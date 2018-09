¡Queremos música en vivo!

Voz 2 00:00 esta música tan tan de paz y eso irlandés Oscar nos va a venir muy bien también para presentar nuestro tema de hoy como adelantábamos parece que los hosteleros vizcaínos quieren relanzar sus negocios lo quieren hacer con música en vivo con exposiciones con otro tipo de de acontecimientos y de situaciones que dan también por lo visto pues bueno pues otro otra perspectivas negocio y captar nuevos clientes que todos vamos a dar en los próximos minutos nos va a poner en antecedentes de nuestro tema del día de hoy nuestra compañera Estefanía que ya preparado el siguiente informe

Voz 0385 00:55 el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco trabaja en el impulso de una ley que permita a los propietarios de bares pubs y restaurantes celebrar conciertos en sus locales los dueños de estos locales entienden que la legislación actual perjudica sus intereses económicos y quieren que se adopten medidas similares a las que ya se aplican en Asturias cantaba día o Cataluña donde se permite la celebración de pequeños conciertos exposiciones culturales e incluso representaciones teatrales desde hace varios meses el Departamento de Seguridad tiene entre sus objetivos la redacción de un nuevo proyecto de ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas una medida que aplauden desde el sector hostelero pero sin fecha todavía en el calendario desde el Gobierno vasco recuerdan que la última palabra la seguirán teniendo los municipios es decir que seguirá recayendo sobre los ayuntamientos la potestad de conceder o no los permisos administrativos que satisfagan las pretensiones de los hosteleros

Voz 2 01:58 Héctor Sánchez gerente de las de hostelería de Vizcaya bienvenido qué tal todo esto que nos contaba nuestra compañera Estefanía Salvatierra está englobado en una ley que va cambiando solamente esto sino más cosas

Voz 1782 02:11 sí yo creo que al final las creencias y las los usos de los de las personas y de los clientes de los establecimientos cedería y las propios ese fundamento de los de los negocios pues exigen que se vaya haciendo introduciendo nuevas nuevas formas de de funcionar y entre ellas estaba por la celebración pues conciertos donde ya te tiene que ser conciertos pueden ser también monólogos puede ser de un tema de jazz puede ser

Voz 2 02:38 acto escultores diversa índole es diverso

Voz 1782 02:40 musicales o no musicales no es en estos momentos efectivamente la la competencia legislativas del Gobierno vasco el Departamento de Seguridad ir los ayuntamientos son los que tienen la potestad de autorizar no es verdad que hay un lo que se está desarrollando es el concretamente es el decreto que desarrolla la la la Ley de Espectáculos Públicos batería recreativas de de Gobierno vasco que ya es el año de diciembre de dos mil quince que la ley existir existe no está ley ya permite la celebración de espectáculos lo que pasa es que condicionaba pues a que no salten en determinadas condiciones de los locales no es decir que no se puede alterar el aforo no incumplir el régimen horario hay que cuidar el plan de autoprotección etcétera etcétera no el tema acústico entonces cumpliendo con las con las condiciones que que los ayuntamientos exigen se pueden celebrar de hecho en un local que en un momento determinado no tenga eh no incumpla esto que yo antes se ha comentado mediante una comunicación previa al Ayuntamiento simplemente comunicando el Ayuntamiento que tiene que que va a hacer un acto el que sea en principio a día de hoy desde mi punto de vista lo puede lo puede llevar a cabo

Voz 3 03:55 aparentemente es muy sencillo lo que pasa es

Voz 1782 03:58 que es el cumplir con condiciones acústicas eh claro si yo hago un en un evento musical y lo que quiero es si tengo un aforo limitado en mi local pues eso me impide el que quizás ese evento sea rentable otra cosa es que diga yo lo tengo vacíos que tengo es que es personas de aforo y Quiero llenarme aforo perfecto no hay ningún problema yo he dicho los ayuntamientos eh Si fuera otro tipo de de medidas de es yo quisiera ampliar aforo quisiera eh que a un horario fuera de de la habitual f3 tal es así que tendría que pedir una autorización al Ayuntamiento pero a día de hoy con una comunicación realmente es suficiente e otra cosa es lo que vengan el decreto

Voz 4 04:38 ah pues mucho me temo yo

Voz 1782 04:40 lo que por desgracia que sea más restrictivo y quizás ponga algunas limitaciones adicionales no

