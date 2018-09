La Salud: Los beneficios de andar

Voz 1 00:00 aquí comienza la salud un espacio patrocinado por residencias Barrika Barri Kiril guiños

Voz 0893 00:11 hay ocho minutos de la tarde de nuevo saludamos desde esta plaza Ernesto Olavarrieta en el corazón de Zorrozaurre nacional como ya escuchábamos al alcalde y al nota hola cuando es que va a sufrir que está sufriendo ya importantes cambios y que lo va a seguir haciendo durante los próximos años tenemos que agradecer Andrea Scolari miembro de la Junta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco que se ha acercado precisamente hasta esta plaza bienvenida Andrea

Voz 1480 00:35 hola Juan Carlos qué tal además es un día precioso hoy aquí en la plaza está muy bien

Voz 0893 00:40 para hacer ejercicio para hacer ejercicio

Voz 1480 00:42 esta plaza está muy bien pero hacer ejercicio eh

Voz 0893 00:45 somos a hablar de que vosotros y vosotros los fisioterapeutas recomendados estiramientos paradas frecuentes y abundante hidratación cuando vamos a hacer caminatas largas medianas cortas en cualquier caso supongo

Voz 1480 00:57 sí mira sobre todo es muy importante que es un poco el tema del que vamos a hablar hoy sobre todo conocemos caminatas largas en estas épocas de verano hacer una buena planificación de la ruta y lo que os comen estabas esté hacer estiramientos hidratarse bien y llevar siempre algo para picotear para no quedarnos sin energía pero sí en líneas generales siempre que hacemos algo de actividad física mejor programar la

Voz 0893 01:21 bien mejor programar que es lo que tenemos que hacer pongámonos que vamos a correr dentro de veinte minutos a las dos de la tarde y tenemos que calentar supongo lo primero

Voz 1480 01:29 si el el calentamiento Éste es fundamental sobre todo para evitar lesiones no entonces e incluso Si Si vamos hoy a correr un ratito antes unas dos horitas antes ingerir algo de hidratos de carbono que nos de energía Ibon y cuando vamos a empezar la actividad hacer un poquitito sobretodo de movilidad articular si los principios las principales articulaciones tobillos rodillas caderas e hombros como lo hacemos esto como lo hacemos mira con ejercicios muy sencillos por ejemplo te voy a explicar uno de movilidad de Dovizioso nos ponemos de pie ponemos un pie en punta y empezamos a ser conducciones con el tobillo las rodillas e también nos ponemos de pie ponemos las dos manos sobre las rodillas y empezamos a hacer circunda opciones con las rodillas eh cadera estando también de pie o sea que seguimos la metodología he llevamos en la rodilla hacia arriba y hacia fuera también haciendo círculos eso serían los ejercicios principales de movilidad articular ir después cuando empezamos a ser por ejemplo la caminata empezar despacito que es una manera de hacer calentamiento previo caminando despacio

Voz 0893 02:41 vale y cuando caminamos cuando hacemos caminatas a veces llevamos mochilas a nuestra espalda eh que es lo que no debemos sí que es lo que sí debemos hacer cuando llevamos esas mochilas qué tipo de mochilas que piso cuánto tiempo a la espalda

Voz 1480 02:54 eh el la mochila siempre tiene que ser en base a nuestra sobre todo capacidad y condición física también nuestro peso corporal eh nos recomienda llevar más de diez o quince kilos pero sí vimos que somos personas que no estamos con una buena condición física o tenemos alguna la ciudad este que nos impida trasladar grandes pesos durante toda la caminata un diez por ciento de nuestro peso corporal eso siempre va a ser que que estemos eh con un peso que que bueno que que no nos que no nos pueda llegar a dañar

Voz 0893 03:31 bueno pues sabemos ya que peso de de tender en la mochila cuánto tiempo más debemos de llevarla para que no nos produzca lesiones ya que altura

Voz 1480 03:40 la altura mira te voy a empezar por lo el tema de la altura la altura un poco va a ser en base esté al al nivel al al terreno en el que en el que han vemos te voy a decir he mirado sobre todo el el el peso que esté repartido entre los hombros la cadera y eso lo hacemos a través de las de los cinturones que traen las mochilas ajustarnos viola el cinturón que tenemos en el pecho ajustarnos bien el cinturón que tenemos en la cadera después que San mochila no se van bulé tenemos que tratar de que esté bien centrado el peso que está dentro de la mochila

Voz 0893 04:18 era la espalda Ci la mochila no

Voz 1480 04:21 Aldo el peso que esté en el eje central que de manera que que no que no nos haga perder el equilibrio y el peso que está dentro eso es un poco con el tema del del terreno si es un terreno no que el peso de la mochila esté cerca de los hombros en cambio si el Terre no es con desniveles y tenemos que caminar hacia arriba más cerca de la zona lumbar

