Tertulia Cultural: Igor Goikoetxea, periodista y cuentista

por hoy Bilbao cual Carlos Otaola que ya ha cultural que quiere decir

Voz 1388 00:27 tomamos nuestras tertulias de cada miércoles en esta nueva temporada radiofónica ya podemos saludar a Borja Pujol director técnico de la voz de la Orquesta Sinfónica de Bilbao bien Benito Borja que hay Juan Carlos Guardian liberando bien muy bien muy bien yo sé que habéis estado también un agosto algún día con azul lo parece no sí

Voz 2 00:43 hemos estado haciendo cosas también con la orquesta a partir de agosto que estuvimos en quince en San Sebastián estuvimos en Lekeitio en Aste Nagusia con Ute Lemper

Voz 3 00:51 Jensen pero también dentro la Quincena en eh en Iparralde para llegue bueno pues ya

Voz 2 00:56 en la última semana de agosto más libre y otra vez en septiembre volvemos muy bien yo soy de los expertos literatura del verano pero los Eva hola

Voz 4 01:02 os lo muy bien muy tranquilito venimos con las pilas cargadas y bueno pues a lo que nos echen ya

Voz 1388 01:06 a lo que se echen a Tir sobre todo lo que te chanson libros sigue demoras semana sí semana también no ha parado de Semana Grande de Aste Nagusia y de hecho bueno pues hoy tenemos también invitado para hablar del premier de cuantos de de de Davos ya

Voz 4 01:21 pues nos acompaña algo de Goikoetxea Luengo que es el que se ha alzado con el premio principal con el premio de este certamen de relatos y bueno es un premio a la constancia porque lleva participando desde la primera edición es la razón la que aquí tienes dos ejemplares encima de la mesa para que haya constancia de que ya he estado en esa primera edición y además lo hizo con nota porque se hizo acreedor de uno de los accésit bueno espero que sirva para que la gente no lo no se desanimen que persevera y que bueno al final de esa lucha de ese esfuerzo tiene recompensa

Voz 1388 01:54 Igor de hondo buenas tardes Calderón Guardian tú eres periodista y ahora escritor también con qué te quedas o no se puede quedar dadas las dos son es como preguntar en masa a tu hijo a tu hija

Voz 5 02:10 no yo todavía me queda muy grande el traje de Zlitan aunque sí que he conseguido de publicar una novela yo todavía sigo trabajando como periodista Hay

Voz 6 02:22 eh

Voz 5 02:23 la escritura es un poco pues un hobby que más que una trabajo entonces a parte de que pues no se les puede dedicar lo mismo una cosa que

Voz 1388 02:36 por cuestiones tú ya has publicado un libro ahora también ese es ganador de este concurso de relatos de Aste Nagusia estás vinculada ya directamente con el mundo de la literatura

Voz 5 02:46 bueno de hecho a mí es el premio este me hace una ilusión un poco especial porque también le tengo mucho cariño al certamen porque pienso que en cierta medida hemos crecido juntos yo cuando fue hace dos mil trece cuando pues cambio miran la situación laboral y empecé a ver la bastante disipar había hecho reportajes noticias crónicas pero ahora información en general ir a escribir de otra manera practicante desde cero sin ninguna ninguna sin ningún corsé digo una profesión de ningún tipo y entonces tampoco salía si lo hacía era una cosa que me apetecía hacer el certamen de relatos de Aste Nagusia fue uno de los con otra cosita fue de los primeros que que consiguió un poco de reconocimiento fuera de lo que son entorno más cercano que te puedo decir que me ha gustado me ha gustado es cierto que me animó a seguir escribiendo y a partir de ahí vino el libro encima de una certamen la escena me parece una idea tan bonita que que me animó también a seguir participando a los siguientes porque eso de montar una historia dentro de fiestas

Voz 1388 03:54 me pone mucho yo sola cuéntanos un poco sin de ese gran ar exactamente en qué consiste de qué va este relato corto de de nuestro querido compañero igual

Voz 4 04:06 bueno pues es un relato de de un chico al que sin que él se de cuenta pues le han echado algo no ganó echado algo una sustancial durante de la Aste Nagusia isla bebido yo creo que está alucinando está viendo cosas muy raras así y al final pues es un viaje se puede decir que es un viaje Chus bueno que tiene la narración de un viaje chungo bueno no sé si es que tenemos encima lo lo podemos decidir

