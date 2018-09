Tertulia 'Sobre la Mesa': La actualidad de Bizkaia analizada por nuestro tertulianos (06/09/2018)

Voz 2 00:00 hoy por hoy Bilbao Juan Carlos Otaola

Voz 3 00:16 es la une veintitrés minutos comenzamos temporada también médicamente de esté sobre la mesa que cada jueves trata de diferentes temas con diferentes invitados invitadas que charlar aquí a la radio Hoy por hoy con con nosotros Concha delegada el que en Euskadi bien medida Conchi también una temporada más saludamos Agustín Ramos que es filósofo y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad País Vasco bienvenido Agustín lo mismo encantado como pero el verano se olvidó rápidamente consiguió o todavía queda en el en la memoria algún retazo de de verano de julio agosto

Voz 4 00:50 yo tengo tarea gustillo eh opinión muy relajada estado en Andalucía me encanta Andalucía bueno venga totalmente así con me andaluza

Voz 3 00:58 está muy bien eso de Agustín yo también

Voz 5 01:01 bueno muy agradable centroeuropa encantado y bueno pues ya hemos empezado en los tenías

Voz 3 01:08 habéis hecho turismo había sido a Cádiz había Bolonia sin embargo aquí también en en Bilbao este verano el número tres extranjeros ha superado los al de los estatales no falta estar todavía datos de de agosto definitivos ayer hablamos también de del turismo con Xavier Ochandiano en el concejal responsable del Ayuntamiento de Bilbao es curioso no que por fin parece ser que también anda cosa demandada buscada por las instituciones tanto bilbaínas como de de la Diputación que sea el turismo extranjero el que el que viene porque parece que el otro está Paco más hondos ya asegurado

Voz 4 01:39 sí bueno a mí me sorprende mucho me si eso poniendo muchísimo por extranjeros Pine pidiendo de formación por la calle no hay de verdad que este verano yo pensaba hay muchísimos extranjero me decía bueno como todos los años y realmente mirar sale diciendo que ha habido más extranjeros yo sí que he notado que más extranjero otras maneras yo creo que también el buen gen atrae muchísimo

Voz 3 01:57 tan bate récord de visitantes

Voz 4 02:00 Velázquez que atrae mucho Bilbao y luego los eventos que ha habido este año y que va a ver

Voz 3 02:04 no era propiamente dicho

Voz 4 02:06 lo vimos el año pasado tantas cosas también yo creo que que van atrayendo

Voz 3 02:11 tenemos todavía margen para para que el turismo crezca en Euskadi de hecho nos decía la catedrática de Economía de la hacerse el País Vasco salir de la rica esta misma semana que todavía ese producto interior bruto el turismo están más cómodos en el seis por ciento que podríamos llegar al al nueve por ciento que hay margen todavía de mejora de maniobra

Voz 5 02:30 si se ven ahora eh todavía estos días hay un montón estado en luego en antes pues la mañana ahí estaba todo lleno de gente de fuera extranjero se había también algunos de Cataluña Madrid pero sobretodo había extranjeros que tiene margen de subida es que empiezan a venir los chinos

Voz 3 02:49 que es un es un mercado que están en que están mirando eh

Voz 5 02:53 del seis al nueve por ciento tranquilamente tienes razón Sara no yo creo que sí que irán poco a poco llegando eh hay que preparar la ciudad paso adaptarla un poco pero

Voz 4 03:04 como decíamos de cero pues claro no siempre vamos ganando no

Voz 5 03:07 sí pero ahí se ven los que tú decías también se ven cantidad de grupos

Voz 4 03:11 ahora mismo viendo aquí propio gente

Voz 5 03:13 es una gozada esto está muy bien no qué tipo de turismo

Voz 3 03:16 Nos interesa cual Chris vosotros que que que es el turista tipo que debe de venir a a Vizcaya en este caso

Voz 4 03:23 eso pues como nosotros somos turistas también yo hablo la puerta todos me refiero a una persona como yo o como agustino como tú

Voz 5 03:29 no sé lo que queremos no hay gente

Voz 4 03:32 lo que sea que enero es un elitista no pues también soy turista me voy a otros países hago turismo entonces yo quiero gente como yo que que la gente tenga dinero suficiente para poder turística

