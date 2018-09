Voz 1 00:00 hace exactamente un año en este programa teníamos la suerte de comenzar la temporada tatuando con Abel Antón con Martín Fiz Icon Fermín Cacho era una suerte pero lo hacíamos desde los estudios de la Cadena SER hoy Verónica o la muy buenas bienvenida de no

Voz 6 02:26 hola buenas

Voz 7 02:39 bienvenidos nueva temporada de SER Runner en este mes de septiembre en el que la SER está de estreno en en muchos ámbitos como estáis escuchando y nosotros estrenamos esta tercera temporada seguimos en el streaming los viernes a las cuatro de la tarde a través de la web de la de la Cadena SER a través de los medios habituales esto es la página web de La Ser plataformas de polcas en streaming en directo te más si tienen alguna duda que no se privan que les hacemos llega el programa así que como siempre seguimos semana semana informó

Voz 1 03:09 dos de todo lo que tiene que ver con con nuestro deporte y con un poquito más hoy iniciamos temporada en esta sala de trofeos de la que os hablábamos con una familia que lo ha ganado todo casi todo en la primera pregunta que Verónica respondía con la palabra cientos invitado para estrenar la temporada cuantos trofeos puede haber en esta casa más o menos

Voz 8 03:30 en estos momentos habrá casi quinientos

Voz 1 03:33 casi quinientos teniendo en cuenta que un centenar de ellos e lo te has deshecho de alguna forma para que sean rotos estoy luego

Voz 8 03:41 a lo mejor mayor pues se ha llevado los mejores a su casa hija la pequeña pues casi todos los de ella

Voz 1 03:49 sus hijas son Virginia Berasategi seguramente muchos no conozca esa Marta que que es una deportista que tiene también su palmarés para muchos lo quisieran mucha gente

Voz 1951 04:00 eh perdón a un palmarés que todavía a día de hoy creo

Voz 7 04:02 te siguen incrementándose eso es pero

Voz 1 04:05 eh casi todos conoceréis a Virginia Berasategi porque ha sido pionera en muchos aspectos porque ha estado donde no había estado nadie antes estoy hablando por ejemplo del cajón de Hawai pero se podría hablar de muchas cosas más la Wikipedia abrir su palmarés pero lo adornan varias medallas de oro de las de las importantes Javier Marías un campeonato del mundo

Voz 8 04:25 varios campeonatos de Europa de triatlón de larga distancia subcampeona europea también de duatlón de triatlón en todas las categorías en fin pero bueno eso es el final de un Historia deportiva que es el triatlón pero es que antes practicó la natación el atletismo y el ciclismo con títulos importantísimos en todos todos ellos finalista en un Campeonato de España de doscientos mariposa eh campera de Vizcaya de cross de todas las categorías campeona de Euskadi Cross de todas las categorías menos la absoluta subcampeona de Euskadi de ciclismo en ruta en fin tiene un historial

Voz 1 05:08 qué es exactamente el punto que buscamos porque sino seguir sabéis que nos gusta el deporte de alta competición no gusta a la gente que se sube a los cajones nos gustan los triunfos pero sobre todo una historia hoy queremos detenernos en la historia que hay detrás de personas como Virginia Berasategi o Javi Berasategui que es que su aita esta es una familia que que han mamado desde el minuto uno y el deporte

Voz 1951 05:32 el running la natación el ciclismo básicamente para que luego no sorprende a lo que nos vamos a presentar son cuatro miembros de una misma familia padre madre y las dos hijas que las pequeñas desde que nacieron el resto creo que desde que se conocieron más o menos por ahí tú me dirás Javier ya hacíais deporte osea que eso va a ser una hora de Serra en el para arrancar una temporada en homenaje a todas esas familias y a toda esa gente que practica deporte y que lo hace con sus más allá

Voz 1 05:59 dos sagas familiares y quizá vosotros nos escucháis si pensáis la más humilde pero también todos en casa vivimos por el deporte no hace falta tener medallas para para vivirlo sagas familiares en este caso la Berasategui Luna que que abre bueno a ver cuánto nos da de sí esta iniciativa

Voz 1951 06:14 bueno en las puertas de su casa en el momento en los han abierto están abierto

Voz 1 06:17 las iba antes de salir de esta sala de trofeos y Javi ven acércate que estoy viendo una foto en la que aparte de un pelotazo luces un look esto será setentero ochentero ochentero pero del ocho

Voz 8 06:28 el ayuno

Voz 1 06:29 un Lucky un pedazo lo mismo que ahora lo

Voz 8 06:31 qué más oscuro e es de cien kilómetros de Santander al día de mi cumpleaños en el año ochenta y uno el diecinueve de septiembre

Voz 1 06:39 además llevar el dorsal número cien si ahora se habla mucho de material deportivo aquí te veo con un con un pantalón cito cortos rojo que que en la camiseta de tirantes pero que como te acuerdas de las prendas

Voz 8 06:51 sí sí esta camiseta y pantalón eran cargo que por aquella época había irrumpido sobre todo en Europa es la marca finlandesa Easy bueno era muy cómoda era para mí la camiseta era muy técnica el pantalón era muy cómodo y bueno e se portaron conmigo bien siempre pero siete años después que el motivo de que empecé a hacer triatlón seis siete años después me regalaron material zapatillas de muy alta tecnología entonces estar de vivimos la primera zapatilla con cámara de aire a para la amortiguación ahí bueno claro ves estoy este pantalón que sudaba más sudaba su dabas y pasaba

Voz 1951 07:38 pero Javier perdóname estás subiendo dos detalles de la foto que me parecen todavía más importantes uno es la cinta del pelo

Voz 8 07:45 si bueno era una costumbre que tenía yo correr siempre con cinta en el pelo