Voz 1388 04:31 bueno cuando llegues al final no no no no no no puedes pensar que es el rato corto algo que también está ocurriendo en la realidad no solamente fiestas sino del día a día no Igor

Voz 4 04:44 uno de los pócimas estas que se echan de las bebidas se sí bueno ahora

Voz 5 04:48 Nos vamos a a pensar a ese tipo de cosas pues está de moda una cosa mucho más peligrosa que que las pócimas para en teoría pasárselo bien no gastar una broma a un amigo de la cuadrilla que es lo que ocurre en el relato ahora podemos hablar de de cosas más más peligrosas que están al orden del día

Voz 3 05:05 Borja es curioso porque hablaría a Palamós hace veinte años de de esto sería como un relato de ciencia ficción en la que ha ido algo en la bebida perdí ese día hoy hoy en día está hablando de eso pensaba que un periódico también local había visto un relato que que hablaron sobre la Aste Nagusia durante las fiestas también a doble página y con muy muy bien escrito y dio esto quiere decir que el certamen que ya lleva tantos años y que ya está consolidado incluso hasta la gente que lo persiguen hoy que lo sigue y que es especialista en describir sobre Aste Nagusia que es muy literaria entonces la Aste Nagusia no la variedad de temática los porque a ti Joseba te ha tocado leer unos cuantos relatos en en que se suelen centrar más en en el casi en la en el género negro en cosas que suceden así inesperadas Roh llegó en el amor au

Voz 4 05:50 te voy a aclarar porque yo en realidad estoy una organización pero no formo parte hay hay

Voz 3 05:53 te locales hay unas excepcional

Voz 4 05:56 teólogo cuando cuando veo libro cuando el libro la mano los Leo es cuando realmente lo sé pero normalmente todos los relatos que llegan hacer una criba en grupo de lectoras porque además son todo mujeres las que están haciendo esa primera criba y luego ya pasar al jurado a los cinco miembros del jurado los veinte mejores trabajos pasan a ellos y ellos ya deciden quiénes son los los ganadores pero sí en cuanto al tema de las temáticas en la primera edición lo que hicimos fue dividirlo pues uno de género fuente un premio para género fantástico un premio para para relato romántico a ciencia ficción para todos entonces no queremos es que pasan poco también como con con las novelas no que está funcionando mucho el el relato con tintes policiaco thriller este año la novedad de que sean metió también algunos relatos de género histórico como se abierto un poco más el premio y el premio aplazado neveras le a relatos que estén basados en Bilbao aunque no necesariamente sean en en Aste Nagusia pues sí que ha entrado a un relato histórico también

Voz 3 06:51 la forma de editarse

Voz 1388 06:53 a los libros del mundo la literatura día la auto edición es lo ves como algo positivo o un paso atrás en el mundo de la literatura

Voz 5 07:02 eh yo creo que ha sido una evolución natural porque opción más sí que antes no era un poco más inaccesibles sólo te quedaban las editoriales tradicionales ese viaje pues con en los últimos tiempos es muy muy complicado tienes que dar con fue una editorial que apueste puesto ti sino tienes que no tenía un bagaje detrás ni era conocido pues es muy complicado en cambio con la autoedición pues tienes la posibilidad de hacer un un producto de profesional en cuanto al continente y luego ya pues si el contenido es de está a la altura algo digamos pues pues tienes la posibilidad de que alguien que pueda llegar a las librerías au es una eso una una opción más que antes no se contemplaban

Voz 4 07:49 si os más abundando en lo que lo que dice Beevor es cierto porque ahora las editoriales hacen como los casting de actores pero sí está de moda es cuando hacer un casting cuanto seguidores tiene este señor pues le cojo no le cojo en función de los seguidores que tenga pues las editoriales al final lo que están primando más que tener un departamento de lectores que era lo que se hacía en la editorial tradicional y elegir una obra en función de qué pueda ser comercial honor y que pueda tener salida que les gusta ese equipo de lectores lo que se hace es mirar quién ha escrito esta obra venoso el ejemplo que ponemos siempre no se levante firmó una vía de teléfono se venderán trescientos mil ejemplares no no es bueno para broca confiesa sería que no lo deseable sería que no pero por desgracia es que si ya lo estado puede además yendo aquí es otro ejemplo mal porque si no tendría nada de nada es verdad ahora lo que es sexo entonces si tú ya tienes una trayectoria ya han visto que auto edición funciona porque hay gente que tiene colgada las novelas en Amazon a lo mejor no tiene ni siquiera en papel pero que tiene muchas descargas entonces la editorial apuesta en función de la viabilidad que vea el producto más que la calidad del producto en sí