Voz 3 03:43 parece que aquí a veces hemos hecho una especie de pequeña os electo o Gran Selección diciendo aquello de No queremos el turismo de chancletas barato de fiesta ni de ni de calimocho queremos un turista que deje dinero

Voz 5 03:56 o de pues yo ando con chancletas lo hacía un calor terrible yo creo que el turista sea quien sea incluso la gente que tienen menos medios deja dinero a los sitios en los que va porque normalmente cuando estás por ahí ese gasto algo más siempre hay gente que que gasta pero no creo que haya ninguna necesidad de tener un turismo excepcional de no sé qué son turismo que le gusta la ciudad que disfruta que gasta en los diferentes sitios que gasta cada uno lo que puede como puede que esté a gusto con la ciudad y luego que vuelva no sólo que vengan una vez que volver más veces no

Voz 4 04:29 claro que no queremos es esto no es mala cosa humana no queremos evidentemente pero eso yo creo que también es según las ofertas turísticas que hay que hay gente que se está apostando por eso por detrás con el tema de turismo hooligan diría

Voz 5 04:40 no necesitamos turismo paso el sábado por la noche en la calle Iturribide de Bilbao buena calle somera tienes el hooligan Isma por todos los lados

Voz 4 04:47 local no es no son que lo conoce

Voz 3 04:50 de primera mano Haro tú lo que dices que que no sé

Voz 5 04:52 quién da todas las semanas pero el fin de semana nuestro hay en la zona de vides somera y eso es insoportable

Voz 3 05:01 dados que es lo que ocurre es que es muy bueno

Voz 5 05:04 desde hace muchísimos años yo desde que soy chaval recuerdo de este tipo de cosas repiten siempre los mismos patrones hay un cambio generalizado lo que pasa es que seguimos contemplando lo cómo son los jóvenes tienen que divertirse y tal no sólo hay jóvenes se hay gente también de diferentes edades quería comportamientos execrables extra horrible no es que la gente siquiera divertir es que al final tú para divertirse no tiene que insultar a otro romper cristales de puertas fastidiar a la gente no hay ninguna razón divertirse divertirse está a gusto disfrutar con los amigos con la familia con la gente no destrozar el el sistema mobiliario urbano obligar intervenciones continuas de la policía con todo lo que eso supone también tener gente dedicada durante toda la noche a contener a bandas de gente que se dedica a agredir y atacar no lo voy un poco exagerado como llevo tantos años soportando querías estas pues a veces soy un poco extremista en esto pero me parece que hay que empezar a tener en cuenta que el descanso de la gente hay gente que trabaja los fines de semana llega la mañanas veo mucha gente los domingos también trabajan se abren pastelerías se abre en cafeterías y tiendas ahí no sé hay gente que está limpiando las porquerías que dejan las demás hay que tener un poquito más de educación no

Voz 3 06:26 bueno ya ve pasado no quería decirlo y lo has dicho un problema que afecta directamente bueno pues cuando con poco lo que lo que lo que dime de que en este caso el es vecino de la zona pues que pues quién mejor para para contarlo vamos a cambiar de asunto el paro ha subido en Vizcaya por segundo mes consecutivo este mismo martes conocíamos esos datos hay mil cuatrocientos parados más que en julio cuatro mil novecientos noventa y ocho desempleados menos que hace un año también esta semana hablábamos de del paro aquí lo hablamos con Teresa la espada la vamos con Teresa con Sara de la Rica y hablamos sobre todo de un de un sector muy concreto que da hacia la gente mayor de cuarenta y cinco años de cuarenta y cinco tal vez hasta la la edad de jubilación que prácticamente lo tienen ha sido complicada veces sí sí casi hasta imposible el encontrar un trabajo yo les decía que incluso esas personas de más de cuarenta y cinco de cincuenta años lo lo lo lo triste del asunto es que ya lo dan como hecho como algo que que tiene que ser así

Voz 4 07:25 sí está en cómo se sienten como es que tengo tengo algunos casos yo también te amigos míos de Dacia que tengo idealmente sí que pasa eso no toda la vida trabajando de repente te quedas en el paro quizá la sensación de que están fuera del mercado que están fuera de onda que va a ser imposible encontrar un trabajo están más preocupados padres lleguen a la cotización social para tiene una jubilación digna de los años que han trabajado sin realmente es un fenómeno curioso que es muy depresivo ayer muy deprimente es contagioso mi generación es esa evidentemente sí que me parece preocupante y me parece una pesadilla yo pienso Jo espero no no perder el trabajo que queda poco poquito

