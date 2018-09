Bizkaia da el 'ongi etorri' a los turistas

Voz 2 00:00 a las doce y treinta y cinco minutos del medio día hoy queremos hablar de turismo de la campaña de turismo veraniego que está pues casi casi a punto de terminar con acabe septiembre

Voz 3 00:40 Bilbao Vizcaya sigue captando turistas ahora tenemos que poner en claro qué impacto económico está teniendo cuántos empleos genera esta fuente de ingresos que ha venido pues para para quedarse con nosotros de hecho según ya nos dijeron ayer algunos expertos se apunta que podría llegar al nueve por ciento del Producto Interior Bruto en los próximos años Internet también tiene mucho que decir sin duda es una de las claves para para este aumento está con nosotros en el estudio Xavier Ochandiano que se la de concejal de Desarrollo Económico Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao bien chateando quitarle Guardian Guardiola qué tal muy bien también están con nosotros lo que es gerente de Susper tu la empresa encargada de explotar diferentes albergues en el territorio bienvenido John de guardián guardia Eton y bueno responsable de Bilbao Josu del antiguo albergue de Basurto la de van in Cometa Mendi bienvenida Toñín acércate un poquito más el micro que no muerde al menos de momento Moracho a nadie señor Ochandiano cómo está yendo este verano del dos mil dieciocho dos quedan prácticamente en las últimas dos tres semanas cuál es ese balance Sí se puede hacer ya

Voz 4 01:45 bueno pues el verano está yendo bien yo diría que está yendo muy bien en este ámbito todavía queda verano quizás es algo a lo que no estábamos tan acostumbrados pero cada vez observamos más seguramente los compañeros me podrán confirmar que el verano cada vez se alarga más no sólo hasta la tercera semana de septiembre sino que incluso hasta principios del mes de octubre estamos viendo en los últimos años como las las pernocta es las estancias se alargan incluso hasta octubre por lo tanto la valoración general es positiva y ahora entramos en detalle y además todavía queda verano todavía queda recorrido para seguir trabajando

Voz 3 02:23 el verano entonces este año se puede decir que podría alargarse hasta los premios MTV

Voz 4 02:29 bueno no sé si vamos a estar en condiciones como para la primera semana de noviembre también la climatología ya sabemos que en Bilbao en Vizcaya en Euskadi pues es como es pero no lo digo de verdad hacer los los datos estadísticos son claros en septiembre es un mes de un comportamiento excelente excelente incluso dependiendo de la climatología octubre está siendo un mes cada vez un poquito mejor por lo tanto estamos consiguiendo algo que estratégicamente también planteaba Mosquera desestacionalizar el turismo no ya atender más a que algo equilibrado a lo largo de todo el año

Voz 3 03:03 qué cifras están dejando manejan ya de cara a lo que está siendo este este verano esta prolongación que que ustedes están comentando ahora mismo

Voz 4 03:12 bueno pues las cifras de crecimiento general eh crecen los turistas entre los meses de junio julio entorno a un cuatro por ciento lo que si observamos es que reduce ligeramente el turista estatal pero eso se ve ampliamente compensado por el turista extranjero de hecho es el primer verano en el que el turista extranjero supera al estatal que es algo que además está buscado como decía que obedece a una estrategia y además el turista extranjero tiene un mayor grado de gasto y de consumo en Ciudad pernoctaba un poquito más con lo cual diríamos que en esa clave también es de mucho interés

Voz 3 03:55 vamos a preguntar por ejemplo a a Dubai a Toñi bueno con dos referencias muy claras como puede ser pues el coste de la autocaravana qué tipo de de de de turista ha llegado hasta hasta el hotel o a también hasta esta autocaravana que auto caben que tenemos en en cualquiera de los dos puede responder Toño

