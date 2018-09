Anasagasti y Rodríguez abren curso político en ‘La Ventana Euskadi’

Voz 0599 00:00 lleva veintiocho Iñaki Anasagasti qué tal

Voz 3 00:10 fantásticamente bien pero me han mucha atención que los dicho David ocurre de que eso de que ve duro trabajo pero hombre la Ser no se trabaja tan a gusto

Voz 0599 00:19 a la SER venimos a trabajar cantando por las mañanas de felicidad

Voz 3 00:24 no en fin no tiene que sufrió tanto Josep Lluís Roig

Voz 2 00:27 si Rodríguez que tal como usted hoy nuestro hombre Iñaqui tres el

Voz 0599 00:34 qué nos van a echar a los tres de aquí de esta ventanilla era por decirlo era porque es tres de septiembre y me han dicho todo el mundo que ha venido por aquí en agosto que ha sido el verano más tranquilo que recuerdan coincidir no esa apreciación quitando la mira la el tema de la inmigración que hablamos ahora de ello

Voz 3 00:52 bueno yo estaba comentando el tema de las fiestas de Bilbao por ejemplo quedó claro que para mí no que han sido multitudinarias que no ha pasado absolutamente nada que el tema del abuso pues sea tratado para hacer una dimensión relativa importante pero pero pequeña y que ha quedado encantado que para que no tengamos mejor tiempo aquí tuviéramos un tiempo

Voz 2 01:14 ha habido en este momento no no no habido motivos durante el mes de agosto en Euskadi que ha sido reseñables no quizás grandes adiós como ha salido un poco de la agenda

Voz 0599 01:26 suelen ser los sucesos que ha habido pocos desgraciadamente ligados a la violencia contra la mujer sobre todo en las fiestas en las semanas grandes y en la en la blanca en Vitoria pero no ha habido grandes sucesos y luego está el tema de la migración lo estábamos comentando ahora a micrófono cerrado cinco centros desde el dieciocho de junio que fue cuando nos percatando de que existía un problema que estaban llegando aquí de paso hacia Francia

Voz 2 01:55 lo que tienes que contratar para

Voz 3 01:58 el programa a esos listos que vernos problemas con anterioridad cuando ocurren lo único que hacen es criticar no porque quién preveía lo que nos ha ocurrido de una llegada masiva

Voz 0599 02:10 no ha sido masiva no han sido tres mil ochocientos ochenta y siete Messi

Voz 3 02:14 pero de cero al infinito en una cantidad importante como Torres Solbes eso son seres humanos que necesitan asearse comer que necesitan entender a la gente y eso se ha organizado organizó muy bien

Voz 2 02:26 no yo sobre todo porque vienen de paso en tres días cinco días intentan llegar a Francia Italia yo como un ejemplo de que del que vi el otro día que me pareció magnífico realizaba desarrollado por por el Ayuntamiento de Irun y por el Gobierno vasco que lo gestione la Cruz Roja a mí me parece un centro excelente pero prácticamente la siguiente noticia es una crítica otra vez a ese a ese centro no o a la situación de Irún no que es quizá igual el municipio que más lo puede

Voz 3 02:52 lo puede sufrir porque está frontera no pero hay una crítica por la crítica yo vivo giro que todas las partes hay disfunciones no que que sí que tienen que ser porque tú no prever es algo que pues que no porque lo más me imagino que hubieran trabajado previamente se está el lehendakari

Voz 0599 03:06 conocido que han ido reaccionando poco sobre la marcha a medida que se presionaba

Voz 2 03:11 pero no es el dato tres mil ochocientos y tres mil ochocientos centran en en en las playas de Cádiz cada tres días los ayuntamientos de ahí están saturados iraquí bueno pues han tomado mejor a parte de los ayuntamientos por parte del Gobierno también están tomando ahí pero igual hay que llegar al mogollón no pero bueno yo creo que criticar perjudicar yo creo que no es bueno no porque generador no es que

Voz 3 03:38 yo por ejemplo con el tema de las comparsas de Bilbao han criticado que sea militarizado no las fiestas visto que la policía ha habido mucha policía principal si no hubiera habido hubiera criticado que lo hubiera habido se ha habido porque ha habido pero yo creo que la gente está encantada porque no ha habido excesos y la gente lo que quiere seguridad y pasarlo bien y que no tener problemas que haya un señor que en un momento determinado si se pasa de octubre puedas llamar para que te atienda es decir eso es su servicio ciudadano eso es una policía municipal pues hay que criticar pues muy bien pues se critica

Voz 0599 04:09 bueno hoy del nuevo curso político todos los los periodistas siempre decimos los políticos también viene un otoño caliente viene un otoño caliente

Voz 2 04:20 claro que sí porque estos son calientes todos no he visto a ninguno calentito este viene más caliente que otros por qué

Voz 3 04:30 que portaba catalán bueno porque el el Gobierno no tiene el apoyo parlamentario suficiente sendas razones pero yo porque siempre de Al Yazira solucionando no es decir yo creo que este en este esta semana la que viene va a llevar en el Gobierno cinco seis proyectos de ley a través del todos sí bueno es es sacarán sus vuelos el tema de Franco otros tema la seguridad ciudadana otro es el tema de violencia de género

Voz 0599 04:58 no es ésa en los presupuestos esta mañana Pedro Sánchez le decía

Voz 2 05:00 la Pepa Bueno que no no va a seguir gobernando con estos presupuestos con los presupuestos del Partido Popular la intención del Gobierno es acabar la legislatura yo solo hijo nada más salir elegido presidente después de la de la moción de censura yo creo que esa es el dato último que se tiene es que a los ministros hechos al final eh vamos a trabajar hasta el final con lo cual bueno pues que no suponen unos presupuestos ponernos

