¿Hacia donde va la economía de Bizkaia?

Voz 2 00:21 doce y treinta y cuatro minutos del mediodía hoy han salido los datos de del paro del pasado mes hacia donde va el empleo de Bizkaia que perspectivas tenemos para el curso que ya comenzado el crecimiento del empleo parece real la Mario de los casos pero de calidad las referencias que tenemos siempre son las mismas no Lanvin de la afiliación a la Seguridad Social pero son suficientes de todo esto vamos a dar en los próximos minutos con nuestras invitadas pero antes vamos a conocer los datos del paro centrándonos en este último mes también toda esa información que tiene Sonia Lamberto vamos a ver ese micrófono que estemos cerrado ahora sí

Voz 0605 00:58 por segundo mes consecutivo decíamos sube el paro en Euskadi también en Vizcaya que cuenta con mil cuatrocientos veintiuno parados más que en julio o lo que es lo mismo en agosto ha subido el paro un dos coma cero tres por ciento en nuestro territorio dejando una cifra total de setenta y un mil trescientos setenta y seis parados una cifra que cambia si la comparamos con agosto del año pasado cuando había cuatro mil novecientos noventa y ocho desempleados más que ahora es decir en datos interanuales el paro ha bajado en Vizcaya un seis coma cincuenta y cuatro por ciento pasa lo mismo con los datos de afiliados a la Seguridad Social comparado con el mes anterior con Julio son cinco mil setecientos sesenta y nueve inscritos menos lo que supone una bajada del uno coma veintidós por ciento pero desde una persona

iba interanual hablamos de datos positivos en un año

se ha registrado una subida del uno coma setenta y tres por ciento siete mil novecientos veintisiete afiliados más a la Seguridad Social en Vizcaya

Voz 2 01:49 gracias Sonia Teresa la espada diputada de empleo inclusión social e igualdad de la Diputación Foral bien medida qué tal

muy bien

Voz 2 01:57 Sara de la Rica catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco gracias por estar con nosotros bienvenido también

en muchas gracias bueno las cifras son

Voz 2 02:05 que son que a veces no abruman un poco Guindos dejan poco la cabeza que no somos muy en hacia dónde mirar todo parece indicar como que las cosas bueno pues van fundando funcionando poco a poco a pesar de que luego preguntando a la ciudadana buen ciudadano a pie la percepción no sé si es la misma Teresa

Voz 3 02:22 bueno yo creo que no es la misma porque mientras que los datos macroeconómicos indica que la economía ya estamos en proceso de crecimiento y hemos hemos abandonado la crisis el paro no responde de la misma manera IS es una de las razones por las cuales preocupa mucho la ciudadanía va el el el que el crecimiento del empleo es mucho más lento que lo que nos gustaría sobre todo lo que nos gustaría a las personas que que estamos metidas en política hay que nos toca de alguna manera a administrar la la los recursos públicos pero sí es verdad que va va disminuyendo yo creo que lo importante es ver que la curva de de de paro va decreciendo pero hombre nos gustaría que fuese más rápido quizás hay que ir a pensar cuáles son las causas por las cuales va tan lento hay que hay hay que tenemos que entrar un poco en el debate de ver que como tenemos que hacer y cómo podemos trabajar toda esa parte no

Voz 2 03:10 porque iba tan lento Sara

Voz 1320 03:12 bueno el empleo siempre va detrás de la actividad no entonces lo primero que se tienes que generar más actividad que además requiere empleo entonces también estamos en un momento de sustitución de tecnologías entonces todas estas tecnologías muy intensivas en capital es cierto que en algunos casos y sobretodo a corto plazo ahorran empleo ya estamos un poco en esta disyuntiva está aumentando la actividad porque yo creo que hay que hay que mirar este dato positivo de de que seguimos creciendo no en Vizcaya el número de cotizantes sigue subiendo en el en el entorno del uno con siete uno con ocho por ciento entonces bueno el empleo irá detrás va a ir más fuerte en sectores digamos más complementarios con la tecnología va a ir menos fuerte en sectores que están en declive y por eso hay que preocuparse mucho de los perdedores

Voz 2 03:55 lo que sí llama la atención es que tal vez en Vizcaya andan poquito más atrasado que que el resto de territorios como Álava y Guipúzcoa no que suceden en nuestro territorio que no nos permite aprovecha esa recuperación económica tanto como como el resto de territorios