Voz 3 08:52 osea que el comité de expertos ya no decide sino que es el lector final en el que el que te da dos

Voz 4 08:58 luego lo poco que se porque no conozco en profundidad cómo funcionan las grandes editoriales que los departamentos de lectura prácticamente han desaparecido como mucho hay una o dos personas o que hay en las editoriales pequeñas hasta la propia gerencia es la que toma esas decisiones podía Teo más en función de de la viabilidad económica que la calidad del producto

Voz 3 09:16 al final el mejor sistema es aquel en el que menos talento se desperdicia es decir un sistema nefasto sería aquel que algún nuevo muy buenos escritores no tienen la capacidad de de publicar pero claro no sabes cuál de los dos sistemas facilita más eso no porque la libertad absoluta o digan resulta o el acceso a absoluto tampoco te garantiza nada porque bueno tú lo acuerdo

Voz 4 09:36 pero luego tiene necesita remoción indebida incluso el caso contrario que hay escritores que está muy a gusto con la autoedición porque dice bueno voy a vender menos ejemplares pero tener un porcentaje mayor como yo pongo mi dinero mi productor pues me voy a llevar un treinta o cincuenta por ciento de la novela de la otra manera Si tienes que es contra la distribución más lo que se lleva la editorial tal pues al final al final te va a quedar

Voz 5 09:59 un euro de un libro de veinte

Voz 1388 10:01 lo que aquí sí que es verdad que la promoción la haces tú mismo no hay detrás que te está apoyando que te está intentando bueno pues Mela

Voz 4 10:09 la editorial

Voz 5 10:11 el te hace

Voz 4 10:13 el soporte a través de su propia Pajín web y luego de algunos pues que tiene convenios con con blogueros que llevan temas literarios pero claro todos los ejemplares que manda a eso dos blogs para que hagan una crítica corren por cuenta del autor entonces el autor sabe que de la producción que haga tiene que hoy destinar pues un veinte un veinticinco por ciento de ejemplares para temas de promoción

Voz 1388 10:33 qué complicados el mundo de la literatura también quién te iba a decir dónde estabas trabajando todo en medio de comunicación que de repente en literatura y que esto esto funciona así

Voz 5 10:43 no pensaba ganar estas cosas de hecho en a mí me paso con una editorial que sí que se interesó por por la novela aunque no bueno de decían que no nos ha gustado mucho pero bueno aunque no estaba entre las premiadas nos encaja en nuestro nuestra librería hay tal y luego al final sí que te te realizaba la la publicación pero por promedio utilizaban el crowdfunding tenías que asegurarte un número el número concreto de de ventas para aquellos terminaran de de pone el resto que faltaba para que se hiciera

Voz 1388 11:20 por ejemplo en el mundo de la música

Voz 3 11:21 también está funcionando mucho no a las orquestas profesionales también las discográficas se dirigen y de mono nosotros ponemos los medios técnicos y la distribución a veces ni siquiera los medios técnicos tienes que contratar tu la microfónica o sea y luego a parte de eso tú tienes

Voz 5 11:34 qué

Voz 3 11:35 comprar un número de ejemplares pues mil discos los escombros para promoción de la propia orquesta en este caso por ejemplo entonces al final acabas convertido en tu mejor cliente de no

Voz 5 11:44 la distribución también de tu mano oye tu modelo por donde tú tus posibilidades y al final lo que hacen es cubrir sellos en en salud ellos no arriesgan nada yo sé

Voz 4 11:55 el tema de distribución es peligroso pues lo tiene que hacer un autor se quieren meter en librerías las librerías como no corren riesgo pues le piden un número de ejemplares muy grande para distribuir entonces pues a lo mejor terminas pues quedarte con todos los ejemplares porque esas esas librerías no han conseguido venderlo