Voz 3 08:03 creo que ahí estamos unos cuantos estás las ventas no con este

Voz 4 08:06 misma angustia hay creo que somos un sector muy abandonado y la experiencia que tenemos porque esta experiencia que que tenemos buenos evidentemente las nuevas tecnologías pero tenemos una experiencia que a mí me sirve ahora como profesional más mi experiencia como esencial en las tablas que decían decíamos que que que las nuevas tecnologías y qué no hay mezclamos en la gente joven con la gente mayor que también estamos en una época que parece que estamos en un sistema elevadísimo no separados por edades no queremos saber creo que si nos juntamos los veteranos con los jóvenes aprendíamos todo

Voz 3 08:39 tan difícil es ver eso

Voz 6 08:42 yo es que me parece fundamental

Voz 4 08:44 me parece que estamos hablando de las cavernas no de que igual o comentamos siempre cuántas veces nuestras familias siempre está soltero Welteke se había quedado viudo y con el tío y estábamos mezclados todas las edades

Voz 7 09:26 se va por Agustín que dábamos

Voz 3 09:30 los pendientes de conocer porque también tu tu opinión sobre lo que estábamos comentando aquí lo que decía Conchi Orihuela

Voz 5 09:36 yo coincide un poco también con una idea que se está imponiendo en diferentes ambientes sociales no sólo en no sólo aquí no hay muchísimos lugares de todo el mundo que es algo que nunca la humanidad debiera haber hecho y lo está haciendo que es despreciar a sus mayores me parece una cosa terrible y muy peligrosa porque eso destroza todos los sistemas social y considerar a gente de cuarenta y cinco cincuenta años ya como gente mayor en estos tiempos en las que se vive hasta los ochenta me parece un lujo noventa cuidado o más me parece terrible incluso en el ámbito de nuevas tecnologías y nuevos valores la la gente que tiene ya una cierta edad de entre cincuenta sesenta setenta años tiene un nivel

Voz 3 10:21 pues es viable lo bueno que es la agilidad la rapidez la inmediatez de manejar esa esa tecnología

Voz 5 10:27 igual mejor sabes porqué porque si hay una experiencia en qué es lo que no hay que hacer no es sólo lo que tenemos que hacer sino también lo que no conviene hacer por ejemplo la experiencia de los mayores se necesita para evitar esta drogadicción que hay drogadicción de telefonía variada no te no no de teléfono como tales sino de utilización de aparatos móviles hay una auténtica drogadicción entre mucha gente joven y la gente mayor en eso tiene mucho que aportar sobre cómo evitar las frustraciones cómo controlar un poco el el proceso de las nuevas tecnologías y evitar que ellas te arrastren Catí Hinault utilizarlas adecuadamente esa experiencia no está considerando ya está dejando a la gente joven totalmente abandonada la gente joven en este momento está abandonada porque muy bien dice Conchi que hay gente de cuarenta cincuenta sesenta años que se siente fuera de la sociedad y entonces una gente muy buena y muy interesante que se siente fuera de la sociedad no aporta llega un momento en que piensa que lo que ellos dicen lo consideran opinan no tiene ningún valor y eso es mentira porque la gente joven necesita la aportación de la gente de cierta edad no se puede dejar a esa gente fuera del mercado de trabajo y fuera de la sociedad y convertirla en un elemento decorativo incluso algunos ahora lo que están comentando es que para evitar el problema de las pensiones pues que se mueran antes no sea eso no es cruel ridícula y que va a terminar mal si continúa por este camino me parece a mí

Voz 3 11:53 los expertos esta semana que bueno sería que los gobiernos sea el Gobierno nacional al Gobierno vasco o el Gobierno autónomo década de cada comunidad autónoma que cuando se crean nuevas empresas necesitan de trabajadores de trabajadoras definitiva estaría bien que hubiera unas plazas concretas para personas mayores de determinada determinada edad que sino no van a encontrar nunca un hueco en en en la sociedad laboral no eso sería tal vez bueno tal vez es triste llegar a eso que hay algo que hay que poner un cupo para las profundas a partir de cincuenta años

