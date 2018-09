El Farol del Sur: 'Vuelta al Cole Solidaria'

Voz 1 00:00 aquí comienza él

Voz 2 00:02 para el del Sur un espacio de la cadena ser patrocinado por el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Voz 1388 00:15 ochocientos minutos pero intensos los que vamos a compartir con bando Calvo coordinador de la Cruz Roja de Vizcaya han porque una vez más tenemos la edición décima ya de la campaña vuelta al cole solidaria mandó bienvenido qué tal de como ha ido esa campaña cómo está yendo la campaña vuelta al cole solidaria a favor de quiénes

Voz 3 00:33 bueno pues la la campaña ido bien ha ido en la línea del año pasado el año pasado hay que recordar que llegamos a hablar trescientos cincuenta lotes de material recordemos que su material básico que son desde rotuladores lapicero una mochila que recordar también que el objetivo es reducir el impacto económico que tienen las familias todos los que tenemos hijas e hijos un tampoco mayores ya pero hay que acordar te de este esfuerzo y bueno nuestro canon soltar un importante dinero y hay que recordar también que hay familias que este lo que supone un salto de una vaya a suponer una saldar de una saltó una valla de veinte metros no entonces qué hacemos con esta campaña pues minimizar el impacto económico no el año pasado pues eso últimos trescientos cincuenta y ocho lotes llegamos a unas cien familias a trescientos cincuenta niños y este año pues Se estamos son con el recuento el fin de semana fue bien fue bueno pues una niña en la línea del año pasado ir pues esperamos pues de llegar al objetivo trescientos cincuenta lotes ahí bueno pues esto es una hay que recordar también que es una de las medidas más de las atenciones y servicios que prestamos a familias que se encuentra en situación de vulnerabilidad no recordar que la Cruz Roja pues bueno trabajar un modelo inclusivo antes hoy en la tertulia que mantenía hay de itinerarios individuales con las personas no es una apuesta importante esta y es verdad que cada persona sino casuística a cada familia es una casuística hay que tenemos que atenderle de una manera integral muy personal no

Voz 1388 02:07 en este caso se que estamos hablando siempre Manu de personajes tan que viven en el territorio hayan que están asentados aquí

Voz 3 02:13 eso es aquí es hablamos de familias que están en nuestro entorno vecinas y vecinos nuestros que muchas veces creemos que la gente vive de esas os ha pues con bolsillo más más de esas sosegado pero hay gente que que sigue pasando dificultades no teniendo repasaba el dato muy global no yo portarán una referencia el año pasado sobre este sobre estas fechas ya habíamos atendido a siete mil quinientas familias este año estamos igual prácticamente igual cien más no bueno yo creo que nos toca decir que que es que sigue habiendo familias y personas de nuestro vecindario que lo pasa mal que

Voz 1388 02:51 podrán comprar los libros ni donde un cuaderno

Voz 3 02:53 exacto que les que les cuesta mucho comprar esto no que tendría que quitarlo de otro lado y bueno que tenían que hacer una cábala familiar con el lema de la economía mayor entonces el objetivo es reducir el impacto positivo de hasta cincuenta o treinta euros en comprar rotuladores cuadernos o incluso una mochila entonces esto ya no sube más pues hay familias que tienen verdaderamente difícil no

Voz 1388 03:16 eh me decías es la cantidad de material que se recogió la campaña pasada eh ya quiénes fueron destinados esas esos materiales en esta hay más necesidad menos está la cosa pareja

Voz 3 03:29 no está la cosa aparejada estamos igual lo que te comentaba no tenemos muchas familias el objetivo va a ser también eso repartir trescientos cincuenta lotes en este en este caso hay vamos a andar prácticamente igual no que es un buen dato también no bajar es decir que es un buen dato desde el punto de vista nuestro sería un mal dato Tenerife que no bajar también es malo porque las familias que lo están pasando mal

Voz 1388 03:53 la vuelta al cole solidaria a favor de los en situación de vulnerabilidad en en Vizcaya son ya diez ediciones las que ponen en marcha en este caso la Cruz Roja de de Vizcaya también de la mano de de los supermercados Carrefour que todo hay que decirlo Amando Calvo muchísimas gracias por estar con nosotros pocos minutos pero por contarnos cómo ha ido esta vuelta al cole ya sabemos que también tú has has vuelto a lo que no lo has dejado prácticamente en todo el verano hemos visto y oído en numerosas ocasiones con motivo de la cantidad de de personas migrantes que han que han venido a nuestro territorio en este en este verano y que van a seguir viniendo sí sí estamos seguros y gracias al

Voz 2 04:35 conoce en el farol del sur las iniciativas solidarias que promueven las ONG un espacio de la cadena ser patrocinado por el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya la solidaridad nos compete a todos y a todo gas y nos hace crecer como personas Vizcaya