Voz 1388 12:10 tiene una inaugurada pero esto ocurre en todos los sectores porque va a ser un supermercado me acuerdo de Haro de grandes cadenas de supermercados que también compran a esos a los productores que venden leche que se acelgas les comprando a gran producción pero luego siendo la venden se la come el productores años igual con libros con

Voz 4 12:30 no te digo más hay hay grandes editoriales que tiene una trituradora para sus libros sean las grandes editoriales que te lanzan treinta mil ejemplares de un libro y vende cinco mil los otros los tritura sí que hay librerías de de libro económico de arrestos de ediciones como por ejemplo la estación de metro de la sin ir más lejos hay una que qué es lo que pasa muchas veces por allí igual se puede dar salida a un cierto número de libros pero las grandes ayudarle no se complican la vida así no consiguen vender los libros van en la trituradora directamente ahí tienen a esos riesgos cubiertos esta culturales sí échale

Voz 1388 13:05 en el mundo del periodismo como tal Igor hombre

Voz 5 13:10 no lo abandonada porque sigo trabajando como periodista en un ayuntamiento en intentar pero completamente diferente claro es cómo al otro lado de la barrera Hay

Voz 1388 13:20 estás en lado más de la comunicación sí que de que de él hay duro no

Voz 5 13:25 yo ahora a mí me me viene a preguntar cosas de esto y no soy yo lo que tengo que ir a

Voz 1388 13:29 a a investigar cómo se ve desde el otro lado de la barrera

Voz 5 13:34 es muy diferente es muy diferente muy diferente y además bueno lo mismo que en la radio con el periódico se diversifican mucho también trabajo que nuestro todo igual hay muchas muchas vertientes ahí también no sólo hacer la nota de prensa sino que caía otro tipo de trabajos que hay un archivo fotográfico de ahí redes sociales ahora tenemos hasta un servicio de casa porque es que es un montón de cosas que son de comunicación pero que no tienen mucho que ver con el con el periódico que hacía yo antes no

Voz 3 14:05 comunicación con mi manager todo

Voz 5 14:08 pero lo que está bueno

Voz 3 14:10 en él porque los tiempos han han hecho que se él se eliminan los medios de comunicación a veces quedan apartadas no cuando pueden entrar directamente con en relación con el con el usuario con el oyente o con el lector se llegar a través de las redes y todo eso es lo que hacemos

Voz 5 14:25 nosotros lo que hacemos es diversificar también la información iguales la valoración pero vamos por canales diferentes

es que gracias Igor fuerte abrazo a Joseba ya Borja no les digo hasta luego porque seguimos enseguida con la tertulia cultural

Voz 16 18:17 el acto contó con la segunda parte de la tertulia cultural una música que no la tiene muy pero que muy conocida y muy reconocida han Borja Mayol porque además es protagonista de unas andanzas que tiene la voz durante estas en que está recorriendo Vizcaya Borja si además

Voz 3 18:33 esto que suena es uno de mis conciertos preferidos de baja

Voz 2 18:35 tiene conciertos para violín solo tienen conceptos para clave para dos violines tiene este compuesto también para violín y oboe que es una belleza este movimiento el primero el segundo que es increíble como dialogan los instrumentos bueno dentro de nuestra de nuestros conciertos de septiembre siempre sabes qué hacemos en un una la temporada por Vizcaya en la cual contamos como solista con un becario de Diputación a un ex becario que ya acabó reciente los estudios que estén en los últimos años y en este caso nos va a acompañar Nerea Hierro en eso en ese concierto que está que va interpretarlas este concierto junto con Massimo

Voz 3 19:10 la mano que tocara el violín que es el director y concertino

Voz 2 19:15 solista en este concierto es decir se encargará de dirigir a la Orquesta pero a la vez de tocar también con ella y vamos a interpretar también Händel Música acuática hay vamos a hacer también en la segunda parte la Sinfonía cuarenta de Mozart así que es un programa muy popular de de música muy reconocible y que vamos a interpretar en Santurtzi primero en el teatro

