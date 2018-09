Gaztemundu 2018

Voz 2 00:00 eh

Voz 3 00:07 hoy por hoy Bilbao Cadena Ser a está a la baja

Voz 4 00:30 las sonidos sus columnas que nos llegan desde América allá cruzando el charco desde luego a miles miles de kilómetros de de Euskadi es que este sábado se celebra el primer día de la diáspora en reconocimiento a las personas que integran la comunidad vasca en el exterior también

Voz 5 00:46 motivo de este día de la diáspora desde

Voz 4 00:49 el pasado día uno de septiembre y hasta el dieciséis el Gobierno vasco organizado gaste Mundo dos mil dieciocho está destinado a jóvenes de las Euskal Etxea que desea realizar una estancia formativa en Euskadi Marian Elorza Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco guardián son quince días son dieciséis días con jóvenes con unos quince jóvenes aproximada

Voz 5 01:09 Mente que han venido a nuestra nuestro territorio hasta a Euskadi para conocer un poco más la realidad vasca pero también para enseñarnos para participar en bailes

Voz 6 01:17 sí

Voz 7 01:19 sí efectivamente son quince jóvenes que han venido en el marco de la iniciativa catorce mundo que tienen un objetivo doble por una parte hay una formación que en este caso se va a centrar en torno a las danzas la mayoría de esos jóvenes son que los directores de los cuerpos de danza de muchas de las Euskal Etxea es que hay por el mundo entonces van a tener durante todas esos estados quince días una formación intensiva en relación con las danzas para que a la vuelta a sus Euskal Etxea puedan a su vez a su vez enseñar a otras personas por la tarde vamos en este hemos preparado un programa pues para que conozcan para que conozcan Euskadi para que conozcan la realidad de la la tierra sobre todo de sus de sus antepasados para que conozcan nuestras instituciones nuestra cultura para que lo vivan en en directo y en primera persona

Voz 4 02:14 enseguida vamos a charlar con con tres de estos jóvenes en este caso argentinos este mundo dos mil dieciocho Marian se engloba dentro de una estrategia global

Voz 7 02:25 sí efectivamente nosotros Gobierno vasco lleva ya muchos años trabajando en relación con la con la diáspora atendiendo a la comunidad vasca en el exterior se aprobó la primera ley de colectividades ya en el año noventa y cuatro y desde entonces series ya trabajando nosotros concretamente en este momento estamos tratando por una parte es presumiendo de atender a la red decirte de Euskal Etxea hoy en día apoyando las actividades que que desarrollan estamos también trabajando con el público joven atrayendo los a Euskadi para que conozcan la Puebla

Voz 9 03:05 el el el el lugar

Voz 7 03:07 de dónde proceden sus antepasados para informarles en danza en esta ocasión en otros casos en gestión de de por ejemplo de centros pero también paralelamente estamos haciendo un trabajo para tratar de recopila exprimiendo de hacer un trabajo académico serio en el que recopila la historia de nuestra de la inmigración basta del exilio y de lo que es hoy en día en esa comunidad vasca en el en el exterior si por lo tanto son muchos los las los los elementos en muchos los los programas que estamos que estamos desarrollando seis

Voz 4 03:44 el programa fue creado en su formato actual en mil novecientos noventa y seis Desde entonces cuántas personas han son las han participado

Voz 7 03:52 pues tenemos la cifra de que han participado en el programa en torno a setecientas setecientos cincuenta personas que no que no es poco incoó muchas de esas personas la verdad es que tenemos la suerte después de encontrar

Voz 8 04:07 nos cuando vamos anda

Voz 7 04:10 sea que bueno pues ocupando posiciones de responsabilidad dinamizando la vida de todas se busca de todas esas Euskal Etxea

Voz 4 04:19 el día central se puede decir que es este sábado o no de ese día de la diáspora ligado a las treinta y cuatro mil personas asociadas horas ciento noventa y un Euskal Etxea