Voz 1951 07:50 pero era costumbre deportiva tenía un sentido o era una manía no

Voz 8 07:53 no no no sudaba mucho muchísimo

Voz 1951 07:55 las zapatillas esas zapatillas de quien son

Voz 8 07:58 esos eran de mi mujer

Voz 1951 08:01 carrera con esta tardías mujer sí pero no carro

Voz 8 08:03 plano los cien kilómetros que da llegaron a

Voz 1951 08:06 tan bueno en la Abadía perfecto

Voz 8 08:08 pues muy bien era lo lo lo mejor que haya entonces unas Nike élite no sé qué me pasó que o me las dejé en casa o las perdí las zapatillas millas de la prueba como mi mujer me estuvo acompañando a algunos kilómetros Se la escogí ir perfectamente no me las había puesto nunca eh

Voz 1 08:30 eh espero que compartir exnúmero al menos

Voz 8 08:32 hay algo más también si oye cuando una una buena cena en Santoña

Voz 1951 08:37 vamos Javier a a bajar al piso de abajo y creo que no es esperada por ahí el resto de la familia tú dejas Virginia Marta de tu mujer

Voz 8 08:43 pero tengo que darle las gracias de una cosa a visitar está sí sí de

Voz 10 08:47 además de esta habitación maravillosa esto para mí siempre

Voz 8 08:49 en un zulo no no no no no no no

Voz 1 08:52 pero ideas diferentes pero pero tiene un sabor especial

Voz 8 08:56 sí sí

Voz 1 08:57 Virgina está a punto de llegar del fisio no si ahora

Voz 8 08:59 lo mismo ya

Voz 12 09:08 de

Voz 13 09:11 el Dios por ello

Voz 14 09:25 en dos mil nueve

Voz 7 09:41 yo no hemos bajado una planta habiendo trofeos yo sigo buscando a la dueña ha dado desde nuestro partido ya has ido millar de la casa

Voz 15 09:50 ya está aquí a mi derecha se llama María Luisa Luna Campillo hace énfasis en el segundo apellido

Voz 1951 09:59 dice que no es María Luisa que lo dejas Luisa que lo dicen me bajito pero bueno vale Luisa es igual

Voz 15 10:04 yo creo que cuando os decía otras veces era para no gastar tinta en el ordenador pero parece ser que es para más cosas Luisa Luna Campillo

Voz 1951 10:12 piensa que es un placer estar con vosotros en casa que no se ha disipado

Voz 2 10:15 a este ratito te veo un poco

Voz 1951 10:17 tímida así que vamos a ir paso a paso cuando os conocisteis Gaviria y tú tú habías corrido alguna vez

Voz 2 10:23 nunca

Voz 16 10:24 no había hecho ningún deporte y como te digo de repente por salir a correr si no me acuerdo muy bien empecé a correr pues que corría un poco igual para acompañarle estar más con es bueno vuelve a correr me presento a carreras con él sí

Voz 1951 10:44 pues que cómo se escapaba de casa todo el día para ir a correr de gestión lo ató en corto y rápido salgo de Congo las zapatillas y fuera

Voz 1 10:51 más que hay una cosa que comentábamos antes de empezar a la charla y es que hay que contextualizar en los años que estamos hablando es decir estamos hablando pues finales de los setenta no principios de lo son venta quizá en la que en tiempos en los que salía a correr y tú veías alguien más de tú mismo perfil corriendo por la no sé por dónde corrías porque supongo que no habrían como ahora ni muchos sitios habilitados para ello y sobre todo mucha gente en quién poder reflejar en este caso tu marido

Voz 16 11:20 pues empecé corriendo corriendo alrededor de un gimnasio luego por el parque de Bilbao pero como había tantos perros yo les tengo mucho miedo lo de que iba a Artxanda y luego ya cuando se me quitó ya un poco la vergüenza pues empecé a correr vivíamos esas rico pues pues la ría hasta eran dio ir y volver

Voz 1951 11:44 te apunta está carreras Susana no solamente era salir a dar una vuelta

Voz 16 11:48 pues iban las carreras que iba a ser mi marido y empecé a participar veía que me que quedaba bien oprime la segunda

Voz 1951 11:56 illa illa siempre te vamos a rectificar le a a Luis Ayllón porque está muy bien ser humilde en la vida pero a su derecha el está llevando poquito la contraria la pequeña de los Berasategui Marta muy buenas Marta por cierto o la abuela que no estás de acuerdo con tu madre

Voz 17 12:15 me que quedo no dice realmente lo que lo que ha sido en muy poco tiempo salir a correr no está contando tampoco que bueno un amigo viva la llama la maratones que hacía Luisa maratones

Voz 9 12:30 que hizo su primera maratón batió batido el no va

Voz 17 12:38 aquí el reelecto Cor de Bizkaia por treinta minutos entonces pues él está quedando parece como que no iba a dar una vueltita pero la señora muy bien eh tú

Voz 1951 12:50 está empezaste nadando

Voz 17 12:52 sí yo empecé con corneta de convivir también nadando pero bueno yo es que era una una gota me un montón no era como vi ha sabido iban cantada yo iba escaquearme va era buena eh pero no es que no no no no

Voz 7 13:09 para mí era una sentencia en la piscina y Mis amigas hay aparte también estaba cada dos por tres se ponía mala

Voz 18 13:16 llegó un punto en que en que pasé

Voz 2 13:20 cuántos años tenías entonces pues

Voz 18 13:23 nada hay competiciones seis siete y con catorce lo

Voz 17 13:29 lo deje luego medio por correr también una temporada pero medio ciática ya dije mira que haga todo Bill porque a mí eso no me va a ningún lado otitis mediáticas de todo

Voz 1951 13:42 no nuevo y salía Lewis el le contesta en tu contra estaba el corte era totalmente y dije pues nada

Voz 17 13:47 voy a ver abrir animarla Hay Icon

Voz 1951 13:51 ya nada pero curiosamente ahora asignadas

Voz 18 13:55 sí hijos que incluso es

Voz 17 13:58 trabajo con alta en la Federación de triatlón de jueza pues al final el hecho muchas ahora estoy siempre en pruebas Si retomó muchas amistades que te van tirando con lo bien quemadas por Cruz hoy por clubes

