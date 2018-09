Los vinos espumosos

Voz 1 00:00 hoy por hoy Bilbao conocida

Voz 0318 00:16 pido a en de Jim cómo está nuestro líder de referencia muy bien

Voz 2 00:22 ya descansado después de las vacaciones sí empezando dirá ya estamos en Navidad hay que empezar bien

Voz 1388 00:27 hombre no fastidies acabamos de salir casi casi de las fiestas de Bilbao me estás hablando

Voz 2 00:30 de Navidad que empezar ya te voy a pensando en lo tuyo hombre claro es que haya empezamos a preparar cenas pedidos de champán y estas casitas ir almacenando para satisfacer y luego a todos los clientes muy

Voz 1388 00:43 bien pues de champán no sé pero de espumoso se que íbamos a hablar no es lo mismo un champán que un espumoso

Voz 2 00:48 no por supuesto que no un vino espumoso bueno hay muchos no del mercado pero champán para empezar solo en la champaña en Francia y luego método Chan nuevas se elabora en muchas partes del mundo incluido el cava

Voz 1388 01:02 los no espumoso que es entonces Manu un vilo que tiene carbónico Punto pelota

Voz 2 01:07 todo pero uno puede ser natural como es el champán caba el método Chan penas que hemos dicho antes otro puede ser añadido

Voz 1388 01:16 carbónico cuántos está cuanto mal están haciendo ahora algunos espumosos a a los cavas se está vendiendo esos vinos de no voy a decir nombres porque no debo pero cuando todo mundo sabe que estoy hablando son no eso es que nos encontramos en las barras ya son muy baratijas todos y que entra muy fácil lo o eso parece no y que

Voz 2 01:37 bueno pues estos y bueno además se puede decir no estos la bruscos estos mosquitos que estamos viendo

Voz 1388 01:45 lo has dicho yo de que inundan las barras oye

Voz 2 01:47 día sea no tiene nada que ver con con los originales no

Voz 1388 01:52 es Pino realmente lo que debemos es

Voz 2 01:54 si no es vida pero con añadiendo carbónico en el añade carbónico entonces azúcar también también también grandes cantidades bastantes sí sí

Voz 1388 02:06 bueno cada uno que elija lo que más le guste y eso vamos a hablar de los vinos espumosos hablabas de un método de hacer vinos espumosos el champán nuevas PSLU laberinto fatal no está bien Champions nuevas se bien ya sé que hemos normalmente en casi todas las botellas Legacy

Voz 2 02:23 todos bueno vale esto para para que el oyente sepa bien claramente es una el vino se elabora primeramente una fermentación en depósito y luego se mete a las botellas en estas botellas añade un poquito de elevar de levaduras un poquito de de de azúcar digamos cada casa tiene su Trujillo en esta botella es donde nos hace la segunda fermentación qué pasa estás levaduras que hemos metido nos deja unos incrementos en las botellas estas botellas otra vez una uno Se congela la apunta is sacamos pues esta parte sólida no

Voz 1388 03:03 cómo se saca cómo se saca cojo un dando

Voz 2 03:06 apunta congelando la punta en unas máquinas que hay y luego se abre una una Isaac de disparado vamos este tapón congelado con todas con todos los restos de de de estas levaduras que quedan

Voz 1388 03:20 vuelve a tapar vuelve a tapar bien

Voz 2 03:22 añadiéndole vino de otra botella o bien añadiéndole un licor de expedición que se dice un traje que es el típico que le da sabor a cada casa Ésta es el método más caro que hay el más digamos más artesanal porque además bueno pues la segunda fermentación en botella al añade más complejidad al vino más frescor más estructura todo

Voz 1388 03:48 te puede decir Si este método que ese es el más habitual es el más caro es oyente de saciar nuestro país habitualmente o y otras

Voz 2 03:56 si en nuestro país se hace este que es lo que hoy conocemos portaba luego hay otro método los italianos usan otro método para para los pero secos de ellos hacen una segunda fermentación en botella pero luego todas estas botellas las las añaden a un depósito y ahí es cuando filtran todo todas estas levaduras muertas en botella por lo tanto el coste es menor mucho más mucho más rápido hay cuál es otro o cuando vemos sobre todo es cavas baratos y demás y no sabemos distinguir por el gran balas que que ante ese hoy a un poco más tenemos que desconfiar cuándo vemos cavas baratos