Voz 1388 19:34 durante cultureta sonantes es que exactos

Voz 2 19:36 eh eh la las ocho y media este viernes Il lo haremos después en Guecho en la plaza de la Estación a las siete y media el miércoles de la semana que viene que sea el miércoles doce el martes haremos un concierto privado que también bueno Nos agrada mucho porque que piensen un congreso nueve de médicos en Bilbao que piense en la orquesta para para poder también entretener de manera cultural a a sus invitados pues pues nos encanta y además tengo una curiosidad ese concierto va a ser en el teatro Campos aunque será cerrado que es que precisamente el presidente de la Sociedad Internacional de Patología Médica que es un griego cuanto Yorgos pues aparte de ser un gran médico y jefe de la del Departamento de Patología Médica del Hospital de Atenas pues es un estupendo compositor lleva una doble vida Lotto cuarto e iba inocuo es bueno pues nos sugirieron los dijeron oye pues se obtienen unas piezas vimos una pieza para cuerdas hola no muy larga que la gente en la incorporamos al programa ahí el tienen bueno tiene discos discográfica

Voz 1388 20:33 estará anclado entonces contento Elin

Voz 2 20:36 nosotros también de bueno pues de descubrir al nuevo compositor y a una persona tan polifacética que exhibe su biografía como compositora hecho cosas realmente muy muy estimables pero totalmente diferenciadas de su

Voz 1388 20:47 la vida digamos de durante el día era un simple y por las noches transformado totalmente de acuerdo pues conciertos importantes e interesantes los sesenta Borja Pujol de la Orquesta Sinfónica de de Bilbao a qué tal te cae Donald Trump

Voz 4 21:02 pues me parece que como ya la mayoría a la mayoría de edad incluso de su propio partido es un ser nefasto de es un auténtico error yo no sé cómo ha llegado hasta ahí es que nadie se lo explica Agustín aplastar la cara yo no soy durante estas estos conformaría Diego figurada conformaría con que dimite ese vaya a su casa nos deje en paz ya digo Borja

Voz 3 21:23 pues igualmente no no han tanto como para en la cara no ahora igual si me ponen una colchoneta algo así no puedo dar unos botes sí

Voz 1388 21:31 dirigirme cómodo estoy eso se trata hola qué tal buenas tardes vuelve esta vez en el micrófono porque todo esto venía a cuento para enlazar con que hecho foto que hoy ha abierto sus puertas en una nueva edición hasta el nueve de septiembre en el sexto tres bastante que siempre perdón pero sí que están hubiese timbre va a estar Trump de esa colchoneta gigante pesca no si es un éxito

Voz 6 21:58 la acción de los artistas holandeses

Voz 1388 22:02 bueno es una

Voz 6 22:05 intentamos de alguna cosa como que el arte también puede ser divertido digámoslo por su puesto que tiene una carga política muy muy potente no resumiendo una colchoneta que tiene cinco por ocho metros que lleva impreso encima el rostro Donald Trump hemos generado una estructura de andamios que les va a todos los que quieran participar con nuestras metros e invitamos a la gente a que puedan saltar sobre él al fin y al cabo que es lo que estamos proponiendo que sea simbólicamente o catártica pueda vengarse durante unos segundos pues de este de este pues son las personas más influyentes de la tierra

Voz 1388 22:37 oye Jokin vamos a ver qué es gocho foto porque el nombre dice que es un municipio de de Vizcaya ya habla de fotografías pero eso no es solamente un un comienzo de lo que has hecho fotos mucho más

Voz 6 22:48 que te fotos y es bastante amplia así puedo sintetizar lo bueno es se llama hecho Photo Festival Internacional de Imagen yo diría que es una plataforma es una plataforma que utilizamos para socializar historias temas que nosotros entendemos que son de interés general que utilizamos utilizamos las exposiciones que duró un mes básicamente son de espacio público siempre intentamos dar una vuelta a las cosas acerca de de otra manera la gente hacerlo mucho más accesible esa es una parte siempre su festival temático como decía y en ese sentido pues bueno como como indicaba ahí como unas veinte exposiciones que están durante todo el mes pero tiene otra parte muy importante que es la parte de educación hay un montón de actividades visitas guiadas