Voz 2 14:13 eh

Voz 17 14:14 yo era amigo un mejor amigo actualmente que hace Iron Man y jodió eh es un paquete el Belda pues me empezó a picar voy metiendo el club de la estación donde está él el augures empecé a a competir en la Liga Master hacer travesías otra vez bueno hemos hecho también un grupito de amigos que todos los años pues hacemos una media maratón fuera hemos hecho la de Berlín la de Brooklyn el año que viene queremos hacer Estocolmo bueno unas veo vías más moverte pero bueno ya estoy pues que he vuelto y es bueno tengo que ir al fisio que hagamos Voltaire es ignoro con tapones pero ahora estoy más ilusionada porque lo hago porque quiero

Voz 18 14:59 hay pues porque dice ahora disfruto

Voz 1 15:02 porque quieres porque tu afición nocturna se ve es sazonada con unas resacas largas que también tan animado no eso me lo has dicho antes a a tener que volver al deporte

Voz 17 15:16 sí Jara ya cuando lo dejé me dio por pulpos salir bastante salía por lo que no salía Virginia mira lo que en realidad ellos ya también pues llega un momento que también te cansas no hay pues hay fines de semana que voy o voy a trial lunes luego a carreras la rigurosa o la Behobia o combinaciones de natación y ahora ella me dicen vamos de fiesta he vivido ojo empiezo a pensar en el domingo en el lunes y el martes que luego no podrá Nadal que siempre detrás salen tres no que empiezo digo paso entonces ya pues Sarah Leah pues eso sino a Prístina nadando con unos corriendo con otros pero yo plan Glover hete pero oye oye haciendo exitazo

Voz 1951 15:59 sea que en resumidas cuentas John espera unos años no tuvo la audiencia en los jóvenes que nos scooters unos años que ya te dar a hacer

Voz 1 16:05 de pero llegó volverá al deporte eso es bueno es es curioso comprobar cómo todo nació de alguna forma una piscina Javi tú estabas ahí entrenando tus hijas iban contigo y ahora bueno pues en el caso de Marta ha vuelto a la piscina eh voy a saludar ahora Virginia para bueno o la primero Virginia antes de nada te saludo muy buenas tardes

Voz 2 16:26 hola buenas tardes hablado un poquito de Tim antes cuando tú tú

Voz 1 16:29 sabían hoy has llegado que venías del fisio hemos estado en el cuarto de arriba el zulo con trofeos y fotos hemos hablado un poquito de de tu palmarés que ya seguro conoce muchos de los que nos escuchan pero queremos centrarnos y ahora más que en eso en lo que está en esa época en la que tu aita

Voz 3 16:47 estaba he subido a

Voz 1 16:50 has de de borde de piscina vosotras queréis dos todavía pues dos estabais eh nadando dentro tú cómo recuerdas esa etapa decía comentaba tu Aita en alguna ocasión que para ser un muy buen deportista el origen de todo está en una buena formación en esos primeros años y que tiene que ver mucho con con la natación

Voz 2 17:08 este acuerdan que digamos que toda la base cae todo lo lo aeróbico y la resistencia que pueda tener la tengo tengo claro que me tiene de de la natación pero no sólo eso a mí no sólo me gustaba la natación siempre si una una niña como muy muy inquieta pues llegué a Marta pues igual le costaba pero no sé yo es el caso es que lo pedía ahí estaba en el equipo natación estaba en el colegio pues enseguida se dio también que corría estaban el equipo de atletismo del colegio de colegio Vizcaya el lunes Si mía cuáles son martes y jueves pues iba a hacer ballet clásico sábados me iba a hacer el baile contemporáneo o danzas vascas pero bueno poco a poco cuando va pasando el tiempo y vas viendo qué es lo que se te va dando viene de más cuando ya te empiezas especializadas no hay piezas a a quedarte sólo con la natación y el atletismo y bueno luego se cruzó el triatlón oí pero sí he sido de las que bueno en verano el mes de descanso pues estaba en el caída del millón descansado te puede contar Marta estábamos todo el día en el agua o jugando nos apuntamos a conato de tenis al de futbito baloncesto hoy porque no había petanca estábamos en el grupo de edad amiga éramos cuatrocientas niñas allí todo el día

Voz 19 18:19 me vas a decir

Voz 2 18:22 hola bien pues para mí es de tengo un recuerdo pues buenísimo no lo tengo recuerdo como Hall impulsa porque había gente que me veía mi padre yo tan jovencita la piscina y pobre crío ay pobre cría yo siempre digo siempre una chica hubiese sido un chico pues igual hubiese

Voz 20 18:37 de otra manera como vamos vamos vamos

Voz 2 18:40 mira cómo pobrecita no se dan cuenta que que realmente a mí me gustaba y yo estaba encantada de hombre en estos momentos no hay veces que ves a la imagen de un pues igual y me iba a jugar yo pero no vamos serán los Mer menos no a mí siempre me ha gustado eh no no he podido parar ahí me ha encantado probar todo tipo de deportes

Voz 1 18:58 eh tú has sido tu entrenador siendo una cría que no sé si tú lo veías como entrenador ya desde siempre o lo veías como que tú tampoco No sé qué momento se cambiar

Voz 2 19:06 hombre él lo marcó bastante marcada hasta en ese aspecto era bastante bastante estricto en el en el en la piscina

Voz 21 19:15 ya no lo podíamos llamar Aitán y nada osea era era

Voz 17 19:19 sí sí sí lo contaba yo que de cuando me pillaba que me escaqueo bajo alta déjame como Keita Javi navideño

Voz 20 19:29 hecho igual estaba un grupito y como yo estuviese ahí tuviese no la culpa

Voz 2 19:34 ah

Voz 20 19:34 el genio a la calle uno a nadar a mariposa echarme sin echar la bronca a nadar mariposa echa encima era como mamá famosa no

Voz 1951 19:46 eh con el hecho de que en padre para que no pareciese como había algún tipo de no sé qué favoritismo pero bueno yo estuviese llamó pero bueno el caso es que sea había ahí estaba yo pululando digo pues si está mi hermano tú