Voz 2 04:47 escuchábamos antes sea nuestra compañera decir que otras comunidades autónomas y ya se ha cambiado desde esta diferente de la ley a la que tenemos aquí en Euskadi no sé si mejor para los hosteleros todos echan de menos les envidian otras comunidades autónomas yo lo que creo

Voz 1782 05:01 que como he dicho al principio tenemos que intentar evolucionan en todos los sentidos y esto es una parte de debe evolución de los negocios de hostelería no es decir creo que es una oferta más que se puede que se puede llegar a a a mostrar a los visitantes ya los consumidores no no sólo tienen que ser visitantes y turistas de fuera sino también a los propios ciudadanos de de Bilbao de Vizcaya los que puedan disfrutar pues de este tipo de actividades culturales musicales en los locales de hostelería no yo lo digo como algo positivo que aporta siempre que se respeten evidentemente las normas de convivencia etcétera etcétera

Voz 3 05:39 vamos que más protagonistas

Voz 5 05:44 eh

Voz 2 06:18 este grupo se llama raperos de labranza si no recuerdo mal actuaron de Nepal reside desde el dos mil quince su responsable es mami tu reggae hola Manu

Voz 1963 06:29 Copa eh bueno ponerlos hemos acertado y hemos acertado lo del dos mil que hiciera me acuerdo exacto ver si lo dices tú lo tendrás apuntado pero sí secan

Voz 0889 06:37 sí que ha tocado a los raperos del hablando en el recién

Voz 1963 06:41 cada uno por separado con otras plantas porque yo soy músico pluriempleado buenas amigos de la han tocado ven en repetidas ocasiones

Voz 2 06:48 cuando Manu vosotros en el en el resto sí que tenéis música en directo lo habéis hecho desde hace muchísimos años ya es fácil es complicado tener música en vivo en un en un local como el tuyo

Voz 1963 07:00 y eso es complicado es una cosa de de voluntad porque yo soy músico también te toca el acordeón vale más entorno folclórico Honda Idrissi y bueno para el vocal digital entonces yo siempre a mí siempre me ha gustado el ambiente de paz cuando hasta Irlanda o Inglaterra cayó una actuación yo desde el principio he durante un tiempo estábamos ahí un poco en el en el limbo de los justos con nosotros tenemos el tipo de permiso no no tenemos concedido las las actuaciones en directo que ahora vamos a por la noche hasta que bueno pues hubo he empezado a ver quejas por el ruido qué tal lo que durante unos años no era ruidos baño después pues no sé si por campeón vecinos una actitud pues empezar molestan lo tuvimos que para mí y actualmente lo que lo que hacemos es prácticamente todo acústico desenchufado casi de chupado lo rapero de labranza tocaron con un Microsoft

Voz 0889 07:56 central la que no se desgañita servir el cantante que todos los instrumentos al aire ayer mismo que tuvimos una actuación pues lo mismo dos guitarras mandolina con amplificación firma que que lo Acesa un volumen que al parecer no molesta aquí seguimos ahí pero yo te digo que es más empeño personal Pique que se mueve muchos músicos tal que que facilidades tanto por por por las autoridades incluso por el propio publico a veces no no responde como serán pues no

Voz 2 08:25 Manu vosotros pedís algún tipo de permiso municipal al Ayuntamiento

Voz 0889 08:29 nosotros actualmente lo que lo que estamos programando que después de hablar un poco con el área de Medio Ambiente cómo va totalmente desenchufado ellos dicen que mientras no haya molestia vecinal no se considera no es un concierto he al uso lo que tenemos habitualmente la programaciones el los miércoles un hayan irlandesa entonces todo el mundo toca al aire una vez al mes una vez lucrar todo el mundo toca el aire entonces que al final el nivel de he acústico por así decirlo pues está animada conversación mal de la propia música que en el local entonces el Ayuntamiento en ese en ese sentido en este caso si no hay quejas vecinales no suele intervenir de oficio no a no ser que esté pasando derruido aunque no tengan un permiso explícito luego hay cosas puntuales igual por el aniversario del local a alguna fiesta san Patrick quizás sí que pueden sabemos pedir permiso para hacer una actuación siempre acabando la antes de las diez de la noche que es cuando cambia el el el horario digamos de ruido a a emitir Si general Meré son cosas