Voz 0893 04:45 además André hay que recordar que cuando a veces vamos al al monte o da caminata o llevamos intenta mochila por la calle compramos a veces las mochilas más económicas a veces esto es un problema hay puede causar nos también serios disgustos nuestra espalda

Voz 1480 05:01 sí además que mira al amor la mochilas ahora también entrar en como unas almohadillas que hacen que no se claven en la zona de la de la cadera también traen este como cinco esperadas para que el peso justamente lo que te decía antes eh no nos haga perder el equilibrio mejor que las hinchas por ejemplo de los hombros sean gruesas también para que no se claven en en la articulación del hombro no así que mejor si hacer una buena inversión en la mochila y sobretodo también en casas especializadas que nos puedan aconsejar no y nosotros le contamos para que la queremos utilizar en qué terreno con qué clima también es es otro de los temas que la mochila eh permita que el sudor e es que podamos tras virar con facilidad que no se quede pegado al cuerpo entonces mejor si en vez de comprar una mochila baratas una buena inversión y para evitar lesiones

Voz 0893 05:55 todo estamos a estamos hablando para evidentemente pues tener más facilidad más comodidad y más a luz a la hora de bueno pues de de de realizar una caminata una larga caminata aquí puede ser por la ciudad por el monte o por cualquier otro lugar pero está claro que a la hora de pisar no es lo mismo pisar cemento pisar baldosa que pisar monte pisará a pisar barro

Voz 1480 06:16 sí mira eso mismo si vamos caminando por la ciudad unas zapatillas de trekking que nos que nos permita sobre todo si hacemos en asfalto transpira por el el pie íbamos por el monte mejor unas botas de caña alta que no vuelva hoy en el tobillo para evitar torceduras eh

Voz 0893 06:36 ahora se iba mucho en las que prácticamente llegan al tobillo o casi ni eso no sé si son muy recomendables

Voz 1480 06:42 mira así baza ir por montaña donde te vas a encontrar piedra te vas a encontrar barro que te puedas llegar a Patti mejor la caña un poquito más alta que esté por arriba de los malévolos se esté después bueno si baza caminar en Ciudad por ejemplo si a dar unas vueltas sexta plaza que no tienen mayores inconvenientes si pueden ser unas zapatillas e de senderismo que son un poquito más bajas que no sujetan tanto el maléolo incluso son un poquito más transpira hable ECI si hace mucho calor

Voz 0893 07:13 Andrea cuáles son las lesiones más frecuentes a la hora de de caminar que os encontráis vosotros la las fisioterapeutas

Voz 1480 07:20 el punto clave es el tobillo sí que es el que soporta el soporta el peso eh después también tiene podemos llegar a tener esguinces en rodillas e sobrecargas lumbares por eso también importante lo de la mochila que esté bien pegada también sobrecargas en los hombros en en el cuello entonces también mira siguiendo un poco el hilo de del calentamiento después también es importante también en base un poco nuestra condición física ya al terreno pero el cada hora por ejemplo hacer una parada volver a ser esos ejercicios de movilidad articular Jaycee agregó darle ejercicio de estiramiento cuando sea tenemos los músculos que están con una mayor temperatura también están fatigados de la propia caminata ahí es bueno también empezar a meter estiramiento

Voz 0893 08:09 no hay hidratarse hidratar

Voz 1480 08:11 eh hidratarse es un punto fundamental además que sabemos que muchas veces no tenemos sensación de sed y así todo Nos estamos de hidratando entonces cada diez quince minutos también un poco bueno en base al calor que haga lo que haga hay al este al a la época del año pero si cada diez quince minutos hidratando no llevar una botellita de agua en por ejemplo en un bolsillo exterior de la mochila e Ito tomando Vito subsanó tomarnos de golpe toda la la eh la botella sino que ira ir hidratando no Nosa absorbidos

Voz 0893 08:43 lo que alimentación tenemos cuando tenemos que comer cuando vayamos a caminar hacerles las caminatas atracones desde luego comida no

Voz 1480 08:50 eh no mira un poco va he también lo que te comentaba antes dos horitas antes comer algo de hidratos de carbono que tengamos energías para hacer la caminata después a lo largo de la caminata tener bolsitas de frutos secos e alguna fruta e incluso una pipas de girasol que no tengan mucha sal no esto también para que no tengamos hipoglucemia que no tengamos este un descenso brusco de los Picos de de azúcar en sangre y que nos podamos llegar a a desvanecer au a marear a sentir