Voz 7 04:29 sí este sábado tiene una importancia particular porque por primera vez vamos a celebrar un día destinado a la diáspora vasca esto es una demanda que viene de lejos es un compromiso que adquirimos en el Congreso Mundial de colectividades que se celebró en Gasteiz en octubre de dos mil quince nos comprometimos a instaurar un día de la diáspora con un doble objetivo por una parte visibilizar poner en valor había escora sobre todo para que la sociedad vasca seamos conscientes de nuestra diáspora de cuál es su naturaleza de cuál es su historia de quiénes son de dónde están pero además también con un segundo objetivo muy importante que es el de reconocer la labor que realiza ABC continúan realizando esas personas para dar a conocer en Euskadi en el mundo gracias a ellas desde luego tenemos un muy buen nombre los vascos y las vascas en los países donde viven yo creo que todo eso es de agradecer y eso es lo que pretendemos hacer en Sevilla ocho dar visibilidad que tomemos conciencia de que del potencial que supone esa diáspora ya en segundo lugar que reconozcamos el trabajo que vienen desarrollando seguramente van a continuar no me cabe duda arrollando en el futuro

Voz 5 05:46 Mario Elorza muchísimas gracias y un fuerte abrazo

Voz 7 05:49 gracias a vosotros

Voz 10 05:58 después de todo esto que nos ha contado Marian Elorza

Voz 5 06:01 Nos queda hablar con los protagonistas con las protagonistas de este día de la diáspora también de estos días que están cuando pues disfrutando digamos el gracias al programa que a este mundo dos mil dieciocho jóvenes que viven en este caso en Argentina y que durante estas semanas están en Euskadi Iñaki Montoya es de comodoro Rivadavia en Argentina Iñaki qué tal guión

Voz 11 06:24 hola buenas tardes también tenemos

Voz 5 06:27 Bailén crudo Arza de Buenos Aires qué tal hola

Voz 8 06:30 oye tú me están Santiago el we al K

Voz 5 06:33 sin qué tal Santiago Caixa dio muy buenas a los tres bienvenidos a Euskadi vosotros vivís de todos la Argentina uno en comodoro otra en Buenos Aires otro en Paraná cuando hace cuánto que llega estéis a a Euskadi Iñaki

Voz 11 06:48 hace cinco seis días el sábado

Voz 5 06:52 cinco seis días antes ya nuestros territorios de Álava Guipúzcoa de de Vizcaya en Bailén

Voz 6 07:00 no no no conocía es la primera vez

Voz 8 07:03 la primera vez que en el caso de Santiago

Voz 5 07:05 Miriñaque igual igual que habéis visto hasta ahora que habéis conocido a Santiago

Voz 6 07:11 hasta ahora hemos estado en Pamplona en Donosti eh Hondarribia que estuvimos hacer y Astigarraga y me parece que me está quedando a Guernica por supuesto creo que eso es todo lo que hemos visto hasta ahora

Voz 5 07:24 es que queda Bilbao agregan que en por ejemplo no

Voz 6 07:28 cuál es vuestra relación con

Voz 5 07:29 con Euskadi Iñaki vosotros sois vuestros antepasados otros padres de esta vuelos serán eran vascos

Voz 11 07:37 sí sí correcto de parte de mi madre soy descendiente en quinta generación ajá

Voz 5 07:44 cuando hacíais que de de Euskadi que os han contado cómo vivís desde Argentina en tu caso Santiago por ejemplo desde para a cómo vives la realidad es de del País Vasco

Voz 6 07:56 bueno principalmente todos conocimientos desde pequeño enseñanzas de mi abuelo y bueno después de mi madre y hoy en día con las redes con internet todo lo que se pueda de actualidad lo que hacemos en el Centro Vasco

Voz 5 08:11 en tu caso Bailén

Voz 8 08:14 hecho el duelo vasco conozco por mi abuelo mi abuelo conocía mi abuela mi abuela no es de Guipúzcoa es un instante vacían y bueno también en este entradas colas desde muy chiquita tratamos de de hacerlo lo más posible para para tenerla la traición para tener viva la tradición

