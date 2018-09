Patxi Lazcoz presenta su Guía Anticorrupción

Voz 0599 00:00 Patxi Lazcoz abogado y alcalde de Vitoria porque uno nunca deja de ser alcalde no qué tal arratsalde on buenas tardes

Voz 1 00:06 el echar dieron buenas tardes bueno es eso dicen aunque yo por prudencia y por vergüenza sólo decir ex exalcalde ya Anticorrupción tácticas de combate es el título del libro que

Voz 0599 00:19 de presentarnos a esta Ventana Euskadi tácticas de combate es la guerra no yo creo

Voz 1 00:24 que sí que es una que es una guerra pero sobre todo por una por una razón porque cuando algo afecta al conjunto de la ciudadanía sin excepción

Voz 0599 00:35 sí

Voz 1 00:36 cómo puede ser la versión digamos más dramática un conflicto una guerra civil no cómo cómo podré podríamos decirlo con lo que el mente la corrupción pública es algo que nos afecta sin distinción a todos los ciudadanos todos somos víctimas de los delitos de corrupción aunque evidentemente los que va en el juzgado sonoro los no

Voz 0599 00:56 me va a permitir la licencia pero como nos conocemos desde hace muchos años es verdad cuando Iker Armentia me dijo que había escrito usted un libro sobre la corrupción lo primero que pensé es tanto aprendió como alcalde y en los veinticuatro años que estuvo en el Ayuntamiento de Vitoria que le ha dado para escribir un libro

Voz 2 01:15 pues mira yo tengo que decir que en el Ayuntamiento de Vitoria equipos

Voz 1 01:18 canciones hemos tenido todos los alcaldes seguro que sin excepción no pero es verdad que el Ayuntamiento de Vitoria no ha sido de esos ayuntamientos que ha sido protagonista por escándalos de corrupción sino fundamentalmente por cosas se yo creo que en general bastante positivas no aunque es verdad que no podemos decir que haya una sola institución que que se pueda librar de que bien sabido o desconocido hayan ocurrido que es esos de este tipo de mayor o menor intensidad usted explica desde el principio

Voz 0599 01:50 lo de esta guía Anticorrupción que quiere hacer algo

Voz 1 01:52 didáctico para que los funcionarios sepan los riesgos de sus quehaceres cotidianos es que no lo saben mira yo te voy a poner el ejemplo de algo que además te voy a decir que que más de una ocasión mientras estaba escribiendo esto que yo no lo llamo libro lleva un trabajo no decía hoy esto cómo no se me ocurrió cuando era alcalde no fíjate cuando una persona participa en un proceso de selección para trabajar en una institución pública a la que sea Se le entrega un temario no el temario sólo contiene aquellas cosas que debes saber de lo que tiene que saber hacer si me permites la expresión pero no es les requiere ningún tipo de conocimiento sobre lo que no debe hacer no hay en ninguna o no ha habido hasta ahora en ninguna oposición en el que específicamente se haya incorporado con carácter general a las oposiciones a funcionario eso funcionarias públicas una parte del temario dedicado a los delitos de corrupción pública que yo creo que es un elemento absolutamente fundamental de conocimiento de formación hace que usted decidió por eso porque ese es el objetivo

Voz 0599 02:59 principal del libro no

Voz 1 03:01 el objetivo casi que te diría que son como tres no el el el primero efectivamente es trasladar en un lenguaje lo más sencillo posible sin perder el rigor de la técnica jurídica por así decirlo para que cualquier persona que no tenga ningún estudio o fundamento en relación con con el mundo del derecho pueda comprender y entender cómo se cometen los delitos de corrupción en este caso los más conocidos no en segundo lugar evidentemente el generar y crear un escenario disuasorio no ir por otro lado el proponer de forma proactiva una serie de medidas de buenas prácticas de cómo en algunos casos puntualmente eliminar lleno otros reducir sustancialmente esos espacios de impunidad que desgraciadamente pues bueno vemos casi todos los días y leemos en los medios de comunicación

