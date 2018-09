SER de Bilbao: Museos, galerias y galeristas

Voz 1 00:00 aquí comienza a ser de Bilbao la historia de los personajes y lugares más singulares de nuestra villa contada por la memoria viva de la ciudad los bilbaínos y las bilbaína

Voz 1388 00:15 el primer viernes de mes y aquí está con nosotros como cada mes una milla y una historiadora que siempre nos tiene cosas interesantes de contar María Jesús Cava

Voz 3 00:24 bienvenida muchísimas gracias como siempre encantada de estar aquí

Voz 1388 00:28 cómo ha ido el verano como han ido las vacaciones

Voz 3 00:30 en la verdad y la pero color del Cantábrico todo Cantábrico aquí con los calores de agosto además yo sido feliz aquí en el norte

Voz 1388 00:39 está muy bien eso podemos María Jesús hoy toca hablar de de ser de Bilbao pero de de museos de galerías Eden galeristas

Voz 3 00:46 sí desde hace más o menos unos cincuenta años au veinticinco años sí más o menos aunque no vamos a remontar también un poco las de algunos museos bilbaínos muy conocido en sí porque te decía que pues unos uno de los elementos que desde los años noventa han dado personalidad a esta ciudad ha sido precisamente la promoción del arte a través de no sólo los museos existentes sino también a través de los centros de investigación de formación en Bellas Artes de diseño etcétera etcétera entonces en plena era que no solamente lo digo yo lo dice casi toda la filosofía posmoderna en plena era del Homo digital y la verdad es que conviene decir que el arte ya no es sólo representación sino que es la expresión de la subjetividad de la capacidad inventiva de la innovación donde parece que la naturaleza ya ya se aleja como modelo de ese arte que buscaba otro tipo de inspiración pero así y todo como suelo hacer siempre parece que conviene ante la avalancha de jerga novedosa aclarar lo que es un museo hay evitando bueno pues no lo es lo que suelo decir yo con esa especie de mordiente un poco crítico que me caracteriza es verdad enorme en este caso fuera de cualquier petulancia el el que me autocalifica así me parece que lejos de vulgar Izar lo que conviene es aclarar exactamente en estos tiempos de modernidad líquida hasta para el lenguaje lo que significa el museo no museo afortunadamente desde la ortodoxia sigue siendo un edificio en el que las obras de arte científicas experimentales y objetos de valor permanente se guardan se exhiben no viene de el el ocultismo es inevitable en este caso del latín Museum que es el lugar sagrado de las musas o edificio dedicado al aprendizaje de de las artes no vamos a dejarlo ahí para no irnos al Griego aunque en griego también existe la palabra Muse John que equivale a Musa más el sufijo John que significa lugar

retomamos que se ser de Bilbao con María Jesús Cava estamos hablando de museos de galerías de galeristas hemos conocido ahora mismo lo que es Meetic lo que significa esa palabra de museo íbamos a hacer un recorrido por algunos de los más importantes a lo largo de estos minutos

