Tertulia de Juntas Generales de Bizkaia 04/09/2018

Voz 2 00:17 Nos yo esta sintonía eh porque claro darlos las cosas buenas reunión con las amigas unos amigos si está Madrid me mira yo en Atutxa como diciendo es pero porque de estas mentiras y hay que decirlo ya además es verdad ha echado de menos no mucho pero algo sí ya Andoni Atutxa al Partido Nacionalista Vasco Josu Unanue H mil Dudek a Enrico del Partido Socialista de Euskadi en Eric de Madariaga de Podemos Vizcaya de Jesús Isasi el Partido Popular también en Vizcaya a todas a todos bien medidos una temporada más hasta la radio qué tal estáis la Guardia muy bien muy buenas muy buenas bueno pues se para empezar por un tema que hemos tocado en la primera parte del programa con la diputada de empleo Teresa la espada ahí también con la catedrática de Economía de la ver si el País Vasco Sara de la Rica hablábamos de los datos del paro que en Vizcaya está apuntado a los servicios de la envidia mil cuatrocientas personas más les preguntamos a las dos sobre todo cuando pues por donde deben de ir un poco los All los pulsos de la economía vizcaína en esta nueva temporada se hablaba de de el turismo de que todavía tiene mucho margen de de aumento y también de que deben debemos ir un poco pulsando y apretando el acelerador en el turismo y el empleo que puede generar ese turismo que puede llegar hasta el nueve por ciento no sé si vosotros y vosotras estáis de acuerdo con con ese punto de vista os penséis es que hay otras fórmulas para que también el paro se reduzca y sobre todo el paro salud que hay también del empleo precario pierda protagonismo frente al de calidad

Voz 3 01:53 evidentemente como punto de Anteriormente el turismo es una industria nacida hace económica de cada vez tiene mayor importancia lo que sería la estructura económica del territorio histórico de Bizkaia por lo tanto hay margen para que pueda seguir desarrollándose evidentemente es la única apuesta no no es la única por ser la única apuesta desde luego ese objetivo de que el sector industrial vamos a decirlo así más tradicional dentro de la estructura económica de Vizcaya suponga ese veinticinco por ciento del Producto Interior Bruto pues sigue siendo un objetivo que que que estamos persiguiendo a nadie se le oculta que hay sectores económicos actividad como puede ser la industria que genera un tipo de empleo pues más estable con contratos con más una mayor tendencia al contrato indefinido y unas condiciones laborales que suelen ser incluso una remuneración que suele ser pues mejor qué puede ofrecer otros sectores y también a nadie se oculta que les doctor usted que en muchos casos pues tienen sus sus puntas de actividad que implican en muchos casos pues un empleo no tan nota en estable como igual que pueden dar otros otros factores económicos por lo tanto y es seguir potenciando el desarrollo el turismo evidentemente no podemos renunciar como sociedad y como territorio a eso una actividad tan importante pero sin olvidarnos de otros sectores económicos que son los que te aportan quizá una mayor estabilidad

Voz 4 03:20 eh bueno nosotros por supuesto no estamos de acuerdo digamos con potenciar sobre el turismo no porque a ver eh digamos en las cifras que está no los datos que están están ahí evidentemente tenemos un sector en el cual puede haber un potencial idea hay pues se puede sacar algo en un rédito lo que sea estrenaron su olvida que nosotros venimos de una crisis que ha pasado hace muchos años al varias décadas y se nos olvida que las capacidad industrial que tenía como concretamente este territorio histórico era muy superior a la que tenemos actualmente lo cual significa que nos hemos quedado es un estado comatoso olvida también que también hace unas cuantas décadas Standard también tenemos cifras del paro que prácticamente eran testimoniales cercanos al cinco por ciento digo esto porque yo trabajo en una agencia de desarrollo sabemos las cifras que teníamos la calidad de trabajo que teníamos en aquel momento lo que tenemos actualmente porque ahora lo que está hablando es decir estamos hablando de trabajo precario o estábamos hablando de servicios estamos hablando incluso que nadie tiene prácticamente garantizado digamos el futuro por tener un trabajo más el mero hecho de tener un trabajo no significa de que nuevas estén en una situación de pobreza como los datos están ahí de hecho muchísimos muchísima gente que acude al RGI es simplemente porque la hace falta una compensación económica porque lo que gana por el trabajo que que hace es prácticamente suficiente para llevar el ritmo de vida que se exige a la población por lo tanto habrá que producir habrá que impulsar la industria si llegamos al veinticinco algo que sea no sé pero lo que sí está claro es que en este momento el territorio histórico nuestro vive todavía en una metido en una crisis yo creo que nosotros por lo menos pensamos que estamos detrás de una ola ha venido la ola del turismo que por cierto los datos indican decaído bajando el paro de hecho también ha ido subiendo habría que ver qué es lo que realmente estamos impulsando lo digo esto porque últimamente también a nosotros en nuestra comarca nos ha tocado vivir el turismo

