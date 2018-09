Zorrozaurre y la apertura del Canal de Deusto

Voz 1388 00:00 Udai dieciocho minutos de la tarde desde la plaza Eugenio Olavarrieta Juan María Aburto alcalde de Bilbao Arte Valdeón buenas tardes a León buenas tardes no se acompaña el día porque tenemos una buena temperatura estamos aquí en esta plaza repleta de arbolado a la sombra con perros que juguetea aquí que no saben ni tan siquiera en qué se va a transformar esta península todavía dentro muy por isla

Voz 1226 00:40 si estamos en una de las zonas de futuro de Bilbao no siempre decimos que Bilbao es una ciudad con con Bilbao no es una ciudad acabada a veces hablamos de esa transformación urbanística de Bilbao como sufre algo que ya concluyó Hinault Bilbao sigue teniendo futuro sea una de las razones por las que nos dieron el premio la mejor ciudad europea del dos mil dieciocho en ese futuro Zorrozaurre adquiere un protagonismo especial porque tenemos aquí e más de ochocientos mil metros metros cuadrados para gestionar desde el punto de vista urbanístico pero sobre todo para que ocurran cosas no para que las personas por un lado y la actividad económica hay talento fundamentalmente y la gente joven sean protagonista espacio

Voz 1388 01:26 añadió que estamos esperando que lo que todos y como agua de mayo no yo cuando vendiera la hasta esta plaza de Zorrozaurre veía como muchos jubilados se apostaban en las en las márgenes de del puente Frank Gehry para ver cuando por fin va a correr el agua por por debajo de este puente cuándo va a ocurrir eso alcalde

Voz 1226 01:44 sí yo creo que desde el momento en que inauguramos que el puente no Un puente por el que no pasaba el agua nuestro nuestro objetivo era que por el puente por debajo del puente Pasaban el agua no yo creo que eso ocurrirá en unas cuantas semanas en el entorno de la primera quincena del mes de octubre podrán y que en pleamar el agua pueda pasar por debajo del puente luego pasarán todavía más tiempo hasta que se concluya la obra cosa que ocurrirá hacia final de año aproximada aproximadamente no pero no cabe duda que el que el hecho de que el agua ya pase por debajo y convierta Zorrozaurre ya en una isla va a ser un hito importante pero lo importante lo importante si eso fuera sólo lo que ocurriera pues se quedaría en agua de borrajas no lo importantes que hay alguien este entorno en el que estamos van a ocurrir muchas cosas no va a ser la isla el talento va a ser donde ahora aislado de dar mucha gente joven Bubble actividad económica e vinculadas sobre todo al sector tecnológico va a haber espacios de encuentro va a haber una una movilidad hace muy muy sostenible va a ser un espacio sin dudas referencia del futuro de Bilbao

Voz 1388 02:54 yo creo alcalde que nos imaginamos cómo puede cambiar el zorro en el plazo unos años como tampoco lo hicimos con Abandoibarra veíamos muy lejano algunos decían bueno a ver si se hace no evidentemente ese se hizo se ha hecho aquí va a ocurrir lo mismo hay que dar un tiempo pero hay cosas que ya se están empezando a hacer

Voz 1226 03:12 sí yo siempre digo que todavía el último edificio de Abandoibarra sea inauguraba hace bien poquito no eso quiere decir que hasta ahora no ha habido nada en Abandoibarra no durante los últimos veinte años se han ido haciendo cosas y eso va a ocurrir en Zorrozaurre no donde ya este mismo año se va a poner en funcionamiento no esa ese puente que de verdad va a tener sentido porque va a pasar muestra ría por debajo por debajo del puente iba convertirá a Zorrozaurre en una isla pero el mismo año se va a inaugurar el nuevo pabellón de remo o no de de de la de la tomatera no eh este mismo año eh el conocimiento la universidad va a empezar a ser protagonista no con esa Universidad de videojuegos disipen que va a comenzar a realizar su actividad este mismo año no a finales del mes de septiembre primeros de octubre no con lo cual empezamos a vislumbrar cuál es el sentido que va a tener esta esta isla no donde talento los jóvenes y el conocimiento van a ser muy protagonistas de lo que aquí va a ocurrir