Voz 3 03:53 sí bueno la verdad es que yo decía que a veces en este tiempo ha posmoderno donde la representación se elude y lo que se busca es simplemente innovar por innovar conviene de algún modo saber también lo desde lo descriptivo desde la historia local de donde parte la iniciativa y el deseo de disponer de instituciones concretas donde de alguna forma acumular estética acumular obras de arte entonces la verdad es que todos esos esfuerzos viene liderados desde el siglo XIX pero tímidamente por las instituciones por algunos próceres con la colaboración de algunos artistas destacados etc etc pero debo decir que en realidad Bilbao que era una ciudad como siempre lo ha sido de desde la Edad Moderna una ciudad muy comercial no tuvo una gran tradición artística sin embargo sin embargo la idea de consumir arte viene adherida al capitalismo a la época de la del Bilbao floreciente de la modernidad como dicho entonces desde esa iniciativa que vienen no sólo liderada por por algunos pintores algunos artistas sino también por la sensibilidad de algunos de los munícipes pues van surgiendo dos modestos dos pequeños museos que son el Museo de Bellas Artes el entonces llamado museo moderno entonces bueno conviene citar los en primer término porque el Museo de Bellas Artes precisamente se crea como iniciativa surge en el año mil novecientos ocho saques dentro de poquito va a celebrar sus ciento diez años no ir aunque en realidad no no se pudo llevar a efecto la imagen de lo que hoy vemos visualizó vamos como Museo de Bellas Artes hasta la fecha Guerra en realidad su trayectoria remontar como digo desde principios del siglo XX hay una serie de exposiciones que tiene lugar en Bilbao no series posiciones en donde se dan a conocer las nuevas tendencias que vienen de la mano de algunos artistas que vienen de formarse en París los Adolfo guiar entre ellos Darío de Regoyos esas exposiciones que se celebraron periódicamente desde mil novecientos uno hasta mil novecientos diez van a subrayar bueno pues el deseo de no solamente a determinados artistas locales sino de del avance del debate del desarrollo de lo que en definitiva era el Bilbao del esplendor

Voz 1388 06:18 estas seis exposiciones de arte moderno celebradas en las escuelas de deberás Tegui en la Sociedad Filarmónica entre mil novecientos y mil novecientos diez precedieron a la organización de lo que fue la asociación de artistas vascos de de Bilbao no

Voz 3 06:34 claro exactamente porque es verdad que es asociación de artistas vascos va a ser uno de esos elementos de referencia de las inquietudes que mostraban Comella ha dicho todos los artistas locales la Junta de cultura vasca es sensible a todo ello de manera que aunque se retrasa en cierta manera la la decisión de crear el museo sin embargo bueno van no solamente apareciendo estos dos germen de lo que después se fundirá en el Museo de Bellas Artes sino también el Museo de reproducciones que son la iniciativa que quiero poner en valor porque yo esté convencida de que mucho bilbaino no conoce el Ellos son Museo de reproducciones que nace también por una idea del año mil novecientos veintidós que no sea pruebas hasta el año mil novecientos veintiocho no reciben digamos el beneplácito de la Diputación y del Ayuntamiento se ubica provisionalmente las escuelas de Berasategui pero luego bueno va tener una serie de sedes hasta la actual del año dos mil seis porque deberá hasta aquí pasó a Conde Mirasol pero luego está o ya definitivamente ubicado en la antigua iglesia gótica del Corazón de María en pleno barrio de San Francisco y la verdad es que el Bilbao no vizcaino o cualquiera que no tenga oportunidad de ir fácilmente a Paris pues puede ver allí réplicas totalmente claro réplicas fabulosas de El Museo de Berlín de los Museos Vaticanos del museo británico allí puede haber un Moisés de Miguel Ángel absolutamente impecable pueden encontrarse hasta con la victoria de esa motor hacia quienes espectacular etc etc entonces bueno en principio el Museo de de reproducciones a mi me parece que es una de esas joyita que tarde o temprano alguien tiene que ver programas llevan una política de dinamización especialmente interesante para lo que supone toda esa imagen del barrio que quiere recuperarse rehabilitarse in como decía puesto que la efemérides del ciento diez aniversario del Museo de Bellas Artes está al caer pues hombre a mí sí me gustaría decir que esa política de mecenazgo que estuvo adherida a la configuración de del del propio museo bueno pues requiere de la cita oportuna de don Laureano dejado que fue un ingeniero de minas un filántropo en eso nos acordamos del probamos largo plazo nada más pero claro la plaza está dedicada a él como también está dedicado una estatua por cierto muy interesante muy peculiar que en Erandio se erige utilizando una fotografía antigua del propio don Laureano porque era un hombre un poco misógino por lo que parece pero de todas maneras fue un hombre generoso pésimo dejó nada menos que trescientas cincuenta piezas entregadas al museo en el año mil novecientos veintisiete pero claro entorno al museo pues no solamente está él está también don Antonio Plasencia está el pintor Manuel Losada que fue uno de los impulsores del museos y con todo ello bueno pues también la sombra pero asombra activa de la asociación de artistas vascos que lo que persigue también es un museo de arte moderno y que se acerca a la concepción de de un museo vanguardista como el que en este momento podemos disfrutar ahí aparece también la figura del pintor vasco Aurelio Arteta que fue hasta el estallido de la Guerra Civil fue el director de este museo de arte moderno luego se refunde en como ella es señalado hoy por hoy pues es una referencia ineludible en todo aquel que quiera a visitar la ciudad y que que a conocer las variedades de museos que tenemos afortunadamente en Bilbao poniéndose vamos a hablar del Museo Guggenheim y bueno pues tarde o temprano esa referencia porque inaugurado el dieciocho de octubre por si alguien se ha olvidado del año mil novecientos noventa y siete es uno de estos museos pertenecientes a la Fundación Solomon Guggenheim nada menos que con veinticuatro mil metros cuadrados de superficie es una talla considerable once mil de esos metros cuadrados están destinados a espacio expositivo Johnny varía ya que ha lado antes de la concepción de de innovación artística y de creación en este mundo posmoderno al inicio de esta sesión de hoy Le animaría a cualquiera a que todavía no disfrutará de esta exposición que ahora mismo tiene el Guggenheim de la artista portuguesa Vasconcelos porque realmente es el ejemplo paradigmático de lo que es en el mejor sentido de la expresión la modernidad en la modernidad líquida o la posmodernidad para otros sociólogos filósofos e historiadores del arte de la estética Jesús hablar

