La Otra Euskadi: Mungia busca el marmitako perfecto

Voz 1388 00:00 no esta estas de indica muy claramente como cada quince días que vamos a hablar de cosas que tienen que ver en Euskadi en la otra Euskadi a veces recorremos lugares nos vamos a la montaña hacemos son rutas gastronómicas y hoy precisamente vamos a centrarnos un poco en en algo que va a ocurrir este fin de semana y este fin de semana se va a celebrar el Campeonato de Euskadi de marmita Taco iba a tener lugar en Munguía si hablamos de Munguía tenemos que hablar de Kepa Freire o la Kepa

Voz 3 01:02 uno Juan Carlos a estas horas ya puedes decirme tranquilamente arratsalde on eh sí sí bueno aunque no ya de su sanción ayuda así de claro lo que somos hablar de comida Kepa

Voz 4 01:16 pues sí de comida comida buena ya más un recinto excepcional en junto al castillo de revela un parque con un arbórea preciosa estar que impresionante limpio ordenado con los grifos de agua ya que siempre hay que los han puesto a punto

Voz 5 01:33 las bolsas de basura el césped está precioso bueno hay bueno el el

Voz 1388 01:40 el entorno es algo maravilloso valen entorno lo tenemos ya IS Munguía Munguía pero por qué se celebra el Campeonato de Euskadi ocho

Voz 4 01:49 se celebra porque es normalmente lo llevamos a donde una población lo tiene este año por el cincuenta aniversario del asesinato pescar Munguía vinieron bueno pues organizáis os apoyamos entonces si alguien más quiere pedir está a las puertas abiertas no tienes más que ponerse en contacto con la corrida de la Aquila Si estudiar el plan donde va ser como ser se celebra allí donde ellos quieren

Voz 1388 02:13 cuántos eficientes lleva ya este concurso este campeonato

Voz 3 02:17 este año es el cuarenta y uno

Voz 1388 02:20 ya hasta ahora se ha celebrado en más veces en Vizcaya en Álava

Voz 4 02:23 yo he pasado en el año pasado se debe se celebró en la tierra en Guipúzcoa no hay esa tradición así como Álava

Voz 5 02:29 sí tiene pero le cuesta engancharse al al tema de los de los concursos

Voz 4 02:35 nosotros estaríamos encantados en la Semana Grande de San Sebastián Arena el apoyo incondicional de tienen garantizada incluso hay un proyecto que se haría en las cuatro capitales incluida Bayona pero bueno ahí está ese proyecto más de este en esta adicción arrancamos con el nuevo eh el nuevo Slow Food de las comunidades de Slow Food que vamos a iniciar la la traca inicial el Mundial bueno hay un cambio también no actores

Voz 3 03:08 pero bueno el marmita cuando los participantes de riquezas yo ahora que estoy es del orden de los sesenta se quién

Voz 4 03:16 participantes

Voz 1388 03:17 de dónde vienen cuál es la procedencia de estos participantes Kepa

Voz 4 03:20 mira es curioso el me es uno de los que más afición allí en tanto en la parte Vizcaya como la parte la vas a hablar esas Orduña hay una marmita tengo que es impresionante pruebas de ello es que el que ha ganado este año pasado

Voz 6 03:35 la la la bandera de Bilbao y en la que Ayala que

Voz 4 03:40 decir que yo me quedo a veces esas hombre y además hacen muy buenos marmita

Voz 1388 03:44 quién participan del campeonato grupos personas de forma individual

Voz 4 03:49 personas de forma individual pocos y por ejemplo el Munguía pues van a participar todos los chopos hasta tres ocho carreras el ambiente está garantizada la asistencia de del pueblo es una una un hándicap ya que tenemos ya por adelantado eh

Voz 3 04:06 bueno pero al ser de Euskadi no solamente al tiene que no hay algo de inscrito también desde que yo creo hay gente de Bermeo ingentes de

Voz 4 04:14 de Algorta y lo que tiene fuegos que no te puedes ir a la exactamente dónde es pero hay una persona es buena

Voz 1388 04:21 poco participante de Hoyo de Guipúzcoa como dice estoy de alabando sello Joe no sé si Vizcaya S se lleva aquí prácticamente todo lo empató

Voz 4 04:28 bueno pues si verdaderamente Vizcaya en los concursos gastronómicos

Voz 6 04:32 es un referente a nivel estatal mil diez

Voz 4 04:36 la semana que viene a un programa por una cadena de televisión eh la semana que viene bien también al otro reportaje sea en donde hay mucha actividad ten en cuenta que nunca por ejemplo ya cincuenta y seis años va a hacer extraños a cincuenta y cinco entonces ahí a mucha mucha afición y hay muchos con Gay cerca de veinti tantos triunfos

Voz 1388 04:58 qué tienen que llevar las participantes Kepa Kate que pondrá la organización