Voz 1320 04:12 es cierto la verdad es que cuando Midas a la miras la Comunidad Autónoma Vasca en términos agregados los datos son muy buenos pero si entras en cada una de las provincias es verdad que hay diferencias importantes no tenemos demasiados datos digamos muy fiables a nivel de provincia pero es verdad que en el caso de por ejemplo las cotizaciones de los cotizantes tenemos datos las informaciones que me parece que nos dan nos dan claves por ejemplo en Álava de todos los cotizados los que están afiliados a la Seguridad Social el veintiocho por ciento están en manufacturas y en Guipúzcoa el XXIII en Vizcaya el dieciocho por ciento entonces qué es lo que está sucediendo Vizcaya está yo diría demasiado terciar izada y lo malo es que los servicios que realmente ocupan a la ciudadanía en muchos casos son precarios son altamente estacionales y no tenemos esos servicios que necesitamos de eh hacia mano de obra cualificada no es malo por sí mismo yo creo ser una provincia terciar izada Vizcaya lo es pero sí que realmente hay que aprovechar otro tipo de sectores de otro tipo de expansiones sino no nos vamos a quedar atrás porque la fortaleza en Álava y en Guipúzcoa está claramente enfocada en la industria y les está yendo bien

Voz 2 05:22 desde las instituciones antes la reflexión que hace Teresa perdón de que cesara qué opina esos otros imputada de empleo Teresa espada

Voz 3 05:31 hombre yo creo que si queremos hacer una apuesta muy seria por la formación yo creo que la el modo de aumentar el empleo también vinculado a Industria y a los empleos más estables que son de calidad que son los nosotros apostamos por el empleo de calidad y a apostar por el empleo calidad significa apostar por el empleo que tiene emoción que que va adquiriendo la la la la formación de tecnología que es exactamente la que parece que va a venir en el futuro eh yo creo que esto es la apuesta que tenemos que hacer con ese colectivo que tenemos que en este momento son setenta y un mil personas que probablemente necesitan hacer recualificación en Si informaciones adecuadas no esto es exacta siente lo que nosotros tenemos en la cabeza en la necesidad de adecuar porque luego cuando uno habla con las empresas y unos pasa también que hablamos muchas veces con el sector empresarial sobre todo en las ferias de que ahora se en la vinculada con la con la máquina herramienta la vinculada con la Bienal no tenemos la feria Working de empleo que pueden que ponemos ahí todos los años resulta que sorprende que ellos digan que tienen que importar mano de obra de de cualificada en algunos sectores tanto formación profesional como en con titulaciones universitarias porque tienen dificultades para encontrar personas con determinadas características técnicas yo creo que es la parte en la cual nos tenemos que parar mirar y ver qué formaciones tenemos que dar para que la la cualificación de las personas que están en este momento en desempleo adquiera el nivel adecuado para que entre en el mercado laboral

Voz 2 06:51 entonces todo cuando estamos haciendo bien no se me ocurre preguntarlo

Voz 3 06:53 yo creo que es lento es un proceso lento e todo lo que va vinculado educación información el resultado yo creo que tener la paciencia suficiente para entender qué es lento las pequeñas píldoras formativas que está nosotros ponemos en funcionamiento a través del decreto empleabilidad o el decreto de la Berry que son sistemas formativos que estamos ponemos en funcionamiento van con la con una cierta son efectivos llegamos a más de diez mil personas pero luego para vincular los al empleo van algo más lentos porque lógicamente el periodo las personas necesitamos un proceso de formación que no se puede dar en periodos breves de meses

Voz 2 07:30 quién lo tiene más complicado Sara y el joven preparado el adulto de más de cincuenta y cinco años que no acaba de encontrar su hueco después de haber estado trabajando durante muchísimos años al final como se sale de ese ese pozo bueno