Voz 1388 11:10 hemos es está muy bien pero las escalerillas de arte en el País Vasco siempre he tenido mucha tradición ha habido incluso calles repletas de galerías muchas de ellas

Voz 3 11:18 Jean desaparecidos si lamentablemente son puntos de encuentro inevitables a raíz de todo lo que se debatía sobre la creación del Museo Guggenheim aparecieron como multiplicadas por esporas no como las setas es verdad que a veces pues cómodo en unas declaraciones de un conocido galerista puede leer hace unos años hombre a veces hay proyectos erráticos y lógicamente esas galerías fracasan pero sin embargo ha habido tras que todavía perviven y que son la punta de lanza de esa vanguardia artística también que representa no solamente de los centros de formación como la Facultad de Bellas Artes o cualquiera de las iniciativas en en otros centros de formación y especialización yo me acuerdo que en los años ochenta cuando se estaba cociendo todo el futuro de esta Bilbao de la Tercia orientación etcétera la sala Tavira ir la Sala Rekalde bueno uno pasaba por allí veía los cartelones de expositores y parecía que estaba en el Soho de Nueva York eh bueno como la sala que he mencionado la sala Tavira ya desaparecida pues la sala grises a quién debo mencionar por encima de todo a José Luis Merino y a la sala grises porque fue precoz fue una sala en concreto que supone el cónclave de artistas vascos más representativos de varias generaciones no bar Basterretxea Sistiaga su meta de allí pasó el Equipo Crónica paso Millares Saura Vicente Rojo un artista mexicano que Merino admira muchísimo nunca repetía no realmente grises yo creo que fue pues como él mismo Merino calificaba Alarte NASA la digna la dignidad del ser humano lo máximo del ser humano para Merino es precisamente el arte y esa galería que fue puente entre el arte de la artista Hay el consumo ciudadano pues es la mejor referencia de un hombre con inquietudes un intelectual un yo diría que que una de las mejores cabezas una de las mejor amueblada es cabezas en la escena intelectual que tuvo Bilbao de esta época que no se sesenta

Voz 1388 13:25 cabeza muy amueblada y con mucho poder de recordar cosas

Voz 3 13:29 intensos yo es capaz de recordar derrota

Voz 1388 13:31 ante algunas de las galerías que han desaparecido que ha habido aquí en Bilbao