Voz 1388 23:27 las hay actitudes más propias para fatal

Voz 6 23:30 juegos invitamos a los artistas sacan presenten en sí tuvo el de sus obras también no es sólo fotografía de esa foto puede llevarse a de esa manera pero marcamos digamos el tos lo lo que son el lenguaje visual digamos que da fotografía hay virtual vi dio etcétera

Voz 1388 23:51 claro el auto podía preguntar donde donde se expone que echó foto pero es que no es un lugar son tan

Voz 6 23:55 los claro es el festival está pensado alguna manera o diseñado para recorrer la ciudad encontrado te con con estas olas no está pensado para que consumir arte es un poco mal pero para disfrutar del arte de una manera pues diferente en uno a todos nos cuesta mucho entrar a los museos entradas galerías y nosotros recorremos digamos el camino inverso el festival tiene como dos cientos bastante potentes donde encontramos las cosas que es el centro de Algorta ilegible LG que está en de la playa Ereaga apunta Begoña ahí concentramos la mayoría de las exhibiciones

Voz 1388 24:26 de alguna reivindicación especial de derecho foto algo que de que llame la atención sobre todo a quienes vayan a acudir a partir de hoy

Voz 3 24:37 yo creo mira eh

Voz 6 24:39 en hecho foto lo realizamos que somos un equipo independiente pequeño eh nos lleva todo el año a hacer esta selección de artistas que lo hacemos junto a una comisaria muy cayendo en mujer que Bilbao entonces para mí es casi casi imposible elegir una cosa porque todo está dirigido a creo que todas las historias que están merecen la pena ser visitadas como digo el festival está pensado para verlo muy cómodamente en una mañana o sea que yo recomiendo hacer la ruta entera pondría resaltar igual algún trabajo por ejemplo que en esta sección tenemos bastantes trabajos que son inéditos que se presentan por primera vez a nivel mundial no hay uno que a mí me me iguales son más sobrecogedor más conmovedor que hay en esta sección es un trabajo de Antón Casper tiene que ver con el Holocausto nazi Él lo que ha hecho es documentar todos los campos de concentración que hubo en Europa de fronteras ese gran durante la Segunda Guerra Mundial que fueron exactamente mil setenta y ocho El durante cinco años han ido a cada uno de esos campos que desde allí a tomar una fotografía del cielo con Polaroid esas mil setenta y ocho por la red se van a poder ver en nuestro festival una mano un trabajo pues bueno que les del arte lo pues en una cuestión tan dolorosa nueve tan tan poéticamente vamos

Voz 3 25:58 sí los autores tienen la oportunidad de ver bueno supongo invitaría a muchos de ellos algunos a lo mejor pues no pueden asistir otro sí lo que pero se muestran sorprendidos por ejemplo con las asociaciones de localizaciones que en las que ha expuesto su obra o ellos tienen la capacidad influir en eso o si al revés alguno contrariado porque cree que no le si no es el espacio no hace honor Rosillo eh

Voz 6 26:21 esto es un proceso muy largo pulso entre fotos sólo hay como veinte veinticinco autores porque eso nos permite trabajar individualmente con cada uno de ellos entonces durante el año vamos de unos trabajos proponiendo las localizaciones es un diálogo entre nosotros la foto artística y los artistas en todas nuestro trabajo es mostrar los trabajos lo más dignamente posible en el sitio que nosotros queremos que es más adecuado no es bueno eso también lo enriquece al proyecto porque trabajas cuando con cuando con los artistas siempre es propuestas diferentes porque generalmente estamos habituados habituados a consumir arte pues en los canales ya establecidos pues galerías museos pero esa foto ofrece como otra plataforma que bueno que que a muchos les han la mayoría muy interesante no

Voz 4 27:06 viento de la las fotografías de Antoni Castells la verdad es que decías que estaban hechas con buenos nos retrotrae un poco otra vez a la la época analógica de la imagen no y me parece que es es una buena reconciliación porque desde el salto a la tecnología digital se consiguen efectos visuales mucho más efectivos pero parece que nos estábamos olvidando un poco de de los orígenes no voy S a veces para conseguir trucos efectivos cuando no tenías la tecnología digital las tenían que ingería con otro tipo de trajes para conseguir fotos que fuesen impactantes no