Voz 1320 07:45 lo que nosotros ahora estamos en un en un trabajo muy intensivo con el con el Gobierno vasco y con y con la vida y por tanto estamos analizando de una manera muy muy muy detallada yo diría que estamos haciendo como escáneres de los de las personas desempleadas una de las cosas que observamos es que primero jóvenes hay pocos y ahora realmente estamos viendo que desde hace digamos año y medio empiezan a salir de una manera de una manera relativamente rápida porque sobre todo miramos cuánto tiempo se quedan en el desempleo incluso jóvenes con con educación primaria e vemos que entran y salen es cierto que entran y salen empleos malos precarios pero entran y salen entonces donde tenemos un grueso enorme es en los mayores de cuarenta y cinco son la mitad de nuestro setenta y un mil parados como muy bien ha dicho Teresa y efectivamente la gran mayoría de estos de estas personas desempleadas están unificadas ahí tenemos muchísimo más problema en mujeres que en hombres incluso en mujeres con educación universitaria estas personas que han perdido el trabajo en la crisis estas personas no no vuelven a ser empleadas entonces yo pienso que tenemos que desde las instituciones yo creo que hay que tratar de impulsar medidas que sean para las empresas digamos que sea atractivo atraer a estas personas incluso en en sectores se me ocurre que se abre un centro comercial en determinado a comarca pues bueno pues sería bueno que si se apoya desde las instituciones este tipo de actuaciones bueno que vayan acompañados de ciertos requisitos por tanto que haya este tipo de personas desempleadas tras una breve formación para que ocupen fíjate que estamos hablando de la mitad de nuestros personas desempleadas muchas de ellos además la gran mayoría son menores de cincuenta y cinco años sean no pensemos que se están acercando a la jubilación les falta muchísimo

Voz 2 09:30 lo que ocurre además Sara Teresa es que está calando en la en la sociedad vizcaína porque esto lo lo habréis oído también vosotras cuando comités con gente que ya tiene esa edad esos cincuenta y cuatro tres cincuenta años que ya es que dan por perdido

Voz 3 09:43 perdido se yo creo que hay que trabajar también esa esa partido te estoy muy de acuerdo con Sabera eh hay un colectivo de mayores de cuarenta y cinco y sobre todo cuando se acercan a los cincuenta y cinco es dramático porque además también coincide con dos con dos cosas que yo al inicio de legislatura siempre dije no me ponía el foco siempre mayores de cuarenta y cinco por dos razones primero porque muchos tienen cargas familiares con lo cual el drama ese es es no solamente para ellos sino también para el conjunto familiar en cuanto a los ingresos segundo porque se acercan también a las edades de jubilación y tienen años cotizados ambas condiciones les pueden les les les les les impacta de manera dramática respecto a su vida su proyecto vital entonces yo creo que hay que poner una mirada muy especial en esos colectivos no son fáciles de verdad yo yo también quiero decir que no es fácil trabajar porque además dentro del de eso la idiosincrasia de cada uno de ellos hay gente con titulaciones universitarias que salía del mercado laboral por razones distintas y que es muy difícil que vuelvan a a reincorporarse porque en el mundo empresarial cuesta mucho el quién contrata contratado el contratado la el cuesta mucho entender que una persona que ha estado alejado el mundo laboral puede tener un valor importante que a veces son personas que probablemente sus su sensatez su forma de trabajar su modo de estar en la vida habiendo dado desde hoy dedicado a otras cosas probablemente tenga un peso importante más allá de las de las destrezas laborales no a veces no valoramos esas otras cosas que creo que empezara a pensar y valorar e sólo me encontrado una eh empresa que que valoraba las personas mayores justamente por la tranquilidad con la que asumen el trabajo una vez pasadas determinadas edades solamente una una empresa las demás valoran la la juventud la capacidad de moverse la disposición de de viajar en esas condiciones son difíciles de de

Voz 4 11:20 a abordar con el que que ver un poco lo que es lo que dices tú no que

está bien la tiene ventajas e inconvenientes le contratara a alguien de cuarenta y cinco años tal vez la movilidad cuando es una ventaja puede ser un inconveniente otras pero también tendrá otras cosas no tiene la misma joven que todavía Antoni igual esa experiencia

yo hice mi punto de vista yo estoy más cerca de esa edad no ya estoy mayor

Voz 1320 11:42 desde luego el compromiso además es una de las cosas que yo creo que cuando se ha contratado a personas mayores las empresas reconocen es el compromiso de estas personas ellas saben de la importancia del trabajo para para ellos para ellos para su familia que una de las cosas que clarisimamente hemos visto es que cuando en una en una familia hay este tipo de trastornos laborales esto se transmite a nivel de generaciones personas con unificadas en el desempleo normalmente la probabilidad de que un hijo que decoró unificado en el desempleo es muchísimo más alta por tanto estamos viendo transmisiones intergeneracionales de situaciones dramáticas y esto es lo que realmente hay que hay que evitar

