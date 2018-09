De las Ondas a la Red: Tecnología para ponernos en forma

Voz 1 00:00 es la hora de escuchar de las sondas al espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya igual

Voz 2 00:11 el tres de septiembre esperamos temporada radiofónica también hoy por hoy en Bilbao lo hacemos desde esta plaza Eugenio Olavarrieta lo que va ser dentro de poco la isla de Zorrozaurre un lugar que está regenerando ya que también ha acudido al comenzar temporada nuestra querida Elena Fernández bienvenida Lorena qué tal Juan Carlos las sondas a la red con novedades con ganas de

Voz 3 00:33 comerse el mundo atemporal más mera haberlo de ganas de comerse el mundo hoy primer día de septiembre laboral cuentas pues vamos a matizarlo pero sí con ganas con ganas de comernos el mundo

Voz 2 00:45 así que sí que este primer diario para la tenemos esa ese repliegue de las vacaciones que todavía dura e iremos mañana

Voz 3 00:52 ah sí eso te iba a decir por cierto

Voz 2 00:54 antes hablaba hace un segundito hablábamos de fisioterapia y fisioterapeutas hacer ejercicio tu temen algo parecido

Voz 3 01:01 a dormir claro por qué que pasen las vacaciones Juan Carlos sabe usted es cansamos engordado dos otro hay ahí quería yo llegar porque claro no por beber comer por no estar tranquilitos hay gente incluso que hace deporte pero bueno los raros los raros

Voz 2 01:17 yo de hecho absolutamente nada lo reconozco por eso ahora tumbe tres esto

Voz 3 01:20 claro porque claro llega a septiembre no sólo nos tenemos que poner en forma el trabajo sino también en lo físico y digo que mejor que aplicaciones además para ponerse en forma pero sin ir al gimnasio algo o recoge o algo que nos pueda ayudar por lo menos para volver a recuperar la vitalidad que estuvo muy bien a más de uno

Voz 2 01:38 siendo miro para atrás que estamos solos pues

Voz 3 01:40 sobre todo cuando empezamos Lorena pues me vamos a empezar con una que todavía no está lanzada pero que en en octubre dará el pistoletazo obviamente quién puede estar detrás de la tecnología quién nos conoce mejor que en nuestras propias familias pues el señor Google señor Google que avalan lanza una aplicación que se llama Google coach que por fin con toda la información que ha ido recabando de nosotros y nosotras

Voz 2 02:04 mira que tiene información imagínate vas es nuestro

Voz 3 02:06 propio nuestro entrenador personal claro porque encima nos va a aconsejar ejercicios que podemos hacer es cómo podemos mejorar nuestra alimentación y claro encima como los tiene totalmente vigilados no desde el nuestras actividades con el calendario etcétera seguro que que que encima no irá orientando en base a oye dijiste que ibas a salir a correr yo aquí no te visto porque te vigilo que no da pasos que no

Voz 2 02:28 no puede ser algo parecido a la competencia lo que hacen ahora por ejemplo habló de de otras de otras aplicaciones de telefonía Apple tendrá las suyas tan suyas de hecho nos vienen ya prácticamente no apetece en los los smartphones esto es la contrapartida

Voz 3 02:46 Google la contraparte a Google y eso teniendo en cuenta que todavía tienen muchísima más información no porque no están no sólo nos está vigilando entre comillas en Comillas también eh con nuestro smartphone sino con todas las aplicaciones y servicios que utilizamos de ellos no entonces va a ser el el entrenador personal eh vamos magnífico porque nos conoce incluso hasta cuando pagamos caro tú cuando igual contrata un entrenador personal pues igual puedes engañar a este este no va a haber manera Ícaro van a hacer el lanzamiento se rumorea además que lo van a aprovechar con el lanzamiento de su propio reloj que hay todavía no habían metido tampoco la mano Se dices eh Se comenta que pueda salir con todo eso

Voz 2 03:26 vale pues Google que Uche a partir de octubre más cosas que necesitamos una pared

Voz 3 03:31 un peso del cuerpo siete minutos al día eso es lo que nos promete esta aplicación móvil que está disponible para Android para ellos que se llama Seven precisamente no ir que nos dicen que al final que es una especie como de aplicación con ramificación en el que nos van planteando rutinas diarias no como si estuviésemos en un videojuego

