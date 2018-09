Ortuzar pide al PSE y a PODEMOS “que salgan a la pista de baile”

Voz 0599 00:00 Andoni Ortuzar presidente el PNV qué tal la racha León

Voz 0156 00:05 arratsalde on muy está perdiendo usted la Conferencia de Presidentes

Voz 0599 00:07 Torra ha comenzado a las siete que le gustaría que anunciará hoy bueno

Voz 0156 00:13 yo creo que el tema catalán más que anuncios grandilocuentes au sacar conejos de la chistera lo creo que hay que hacer es algo que es muy viejo en en política pero que siempre ha dado buen resultado que es hablar dialogar mucho intentar entender y ponerse en la situación del otro y buscar una solución buscar soluciones probablemente no hay una solución con mayúsculas sino pequeñas soluciones que vayan no abriendo un camino que un un conflicto que está tan enconado y que tiene gente en la cárcel que tiene que está judicializado que ha dividido a la sociedad política al Parlamento en dos bloques no se va a reconducir de la noche a la mañana a tiempo pero para que todo eso se ponga en buen camino hace falta dialogo hace falta escuchar al otro y no una sucesión de monólogos yo me da la sensación de que continua en estos últimos tiempos en Cataluña lo que estamos asistiendo a una sucesión de monólogos en los que uno se ratifican esos presunciones los otros gane las suyas pero no hay un acercamiento no hay una margen de diálogo positivo que luego se transformen en avance no oye que que vaya abriendo puertas algo que yo creo que que es así hay un problema político nacional en Cataluña grandísimo y hay que darle soluciones

Voz 0599 01:42 están ustedes más en sintonía últimamente con ERC que con el PDK

Voz 0156 01:46 no no nosotros del pasado viernes en Zarautz eh no visito y además como como casi todos los años una delegación del PDK de este año además con su presidente a la cabeza claro nosotros tenemos una relación magnífica con con el P de Cat es tan magnífica que nos Nos decimos lo que pensamos que esa es la gran relación de confianza no que no tengas que hacer de bien queda con el otro es decir oye pasarle la mano por encima nosotros hacemos los análisis con ellos compartimos diagnóstico les contamos cómo vemos nosotros las cosas desde aquí ya hay veces pues que les de les decimos lo que habéis hecho no lo entendemos lo que habéis hecho nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera pero nuestro referente político en Catalunya es el PDK

Voz 0599 02:33 da la impresión a veces de que están intentando no pisar les ningún callo después de lo que ha ocurrido con con el lehendakari Icon Torra el lehendakari felicita a Torra por su nombramiento Torra Nile Nile contesta pues sin embargo cuando se entera de que ha ido a ver a la cárcel Junqueras le llama para pedirle explicaciones Bono ahí no tendría que haber salido un poco a defender al lehendakari

Voz 0156 02:54 por lo que yo sé no no le ha pedido no le ha pedido ninguna explicación llama al día siguiente de enterarse sí pero bueno yo creo que también hay que entender la situación excepcional en la que el señor Torra ha llegado a la presidencia de la Generalitat no la las dificultades con las que se ha encontrado hoy también que se paga las novatadas a veces eh yo creo que que en alguno de estos casos nosotros tenemos un rodaje institucional y de partido muy importantes y otros no tanto entonces yo no creo que yo creo que la la situación está de las relaciones está reconocida tanto institucionalmente como entre los partidos cada uno con su percepción de la realidad y con lo que con su hoja de ruta

Voz 0599 03:36 volverán a ir juntos Europa

Voz 0156 03:39 habrá que ver los catalanes ellos qué idea tienen porque yo creo que el proceso lo condiciona todo no el proceso entonces hay algunos que se inclinan por hacer una candidatura exclusivamente catalana no unitaria hay otros que no en cambio porque entienden que luego en el Parlamento Europeo las dinámicas no tienen nada que ver y los grupos parlamentarios son muy diferentes entonces e iremos viendo no no no no es una cosa que nos preocupe porque nosotros creemos que nosotros mismos por nosotros mismos Icon con canarios y otros socios que tenemos gallegos etc podemos eran unas elecciones europeas con con garantías

Voz 0599 04:19 vamos a dejar Cataluña que aquí tienen bastante trabajo en esta Toño que cerquita ya es su suele ser más fácil arreglar la casa del vecino que la idea es bueno pero bueno que experto va a proponer el PNV para la comisión que va a redactar el nuevo Estatuto el viernes es ahora el que sagradas es alguien conocido lo conozco yo

Voz 0156 04:38 sí hombre claro sino daríamos no es una mala señal sería no no no que no fuera conocido que es es una persona conocida de trayectoria reconocida Hay mucha competencia hay mucha capacidad vial

Voz 0599 04:53 algo entre el vamos a seguir adelante conos sin el Partido Socialista de Euskadi podemos de usted

Voz 1 05:02 en julio el todo o nada El

Voz 0599 05:05 no vamos al todo o nada del Estatuto porque sólo hace inviable del lehendakari el islam relaciona al recorrido institucional cuál es la postura del PNV con cuál nos tenemos que quedar