Voz 2 12:20 Sara que nos estamos centrando mucho en Vizcaya y en Euskadi en general en el trabajo que nos aporta o los nuevos empleos que genera el turismo demasiado estamos tal BC apoyándonos demasiado en ese sector

Voz 1320 12:37 no yo pienso realmente eh yo soy muy optimista con el sector turismo en Vizcaya pero muy optimista además creo que además desde que el la la época de de del terrorismo no en ha acabado yo creo que estamos en disposición de dar un verdadero salto y además pienso que las instituciones están apostando bien el otro día salía en los medios algo que había hecho creo que la Diputación Foral de Vizcaya Llera buscar buscar los nuevos nuevos personas quedan potenciales turistas a mi me parece que realmente la apuesta es por la calidad pensar en turistas que además no competimos con el turismo de sol y playa que que efectivamente vamos a volver a encontrarnos con los competidores tradicionales yo creo que Euskadi tiene unos valores enormes de experiencias de naturaleza de cultura de gastronomía de deportes que sigue si somos capaces de dar un poco con la tecla tenemos que ser capaces de de subir la actividad que en estos momentos representa el seis por ciento más o menos del PIB vasco yo estoy pensando que en cinco seis años deberíamos de ser capaces de ir aumentando hacia el entorno del ocho nueve por ciento pero para esto hay que apuntar bien hay que desarrollar enormemente las herramientas digitales las personas que tenemos como potenciales turistas vienen mirando a Internet vienen mirando páginas web donde se les ofrezca toda la información yo creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer pero dada Mis mi situación de cercanía realmente con el departamento de Turismo yo creo que están apuntando bien sinceramente entonces no creo que estamos abusando creo que hay que seguir explotando este nicho que tenemos y que creo que tiene que dar mucho de sí

pero esa

Voz 3 14:13 totalmente de acuerdo vamos yo creo que además creo que Bizkaia y Euskadi en general tiene un potencial enorme crecimiento tus inmaculado dicho ahora pero además tiene personal tenemos personas para poder trabajar justamente en ese sector yo creo que en tanto culturalmente como en gastronomía como los los sectores donde donde ha marcado tenemos personal para poder trabajar en ello para poder desarrollar su trabajo para poder desarrollo empleo para poder Sarre economía a mí me parece yo tampoco creo que estamos en una burbuja con el turismo ni muchísimo menos creo que no es sería erróneo hablar de burbuja porque no estamos en ello creo que tenemos potencial de crecimiento lo que hay que hacer regularlo bien para no generar dificultades con el pues la población autóctona que desarrolla otras actividades de otra manera y es el yo creo que una vez que seamos capaces de generar esa estrategia para regularlo bien para que no interfiera para que no sea esa sensación que a veces en Barcelona hemos visto en situaciones de encontronazo no es ese el turismo que están buscando no es el turismo de sol playa borrachera es es un turismo de experiencia es un turismo de distinto nivel

suerte que también se está afianzando bastante sí pero

Voz 3 15:25 pero bueno yo creo que que intenta controlar eso porque además también es clave tenemos experiencia para hacer controles de lo que ha significado la noche Euskadi ha sido pionero todas esas cosas que no tenemos dificultades a mí no me dan ninguna ningún miedo en ningún temor creo que es un área de crecimiento que tenemos mucho para demostrar incluso turismo vinculado a las cuestiones industriales de paso industrial de Vizcaya porque no tenemos toda la zona en la minería en la zona Gallart que es preciosa para poder hacer desarrollar que decir yo creo que más allá de lo que ya sabemos todos tenemos potencial para poder crecer

Voz 2 15:58 quién ha dejado de percibir el paro después de haber estado trabajando los años eh pertinentes no tienen ningún ingreso en tiene derecho a esa renta de garantía de de ingresos que está pendiente de de reforma eso habrá que afrontarlo también también ya no Sara