Voz 4 05:20 digamos por una casuística determinada unida digamos a Castelo H estamos viendo que el turismo es que viene de es el turismo que nosotros prácticamente deseábamos por lo menos la esperanza no era la que teníamos no y eso es lo que nos hace falta cada vez más industrias no hace falta tener eh digamos un sector potente que impulse que luego nos pueda permitir vivir con una calidad de servicios determinados pero sí es cierto que el turismo sólo nos va a sacar de una crisis

Voz 2 05:49 desde el Partido Socialista de Cain

Voz 0836 05:51 pues yo creo que ha señalado por tanto como un Andoni como como curioso alguno de los actores y yo creo que apostar por el turismo efectivamente no debe ser en en contra y en detrimento de otro tipo de de apuestas como por ejemplo como señalaba Dani la industria incluso en el debate que habéis tenido con la diputada Teresa de la espada con una sala de la rica sabe que efectivamente Bizkaia históricos es el territorio que comían en el sector terciario que eso no es necesariamente malo Ny negativo pero sí es verdad que tanto Álava como Guipúzcoa los elementos que la han llevado

Voz 5 06:29 va a una digamos mayor alza

Voz 0836 06:33 precisamente el elemento de la manufactura el elemento de la industria yo todo cuáles han sido muy acertados los planes de Industria que se han llevado a cabo en esta quedó último año de de la legislatura yo creo recordar incluso el anuncio de una gran inversión para

Voz 5 06:45 la para Vizcaya en lo que se refiere a A

Voz 0836 06:48 a parques industriales la industria cuatro punto cuatro punto cero y fundamentalmente yo lo que creo que es lo que a mí me me preocupa que tenemos que ver con perspectivas la calidad del empleo eso es lo que lo que tenemos que hacer porque es verdad que este agosto por ejemplo ha sido peor que el Julia anterior pero eso viene pasando así todos los años creo que sólo hubo un año en los últimos quince años en el que por treinta personas sólo algo más en toda España no subió el paro pero siempre agosto es peor que Julio pero si vemos con perspectiva este agosto con respecto al agosto anterior el para ascendió un seis con cincuenta y cuatro y desde el inicio de las legislatura un diecisiete coma cuatro por ciento es decir Se están haciendo cosas y evidentemente estamos saliendo de la de la crisis la cuestión es que como decía también en la tertulia anterior no me ha precedido esa recuperación está llegando los bolsillos de las familias la esta recuperación está suponiendo que el empleo sea de mayor calidad

Voz 6 07:46 yo creo que esas son los verdaderos retos porque eso es lo que nos va a hacer más fuerte comprometida

Voz 2 07:52 la Penya donde en este caso de Cain vamos con la del CEO de Madariaga de Podemos