Voz 20 19:58 al rencor a tapones como el que era bastante nada mariposas durante un rato largo era llevado a esta que al final ya no sacaba los brazos era como arrastrando la exposición bebés y en el caso de Marta tenemos que decir

Voz 1951 20:18 qué parte de las broncas eran justificadas porque creo que tenía una costumbre de de ocultismo en la piscina que no sé hasta qué punto aclaró al entrenador don Javier Le parecía

Voz 1 20:28 eh

Voz 17 20:29 sí la verdad es que sí me escondía detrás de las escaleras cuando daba la salida me metía bajo el agua para cortar

Voz 20 20:36 en el andén de cola b3 desde hacía me ponía bucear

Voz 17 20:44 pero bueno y cuando lo veía despistado que ya había castigado a otro aprovechado que tengo que ir al baño y me tiraba media hora Bilbao cosas pero también tengo buen recuerdo abortan y era la más cortitas era del equipo eramos pequeña vida algunos más cotizado que tenían ahí como como un juguete

Voz 1 21:05 hace tu disfruta vas entrenando Javier resultado como

Voz 10 21:07 nunca de hecho siempre lo comento

Voz 22 21:10 yo dejé el equipo de crudo eh

Voz 8 21:13 Deportivo en el año noventa y dos en un año a nivel general había envejecido diez años el contacto con los críos a los niños la alegría el Paqui el Payá la energía sea yo yo ahora me pongo a pensar todo lo que hacía en en el año noventa un el ochenta y ocho y cara apenas le pegó un palo al agua parece que hago mucho pero sea no entiende y eso era la vida que me daba al equipo de natación que me daba la natación de hecho digamos que vuelta a mis raíces ahora ha realizado travesías de natación tal entiendes sea para mí la fase del los dieciocho años dentro del Club Deportivo fueron la pepera lo mejor como entrenador y que había preguntado antes

Voz 1 22:04 Virginia hasta cuando estuvo estuvisteis ligados también profesionalmente vamos a decir os está cuando llevo un poco tu tu carrera tu Aita desde el punto vista entrenador pues

Voz 9 22:16 tuvimos digamos un primer parón año noventa y ocho volvimos a retomarlo del dos mil ella de

Voz 2 22:27 sin nítidamente ya decidir por mí por mi cuenta a partir del del dos mil

Voz 1 22:32 el yeso han sido decisiones consensuadas me refiero cuando la cosa va tomando forma hay habéis separado siempre las las dos figuras de padres hermanos entrenadores o a algún quebradero de cabeza os ha costado en cualquier profesión puesta con los padres pues no sé si en esta que hay una convivencia tan continua no lo sé

Voz 2 22:51 pues si es que al final pues hacen poco complicado son veinticuatro horas al día llegas de entrenar hay pues hay gente llega tasa es como su espacio no de hablar de otras cosas ella más en este caso era llegar claro a entrenar mañana o mes a la tarde vuelves a la noche y qué tal entonces era como entonces sabía a veces como que no te apetecía mucha ola eh era entonces ya empezó a haber ya como Rajoy pero no me cuentas gaitas que notar entonces sí también es Se yo creo que llegó un momento en que esto

Voz 21 23:27 va tomando más protagonismo para mí la parte entrenamiento hoy la parte

Voz 2 23:32 competitiva que la que más la parte personal no que puede ser no siempre decía o si soy el el veinticinco por ciento más de veinticinco entrenador Beatriz el XXV padre pues yo casi como que hubiese preferido más mal tiempo no de iguana y más que nada también pues bueno porque también yo creo que no sólo eso es un poco pues porque yo creo que los cambios no le pasa a muchos deportistas pues llega un momento en que pienso que es el que mejor me me conoce es el mejor entrenador que he tenido que posiblemente pudiese tener pero hay veces que necesitas de cambios no no ya no sólo físico sino también mentales nuevas no se probar distintas cosas no para seguir evolucionando no y luego pues pues bueno los dos queríamos llegar al mismo sitio pero igual pues pues de diferentes maneras y entonces pues para no acabar porque al final pues oye pero nos vemos todos los días no

Voz 21 24:22 para no acabar peleándonos todos los días y que por lo menos estas pudiesen también respirar un poquito

Voz 2 24:28 pues es cuando es digamos que yo que no queremos mucho que todo igual pero bueno a entender por mi cuenta

Voz 1 24:34 a esa escena pues realmente

Voz 9 24:36 ha venido triatlón

Voz 17 24:38 es que no había otra como yo estaba lo mismo

Voz 2 24:43 me entiendo no me metal le apasiona y le desea es que su vida yo sin embargo me encanta pero me encanta cuando lo practico

Voz 23 24:51 sí

Voz 2 24:52 cuando ya acaba convirtiendo y lo acabas viendo con una procesión ya sabes no no no es lo mismo hay en mi caso nunca ha sido la típica friki que está pues eso mirando clasificación leyendo revistas Detrick no sé que esto pues no yo dejaba me encanta pero luego tengo estas aficiones no me encantan pues cuando eso me gusta desconectar pues con la música el cine la lectura con ese tipo de cosas no in también una mañana

Voz 17 25:16 esta cumplirla de ciclismo fondo donde no has visto en la artículo de era como yo ya tenía ya bastante grandes

Voz 20 25:22 Diago van encima Boa acabó acabó has visto fulanito

Voz 17 25:25 estaba vengan hechos

Voz 2 25:27 como te quiero te quiero mucho pero vamos a hablar de otra cosa igual

Voz 17 25:32 ahora se habla de triatlón pero ahora con pruebas ahora digo yo a la de lo que también hablamos montones del triatlón natación y de pruebas por lo que tenemos que ir a competir yo me voy a llevar los jueces eres tú

Voz 19 25:45 seguirá toda la vida misma accesible que su vida declarados cosas que es

Voz 2 25:50 para eso pasión llegas a casa

Voz 18 25:53 bueno me han dicho para ir detrás y tal y vamos a hacer el juez dice vamos a poner lo