Voz 6 12:29 pero sería una salida pues sea una salida

Voz 4 12:32 yo no lo veo mal novio porque tal todas las circunstancias porque con dos conocemos casos Itálico las circunstancias pues igual sí sobre todo en nuevas empresas por ejemplo es nueva siempre también antiguas es lo mismo que ya un cupo es decir no quiero hasta cuarenta y cinco años no quiero gente mayor y que tú también como él es un poco uno no es un poco hitleriano saben lo que decías tú a Agustín como La fuga de Logan los treinta y cinco nos matamos y ya está entonces a mí sí que me parece que podría ser una salida porque sino tenemos las mujeres no puede mujer tenemos para los discapacitados lo tenemos parar nuevas nuevos nuevos en gente que el trabajo nueva es por qué no a gente que estamos hablando de adultos que tenemos ancianos eh

Voz 3 13:19 lo que pasa es que las empresas no quieren gente que tenga problemas a la hora de moverse de su ciudad su territorio para para trabajar la la movilidad que se dice no no somos parece que muy apetecibles en ese aspecto porque podemos igual más trabas a la de movernos a la hora de encontrar un trabajo diferente Alfaro me vas a mover a mí en mi familia de de Bilbao de de Amorebieta de donde sea yo qué sé a Madrid Barcelona o Sevilla

Voz 4 13:45 muy inteligente que puede buscar soluciones a eso no todo puede ser movilidad dentro de la familia también como nos hacemos mayores también tiene que tener enfermedades entonces ya mejor días a la basura ella está inclemente que estamos hablando de gente joven que somos jóvenes no es que lo que decíamos que ahora la esperanza de vida es enorme estamos a mitad hoy pero bajos también que no

Voz 5 14:07 es ingenuo habilidades ese trabajo trabajos que pueden perfectamente hacerse en el lugar en que uno está en vez de estar vagando paro prestaciones de no sé qué pues podríamos pagar lo mismo pero dedicarnos algo no es decir que cada uno pueda hacer la aquello para lo que está preparado o lo que conoce y que se les pague él es que sí están pagando prestaciones por parte del Estado que parece estupendo para no hacer nada pues que se pagan las prestaciones para hacer cosas esta probando algunos lugares esto eh y hacer cosas hay tal cantidad de cosas que hacer en la vida tal cantidad que es imposible que la gente no tenga algo que hacer da igual que cada uno en lo que conoce sabe no uno puede saber de mecánica otro puedes hablar de matemáticas puede saber tras otro puede hay gente estupenda que se dedica a cuidar a otros por ejemplo no sé muy bien cuidar a otros en cambio conozco gente que sabe cómo se cuida a los demás como se les trata como se les controla tienen una psicología maravillosa para tratar con gente con problemas todo cualquier persona tiene algo que hacer en la vida tiene algo que aportar da igual la edad igual el momento pero claro lo que no se puede hacer es decir es trabajo solamente es aquello que se paga de aquellos que es asalariado entonces si estás pagando el paro no puedes trabajar pues yo creo que precisamente en vez de pagar el paro paga lo que hay que pagar de paro al y más incluso que esa persona trabajen algo

Voz 6 15:31 en lo que se Bodo

Voz 3 15:34 pues Agustín Conchi yo quiero que hablemos también de ese nuevo centro de acogida de larga estancia que se va a poner en en Berriz se va a instalar en Berriz para atender a personas migrantes más vulnerables en este caso que como digo se va a ubicar en esta localidad vizcaína el Rey curso va a ofrecer la posibilidad de permanecer hasta veinte días durante los cuales la armonización que acompaña a ser migrante paralizar sus necesidades va a decidir dónde adonde llevarlo si fuera necesario también parece según se comentaba ayer que el Gobierno va a llevar a aunque bueno central al Consejo de Ministros de un plazo de muy pocos cuenta que semanas la aprobación de un decreto para destinar cuarenta millones de euros para la mejora de la atención acogida solidaria entre las comunidades autónomas nosotros creo que somos la cuarta comunidad autónoma más solidaria de todo el Estado que hablaba el alcalde de Berriz esta misma semana estaba inquieto porque quería tener reuniones con el Gobierno vasco para saber en qué condiciones iba instalar ese ese centro de Berriz fin que todo el mundo es tampoco alerta hay pendiente de lo que ocurre las próximas horas lo que está ocurriendo estas próximas horas lo que ha ocurrido durante todo el verano con los migrantes que han llegado a a Euskal