Voz 5 04:16 a nivel de en el área de concretamente lo que sí hemos notado siguiendo como él comentaba el tema de la subida de los internacionales pero sí es verdad es verdad que el área de cometas lo que es ese tipo de de viajero funciona un poco diferente a lo que es es el el turista que de a pie nosotros lo que hemos ido comprobando es que si aumenta o el turista internacional pero no llega a ser igual que el nacional en el verano sí que en el invierno puede haber temporadas donde tú además nosotros hacemos estadísticas por colores y te impresiona el ver que todo es son italianos alemanes igual nacional no hay ninguno pero eso es en cuanto a Carabanchel en el caso del jo Estelle si ha habido una gran subida además siempre tenemos más franceses portugueses e Reino Unido italianos pero este año ha despuntado mucho el cliente alemán en los dos tanto en Cómpeta Mendi como en el hosting

Voz 3 05:13 en cifras Toñete la cantidad de de pues de de gente que ha llegado al cara a todos los usuarios del gestor

Voz 5 05:20 mira a nivel de saber sus que este año y y lo curioso cometas es que sabemos que con el BBK Life claro tú cierra porque en esas planada es donde se desarrolla levantó en el momento que habrías BBK Like te cuesta un poquito el volver a coger un poco la rutina del de los usuarios pero este año no este año no dos abrimos el diecinueve a las nueve a las doce ya estaba toda la línea paja de del área cubierta

Voz 3 05:46 hablamos del nueve de julio diecinueve Julia

Voz 5 05:49 terminamos fue el mes con mucha más ocupación que el año pasado en cuestión del mes de agosto lo que más nos ha sorprendido es que los números de vehículos han sido los mismos pero el tema de usuarios ha cambiado este hábito del del turista cara de caravanas ya lo notamos en mayo con el evento de rugby tú decías vienen tres vehículos vienen cuatro vehículos y cabe culo igual traía ocho o incluso diez chavales había una despedida de irlandeses de solteros que nos impactó muchísimo porque a Abbas que estarían personas de esos vehículos enormes pensamos que fue algo puntual pero hemos visto que en agosto igual si comparamos nosotros en agosto del dos mil diecisiete hubo cuatro mil novecientas rondaba no llegan a las cinco mil personas usuarias ir a este año han sido seis mil trescientas y pico daban mil trescientas mil cuatrocientas personas más sea ha cambiado ocho de damas con un hábito distinto también

Voz 6 06:45 a la hora de de las de la la llegan muy temprano por la mañana para que des aparcar el vehículo y bajar a la a la ciudad

Voz 3 06:53 cuál es el perfil de de esa persona es la persona joven es la persona más adulta de empoderamiento

Voz 5 06:59 es un cliente adulto además vienen mucho holandés alemán muchos matrimonio y demás en verano sobre todo son familias con muchos críos muchos grupos de amigos

Voz 3 07:11 qué capacidad tiene la autocaravana plazas setenta son muchas pocas necesitaría más

Voz 5 07:18 este año ya empezamos a notar que igual debería de haber más plazas para caravanas sí ha sido agosto digamos que está creo que sí y hemos tenido como unos veinte días de los XXXI del mes de las setenta y dos plazas además para eso de las dos y media tres ya estaban cerradas estaba el aforo completo

Voz 3 07:42 se plantean igual desde el Ayuntamiento señores ondeando no sé si ampliar el parking D de concretamente para autocaravanas lo han dado una vuelta esto todavía es pronto

Voz 4 07:52 eh si queremos dar alguna vuelta también es verdad que por primera vez estamos viendo que el grado de ocupación es muy elevado de mañana continuada por supuestos que estamos abiertos en el futura considerar que si hubiera que ampliar en común también como en algún otro espacio pueda pueda ampliarse no pero claro que estamos abiertos vista la evolutiva de los últimos años desde luego es un turismo creciente como apuntaba Toñi también además un turismo muy interesante muy diverso dentro del invierno al verano atiende a personas bueno de una edad no mayores pero cierta madurez con capacidad adquisitiva la curiosamente quizás en nuestra cultura no tenemos tan interiorizado el cliente de autocaravanas en ese contexto de un poder adquisitivo alto de gente que esto