Voz 0599 03:51 yo doy fe de que el lenguaje es muy sencillo yo ya le he dicho a Patxi Lazcoz antes a micrófono cerrado que me lo voy a quedar de manual cuáles son los principales errores malentendidos que usted detecta entre funcionarios entre medios de comunicación etcétera cuando se habla de corrupción

Voz 1 04:09 yo no yo no no diría tanto que son de hecho errores sino que es seguramente en la necesidad de comunicar con una cierta agilidad bueno al final se va a lo que podemos decir que es la esencia de la información no lo fundamental pero es verdad que se pierde una parte de de el rigor como por ejemplo cuando y y se habla de del delito de cohecho propio o impropio no que que todos estos vinculamos al al tema de los trajes de Camps no de bueno pero ya al final que es delito o sea que es un cohecho propio o impropio no en la técnica jurídica tiene que ver con que si con Si el acto administrativo que sea llevada a cabo es legal o ilegal no pero eso evidentemente no aparece en las explicaciones de los medios de información por qué por qué hay que vincularlo algo que sea mucho más fácil de que nos quedemos en en el tímpano o en la retina no

Voz 0599 05:06 después a la hora de las medidas de las propuestas usted identifica ámbitos de corrupción después propone medidas vamos a hacer un repaso rápido ella se que esto es esto es radio como decía usted vamos siempre a la chicha en procedimientos de adjudicaciones de contratos que se podría hacer

Voz 1 05:25 a ver los que montaron el mecanismo seguramente más Se perfecto no dentro de la imperfección de que los han pillado no que es la trama Gürtel no la trama Gürtel es una de las técnicas y de las tácticas que utilizaba era el sugerir lo digo entre comillas verdad sugerir dentro de los pliegos de condiciones unos criterios de valoración no conforme a esos criterios de valoración algunos de ellos absolutamente ininteligibles tele dirigir la adjudicación a una determinada empresa o a un determinado concreto grupo de empresas no por eso una de las aportaciones que hago en la vía es el establecer unas reglas y unos eh fundamentos de transparencia mucho más eficientes a la hora de vigilar que los criterios de valoración tienen que ser criterios de valoración que los puedo entender cualquier ciudadano aunque no sea un técnico en una determinada materia no

Voz 0599 06:30 en concesión de ayudas y subvenciones que podríamos hacer

Voz 1 06:33 en en esta materia ocurre exactamente lo mismo que en el ámbito de la contratación lo que pasa es que pasa mucho más desapercibido porque porque se supone que quienes participan en los procesos de subvenciones normalmente son asociaciones o colectivos organizaciones sin ánimo de lucro digamos que tienen esa especie de marchamo de que bueno aquí no es posible si hay algo sin ánimo de lucro no es lo mismo que una empresa no por lo tanto pues se supone que hay no hay un ámbito de corrupción no yo ahí es especialmente pongo el foco de atención en una cosa en lo que son los expertos en crear asociaciones que se presentan a programas de subvenciones personas que convierten la táctica de crear subvenciones ir con buenos contactos participar en en en programas de subvenciones se públicos y convertir eso en un auténtico modus vivendi

Voz 0599 07:23 además usted hay un momento en el que dice que hablando de transparencia cuestionando algunas de las prácticas actuales dice de nada sirve que una institución nos diga el listado de asociaciones que percibe subvenciones sin luego yo tecleó el nombre de esa asociación y no me sale el total de las subvenciones que recibe en todas las instituciones que ahí está la clave recibo en este departamento reciban este

Voz 1 07:48 otra institución etcétera Si solamente veo uno no me llama la atención efectivamente este este es un poco un pecado que hemos cometido todos incluido Patxi Lazcoz que es piensa es que cuando se crean los portales de transparencia el el objetivo se cumple volcando la Mallorca cantidad de información posible que es lo que ocurre que claro que eso no elimina los ámbitos de por lo menos de sospechas de posibles comportamientos corruptos o resultados corruptos no por eso yo creo que tenemos que pasar a una especie de segunda generación de los portales de transparencia en el sentido de que efectivamente Si tú quieres saber es Si una asociación o una persona que participa en diferentes asociaciones ha recibido ayudas subvenciones de diferentes instituciones o de diferentes departamentos de una misma institución lo razonable es que poniendo el nombre en el buscador de ese portal de transparencia aparezca toda la información