Voz 7 07:56 bueno pues otros bonito más el bicho disculpa bueno tal y como como comentabais pues bueno para nosotras basar el crecimiento el empleo o la mejora de del empleo y la calidad del mismo y solamente en el turismo pues no tiene va a ser sobre todo en función de qué modelo de turismo estamos estamos hablando o queremos impulsar no el yo vivo en Bilbao y yo sólo hablaba de la experiencia en Bakio no voy marquen Bermejo e nosotros estamos ahora en Bilbao viendo no como cómo se producen situaciones de ejemplifican todo provocadas precisamente por el modelo de turismo que tenemos ahí una pérdida aclara espacios para las vecinas y vecinos de los barrios que afectan directamente a los comerciantes a las personas autónomas entonces esto es un tema que que hay que mirarlo también con con otra perspectiva turismo sí veamos qué modelo pero también entendemos que no serviría nada de nada no crear empleo reducir el desempleo de una manera si estamos en una Vacie como muy débil del modelo productivo que tenemos no sin una política clara industrial y sectorial que creemos que hay que impulsar de una manera más seria habla la del empleo de de calidad de la necesidad de que el empleo sea de calidad pero el a lo que estamos asistiendo es precisamente hay que hay una mayor precarización desempleo estamos viendo como aumenta por un por un lado los accidentes laborales este año ha sido un dato importante está aumentando la temporalidad alguna parcialidad involuntaria y un montón de personas que querrían poder trabajar a jornada completa y no están pudiendo hacerlo hay otros elementos precisamente que entendemos que cuando nos ofrecen estos datos de cuál es el los datos del paro en Vizcaya entendemos que había habría que introducir otras variables para poder ver cuál es la realidad que se está viviendo en Vizcaya con respecto al al el problema de del desempleo sobre todo cuando no estamos en contra ando con que creo que ronda con respecto al treinta y cinco coma cinco por ciento de personas desempleadas que no están cobrando ningún tipo no de de subsidio de de aporte de desempleo

Voz 2 10:08 acabamos en la opinión de Jesús Isasi del Partido Popular

Voz 8 10:12 bueno pues nos encontramos con Si hablamos de los datos de paro propiamente dichos no pues vemos que este año el treinta y uno de agosto se fueron al paro concretamente trescientos sesenta y tres mil diecisiete personas a nivel nacional de las cuales dos mil y pico eran vizcainos que fueron que que se encontrara en esta situación el uno de agosto no con una carta de despido una situación de despido lo cual quiere decir que queda mucho por hacer cuando nos enfrentamos a ver la cual cuando a nivel nacional el paro bajaba ayer empleo crecía aquí se producía el efecto contrario vez vamos al amparo parece ser de lo que es ser el movimiento nacional no cuando crece el paro nacional crece el paro en Vizcaya y vemos que la situación va de mal en puede ser el turismo una forma salvar lo puede servir pero los datos que tenemos del turismo son datos que nos indican un camino contrario no cuando hemos hecho los esfuerzos de los que estamos es que la Diputación ha hecho muchos esfuerzos ha invertido mucho en el turismo en Vizcaya el turismo ha caído en Bilbao concretamente en la ciudad de Bilbao pues han querido de las pernoctaciones por debajo de de dos noches ha crecido el número de viajeros que entran por avión pero es que se quedan menos tiempo en Bilbao lo cual redunda en perjuicio de todo Bizkaia porque muchas veces la gente utilidad Bilbao como polo de atracción no como núcleo de central de movimiento no entonces si cae en las los sistemas de cruceros cerca de un diez por ciento desde principios de año estamos el siete coma ocho siete coma nueve nuestro momentos pues vemos que hay un aviso a que todo lo que estamos centrando esfuerzos en el turismo quizás no sea el modo adecuado y lo hemos hablado en alguna otra ocasión citada aquí lo yo lo he dicho en algún otro momento esto demuestra que las políticas que se han buscado de empleo y de trabajo desde el Gobierno vasco desde las diputaciones no han acabado de ser unas políticas globales que vayan a la oferta completa de empleo no sólo en turismo sino también el sector industrial en otro tipo sectores que no tienen que ser los centrales pero lo que tienen que ser punk e patas en en una silla no que tienen que ser eh motores activos de lo que se debe de lo que se debe de de llevar adelante como de sacar las propuestas de empleo y de trabajo nosotros creemos que falta un poco de de afán de ser innovadores valga esa palabra dentro de todo este tema falta innovar mucho más para ver cómo podemos generar un cambio en todo lo que son políticas de empleo