Voz 4 05:01 qué Bertolo al fuego la pata hasta las que Bosnia y además dicho sea de paso estaño que unas cebollas extraordinario extraordinario en un año yo comprar esta mañana había una hegemonía que empezaba cerca de setecientos cincuenta gramos contempla

Voz 1388 05:16 además para hacerme que arroja para hacer un poco de de cazuela grande

Voz 4 05:20 de Casasola grandes exactamente ten en cuenta que la la la la la base la marmita es la la cebolla pimiento verde quinientos torticero desde esa es la base principal hay un buen bonito y este año pues Murillo también ha habido porque la semana pasada último ahora en todo en Fuenterrabía bastante bonito o sea que tenemos hasta bonito del país

Voz 1388 05:40 oye yo voy a día Si yo voy a Munguía boyas a oler solamente las cazuelas de Taco o de podré comer algo algo algo de bonito

Voz 4 05:50 pues si quieres yo te hago un recorrido es de las luego te inviten ocho

Voz 1388 05:55 sí pero claro quién dije que dice que dice del del yo digo para los oyentes que se acercan podrán disfrutar en algo

Voz 4 06:03 he la gente siempre tiene igual alguna atención y caes bien pues tan entidad ahora había tenido si vienes yo tengo una seis Ska era una ventresca de bonito tiene trazas de fritas Si nos va a tener al medio día para pensar para cenar en alguno cómo está la puerta ahí está siempre te alguno extranjero un italiano un Inter es sombras cuando no les cobras claro va cobra todo cambia pero hay que tener una tensión hay que hacer hay que hacer reformas

Voz 1388 06:30 estamos muy acostumbrados a comer el mar Mi taco pero yo no sé si es lo más lo más rico del de los bonitos que para él los los lomos el taco esos trocitos por otra parte de de este

Voz 4 06:42 a mí personalmente me gustan los hechos me encantan yo ayer me compré para mí dos kilos de atún rojo de una de un atún rojo desmarcan del mar de Vizcaya del Golfo Vizcaya he que estaba espectacular ya más a un precio muy baratas Pescadería estaba yo pagaba a veinte euros el kilo de Nastun rojos de él Cimarro aunque conocemos nosotros que ensañó está autorizada la pesca y eso es un lujo tenerlo en la mesa hoy en día eso se venden nuestras yo sí es del almadraba pues los precios son a veces desorbitados de euros limpios de pelo y paja pues qué más quieres Baldomero

Voz 1388 07:18 es que los arrantzales además esta esta esta temporada de bonito cuando pues han pescado lo quién quiero y más de hecho prácticamente han pescado todo lo que podían pescar y demandaban eso no poder pescar un poco más pero no va a poder ser

Voz 4 07:31 hombre tiene en cuenta en una embarcación a mí me consta que el que ha pescado cinco mil cinco mil kilos son próximo Cup es que algunas veranear ha sido el dos mil quinientos ya que tiene en cuenta que que estaría más desagradable que estaría en su centro muy importantes de que se vende mucho tanto Rojo como el blanco de los años más se puede pescar porque ya sabes que tú las campañas del bonito rojo es decir marrón y se vendió el cupo Andalucía hay dos años dos años que no sea pescado llegara incluso las nueve embarcaciones como el cupo de los rojos no está cubierto por rojo entonces tenemos que aprovechar para consumir esos productos esa joya de esta época del año en cuenta que el de aguas limpias el amarre más movida no es lo mismo que bueno si están esos rojos que están ahí en el Mediterráneo Iker desde dónde comer todo lo todo lo que puede no es lo mismo un pescado que está

Voz 3 08:23 la libre que aún pescado que está enjaulado

Voz 1388 08:27 siendo lo quedamos ahora mismo podemos en votar lo que también es una forma de de preservar ten en cuenta que la tú

Voz 4 08:32 ojo también dotarles exquisito que es muy sabroso y hay una variedad dentro de los lo que llaman El Fandi no te hace algunos años compramos uno de noventa kilos y para mí es el más rico que hay porque es de los más sabrosos pero es que entró al ochenta kilos noventa kilos de la moda la pero eso es el tienen el que el que no gusta a la gente pero bueno a mí personalmente no ahí a los arrantzales guste ser una en votar es fabulosa más haces bueno te aburren botes con un con un bonito de sus amigos

Voz 1388 09:04 qué pasa no se acaba el tiempo a partir de queda comienza la que en Euskadi a marmita con este fin de semana mañana en Málaga

Voz 4 09:10 siete de la mañana está abierto el parquet revivió las Islas gente estar allí pues indicando Andrés donde no se tienen que poner para que no sea montones la gente porque hay un plan de seguridad también utilizan butano cosas ellos tiene que haber de cierto orden a la hora de colocárselo los concursantes

Voz 1388 09:26 muy bien pues estaremos en Munguía en este campeonato gracias Kepa Freire