Voz 1388 04:18 hablamos poco de lo que ya se está haciendo de lo que va en los próximos meses pero para el próximo año también eh hablando un poco de de futuro ahora mismo que viene aquí quinientas personas más o menos en en Zorrozaurre pero vendrán muchas más porque se van a construir viviendas

Voz 1226 04:32 sí es es importante que que también esas quinientas personas sientan que el Ayuntamiento les les va les va a cuidar no que que el una preocupación importante en estos momentos es la gente que vive aquí los servicios que se prestan a la gente que vive aquí y que tenemos que ir acompasado con la incorporación de nuevas personas y nuevas personas que van a venir aquí a estudiar o a trabajar e más de cinco mil viviendas que se van a ir construyendo en los en los próximos años no yo creo que Zorrozaurre va a tener un uso mixto que va a generar una dinámica eh yo creo que va a ser muy muy bonita entre las las personas que van a venir a Zorrozaurre a vivir las personas que van a venir a forzaban a trabajar esa mixtura en un uso residencial del espacio y una uso para la actividad económica

Voz 1388 05:21 se habla de Isla creativa de Isla del talento eh pero también para vivir como decía usted

Voz 1226 05:26 sí Isla para vivir donde tiene que haber servicios servicios municipales para atender a esas más de diez mil personas que vivirán en esas más de más de cinco mil viviendas que vamos a realizar en en Zorrozaurre no a lo largo de los de los próximos años habrá servicios municipales de todo tipo iba a ser una isla para vivir además en unas condición les donde el Medio Ambiente la sostenibilidad van a ocupar también un espacio muy protagonista no con una movilidad donde la bicicleta y el transporte público e van a tener su espacio su espacio principal reduciendo mucho el bueno la la incorporación de los vehículos de los vehículos a la a la isla

Voz 1388 06:10 se habla siempre de que cuando la península de Zorrozaurre sea ya una isla bueno pues que esto también positivo para para la ría que habrá menos posibilidades de de inundaciones pero porque yo no entiendo a qué va a entender muy bien cuál es el motivo de que al ser isla deje de haber tanta posibilidad de que hay inundaciones

Voz 1226 06:28 hola amigos los temas e muy muy técnicos muy de Ciencias también también ves Glenn costar bastante no pero en este caso lo que lo que ocurre fundamentalmente es que al abrirse el el canal ocupar el agua ese espacio el nivel de la ría tanto en pleamar como en Bajamar baja unos cuantos centímetros Suazo hace que la posibilidad de esas inundaciones que son las que más preocupa no de de retorno a los cien y a los quinientos años sequías inundaciones tristes que vivimos en en Bilbao los años ochenta para que esas inundaciones el el riesgo de sufrir esas inundaciones disminuye de manera considerable el proyecto de la isla de Zorrozaurre tiene un componente medioambiental que es muy importante en este caso

Voz 1388 07:11 creo que podemos saludar ya telefónicamente a Pablo Otaola director gerente de la comisión gestora de Zorrozaurre cosas hasta el momento señor Otaola bienvenido

Voz 2 07:21 oye buenos días gracias estamos aquí sí

Voz 1388 07:23 saludando también ella hablando con el alcalde Bilbao Juan María Aburto en la Plaza Eugenio Olavarrieta también el corazón de Zorrozaurre algo que usted conoce perfectamente no

Voz 2 07:32 sí sí sí claro

Voz 1388 07:34 señor Otaola y cómo va a cambiar en los próximos años esta zona de de Bilbao ya lo poquito que le falta a la ciudad por por cambiar

Voz 2 07:45 pues va a ser ya está cambiando de hecho no porque ya están notando muchas cosas la apertura del canal que es inminente de ella en todas esas zonas ha habido muchos derribos estamos ahora precisamente derribando las las naves de ahí que ya son las últimas que nos van a quedar ahí en esa zona dentro de un año y medio si pues la idea es empezar ya las obras de urbanización y las edificaciones dentro de isla y entonces sí que ellas eran un cambio imparable

Voz 1388 08:18 tenemos ya un puente inaugurado el puente Frank Gehry dentro de muy poco habrá otro también a la altura de de San Ignacio son puentes suficientes para lo que va a ser isla de Zorrozaurre Otaola