Voz 1963 09:34 puntuales específicas pues suele suele haber permiso para hacerlo

Voz 2 09:40 quería preguntarle acto Sánchez como gerente de la Asociación de pelos de Vizcaya entonces Se está dependiendo un poco de de la buena voluntad de el vecino de la vecina que viva encima de ese pavo de ese de ese bar Héctor

Voz 1782 09:53 ya pero es que eso es lo que no puede ser no lo que no puede ser es que de una manera subjetiva de alguien que se queje directamente se permita unos kilos es decir sí respetando el descanso claro cual no estamos de acuerdo y lo que está diciendo Manu es así o sea que han venir haciendo durante mucho tiempo determinadas actuaciones de repente un día eh haciendo exactamente lo mismo hay un cambio de criterio digo de los vecinos eh yo no estoy criticando Si efectivamente se cumple no se cumplirá lo que quiero decir es que tiene que ser algo objetivo si desde el Ayuntamiento desde el Área de Medio Ambiente entienden que lo que se está realizando no es perjudicial y no perjudica a nadie yo creo que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento pero yo creo que está haciendo es permitirlo porque realmente lo único que hacemos es aportar y sumar no no creo que esté restando a nadie

Voz 2 10:40 que tengo que decir desde aquí desde desde Radio Bilbao que hemos puesto en contacto tanto con el Departamento de Seguridad vasco como cuando el Ayuntamiento de Bilbao en este caso y bueno no hemos obtenido respuesta positiva para poder intervenir en el programa mando que querías añade

Voz 0889 10:53 no quería decir que que Aitor tiene razón no porque sea yo en mi caso la la negociación negociaciones es pacífica o usando gracias pero no podemos imaginar El caso de que el club vecino por lo que sea coge manía al local entonces él con hacer una llamada aunque el el nivel sonoro que yo emita no supere al que tengo permitido pues los decibelios del equipo de música al está realizando la actividad allá Si se persona la Policía Municipal lo tendremos que parar al margen de que me multen o no porque no hay permiso entonces yo supongo que es lo que estaba comentando Aitor hace falta una red raro

Voz 6 11:26 siempre estaba totalmente Sardón así

Voz 0889 11:30 joder qué qué es lo que estaba comentando es que que que habrá que de algunas medidas objetivas eso en función de que las la insonorización que tengamos cada uno y el espacio que tengamos que no dieron permiso que no es que no estés pensando en eh vamos a hacerlo pero a ver si nadie se cruza el cable porque porque como decíamos Si te denuncian aunque no haya aunque no haya ruido por así decirlo como la actividad no está contemplada lo tienes que parar

Voz 1782 11:57 eso es es es lo que estoy diciendo mano efectivamente allí de hecho en estos momentos que es lo que comentaba al principio e tal como está la legislación yo entiendo que como una comunicación al Ayuntamiento es suficiente pero es verdad que si los vecinos eh por decirlo de una forma la cogen inician una cruzada por decirlo ahora forma contra un contra algún establecimiento concreto pues la situación se complica mucho allí subirse genera una situación de indefinición para parte del local que al final dice que hago órgano son organizo se organizó se quejan voy a tener una sanción sanción me sale rentable me sale rentable y lo único que estamos haciendo es paralizar una situación que como digo lo lo que pretende es aportar et Is sumar en la oferta de ocio de la ciudad

Voz 2 12:42 aportar en la oferta de ocio de la ciudad y también se supone que que está claro que todo Darién en poco anden en los negocios de de cada uno en el caso de de de Manu con el Papa hace muchísimos años que que vienen llevando a cabo este tipo de de actuaciones y de ICANN te cimientos culturales lo que no sé si al final esto sería bueno pues una dimensión de de de actuaciones y de cosas en los pases y en los bares abrieron un exceso o todo exceso es buen donde este caso Manu

Voz 1963 13:12 a ver lo que no es lo que no

Voz 0889 13:14 pasa también por la forma que tenemos nosotros dos

Voz 1963 13:16 si hoy de salir es que de prácticamente domingo por la tarde a mi cole