Voz 6 16:41 eh

Voz 4 16:42 misión tema tremendo este es el tema de Fame el tema del año y el tema de de dos próximos años si tenemos que acostumbrarnos a que a partir de nuestra sociedad de colorines y cuanto antes no nos acostumbramos mejor bueno este es el caso yo creo que en este caso tengo que decir que creo que las instituciones vascas han sido rápidas en lo que en el tema de los albergues otros cientos que están haciendo que lo que va a muy buen camino que gestiona Cruz Roja

Voz 5 17:06 si piensan que me decía espeta sí que

Voz 4 17:09 también te saben mucho más que yo de lo que de lo que es lo que están hablando pero a mí lo que te pm me me preocupa muchísimo es que existe ahora con Francia con el Gobierno Macron devolviendo a los inmigrantes en la frontera eso nos va a afectar al País Vasco claramente al frente del unos Ma nos va a afectar muchísimo luego también tenemos lo del Puerto de Bilbao algo que también tenemos hay entonces yo tengo miedo ya digo que hablo como yo que respeto a todo el mundo que sabe más que yo tengo un miedo que se convierte en un campo como el de Calais el paso no Francia tengo un miedo horroroso que pase Somiedo vamos porque esto va a crear un problema yo no sé si nosotros no estoy segura que se institución están preparadas para hacer eso pero a mi esto me preocupa me refiero que podemos vivir una situación de emergencia humanitaria tremenda y no sé si la población están muy consciente de esto

Voz 5 17:59 pues en concreto los de Berriz a mí lo de verdad me parece muy bien pero es un lugar estupendo con gente muy solidaria y muy agradable

Voz 3 18:07 poder sí o cualquier otro no es que tenga

Voz 5 18:10 SER porque lo que no se puede hacer es cargar en núcleos concreto que se carga mucho en Bilbao y luego es normal también porque está lo de la frontera francesa pero hay que distribuir más y luego estoy con él yo no creo que estemos preparados y les instituciones parece que tampoco eh porque la avalancha es muy fuerte no sólo vienen del sur porque da la impresión de que todos vienen de las más de su sur del Sahara o de Marruecos fatal pero muchos vienen de Francia de Alemania lugares no es sólo que el Gobierno Macron los expulse o más bien los devuelva sino que nos manda un montón ahora por ejemplo hay una guerra entre Austria Polonia Hungría etcétera imponen a todos los ponen allí la manada Alemania siendo así pues todos los queréis os los que no hay una guerra como sin cuartel para ver quién se queda con ello así por ejemplo aquí no están llegando mucho que ya vienen de Francia hay otros lugares es decir que llevan muchos años algunos han sido escolarizados en Francia ahora bien aquí vienen buscando una solidaridad que ahí no encuentran no entonces no estamos preparados es muy complicado luego claro hablamos esto el resto de inmigración y pensamos que el migraciones una cosa única en migraciones muy variada hay gente buena hay gente maravillosa gente muy mala también igual que nosotros cuando vamos por ahí hay gente que son gente muy agradable y otras gentes muy horrible no entonces tenemos que tener en cuenta que la preparación tiene que ser no sólo evitar campos porque la política que se está practicando un poco en Europa también en España e me da la impresión que es más en este momento de generar campos en Andalucía les han intentado meter a los de Libia liviano quieren evidentemente los mandan a Andalucía en Andalucía no los quieren los mandan aquí al País Vasco recogemos y demás pues nos los quedamos es muy complicado porque si hacemos Campos vamos a tener una guerra civil muy fuerte y muy dura si logramos una integración mínima hay un acuerdo entre Europa porque al final yo estoy de acuerdo con el Gobierno vasco también el problema no es sólo nuestro o no de España es también europea una política europea global que es impagable además que contenga los flujos entonces hay que hay que prepararse es decir que estamos mucha gente que estudie estos temas en la universidad en otros lugares que se vayan preparando en políticas acción