Voz 17 25:58 sí claro a mí me mis mejores amigos son del salón a una anterior a la infracción lo tienes que ir él está siempre con mis amigos están estudia ahora estoy más

Voz 20 26:09 ahora me toca a mí y bien la habéis callado a Javier una cosa que creo que no es muy fácil pero del tenéis en minoría absoluta ahora estoy

Voz 10 26:19 totalmente ha acorralado eh

Voz 8 26:22 pero bueno que no pasan de Draghi no no quiero decir

Voz 23 26:25 nada porque igual no

Voz 20 26:28 lo sabe todo todos los días así te quieran sabíamos y eso lleva años dejando el a años eh

Voz 2 26:40 es que me ha pedido que no quería que no quería él nunca quiere ella no quería

Voz 20 26:45 pero él quería Dios Amor dado como Familia el deporte en general no

Voz 1951 26:51 las convenciones de cada uno sino el no sé si el espíritu deportivo ese amor por el deporte que creo que que habéis compartido todas os aporta o algo

Voz 16 26:59 eh unidos o no

Voz 8 27:01 yo creo que hasta que las dos hijas no han tenido conciencia hemos sido todos muy amigos y después más amigos todavía mi mujer pues también picó en el deporte por lo que sea

Voz 10 27:15 no pudo seguir pero

Voz 8 27:18 ha seguido yendo a las pruebas a ver a sus hijas amenazado ya con mi conmigo alguna que otra prueba haber también va a las travesías bueno yo creo que es que ir tres días a la semana al cine es muy duro es muy duro al menos para mí que no voy ninguna me entiendes también me tienen que aguantar cuando me pongo un fin de semana ver tres partidos de fútbol pero bueno

Voz 20 27:46 a él no le gusta el fútbol bueno yo no he visto

Voz 8 27:48 Ball hasta que me jubile en el banco te estoy hablando del año dos mil cuatro yo no había visto fútbol pero ahora pero es lo de menos ahora lo bueno que tiene es que eh que si voy al fútbol que si voy o no aprueba mi mujer Bandar

Voz 10 28:04 se va de compras compra muchas cosas luego devuelve casi todas se queda de la mejor todo muy bien todos hacemos ahora lo que tenemos a él

Voz 2 28:15 yo no sé supongo que todo el mundo hay muchas veces que me preguntan sobre no crees que es no has perdido tu infancia no crees que ha sido muy han para mi ha sido otra manera de vivirla no la cambio por nada por nada del mundo tengo un recuerdo maravilloso de pues si los cuatro plan fin de semana era irnos pues él corría en nosotros corríamos la carrera Txiki llama correosa está corriendo los cuatro en y luego después el plan de irte pues eso hacen la Lubyanka sede andar lo lo lo que fuesen en la chuleta en otro pueblo que que estuviésemos al final era una manera de estar juntos de de conocer de disfrutar de de del día yo soy un lo siento yo soy el día siempre hemos dicho a ella la también pero yo como hago siempre decíamos Yo soy el día y la noche somos como el día a la noche nunca mejor dicho

Voz 17 29:05 yo llegaba de fiesta ahí yo me metía en la cama ya levantaba bailando andares Bill

Voz 21 29:09 sí pero ahora cada vez nos hemos cruzado tu trayendo el par

Voz 20 29:12 examinó la de Ariño que quería dejar bien de por lo menos hasta ahí es España

Voz 2 29:19 nada de nadie debería no pero ya te digo que no sea a mí todo lo que

Voz 21 29:24 qué aporta obviamente a mí siempre me ha gustado resistir ese tipo de de vida no echó de menos para nada la noche y luego pues lo que me ha aportado no pues ver que al final era lo en aluminio y todo lo que me ha enriquecido ya no esté hablando de de carrera sino pues los viajes lo que sea lo a la gente que conocido he estado en todos los continúa

Voz 2 29:43 antes me ha abierto la mente de una manera espectacular me ha enriquecido a nivel cultural de todo de todo tipo y eso eso es lo que me quedo más allá de de lo mejor o peor que ha competido no es sino a todo lo que me he enriquecido como como persona no no no lo cambio in no

Voz 21 30:00 pretendo con él solo con si tuviese hijos que

Voz 2 30:03 que tengan que no que no quiero que me gustaría que pruebas el deporte que hiciese lo que quisiera pero sí que al menos que lo practicase que lo conociese y que pues para aportar desde esa parte no también que te da luego para el resto no de de la vida de disciplina de de compromiso de no sé de amistades eh yo creo que es en la que se crea

Voz 21 30:22 la durante el día perdón no es que no no quiero no es la misma no que pueda ser

Voz 9 30:28 si no se ya emitió vamos me quedo con la

Voz 21 30:31 Francia que tenía hoy la adolescencia juventud o lo que quieras no la cambio por nada es una comedia

Voz 20 30:37 no sé si mando sobre todo las niñas era más pequeños

Voz 16 30:40 si los empollón ver todos los fines de semana mi marido trabajaba los sábados entonces era yo la que te va a llevar grasa competir todos los sábados los domingos Virginia competía también atletismo también la solía llevar porque los domingos pues Javi igual estaba en competición de natación saque hemos estado siempre

Voz 9 31:03 pero yo no lo recuerdo cómo no

Voz 21 31:07 muy bien esa parte de la que me me me llevaba es que Hall sabes trabajaba de lunes a la casa y luego llegará el fin de semana Isabel batalla temprano para coger a mí me aclara las competiciones de la temporada me cogía medieval Cross fuese donde luego la piscina de novias tú cómo lo la a los nervios que tenía enviar estado en la grada nunca miraba las como

Voz 1951 31:28 porque las no es buena las resoluciones son encogen no queda bien que nadie en taquilla recogía otra que ahí estaba todos los días nadie la conocía nadie sabía que eran todo porque son caracteres Moody's y es verdad que tu padre tenido mucha más visibilidad no también es verdad que ha competido durante más tiempo que ha estado como personaje más público pero sí el carácter sí sí se nota que es que es distinto y que tú Luisa desde