Voz 1388 04:44 Ángela llamamos barato porque claro barato

Voz 2 04:46 pues estamos hablando de cuatro euros eso así

Voz 1388 04:49 o sea que unos

Voz 2 04:51 método Champions no nos puede dar no entonces qué hacen esta segunda fermentación se hace en tanques se hace la primera fermentación en en tanque y la segunda fermentación también en tanque y luego se en botella también se filtra y demás

Voz 1388 05:08 por eso vale cuatro euros de eso vale menos

Voz 2 05:11 luego los lo que estamos acostumbrados a ver estado que hemos dicho antes en las barras ida además estos bruscos y estos segundos

Voz 1388 05:20 los barras en los supermercados llenos supermercados

Voz 2 05:23 sí sí que cuál es la manera pues a él se hace el vino base la primera fermentación se echa depósito se la añade carbónico Isern Botella no sea por lo tanto estamos añadiendo un gas artificial non Gas Natural de una segunda fermentación en botella

Voz 1388 05:42 es también repercute lo Gandarias toma cuerpo de cada uno

Voz 2 05:45 por supuesto porque aparte de añadir carbónico eh añade vamos se añade bastante azúcar como has dicho tú un caramelo especial un licor especial que tienen cada casa

Voz 1388 05:56 qué hace aquí igual para un determinado tipo de público sea más fácil de beber

Voz 2 06:00 es mucho más fácil mucho más barato pero no nos aporta nada la verdad es que me gusta activamente no aporta nada de beber es como beber vino con gaseosa que se bebía antiguamente adverbio se ve osea es al final es lo mismo

Voz 1388 06:17 qué daño le hace este tipo de productos al al espumoso de de verdad

Voz 2 06:22 pues hombre la verdad es que hace mucho daño económicamente porque si el consumidor no tiene informan información necesaria pues puestos a elegir siempre no cantamos con como es normal egoístamente somos humanos pues no se decanta cantamos por lo barato no

Voz 1388 06:40 qué hacen da igual sea más caro pues bueno

Voz 2 06:42 la idea de dos sí porque además sabemos todos que el exceso de azúcar pues tenemos que tener mucho cuidado ya bien sea directamente o o a través procesado en este tipo de vinos

Voz 1388 06:56 tenemos otro tipo de de método para elaborar vinos espumosos Manu

Voz 2 07:00 el mono a los gaste famosos pero los originales para que la gente además que nos está escuchando y lo vea rápidamente el que vemos también y otra vez en otra vez en hostelería esto es Ci los originales solo llevan solo van primero con con el sello de garantía y luego el tapón el corcho es como un corcho normal normal que es normal normal sino de un vino normal de un vino tranquilo si vemos que este hemos Kato que hemos pedido de Asti el corcho que tiene es un tapón de cava o un tapón de champán los Mossos eso es que le han añadido carbónico claro que tienen que hacer tienen que ponerle un tapón grande un bozal que será la madre para cada caso UGT esa presión que hacen los de qué hacen unos del original Nàstic los que han tenido la oportunidad de probar verán Tier primero el carbónico que tienes natural el azúcar es un azúcar residual también natural que tiene muy poco carbónico tiene una pequeña burbuja para que la gente no entienda quizás digamos una burbuja o un vamos estilo aún txakoli de Getaria si es está presente pero no es no es agresivo que como lo elaboran ellos pues lo elaboran en natural una fermentación lo paran lo paran el docente y lo filtran lo en botella y así durante todo el año

Voz 1388 08:33 se puede comprar aquí en en Bilbao mosquito de verdad sí sí pero la gente tiene que pagar diez doce euros no a mí a partir de ahí no cuatro-cinco de hasta que no tiene nada que ver con los tomamos habitualmente en la barra de bar efectivamente vale vale vale osea que la diferencia puede ser de entre tres se euros como mucho que la botella de la que es la Haditha a la de dos o más que eso

Voz 2 08:57 al final yo recuerdo las primeros datos todavía me acuerdo de los originales me acuerdo del nombre además Gianni Galiardo osea que era una delicia pero estábamos hablando de de de diecisiete dieciocho euros en pesetas me acuerdo porque queda primero tome los estafados el fallo armado en Burdeos al una pero nota mayor mayores soy joven y me mantengo bien

Voz 1388 09:22 voy a que me le como les digo eh bueno pues sabemos que de hablar un poquito de de los vinos espumosos y de las diferentes formas de elaborar los incluidos estos datos que de que a veces cuando pues mucha gente los que les gusta pues había más fácil de de consumen en cualquier bar en cualquier de degustación bando Martín muchísimas veces para estar con nosotros un lunes más

Voz 2 09:40 gracias a vosotros te esperamos a más