Voz 2 12:53 bueno pues hasta aquí este asunto de del empleo sí que hemos también algún mensaje de Whatsapp en una persona que nos ha escrito lo siguiente hay personas que cuando han ido al paro han intentado poner un negocio para autoempleo y se han visto con tanta normativa tantos impuestos que al final han desistido es el mensaje que nos envían desde desde Whatsapp la V30 yo minutos nos indican desde la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco que hay tranquilidad en las carreteras de Bizkaia a esta hora del mediodía que existía en la nacional seiscientos treinta y siete a la altura de Derio ya sea solucionado vamos a cambiar vamos a cambiar de tema porque ayer conocíamos la noticia de ese nuevo centro vasco de acogida migrantes que va a estar ubicado en en Berriz a quién en Vizcaya queríamos saber vuestra reflexión sobre ese sobre esa noticia que ayer precisamente aportaba la viceconsejera de políticas sociales del Gobierno vasco líder Amilivia empezamos en este caso por Ekain Rico del Partido Socialista de Euskadi

Voz 7 13:50 pues yo creo que efectivamente hay que dar soluciones a este cuestión migratoria

Voz 0836 13:57 Nos hemos encontrado en los en los últimos tiempos Llodra que se han lanzado algunos mensajes durante este tiempo que que no sean con respondido con con la rendía el intentar predecir el número de inmigrantes que iban a va a llegar pues es un ejercicio de futuro elogió porque depende absolutamente de de muchísimas cuestiones yo creo que las instituciones en en Euskadi en cuanto tuvieron conocimiento de la magnitud de este de este problema crearon una comisión interinstitucional en la mesa interinstitucional en el que han estado tratando de de de resolver estas situaciones ahora se ponen

Voz 3 14:37 curso más que sería

Voz 0836 14:40 ese recurso destinado a no más de un cinco por ciento de las personas que ya están aquí que en vez de estar más que en vez de estar solo hasta cinco días pues están por sus necesidades específicas porque son personas pues por ejemplo mujeres embarazadas personas con niños pequeños que necesitan de más tiempo de una atención más puntual estaríamos hablando de un centro de acogida para estancias de quince de quince y veinte días yo creo que efectivamente toda la política migratoria y por supuesto las fronteras no pueden estar reñidas con los derechos humanos creo que las instituciones tienen que poner su granito de arena para un problema específico que vuelve a repetir la estamos hablando de personas que no vienen a quedarse aquí que llegan aquí pero están de paso para ir a otras otras partes normalmente de del del norte de Europa en cuanto al problema en general pues yo coincido con lo que he estado yendo a varios líderes de de Euskadi a mi secretaria general Idoia Mendía el propio lehendakari Iñigo Urkullu y por supuesto a a Pedro Sánchez y yo creo que esto se tiene que arreglar a nivel europeo yo creo que evidentemente la política eh migratoria de Europa tiene que ser una política migratoria común

Voz 8 15:56 eh

Voz 0836 15:56 en la que todos los países pongan en pues para precisamente ese objetivo que yo creo que debemos tener todos que las fronteras que existen no se no sean incompatibles con los derechos humanos

Voz 2 16:09 vamos la opinión del Partido Popular aporta un dato más que debe el Ayuntamiento de Pereza Amina pedido ha solicitado una reunión para profundizar en los detalles no sabemos si estarán preocupados por por las bueno pues la ubicación en vez de este centro de de inmigración no si les parece perfecto eso es así