Voz 3 20:22 Concha este sábado se celebra celebre el Gobierno vasco el primer día de la diáspora vasca va a la mierda de hecho ya está aquí desde el día uno de de septiembre jóvenes que vienen en este caso en Argentina que tiene entre entre veinte y treinta y cinco años eh para conocer un poco la realidad de de Euskadi nunca habían estado aquí ya han sido invitados por el Gobierno vasco pues para realizar diferentes actividades yo antes hablaba con ellos en la primera parte del programa y la verdad es que también te viene a la cabeza de la cantidad de vascos que se fueron a trabajar a buscarse la vida Argentina Brasil a cantidad de lugares de América ahora esos estos nietos porque son los nietos de esos de familias los abuelos son los que fueron allí después están los padres y ahora los los nietos de esas otras personas vuelven aquí a conocer un poco a sus antepasados o sus sus raíces se que es diferente de lo que estamos hablando pero tiene muchos lazos de conexión

Voz 4 21:21 tiene muchas de reconexión bueno vamos a ver yo fui de yo estuve a punto de Irán Venezuela mis padres estuviera a punto de porque siempre por trabajo así de claro lo que pasa es que yo creo que la diáspora vasca me encanta porque no es una judía

Voz 6 21:36 es que ellos ven ellos hidratarte vinieron con dinero

Voz 4 21:42 es decir enriquecieron enriquecieron a mejor vida no es lo mismo que estos inmigrantes no estamos dando una buena vida no están encontrando trabajos en condiciones hay un montón de mafias detrás yo creo cuando unos nosotros son nuestros nuestros compatriotas fueron América es decir de otra manera se ha recibido más que os brazos abiertos tuvieron muchas oportunidades sea una tierra pues ahí

Voz 3 22:04 que parece ser que también se fueron de aquí se aflorando aquí

Voz 4 22:06 por supuesto pero el recibimiento fue distinto

Voz 3 22:09 eh totalmente distinta que estamos es decir

Voz 4 22:11 él es como se llama esto que está en las vallas que con las cuchillas estas estamos recibiendo no es así y no creo que nuestros nuestros antepasados les recibieran con con esta

Voz 5 22:20 esta manera yemas más que eso veo el el problema en la vida normal es decir cuando la gente llega un lugar es muy difícil porque cambia todo cambia su modo de ver la vida cultura el ambiente etcétera yo creo que aquí los vascos somos que vengan todos si no tiene ningún problema siempre y cuando no me toque a mí y no nos damos cuenta que que nos toca obligatoriamente de lo que decía sin muy bien acostumbrarse a mundo multicolor no multicultural sino multicolor no porque cultural no hay muchas también hay que acostumbrarse eso pero en la vida normal es decir de mucha gente cuando haces hacen campañas de todo tipo que si desayunos con inmigrantes que les digo no puedes vivir normal vende con ellos cabría tengo una ventaja no

Voz 6 23:03 es que yo lo vivo con una

Voz 5 23:05 entonces tengo la ventaja de saber lo que significa para una persona que que negra vivir en otro lugar lo duro que es las dificultades que conlleva lo difícil que es salir adelante buscar trabajo evidentemente tener posibilidades de trabajo y eso que en nuestro caso digamos estás en una posición en cierto modo más elitista no te digo nada lo que es alguien que venga de las zonas del sur del Sáhara entonces hay que acostumbrarse a vivir en la vida normal y en la vida cotidiana de otra manera invitamos yo os invito a alguien a mi casa no le digo que me traiga alacena o sino les digo al vecino que me ponga la cena me ocupo yo tenemos que empezar a acostumbrarnos sobre todos los vascos a empezar a acostumbrarnos a ocuparnos no que el PNV del Gobierno vasco el PSOE o el PP no no no es una vida normal

Voz 6 23:55 Diana y eso es muy difícil muy difícil de asumir eh traer es fácil ocuparse y estar con la gente es muy difícil

Voz 3 24:05 pues hasta aquí nuestra tertulia a añadir alguna cosa

Voz 9 24:09 las pues no a hablar de todo cuando hemos tenido noticias como todo Gun ha sido y sigue el fulgurante pero cuando gestos

Voz 3 24:17 ha sacado el tintero lo del cambio de hora pero ya hablaremos de eso ya habrá tiempo nunca me he dicho

Voz 5 24:22 a eso empieza ahora ya de hablar de eso así es bueno

Voz 3 24:24 los escualos irregular en fin a Agustín Ramos muchísimas para estar con nosotros en este arranque de temporada radiofónica en Hoy por Hoy Bilbao os esperamos en las próximas fechas también para volver a hablar de otras cuestiones que seguro bandas el momento

Voz 5 24:37 el antes Zoom gracias a favor