Voz 17 31:50 el banquillo ahí en el fondo viéndola David yo sí yo que no se te dársena bien yo estaba mi rinconcito miraba me emocionaba por qué me emocionaba muchísimo ha sido muy nerviosa pero yo tengo un recuerdo muy bonito iba a los toros es lo mismo

Voz 20 32:07 no les llevaba está nevando propietario ya que voy a estalle bueno me acuerdo cronometrado de hacer algo útil tuvo que el que empecé yo con ella

Voz 17 32:20 tenía giratoria eran es propia ley de diables Adeje dije también de Long donde llegó bueno pues por lo menos como la había vez pues estoy allí hago algo claro

Voz 2 32:32 bueno claro imagínate una prueba de natación ya se ponía supervisa pero como mucho podía durar diez minutos imagínate entrenador cuando venía a verme con Italia dos horas y pico una eso me llamaron de la oficina para por favor que fue a recogerla que él había dado un válido para hay que está fatal la tuve que ir a recoger a cuando aquellos estábamos creo que está en la que en Sondika de tuve que ir a recoger a Deusto que por favor vienes a recogerla porque estaba fatal la tuve que trae la mujer poner descansar de los nervios que toda la tensión se ponía no estaba sola

Voz 16 33:03 yo yo llegaba a un sitio y me iba yo me tomaba un café iba a un sitio Paolo te miraba miraba por un sitio a ver por dónde va o sea yo siempre sola no podía estar con gente porque estaba tenebrosa entonces le iba a poner a la otra entonces prefería estar sola

Voz 8 33:22 os cuento una anécdota campeonato del mundo en Ibiza Virginia sale del agua muy bien en la bicis escapa hace una bicicleta espectacular baja correr con once minutos sobre la segunda que era una española pero bueno en ella Virgen iba a lo suyo

Voz 22 33:45 a a tres kilómetros y medio minuto menos

Voz 8 33:49 los eh kilómetro cinco Un minuto menos TAD pum se iba acercando hasta que se quedó a dos minutos sita bueno cuatro kilómetros cinco antes de la meta Luisa desapareció dónde está y dónde está y cuando oyó por megafonía que había ganado aún salió del váter de un baño público de plástico ahí se tiró diez quince minutos estos

Voz 1 34:14 pero yo creo que hay muchos padres que estén escuchando esto no hace falta que tu hija gane no una competición pueden saber un poco a que a veces está refiriendo no

Voz 10 34:23 sí pero bueno ya en cualquier situación

Voz 8 34:25 esas menos importante a eso me entiendes nadie

Voz 1 34:29 esto muy hablar del orgullo cuántos huy y sentido que motivo suele aquí hay dos hijas y una parte deportiva y otra parte personal por ejemplo Javi tú como padre cuando más orgullo ha sentido ha sido en algo relacionado con una competición deportiva o en otro ámbito diferente yo

Voz 8 34:46 ahora hago cálculos veo a toda mi familia haciendo deporte y creo que eso es lo que más no gusta

Voz 1 34:53 ahora lo al hecho de ganas sino el hecho de que se practica

Voz 8 34:56 por descontado yo doy muy bien soy un ganador aunque no haya ganado casi nada eh pero me gusta que mis hijas ganen claro y me gustaría hubiesen ganado muchas más cosas pero joder que sólo gana uno eh sólo ha ganado uno pero lo mejor de todo

Voz 10 35:12 es la mi mujer levantarse prontito a la mañana no puede correr entre los dos tres horas andando subiendo a este paja ahora está haciendo a yo espías

Voz 24 35:22 eh eh eh kárate con fui

Voz 10 35:26 los es que está haciendo de todo estaba lado de las dos únicas

Voz 8 35:32 por eso elíptica eh

Voz 10 35:34 eh haces cosas joder hacer

Voz 16 35:37 me quede con mucha pena de no ser corriendo eso lo risible pasivo un año de no

Voz 9 35:43 el correo me pareció lo peor

Voz 16 35:47 pues no sé si me tomo hinchada estuve entrenando para la segunda Behobia bueno dice la de obviar a la primera entonces vi que había muchas cuestas quería hacer la segunda entonces entre mucho cuestas muchas cuestas

Voz 24 36:02 necesitado de de que hay

Voz 16 36:05 pero bueno hice la Behobia o no así que me dolía empecé a correr me dolía cuando llevaba dos o tres kilómetros se me quitó el dolor o como y empecé a correr pie pero cuando termine me parece hecha de tobillo la pierna súper hinchada mucho dolor en vez de ir a médicos y que no sabía lo que era que podía será enviado por si acaso era hernia discal que estuviese acaban cuatro meses el moverme eso me mandaron sí lo dice y hay ya os ya cuando me durante la cama osea es que no ya no podían viandas no solamente la mi pierna me dolía todo el cuerpo entonces estuve confirma con brujo os debe todo iba brujo yo quiero todos los que merecía

Voz 1951 36:54 no iba iba Jo Luisa de lo lo importante es lo que habías perdido en ese momento

Voz 16 36:59 estuve dos años intentando recuperarme estuve dos años de baja porque no no podía hacer nada ni ni siquiera podían dar después ya de los tres años ya me decían que es que no me podían quitar los dolores y me mandaron a un podólogo me miraron los pies y entonces pusieron unas plantillas ICO esa plantilla empecé a mejorar mejorar poco a poco poco a poco ya me empecé a encontrar un poco mejor pero nada más de correr nada

Voz 20 37:32 únicamente como llevas todo ese tiempo porque era una persona muy activa de repente verde en la más años bueno pero me refiero cumple tenía trabajo tu vida

Voz 16 37:44 en casa y muy mal yo era la persona por ejemplo que no fumaba nunca la vida había fumado me aburría tanto no sé lo que me pasaba que empieza más esos dos años que estoy parada así de la manera más tonta Hay