Voz 8 16:27 para nosotros lo que nos preocupa es que tiene concreción de qué es lo que se quiere hacer para que ir porque se ha hablado de hablar de haber un centro en Berriz como muy bien acaba de decir Ekain una atención puntual de quince días con el tiempo total de quince días que quiere decir que la persona que viene por ejemplo embarazada se a los quince días el manda otro sitio o el acaba de atender porque está embarazada tiene aquí durante más de quince días eh este tipo de concreción no qué pasa con los menores qué qué ocurre con los a los menores hasta dieciocho años efectivamente eso es puede dar mantenimiento son son buenas es que hay que cuidarles Kidal pero qué pasa el día después que hace dieciocho años es decir aquí hace falta saber cuáles son las medidas de integración real no hace falta a echar humo y a ver qué ocurre ya ver qué dice la calle no tanto humo es que el Ayuntamiento eh ha pedido explicaciones de qué es lo que se va a abrir cómo se va a abrir nosotros queremos que que esto es lo que hay que concretar no si tiene que venir gente nadie dice que no hay gente tendrán que venir tendrán que estar habrá que saber cuáles son esas condiciones reales de tiempo de estancia de cuidados que necesitan quién necesita ese tipo de cuidados porque nadie ha concretado qué tipo de personas son los que están sea lanzado ese globo sonda es decir quizás sean mujeres embarazadas las mujeres que tienen niños pequeños a su cuidado etc etc pero no ha concretado qué ocurre con cada uno de esas personas hicieron que se va a hacer eh en lo que nosotros queremos saber qué va a ocurrir después qué ocurre el día después porque esto es muy fácil decir yo acojo que no decimos que no sino que atenciones vamos a prestar el día después el día que esas personas están en condiciones de vivir por sí mismas son encuentra un trabajo encuentra una estabilidad hasta qué momento se les va a ser esa esa ayuda es lo que todo lo que queremos saber porque creemos que ha sido

Voz 6 18:23 un bluff Aymerich desde Podemos

Voz 7 18:26 para nosotras siempre es una buena noticia no que sabrán recursos y dispositivos para atender con calidad y dignidad a estas a estas personas así lo hemos venido diciendo todo el tiempo pero entendemos que esto tiene que formar parte de una estrategia integral si lo que nos vamos a encontrar un que Berry es la única respuesta o solución que vamos a dar a esta situación no pensamos que va a ser un parche que no no va a servir para nada a y me preocupa que sigamos hablando introduciendo en el discurso que que lo centremos en que son personas que se encuentran en tránsito no señalando alguna manera que están sólo por unos días y que se van a marchar la realidad es que estas personas no tienen derecho a poder transitar por Europa de una manera libre es decir cuando llegan a la frontera francesa las devoluciones se producen pero es que se producen todos los días con lo cual el grueso y estos a intensificar la presión sobre la frontera está muy intensificada con lo cual cada vez van a ser más las personas que están la obligadas a quedarse o que decidan por no pasar por ese periplo que prefieren quedarse a vivir aquí eh por tanto entendemos que tenemos que dar otra respuesta que no sólo esta no sorprende además que un albergue que de alguna manera pretende atender a personas con mayores dificultades porque tienen un factores de vulnerabilidad mayor se proponga que que es una mejora sustancial es que veinte días pero entendemos que que que lo recoge esos no se pueden diseñar en función del número de días que puedes estar sino en función de las necesidades de las personas que van a ir a ese recurso tendremos que empezar a hablar itinerarios personalizados no de itinerarios estándar no que hacemos personas en tránsito no sé qué personas con asilo respuesta B las personas no somos a ABC las personas tenemos un itinerario vital tenemos unas necesidades distintas y hay que dar respuestas distintas y luego con respecto a lo que además decía también es así qué pasa el día después pues precisamente quedarse aquí no es ningún chollo no es ningún chollo porque una vez que has cumplido los tres días son los cinco días en el albergue albergo los vence si tienes la suerte de formar parte de ese cinco por ciento que va ir ahí lo que te encuentras son años de calle años de calle esto choca con la paradoja que además la la propia consejera Olazábal hacia un pueblo ve no mucho decía no que necesitábamos los diez mil migrantes que cada año llegaba a Euskadi y habla lo decía así en esos términos en necesitamos evidentemente estas personas aportan y pueden aportar a futuro un montón pero no podemos tener sólo una visión utilitarista de las personas sino que también como decía Ekain tenemos que tener una visión que esté basada en los derechos humanos que sea una visión más humana de atender a las personas por la no por lo que me van a aportar no sólo sino también porque son personas precisan de desatención nosotros entendemos que lo que tenemos que dar es una respuesta más integral Ibero esto de de una manera mucho más amplia dice está viendo con una perspectiva muy restrictivas necesitan más centros necesitan más plazas más estables que estén orientadas precisamente al itinerario personal de cada una de las personas que viene no a esos departamentos estancos bueno primero habría que