Voz 5 08:41 que nos como informadas de lo que ocurre aquí ahora es más cómodo sencillo por por Internet pero no sé si os llega una información cuando habéis llegado aquí a Euskadi de lo que realmente somos y cómo cómo funcionamos ha habido mucha diferencia de la teoría a la práctica de de de esos miles de kilómetros que nos separan

Voz 12 09:02 aquí y lo hizo tanto culturalmente era lo que me esperaba hacer eso

Voz 11 09:09 desde chiquito participan en las que leche y siempre vi cosas por Internet y demás así que fue como venir como casa por decir así no me sentí tan Ajero

Voz 5 09:20 qué es lo más de lo que más te llamo de atención de todo lo que has conocido hasta ahora Iñaki

Voz 12 09:24 eh principalmente la la gente la gente eh

Voz 13 09:29 no es muy buena onda y me encanta cómo

Voz 11 09:32 tienen vivas sus tradiciones en Argentina por ahí no pasa tanto que que por ejemplo cuando estuvimos en Pamplona que bailamos en una plaza por ejemplo en la Argentina no pasa eso está bueno vivirlo

Voz 5 09:47 Santiago

Voz 6 09:48 sí en mi caso a ser tuvimos una por lo menos yo tuve una experiencia inolvidable primero en Hondarribia que volví al al pueblo de donde viene uno de mis apellidos después con Juan Antonio Orwell que había estado en para nace antes de que yo naciera conocí a mi abuelo también fue muy impresionante volver y que hablen de de mi familia de estando tan lejos fue como cerrar un un círculo

Voz 5 10:13 qué siente cuando acude a la localidad de Santiago

Voz 6 10:18 mucha emoción la verdad que fue superó ampliamente mis expectativas estaba completamente anonadado

Voz 5 10:26 en tu caso Bailén que es lo que más te ha llamado la atención al llegar a a Euskadi que es lo que más te ha sorprendido

Voz 8 10:32 bueno primero el paisaje me llamó muchísimo la atención sobre todo el de Guipúzcoa acordar a muchos cuadros de Mi abuela que soy en mi casa y bueno este eran muy similares y eso me impactó mucho también como hijo Iñaki aquí la gente de muy buen humor todo el tiempo sobre todo que las clases están súper limpias que siempre están tomando siempre están comiendo pinchos

Voz 5 10:59 me encanta comer

Voz 14 11:02 el sentí como en casa según los datos de él

Voz 5 11:06 del Gobierno vasco Se estima que hay unos siete mil vascos menores de treinta y cinco años trabajando del exterior principalmente jóvenes con estudios superiores y que cuando pues la mayoría de los casos están desempeñando trabajos relacionados con su formación vosotros ya me habéis dicho Iñaki Mailín Santiago que estáis muy vinculados a las Euskal Etxea sede de de vuestros territorios que contáis a la gente de de Argentina de cómo somos los vascos nos conocen

Voz 2 11:33 por ejemplo en Bailén

Voz 8 11:37 no entendía

Voz 5 11:39 no es que lo hacen en Argentina lo a los vascos como les contáis vosotros que quedéis una vinculación muy y muy directa con con Euskadi que les contáis de cómo somos aquí

Voz 8 11:49 bueno que primero que será pasan de fiesta que baila mucho que que tratan de mantener las tradiciones en bueno yo siempre hablo de de cuando cuento hablo de Guernica hablo de de bueno de San Fermín y también que es como las cosas que más ubica la gente cuando tengo que hablar de de por qué nunca puedo salir los fines de semana que que estoy ensayando o haciendo cosas vascas

Voz 13 12:17 eh si también nosotros en las que leche a

Voz 11 12:23 festejaba mucho principalmente San Fermín conmemoramos también Guernica así que en estos días que fuimos a visitar previamente me pasé sacando fotos pasando mi grupo

Voz 13 12:34 la verdad ya fue muy lindo ay

Voz 11 12:36 nada es como está haciendo una una conexión bastante fuerte e está bueno sentir también es es muy emotivo

