Roberto Larrañaga: “estamos de acuerdo” con la institucionalización del diálogo social en Euskadi

Voz 0599 00:16 Roberto Larrañaga que tal arratsalde León Roberto Larrañaga ya lo saben ustedes presidida de Confebask la principal agrupación empresarial vasca la que está por ejemplo presente en la que estaba presente en las reuniones del diálogo social cuando éste existía ahora ya saben que el Gobierno vasco quiere institucionalizado darle forma legal permanente a esa mesa de diálogo que les parece a ustedes

Voz 2 00:41 bueno nosotros estamos a favor de de esa institucionalización de la mesa de diálogo social como hemos estado siempre a favor de de la propia mesa no se dos creemos que debe existir un estamento como este donde podamos debatir todas las cuestiones relacionadas con las relaciones laborales en el ámbito social y entonces pues bueno nuestra impresión es favorable para presentar algunas

Voz 0599 01:03 legación antes del viernes

Voz 2 01:05 no creo que presenta ninguna alegación todavía tenemos que darle el último vistazo pero damos en principio estamos de acuerdo

Voz 0599 01:12 el acuerdo que motivó la ruptura de la mesa y que con el nuevo decreto ya no era posible acuerdo que hicieron de formación Nexus ustedes con el Gobierno vasco ha dado ya algún fruto

Voz 2 01:24 bueno sí sí sí por supuesto que está dando fruto e nosotros bueno en virtud de ese acuerdo en virtud de la potestad que ya ya lo teníamos anteriormente por parte de la mide de que las organizaciones territoriales sean agentes y de colocación pues entonces ya ya está trabajando sobre oí se está colocando gente hay analizando los perfiles de la de la demanda intentando casar también con esos perfiles de demandantes de empleo

Voz 0599 01:56 se plantearon en algún momento dar marcha atrás como pedían los sindicatos

Voz 2 02:00 bien el gran bien

Voz 0599 02:02 común de recuperar la mesa de diálogo social no no no

Voz 2 02:06 nosotros no vamos a anular un acuerdo que que lo que tratas de buscar acomodo en nuestras empresas a cien mil puestos de trabajo ella además un acuerdo que está validado por el Parlamento vasco y por lo tanto porque la sociedad vasca igualmente el Parlamento igual que validó el acuerdo no exista a llevar los contenidos del acuerdo a la mesa de diálogo social y así lo pretendemos hacer

Voz 0599 02:29 vamos a hablar de puestos de trabajo entonces dos meses consecutivos de subida del paro menor incremento del PIB en el segundo trimestre del año el Gobierno ya no habla de desaceleración de principio de desaceleración porque fue el término que emplearon a finales de julio el consejero Pedro Azpiazu les anunció aquí en agosto que en vez de crearse veinte viene empleos Bono crearse y que los van a creer ustedes veinte mil empleos van a crearse

Voz 3 02:56 sólo ocho mil coincide es un poco con el diagnóstico que hacen ustedes

Voz 2 03:03 la tasa por ejemplo interanual de agosto el diecisiete agosto del dieciocho ha sido la de diecisiete mil nuevos afiliados con lo cual nosotros decimos las perspectivas para el año dieciocho hablamos de que de crear dieciocho mil nuevos nuevas afiliaciones sí desde luego yo creo que la vamos a cumplir osea que mantiene el ustedes no creen ustedes no es así

Voz 0599 03:27 Thomas de desaceleración y que bueno

Voz 2 03:30 desaceleración lo que no vemos ningún motivo para creer que pueda haber un frenazo brusco algo desaceleración pues es pues quizás ir a una velocidad algo menor pero era una costumbre de los de los puestos de trabajo igual que lo que hablábamos anteriormente del acuerdo de empleo que pretendemos que sea ya y pensamos salvo alguna Catón crear cien mil puestos de trabajo en tres años nosotros el objetivo de los dieciocho mil puestos de trabajo para el año dos mil dieciocho creo que lo vamos a alcanzar

Voz 0599 03:57 en que están notando esa ligera desaceleración en que creen que lo podemos notar de aquí a final de año

Voz 2 04:02 bueno pues todos conocemos que hay muchas incertidumbres con determinados mercados no el acero el de la automoción con los aranceles de Estados Unidos etcétera determinadas al que bueno parece que todos los incertidumbres pues pues crean un cierto temor que que puede producir esa desaceleración el Gobierno ya no le pide que suban los salarios

Voz 0599 04:23 osea que parece que el por fin les creen cuando dicen ustedes que que los están subiendo en qué proporción están subiendo con cuántas empresas están subiendo ir cuál es la media

Voz 2 04:34 no lo puedo decir cuántas empresas pero eso está subiendo por encima al dos por ciento

Voz 0599 04:37 por encima el dos por ciento aquí en Euskadi si si ir mejorar el tipo y duración de los contratos es difícil en la coyuntura actual

Voz 2 04:47 bueno es difícil por lo que hablábamos antes no las incertidumbres que que que tenemos pero pero bueno en cuanto a la temporalidad estamos con con con tasas de temporalidad incluso mejor que el sector privado es mejor que que la crisis estamos una tasa de temporalidad del veintitrés por ciento setenta y siete por ciento tiene contrato indefinido

Voz 0599 05:10 sí de duración el otro día vio un informe de la vida que decía que cada joven que había conseguido en contrato en dos mil diecisiete había firmado tres contratos

Voz 2 05:22 venía eh desde si bien son contratos que muchas veces ha con cautela no concatenación acaban siendo acaban en una indefinido repito estos son matemáticas la la casa contrato indefinido contrato temporal es mayor que antes de la crisis en cuestión de los contratos indefinidos cierto nuevos contratos temporales pero se acaban convirtiendo en indefinidos