Voz 4 21:47 aclarar una cosa osea el flujo migratorio no es una cuestión de del momento que que les Migraciones sabido periódicamente Issam dado mayor cantidad si es verdad que nosotros nosotros no hemos sabido responder digamos a la realidad que teníamos de hecho actualmente igual le respondiendo más a la a la llamada que incluso de algunos colectivos que trabajan con este sector se están dando respuestas por ejemplo por parte de la ciudadanía aquí mismo en luego hemos tenido la experiencia de Bilbao La Vieja la lo que se está hablando de Santutxu no quiero decir es es es más Se podría decir que la ciudadanía es más solidaria que las propias instituciones poblado luego habría que definir tengo una de por todas realmente por qué se producen los flujos migratorios los flujos migratorios no es un capricho es no

Voz 7 22:31 sí

Voz 4 22:32 las personas que en su momento porque me tocó trabajar en África sabemos todos los lo doloroso que los puede ser realmente el trasladar los del sitio donde vimos por ejemplo a otro país a otro continente a buscar el trabajo no y eso nos ha pasado por ejemplo en ocho años que trabajaba en África pero se dan estos casos no pero lo que sí hay que decir también es que el el flujo migratorio no sólo no ese no es nada de caprichos sino que a la vez es una respuesta a las injusticias cabido en todo este tiempo no es decir por una parte Europa o El mundo Occidental hemos explotado digamos los recursos que tienen estos países porque son países ricos curiosamente es contrario a lo que estamos pensando esa gente se ha visto totalmente empobrecida

Voz 8 23:15 a es

Voz 4 23:16 más no se ha invertido el cero coma siete por ciento que es una lucha continua de Constantinopla que dentro de dos meses hablábamos de los presupuestos Losada no sea investido el cero coma siete por ciento del nuestro presupuesto para que la mente esta gente viva allá donde reside estén tranquilos felices tengan todos los recursos no todo lo contrario y luego estamos viendo con ojiplática que la gente pues evidentemente mira lo que sí habría que decir también es otra cuestión eh que no sabemos lo que realmente de migrantes significa no idea hecho esta esta salida que está dando qué bien viendo lo ve interesante pero pensamos que viene tarde aparte sólo responde digamos a una realidad estamos hablando de mujeres embarazadas personas enfermas yo coincido también con lo que aquí ha dicho Si lo que está viviendo con él también es que pasa que después de quince veinte días estas personas sanas ya no quedan embarazadas como es el tema es más los otros cuatro centros que tenemos ya previos que están en tres capitales más a parte la de Irún resulta que sólo son para un periodo de uno cinco días que es lo que pasa que luego estas personas seguían a las calles una vez que hayan utilizado el recurso a la calle y es más el proyecto supuesto hijo tal como saben Dios habla de que estas personas puedan tener bueno una especia apoyo un programa especializado de tal incluso habla de los trámites para lograr los papeles etcétera en quince veinte días el obra los papeles yo conozco aquí cantidad de gente que lleva años sin lograr nada esa esa es la realidad que tenemos pero bienvenido sea si es la cuarta logo estoy de acuerdo totalmente que aquellos ayuntamientos son las poblaciones que se iban a ver afectadas o beneficiadas ambos pues este tipo de servicios que sea poner pues también tiene que dar su su aportación tiene que hacer su aportación tiene que tener conocimiento de lo que está pasando de la decisión tomada incluso antes de tomar la decisión compartir con ellos lo que va a haber realmente porque si no luego así surgen una serie de problemas que han surgido en otros lugares con por ejemplo antes de los demás que más bien es por desconocimiento o porque no sabemos qué recursos se están utilizando sin más

