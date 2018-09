El Cine Club FAS de bandas sonoras. 'Hedwing and the angry inch'

Voz 0318 00:00 un el treinta y cinco minutos sin problemas en las carreteras de Vizcaya según ha informado la Ertzaintza donde esta sintonía pues recuperamos también al comienzo de temporada radiofónica a la presidenta del Club FAS Char Holanda qué tal Charo

Voz 2 00:30 hola el Cine Club FAS que comienza temporada

Voz 0318 00:32 pero ya de octubre mes que viene empieza más en octubre el primer martes de actuaciones todas las ondas preparado quedan flecos que hacerlo

Voz 2 00:39 en principio ya está en la página web empezamos con Bergman con Sara Van que bueno pues como es ser un aniversario de su nacimiento en esta ocasión más la viene a presentar un compañero del Fax e Íñigo Ongay

Voz 0318 00:55 no antes nada no solamente digo eso

Voz 2 00:57 que la gente lo sepa hay ya que estamos con Bergman de este pequeño apuntó

Voz 0318 01:02 cuáles crees que viene hablaremos de de ese inicio de temporada del de Club FAS hoy nuestra es una película un musical yo busco me poca información sobre sobre esta película al principio dije pero si esto es su musical si esto se estrenó en Broadway en el noventa y ocho Betty aquí quedo que después después esta película que se pronuncia algo así como Head which de Jandri IMS se acuerdan entre hizo efectivamente también un musical

Voz 2 01:29 en el dos mil uno efectivamente en el dos mil uno Ese de esas películas que vamos a escuchar ahora que veo que ya estás diciéndole al compañero que la ponga como cuentos como como buen esto hay que contar un poquito para que la gente que nos está escuchando también sepa un poquito como tal si las historias bueno que dejamos venga venga va

Voz 0318 02:13 no se llama esta canción que pertenece a la banda sonora de esta película musical Hair cuidan de Jandri IMS que también fue musical

Voz 2 02:22 previamente y que estuvo realizada en su momento el el inicio el origen de este musical lo lo hizo John Cameron Mitchell y la música la escribió Stephen tracks que trabajan los dos en la película que es verdad como tú has dicho en principio nace como una como un musical luego bueno y se va transformando desde el inicio hasta el final va cambiando un poco el tema de los personajes y la importancia de los mismos hasta que le dan protagonismo a este juicio Hansel en el inicio se convierte en película película arriesgada

Voz 3 02:58 y que bueno

Voz 2 03:01 bueno lo romántica pues eso es bueno más que romántica habla del amor tiene una música potente como podemos escuchar burra detrás si con unas letras muy que tienen mucho significado que cuentan parte de la historia que nos de este personaje que son bastante duras sobre todo también habla de la identidad de las personas de las selecciones que hacemos en la vida pues todas las canciones vamos a ir Nos va ir contando su vida a su vez avala cambia

Voz 0318 04:01 Sugar de que me he equivocado yo eh bueno no importa

Voz 2 04:03 en esta nos va a contar la historia de su segundo amor no hemos dicho nada de qué va la película pero bueno ahora podemos desvelar un poquito este nos cuenta la historia de Hansel un chico que que nace en Alemania del Este que fíjate donde nos queda casi que lo tenemos olvidado sí o no por circunstancias de su vida personal bastante duras que nos van contando pues bueno pues él es el hijo de alemana del Este de militar americano abusado por su padre pues encuentra un amor en otro americano militar ir para poder salir del país como estaban prohibidos los matrimonios entre el mismo sexo pues decide operarse cambiarse de sexo cosa que les sale fatal iba a Estados Unidos en bueno pues nos va contando en el solar Day de este es nuevos es que llevar el encontrando oí y con ellos y con sus planes Nos va contando su vida

Voz 7 05:02 vamos a ir con más canciones

Voz 0318 05:23 que sepas que estamos revolucionando ahora mismo a las oyentes a los oyentes más eh clásicos igual pero el encantos de pues música fe