Voz 3 08:34 vamos como hippies a veces más gente muy joven

Voz 4 08:37 en nuestra llamada Toñi yo no conocen mejor que yo porque eso es quiénes están ahí todos los días pero el perfil de turista de autocaravanas es muy interesante con un interés por la ciudad se por la cultura por la gastronomía por ese entorno urbano tan excelente no hay ese valor es natural que es Cometa que es extraordinario Isi Disi hay potencial desde luego poner los recursos para que se desarme

Voz 3 09:04 el resto del año hay problemas de ocupación o estáis más cómodas con plazas suficientes para para en Cuenca

Voz 5 09:10 pero dado el caso cuando ocurrió lo de Rumpy mayo Jazz se hizo una logística totalmente diferentes habilitó la campa que hay justo enfrente sea ya sabía previsto lo que iba a ocurrir este año ha sido como algo más de la ha sido muy vamos que no nos lo esperábamos nos ha pillado totalmente fuera de también nosotros el Bilbao justo el tenemos ocho plazas pero es Parking unos área de caravanas que tienen sus diferencias pero bueno nos ha servido un poquito como de cobertura para decir baje ya buscamos una alternativa hay Nos ayudamos

Voz 3 09:48 y en el albergue como han ido las cosas también Davis que cortaba colgado el cartel de de no hay plazas no hay camas

Voz 5 09:55 similar similar el mes y bueno nosotros no cerramos en julio entonces eh lo que sí hemos visto también en julio hemos tenido más ocupación cuando Up terminado bebe Calais no hemos notado una bajada se ha mantenido igual que al principio de julio hemos termina el mes mejor lo que es el agosto ha sido similar no

Voz 7 10:18 el cliente de Host es un es un cliente nuevo en Bilbao que ha proliferado muchos establecimientos en en Bilbao y que además a veces entendemos como que es un alojamiento más barato que un hotel pero lo que pretendemos es que sea un un tipo de alojamiento diferente es decir que no es un hotel que es más barato sino que lo que se pretende es que haya una relación entre los viajeros que están en en la instalación que no estén metidos en su habitación sino que hay espacios comunes donde puedan compartir donde puedan compartir sus experiencias de viaje lo que han visto lo que entonces es otro otro tipo que además está teniendo te está teniendo éxito en la ciudad porque están proliferando los costes podía es decir bueno pues como están saliendo más establecimientos más competencia podíamos prever un bajón y un reparto de ese de esa clientela en todos los establecimientos pero no está siendo así sino que Nos estamos manteniendo estás haciendo malas instalaciones entiendo que también tienen su actividad todos estamos manteniendo la la actividad la ocupación

Voz 3 11:23 ayer pasaban por estos micrófonos y la catedrática de Economía de la Universidad País Vasco Sara de la Rica hay también la diputada de empleo Teresa la espada también les preguntamos ambas por el turismo y esto era lo que nos decían

Voz 8 11:35 me parece que realmente la apuesta es por la calidad pensar en turistas que además no competimos con el turismo de sol y playa que que efectivamente vamos a volver a encontrarnos con los competidores tradicionales yo creo que Euskadi tiene unos valores enormes de experiencias de naturaleza de cultura de gastronomía de deportes que sí he si son los capaces de dar un poco con la tecla tenemos que ser capaces de de subir la actividad que en estos momentos representa el seis por ciento más o menos del PIB vasco yo estoy pensando que en un cinco seis años deberíamos de ser capaces de ir aumentando hacia el entorno del ocho nueve por ciento pero para esto hay que apuntar bien hay que desarrollar enormemente las herramientas digitales las personas que tenemos como potenciales turistas vienen mirando a Internet vienen mirando páginas web donde se les ofrezca toda la información yo creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer pero dada Mis mi situación de cercanía realmente con el departamento de Turismo yo creo que están apuntando bien no creo que estamos abusando creo que hay que seguir explotando este nicho que tenemos y que creo que tiene que dar mucho de sí