Voz 0599 05:46 Roberto Larrañaga que esperan de las elecciones sindicales que ya se están celebrando si esperan algo

Voz 2 05:51 no bueno pues se usa los unos trabajadores en los que con sus votos tendrá que decidir si a usted le gustaría recibir algún cambio no se trata que me gustaba no me gusta eso será lo que decidan los trabajadores yo no no no lo espero grandes cosas

Voz 0599 06:07 la secretaria general de LAB decía hoy que este curso se va a incrementar el nivel de lucha en las empresas porque gracias a que ha habido más conflictividad sea logrado buenos acuerdos

Voz 2 06:17 bueno efectivamente bueno llevamos oyendo ya unos cuantos años que la estrategia de determinados sindicatos más en la confrontación y la conflictividad como usted ha dicho en época ahora de elecciones sindicales pues supongo que oiremos mensajes de ese tipo de es de extenderá

Voz 0599 06:35 trabajadores vascos las nubes complementarias a las pensiones que ya hizo el diputado general de Vizcaya después el consejero de Hacienda

Voz 3 06:43 han tenido alguna concreción pues no no

Voz 2 06:47 más allá de que efectivamente las declaraciones que hizo el diputado general de Hacienda el día veintiséis de julio en la recepción que que suelen hacer con motivo San Ignacio que realmente pues no sorprendió nosotros no hemos tenido más concreción con lo cual nosotros estamos dispuestos a estudiar qué tipo

Voz 4 07:03 de de medida

Voz 2 07:07 las PSV es etcétera pero siempre que no suponga un incremento nuestros costes laborales lo que nosotros no podemos asumir largamente es que nuestros costes laborales suban un tres por ciento y máxime cuando las empresas españolas en hay vascas por extensión pues es decir de las cotizaciones sociales más altas de Europa no

Voz 0599 07:27 si fuera a cambio de deducciones fiscales

Voz 2 07:30 pues habría que estudiarlo en profundidad porque también hemos tenido deducciones fiscales en el pasado que luego han desaparecido no entonces que nosotros firmamos un convenio colectivo a un compromiso

Voz 4 07:40 de de crear un

Voz 2 07:43 es una cotización una de PSV a favor de los trabajadores y como compensación por tener determinadas desgravaciones fiscales que luego quizás pues puedan desaparecer antes las se percibes hasta el dos mil catorce tenía unas ciertas ventajas fiscales que luego desaparecieron no habría que estudiar en profundidad pero absolutamente todos aquel denso naciones ricas puedes tener en conversación otras medidas como puede haber objetivos como reducir el nivel de absentismo etc y luego también regular un poco cómoda funcional esto va ser pacto los trabajadores va a ser para los nuevos que se incorporen va a ser para los que tienen una cierta edad quizás una persona que esté a dos años de su jubilación pues el que ahora una vez quizás no pueda tener en muchos sentidos no qué puede pasar con un trabajador que cotice un par de años por ejemplo una empresa cotice y luego cambio de trabajo a otra comunidad a otro país que pasa todavía desde luego yo creo que es un una medida que está sin desarrollar el cuando tengamos un mayor desarrollo pues lo estudiaremos en profundidad y opina haremos Sobradillo el consejero que estaba muy avanzado pero veo que no tanto no a nosotros no nos han llegado se avance todavía no

Voz 0599 08:54 pues ha llegado el impuesto a la banca a las rentas más altas al diésel que parecen usted las medidas que se están negociando que se están barajando en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado dos mil diecinueve

Voz 2 09:09 nosotros lo hemos defendido que no tiene por qué haber una mayor recaudación con una subida de impuestos no sea quizás con una con otro tipo de impuestos otro tipo de medidas puedo tener una mayor recaudación quizás parezca que que es lo más fácil no sé necesito más dinero pues hubo los impuestos creo que habría que echarle más MG nación

Voz 0599 09:31 la rebaja del tipo de puesto y sociedades que se les ha aplicado la están notando usted yo recuerdo hace un año que dijo que se iba a traducir en seis mil empleos Cardona productores incluso aplicado no se ha aplicado a y cuando empiece a aplicarse el a el año que viene se aprobó al final de este año

Voz 2 09:49 sí pero hablaran nuestras sociedades serían para el año que viene para el impuesto del dieciocho al año

Voz 0599 09:55 o sea que el año que viene van a creer ustedes seis mil empleos más pues estaban muy bien

Voz 2 09:58 a veces no no no seis mil no cien mil en tres años cien mil en tres años

Voz 0599 10:04 bueno para terminar también estábamos hablando antes de las elecciones sindicales el veintiuno de noviembre eligen los empresarios al presidente de la CEOE Gara Mendi

Voz 2 10:17 su apuesta la apuesta de los vascos bueno que sepamos es una persona conocida nuestra nuestra organización Pablo nada igual no pues creo que de momento único candidato con lo cual sería nuestra apuesta si hubiese otro candidato pues lógicamente tendríamos que debatirlo Iber a quién tenemos que apoyar

Voz 0599 10:39 que tendrían ustedes en cuenta

Voz 2 10:42 bueno pues evidentemente el perfil del candidato

Voz 0599 10:45 él me refiero así valoran la trayectoria del actual presidente si les gustaría que hubiera algún giro en cómo se está dirigiendo la la CEOE

Voz 2 10:55 eh

Voz 5 10:56 no no no no no nosotros repito eh

Voz 2 10:59 entonces bueno siente anterior de Andy actualmente es vicepresidente primero de un presidente de Cepyme mantenemos una estrecha relación con él nos sentimos cómodos con él