Voz 2 25:25 acabamos con la opinión de ello dando miedo ducha del Partido Nacionalista Vasco

Voz 3 25:29 bueno dándole lo que lo que habéis dicho hay cuestiones de las que bueno puedo puedo tener a una ligera discrepancia o algún introducir algún pequeño matiz pero es evidente que que tenemos un problema a escala europea donde Europa no solamente no está respondiendo sino que todos somos conscientes de que hay tomas de postura de determinados miembros de la Unión Europea que son radicalmente opuestas a a la realidad no es decir que son opuestas hostiles no están condicionando el que pueda haber una una un tratamiento a esta realidad a esta realidad pues adecuado a las alturas del siglo XXI en el que estábamos ahí eso va a seguir siendo una me temo sospecho que lamentablemente va a seguir siendo una realidad eh a unir en en en el seno de la Unión Europea pues porque hay gobiernos que han hecho de la oposición a la persona migrante bandera e bandera que están actuando de esa manera podemos Humgría etcétera y que no solamente eso sino que se están constituye una especie de frente ante cualquier otra decisión que puedan tomar el resto de los países miembros no mientras eh eso no se solucione el problema yo creo que va a ser que incluso ha conseguido arrastrar a otros países miembros hacia sus tesis y eso nos va a colocar Nos va a colocar los puede colocar en una situación pues totalmente alejada de lo que es el el lo que debe ser el trato a las personas y los derechos humanos no de todas estas personas que lo que quienes hacen proyecto de vida sin más ni más que no es poco pero pero que realmente lo que quieren lo que tiene lo que ser en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar que algún gobierno o algunos gobiernos tendrán que ser especialmente valientes a la hora de tomar decisiones porque estamos en la que todos los Unión Europea eh estemos de acuerdo en esto

Voz 0836 27:25 no creo

Voz 3 27:27 no cree

Voz 2 27:29 bueno pues si os parece aquí dejamos este asunto queriendo reflexión breve si puede ser de un minuto por parte de cada uno de de vosotros sobre Salgari que va a empezar a recibir mañana a las basuras del territorio haciendo de Guipúzcoa mañana llegan los primeros dos camiones nos confirma fuentes de la Diputación de Guipúzcoa para hacer las primeras maniobras valorar tiempo tamaño y situación es una jornada de prueba por tanto primeros traslados de cara a un transporte regular y Diari de residuos que a partir del lunes será de doscientos cuarenta toneladas al día de en torno a diez camiones diarios de lunes a viernes y hay que recordar el acuerdo este acuerdo costó de quincenalmente las juntas avalaron por unanimidad a finales de julio las gestiones la gestión de los residuos procedentes de Guipúzcoa en base aunque que supondrá entre otras cosas que la Diputación de Guipúzcoa abonará Bizkaia un total de ciento treinta y cinco coma treinta euros por tonelada de aquí al treinta y uno de diciembre vuestra opinión Jesús es así

Voz 8 28:25 bueno pues eh la Diputación foral de Guipúzcoa en su día no hizo quizás los deberes que debiera haber hecho para poder reciclar todo el sistema basuras gracias a un acuerdo en las políticas de basuras y de residuos en Vizcaya de todos los grupos y de un trabajo conjunto de todos los grupos hace unos años un acuerdo general eh Vizcaya hoy puede hacer frente a la retirada de sus residuos y la retira los residuos de un territorio que está cercano no por supuesto que después de que paguen un dinero justo y necesario por mantenimiento por el trabajo que se va a hacer nunca mejor dicho pero yo creo que aquí lo que debemos de valorar todos es que el acuerdo de todos los grupos que que estábamos en ese momento en la cámara vizcaina era donde hemos conseguido que este tipo de trabajos vaya adelante y que podamos hacer frente a lo nuestro y en un caso de emergencia como es este de emergencia podamos ayudar también a otros territorios del derecho