Voz 0156 05:14 pero es que las dos son compatibles

Voz 0599 05:17 pero aquí aquí diferentes extremos

Voz 0156 05:19 se está haciendo una lectura muy interesada que es muy torpe muy torpe porque es de recorrido corto por parte de algunos partidos con la colaboración inestimable de algunos medios de comunicación que no me estoy refiriendo a esta casa pero de otros medios de comunicación si en el que es esta la haciendo buenos y malos y se está caricaturizado el acuerdo entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco que es un acuerdo legítimo es un acuerdo plural es un acuerdo que da mayoría absoluta en el Parlamento vasco yo creo que hay que tener un poco de respeto a la gente d Isère opinó también a los dos partidos yo lo que dije en la Julio del treinta y uno de julio los mantengo y lo volvía a decir en Zarautz el viernes pasado no tiene ninguna contradicción con lo que dijo el lehendakari ayer es que el Partido Socialista Podemos se tienen que mover no se pueden quejar de que Bildu y el PNV estamos mangoneo dando esto si ello es al mismo tiempo se cruzan de brazos no hacen nada cualquiera que será los papeles de Podemos del Partido Socialista del Parlamento se dará cuenta de que son papeles de cara a la galería no hay una sola propuesta contenida claro para en la que digas bueno vamos tenemos una propuesta PNV Bildu y ahora tenemos otra propuesta vamos a los buscamos un punto intermedio

Voz 2 06:43 porque no estaría mal que

Voz 0156 06:46 la mayoría que eso suponemos PNV Bildu impusiera vamos nuestras tesis no machaconamente o pasáramos la apisonadora de nuestra mayoría pero estaría mucho peor que es fuera quién hiciera eso una minoría no es que yo lo que pido es que salga a la pista de baile que salgan al campo de juego yo creo que por razones diferentes pero por un lado el Partido Socialista en vez cuando empezó este proceso estaba el Partido Popular en Madrid se sentía con cierta comodidad decía bueno es como el Partido Popular en Madrid esto lo pondrá freno etcétera pues yo no voy a enseñar mis cartas hasta el final pero claro ahora esto ha cambiado yo era el Partido Socialista es importante en Euskadi es muy importante en Madrid entonces se tienen que definir y nos tienen que decir no que no se puede hacer fíjate entiende la sensación de que tienes que es una especie de Leño Maison esto no se puede esto tampoco es bueno pues qué puedo hacer trasciende un poco de lo tuyo porque si si el Partido Socialista se va a quedar defendiendo sus postulados no es capaz de ver en Euskadi estamos una mayoría muy grande que queremos avanzar más claro eso no vale el Partido Socialista tiene que interpretar también los deseos de la mayoría de la sociedad vasca que los encarna el PNV los encarna también Bildu no valoraría mucho y creo que no se ha hecho el paso que ha dado Bildu hacia este lado de lo institucional sabemos lo hemos estado pidiendo a Bildu que fuera toda la vida de no llover

Voz 0599 08:24 no eso lo hizo con el plan Ibarretxe

Voz 0156 08:27 no con el plan Ibarretxe han sido trampa

Voz 3 08:29 cero tres a favor al circo en pegatinas Eurobanco PNV e Izquierda

Voz 0156 08:36 lo hizo sinceramente lo hizo más para meternos en un atolladero político que con una vocación de

Voz 0599 08:43 ahora yo creo que sí creo que

Voz 0156 08:45 en avanzado con lo mismo que han avanzado en el tema de presos etcétera y con Podemos ha pasado una cosa curiosísima porque con Podemos teníamos cerrado un acuerdo por mucho que Lander Martínez diga que no teníamos cerrar un acuerdo si la Palabra de vasco sirve para algo o no estaba firmado pero estaba acordado y alguien le entró el vértigo media hora antes de la reunión por eso dije yo en en en julio y lo mantengo ahora no puede ser que ellos siendo la minoría quieran condicionarnos a todos Si quieren condicionar tienen una manera de hacer lo que es yendo a la mesa presentando propuestas al haciendo alternativas a lo que no son

Voz 0599 09:25 los por dejarlo claro el PNV repetiría lo ocurrido en el plan Ibarretxe irse a Cortes solamente con los votos aunque tengan mayoría absoluta en el Parlamento el eso eso sólo podríamos hacer pero nosotros eso es lo que ustedes hacían serlo

Voz 0156 09:40 nosotros pues si los otros siguen así es que vamos a volver al al a la situación de Julio Fis claro es que si los otros no se mueven cuál es la otra solución meterlo al cajón

Voz 0599 09:52 pero eso no tiene recorrido institucional

Voz 3 09:55 no pero en Madrid olvidar lo mismo ayer lo decía el lendakari vamos a Madrid

