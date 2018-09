SER LEGAL: Gastos deducibles

Voz 1 00:00 y ahora ser legal un espacio para conocer tus derechos

once minutos para las dos de la tarde ser legal nuestra sección que cada semana intenta conocer un poco más los derechos y las obligaciones y lo hacemos con Estudio Jurídico hoy nos acompaña Ernesto Gordó abogado del equipo de de estudio jurídico

Voz 4 00:25 bienvenido Ernesto unos diez gracias bueno vamos a hablar de reglas que delimitan algunos de los gastos deducibles para empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad o que esto no es para todos no es para todos no en principio solamente serviría para

Voz 2 00:40 ellas

Voz 4 00:41 para aquellas personas físicas que tiene una actividad profesional una actividad económica para sociedades mercantiles hablamos de gastos deducibles qué tipo de gastos podemos pueden deducir los empresarios y profesionales del ejercicio de su actividad Turner

Voz 2 00:57 en principio se pueden deducir todos los gastos que sean necesarios para el ejercicio de la actividad lógicamente que estén debidamente justificados luego ya uno de los casos en los que el pueblo que estamos aquí que es lo que genera más polémica es por ejemplo el tema de los vehículos que por qué porque es que el la civilidad del vehículo e como gasto en una actividad económica tiene un componente de utilización personal entonces Hacienda es meticulosa en aquellas en aquellos gastos en los cuales se puede compatibilizar el uso personal con el uso empresarial en concreto por ejemplo el tema de los de los vehículos ya establecidas una serie de normas por parte de Hacienda para esas normas son las que delimita de alguna manera la aplicación no la civilidad de ese gasto en lo que se refiere a los vehículos

Voz 4 01:48 por ejemplo vale más cuestiones de hablamos de vehículos pero que hay una muy concreta pero que es lo que deduce para estos profesionales y empresarios que cosas de él en concreto en el tema

Voz 2 02:02 para hablar de los vehículos lo primero que hay que ver es si ese vehículo está afecto a la actividad que esté afectó a la actividad no significa que tengamos cariño al coche sino que tenga que hay una relación causa efecto o que es el vehículo sea necesario para el ejercicio de la actividad pongo un ejemplo muy sencillo que otro mundo lo va a entender en el caso de un médico profesional que trabaje en Zorrozaurre en el IM cubo Si ese señor tiene un vehículo propio hito utiliza el vehículo para desplazarse desde su domicilio en Las Arenas a a Zorrozaurre pues lógicamente eso no es un gasto deducible ese vehículo no no ni siquiera en su cincuenta por ciento

Voz 4 02:40 tiene transporte público para el país

Voz 2 02:43 volver si utilizará el vehículo para desplazarse a una clínica en Donosti para atender a un paciente en en de forma pues no adelante o puntual pues lógicamente esa parte de ese de ese desplazamiento si sería gasto deducible Hacienda lo que pretende de alguna manera es delimitar esto y lo que dice la regla el cincuenta por ciento cuánto hay cuando hay duda enterado civilidad entre qué parte utilizamos para la para el tema personal y qué parte utilizamos para el tema de la actividad económica lo que dices bueno pues nosotros hicimos un cincuenta por ciento con un límite en el caso del vehículo de veinticinco mil euros el exceso de ser el valor del vehículo es superior a veinticinco mil euros ese exceso no sería deducibles

Voz 4 03:24 Ernesto aquí hay picaresca es también

Voz 2 03:27 si la picaresca es que el papel lo aguanta todo y que la gente utiliza muchas veces el criterio

Voz 5 03:33 de

Voz 2 03:34 de de del dron de lo más eh y luego el el problema que tenemos es que el gasto no solamente tiene que ser necesario sino que tiene que estar justificado entonces ya desde el momento en el que alguien no puede justificar la realidad de los desplazamientos que hace con el vehículo para su actividad profesional pues tiene va a tener un problema luego con con Hacienda a la hora de justificar

Voz 4 03:53 ese gasto querido decir necesito Campbell las ruedas del coche porque están muy desgastadas lo meto no

Voz 2 03:58 sí es correcto es también ha puesto límite a eso en el caso de los de los gastos utilización del vehículo pues lo que sería ruedas seguro si todo lo demás hay una cantidad de reparación hay una cantidad de conservadores se lo que fuera lo que fuera soy una cantidad máxima que son tres mil euros por vehículo y hay que decir que para que la gente no de alguna manera no vamos no abuse de eso de Hacienda ha dicho bueno usted le permito que usted hasta tres mil euros al año siempre cuando esté justificado y sea necesario Le permito que me ese gasto el exceso de esas de esa cantidad

Voz 4 04:29 no es un gasto deducible esto aunque a todos los vehículos pero hay otro tipo de gastos también de deducciones no las que podemos por ejemplo de de de comida