Voz 1320 16:14 sí yo soy firme partidaria de la Renta de Garantía de Ingresos siempre desde el punto de vista de que sea un eslabón para emanciparse de ella yo creo que el trabajo dignifica todo ciudadano tiene el derecho o debe tener el derecho de poder trabajar pero mientras no puede yo creo que no hay ninguna duda que en Euskadi somos pioneros en ofrecer este tipo de ayudas este tipo de que están sirviendo sobre todo para palear la riqueza para tener la cohesión social que Euskadi tiene que es un ejemplo y entonces es verdad que ha habido algunos fraudes sí pero muchas veces se hace demagogia con ellos osea creo que tenemos que seguir perfeccionando hola el tipo de de de cambios que se están haciendo que es están que están en la agenda son más para controlar para supervisar pero sobre todo yo creo que hay un interés por parte de la mide aunque no es fácil pero sí que creo que que deben de de focalizar ahí sus servicios es efectivamente en intensificar la formación mirando a la demanda a ver donde realmente actuar para que esas personas emanciparse para mí es el fin sea la RGI debe ser un medio nunca sin de vivir en esa situación también es verdad que debemos de ser realistas y hay personas cuyos problemas de empleabilidad son muy grandes ya además quizá ya están en un momento vital los cuál es lo mejor que se puede hacer es ayudarles en este tránsito pues bienvenido sea pero entonces analicemos lo miremos si hay mejores alternativas insinúa haya que acompañamos les con esta renta

Voz 2 17:39 no ha sido posible hacer todavía esa esa reforma eh habrá que ponerse de acuerdo en este caso tienen que son los partidos políticos

Voz 3 17:45 he tenido un trabajo de Parlamento de un trabajo de diálogo entre partidos para poder llevar esa reforma porque efectivamente los dos partidos de gobierno sí llevaron la proposición de ley en el Parlamento persecución proposición de ley sea retirado al menos para que haya un sosiego necesario yo creo que a mí me preocupa mucho que la renta canté ingresos se meta dentro del debate político lo que pueda estar Nos acercamos a periodos electorales en los periodos electorales las cuestiones sensibles que alejarlos de las decisiones políticas pero que esto exige una decisión amplia política yo entiendo que los partidos de oposición están reclamando su derecho su parte de estar ahí de de la impronta de de querer introducir modificaciones pero creo que exige una cierta altura de miras para entender que hablamos de una cosa muy sensible donde hay mucha demagogia donde se habla de de fraude con mucha con mucha facilidad donde circulan me mes Félix por Internet diciendo que alguien ha cobrado no sé cuánto dinero cuando muchas veces cuando le en el cien por cien es mentira yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque flaco favor hacemos a la renta garantiza ingresos siglo acercamos a momentos políticos y que pueda ser objeto de debate político

Voz 2 18:57 estamos en un momento muy concreto y muy especial también en en Euskadi y en España en general con el fenómeno reciente migratorio al que estamos asistiendo también en nuestro territorio como debiéramos ver esto la pregunta para las dos como como un problema como una oportunidad porque también hay voces que dicen que bueno parece que aquí están llegando más que a otros qué pasa que aquí se les trata mejor que otras comunidades hay siempre un debate

Voz 1320 19:22 sí yo creo que para la intervención hubiera Jara Teresa porque sé que tiene mucha experiencia reciente en esto desde el punto de vista nuestro yo yo estuve yo diría a siete años de mi gente mi digamos vida académica dedicada a la inmigración cuando llegó el boom antes de la crisis en la verdad es que España no no tanto Euskadi pero España fue un ejemplo de cómo ha trajimos a cinco millones de personas en en un periodo menor a cinco años idealmente fuimos un ejemplo de integración es verdad que luego muchos se marche han marchado unos momentos malos de la crisis porque teníamos migrantes Miguel que eran claramente económicos pero están volviendo poco a poco el tenemos una realidad demográfica yo diría preocupante y a mí me parece que los inmigrantes todo lo que todo lo que hemos hecho en los estudios académicos todos los resultados son favorecedores es decir el migrante aporta riqueza y además en general es complementario al nativo porque utiliza o en puestos de trabajo o empleos que el nativo no quiere por tanto este desplazamiento este miedo que en general se tiene no está para nada basado de hecho una de las cosas que hemos visto es que los inmigrantes han permitido mejorar las ocupaciones de los nativos nativos que están al sobretodo muy poco cualificados la entrada de inmigrantes provoca unos movimientos laborales que les hacen subir de de escalón digamos laboral a las personas nativas por qué porque tienen mejor así competitivas en términos de comunicación de Conocimiento del medio por tanto yo diría que son casi todo ventajas que tenemos que hacer integrarlos bien para mí son una fuente de rejuvenecimiento de la población pero no debemos de ser ingenuos y pensar que no pueden digamos chocar culturalmente con nosotros claro que pueden chocar claro que la ciudadanía puede sentir en ciertos momentos cuando se les van a instalar ciertos centros ahí pueden pero tenemos que ser capaces de ir más allá de esto y además yo creo que una sociedad multicultural es mucho más rica mucho más abierta mucho más tolerante por tanto mucho más avanzada