Voz 2 05:32 y además bueno yo creo que esta sí que es más conocida

Voz 3 05:34 de de de porque además eh

Voz 2 05:38 este este esta ópera rock este esta comedia musical luego ha tenido citaciones y homenajes por gente tan sorprendente como Yoko Ono que han cantado toda toda la banda sonora de la película por ejemplo en su momento yo sí pienso que pasó un poco desapercibido porque es una película del dos mil uno de hacerlo y entonces bueno había que recuperarla no sobre todo es verdad a mí también me gusta este cambio de de músicas de lemas Si bueno más ver qué os contamos cuerpos telones y otras veces no si es bueno tampoco no quiere recuperar au revisitar películas que a veces han quedado hay entonces bueno que mejor que escuchar las letras son súper potentes también puedo decir que alguno puede sorprenderse por lo que cuentan pero bueno

Voz 0318 06:24 Hunger IMS vamos con Winnie the boss

Voz 0318 07:05 hay que decir que es una película Italia a musical de en su momento de Broadway para un público muy concreto no era un la película para para más

Voz 2 07:13 en principio bueno nace

Voz 11 07:16 eh de Cameron de este Cameron Mitchell y de IVE Stephen

Voz 2 07:21 más que querían hacer una cosa diferente en cuanto musicales porque lo que se había hecho hasta entonces no les parecía que pudiera resultar interesante en este directora además que siempre bueno a un ha tenido muy claro is han metido eh hacer películas en las que bueno pues nunca le ha dado miedo en los temas de sexo que a veces ha sido criticado por eso por los públicos que al final siempre pueden resultar más puritanos siempre ha sido más orden

Voz 0318 07:51 es muy puritanos entonces bueno

Voz 2 07:53 no pues puede ir por el tema que trata no puede pues este hombre este personaje Edwin que que bueno que es un chico que se transforman mujer que al final con la operación bueno pues la Angry Inch este que la la traducción que tiene esa especie de cosa que no no terminan no por la operación que le hicieron no termina absolutamente nada a lo largo de toda la película no va a ir contando bueno cómo va afrontando él es su identidad eh que es lo que va haciendo como se va sintiendo bueno Nos lo hace a través de la música no y a veces las decisiones que se toman eh pues bueno pues esta operación tan prematura pues para salir de Alemania cuando dos años después el muro de Berlín nunca en esas cosas que haces en la vida con tu libre arbitrio que luego resultan pues si hubiera esperado un poco pero bueno es una cosa que se ve después

Voz 0318 09:21 tiene momentos de todo tipo desde los más rockeros hasta los más que nadie mentales

Voz 2 09:26 sí efectivamente parte de la película cuando comentábamos que cual se me ha escapado si lo del público tíos que querían hacer una especie de homenaje a todos eh a los años sesenta setenta toda la lucha que puedes a los homosexuales y aloje género y tal y se llevaron a cabo en Estados Unidos no un poco también visibilizar no pero eso hemos dicho ABC Si según la ves piensas que igual en el dos mil uno fue una película más avanzada no porque luego todo a ido qué ha ido Josep por así decirlo visibilizando soy de otra manera pero pero en su momento sí que bueno la música me parece potentes realmente la historia es también de reflexión porque nos va a hacer reflexionar todo el rato no es una película buena al eh hay hay humor hay tristeza y desesperación juega un poquito con todo esto in bueno

Voz 0318 10:23 a ver si la pueden trastear los oyentes de Hoy por de Bilbao y la la encuentran y le echan un vistacito Gemma es que les guste si se llama Head Queen han de Jandri y seguramente que la a la música les va a gustar tanto como como la película es nuestra apuesta de hoy de charlando de esta banda sonora con esta película y también con este musical Charo estamos pendientes ya del Cine Club FAS del estreno la semana que viene volvemos encontrarnos aquí te parece

Voz 2 10:49 efectivamente y a ver qué encontramos abre encontramos

Voz 0318 10:51 a buen fin de semana a favor