Voz 2 08:29 bueno está previsto uno más que que une con con Punta Zorroza luego también el tranvía traerá otro puente que todavía no sabemos si también será peatonal por lo menos los desde el punto Vista de tráfico son suficientes otra cosa es que sea interesante quizás alguna pasarela peatonal más para ir conectando pues con la vea algún cosas rico como define la general debido

Voz 1388 08:56 porque cuántas personas se supone que puede llegar a vivir en esta isla de Zorrozaurre no sé si el alcalde os año todo lo que en algún dato sobre esto

Voz 2 09:05 pues estamos hablando en la isla de unas cuatro mil quinientas viviendas lo cual pues en unos catorce mil habitantes así sea realmente es un barrio nuevo de Bilbao

Voz 1388 09:17 con los servicios que antes me daba también el alcalde que debe generar esto también es algo que hay que tener muy en cuenta el tabla

Voz 2 09:25 sí sí claro tiene que tener dotación escolar dotación deportiva dotación de de todo tipo de comercio luego está todo el tema del Parque Tecnológico que que que ahí también la idea es que se generen seis mil empleos

Voz 1226 09:59 vamos teniendo una nueva parte de la ciudad esa parte de la ciudad está programada no en cuanto al uso del espacio público aquellos servicios tengan ya sumó su identificación urbanística en el en el plano para que no haya nada que esté sujeto a la improvisación sino que los servicios que banal necesitar esas catorce mil personas aproximadamente no solamente esas catorce mil personas sin aquellas que van a venir a trabajar dispongan de los servicios necesarios para que la la calidad de vida sea un componente atractivo de esta de esta isla de Zorrozaurre

Voz 1388 10:35 el señor tabla queda mucho por derruir todavía

Voz 2 10:39 tengo en en la punta norte nada ya ya hemos ya hemos acabado ir a la zona donde están ustedes pues luego gordos Bicing hay que estamos acometiendo lo ahora

Voz 1388 10:52 a partir de ahí quedaría ya prácticamente los solares se puede decir os retirar escombros

Voz 2 10:56 eso es la la descontaminación de los suelos en las que estamos trabajando ya como empezar a urbanizar sexta

Voz 1388 11:06 cuándo veremos coloca las primeras piedras de la primera promoción de viviendas

Voz 2 11:10 pues en año y medio a la primera piedra en medio

Voz 1388 11:16 y a partir de ahí supongo que habrá más promociones evidentemente

Voz 2 11:20 claro eso será un proceso ya en espiral hay ya imparable completamente

Voz 1388 11:27 en los los dos años de retrasos más o menos que ha habido en la en la apertura de lo que va a ser la isla de Zorrozaurre y las demás resto de de obras ha generado algún problema algún retraso añadido más señor Otaola o ahora prácticamente todo va digamos que encadena

Voz 1 11:43 eh

Voz 2 11:44 bueno como como todo el mundo sabe está haciendo un proyecto muy complejo que he perdido todo tipo de vicisitudes pero ahora ya hayamos conseguido una velocidad de crucero Louis llegaba a caminar yo creo que ha un paso muy estable y firme

Voz 1388 12:00 a la pregunta preguntaba yo al alcalde hace unos minutos prácticamente al comienzo de esta entrevista cuando veremos correr el agua por debajo del Ponte Fran Gehry me decidí a primeros de octubre tiene usted alguna fecha más concreta porque hablado igual con algún técnico en las últimas horas

Voz 2 12:14 no no en en el que han detenido más información mejor que yo seguro

Voz 1388 12:19 señor Otaola usted esto dentro de poco lo a vivir desde la barrera

Voz 2 12:24 sí sí sí espero estar en otro proyecto de Zorrozaurre que ya está yo creo que ya ha traspasado ese punto de no retorno pues se seguirá su marcha

Voz 1388 12:37 bailando dar la gerencia de la comisión gestora de Zorrozaurre después de cuántos años doce catorce

Voz 1 12:42 lo catorce catorce años sí

Voz 1388 12:45 un poco de pena

Voz 2 12:47 sí lo que pasa es que yo soy más de empezar proyectos que de acabar prefiero me gusta más empezar los y te lo que es también lo que hago mejor las obras Nos mi punto fuerte y creo que hay otros técnicos que no pueden hacer mejor

Voz 1388 13:03 el alcalde que perder un nombre como como señor Otaola señor gordo sin duda sin duda

