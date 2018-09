Las bandas sonoras: Compositores vascos

Voz 3 00:00 sin ir eh yo no yo

Voz 0585 00:39 los viernes queremos que se sientan eso en víspera del fin de semana o intentando pues conocer algunas de las historias que nos deja el séptimo arte Ésta es la sintonía de cine que habitualmente ocupamos con estrenos que nada tienen que ver con la cartelera pero que durante el mes de agosto estamos compartiendo con quién sabe muy bien llevarnos a través de los compositores vascos Oscar Salazar bienvenido cómo está

Voz 4 01:07 me ha encantado subidón porque ya me había metido el último tema nueve tu Julito en la cabeza yo no sé cómo va a salir estoy bueno bueno

Voz 4 01:23 con conocido además Alberto Iglesias diez Goyas en su haber tres nominaciones al Oscar bueno sobre la estar en la prensa había siberiano cuando hablamos de ciertas películas

Voz 0585 01:35 efectivamente y vamos con la primera que tú no es la colocase en La flor de mi secreto

Voz 0585 01:56 llegará después pero antes vacas que la hizo Oscar en mil novecientos noventa

Voz 4 02:00 pues eso sí bueno ya llevaba cuánto tiempo estudió música pasó por un montón de sitios empezó en su ciudad natal en San Sebastián pasó por por por Milán porque allí Si bueno acabó en Madrid hay una serie de directores con los que trabaja habitualmente y uno de ellos es Julio en este estadio recordaba Casquero esto que estamos escuchando ahora que de hecho es el primer largometraje de Medem el el el mismo Alberto Iglesias suele decir no que la la música de esta película es como una voz que hay dentro de la cabeza de los personajes y que además te va de las guerras carlistas mientras también representa un poco esa relación con la naturaleza los personajes que están en el monte luchando y todo lo demás dijo bueno pues de música voy a sacarlo dentro

Voz 7 02:43 eh ella no ya sabes que no estás educando mucho

Voz 0585 03:01 a poder transmitir lo que ya no sobre el director quiere decirnos con con el guión sino lo que el compositor quiere transmitir a través de la música ya que yo percibo mucha tensión

Voz 4 03:11 bueno sí claro es una rivalidad entre dos familias un soldado que bueno se hace pasar por muerto en el monte con la sangre de otro y luego eso va evolucionando casi hasta llegar a la a la guerra desde la desde la última guerra carlista hasta la Guerra Civil y entonces toda esa tensión toda esa relación está en la música y además Alberto Iglesias por puede compositor en realidad hace lo que un músico de cine debería hacer que es que no piensa en su música Owen lucirse él sino en contar una historia con ella entonces muchas veces tú ves la película y la musica queda bien pero si la escucha suelta igual te transmite todas esas inquietudes esas incomodidades que quizá no

Voz 0585 03:51 notas conscientemente mientras la estás viendo este desde mil novecientos noventa y dos la siguiente Nos llevas hasta el noventa y cinco

Voz 4 03:56 hombre es fundamental porque es ahora mismo es el el el compositor de cabecera de Pedro Almodóvar y en mil novecientos noventa y cinco colabora por primera vez con él en La flor de mi secreto

Voz 0585 04:34 bueno con Pedro Almodóvar y fue un flechazo no porque continúa trabajando bueno sigue siendo

Voz 4 04:38 no fue un flechazo además de hecho Almodóvar escuchó una música de de un disco del que no era cinematográfico ir con con este tipo quiero trabaja para alrededor del noventa y cuatro y en el cinco hicieran hicieron a esta película y además Alberto Iglesias suele contar una anécdota porque yo creo que de caracteres son completamente opuestos uno del otro en cuando empezaban a trabajar bueno trabajan sobre movió la que es la pantallita pequeña como con el celuloide que vas cortando ya Almodóvar se giró le miró y le dijo tu eres tímido verdad Carmen Iglesias les porque si ya lo dijo pues yo no