Voz 2 38:00 la pena que le daba pues eso ver como yo cuando empecé a correr pues neta pues venir al colegio demás me acompañaba corre como decía la pena que le daba no poder el hecho de que hubiésemos estado corriendo las tres incursionamos en algún momento dados los cuatro no

Voz 8 38:14 ha habido ocasiones en que hemos estado los cuatro nutria los genial yo compitiendo hay Marta mujer como jueces ha habido veces que hemos estado la piscina yo como entrenador y Marta nadando Luisa como cronometrado hora tienes luego hay que Villa hay que resaltar una cosa sea Luisa hizo una hora veintinueve en la de obvia no es ninguna tontería eh máxime si cuento pues que cuando estaba en el colegio pues fue hacer deporte a la pista de San Ignacio IU pues al profesor de Se llamaba de gimnasia entonces se le ocurrió poner unas vallas pero

Voz 17 39:04 estaban allí puesto es para otra gente yo dije voy a saltar la valla

Voz 16 39:08 pero era una cría salte al revés

Voz 10 39:12 pegó con la pierna la valla no cayó y se destrozó una parte de eludirlas

Voz 17 39:22 no ya recuerdo cuando dice la deuda lo que más me gustó cuando termine fue decir hemos hecho la Behobia todos los de la Familia porque ya de todo el mundo decía tú nave obvia Marta es una Behobia o no se lo creen allí cuando terminé dije iba la de hoy día la hemos hecho los cuatro de casa

Voz 2 39:42 pero tengo hablas el maratón de Londres

Voz 9 39:44 sí pero el que mejor dice

Voz 8 39:49 la llamada en el maratón donde Donosti hizo tres horas cuarenta y cuatro insiste en el maratón de Bilbao diecisiete las horas veinticuatro min tres veinticuatro

Voz 9 40:00 la hayan podido tranquila porque a mí con tiempo tienes que ir a como ella como a5 veinticinco

Voz 25 40:11 yo lo iba haciendo tranquilamente y el lema que no se me quitan las ganas de volver me acuerdo que corrió un cuñado conmigo que solían entrenar conmigo los sábados solía quedar poner ibamos juntos pero como me quiso gala hacer un poquito ya se le quitaron las ganas y los más maratones yo llegue no se Mimi su dada las

Voz 16 40:39 que si me parecía

Voz 17 40:43 me parecía de lo más normal digo pitos nada que lo

Voz 25 40:45 lo que miro para atrás de Diego

Voz 1 40:48 ahora ahora escuchado a toda la gente cuando acaba de todo lo que cuenta lo que a preparará la experiencia de subidas a nadie lo buena como tú lo estás con

Voz 2 40:57 entrena al esto la madre ya de compresión el jefe es el tal sale

Voz 18 41:04 te digo no sé si hubiesen seguido

Voz 25 41:07 se podía haber hecho esa es lo que piensa igual lo hubiera hecho nada pero no

Voz 1 41:11 eh hay mucha tontería oral Virginia que parece que lo intuyo así en lo que dices

Voz 2 41:17 no se demasiada preocupación no por la por la tecnología por el no por todo lo que acompaña al deporte y no lo que es en sí hombre está claro que todo esto ha venido con llega un momento en que si quiere seguir mejorando y que el deporte sea evolucionando pues todas estas mejoras los pequeños detalles pues está claro que que que ayudan no pero lo que no me gusta es que sólo se dependa de sabes llega un momento en que la gente va a competir y que hay de de las sensaciones de sea de repente te falla yo siempre digo a la gente a no no vayáis con un tiempo marcado y con unas pulsaciones si cada día es es distinto visto salir de vez en cuando sí un pulsómetro sin agua conoceros yo he llegado un momento en que se exactamente un puerto tiene kilómetros me regula preocupa te regula sino llevas el GPS sino IVAs dio no sé es una sensación que no las describir pues esa sensación interna de muchos años de de de conocerme de con un pulsómetro vez pero de escuchar a mi cuerpo de School no sé al final estamos demasiado a lo a lo de fuera no no no a lo que a mí tanta tanta historia no no sé no sé igual es porque soy soy bastante no sé

Voz 9 42:24 ha sido pues hay todavía esté anclada en ella sigo no

Voz 20 42:29 vamos yo con ustedes no pirateo o voy al cine al videoclub del barrio o compró Leo Messi en periodo

Voz 2 42:36 Kiko de entonces a mí pues no sé si es porque me he educado de esta manera hay esa así como no sé cómo he conseguido pues al que llega hoy no sé es lo que lo que siento es lo que me lo que me gusta y no se ve ahora demasiado a demasiada preocupación por la apariencia el cuando hablaba con alguna marca no de patrocinio pues que bueno en concreto que que tenía campeón del mundo de triatlón a otra persona pues que no es campeona del mundo cuesta pero que co cuelgan en no sé cuántos muy la ex sin embargo el ese campeón del mundo es no es bueno en las redes sociales y que les interesa más a mí pues sinceramente me pues me da un poco de pena no entiendo que hacia las marcas lo que quieren es vender y que todo esto al final es como todo lo que poco el envoltorio pero la esencia es la tiene esa cosa no sé no sé no estamos ahora más preocupados a mí cuando empezaron las redes tener que parar un sitio estoy entrenando con mi nuevo casco de pues es como

Voz 20 43:31 qué pereza no esas cosas de no hacer muchas cosas

Voz 2 43:35 no es que a mí me tocó un poquito la transición no esa transitoria en la que ha eso empezaba a las redes sociales Si que también eso ha atraído a que haya más esponsorización y que los profesionales también pues digamos que puedan tener un sueldo que se pueda vivir no de se pueda vivir de ello a la gente desde reconoce

Voz 1951 43:56 ay de salud veinte óseo molesta no sé porque puede haber no sería igual en qué te has levantado Izquierdo que no tienes ni media gana de