Voz 2 04:41 una comparativa interrumpir que luego sí es cierto que hay actividades en las cuales no hay duda de que los vehículos son deducibles cien por cien en esa actividad no se les aplicará el cincuenta por ciento la regla de la rata sino que los ejemplos por ejemplo los los vehículos de transporte de mercancías lógicamente se destinan cien por cien a la actividad deducciones en un cien por cien los vehículos de transporte de viajeros creció también

Voz 6 05:05 los eh utilizados para pruebas ensayos también los de servicios de vigilancia también los de eh

Voz 2 05:13 autoescuelas esos vehículos lógicamente solamente se dedican a la autoescuela deducibles en un cien por cien

Voz 4 05:19 bien sé que dos tipos deducción al cien por cien ya al cincuenta por ciento eso es vale gasto de relaciones públicas comidas gastos de viaje aquí también a veces en fin metemos todo el saco

Voz 2 05:31 sí eh lo que ha pasado con los gastos de viaje que antes y volvemos a lo mismo que decíamos antes tiene que ser un gasto necesario en relación con la actividad no podemos meter la comunión del niño ni la cena qué hacemos con esta pareja un sábado o un domingo sino que tiene que ser algo que tenga relación con la actividad económica que estamos prestando

Voz 4 05:48 hasta los kilómetros y kilómetros

Voz 2 05:51 quizás eso sí lo que sean las la las hostelería viajes desplazamiento servicios restauración todo eso tiene un límite también del relaciones públicas vamos a a mil el cincuenta por ciento Ese en principio serían solamente el cincuenta por ciento Ése sería el primer límite segundo límites que el el volumen total en el año destinado a los gastos gastos de relaciones públicas comidas viajes etcétera no puede superar el cincuenta por ciento del volumen de operaciones de la de la empresa es una cantidad importante pero el el exceso no no sería deducible en ese caso

Voz 4 06:28 y los regalos y los obsequios Ernesto aquí sobre las no sé que ya existe

Voz 2 06:32 de Navidad efectivamente sí pues también se ha delimitado eso quiere decir que en el caso de los lo más típico de las cestas de Navidad que se hacen en en diciembre el el importe del regalo no puede superar los trescientos euros por destinatario periodo impositivo qué quiere decir esto no quiere decir que una empresa se puede gastar más dinero que es lógicamente pero Hacienda lo único que la cantidad máxima que permite por destinatario hoy por periodo impositivo son trescientos euros

Voz 6 07:04 al año de acuerdo que es lo que

Voz 2 07:08 lo que exige además exige Hacienda que esté documentada la identidad del PER del receptor quiero decir no vale decir me he gastado cinco mil euros en trescientas cestas no usted tiene que decir la hacienda a quién ha ido destinadas hasta estas para que hacían de verifique que tienen una relación con la con la actividad que usted está desarrollando y no han ido a su primo tío a familiares o amigos

Voz 4 07:32 esto se cumpla de Ernesto

Voz 2 07:34 intentamos que se cumpla cien por cien lógicamente en un lote de cestas de que dicen que hace un cliente que se gasta cien cien cestas pues puede haber que haya una una pequeña parte que vaya destinada a familiares amigos pero intentamos cuando hablamos con el cliente intentamos que todas las testas tendrán una

Voz 7 07:51 una una

Voz 2 07:54 una conexión directa con la actividad económica y lo decimos advierte que si tiene algo que no te relación que lo haga a través de un gasto no deducible que lo que no que lo hagan una factura aparte

Voz 4 08:05 estamos siempre hablando de temas que tienen que ver con deducciones evidentemente con temas muy muy raciones cuando la fiscalidad haciendo en este caso de Bizkaia que ha puesto supongo que muy dura en estos aspectos

Voz 2 08:16 eh o lo ha sido siempre no vamos a ver el el problema es que el el control que tiene Hacienda ahora sobre todos nuestros movimientos es muy superior al que tenía que decir las herramientas informáticas el acceso a la información que tienen a través de bancos a través

Voz 5 08:33 de de de agencias de viaje

Voz 2 08:35 es a través de cantidad de de de de de proveedores que de gen que ha a través de consumo quedan información hacen que Hacienda tenga una información muy muy si quiere muy muy muy exhaustiva de todo lo que lo que hacen las empresas entonces lógicamente es más difícil que antes la información que tiene Hacienda es superior con lo cual la esas cosas que hacía la gente hace quince o veinte años ahora no no se pueden hacer se pueden hacer porque no se debían hacen antes tampoco es que no se pueden hacer porque la capacidad que tiene Hacienda de control artes es altísima

Voz 4 09:07 los gastos deducibles para empresarios y profesionales en ejercicio de su actividad hoy ha sido los minutos que hemos dedicado a ser legal con Estudio Jurídico en gracias Ernesto abordó a ya estaba próxima ocasión gracias a vosotros