Voz 0585 05:13 hace ya se complementa además a Almodóvar

Voz 4 05:16 me gusta mucho el disco cautiva nos vamos

Voz 0585 05:19 como referencia es el disco que se escuchó

Voz 4 05:21 le dijo pues me gustaría trabajar con este músicos

Voz 8 05:25 bueno volvemos a Julio Medem año dos mil Nuño

Voz 4 05:29 dos mil uno con el gran éxito Lucía y el sexo

Voz 1 05:37 nadie

Voz 8 06:08 bueno pues año dos mil uno quinto Goya no

Voz 4 06:11 alrededor de Messi ardían su carrera y además una música muy especial para una película que tuvo muchísimo éxito ya no sólo como películas sino además como como díscolos que las bandas sonoras de las películas editan como disco enormemente se venden cuatro y está fue un bestseller de una manera que no esas puestas en escena hace de Valls es un poco como el sonido del personaje de Lucía no va acompañando a Paz Vega a lo largo de la película o bueno

Voz 0585 06:36 quizá del del sexo quedará tiene muy papel en la película el título de la sintonía que estamos escuchando es bueno muy bonito me voy a morir detalles

Voz 4 06:47 es curioso no de tanto amor tanto sexo no se están relacionados no lo están oye

Voz 0585 06:52 qué quiere siempre con sus composiciones me lo cuentas tú siempre Oscar disfrutar

Voz 4 06:57 bueno a ver eh él quiere transmitirnos la la historia vale el disfrute ya no lo tengo tan claro porque a pesar tú cuando haces música absoluta abstracta que es simplemente para una sala de conciertos el compositor por decide que cuenta que transmite y que no cuando es una película salvo que quieras que aquello que no que chirría por todos lados y que a la gente no se coloque Él lo que quiere es contarte la historia con la música

Voz 0585 07:25 o sea que si yo tarta la historias yo puedo escuchar su banda sonora perfectamente sin la sin la

Voz 4 07:30 en este caso aquí sí funciona en otros igual no hay que tener cuidado hay que tener que años cuando las escuchas fuera de la película es otra historia porque la digamos que la música de cine no es tan completa tan llena como la música de sala de conciertos entonces cuando quitas las imágenes a veces a veces pierde en el caso de Iglesias puede que te sea más fácil o más difícil disfrutarla pero perder no pierde nunca va

Voz 0585 07:56 hemos abrir ya las puertas de Hollywood porque eso consiguió al modo vayan a través de Almodóvar a través de esta película también el abrieron las puertas del año dos mil cinco El jardinero fiel

Voz 10 08:07 es todo un brindis a ir a Washington

Voz 12 08:33 la primera nominación nada

Voz 4 08:37 su primera nominación al Oscar basada en una novela de John Le Carré que a mi particular un autor que particularmente me gusta mucho que bien puede que a veces sea difícil entrar en en sus novelas

Voz 0585 08:48 la acción tuvo sus críticas la adaptación a mí me

Voz 4 08:50 está pero sí es cierto que hubo para todos los gustos gente dijo que era lenta gente que no difícil pero lo que no cabe duda bueno es una película sobre la industria farmacéutica Hay

Voz 0585 09:01 tiene mensaje tienen mensajes que además sigue muy bien vigor que cualquiera que haya visto que se acerque

Voz 4 09:06 por desgracia seguirá muy en vigor no que quizá el punto curioso de esta es que es es es música étnica y no notamos tanto ese estilo occidental no hemos director me parecieron no hemos citado al director Fernando Meirelles el director brasileño que bueno es digamos que se ha convertido indirectos de películas de calidad

Voz 0585 09:36 bueno pues nos traslada con esa música étnica verdad Oscar a ritmos africanos al territorio africano