Voz 2 03:50 Vettel hace falta sí sobre todo

Voz 3 03:52 eso siete siete minutos al día eso es lo que nos prometen no llegue al final es que cada día sino vamos realizando los ejercicios porque vamos perdiendo una vida en un mes se agotan y te otra vez que empezar la partida sabes es el juego no jugar con la amplificación de visto

Voz 2 04:05 me perder vidas no me hacen ninguna gracia escasea

Voz 3 04:08 virtuales virtuales en Hoy es que además unido con esto te traiga otra obligación que está te va a encantar que se llama zombis run

Voz 2 04:16 Biggs Ram zombis cuenta para

Voz 3 04:18 Drovetti ellos que directamente precisamente es el juego es ese es correr pero hombre poner un poquito de emoción en la vida entonces es una aplicación móvil que triste alas himnos convertimos con esta aplicación en supervivientes de una epidemia zombi donde nos vamos persiguiendo entonces tú tienes que correr lo bueno es que ya pues ese Running ya no es tan aburrido no sin motivación sino que oye la aplicación te va diciendo por dónde aparecen los zombis equipada para donde tienes que tirar una forma digamos de motivar unos para que no se rompa la motivación como digo yo

Voz 2 04:47 ya verás está aplicaciones Si métodos para que nos digan cuándo tenemos que beber agua cuando no debemos de hacerlo

Voz 3 04:55 mira ésta en la metido yo porque realmente se me olvida dejaría mente ya sabes que a ver la alarma más sencilla de todo esto es la sed galo para cuando llegamos a la sed hace tiempo que tendríamos que haber bebido pues esta aplicación móvil está estaban muy bien porque tú le dices eh cuánto pesas y entonces en base a eso te hace un cálculo de lo que debiera saber diariamente cada poco le dice te dice oye

Voz 2 05:20 siempre Dawa no de agua té agua

Voz 3 05:22 que si no creo que la estrategia no funciona para lo que era la idea del programa de hoy que es ponerse en forma vale entonces simplemente va rellenando también cuando tú vas bebiendo agua Il la aplicación te te avisa si te notifica

Voz 2 05:35 vale que las posturas que antes hablamos también con la fisioterapeuta que mantenemos cuando vamos a correr a andar también cuando estamos igual sentados tenemos que mirar cómodo sentamos de quema de lo hacemos

Voz 3 05:48 eso es más estos días que yo creo que habrá mucha muchas personas que hemos llegado al trabajo empezamos sentados normal pero nos vamos hundiendo la silla según transcurre la mañana esta aplicación lo que hace de nuevos simplemente son recordatorios para decirte oye quizá debiera es levantarte dar una vuelta o vigila un poquito la postura que tenía eso o corrige la leonesa que realmente son simplemente recordatorios para cosas pues que si no nos quedamos ahí sentaditos las personas obviamente que trabajen en oficina hice los olvidar a vigilar

Voz 2 06:17 hemos tomado más azúcar del debido durante estas vacaciones de verano algún pastelitos una tarta algo que seguramente igual hay que ir eliminando

Voz 3 06:26 pues para eso tenemos una aplicación con que se llama sin azúcar de hecho Podemos a entrar porque es una organización que que está haciendo mucho para concienciarnos sobre la cantidad de azúcar que consumimos al día de hecho han establecido que la cantidad máxima recomendable e debieran ser seis telones de azúcar entonces para que como nos ayudan pues tienen una aplicación móvil que simplemente escaneando el código de barras de cada uno de los productos nos dice qué cantidad de azúcar tienen forma de turrones porque claro imagínate hay cosas que vemos claras como son los dulces pero por ejemplo si estamos comiendo una pizza que sepamos también que tengo una cantidad bastante alta de de azúcar con lo cual con la aplicación mueven los puede avisar de si nos estamos pasando no con nuestra alimentación diaria

Voz 2 07:08 muy bien pues todos estos mensajes todos estos consejos esta APP es para ponerse en forma sin ir al gimnasio que son recomienda Lorena Fernández lo anda el próximo lunes te esperamos ya en la radio en Ercilla veinticuatro Sexto Piso bienvenida nuevo de la temporada la radio

Voz 3 07:24 muchísimas gracias Juan Carlos que hasta el lunes