Voz 0889 13:21 es

Voz 1963 13:21 es un desierto la noche y la noche a partir de las diez de la noche se cierro un poco los el peloteo los pinchos Si yo me encuentro con mucho cliente y es que no tenemos que pensar sólo en el turista lúdico que hay mucha para negocios que que no entiende cómo un lunes por ejemplo en todo Bilbao allá donde hay una actuación o martes y volvemos volvemos a lo mismo entonces luego igual hay una sobre y dimensión en el propio fin de semana de juego

Voz 0889 13:50 el sábado pero también habría que enfocarlo yo

Voz 1963 13:53 yo no enfocado nunca las las actuaciones por las dimensiones que tiene residencia de cincuenta metros cuadrados no lo hemos pensado como como como un negocio directo diéramos existe con algún concierto me reporta tanto a la caja es más crear un un ambiente es crear una oferta una dinero estación hay plantas que son profesionales y tendrá el más casé hay otros músicos que simplemente pues tocan por afición y que quieren compartir su música hay otros que están ensayando bueno si quiere les viene bien tocar a la hora del vermú porque así hace hace poco de verlos entonces yo creo que hay que tanto musicalmente como por locales tienes una oferta una oferta suficientemente variada como como para para poder aprovecharla y que muchas veces claro si sólo estamos pensando en el en el propio rendimiento de quería tengo yo no me va a traer más gente pues pues llegas a lo que a lo que decía estuvo igualado un exceso una contraprogramación que tienes tienes un montón de vuelos el mismo día ahora la misma no

Voz 2 14:52 tiene que cambiar la normativa actual tiene cambiar la ley lo estaba comentando antes Héctor Sánchez que está estudiando también desde el Gobierno vasco parece que hasta finales de año no va a cambiar pero igual si antes de acabar este dos mil dieciocho podría modificarse la Ley de Espectáculos también de de hostelería ahora mismo caduca la actual en opinión de Manu

Voz 7 15:15 sí yo creo que sí yo creo que sí que creo que mira

Voz 1963 15:19 muchas veces no se nos llena la boca en nos situamos comparando con con Europa y con con el ocio nocturno como Capital Europea ahí tienes cierto que extrañó obtenidos en primavera eventos muy potentes como fue el sitio de resto ahora a finales de y tal y ahí eso no hay muchas veces que tenemos que hacer acto de con nuestras carencias pues la gente llega está esperando algo lo hemos vendido algo que luego pues no se puede cumplir y no podemos llegar por por este tipo de de normativa es que no se que no sean revisados

Voz 2 15:53 pero curiosamente Héctor en otras ciudades europeas como habla también Manu a partir de las diez de la noche no hay un alma por la calle esto no ocurren normalmente en en Bilbao en Vizcaya salvo ya es muy concretos como los domingos que parece que parece que todo el mundo se ha marchado a al Polo Norte pero el resto los días sí que hay movimiento hasta cierta ahora hasta las nueve diez de la noche capitales europeas me ocurre

Voz 1782 16:17 llegué a ver Bilbao evidentemente es es es diferente en ese sentido veías más que domingos yo día domingo lunes martes miércoles Fred quiere decir que el movimiento por la noche el jueves viernes sábado y jueves y viernes relativo no pero sí que es verdad que que nosotros tenemos una forma de de de ocio y un modelo precio que que también es atractivo para personas que nos que vienen nos visitan y para nosotros mismos entonces lo que tenemos que hacer y la parte política se tiene que implicar en decir qué tipo de ciudad queremos qué tipo de modelo ocio queremos queremos mostrar y ofrecer cosas diferentes y cosas distintas es decir que haya un ambiente nocturno que por las noches un martes por la noche puede haber dos tres locales en Bilbao donde puede haber una actuación en directo y haya gente que que les guste y lo busque no pues eso lo que hay que facilitarlo Isidro tenemos que facilitar son los ayuntamientos eh porque tienen la última instancia la palabra pero también el Gobierno vasco que es el que regula el que tiene que darse cuenta ya apostar por ello y apostar por ellos significa que determinados momentos pues habrá vecinos ya habrá quejas vecinales siempre que se garanticen una cierta convivencia y que no sea una un abuso por parte de de local yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio que permita que este tipo de actividades se llevan a cabo porque es porque creo que es bueno para para todos no

Voz 2 17:31 vamos a hablar como músico

Voz 8 17:49 que

Voz 2 17:57 pues son de Bilbao uno de Bilbao el otros de Basauri Ander López es uno de los componentes de dúo estilo Lander cuando esta canción ya la he visto quedado aquí en en la radio de alguna ocasión verdad hace muy poquitos meses