Voz 7 29:25 bueno pues yo creo que es importante empezar por recordar que la gestión la política de gestión de residuos a quién le corresponde compete al Gobierno vasco sobre todo hacer una propuesta integral y entonces como esto falta eh lo que están haciendo las diputaciones tanto la la la del cual como la de Vizcaya es pues siempre pisar la respuesta nosotros entendemos dos cuestiones una que es muy necesario hacer de una vez por todas un estudio sobre las necesidades de infraestructura que existen en los territorios que este análisis de de las infraestructuras necesarias es lo que nos va a poder poner en que nos va a permitir poner en marcha en cada territorio todo aquello que se necesita para poder hacer frente a la gestión de los residuos pero es que por otro lado tenemos que poner encima de la mesa que es importante que es lo único que permite es hacer frente a la al último proceso en la gestión de residuos

Voz 2 30:23 el hospital de novedad

Voz 7 30:25 nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es políticas que ha hunden en reducir el número de de de residuos que generamos y esto no está produciendo

Voz 0836 30:37 pues yo creo que lo lo ha dicho muy bien muy bien sus esto viene de hace muchos años y no es la primera vez que colaboramos con no las instituciones guipuzcoanas de hecho en el año dos mil ocho Se firmó un un acuerdo muy parecido de lo que sucede es que en ese momento quién gobernaba la Diputación Foral de Guipúzcoa llevó a cabo unas actuaciones que no conseguían tenerles e infraestructuras necesarias para hacer frente a su propia basura ideas de Vizcaya no se renovó luego el convenio esta vez la diferencia es que desde la Diputación Foral le pocas están haciendo los deberes de hecho por eso en este primer año entraran Algarve pero en el segundo año ya entrarán tratadas directamente con la puesta en funcionamiento de la TMB de de de Guipúzcoa y en el último semestre de dos mil diecinueve ya entrarán en funcionamiento todos los equipamientos en Guipúzcoa yo creo que es normalidad en la colaboración interinstitucional fundamentalmente respetando un principio básico que es el de la mejor gestión sostenible de los residuos con el vertido crudo cero

Voz 4 31:43 pero curiosamente no nos dejemos engañar a besaba ahora que lo que hace es que más practicamente ni reciclan separan y reutiliza por lo tanto el problema con la basura así lo tenemos luego la capa y la capacidad que tiene hubiese aproximadamente doscientos treinta mil do doscientos cuarenta mil toneladas al año en este momento con Vizcaya tiene doscientos treinta mil por lo tanto como a meter sesenta mil a ciento y pico mil que se supone que van a vivir de Guipúzcoa para quemarlos como lo hacer de hecho hace varios meses nuestro compañero David Lopategi hizo una intervención en el cual pedía explicaciones información y lo que la diputada bien vino a decir lo Elena en Zubieta fue que sólo era una hipótesis que esto pasara pues no es una hipótesis es una realidad que ya sabíamos que iba a pasar pero lo que tiene que sabe la gente es que en la Garmin se quema que no se reciclan y se reutiliza ni se separa por lo tanto eso de que estamos utilizando la basura de manera inteligente de forma de que aquellas recomendaciones que vienen de Europa las estamos cumpliendo eso es simplemente miente

Voz 2 32:44 acabamos con ella dando de Atutxa el PNV

Voz 3 32:47 lo puedes estar más en desacuerdo fallidos

Voz 4 32:50 te puedo esta y por qué pues porque

Voz 3 32:52 la planta de valorización energética precisamente lo que ese es el cierre del circuito de circuito de todas las instalaciones que han sido acordadas detrás pues mucho trabajo y con mucha inversión después de hace muchos años desde hace muchos años y como decía Chus no solamente estamos en condiciones de tratarlas las uvas que peinan sino que podemos tratar también una parte de las de Guipúzcoa es decir las basuras en Vizcaya no son un problema pues claro

Voz 4 33:16 cuando vamos a visitarlos querido hemos solicitado

Voz 2 33:19 no se nos acaba el tiempo gracias a los cinco por volver de nuevo a las tertulias de Juntas Generales de Radio Bilbao un abrazo para todos sino muy especial para yo sonando gracias y hasta la semana que viene