Voz 5 12:45 es curioso que hable mucho de de San Fermín vosotros sabéis perfectamente cuál es la realidad vasca actualmente en Iruña Pamplona no forma parte de la comunidad autónoma vasca Side sí de Euskalherria esto es fácil de entender o o de explicarlo y fuera de de de Euskadi porque claro habrá quién una todo vosotros estáis en parte uniendo poco todas las dos Sanfermines con con Guernica aunque del todo no es así oficialmente Santi

Voz 6 13:15 sí creo que es una una un sentimiento general que pasan en toda la diáspora que nosotros no somos ni ni de la Comunidad Autónoma Vasca oficialmente o de la comunidad de Navarra o de los las tres territorios que están del lado de Francia estoy exactamente sino que somos vascos de de todos los que les ría y eso se ve en los apellidos de las Euskal Etxea también lo lo lo nombramos lo mencionamos fuertemente cuando hablamos de de cómo es un poco complicado explicar qué es un territorio que son territorios separados y política hay geográficamente eso se complica para después explicar que es un un único pueblo

Voz 5 14:03 ya estábamos mencionando antes también que que el Gobierno vasco está poniendo en marcha esta convocatoria de gasté Mundo dos mil dieciocho que en esta edición se dedica a la capacitación de personas en el área de danzas tradicionales vascas vosotros habéis dicho que practica a la danza en Argentina pero aquí dedica profesionalmente que es lo que hacéis en en en Argentina en el caso tuyo Madeleine tú a qué te dedicas con tus veintidós años

Voz 8 14:25 yo estoy estudiando comedia musical que es una carrera que nunca se deja de estudiar ir a su pues eso vemos en un hotel

Voz 2 14:35 Itu Santi

Voz 6 14:37 estoy estudiando la esencia en Comunicación social

Voz 11 14:40 bueno un poco me sirve para nada

Voz 6 14:43 exacto Rayo que tenemos con integrantes del centro

Voz 11 14:45 vasco

Voz 5 14:46 en tu caso aquí como

Voz 11 14:49 por eso dije estoy estudiando profesora de historia Isaba estoy en el ante en el último año así así queda poco incursionar en lo que es el ambiente de de las escuelas y demás

Voz 5 15:00 cambiaría al lugar de residencia por por Euskadi

Voz 8 15:05 el edificio de esa pregunta en la verdad que me lo estuvo preguntando estos día bastante

Voz 2 15:16 sí sí Santiago

Voz 6 15:19 sí la verdad es que fue como como dijeron a mis compañeros son poco fue volverá a una casa que nunca habíamos pisado pero que la sentimos como nuestra así que yo creo que también sería no sería para nada difícil decidir venir a vivir saca

Voz 5 15:35 y aquí falta esto y también

Voz 11 15:37 en podio sin pensarlo me encantaría vivir haga

Voz 5 15:44 vamos hablar de vosotros de vuestra vida diaria allí por ejemplo Bailén tú vives en en en Buenos Aires capital

Voz 8 15:51 capital ha dicho que

Voz 5 15:53 qué estás haciendo que está está estudiando que estás trabajando que te gustan los musicales pero cuál es la realidad del día a día puede sentirse vasco las veinticuatro horas del día o aparcan poco ese sentimiento hasta que llega al Euskal Etxea por ejemplo

Voz 8 16:08 hice aparte un poquito eso sea estando en la ciudad es muy difícil no se ser feliz poco este con la cantidad manifestaciones y cosas que hay es complicado pero bueno ella trata viajar en eso te escucha no fandangos y aliñar in Si bueno igual nació a mi a mi centro vasco obviamente es como estar en casa

Voz 5 16:33 conocéis el euskera euskera alguno de los tres

Voz 8 16:36 no lo básico lo básico

Voz 5 16:39 vale me gustaría saber euskera aprender euskera en el caso de que de que vengáis aquí entiendo a Doña aquí

Voz 11 16:45 sí sí obvio

Voz 5 16:47 es tu día a día Iñaki Cuéntame en Argentina en este caso en comodoro como