Voz 2 44:05 no se tienen complicado no es que no soy futbolista ya entonces yo imagino que que ellos llegará un momento en que igual en un momento dado pues que yo lo veo como una muestra de de de cariño no de reconocimiento a tu trabajo entonces una molestar pues nada es como Jo debes estar aburrida de pues no porque tampoco me pasa tanto como puede ser a otras personas porque me pues para mí es un mes uno no para mí es un el My la mayor de las recompensas no que llegue sí que Unidos exequias una factores como nuevas acá porque me parece la mayor muestra de cariño que te puede dar de qué puede muestra pues eso la afición nada o una persona no de la calle entonces a mí eso sea la vida en un carrito y me sigo sonrojado cuando ha pasado el tiempo y IVAs hay me puso claramente digo es a mí ya no no no no no es ni falsa modestia ni nada sino que pues no sé que a mí me emocionan esas cosas

Voz 1951 44:59 sales a correr por la calle por no sé cerca de tu casa Poor eres una runner Mason bueno no sé si va a practicar deporte en general siete pueden ver por la piscina en cualquier sitio

Voz 21 45:09 ya no ya estoy todavía recoge es recuperando me de tres mías pues en el último año que competir pues y justo antes de empezar empecé con amenazas hacia y bueno pues pues no parar y polvo Rita pues al final se ha acabado en los usando los dedos mantenido que operar Illa a pie pues pues es una lástima pero pero bueno me queda la bicicleta me queda nadar digamos que aunque me sigo picando hará lo utilizo más

Voz 2 45:33 que el el hecho de cómo cómo social no sigo viendo es aparte de diversión y social de el sábado salimos con el grupo andar en bici y la meta es llegar a Urrutia donde sea y tomarnos un café hay yo que hay una y una tortilla de patata no es un poquito esa historia que bueno y el resto pues

Voz 9 45:52 bueno pues quedará nada con mi hermana Si Si puedo ajeno a sus pies

Voz 20 46:01 yo no quería tenerlo porque lleva nada de ella

Voz 17 46:09 a esa esa eh

Voz 1 46:12 como madre Luisa eh cómo ves el deporte de élite a largo plazo porque hará genera aludido a una serie de problemas una mujer joven

Voz 2 46:22 hay cosas que ya no puede pues que separa como tú te puedo decir es que yo yo no me ha pasado eso y al final pues pues bueno pues si a siempre cuando tocas el está rozando el límite luego la capacidad de sufrimiento que que tenemos no que hay muchas veces que eso no se no no se puede explicar tu digamos que te umbral del dolor está más allá que hay Pitu ganancias de de querer salir no te llevan a a este punto pero por lo demás quitando el está aunque sí que es grave la verdad porque cada vez que ponga el pie pues a finales lo soporta todo el todo el peso no pero bueno el resto de la gente se sorprende cuando me hago pues las rodillas que hay gente que de jugar simplemente como aficionada al fútbol pues tiene cuatro mala hacia esta desgaste cuenta John sin embargo estoy

Voz 16 47:12 no no te digo yo no te digo Ortí yo te digo en general lo he dicho en general que al final se paga así pues eso poco también Virginia porque es muy era muy constante y aunque tenía aunque le dolía ella seguía allí entonces todas esas cosas al final se paga

Voz 8 47:33 lo que se paga es la cantidad de horas y horas y horas ni de kilómetros nadando corriendo en bici esos

Voz 16 47:41 en general por lo lo lo bueno

Voz 2 47:45 sí porque yo te doy un inciso dame yo lo reconozco y no me quejo eh

Voz 24 47:53 y no se ha hecho o se

Voz 16 47:56 competitivas y cabezones a día de de hoy yo que estoy

Voz 17 48:02 no lo veo me picó y que no se ve como que detrás no se Tito que bajar este tiempo oí me picó un montón visitar mi edad culpa la tiene

Voz 20 48:19 más de una forma

Voz 2 48:20 eh de también de de de educar nuevas no y una cosa hacemos no es ni Malone y peor eso también pues en mi caso pues sí pues por una parte me he hecho muy de autor exigente muy auto fustigar ahora en todos los ámbitos de mi de mi vida porque también para dar nota tenía que a pesar en enfrentar pero también me ha hecho llegar a donde he llegado

Voz 16 48:41 eras tú así a mi me parece que tuviera esas si tú no querías es sobresalientes vivían que yo sobresalientes

Voz 19 48:50 a mí porque querías hacer una caducidad

Voz 9 48:55 a mí no me hagas habla yo voy a decir como tú sabes

Voz 8 49:00 como una lo hacen como una pequeña Burlada

Voz 23 49:05 aparte del comentario de cómo era el

Voz 24 49:09 la carrera a pie o el Tiralongo hace diez quince veinticinco

Voz 23 49:13 años que no tiene nada que ver con el de ahora llega horas reprenda veinte friki tremendamente friki yo ya me estoy poniendo malo cuando todo el mundo dice voy a disfrutar lo siento así yo estoy entrenando voy quizá más a sufrir porque para que entre parque Moyá colegio para saber más para ser más listo para tener más conocimiento para que entreno para mejorar va de Deportes Salud vale faceta pero no he disfruta no no seguro que también ha estado jodido mucho rato en algún momento pero no me digáis todo el mundo por favor hay que disfrutar yo no valgo eh

Voz 16 50:00 tú pero yo no hago mucho hay gente mucho bueno y que iba al phishing me decía es que hay que es nada no lloraba

Voz 2 50:07 deporte salud equivoque es deporte salud deporte la palabra deporte no es salud salud luces actividad física metería la palabra deporte seguido de salud

Voz 8 50:18 no le dejó así no

Voz 2 50:22 eso fue Joseba

Voz 8 50:25 esa es la historia es Save de disfrutar que sufría como un perro guardián

Voz 1 50:31 que que que más valoras tú eh en alguien que que sale

Voz 26 50:35 la carretera viene a pie viene alguien que sale a competir de algún modo afición dentro

Voz 23 50:44 justa y entreno lo que puedo soy consciente de que con lo que hago puedo llegar hasta aquí no puedo llegar hasta llegar a la meta que te pongas tienen unas escaleras más para subir subir al quinto pisos más jodido similar al tercero tiende a sin ascensor claro eh entonces eh