Voz 0599 08:58 vamos con otro ámbito que sería el de licencias de obras de actividad usted dice que es la caja registradora del cohecho y el tráfico de influencias

Voz 1 09:08 bueno yo creo que aquí fíjate si hubiese si tuviese que decir algo y seguramente lo más importante sería trasladar un consejo a todas esas personas que muchas ocasiones son autónomos que hacen una reforma en un local lo quieren emprendedores que quieren implementar un nuevo negocio en un locales ya no estoy hablando de las grandes obras estoy hablando digamos de las obras pequeñas no hay les diría que cuando aparece el técnico y les hace la indicación oye no mira es que esto lo tienes que hacer de esta manera esto de otra esto de otra que pidan siempre que las instrucciones en las den por escrito sí porque me he encontrado con no pocos casos en los que hay funcionarios que van entorpeciendo retrasando con nuevas indicaciones con criterios y argumentos que se inventan que no tienen un soporte normativo ni en ordenanzas municipales ni en la normativa autonómica o normativa estatal hizo lo que están esperando esa que esa persona o ese ciudadano les diga bueno oye cuánto me cuesta el que terminemos todo este trasiego no ya hay auténticos expertos en la materia

Voz 0599 10:21 la última la gestión de los instrumentos de planeamiento urbanístico que esto puede sonar muy duro a todos nosotros los madridistas usted dice exactamente que la línea que en un plan urbanístico marca la diferencia entre suelo rústico de urbano urbanizable es tan poderosa como la barrita de Harry Potter

Voz 1 10:42 sin duda alguna ya aquí en Si que analizamos la inmensa mayoría de los casos de corrupción digamos los más relevantes están directamente relacionados con las acciones de carácter urbanístico aquí cuál es el verdadero problema a mi entender que la técnica administrativa y jurídica del derecho administrativo ir por lo tanto todo el despliegue de acciones administrativas que en este caso fundamentalmente hacen los ayuntamientos es tan complejo tan complejo que lo normal es que los concejales y concejalas de los ayuntamientos no tengamos prácticamente ni idea de qué es lo que votamos cuando levantamos la mano en los plenos a la hora de hacer una modificación urbanística o la aprobación de un plan General es decir es imposible que algo tan complejo pueda tener controles democráticos eficientes por lo tanto ese es un ámbito en el que hay un despliegue de medidas que propongo pero fundamentalmente pasa por una mínima formación adecuada de los representantes públicos para que cuando levantan la mano en las instituciones aprobando instrumentos de planeamiento urbanístico sepan exactamente qué es lo que están haciendo

Voz 0599 12:01 para terminar señor Lazcoz la pregunta el millón existe el oasis vasco

Voz 1 12:07 hablando de corrupción no evidentemente no digamos que en Euskadi hemos sido uno de los Se territorios que menos impacto hemos tenido por lo menos desde el punto de vista de de aquello que puede llamarme es la atención pero no somos un oasis es la mejor demostración es que ahora por ejemplo aquí en la Audiencia Provincial de Álava estamos inmersos en un caso es el caso de Miguel bueno pues

Voz 0599 12:34 el libro Guía Anticorrupción tácticas de combate del que hemos hablado coautor con Patxi Lazcoz está ya a la venta pero solamente online por ahora no

Voz 1 12:43 si todavía no ha llegado la edición en papel

Voz 2 12:45 él osea Asís sí que él sí lo pides evidentemente por por Internet te llega la edición también en papel y en Ibooks pero

Voz 3 12:52 todavía en las en las librerías especializadas no no haya Patxi Lazcoz gracias por más a esta Ventana Euskadi hasta otro día