Voz 3 05:28 decía que tiene un preacuerdo con Podemos

Voz 2 05:30 eso eso vasco Ortuza decidieron

Voz 0599 05:34 mañana va a estar aquí Andoni Ortuzar osea que que le pregunto tanto

Voz 2 05:37 no primero daré recuerdo porque sabes que colegio personal desde hace muchísimos años muchísimos tantos como cincuenta y hay pero él lo dijo no cuando le pidió a a al mundo de Batasuna que la patita y que si querían que es todo

Voz 3 05:53 para que apoyara al Madrid no porque fíjate que yo claro en este verano tengo acumulados treinta años de periódicos papeles que los estoy sacando claro porque el hecho de dirige te porque eligió entre los periódicos O'Toole entonces elegida podría sí ha encontrado uno el año noventa y seis primeras creaciones en El Escorial de Mariano Rajoy que decía públicamente creo en la España asimétrica lo público se que ahora eso tiene fecha de caducidad porque veo no que yo creo que estar el fondo del debate es decir no es decir yo no quiero una España federal quiero la España asimétrica caramba hoy le escuchaba casado bueno decir que o la uniformidad hago todos iguales cosa rompe España es el catastrofismo no

Voz 2 06:42 qué ocurre en Cataluña no pero ya tienes el ejemplo no Memoria Histórica le por histórica ahí se les ocurre la maravillosa idea de una fundación para la ley de la concordia Carla Suárez le ponen de de alijo de Suárez y lo hacen en Ávila claro pero lo grave de esto es que están haciendo y es verdad que conozco a Casado no están haciendo algo que el PP y tú lo sabes perfectamente ha hecho durante los últimos años de gobierno no ha puesto un duro para le K ese jactaba haber puesto duro para la ley de memoria histórica es decir Rajoy iba al Senado cosa no hemos puesto nada y además lo vamos a poner nada

Voz 3 07:19 vamos a hacer una de concordia lo que además contrasta con la derecha alemana la derecha nórdica nunca no sin embargo aquí la derecha española a tocar el tema de Franco es como tocar la la madre de dos hijos

Voz 0599 07:29 veniros Euskadi que tenemos un proyecto de presupuestos que presentará el Gobierno a un día de estos tampoco tiene mayoría al falta un voto

Voz 3 07:38 no sí pero vamos a ver eh Alonso va a hacer política en función de lo que le ocurrió el Gobierno conjunción los intereses vascos si eso es vascos yo creo que el Gobierno vasco que negociar y me imagino que negociará que puede poner unos unas metas inasumible también que por otra parte Otegi está ofreciéndose todos los días pero por encima de la mesa ni un duro para alegría por ejemplo también suele y luego le tienen Salander Martínez que cada vez que abre la boca tú te pones de aquel Flipy total taca turno aquel que no yo me opongo en tú te acuerdas predicción se perfectamente yo me pongo yo ahora digo yo que pocas era yo les digo Ali no te acuerdas de arriba listening acuerda si Felipe pero felipista que une las señoras me pongo hoy claramente ha dicho sea

Voz 2 08:30 esto me atreví a aquellos ayuntamientos cuantos gobiernos gobiernan con presupuestos prorrogados muchos muchísimos todos vamos no digo ya está hecho pero bueno lo hecho nada yo he hecho global presupuestos pero si no los hubiera igual que le pasa alguno de España generoso que no se puede gobernar contra

Voz 3 08:51 edad

Voz 2 08:51 claro lo puedes eso pues voy a ir a la ponencia autogobierno que crees que va a pasar puso dando leído y Leo ido ya lehendakari tiene más razón de un santo lo he leído eh diciéndome a yo como afiliado al PNV como militante del PNV lo que está haciendo me parece magnífico pero como lehendakari final por intereses de todos los vascos por lo tanto es que buscar consensos y buscar consensos lógicos

Voz 3 09:14 del todo la nada exactamente no

Voz 2 09:16 lo hice y acaba diciendo lo que ya teníamos dos volvamos a repetir que ya pasó con con el plan Ibarretxe no por tanto yo creo que se va a hacer hagamos lo posible y lo imposible no hagamos nada porque si no salimos de la ley y la Constitución

Voz 0599 09:32 el PNV no hace más que reprocharon estamos otros a los socialistas y Podemos que no habéis presentado ni una sola propuesta

Voz 2 09:38 a a esos esos es verdad porque se ha hecho una unas enmiendas una propuesta alternativa al portavoz José Antonio Pastor antes de vacaciones de agosto no del Parlamento pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo un acuerdo

Voz 3 09:53 lo que ha sido el anuncio de Pedro Sánchez soy de un refrendo de autogobierno en Cataluña no igual que no se puede decir que que lo he dicho a más en la SER no que ya lo es lo esta mañana la verdad es que utilizan al referéndum de autogobierno tendría que lo autodeterminación autogobierno puede ser más competencias pero ya ha salido ya inmediatamente casado decir aquí todos iguales avalada no pero bueno yo me imagino que les haciendo gestos de cara al mundo independentista para tratar de lograr esos apoyos no con un lenguaje

Voz 2 10:26 no yo yo yo yo creo que ha salido ahí bien yo creo que es una propuesta donde está hablando autogobierno por fin no se habla de independencia donde se habla de referéndum no dos palabras muy importante referéndum autogobierno y por lo tanto presentemos un Estatuto de Autonomía de Cataluña está eso es lo que creo que ha hecho también eh

Voz 0599 10:44 básicamente eso pero no lo ha dicho con esas palabras también es verdad pero yo también me ha parecido a intentarlo hay que escucharla ser que venía de la SER Iñaki Anasagasti