Voz 1226 13:09 a mí me apenas el otras la de así al propio Pablo eh pero bueno es una decisión personal yo sí que quiero dejar claro que es una decisión estrictamente personal en este momento una vez adoptada esta decisión por parte de Pablo yo lo que quiero públicamente es agradecer el esfuerzo la dedicación no que que Pablo Otaola ha tenido y está teniendo todavía no hasta el último día en este en este proyecto no en el cual su impronta personal está está sin ninguna duda yo creo que para mí desde luego como como alcalde ha sido un placer va estar siendo un placer trabajar con él y sobre todo en un momento en el que estamos empezando ya a ver frutos concretos de este proyecto

Voz 1388 13:52 si me permite vamos a ver cómo están las carreteras de Vizcaya a esta hora del mediodía antes de despedir les tanto al señor Otaola como al señor aborto como la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco Valdeón

Voz 4 14:03 bike esos carros hola

Voz 1388 14:05 José lo compraba en las carreteras allá

Voz 4 14:07 bueno pues solamente cita una incidencia concretamente un accidente hay en la cartera entre Bermeo Gernika concretamente a la altura de Foro ha en la zona de badenes en sentido hacia Guernica se ha producido hay una colisión entre dos turismos en una personalidad evacuadas a hospitales están las grúas trabajando con lo cual pues bueno si están generando problemas en ese punto estar la Junta regulando y bueno sí he recomendado precaución en la carretera Vizcaya XXII XXXV altura de foro en sentido hacia árnica

Voz 1388 14:33 gracias

Voz 4 14:34 no se vaya luego antes de terminar

Voz 1388 14:37 esta entrevista tanto el alcalde Bilbao señor Otaola quería preguntará a Juan María Aburto porque precisamente el director gerente de la comisión gestora de Zorrozaurre hablaba de del tranvía de Suu de su llegada termina a esta lo que va a ser isla de Zorrozaurre por donde va a transcurrir ese ese tranvía

Voz 1226 14:54 bueno el el tranvía entrará por por la punta por la punta norte todavía está como decía Pablo sin especificar cuál va ser el trazado concreto luego tendrá una un discurrir longitudinal por la por la isla para finalmente bueno prever en su caso la salida hacia hacia Punta Zorroza no que yo en este caso sí que creo que es muy importante también un poco visualizar intentar visualizar que Zorrozaurre no es sólo ansía mismo proyecto sino que si miramos a aquel lado tenemos sólo la Vega como una zona donde la transformación también está siendo y va a ser importante y tenemos al final el enganche tanto de la Vega como de Zorrozaurre con Punta Zorroza que va a ser otro elemento de transformación de transformación de Bilbao hay que definir con el Gobierno vasco cuál va ser el trazado concreto del del tranvía y una vez definido el trazado que el Gobierno pues lo pueda lo pueda de alguna manera planificar para que sea compás el desarrollo de la isla con las comunicaciones necesarias

Voz 1388 15:57 alcalde hablando de dinero cuánto cuánto supone de inversión en el en el año que viene Zorrozaurre

Voz 1226 16:02 bueno estamos ahora mismo haciendo los los presupuestos e ir prefiero esperar un poco para determinar exactamente cuál va a ser la cantidad pero hay que hay que hay que señalar en este en este caso que nosotros ya el año que viene vamos a por abordar el proyecto del edificio Estados que va a ser un proyecto importante para el desarrollo también de une de un proyecto vinculado a la Universidad de Mondragón e se está se SEAIC se acaba de iniciar ya en Elorrieta todo va todo la urbanización de lo que es la margen derecha desde desde Elorrieta hasta la zona de Ballets de hola ETA con lo cual es es un proyecto creo recordar que el entorno de los trece millones de euros pero el año que viene habrá que continuar bueno pues aportando dinero a este gran proyecto de Bilbao

Voz 1388 16:52 Pablo tabla director gerente de la comisión gestora de Zorrozaurre seguro aquí la próxima entrevista que le hagamos en esta casa tendrá usted otro otro título hoy y otra presentación porque ya era director gerente de de la comisión gestora el agradecemos muchísimo con nosotros estos minutos en directo aquí desde en este caso la plaza del Arrieta gracias por estos años dos tantas satisfacciones a la hora de conocer lo que es el el futuro de Bilbao

Voz 2 17:16 muchas gracias a ustedes