Voz 4 09:42 además justo el corte que estamos escuchando desde el principio de la película que no actúa no voy a desvelar mucho pero nos sitúa hay hay un con con dos cooperantes y les paran en un bloqueo de carreteras Hay bueno algo ocurre algo que luego desencadenar el que el protagonista de la película se interese por lo que ha sucedido investigue porque su mujer está implicada una película quizá bueno hay hay que poder entrar porque puede que resulte un poco lenta pero una película muy muy muy recomendable en bueno

Voz 0585 10:10 no nos vamos a yo no sé si esta cuando suene esta banda sonora sin nosotros abriéramos los teléfonos a los oyentes supongo que alguno nos llamaría para decir a qué película pertenece espera eh a ver

Voz 14 10:24 hola

Voz 15 10:31 sí

Voz 0585 10:45 creo que he sido Prodi porque esta canción es muy difícil adivinarlo estamos hablando es una peli de volver claro muy conocida por la

Voz 4 10:56 canción de cabecera volver e interpretadas Estrella Morente muy sí sí Conor Cruise se supone no pero a ver es que Almodóvar es muy fan de narrar parte la historia sus películas a través de las letras de canciones de las canciones que pone no lo que también hace muy complicado que el músico pueda convivir con esas canciones con lo que el te está contando consumía

Voz 0585 11:18 entonces Iglesias lo lo lo consigue siempre dice que empieza como de nuevo con él sí sí

Voz 4 11:23 sí es como Word además Almodóvar hizo una cosa muy muy graciosa de de Clesa porque dice es el único artista que conozco que no tiene ego esto siempre hay que decir que se llama olas se acomoda a las necesidades de la peli la quiero en cierta manera son las que va guiando el director no y quizá esa es uno de los motivos por lo que funciona también las canciones con la música y con y con todo lo demás

Voz 0585 11:43 Nos vamos a quedar con la última que ha extraído yo creo que me gustaría que explicara el porqué de todo lo que tiene Alberto Iglesias te quedas con Cometas en el cielo que es de dos

Voz 4 11:52 el año dos mil siete a ver porque es una película de Marc puesto que es un director que a mi me gusta mucho pero además es que el el tema que estamos escuchando que es el el torneo la competición de cometas la película va de dos niños afganos a lo largo de treinta años muy recomendable absolutamente recomendable además para abrir ya la la mente respecto a ciertas cosas de las que pasan en el mundo que a veces opinamos muy fácilmente estos dos niños pues crece en uno de ellos tiene que dejar el país emigra a Estados Unidos vuelve treinta años después una la la película en inglés pues se titula el el el corredor de cometas no el entonces de ahí aquí en el cielo y una escena fundamental en la película es una competición de cometas en la cual los niños van corriendo las cometas entrecruzan todo eso es la música hasta que estamos escuchando que Alberto Iglesias lo plasma de una manera magistral ir hecho sin me preguntara a mí yo creo que gran parte de la nominación al Oscar que obtuvo por esta banda sonora

Voz 0585 12:52 es por estas zonas que es lo que le obsesiona Iglesias ya para termina

Voz 4 12:57 bueno a Iglesias le obsesiona muchísimo el saber cuánto tiempo puede perdurar una melodía en en la cabeza el del espectador porque en el cine utilizan mucho

Voz 18 13:06 te presento en personajes a las doce una melodía y luego cuando vuelva a salir la reconoces test

Voz 4 13:11 cuánto tiempo pasa entre un momento y otro para que tú te acuerdes de que eso es que ahora va a venir como lo el tiburón no venir el técnico

Voz 0585 13:19 bueno de todas las sintonías de radio ahora va a venir y se entonces esa esa pregunta que obsesiona de igual no es lo que tiene que responder los claro pero mira lo dejamos en el aire

Voz 18 13:28 cuánto tiempo perdurará en nuestros oyentes

Voz 0585 13:31 esta melodía que vamos a dejar sonar y que cierra este maravilloso agosto en el que nos has hecho disfrutar muchísimo con nuestros compositores vascos gracias Óscar Salazar más que disfrutó yo ya sería a los oyentes