Voz 1963 18:12 las míticas canciones y el repertorio

Voz 2 18:14 lo exultantes de los tres hoy Ander puestos Avis actuado actual irse de una manera amateur en en en pubs en bares en locales abiertos incluso he visto alguna vez algún problema alguna pega por parte de los sé alguien cercano al local donde actuaban

Voz 0889 18:30 hombre tenemos Vanilla esas anécdotas de pues bueno incidentes que han ocurrido más bien relacionados con con los vecinos de pues buenos donde está situado el local no tanto problemas con pues a nivel normativo como puede ser con la Policía Municipal a nivel de ayuntamientos pero sí pues derivado de los problemas que puede tener el local pues con la convivencia de los vecinos no aquí y bueno pues si en algún momento pues hemos tenido que dejar de tocar pues incluso una inauguración que después de que un local que era a las cinco de la tarde Irkus tuvimos que deja ver tocar porque para parecer tú te molestaba un éxito no ir pensando pensando que pues bueno pues eran unas horas en finales nadie te estado que dejar de tocar bueno es de estilo nada andaba de que no estoy bien estoy bien que lleva retenidos pero pero sí bastante desagradables

Voz 2 19:23 el volumen de era muy alto el que estabais tocando vosotros Ander

Voz 0889 19:27 no además Portland nosotros en nuestro caso por la música que tocamos más voz pues pues es algo muy muy muy llevadero entonces cuando hemos tenido problemas pues nos ha sorprendido que que que hoy es que el nivel de tolerancia pues por parte de los vecinos uno de los afectados pues que es muy muy muy bajo no y no sé igual puede ser que Care otro tipo de problemas no pero no lo sé no lo sé

Voz 2 19:49 qué tal os va a vosotros Steel covers versiones

Voz 0889 19:52 bien bien de momento vamos bien eh tenemos ratio sea

Voz 1963 19:56 sí

Voz 0889 19:57 conciertos programados este mes de septiembre y nada pues si no nos podemos quejar

Voz 2 20:02 tras

Voz 0889 20:03 esto es lo que queremos saber si me detuve Reyes

Voz 2 20:05 el de residen sosos contrata también Joseba para para el su Pablo

Voz 0889 20:09 hombre eso ya bueno a veces ella estado se esto

Voz 2 20:15 os conocéis por lo que veo

Voz 0889 20:17 o a Mango no he tenido la suerte desde que desde que empezó o no de los inicios Inma Allegro un montón de que de que con el tiempo pues ya ya consolidado y que le vayan las cosas pues bien aunque es una persona que está peleando día sea contratos esto que estamos buscando pero está bien ya podía podía haber mal

Voz 6 20:40 valla vaya publicidad que te hace humano

Voz 1963 20:42 si nada ha contratado eh pero nada

Voz 6 20:47 bueno eso es verdad eh

Voz 2 20:49 Ander muchísimas después estará con nosotros y a seguir tocando la guitarra como lo hacéis

Voz 0889 20:53 genial saludos a todos hasta luego

Voz 2 20:56 yo no quiero que la gente igual que está escuchando ahora piense banda de estos están hablando de música de actuaciones de pero claro el vecino la vecina aunque la música sea suave aunque no metan mucho ruido pues hay gente que igual está enferma hay gente que está delicada que tiene necesidades que no quiere que que le tiemble el suelo todos también hay que tenerlo en cuenta a Manu

Voz 7 21:17 sí sí lo que pasa es que en el caso de que

Voz 1963 21:20 sea un negocio estamos estamos en un punto de indefensión yo creo que que Héctor estará de acuerdo sino me corregida porque resulta

Voz 7 21:29 que que yo qué sé un músico la ley que aire

Voz 1963 21:34 normativa mochica tocar la calle puede tocar cuarenta o cuarenta y cinco minutos en un en un punto de la vía pero si lo hace dentro de mi local está prohibido que yo como particular estudio piano estudiar por del año en horario hasta las ocho de la tarde pero si es dentro del bar entonces son es es es por eso que decía que la normativa está caduca son cuestiones como muy tontas Si tu vecino en su particular te aguantas porque tiene sus decibelios permitidos pero si tu vecino es un negocio puedes llamar a la cielo para entonces eso es la absurda que sea con la normativa que tenemos ahora ella habría que revisar no estamos hablando de que a mí me dejes programaron grupo hacer versiones de Motorhead y tiembla todo el edificio eso lógicamente pues es inviable pero pero al a las otras situaciones que estábamos hablando es Si acaso en particular no hay ningún problema pero sí es su negocio pues lo tenemos que para no habría quitas pues yo qué