Voz 0156 10:00 sí pero eso sí claro pero entonces a los que habrá que decirles que se muevan esa los otros no nosotros que nosotros ya nos estamos moviendo hemos puesto alternativas no gustan primero que se nos diga por qué no gustan cuál sería la alternativa ibamos a vamos a hablar porque es que sino el proceso nos lleva la melancolía e no vamos a sacar nada en juego

Voz 2 10:23 a lo mejor alguien

Voz 0156 10:26 es lo que tiene que no pase nada que no salga nada porque yo sí tengo una cierta sospecha de que para algunos y algunas ya tenemos más de lo que debiéramos no es así desde luego el PNV no piensa que es esas

Voz 0599 10:40 firmaría usted

Voz 1 10:41 el referéndum de autogobierno

Voz 0599 10:44 de Sánchez el que propuso ayer para Cataluña para Euskadi

Voz 0156 10:48 bueno pero eso estás eso es eso estás seguro eh yo creo que estamos entrando en la estamos bueno pues es una es es una política que es seguir lo que hay pero es que hay que entender también que la historia marca mucho no es que sobre los catalanes ya lo hicieron en el dos mil cinco el dos mil seis el dos mil siete Se lo cargaron en Madrid yo creo que la propuesta de Sánchez para que tenga viabilidad tenga credibilidad tiene que venir acompañado de un le una garantía de que lo que diga Cataluña en ese referéndum se va a poder llevar a efecto sin que luego nadie en Madrid puedan meterle el cepillo eh las sentencias del Constitucional destrozar cómo destrozaron el estatus no yo creo que es una propuesta de paso intermedio no que que que podría haber estado bien hace cuatro cinco años pero que ahora tiene una dificultad de credibilidad porque gran parte de Cataluña piensa que eso ya está superado ya les engañaron en nuestro caso lo que ha propuesto el presidente Sánchez ahora es la es la estricto cumplimiento del procedimiento de reforma del Estatuto que es el que nosotros por cierto estamos impulsando

Voz 0599 12:09 cree que Sánchez va a sacar sus cuentas pues ojalá

Voz 0156 12:12 pero ojalá pueda yo creo que todos los gobiernos merecen tener presupuestos Si hay hay que dárselos yo el otro día hacía una mención incluso le pedía a la izquierda abertzale que se llegado la patita mala pero porque a ver ellos en en privado como todos los demás eh el resto de partidos canto planes podemos etcétera Todos quieren que la legislatura acabe incluido el Partido Popular pues si queremos que eso sea así pongamos los medios para que se pueda cumplir y para eso hace falta un presupuesto claro si cada uno queremos que en el presupuesto se eh valide nuestro modelo ideológico pues va a ser imposible tendría que haber un presupuesto cuyo tronco fundamental lo haga el Partido Socialista el Gobierno que además tiene bastantes eh ya cosas marcadas desde Bruselas cuál tampoco tiene margen amplísimo y el resto pues podamos haciendo cositas negociando pues para que haya cree que se note también nuestra aportación pero no intentar porque es que sino va a ser imposible que los presupuestos sean los presupuestos de Podemos no no va a poder ser así saque lo de subir

Voz 0599 13:19 impuestos a las rentas más altas impuesto a la banca el impuesto al diésel todo esto como les suele al PNV

Voz 0156 13:26 nosotros esto de gobernar a base de de titulares de modas pues por ejemplo el impuesto a la banca para los bancos lo van a repercutir un minuto después en el cliente hay que hacer cálculos cuánto dinero es eso nos va a sacar de pobres va a llegar no va a llegar porque al final intentar regular todo íbamos a decir estatal izar el todos los sectores productivos eso es algo que ya en casi todos los países del mundo que lo intentaron ya se ha demostrado un fracaso además Europa al norte de Europa subirla a las rentas más altas nosotros podremos valorarlos lo tenemos no no esas cosas no nos asustan no pero creo que hay que ser menos efectistas menos propagandistas ir eh por ser ir ir al al meollo de la cuestión queremos que la cosa avance o no si queremos que la cosa avance vamos a darle facilidades al Gobierno

Voz 0599 14:22 con Pedro Sánchez ha reunido este sí

Voz 0156 14:25 sí tenemos una relación bastante frecuentes y buena sí sí bueno de la teníamos de antes sí y ahora lógicamente porque eh en gran medida está en La Moncloa por por nuestros votos no nosotros fuimos los que eh aquí libramos au desequilibrar la balanza

Voz 0599 14:42 depende de cómo se comporte con las transferencias le pedía usted en Zarautz si quiere usted seguir

Voz 0156 14:48 pero no era una no era una petición mercantilista de Si quieres que te apoyo eterno yo ya dije que nuestros votos los va a tener pero nosotros creemos hombres algo que barbaridades no y luego hay cosas pues el otro día leí unas declaraciones de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación que me dejaron patinó difuso no porque vaya manera de hacer amigos pero bueno es lógico que nosotros hagamos una apelación a que se cumpla el Estatuto XXXVIII años después todavía seguimos reclamando transferencias no me quedo calvo en esto de claro es que verdad ya me lo tomo con con humor ironía porque eso no puede ser esto hay que ponerle un fin