Voz 9 12:38 eh creo que Bizkaia y Euskadi en general tiene un potencial enorme crecimiento tus inmaculado hechos ahora pero además tener personal tenemos personas para poder trabajan justamente en ese sector yo creo que tanto culturalmente como en gastronomía como los en los sectores donde donde ha marcado tenemos personal para poder trabajar en ello para poder desarrollar el trabajo para poder desarrollo empleo para poder correr economía yo tampoco creo que estamos en una burbuja eh con el turismo ni muchísimo menos creo que han es sería erróneo hablar de burbuja porque no estamos en ello creo que tenemos potencial de crecimiento lo que hay que hacer regularlo bien para no generar dificultades con el con la población autóctona que desarrolla otras actividades de otra manera

Voz 3 13:22 señor Ochandiano se puede llegar ese nueve por ciento del Producto Interior Bruto aquí en Bilbao

Voz 4 13:27 bueno yo diría que es la tasa que muy bien apuntaba Sara que es compañera hay además amiga también María Teresa en Euskadi el seis por ciento la estimación que tenemos en Bilbao es que casi rondamos el siete la ciudad está liderando Bilbao está liderando por la fortaleza que tiene por la capacidad hotelera portada de esa diversidad de tipología de establecimientos que tiene hemos visto hace unos pocos días los extraordinarios números del Museo Guggenheim Bilbao Bilbao está liderando la atracción turística en Vizcaya yo diría que en Euskadi al tiempo que Donosti que siguen con mucha fuerza rondamos ya acercar el siete por ciento el turismo como sector económico a nivel mundial a nivel mundial entre el diez y el doce por ciento en el Estado español es cerca del quince al dieciséis por lo tanto sí parece razonable que nosotros poco a poco podamos ir incrementando lo pero siempre desde un aspecto de un crecimiento que sea sostenido y sostenible no no es nuestra estrategia ni nuestra vocación crecer en volumen a toda costa al contrario queremos crecer poco a poco queremos crecer más en pernoctan más en gasto medio persona que en volumen pero desde luego sí que podemos estar en unos años cerca de ese nueve por ciento porque de hecho ya no estamos tan lejos Lavalle está traicionando el liderando

Voz 3 14:46 que pase más tiempo en Bilbao es difícil los los turistas ahora se habla de que pasan una media de dos noches como mucho

Voz 4 14:54 no es difícil lo importante es trabajarlo bien eh ahora mismo la pernocta media no llega a dos estamos siempre en ese uno coma noventa hay algo la clave es que pernoctan en Bilbao y que Bilbao sea ese centro neurálgico a partir del cual visiten todo Vizcaya con constaba montaña patrimonio

Voz 3 15:18 todo incluso despectivamente que pasen muy clara pero que residen aquí

Voz 4 15:22 es decir que nosotros hace ya mucho tiempo no que que rompimos esa barrera de que eh Bilbao promocionada Donosti promocionar Rioja Alavesa promociona Iparralde proporcionamos casi casi hasta Cantabria es decir desde el Ayuntamiento de Bilbao no y además en una estrategia compartida con la Diputación de Vizcaya vemos claro que esa capacidad de ganar en pernoctar viene de la capacidad de vender todo el territorio todo Euskadi y todo el entorno

Voz 3 15:50 las personas que visitan el el coste del o el auto de Cometa Mendi vienen a Bilbao expresamente y se queda en la ciudad o también como decía el señor Ochandiano recorren Vizcaya hay ya Euskadi

Voz 5 16:02 por norma general los dos primeros días es la ciudad nosotros en el mes de agosto en lo que más tenemos son uso en el coste del son familias este año es el primer año donde la mayoría de ellas sean quedó tres cuatro días alargado un poco más claro la media final efectivamente no llega al dos pero sí que hemos observas el cambio vienen con dos días para visitar la ciudad de Vigo y luego todos los demás recorridos que nos piden y demás es para fuera con vuelta a

