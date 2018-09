La lupa de Eva Domaika. Patada hacia adelante

Voz 0599

00:00

hoy conoceremos a los juristas quedarán forma legal a las bases pactadas en la ponencia de autogobierno la cuestión nominal no está importante será el encargo concreto que reciban el miércoles el margen de actuación que les den quienes se oponen al texto aprobado querrán darles me engancha los que lo han pactado que a él ese es el inconveniente de la elaboración del Estatuto en dos fases política para partidos jurídica expertos nunca han explicado bien los partidos porque si tienen asesores con los que han desmenuzado el Estatuto artículo por artículo no van hasta el final menudo papelón para los expertos que forma legal va a dar López aseguren por citar único conocido a un derecho a decidir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico la clave sin embargo es otra el estatuto debe ser ante todo un acuerdo político social y entregarán los expertos un texto que hasta el lehendakari reconoce que no es integrador aunque tenga mayoría Issing recorrido en Cortes es hacerse trampas el bollo todavía no está horneado lo de los expertos va a ser una huida hacia adelante para despertarlos dentro de ocho meses con esta cuestión pendiente otra patada hacia adelante