Voz 2 21:20 Teresa la espada es diputada de empleo pero también inclusión social y de igualdad ayer en dos enterábamos de ese nuevo centro vasco de acogida migrantes que va a estar instalado en el término municipal vizcaíno de de Berriz ese mismo ayuntamiento pide también detalles al Gobierno vasco sobre cómo se va a instalar de qué manera cómo cómo va a ser todo porque pierden como decía ahora mismo Adrienne cierto temor en ocasiones

Voz 3 21:44 lo que Sara lo lo ha ubicado perfectamente respecto a lo que significa de inmigración no y además hablaría del derecho del derecho a mirar de derechas moverse y de derecho a buscar nuevas oportunidades en la vida hace dos meses tuve la la experiencia de viajar a Senegal y uno se da cuenta que la inmigración va a ser imparable mientras tengamos los desigualdades sociales que tenemos en este mundo mientras en África en Senegal tengan un salario medio de ochenta euros mensuales nosotros ofrecemos lo que tenemos pues es difícil evitar la inmigración además de ser un derecho también es una oportunidad como decía Sarah para nosotros yo creo que la mejor forma que tenemos que hacer es primero hacer mucha pedagogía para que la ciudadanía deje de de detener ningún tipo de temor yo sí soy de las que reivindico primero el derecho a emigrar pero luego reivindico toda esa inmigración que vino Euskadi a formar parte de Euskadi en los años treinta cuarenta cincuenta y que gracias a la inmigración que se asentó en la margen izquierda la ría en Vizcaya la ría pero bueno en en Mondragón o en Eibar en las zonas industriales gracias a ellos crecimos y crecimos de manera muy notable Nos pusimos en primer lugar en en en en todo el conjunto de España con lo cual no tiene entender que la emigración como decía Sara es una es una oportunidad de crecimiento claro porque viene a ocupar lugares donde veces nosotros no estamos dispuestos a desempeñar eso también

Voz 2 23:05 cómo valora la diputada que ese centro se instale de migrantes en en Berriz

Voz 3 23:09 bueno yo creo que es una decisión de Gobierno ponerlo donde tienen recursos tienen capacidad no sé si va a ser el mejor el mejor sitio o no no lo sé severa porque son personas que necesitan un tiempo un cierto tiempo para poder estar de manera estable yo creo que está bien Bérriz como podía estar cualquier otro lugar de Vizcaya porque las comunicaciones son más o menos bueno en toda Vizcaya inhumana tener dificultades van a ser buenas personas vulnerables es decir mujeres con niños fundamentalmente o personas con la enfermedad con algún algún tipo de dejan de gas que no les que les impide seguir el camino de tránsito que están buscando hacia hacia Europa yo creo que no tienen en principio ningún

Voz 2 23:54 es diría la diputada los vecinos y vecinas de de Berriz o incluso al alcalde que también están pidiendo información sobre este este centro de de

Voz 3 24:03 deseamos una sociedad de acogida que seamos una sociedad acogida de verdad que cuando resulta que hace en el dos mil quince el niño Aylan apareció en las márgenes del del del Mar Muerto la solidaridad de las de Europa sobre todo en España y en Euskadi Ése manifestó de manera tan clara que es el momento de demostrarlo son mucho de mostrar solidaridad entender que son mujeres varias mujeres con criaturas que vienen haciendo un proceso duro largo tremendamente costoso para ellas que a veces han sufrido violaciones por el camino que sus hijos pueden ser fruto de una violación que se ha producido contenido haciendo el tránsito de país a país que estas mujeres han vivido las situaciones más duras inimaginables que que que mirar que hay que poner esa mirada no la mina de la solidaridad el cariño de pensar que decía Sara y es verdad yo es que creo que la la tasa de natalidad que tenemos es la que es y que si también deciden quedarse con nosotros bienvenidos sean porque vienen con niños y niñas nos van a ayudar desde luego a fortalecer la sociedad vasca la vizcaina va a crecer habernos y que la diversidad es riquísima que aprendemos muchísimo cuando cuando viajamos y cuando vemos que la diversidad cultural nos enriquece por todos los sitios yo en el pequeño viaje que hemos estado en Senegal he aprendido muchísimo un respeto enorme hacia la cultura Subsahariana en general