres vecinas suyas mira al pabellón no pero el Euskalduna sí porque el tranvía me deja en la puerta

Voz 4 09:50 por la tranvía me dijera pues la heridas

Voz 1242 09:53 con el casco me deja allí ya está entonces comodidad como Aída también pues por gente gente mayor o lo que sea que no puedo acceder hasta al revés

Voz 4 10:01 lo que no podemos perder es la frescura de pabellón seis no sé si estáis de acuerdo qué ocurre dentro de pabellón seis a ver qué Kenneth

Voz 9 10:07 ay hay hay Koldo yo creo que llega

Voz 5 10:10 pabellón seis y tras la sensación de que no estás en Bilbao no es algo a lo que esté acostumbrado ver entonces ya ya de primeras te envuelve de de una energía distinta no es más pues eso no se le llama en Love no no están formal igual como pueden ser el teatro Arriaga o lo Euskalduna luego yo creo que es como una gran familia también no que es muy cercano cosa que igual no estamos acostumbrados a ver en los teatros grandes pabellón te da la oportunidad de poder ver los espectáculos de cerca de poder ver la cara desde que a los actores de que haya un feedback no luego también los actores y salimos por el mismo sitio donde el público que se genera el encuentro también entre entre espectadores Si e intérpretes entonces bueno pues es una forma distinta de vivir el teatro yo creo como son

Voz 4 10:54 si sí lo que están diciendo además iba añadir que luego allí

Voz 0600 10:58 sí se puede cenar es eso será comida podemos compartir sobre todo eso lo encuentro porque muchas veces cuando vas a otros teatros sales por otro lado no coincides con el público yo esos momentos están

Voz 4 11:10 Weiss que que ahora mismo la gente que va a haber este tipo de espectáculos después os Cluzel intentéis echáis de menos esa sensación de poder saber qué os dicen que no nos dice nada aseguró unas a veces sí a veces no dices cuando hacemos un espectáculo eso es a veces sí a veces no depende cómo salgas todo depende como es además tú si hay veces que te apetece hay veces que no te apetece y luego hay obras y obras pues por ejemplo que está igual si apetece no claro del cabaret sales arriba a veces pues de aire otras obras de ganar Alba no sales arriba claro bueno respecta también hay apetecía estaría ir a veces te apetece oir y otras veces no te apetece no te influya claro aquí próximos proyectos porque esto está que ya sabemos bastaba cuándo estáis y como quemas vamos a poder ver en la nueva temporada de pabellón sexo que otras cosas tenis en cartera

Voz 1242 11:59 ahora mismo está pichichi del cine

Voz 7 12:02 ahora o caña me parece que estará en la redes pero lo

Voz 1242 12:05 no estarán en el pabellón seis así no me acuerdo pero otras dos procedían de David Cañada que ha hecho el texto no hay otra que dirige Ramón también no sé si todavía no está en el

Voz 4 12:19 todo con actores y actrices jóvenes todos contando con vosotros aquí

Voz 3 12:22 hace latir Jorge locales es verdad

Voz 1242 12:27 el volverá al laboratorio teatral de la compañía joven si habrá cerrando

Voz 4 12:32 me acuerdo de aquel Romeo Julieta la primera vez que salida además a Romeo Julieta creo que nos conocimos en las antiguas instalaciones el equipo de Hoy por Hoy Bilbao puede ser sigue efectivamente qué tal va ese proyecto como de aquellos ha salido nuevas historias pues imagínate es el único que había proyecto de esas características en Bilbao el único

Voz 5 12:48 sí porque ya conocíamos que en Madrid había otras compañías jóvenes pero Ramón se arriesgó o no en yo pude vivir esa primera promoción de la compañía joven que ya ha habido tres promociones iba a haber la cuarta así que imagínate apunta

Voz 4 13:00 pero luego os estáis quedándose estés marchando tú has tenido digamos suerte de que estás por casa pero el resto sí cómo cómo van

Voz 5 13:06 la mayoría estamos pues luego hay un Madrid pero este año también se queda en Bilbao momentos yo creo que la mayoría estamos porque pabellón también da oportunidad a que mucha gente nos pueda haber y nos coja para otros proyectos yo desde que empecé en Romeo Julieta no para no he parado he ido con otra otra y al final eso te lleva al Arriaga de la riada tanta acá ahí bueno va

Voz 4 13:24 móvil es que estáis dando un subido en aquellas personas que ahora mismo decidan ella han dicho en casa quiero ser actor kilos el artista que arrojará actriz porque tú pasas del Periodismo respirar ya en pero luego al decir actriz irían pero vamos a ver Olatz es verdad que siempre me han apoyado e viene aspecto yo soy muy afortunado que bien ayer hablábamos aquí con jóvenes y nos decían que cuando dijeron que iban a hacer Periodismo pues hubo muchas reacciones diferentes llamó en directo una persona para darle su Mail que les mandarán los currículum que me parece maravillosa lo que tenéis que hacer vosotros es que las neuronas inviten a los lentes ahí ir a ver si necesitan una cosa que antes no hemos dicho también hay otra obra que la han escrito en el pabellón ayer el Ibarrola y Leire López y actúa también Diego Pérez que se olvidó decir era Esteban espera que te van a decir que no has dicho Chema Delgado voy a decirles que bueno que bien como lo harían de las neuronas como les han Mariana a los oyentes de Bilbao para decir si no habéis ciudad cabaret con este título hay gente que dirá vamos a ver que nos para mí que yo no voy a ver esto qué dirían para romper esos estereotipos más allá del título pues yo les diría que es una obra en la que van a entretener llevan emocionar y hay una parte que van a poder empatizar ay esos Why cuando empatizar te hace pensar pensar esta guay irte a casa con una cosa en la cabeza establece la neurona racional la multicolor que les diría

Voz 5 14:48 pues que aparte de todos los social de lo que hablábamos de de que hablamos de un tema profundo también no tenemos mucha fiesta y que lo vamos a pasar muy bien que se van a reír que somos muy gamberradas todas las neuronas y que lo van a disfrutar vamos eso ha asegurado

Voz 4 15:04 bueno pues con la música de fondo de Iñaki Maruri que recuerden va a tocar en directo