Voz 1782 22:30 pero si va en la línea de lo que dice Manu al final eh es verdad que existe en la normativa de todos los locales e tienen su normativa en cuanto aislamiento e ir muchos de ellos que no son necesariamente son los que tienen como licencia para poder tener actuaciones cumplen eres lamento mínimos visible no entonces en ese tipo de locales yo creo que no debiera de haber ningún tipo de cortapisa no evidentemente dejó claro que se dan situaciones de pues algún vecino que en un momento determinado en una situación delicada no hay también entraban poco pues eh pues ver las circunstancias concretas Si pues poder poder eh llegara a un acuerdo entre las partes no es bueno yo hablo de equilibrio no pero sí que lo que lo que está claro es que en la medida en la que haya unos de aislamiento que cumpla la normativa el local yo creo que es que debiera de tener de hecho tiene no lo va a Miguel miedo que me queda es que pues al final la parte política muchas veces siempre tira hacia el mismo lado que se defender al vecino ciudadano etcétera Si los locales de hostelería pues parece que somos los ritos en muchos casos no no siempre es así no siempre es así y esto tiene que ser un tema que que sería un error por parte del Gobierno vasco parte de los ayuntamientos que esto se se restringida todavía más porque yo creo que en estos momentos es verdad ese se exigen unas serie de medidas que se podría flexibilizar pero si no las flexibilizar por lo menos no las no las endurezcan no

Voz 2 23:51 el pálpito de Héctor Sánchez cuáles van a endurecer Vaqué ese banda flexibilizar para que los músicos y los locales tengan este tipo de actividades

Voz 1782 23:59 bueno me gustaría decir otra cosa pero por desgracia no tengo un buen pálpito eh veremos a ver el el borrador del decreto final que resulte era me parece a mí que los ayuntamientos Si y que en estos momentos que domingo los ayuntamientos que son la parte política Si pongan poniendo en una balanza eh lo que es la el bienestar vecinal y lo que es la actividad económica en este caso concreto de los negocios hostelería eh por desgracia desde mi punto de vista prima más se lo que es la tener una buena relación con los vecinos porque no se bueno en fin más que nada porque porque no lo quiero decir claramente no pero son votos dos también influya al final

Voz 3 24:40 hago otro apunte para terminar Manu

Voz 1963 24:43 no yo creo que es que lo que lo que está comentando actor digo el el nuevo apunté que

Voz 7 24:49 es que que hay que

Voz 1963 24:51 y hay que modificar esta mejor que el pálpito compañero que sea pues bueno pero que que tampoco bueno ya digo como he dicho al principio se nos llena la boca con Londres Madrid Barcelona resulta que iba de tamaño medio cómo va a en una tienen una vida cultural mucho más amplia y que la sensación a que no se nosotros de que las calles están vacías porque hace más frío entonces la gente no está bebiendo en la calle pues parece que la calle esté vacía pero los los par son los que están cientos a lo donde tienes que nacientes y que probablemente sencilla Héctor está bien insonorización estás causando bastantes menos molestias que si tienes ocho dieciocho a la una de la mañana estar bebiendo y hablando dentro del bar lo están haciendo lo están haciendo en la calle como si hacemos mucho aquí gusta mucho no

Voz 1782 25:41 siempre remite ruido la pera

Voz 1963 25:44 bastante molesto cierto cierto

Voz 2 25:46 Sánchez muchísimas después estará con nosotros vamos a despedirlos con esta canción suelta de de Still covers que nos hicieron aquí en la radio hace un mes y medio y que es una Cessna muy bien gracias a los dos abrazados a vosotros un abrazo albur

Voz 8 26:18 no

Voz 2 26:42 hemos hablado de bares de paz de lugares donde la música en directo puede sonar así de bien como esta versión de estilo es sultanes sus Lin que acabamos de escuchar nos acercamos a la una de la tarde

Voz 9 26:54 en Hoy por hoy

Voz 2 26:58 da