Voz 11 16:52 bueno sí a comparación desde donde vive Bailén de esta ciudad Buenos Aires como es una ciudad relativamente chica que se puede así seguir sintiendo todavía ese como ese ambiente de pueblo chiquito por decir así así que el sopor por lo menos la Euskal Etxea trato de llevarla siempre va conmigo

Voz 6 17:15 me gusta el fútbol

Voz 11 17:17 la verdad que me home mediado

Voz 13 17:20 lo han cuando me dijo el equipo porque eso

Voz 11 17:22 he estado Andhra Chico y la verdad es que después empecé a crecer y lo dejé bastante

Voz 5 17:26 pero del deber Play hizo

Voz 11 17:29 parece que era igual

Voz 5 17:31 es el caso de Santi creo que sí que es muy aficionado al al fútbol concretamente a un club de Euskadi en Santiago

Voz 6 17:38 así es en realidad me gustan todos los deportes no soy jugador de fútbol sino yo soy jugador de Software pero sí me gusta mucho el Athletic más allá de lo de lo deportivo sino también por esa política de los jugadores vascos de su cantera que un poco representa no está este lazo tan fuerte que tienen que tiene esta tierra con su tradición

Voz 5 18:01 me ha contado un pajarito que ahora vas vestido de una manera muy concreta Cuéntame cómo

Voz 6 18:05 así es CEO en este momento una reportera del Athletic de Bilbao un argentinas porque tampoco nos olvidamos de dónde somos

Voz 5 18:13 está claro que no conoces todavía no has visitado el campo de San Mamés

Voz 6 18:17 pero no tenía pensado hacerlo cuando vayamos a Bilbao o algunos de los días extra aquí nos quedamos

Voz 5 18:23 aparte de de los pinchos del de comer iré la de la gente como como somos aquí os sorprende algo no sé si si la economía lo caro lo barato que que es vivir aquí el cómo vivimos habitualmente el cómo nos relacionamos que es qué es lo que más nos os os choca Iñaki

Voz 11 18:46 a mí lo que me choca mucho es que la gente ocupada que esté siempre encuentra un tiempito para ir a tomar algo o ir a comer algo y pasar tiempo con los amigos para ahí son las ciudadanos sabe tanto la gente anda corriendo de un lado para otro oí los días de Semana a las ocho

Voz 13 19:00 nadie hay así de lunes a viernes Si es todo muy muy apurado como conoce no tiene no sé tiene el sentimiento de

Voz 11 19:08 de disfrutar veinticuatro siete por decir sí

Voz 5 19:10 tú Bailén

Voz 8 19:12 sí yo ahora mismo mismo por la economía es difícil todos los días ir a tomar algo me parece a mí y juntarse con amigo Si bueno la termina siempre en juntarse a tomar mates

Voz 2 19:25 ni la casa

Voz 6 19:28 sí y también en este momento estamos viviendo tampoco quiero desviar no la de lo que estamos hablando en este momento estamos viviendo una situación muy complicada en nuestro país nosotros tres los tres estamos estudiando en universidades hoy en día la universidad pública corre mucho riesgo entonces tal vez uno al estar pensando en que tiene que estudiar o que tiene que pelear para poder estudiar no se puede hacer el tiempo para ir a tomar una cerveza o un vino

Voz 5 20:01 cierto es obviar tampoco la realidad de Argentina que es donde viví es vosotros pues todo el año salvo estas dos semanas aquí en Euskadi cuando haciendo un poco bueno pues el lugar donde vivían vuestros puestos abuelos vuestros padres no como mediría diríais como explicaría a los oyentes de la Cadena Ser en en Bilbao Santi cuál es la realidad ahora mismo de Argentina vista por vosotros por unos vascos que viví sainete