Voz 1388 27:37 sí bueno yo creo que cada artista un poco recurran

Voz 6 27:39 mientras que le parecen más adecuadas para para cada trabajo no en este caso eso también hace que el trabajo sea como mucho más especial porque claro las imágenes originales únicos que sólo existe una copia de esas imágenes no eh bueno en nuestro festival como decía antes cabe todo cabe la enológico y también caben pues las últimas tecnologías no

Voz 1388 27:58 son además en la en una gran digamos exposiciones de de de de estas características individuales colectivas programación artísticas pero son todas o muchas de ellas de un gran tamaño

Voz 6 28:11 si eso es bueno él es eso es las imágenes que va más en el espacio público no

Voz 1388 28:15 los que un poquito la espacio público abierto son el gran tamaño

Voz 6 28:18 claro porque el espacio público hay cosas que bueno tenemos la suerte desde el festival en Guecho que es pues vamos a ver qué visualmente es un paisaje bastante limpio no hay publicidad Exterior intentamos elegir los más adecuados unas imágenes funciones sobre todo siempre nos ponemos en lugar de la gente que bebía festival lugares a la gente vaya a estar tranquila sin prisa entonces por ejemplo en la playa lo que ver esas imágenes pues si hay imágenes que son muy grandes porque en espacios muy grandes sólo pudieron esos formatos pero para es lo más importante lo más imponentes que sale un poco la historia que queremos contar ya hay imágenes que son de cinco metros pero hay imágenes por ejemplo hemos editado una coalición de posavasos que son de cinco por cinco vuelos funcione muy bien pues para hacer circula esas imágenes en los genes

Voz 1388 29:01 Jokin que hecho foto está abierto hasta el treinta de septiembre pero no sé no sepa y eso que habéis doce ediciones ya es gratis hay que pagar y horarios tiene puedo recuperarlo yo solo necesito guías es muy fácil mira

Voz 6 29:16 si el festival es absolutamente gratuito todas las exposiciones ex brazo algún laboratorio que son de pago como indica más dura un mes yo lo que retomen a todo el mundo los que conocen pero que vengan de fuera de Bilbao es que usan transporte público lleguen al metro el Metro Algorta porque algo que hecho es zona de pago hay que pagar es muy recomendable muy cerca del metro está tenemos una oficina permanente abierta que encima alberga varias exposiciones ya ya hacemos la acogida damos la bienvenida a todo el mundo les damos el mapa de la ciudad el programa que es fundamental para poder hacerse a la idea de que es chafado totalmente no hacerlo

Voz 1388 29:49 he corrido el recorrido les sugerimos a tenemos recorrido

Voz 6 29:51 al parecer el completo para hacerlas en familia con niños más cortos todo eso está muy pensado y bueno pues que lo más recomendable es hacerlo así

Voz 1388 29:59 una una nueva edición la número doce una pregunta más para terminar bueno vamos

Voz 3 30:04 que el recorrido completo en una mañana lo puedes hacer

Voz 6 30:06 puede ser sí sí siempre recomendable las cosas que están en esa latín lo que está en la calle no tiene horarios se puede ver a cualquier hora del día y lo que está en salas pues bueno es recomendable pero horario para hacerlo

Voz 1388 30:16 mira tú tú planing más a llevar a los niños Borja pues voy a dar porque ahora tengo habla adiós

Voz 3 30:22 el deporte escolar que no orejas

Voz 1388 30:25 tres hasta trenca septiembre tienes tiempo toda la pretemporada

Voz 3 30:29 los Innova l bollo no

Voz 1388 30:32 el director de que hecho fotos muchísimas gracias y que sea un éxito una más esta número doce ya de derechos foto muchas gracias a vosotros Joseba Iraola nos despedimos hasta dentro de siete días en el caso de Borja en el caso de quince hasta a Joseba no

Voz 4 30:46 muy bien pues vemos te perderán la semana que viene

Voz 1388 30:48 a la vista de Concha Velasco que venir por aquí

Voz 4 30:51 me quedo con penas y el caso moderno es una oportunidad esas que que es urgente los días de la tarde a Mario Vaquerizo así que es nuestro

Voz 1388 30:59 en de distritos gracias a los tres y abrazo bonos hasta luego

Voz 17 31:05 que estás pensando facebook punto com