Voz 3 16:32 y la procedencia de los turistas en tanto en Bilbao como común Vizcaya son Ochandiano supongo que también es una marca conjunta la de la de Vizcaya la de Bilbao van a intentar captar otros digamos grupos de turistas otros países que hasta ahora no llegaban no llegaban menos no sé si nos interesan otro tipo de de gente como los italianos aunque esto son mucho más festivo les gusta más la la fiesta en la cosa maragata

Voz 4 16:57 bueno hay de todo hay de todo desde Italia en Italia hay muchas diferencias Norte Sur también es muy diferente Milán Turín Verona que que Nápoles aunque Sicilia y desde luego sobre todo lo que apostamos es por por mantener la estrategia en cuanto a los colectivos porque es lo que vemos que está funcionando bien es decir a nivel del Estado Madrid Barcelona Andalucía Valencia siguen siendo los clásicos pero es que a nivel extranjeros el el cuarteto de Francia Alemania Reino Unido Italia es clave y luego lo que sí estamos trabajando desde hace un tiempo es potencialmente en ir a otros mercados y atraer a otros públicos fundamentalmente los países más ricos como ámbitos potenciales y quizás un tanto singulares pues vamos a alguna iniciativa en Japón japonés son ciento veintiocho millones de habitantes eh con una algunos elementos muy distintivos propios Jean cultura japonesa pero con una atracción muy singular por Euskadi por el patrimonio cultural vasco por la gastronomía que es algo que nos une entonces como mercados potenciales quizás un tanto singulares ya atendería al entorno nórdico ya en Japón

Voz 3 18:05 cuáles son las próximas actuaciones concretas que tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación van a poner en marcha de cara pues atraer este tipo de de de de turistas au de público que que usted menciona

Voz 4 18:16 bueno pues tenemos desde las las clásicas ferias de promoción turística no yo recuerdo el calendario de memoria pues que haya en el último cuarto de año tenemos eh París Londres por citar las las clásicas no vamos a desarrollar una actividad promocional muy singular a finales de mes en Berlín el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya ir lo que estamos desarrollando yo creo que también Sara de la Rica lo apuntaba es el entorno digital eh las ferias tradicionales las clásicas seguimos acudiendo pero lo que estamos intentando es promover mucho la el desarrollo y el estímulo en la promoción digital de la marca Bilbao Vizcaya

Voz 3 18:56 de un tiempo a esta parte el turismo gay también se ha convertido Bilbao Vizcaya que es una ciudad un territorio gay friendly con con ese tipo de de Turismo se va a hacer algo más está intentando también traerá a Bilbao algún otro acontecimiento importante

Voz 4 19:10 eso es hemos podido ver estos días como Bilbao Vizcaya están dando soporte a una entidad que es Bilbao Price de hecho en los próximos días se resolverá en Viena bueno hemos presentado una candidatura para poder acoger el congreso de EPO a equipo a es la Asociación Europea de Price eh en cada ciudad europea en algunas de las ciudades europeas de más renombre hay entidades que avalan ese Price Bilbao para que es una entidad propia forma parte de esa red y lo que hemos dado soporte y avales el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Vizcaya para presentar una candidatura para acoger el congreso de dos mil diecinueve bueno pues ojalá tengamos

Voz 3 19:53 tiene buenas sensaciones

Voz 4 19:55 sí la verdad es que las sensaciones son buenas pero la competencia es dura e competimos con Atenas que es una ciudad muy importante también en este ámbito pero estamos para competir y para hacer las cosas bien no sea u otros congresos quizás lo más importante aquí más allá del Congreso es que Bilbao porque lo es y porque las bilbainos y las playas lo son y Vizcaya lo es somos son territorio integrador y acogedor inclusivo conos sin Congreso con Rossi Pride eso difícilmente podríamos centraron un Congreso solamente no eres un territorio inclusivo y quizás lo que tenemos que poner más en valor es que Bilbao y Vizcaya ya son concebidos como una ciudad yo en territorio inclusivo oí diríamos eh pues atractivo para los colectivos de LGBT