Voz 6 20:29 bueno es un poco complicado explicarlo pero momento estamos viviendo una un ajuste recorte impresionante a principalmente en los sectores públicos los sectores de de derechos humanos en este momento las universidades públicas que son el futuro para tener un país sustentable están en riesgo no no voy a a decirlo de otra forma porque es así estamos corriendo un grave riesgo de que las universidades públicas desaparezcan hoy por ejemplo mi facultad o lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación está tomada por los estudiantes nos están dando clases y los estudiantes estábamos yo estuve viviendo en la universidad hasta que tuve que volar aciaga eh tal vez eso no no todas las personas de Argentina lo ven hay personas que no les afecta que tienen una diferente realidad económica y por ahí se vuelve muy complicado también explicarlo cuando uno vive completamente diferente por eso un poquito de todo lo vasco bailar y olvidarnos un poco es muy sano para nosotros

Voz 5 21:39 porque supongo que la calidad de vida que habéis encontrado en en Euskadi tanto en Araba con Juan Guipúzcoa como en Vizcaya en este caso incluso en Iruña es muy distinta a la realidad de del común de los mortales en Argentina

Voz 11 21:54 sí sí bueno rescato un poco las palabras que que dijo mi compañero recién la verdad que en la actualidad no es no se presta mucho para

Voz 15 22:05 para otras cosas que no se a trabajar o

Voz 11 22:08 pelear por un trabajo o estar pendiente de lo que pasa es que es muy difícil obviar toda la situación

Voz 5 22:16 Bailèn que te vas a llevar de Euskadi cuando regresó a partir del día dieciséis a a Buenos Aires primero

Voz 8 22:24 en muchos regalitos me compró en pandero en Guernica estoy muy contenta y quiero desear para que me amiga que viene el año pasado nueve música me enseña muy poquito pero estoy muy contenta por eso buenos recuerdos de paisajes también vine a visitar familia yo tengo familia K

Voz 5 22:46 cuando tienes la familia Bailén en Francia

Voz 8 22:48 Tiananmen con Bilbao en Iparralde también tengo bastantes parientes

Voz 2 22:53 saga como te ha recibido todavía no

Voz 5 22:56 has visto jugando unos veas que que que vas a sentir en ese momento

Voz 8 23:03 primero estoy muy emocionada porque voy a conocer parte de mi familia que no conocía a mi tía abuela por ejemplo este ya muchos que que Argentina en los conozco he que que ha ganado han bailado que que nada sostienen las tradiciones de una manera que que en Argentina no

Voz 5 23:25 y en tu caso Santiago

Voz 6 23:28 sí esto es un poco este viaje va un poco en honor hacia mi abuelo también que hace muchos años Ana lo tengo

Voz 5 23:35 a qué se dedicaba todo lo que hacían en Argentina me

Voz 6 23:37 abuelo hizo muchísimas cosas pero una de las más importantes fue eh mantener viva la cultura a para Ana en Entrerríos que es mi provincia es la segunda provincia con más vascos de Argentina después de Buenos Aires pero tal vez hay desinterés o una falta de conocimiento también puede ser mi abuelo me inspiró principalmente para para mantener la cultura para respetar a quiénes nos nos trajeron hasta dónde estamos ahora así que un poco este viaje es en honor a él por supuesto a mis padres que dieron todo para para que pueda venir también comprar muchas cosas

Voz 5 24:18 Iruña aquí

Voz 11 24:20 sí yo también primero los regalitos obvio para todo a esa persona importante en mi vida he que siempre quiere tener un pedacito de de Euskadi decimos nosotros siempre que alguien viajado para viene para acá siempre estamos bendito o algo así nos gusta tener cerca nuestro algo que sabemos que estuvo acá después y estando a casa principalmente mucha emoción porque esa son por lo menos tengo presente que detrás mío tengo toda mi familia que son todos descendientes pero bueno por unos u otros temas no pueden viajar además bueno toda Mi toda mi Excal Etxea es algo que me impulsa día a día en la verdad

Voz 5 25:07 ha visto Alfaguara es desde Argentina no

Voz 14 25:10 Nos reunimos pezones mira eh

Voz 5 25:15 una casa es pesa pues son montón lo de Argentina cuando estuve y la verdad es que bueno pesaban mucho la maleta pero estaba riquísimos Iñaki Mailín Santiago que disfrutéis de estos son días en en Euskadi que os quedéis que es un papel de todo lo que es Euskal Herría