Voz 3 13:36 bueno algunos por por la propia jubilación de sus titulares como ha ocurrido concretamente este invierno con la sala de Berti eh como sucedió también con Aritz Lasa y Photo Gallery también desapareció pero por suerte más que las desaparecidas bueno pues no la pionera arte ya Fennesz dio en su época pero también fue otra junto con grises dignamente eh referente de lo que era el Bilbao de de una cierta vanguardia pero todo Windsor Windsor desapareció pero luego sus hijos bueno lo han uno de ellos Roberto lo ha mantenido hasta muy recientemente también yo creo que Windsor también ha hecho historia dentro de la el arte urbano Iggy como él ya yo citaría en este momento porque están vivas y ha pues a Carreras Múgica que es una de las galerías más grandes de todo el País Vasco y además con un diseño de decoración perdón de arquitectura interior espectacular está la galería Lumbreras está Aldama Fabre esta Rembrandt está la galería Mejuto espacio marciana abisal Baixa La en fin hay muchas galerías

Voz 1388 14:44 en momento no vais a la quedaran quedarán Pintor también

Voz 3 14:47 y luego si me permites yo diría que más allá de las galerías eh algunas de ellas también como ocurre con Aldama Fàbrega Leslie que está en en instalada en un en una idea interesante en un antiguo almacén de Bilbao La Vieja además de ella puedo pues la dinamización de espacios urbanos que yo creo que le dan un una coloratura que complementa la imagen interesantísima que tiene Bilbao desde el plantel ciento de los museos etcétera Todos los Vilar también la facultad abrió sorteo por supuesto Un de donde han salido nota Avilés hemos artistas en los últimos treinta años también es esa iniciativa surgida en el año dos mil trece que es el Bilbao ha en una conjunción de no sólo por parte de Bilbao Ekintza sino también con la Diputación con agentes de Artes Visuales museos galerías espacios de producción yo creo que todo ello referencia ahí no es como dicen los ingleses bombas es decir petulante no era no es una farola del decir que que el valor en Bilbao del arte es real y que de algún modo asegura esa posición preeminente como capital cultural por más que se la disputen por cierto algunas capitales cercanas y me estoy refiriendo también a la propia Donosti digo la propiedad Santander no yo creo sinceramente y no es un exceso de débil y Niall que hago cuando digo que yo creo que es un elemento estratégico en el desarrollo en la proyección de un turismo de calidad y también de de generar economía economía local así que bueno pues mi pequeño tributo a los artistas locales a los profesores de la facultad a los museos a los galeristas a las instituciones que espero haya quedado condensada en esto hay decir que a pesar es que el filósofo Bauman quizás venga marcada porque estaba en un tribunal de tesis en la Facultad de Filosofía en donde la tesis sobre Bauman y la modernidad líquida ni a pesar de que este la modernidad líquida

Voz 1388 16:44 me quedo pegado

Voz 3 16:46 es una concepción que viene para otros autores a ser similar a la de la posmodernidad pero el habla de que vivimos en un mundo fragmentado en un mundo en donde incluso es otra expresión que para a lo mejor un la la la Audiencia le va a resultar excesiva pero él habla de la sociedad palimpsesto es decir estamos estamos empeñados un palimpsesto es un documento en donde a pesar de los intentos de borrar la escritura previa Se sobre escribe encima el dice que en esta sociedad nuestra las identidades culturales a veces quieren o pretenden borrarlo anterior sobreponer otro tipo de ideas otro tipo de escritura cultural pero yo suelo pensar también muchas veces que la sonrisa de Mona Lisa nunca podrán borrarse

Voz 1388 17:28 efectivamente tampoco se va a borrar nuestra conversación porque quedará grabada queda grabada que después lo pueden recuperar los oyentes de Radio esto aquí de esta misma tarde María Jesús Cava muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre cada vez que de requerimos hasta el próximo mes

Voz 3 17:42 muchísimas gracias hasta el próximo