Voz 3 20:41 no es la competencias Máster Diputación o de Ayuntamiento pero una vez que se terminaron los cincuenta mejores restaurantes del mundo los best también ha hablado de que se van a la generar otro tipo de sinergias con los organizadores de este de este certamen de este de este certamen de de cocineros y de restaurantes hay algo señor ocho

Voz 4 21:00 eh eh sinceramente no no lo conozco porque es un proyecto muy concreto que está liderando la Diputación Foral de Vizcaya en cualquier caso como en la estrategia conjunta lo lo comparte iremos no pero me consta que que están trabajando alguna idea algún proyecto para el año que viene yo desde luego lo que sea bueno para Vizcaya es bueno para Bilbao creo que sea bueno para mí lo es bueno para Vizcaya de la misma manera que Donosti con que a Gasteiz

Voz 3 21:29 ocho años como concejal de no solamente de desarrollo clínico son también de de comercio y de empleo el comercio en nuestro territorio es fundamental como debe diferenciarse el el comercio de de Bilbao en este caso del resto para atraer también a ese a ese turista gaste en ese comercio de de Bilbao

Voz 4 21:46 bueno pues el comercio es sin ninguna duda uno de los sectores más importantes en clave de ciudad es el que mayores voló mayor volumen de de empleo genera el que además tienen mayor número de actividades más allá del empleo de las actividades además es el que le da carácter el que le da red también social a los barrios y al centro de la ciudad Bilbao sin una ciudad tradicionalmente comercial

Voz 3 22:10 nos han perdido un poco del comercio de Bilbao de toda la vida

Voz 4 22:15 sería un debate muy profundo de eso que es que es el Bilbao de toda la vida no el comercio está en un momento de cambio no sólo en Bilbao en todas las

Voz 3 22:22 no porque sean programa de Bilbao pero igual genérico de todas las ciudades vas una ciudad que parece que la calle principal es la misma en Murcia Albacete en Valencia que en Londres más o menos sólo pondrías a escala quizás

Voz 4 22:34 en lo que tienes esa fortaleza para ser atractivo para esas grandes cadenas internacionales y la Gran Vía es un ejemplo no no hemos como la Gran Vía practicamente las actitudes que hay son las propias que podemos ver pues en cualquier otra gran capital europea que Bilbao se parezca cualquier otra capital europea es bueno en sí mismo lo que es importante el equilibrio no y la convivencia de esos grandes comercios internacionales con el comercio local y el comercio que de alguna manera da carácter generalmente cuando los turistas vienen compran no quieren comprar algo que pueden comprar en sus entornos en sus ciudades quieren comprar algo singular quién

Voz 3 23:14 hombre goles cuesta encontrarlo me refiero a que no está tan céntrico esas comercios locales están más escondidos hay que buscarlos igual había que publicitar los dados a conocer

Voz 4 23:22 Mas no no dentro de los grupos de trabajo de la estrategia de turismo hay un grupo específico del turismo de compras yo diría que que que Bilbao Centro no todos los gran Ensanche de Bilbao el Casco Viejo no yo yo soy vecino del Casco Viejo de Bilbao es un espacio de compras magnífico central donde además se congrega en la mayor parte de los comercios es difícil que un turista suba compraron comercio en alto de la ciudad que seguramente tenga un cliente más de de proximidad del del barrio no pero el comercio está en un momento de cambio el comercio en Internet el comercio digital están creciendo exponencialmente y seguramente vamos a ir más aún perfil de Comercio donde lo experiencia real en el punto de venta va a ser mucho más importante y ahí te nosotros nosotros tenemos diferentes programas significativas para mejorar la competitividad del comercio local no ir a ver también cómo se puede aprovechar mejor porque yo sí creo sinceramente que hay margen para la mejor en pan recorrió en que los turistas compre más comercio local

Voz 3 24:22 hoy hemos querido conocer un poco más el turismo de Bilbao como está ahora mismo y cómo está terminando la temporada de verano que se va a prolongar hasta finales de septiembre principios de octubre Xavier Ochandiano Joan Baldoví Toñi bueno muchísimas gracias por estar con nosotros y Feliu esto de jornada que babor gracias a vosotros